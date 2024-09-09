Как да използвате [и как да не използвате] ChatGPT за социални медии

Да си мениджър на социални медии е трудна работа.

Не само трябва да планирате и изпълните цял календар за публикации в социалните медии, който да съответства на вашата маркетингова стратегия (която почти никога не е статична), но и постоянно трябва да сте нащрек, да следите теми и тенденции, които могат да повишат вашето присъствие в социалните медии.

Добавете към това постоянната координация с екипите ви за съдържание, дизайн и дори продукти, и ще се сблъскате с работни дни, в които ще ви е трудно дори да намерите време за обяд.

За щастие, можете да използвате ChatGPT за социални медии, за да опростите някои от работните си процеси по планиране и изпълнение. 🤖

Как да използвате ChatGPT за социални медии

Има шест начина, по които можете да използвате ChatGPT за маркетинг в социалните медии: генериране на идеи, създаване на календари за социални медии, генериране на брифинги, създаване на публикации в социалните медии, пренасочване и генериране на изображения.

1. Идеи

Току-що сте изразходвали последните си мозъчни клетки, за да планирате календара си за социални медии, а вашият маркетинг директор ви моли да „се възползвате“ от актуална тенденция. Удряте се в стена от идеи и измисляте идеи, които биват отхвърлени по-бързо, отколкото можете да кажете „вирусно“.

Тук ChatGPT може да се превърне в чудесен събеседник и да ви помогне да генерирате идеи (особено когато се подкрепя от прозренията на инструментите за социално слушане ).

С подходящия контекст и начален замисъл, ChatGPT може да ви насочи в правилната посока за секунди и дори да създаде надписи за социални медии и идеи за публикации.

Пример: Да предположим, че искате да създадете публикация в LinkedIn или Facebook, базирана на шаблон за популярна мем.

Можете да предоставите на ChatGPT шаблона, да добавите подробности за вашия продукт или услуга и да помолите инструмента да ви предложи варианти за съдържание, които са свързани с основните предимства или конкретните предизвикателства на аудиторията, свързани с вашите предложения.

Помолете го да генерира кратък хаштаг, настройте изхода в Google Doc, редактирайте съдържанието, за да отговаря на вашите очаквания, и сте готови!

Генерирайте свежи идеи за публикации и кампании в социалните медии за секунди с ChatGPT

💡Съвет от професионалист: Използвайте документи и изображения, за да помогнете на ChatGPT да измисли идеи за съдържание. Например, да речем, че искате да извлечете идеи за съдържание в социалните медии от бяла книга, която вашата компания наскоро е публикувала. Помолете ChatGPT да анализира PDF файла и го помолете да измисли подходящи теми. И ето! Неограничени идеи.

2. Календари

Когато му се предостави подходящият контекст и подробности, ChatGPT може бързо да изготви подробен календар за социалните медии за вас.

Създавайте подробни календари за социални медии с ChatGPT

Пример: Да предположим, че вашата SaaS компания току-що е пуснала нова функция на продукт. За да разпространите новината, ви е възложено да изготвите календар за съдържание и стратегия за промотиране в социалните медии на различни платформи. Ето как можете да използвате ChatGPT, за да изготвите календар за кампанията.

Първо, определете общата посока и тема на кампанията. Има ли основна идея, на която искате да се основава всеки пост от кампанията? След това дайте на ChatGPT подходящите инструкции. Те включват подробности относно: Новата функция, която се пуска, целите в социалните медии и вашата целева аудитория Темата на кампанията и каналите в социалните медии, които искате да проучите Броят на публикациите на всяка платформа и форматите, които да се проучат Общата продължителност на кампанията и честотата на публикуване Новата функция, която се пуска, целите в социалните медии и вашата целева аудитория Темата на кампанията и каналите в социалните медии, които искате да проучите Броят на публикациите по платформа и формати, които да проучите Общата продължителност на кампанията и честотата на публикуване След това помолете ChatGPT да се съобрази с вашите инструкции и да изготви календар с потенциални теми. Можете да поискате резултатите да бъдат представени в табличен формат или под формата на списък. Накрая, помолете инструмента да коригира календара ви според вашите спецификации и сте готови!

Новата функция, която се пуска, целите в социалните медии и вашата целева аудитория

Темата на кампанията и каналите в социалните медии, които искате да проучите

Броят на публикациите по платформа и формати, които трябва да бъдат проучени

Общата продължителност на кампанията и честотата на публикуване

💡Съвет от професионалист: Преди да използвате ChatGPT за създаване на календар за социални медии, уверете се, че сте създали различните колони, които трябва да бъдат попълнени във вашия тракер за съдържание. След това се уверете, че окончателният календар, генериран от ChatGPT, съответства на определените от вас колони. Това ще ви спести много време за форматиране и разочарования.

