10 примера и образци за ефективни маркетингови планове

Йоги Бера, бейзболистът, някога е казал: „Ако не знаеш накъде отиваш, ще се озовеш някъде другаде.“ Да имаш истинска северна звезда, към която да се ориентираш, е толкова важно за спортиста, колкото и за бизнеса.

След като си определиш целите, е време да изготвиш план за тяхното постигане. Днешните бизнес екипи изготвят широка гама от планове в областта на управлението на проекти, технологичната архитектура, управлението на таланти и др.

В тази статия в блога разглеждаме един от най-важните бизнес планове за успех на пазара: маркетинговия план.

Какво е маркетингов план?

Маркетинговият план е оперативен документ, който очертава вашите цели, стратегии, тактики, дейности и измерими резултати.

Един добър маркетингов план е:

Достатъчно подробен, за да бъде ясен, но не прекалено подробен, за да не те разсейва

Прост език и представяне

Ориентиран към целите с ясни действия за постигане на поставените цели

Практичен, с етапи и контролни точки

Елементи на маркетинговия план

Един добър маркетингов план обикновено съдържа седем ключови елемента:

Проучване на пазара : Проучване на размера на пазара, индустриалните стандарти, динамиката на пазара, конкуренцията и продуктите.

Целева аудитория : Анализ на клиентската база, включително възраст, пол, език, интереси, предпочитания, поведение и етап от живота.

Цели : Поставяне на измерими маркетингови цели, които са в съответствие с бизнес целите, свързани с познаваемостта на марката, генерирането на потенциални клиенти, конверсията, ангажираността и подкрепата.

Маркетингова стратегия : Разработване на подходяща комбинация от маркетингови канали, кампании и показатели

Бюджет : Разпределяне на ресурсите за всяка маркетингова дейност, насочване на наличните бюджети към канали, които осигуряват максимална възвръщаемост на инвестициите.

Бранд съобщения : Създаване на интелигентно, образовано съдържание, което изгражда солидни отношения с потенциалните клиенти, като последователно отразява философията на организацията.

Мониторинг и оценка: Тестване и анализиране на маркетинговите стратегии, за да се идентифицират тези, които работят, и съответно коригиране на плана.

10 примера и образци за ефективни маркетингови планове

Както никой човек не е остров, така и никоя идея не е. Всяка идея е подобрение (пряко или непряко) на нещо, което вече съществува. Всяка твоя идея е вдъхновена от нещо друго. Твоите собствени идеи също ще вдъхновят някого.

Нека разгледаме как някои от най-успешните компании изготвят маркетингови планове и да научим нещо от тях.

1. Посещение на Батън Руж: План за промотиране на туризма

През 2019 г. град Луизиана в САЩ си постави за цел „да увеличи посещаемостта и популярността на района на Грейтър Батън Руж“. За да постигне тази цел, градът си сътрудничи с Simpleview, компания за туристически маркетинг.

Маркетинговият план на Simpleview включва качествени и количествени проучвания, конкретни съвети и препоръки. Някои от най-важните елементи в този план са:

Контекст около миналите туристически цифри и планове

SWOT анализ

Профил на целевата аудитория

Цели, стратегии и съответни тактики

Изводи

Като колега маркетолог, можете да научите няколко неща от този маркетингов план. Най-вече:

Изчерпателност: Включване на проучвания и анализи, за да се демонстрира разбиране, преди да се дават препоръки.

Рамки: SWOT анализ, профил на аудиторията и определяне на цели.

Планиране по модела на обърнатата пирамида: Започнете с бизнес целта, след което я разделите на 360-градусови стратегии и тактики на място, създавайки прост, но мощен процес.

Календар на дейностите: Предварителен график на събитията за изпълнение на обсъждания план.

2. Safe Haven Family Shelter: Маркетингов план за марката

Safe Haven Shelter е неправителствена организация, която се занимава с жилищно настаняване. Те имаха четири конкретни цели:

Цел I: Изграждане на авторитет в бранша

Цел II: Изграждане на познаваемост на марката

Цел III: Изграждане на лоялност към марката сред утвърдената аудитория

Цел IV: Изграждане на брандове за събития и кампании за набиране на средства

За да ги постигнат, те изготвят маркетингов план, който разбива целите на по-малки задачи, за които са определени конкретни стъпки за действие. Освен това планът включва и информация за целевата аудитория, ключовите теми и послания, и накрая – показатели за измерване на резултатите.

Изводи

Детайлност: Маркетинговият план на Safe Haven започва с големите цели, но преминава към детайлни подробности за действията, показателите и отговорните заинтересовани страни. Това помага да се свърже планът на високо ниво с действията на място.

Прозрачност: Този план е продължение на плана от предходната година и открито приема забавяния и смущения в определени кампании.

Предпазни мерки: „Разкажи историята на Safe Haven по начин, който я свързва с по-големите проблеми, пред които е изправено обществото. Светът се нуждае от промяна; каква роля играе Safe Haven в оформянето на тази промяна?“

Този цитат е ръководство за маркетинговия план, като поддържа фокуса на всички заинтересовани страни върху разказването на тази история.

3. Университет на Илинойс: Маркетингов план за записване

Университетът на Илинойс искаше да увеличи броя на записалите се в бакалавърските си програми през 2021 г. За да постигне тази цел, отделът по прием създаде подробен маркетингов план.

Маркетинговият план на Университета на Илинойс съдържа:

Контекст, проучване и ключови прозрения

Персонаж на аудиторията и влияние върху поведението

Маркетингови програми, обхващащи съдържание, дигитални медии, директна поща, брошури, имейли, събития, социални медии, текстови съобщения и в крайна сметка уебсайта

Изводи

Прозрения: Планът включва подробна секция, в която се определя контекстът, включително профилът на аудиторията и етапите на процеса на прием. Той предлага уникален поглед върху поведението на клиентите, което е от основно значение за изработването на ефективна стратегия.

План за пълна фуния: Този план очертава вида съобщения, които човек получава в зависимост от етапа на фунията, в който се намира.

Част от главата за проучване на решенията в маркетинговия план на Университета на Илинойс

4. Реакцията на Coca-Cola на пандемията

Около три месеца след началото на глобалната пандемия, която промени живота, какъвто го познавахме, Coca-Cola се преоткриваше за новия свят.

Макар че това резюме на лекцията на финансовия директор Джон Мърфи не е маркетингов план по дефиниция, то предлага чудесна перспектива за комуникациите по време на криза и бизнес лидерството.

Coca-Cola обещава да:

Премахнете слабо представящите се „зомби“ марки

Консолидирайте предлагането в по-малко и по-подходящо портфолио

Дайте приоритет на хигиената чрез безконтактни решения и канали извън дома

Фокусирай се върху най-продаваните продукти, за да задържиш вниманието на потребителите

Преработи опаковката, за да създадеш продукти, подходящи за онлайн продажби

Изводи

Проактивност: Coca-Cola признава въздействието на пандемията и проактивно обсъжда стратегията си с акционерите.

Определяне на очакванията: „Няколко пазара ще се възстановят по-скоро във формата на буквата V, докато други ще се възстановят във формата на буквата U или L, и мисля, че е твърде рано да се каже как точно ще изглеждат тези различни форми.“

Това създава реалистични очаквания в съзнанието на читателя.

Фокус: Вместо да обсъжда подробностите около предизвикателствата или спада в приходите, Coca-Cola се фокусира върху възможностите и марката ги използва с две ръце. Това успокоява акционерите, че заедно ще излязат по-силни.

5. OpenOffice: Стратегически маркетингов план

Преди да навлезем в подробности, трябва да признаем, че този план е на 20 години. Всъщност това предлага някои уникални перспективи, които маркетолозите могат да използват в своите планове.

Този стратегически маркетингов план на OpenOffice съдържа:

Анализ на общността, пазара, продукта и конкуренцията

Сегментиране на пазара

SWOT анализ

Предложения и идеи за общността, продукта, цената, дистрибуцията и промоцията

Изводи

Общност: „Предишните версии имаха ограничено разпространение в рамките на маркетинговия проект на OpenOffice.org; тази версия стартира процеса на консултации с цялата общност на OpenOffice.org, като целта е да бъде официално представена пред Съвета на общността в края на 2004 г.“

Като продукт с отворен код, който разчита в голяма степен на общността, този маркетингов план е включващ и сътруднически – подход, който може да вдъхнови други подобни продукти, създадени от потребители или общности.