Ако се нуждаете от готов шаблон за календара си в социалните медии, шаблонът за график за публикуване в социалните медии на ClickUp е точно това, от което се нуждаете.

Изтеглете този шаблон Създайте своя календар за социални медии с шаблона за график за публикуване в социални медии на ClickUp.

С този шаблон можете да създадете графика за публикуване в ClickUp и да си сътрудничите с екипа си, за да обсъдите и попълните календара с нови идеи.

Можете да използвате изгледа „Седмичен списък със задачи“, за да следите напредъка си и да създавате и възлагате задачи, които могат да бъдат класифицирани в различни етапи на напредък. Ще харесате и изгледа „По платформа“, който автоматично организира публикациите по платформи.

Можете да разгледате и други полезни шаблони за календар за съдържание в социалните медии, включително календари за A/B тестове, които може да провеждате в рамките на кампании, или редакционен шаблон за публикации в социалните медии, за да оптимизирате потока от съдържание в социалните медии.

3. Брифинги

ChatGPT може да бъде чудесен за бързо създаване на силни рекламни текстове и творчески брифинги.

Създавайте силни текстове за социални медии и дизайнерски брифинги с ChatGPT

Има два подхода за създаване на кратки текстове, които можете да използвате, когато работите с ChatGPT.

Ако вече знаете какво трябва да включвате в документа с инструкции, определете необходимите параметри в подсказките си, помолете ChatGPT да попълни тези полета и направете необходимите промени.

Ако не знаете какво да включите в брифинга, изберете добър шаблон за творчески брифинг и помолете ChatGPT да доразвие вашите изисквания. Ако използвате този подход, е добра идея да накарате ChatGPT да играе ролята на вашия копирайтър или дизайнер и да ви задава подходящи въпроси, които могат да подсилят вашия брифинг.

4. Копирайтинг

Копирайтингът с AI инструменти като ChatGPT може да бъде труден.

Разбира се, изкуственият интелект ви помага да създавате съдържание експоненциално по-бързо от хората. Но в същото време той има много ограничени способности за творческо мислене, което води до роботизирани резултати, които аудиторията може да разпознае от километри („В тази конкурентна среда…“).

Как да създадете съдържание, генерирано от изкуствен интелект, което да не звучи като написано от бот? Приложете „киборг“ подход към копирайтинга, т.е. оставете ChatGPT да свърши тежка работа, докато вие мислите. Това включва разделяне на задачата за копирайтинг на три стъпки.

Стъпка 1: Предоставете основна информация

Тук създавате основен брифинг, разделяте го на по-малки брифинги и използвате всеки от тези мини брифинги като поредица от подсказки за ChatGPT.

На този етап от процеса на копирайтинг се очаква ChatGPT да улови тона и същността на марката, но резултатът все още ще съдържа елементи, които изглеждат като написани от бот.

💡Съвет от професионалист: Имате затруднения с подходящия тон за вашите текстове в социалните медии? Помолете ChatGPT да използва „разговорно-забавен“ тон за всяко образователно съдържание или „разговорно-категоричен и категоричен тон“ за съдържание, публикувано от лични профили. Освен това можете да опростите структурата на изреченията, като определите нивото на четене като това на осмокласник.

Стъпка 2: Редактирайте съдържанието с помощта на изкуствен интелект

Само около 30-50% от съдържанието, генерирано от GPT в предишната стъпка, ще бъде действително използваемо. Сега е време да отсеете елементите от съдържанието, които не изглеждат написани от човек.

Излишни изречения, които не добавят реална стойност за читателя

Повтарящи се думи, фрази, терминология и пунктуация

Ненужни или неточни аналогии и метафори

Прекомерна или ненужна употреба на емотикони

Неспазване на насоките за бранда

Липса на хумор или нюанси в текста

Стъпка 3: Редактирайте съдържанието сами

След предишната стъпка ще установите, че около 50-70% от съдържанието, генерирано от GPT, е използваемо. За да достигнете 100%, трябва сами да направите ключови редакции, с които ChatGPT не може да се справи.