Разрушение: Този маркетингов план включва раздел за разрушителни маркетингови идеи, включително насочване към клиенти, които изглеждат непривлекателни за конкуренцията, и конкуренция с „непотреблението“.

План за плана: Приложението съдържа описание на процеса, който маркетинговият екип е използвал за изготвянето на този план.

Източник: OpenOffice

6. Маркетингов план за Лейкленд, Тенеси

Обикновено маркетинговите планове за градове и селища се въртят около туризма. Този на град Лейкленд, Тенеси, е различен, като целта му е да привлече повече семейства да се преместят там и да стимулира растежа в жилищния и търговския сектор.

Този маркетингов план за Лейкленд, Тенеси, включва:

Основни бизнес цели и подкрепящи цели

Стратегически послания: Например: „Лейкленд е благоприятен за бизнеса и готов за икономически растеж“.

Целеви аудитории, като например строителни предприемачи, организации и физически лица

Канали за дистрибуция

Ключови показатели за ефективност

Стратегически инициативи

Изводи

Предизвикателства: „В продължение на много години Лейкленд е избрал да остане „спален квартал“, предлагайки на жителите си ниски или никакви данъци върху недвижимите имоти, ниска престъпност и строги правила за застрояване.“

Тази част от доклада очертава историческите предизвикателства по честен и прозрачен начин, за да стимулира бъдещи промени.

Измерими резултати: Лейкленд, Тенеси, обвързва маркетинговия си план с преките приходи под формата на данъци върху имуществото и продажбите. Той включва и показатели за удовлетвореността на жителите, за да се гарантира, че има и качествени резултати.

7. Lush Cosmetics

Козметичната индустрия е изключително конкурентна, като брандирането и маркетинга играят ролята на ключов диференциатор. Ето защо маркетинговият план на Lush е интересен пример за комуникация и управление на марката.

Изводи

Фокус: Използването на матрицата на BCG е умен начин да разбереш стойността и потенциала на всеки продукт и да определиш приоритетите в маркетинговите си усилия.

Източник: Lush cosmetics

Ценности: Поставянето на визията, мисията, целта и ценностите на марката на преден план, за да се създаде пряка емоционална връзка с потенциалния клиент. Марката също така не се страхува да бъде провокативна и да разбунва духовете.

Инструменти и рамки: Планът включва матрица на стойностите, SWOT анализ, ситуационен анализ и други подобни маркетингови рамки, които да насочват документирането на плана.

Стратегия, фокусирана върху марката: Маркетинговият план на Lush очертава стратегиите, посланията и тактиките, които са напълно съобразени с по-голямата цел на марката. Например, този план използва слогана „go natural“ (бъди естествен), който следва глобалните послания „go naked“ (бъди гол).

8. Bay Area Rapid Transit: Стратегически маркетингов план

През 1988 г. отделът за връзки с обществеността изготви цялостен маркетингов план за BART, системата за бърз транспорт в района на залива.

Преди да го отхвърлите като прекалено старо, позволете ни да ви покажем защо все още е актуално и вдъхновяващо.

Забележка: Много интересна информация за обществения транспорт през 80-те години, ако си любител на историята!

Изводи

Дългосрочна перспектива: Първата част от плана е за пет години и включва планиране на услугите, ценообразуване, проучвания и промоционални дейности.

Маркетингова философия: „Всеки служител в BART трябва да се счита за маркетинг специалист“, се казва в доклада, който определя маркетинга не само като няколко кампании, но и като отражение в разговорите и поведението.

Маркетинг на съдържанието: Планът гласи: „Разработване на полеви наръчник BART за учители, които водят деца на екскурзии, като допълнение към филма и видеото „Mark Twain Going Places“ – отличен пример за уместен и ангажиращ маркетинг на съдържанието.

Въпреки че са минали 35 години от създаването на този план, той остава чудесен пример за маркетингов план, защото поставя солидна основа. Той се фокусира върху целта и посланието, без да губи от поглед целите.

Всъщност BART продължава да бъде един от най-креативните рекламодатели в САЩ днес, печелейки множество награди. По-долу е реклама от кампания от тази година.