Подобряване на тона (например добавяне на хумор към съдържанието ви)

Преструктуриране на текст за подобряване на логическата последователност

Добавяне на полезни аналогии и метафори

Добавяне на техническа терминология, с която аудиторията ви може да се идентифицира

Редактиране на всички съществуващи случаи на неполезна информация

Съкращаване на секции, за да се спазят ограниченията за символи на платформата

5. Преобразуване на съдържание

Преработването на съдържание вероятно съставлява голяма част от вашата стратегия за социални медии. И това е умен ход – вие искате да извлечете максимална полза от всяко парченце съдържание, което създавате. ChatGPT може да ви бъде от полза в това отношение.

Има три начина, по които можете да помолите ChatGPT да преформулира съществуващото ви съдържание.

Споделете линк към публикувано съдържание

Качете съдържание в PDF формат и помолете ChatGPT да го сканира.

Използвайте старите добри Ctrl C + V (или Cmd C + V, ако сте потребител на Mac) и се заемете веднага с преработването.

Преди да споделите съдържанието, което искате да бъде преформулирано, уверете се, че сте дали на ChatGPT правилни инструкции по отношение на платформата, аудиторията, формата на съдържанието, тона на гласа и всички приложими ограничения за броя символи.

6. Изображения

Знаете ли, че ChatGPT може да генерира изображения и творчески идеи за вас? Няма нужда да посещавате кабинета на вашия дизайнер или да му пишете съобщения всеки път, когато ви е необходима творческа идея за публикация в социалните медии.

Но има едно предупреждение: в момента ChatGPT и подобни генеративни AI инструменти се затрудняват с създаването на текстови рекламни материали – до такава степен, че текстът в рекламния материал е напълно нечетлив.

Така че, ако използвате ChatGPT за генериране на изображения за социални медии, се придържайте към подсказки, фокусирани само върху изображения без текст. Има два начина да направите това.

Подсказки за изображения

Имате нужда да създадете изображение от нулата? Можете да изберете описателен арт промпт, да дадете конкретни инструкции за стила на изображението и да генерирате изображения за секунди.

Създавайте нови изображения директно на таблото на ChatGPT

Референтни изображения

Имате изображение, което искате да превърнете в определен художествен стил? Можете да споделите това референтно изображение с ChatGPT, да дефинирате очаквания резултат и да коригирате инструкциите си, за да получите повече варианти.

Преобразувайте съществуващи изображения в предпочитания от вас художествен стил с ChatGPT

💡Съвет от професионалист: Всяка изображение, което създавате с ChatGPT, може да бъде съобразено с вашите указания за бранда. Можете да дефинирате шестнадесетичните кодове на цветовете на вашия бранд, да ги разделите на основни, вторични и третични цветове и да помолите GPT да измисли подходящи изображения в определените от вас цветове на бранда.

Съвети за използване на ChatGPT за социални медии

За да извлечете максимална полза от ChatGPT за генериране на идеи и създаване на съдържание за социални медии, направете следното: разбийте подсказките на по-малки части, създайте свои собствени GPT, изградете хранилище с подсказки, което може да се споделя, и споделяйте примери.

Приемете подход с повтарящи се подсказки

Ето една грешка, която трябва да избягвате: да давате на LLM модела цялата информация наведнъж.

Инструменти като ChatGPT не работят добре с големи количества информация и е вероятно да забравят инструкциите. Това означава, че ще трябва да отделяте повече време за коментари, да започвате целия процес отначало или, в най-лошия случай, да правите повечето промени сами.

По-добрата идея? Разделете заданието си на по-малки части и използвайте итеративен подход, за да постигнете желания резултат.

Пример: Да предположим, че искате да създадете страхотен текст за карусел в LinkedIn. Вместо да давате всички инструкции на ChatGPT наведнъж, предоставете на инструмента повече контекст, започнете с wireframe и след това посветете по няколко подсказки на всеки слайд от карусела.

Итеративният подход изисква повече съобщения на чат, което означава, че ще достигнете лимита си за чат по-бързо (повече за това след малко). Но това е далеч по-добре, отколкото да работите с посредствени резултати, които в крайна сметка ще трябва да усъвършенствате или преработвате сами.

Настройте персонализирани GPT за конкретни цели

В платените планове на ChatGPT можете да настроите GPT за конкретни цели, т.е. можете да дефинирате свои собствени инструкции или да използвате GPT шаблоните на OpenAI.

Създайте персонализирани ChatGPT асистенти за конкретни маркетингови цели

Идеята за създаване на собствен GPT е да се намали времето за обучение. Не е необходимо да определяте тона и аудиторията при всеки чат или да споделяте многократно важни препратки всеки път, когато искате съдържание за социалните медии.

За да създадете или използвате персонализирани GPT в ChatGPT, кликнете върху раздела „Explore GPTs“ (Разгледайте GPT) в страничната лента на инструмента, натиснете бутона „Create“ (Създайте) или намерете предварително дефинирани GPT шаблони и започнете.

Създайте хранилище за подсказки

ChatGPT определено е средство за повишаване на производителността.

Но истинският трик за продуктивност е споделянето на знания, т.е. „Ей, този подсказък работи много добре за този конкретен тип съдържание или тема. Трябва да го пробваш!“

Добра идея е да създадете солидно (но добре управлявано) хранилище с ChatGPT подсказки, които можете да споделяте с екипа си. Най-бързият начин да направите това е в електронна таблица, но по-удобният и персонализиран начин е чрез Table View в ClickUp.

Създайте персонализирано хранилище с подсказки с помощта на Table View на ClickUp

💡Съвет от професионалист: Когато създавате хранилище за подсказки, уверете се, че сте настроили ограничения. Това означава да поддържате строг контрол върху това кой може да добавя и преглежда подсказки, кой може да споделя хранилището с други, качеството на резултатите, свързани с конкретни подсказки и т.н. С персонализираните разрешения в ClickUp Docs това е лесно!

Създайте по-добър контекст с примери

Всеки създател на съдържание, който работи с кратко описание, винаги ще се възползва от добри примери. Това важи и за генеративни AI инструменти като ChatGPT.

Една от областите, в които AI инструментите се затрудняват, е имитирането на гласа или тона на вашата марка за съдържание в социалните медии. С възможността на ChatGPT да сканира уеб, това вече е лесно решими проблем.

Пример: Да предположим, че използвате разговорна, но авторитетна тоналност за всяко съдържание, свързано с маркетинга на продукти. Въпреки това, имате затруднения да накарате ChatGPT да разбере това. Най-лесното решение е да дадете на ChatGPT линк към съдържание, чиято тоналност искате да имитирате, и да го оставите да измисли няколко първи чернови.

Дайте примери на ChatGPT, за да усъвършенствате изхода на съдържанието

Ако инструментът не може да сканира конкретен линк, можете дори да копирате и поставите конкретен параграф или изречение за справка (но се уверете, че не плагиатствате нищо).

Ограничения при използването на ChatGPT за социални медии

ChatGPT определено може да ви помогне да подобрите представянето си в социалните медии. Но въпреки всичките си предимства, инструментът има и някои значителни недостатъци.

От една страна, той може да генерира неточна информация и дори линкове към неправилни източници. Освен това, може да има затруднения с творческите отговори.

ChatGPT има и строго ограничение за броя чатове, които можете да проведете с него за определен период от време. Ако искате по-голям лимит за чатове, ще трябва да платите повече.

Фактически неточности

Неточната информация е била предизвикателство за ChatGPT от самото начало. OpenAI дори добавиха предупреждение (под всеки чат), за да предупредят потребителите за възможни грешки в резултатите.

Когато не можете да се доверите на ресурс за съдържание с фактическа коректност, ви очаква огромна загуба на време. Времето, което ще прекарате в проверка на резултатите от ChatGPT, противоречи на целта на възлагането на задачата на инструмента: производителност.

Засега избягвайте да използвате ChatGPT за създаване на съдържание за социални медии, което разчита силно на фактическа точност. Ако все пак се налага да използвате инструмента за създаване на точно съдържание, помолете го да ви предостави източници за всеки данък и факт, включен в резултата.

Роботизирани отговори

За съжаление, настоящите модели на ChatGPT не са особено креативни.

Инструментът не може да разбере творческите нюанси и нюансите на аудиторията, както го правят хората, така че неговият стандартен резултат е безвдъхновен, роботизиран отговор. Резултатът е посредствено съдържание, което аудиторията лесно може да различи от съдържанието, създадено от хора.

По-голямото предизвикателство е, че дори когато дефинирате конкретен тон на изразяване или дадете творчески насоки на инструмента, ChatGPT има склонност да забравя инструкциите и често се връща към своите тренировъчни данни, за да произведе незадоволителни резултати.

Ограничения за използване

Както споменахме по-рано, единственият начин да се доближите до желания резултат от ChatGPT е чрез повтарящи се подсказки. Естествено, това ще изисква повече съобщения на чат.

Предизвикателството обаче е, че дори и при платените планове на ChatGPT можете да изпращате само до 160 съобщения на всеки три часа. И това е при най-скъпия план.