Източник: Bart. gov

9. Маркетингов план за туризма в Северозападните територии

Northwest Territories Tourism (NWTT) е организация с нестопанска цел и организация за маркетинг на дестинации. Те редовно представят своите маркетингови планове пред борда на директорите, финансиращите организации и други заинтересовани страни. Днес обсъждаме плана за 2024 г.

Маркетинговият план на NWTT включва:

Общ преглед на маркетинговата среда, включително тенденциите в индустрията и на пазара

Стратегии за намаляване на риска

Стратегически приоритети и съответни дейности

Извод

Планиране на риска: Макар че повечето организации извършват някакъв вид SWOT анализ, в маркетинговите планове рядко се обръща специално внимание на риска. NWTT идентифицира различни видове рискове и очертава ясни стратегии за преодоляването им.

Визуализация: NWTT очертава цялостната маркетингова картина за по-лесно разбиране. Тя изяснява припокриващите се отговорности и насърчава екипите да работят заедно за постигане на общи цели.

Забележка: Визуалните елементи и инфографиките са истинско вдъхновение, ако искате да убедите мениджърите или спонсорите си да финансират плана ви.

10. Обществено здравеопазване в Англия: Стратегия за социален маркетинг

Public Health England (PHE) използва инструменти и техники от света на бизнеса и ги пренасочва за обществено благо. По този начин подкрепя правителствени програми, като например за борба с детското затлъстяване и за психично здраве.

Тази нова маркетингова стратегия помага за интегрирането на цифрови технологии и кампании за по-дълбоко ангажиране и промяна в поведението. Маркетинговият план на PHE за социалните медии включва:

Определяне на предизвикателствата и възможностите

Поуки и изводи от минали кампании

Принципи, които ръководят маркетинговите дейности

Идеи за кампании и планове за изпълнение

Извод

Кумулативен растеж: Този план се основава на минали успехи и постижения, за да насочи бъдещите маркетингови усилия. Например, планът залага на удвояване на партньорствата, за да разшири обхвата, което е работило много добре в миналото.

Фокус: PHE има за задача да предизвика промяна в поведението, което е почти невъзможна задача. PHE преодолява това, като се фокусира върху комуникацията и създаването на слогани за кампании, които резонират с различните целеви групи.

Цифрови активи: Освен реклама и съдържание, PHE разработва и мобилни приложения и цифрови продукти, които подпомагат промяната в поведението. Например, Facebook ботът Breastfeeding Friend предоставя одобрени от акушерки отговори на кърмещите майки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата!

Това са само десетте най-добри плана, които успяхме да намерим в интернет. Всъщност много от тях са на правителствени органи и ведомства, защото те са задължени да публикуват своите маркетингови планове от време на време.

Ако ти трябват още няколко примера, ето ги:

Горните примери показват разнообразните начини, по които можете да подходите към маркетинговия си план. Ако обаче има нещо, което абсолютно не можете да си позволите да пропуснете, то е данните и анализите.

Видове маркетингови планове

Има десетки различни видове маркетингови планове, които екипите изготвят всеки ден. Екипът за социални медии може да изготви календар за своите дейности, екипът за анализи може да създаде табло за проследяване на показателите за успех, а екипът за съдържание може да има график за своята продукция.

1. План за съдържателен маркетинг

Планът за съдържание в маркетинга обхваща идеите, създаването, разпространението, пренасочването и измерването на усилията, свързани със съдържанието. Добрият план за съдържание в маркетинга включва:

Теми/идеи, по които екипът ще създава съдържание

Форматът, в който ще бъде създадено съдържанието, като например публикации в блог, инфографики, видеоклипове, подкасти и др.

Каналът, в който ще бъде публикуван, като блог, уебсайт, социални канали и др.

Очаквани показатели за читателска аудитория, ангажираност и конверсии, ако е приложимо

Ако сте нови в тази област, започнете с някоя от тези шаблони за календар с персонализирано съдържание.

2. Маркетингов план за социалните медии

За разлика от плана за съдържание, който се гради около теми и идеи, планът за маркетинг в социалните медии се отнася до създаването на съдържание, което е подходящо за конкретни социални канали. Един солиден план за маркетинг в социалните медии включва:

Стратегии за платени и органични кампании

Идеи за съдържание, специфично за платформата

Стратегии за пренасочване на съществуващо съдържание

Показатели за ангажираност и производителност

3. План за имейл маркетинг

Ако маркетинговият план за социалните медии се фокусира върху социалните канали, то имейл маркетинга се фокусира върху имейлите. Този план включва цялостните начини, по които вашата организация ще използва имейла, за да постигне своите маркетингови цели.