Тези ограничения за чата са управляеми, ако сте индивидуален потребител. Но ако имате споделен екипен акаунт, това ограничение може бързо да се изчерпи, а. к. а. сбогом продуктивност.

Ако ChatGPT е неразделна част от вашите работни процеси в социалните медии, единственото решение засега е да си направите няколко акаунта с ограничен брой потребители на всеки акаунт.

ClickUp AI за маркетинг в социалните медии

ClickUp Brain е по-мощният и по-гъвкав братовчед на ChatGPT. 🧠

Така че, макар да е чудесен помощник за писане и генериране на идеи (като ChatGPT) за маркетинг специалистите в социалните медии, ClickUp Brain поддържа и вашите маркетингови работни процеси.

Ускорете, автоматизирайте и разширете маркетинга в социалните медии с ClickUp Brain

Добавете контекст към съдържанието

Подобно на ChatGPT, ClickUp Brain е AI асистент за писане, който може да генерира съдържание и идеи за вас. Но има една ключова разлика: ClickUp Brain е изкуствен интелект, но с много по-голям контекст.

ClickUp Brain работи с невронни мрежи (оттук и името „мозък“), които свързват вашите проекти, документи и задачи на една платформа. Това означава, че всеки път, когато използвате ClickUp Brain, резултатът се основава на дълбоко разбиране на вашите проекти и работни процеси.

Например, с AI Knowledge Manager на ClickUp Brain можете да получите отговори на въпроси, свързани с конкретни документи, уикита, хора, продукти или задачи в или свързани с ClickUp. Така че, ако искате да превърнете един от блоговете на центъра за помощ в ClickUp в публикация в социалните медии, ще трябва да отделите минимално време за настройване на правилния контекст за вградения AI инструмент, за да генерира публикации.

За да направите това с ChatGPT, ще прекарате половината от времето си в даване на изключително подробни инструкции на инструмента.

Автоматизирайте рутинните задачи

ClickUp Brain е полезен инструмент за създаване на съдържание. Но за разлика от ChatGPT, ClickUp Brain също внедрява изкуствен интелект във вашите маркетингови проекти и работни процеси за управление на задачи.

Например, с AI Project Manager на ClickUp можете да генерирате точни актуализации на статуса и отчети за всички задачи или подзадачи, свързани с конкретен проект.

Можете също да поискате от инструмента да изпълни конкретни действия (като промяна на статуса на задачите), да създаде подробни планове за проекти и да ги превърне в документи за съвместна работа, както и автоматично да извлече правилните данни и да попълни съответните полета в документа.

ClickUp Brain може също да генерира стенограми от срещи, да настройва бързи отговори, подобни на човешките, да обобщава задачи за действие и да създава шаблони за повтарящи се задачи.

Няма да получите нищо от това с генеративния AI асистент на ChatGPT.

Работете без ограничения

За разлика от ChatGPT, ClickUp Brain не поставя ограничение на броя на подсказките, които можете да въведете. Това означава, че можете да подходите по-обмислено към подсказките и да създадете привлекателно съдържание, което е много по-близо до желания от вас резултат.

ClickUp за управление на маркетинга

Широтата на възможностите на изкуствения интелект не е единствената разлика между ClickUp и ChatGPT.

Ако се вгледате по-внимателно, ще видите истинската разлика, а именно, че ClickUp е стратегическа платформа, задвижвана от изкуствен интелект, докато ChatGPT е тактически асистент с изкуствен интелект.

С други думи, ако искате отличен маркетинг копирайтър или партньор за мозъчна атака за публикации в социалните медии, както ClickUp, така и ChatGPT могат да се справят добре с тази задача.

Но ако се нуждаете от солидна платформа за управление на маркетинга (включително управление на проекти в социалните медии ), базирана на изкуствен интелект и с вграден генеративен AI, ClickUp е това, което искате да добавите към вашия технологичен набор.

Освен управлението на социалните медии, ClickUp за маркетинг екипи добавя огромна стойност към ежедневните ви маркетинг операции по много начини.

Планиране

Създавайте и организирайте подробни календари за съдържание в социалните медии чрез календарния изглед на ClickUp

Създайте подробен календар за вашите маркетингови кампании в социалните медии чрез за вашите маркетингови кампании в социалните медии чрез Calendar View на ClickUp . Планирайте задачи и разпределяйте работата само с няколко кликвания.

Визуализирайте вашите маркетингови идеи и планове като диаграми с и планове като диаграми с ClickUp Mind Maps . Автоматично превърнете диаграмите в задачи и ги персонализирайте според нуждите си.

Проследявайте маркетинговите си дейности с различните други с различните други изгледи на ClickUp — изглед „Списък“ за подробен преглед на задачите, изглед „Табло“ за отчет за напредъка в стил Kanban, изглед „Кутия“ за управление на капацитета и т.н.

Сътрудничество

Сътрудничество по-бързо и по-ефективно с ClickUp Docs

създавайте съдържание с AI и редактирайте чернови на маркетингово съдържание с екипа си в реално време чрез Автоматичнои редактирайте чернови на маркетингово съдържание с екипа си в реално време чрез ClickUp Docs . Добавяйте коментари, възлагайте и проследявайте задачи, създавайте вложени страници и др.

сътрудничеството с вашите екипи по-бързо и по-ефективно с Спрете да жонглирате с комуникационни инструменти и Chat View на ClickUp . Споделяйте линкове и мултимедия в чатове и маркирайте коментари в чата към конкретни членове на екипа.

Отчитане

цели на екипа и индивидуални цели с Задайте и споделете ClickUp Goals за прозрачност и отчетност.

визуализират резултатите от кампаниите и напредъка към целите на екипа. Дръжте всички в синхрон и на път с таблата на ClickUp , коитои напредъка към целите на екипа.

Шаблони

Широкият набор от възможности за автоматизация на ClickUp не е единственият начин, по който платформата ви спестява време – можете да спестите ценни часове и чрез нашата огромна библиотека с шаблони за конкретни задачи и работни процеси по проекти.

По-долу са представени няколко шаблона, с които маркетинг специалистите в социалните медии могат да започнат да работят в ClickUp.

Шаблон за социални медии на ClickUp

Изтеглете този шаблон Развийте стратегията си за социални медии с шаблона за социални медии на ClickUp.

Шаблонът за социални медии на ClickUp ви помага да визуализирате стратегията си за социални медии в организирани блокове. Всеки блок съдържа подробна информация за всеки отделен пост, включително лицата, на които е възложена задачата, дати на публикуване, платформи, на които да се публикува, връзки към чернови на съдържанието, хаштагове, които да се използват, и др.

За да визуализирате тази информация по различен начин, можете да се възползвате от шаблона за публикации в социалните медии на ClickUp.

Шаблонът за работни процеси в социалните медии на ClickUp също ви дава чудесна отправна точка за разработване и организиране на вашите кампании в социалните медии.

Интеграции

ClickUp е платформа с голяма разширяемост и поддържа над 1000 интеграции, включително CRM, центрове за помощ, инструменти за продуктивност и сътрудничество, бази данни и други.

Имате нужда да възложите задачи в социалните медии в ClickUp чрез съобщение в Slack? Можете! Имате нужда да прехвърлите чернови на съдържание от Google Drive в ClickUp? Лесно. Имате файл с дизайн в Figma или бяла дъска в Miro, които искате да включите в брифинга си за копирайтинг? Импортирайте ги. Искате да помогнете на вашите автори да поддържат граматичната си коректност? Синхронизирайте ClickUp с Grammarly.

Можете да направите много с широката гама от приложения за свързване на ClickUp. Но това не важи за ChatGPT, който се използва предимно като самостоятелен AI асистент. Той се интегрира с други инструменти чрез API, но това е сложно и дори скъпо.

Вие бъдете мозъкът, а AI – мускулите

Добрият маркетинг е добро мислене.

Макар че някои от най-добрите AI инструменти за социални медии, като ChatGPT, са отлични изпълнители, те не са добри мислители. Като маркетинг специалисти, понякога забравяме това и приемаме, че генеративната AI има толкова контекст и творчески способности, колкото и ние. Но това не е така.

Независимо дали използвате AI инструменти за генериране на надписи за социални медии или за измисляне на идеи за актуални кампании, винаги ги разглеждайте като мощен инструмент, който ви помага да свършите нещата по-бързо и по-ефективно. Креативният контрол, обаче, трябва да остане във вашите ръце.

Също така, не забравяйте, че истинската ефективност на процесите не идва само от намаляването на времето за създаване на съдържание от два часа на две минути (въпреки че това помага) – тя идва и от AI, която подпомага други работни процеси в работния ви ден и ви освобождава от задачи.

За това са създадени инструменти като ClickUp. Опитайте ClickUp безплатно и увеличете производителността си на работа!