Планът за имейл маркетинг включва:

Видове имейли, като промоционални, образователни или бюлетини

Бази данни с потенциални клиенти в различни етапи на процеса и съответните съобщения, които те трябва да получат

Честота и час на доставка на имейли

Тон, стил и дизайн на самите имейл съобщения

Мерки за успех и критерии

4. Маркетингов план за оптимизация за търсачки (SEO)

Това е специализиран маркетингов план, предназначен да оптимизира класирането на твоето съдържание на страницата с резултати от търсачката, което от своя страна ще доведе до повече трафик към сайта. SEO маркетинговите планове включват:

Проучване на ключови думи и потенциална видимост

Тактики за оптимизация на страницата

Стратегии за изграждане на връзки и други техники за оптимизация извън страницата

5. Традиционен маркетингов план

Традиционният маркетингов план обикновено се отнася до недигитални рекламни канали, като телевизия, радио, печатни медии и външна реклама. Този маркетингов план е допълнение към дигиталния маркетингов план, като създава цялостна стратегия за марката.

Особено в развиващите се икономики, където потребителите са по-изложени на традиционните медии за забавление и информация, този маркетингов план играе решаваща роля за успеха.

Традиционните маркетингови планове включват:

Канали, избрани за маркетинг и реклама

Прогнозни разходи и бюджети за всеки канал

Комуникация и съобщения за всеки канал

Механизми за проследяване, като специален телефонен номер или имейл адрес за оценка на представянето

6. План за растеж на маркетинга

Често срещан сред стартиращите и технологичните компании, маркетингът за растеж използва данни, за да стимулира интереса, запитванията и ангажираността към бизнеса. Типичен план за маркетинг за растеж съдържа:

Тактики за пълна фуния от осведоменост до застъпничество

Ключови показатели за ефективност, като темп на растеж, процент на задържане, отлив, стойност на клиента за целия му жизнен цикъл и показатели за удовлетвореност

Дейности, които стимулират растежа, като събития или уебинари

Ресурси за провеждане на кампании, като електронни книги, бели книги, казуси и др.

7. Маркетингов план за влиятелни лица

Традиционно това може да се нарече план за посланичество на марката, включващ подкрепата на известни личности. В социалните медии планът за маркетинг чрез влиятелни лица се отнася до стратегията на дадена организация да ангажира популярни онлайн личности, които да обясняват, образоват и подкрепят нейните продукти или услуги.

Един добър план за маркетинг с влиятелни лица трябва да бъде внимателен и обмислен. Ето какво включва това.

Списък с влиятелни лица, чието съдържание и философия съответстват на вашата марка

Процес на изпробване, използване и препоръчване на твоя продукт

Възнаграждение и свързано с него разкриване на информация пред аудиторията на влиятелния човек

Рамка за измерване на възвръщаемостта на инвестициите в дейностите за маркетинг чрез влиятелни лица

8. Стартирай маркетингов план

Доброто представяне на продукт вдъхновява потенциалните потребители да обмислят или дори да опитат новия продукт, който предлагате. За да постигнете това, маркетинговият план за представянето ще включва:

Позициониране на продукта, с подробности за това как се сравнява с съществуващата конкуренция

Образователни материали, като брошури, демонстрации, препоръки от бета потребители и др.

Стратегия за навлизане на пазара, включваща ценообразуване, рекламни кампании, партньорства и др.

Дейности преди стартирането (проучване, подготовка, разработване на ценностно предложение), стартиране (прессъобщения, реклами, събития) и дейности след стартирането (анализ на данни, оптимизации)

Как да създадете ефективен маркетингов план

В зависимост от целите, задачите, обхвата, графика и дейностите, вашият процес на маркетингово планиране може да варира значително. Ето основните стъпки, които ще ви помогнат да започнете от нулата.

1. Изберете инструмент за планиране

На пазара се предлагат няколко софтуера за маркетингово планиране, които могат да ти помогнат да планираш и организираш дейностите си. Избери този, който най-добре отговаря на нуждите ти. Например, можеш просто да отвориш Google Doc и да напишеш плановете си.

2. Направи проучване

Един добър маркетингов план се основава на задълбочени проучвания. Някои от най-често използваните техники за маркетингови проучвания са:

SWOT анализ: Проучване на силните и слабите страни, възможностите и заплахите. Този шаблон за SWOT анализ на нов продукт от ClickUp е чудесна отправна точка.

Сегментиране на пазара: Организиране на пазара/аудиторията в групи въз основа на демографски характеристики, предпочитания, поведение и др. Сегментирането помага при планирането и насочването на маркетинговите кампании.

Ценови стратегии: Разбиране на пазара, конкуренцията и достъпността на потенциалните клиенти, за да се създаде правилната ценова стратегия.

3. Постави си цели

В основата на всеки добър маркетингов план стоят ясно определени цели. Уверете се, че вашите маркетингови KPI са:

SMART, т.е. конкретен, измерим, постижим, уместен и обвързан с време

Ясен и лесно разбираем за всички членове на екипа

Достъпен през целия период на действие на маркетинговия план

Съгласуван с бизнес целите

4. Напишете плановете си

Това е частта с плана от твоя маркетингов план. Направи списък с всички маркетингови инициативи, които възнамеряваш да предприемеш, за да постигнеш целите си. Включи:

Съобщения за кампанията

Съдържание и други активи, които ще създадете (добър софтуер за съдържание маркетинг може да ви помогне в това)

Канали за дистрибуция

Заинтересованите страни и техните отговорности

Бюджети

Показатели за всяка дейност

Бонус: Ето някои маркетингови инструменти за малки предприятия, които можете да използвате, за да изготвите плановете си.

5. Документирайте подробностите

Включи колкото се може повече информация в маркетинговия си план, за да може, когато дойде време за изпълнение, всички да знаят какво трябва да се направи.

6. Напишете резюме

7. Настройте табла

8. Оценявай и оптимизирай

Докато изпълняваш плана, ще научиш нови неща и ще придобиеш нови познания. Използвай ги, за да оптимизираш плана. Например, ако рекламата ти в търсачките дава по-добри резултати от инвестициите ти в социалните медии, преразпредели бюджета.

Анализ на маркетинговия план и показатели за ефективност

Ако маркетингът е творческо начинание, аналитиката е частта, която осигурява неговото финансиране. По същество, маркетинговата аналитика наблюдава и измерва въздействието на маркетинговите планове, така че екипите да могат да гарантират максимална възвръщаемост на инвестициите.

Ето някои от най-често срещаните начини, по които аналитиката укрепва маркетинговите планове:

Точност

С помощта на данни и прозрения аналитиката помага на маркетолозите да създават кампании, които имат най-голям шанс за успех. Например, ако знаеш, че повечето запитвания идват от Instagram, можеш да инвестираш в създаването на Instagram магазин за продажби в платформата.

Целева ориентация

Аналитиката помага да се идентифицира целевият пазар с максимален потенциал и да се насочиш точно към него.

Агилност

За разлика от миналото, екипите вече не правят петгодишни планове. Подобно на гъвкавите софтуерни екипи, маркетолозите правят планове в малки спринтове. Аналитиката предлага възможност да се измерват резултатите за всеки спринт и да се оптимизират съответно.

Приоритизиране

Реклами във Facebook или Instagram? Реклами в търсачките или SEO? Билборд или хаштаг в Twitter? Аналитиката помага да се прогнозират потенциалните резултати от всеки от тях и да се приоритизират ефективно.

Измерване

Всяко онлайн маркетингово средство предлага широк спектър от показатели. За да бъде планът ти смислен, фокусирай се само върху тези, които са важни. Обикновено това може да включва някое от следните.

Органичен и платен трафик

Разходи за привличане на клиенти

Стойност на клиента за целия му живот

Възвръщаемост на разходите

Праг на рентабилност и други показатели, свързани с разходите

Цифри за проникване на пазара

Ако сте прочели дотук, вероятно сте нетърпеливи да създадете страхотен маркетингов план за себе си. Затова, преди да се разделим днес, искаме да ви оставим с прост наръчник за създаване на собствен маркетингов план.

