Топ 25 идеи за AI изкуство, които да разпалят вашата креативност

AI има едно просто кредо: колкото по-добър е входът, толкова по-добър е изходът. 🎯

В терминологията на изкуствения интелект, входът е подсказката, а изходът е генерираният резултат. Днес художници и дизайнери, както професионалисти, така и аматьори, използват подсказки за изкуство с изкуствен интелект, за да създават зашеметяващи визуални произведения.

Генераторите на произведения на изкуството, задвижвани от изкуствен интелект, отвориха нови пътища за артистично изразяване. С нарастващата популярност на изкуството, създадено с помощта на изкуствен интелект, по целия свят, е време и вие да се включите в тази тенденция.

Инструменти като Midjourney, Stable Diffusion и DALL-E 2 улесняват всеки да експериментира с AI генератори на изкуство. Те дават впечатляващи резултати – и много по-бързо от повечето компютърни приложения за художници.

Но всичко започва с това да знаете как да напишете перфектната подсказка. 🎨

Какво представляват AI Art Prompts?

AI арт подсказките са инструкции, въведени в AI-задвижван арт генератор, който му позволява да създава произведения на изкуството и изображения. Представете си, че давате указания на художник, само че в този случай художникът е сложна компютърна програма.

Една добра AI арт подсказка е ясна, конкретна, подробна и, най-важното, въображаема. ! 🤖

Защо се нуждаете от добър AI подтик?

За да създадат съдържание – текст или изображения – генераторите на AI съдържание разчитат на своето разбиране на подсказката. След това сравняват спецификите в подсказката с набора от данни, на който са били обучени. Следователно, входните данни или подсказката играят решаваща роля в процеса.

Разбира се, няма стандартен процес за писане на добър подтик. Може да се наложи да направите няколко опита, преди моделът да създаде изображение, което напълно съответства на това, което имате предвид. Този процес на проби и грешки ви помага да разберете как различните елементи в подтика влияят върху генерираното произведение на изкуството.

25 най-добри примера за AI арт подсказки за генериране на изображения

Ние сме подбрали колекция от подсказки, които ще създадат завладяващи изображения на почти всеки AI-управляван генератор на изкуство.

1. Футуристични градски пейзажи

чрез Gencraft

„Създайте изображение на градски пейзаж, представящо оживена, футуристична метрополия с високи небостъргачи с уникален, сложен дизайн. Заснемете динамична, високотехнологична градска среда с холографски билбордове, осветяващи хоризонта на града и улиците под него.“

2. Ярки цветове и градиенти

чрез Gencraft

„Създайте изображение, изпълнено с ярки цветове и градиенти, които образуват абстрактна и визуално впечатляваща композиция. Цветовете трябва да се сливат, предавайки усещане за движение и енергия.“

3. Сюрреалистични пейзажи

чрез Gencraft

„Създайте сюрреалистична картина на пейзаж с плаващи острови, обърнати планини и нетрадиционна флора. Добавете сънливо качество, което разширява границите на реалността. Създайте сцена с въображаеми и отвъдни елементи.“

4. Портрети

чрез Gencraft

„Създайте портретна снимка, която показва израженията, чертите и емоциите на човек в близък план. Задният план трябва да е неутрален, за да се подчертае присъствието на личността. Изведете дълбочината и личността на обекта, създавайки завладяващ и добре композиран портрет.“

5. Небесни тела

чрез Gencraft

„Създайте изображение с небесни тела в необятността на космоса. Включете планети, звезди и галактики, за да създадете завладяваща космическа сцена.“

6. Гъсти, тъмни гори

чрез Gencraft

„Създайте изображение на дълбока, тъмна гора с древни, високи дървета. Уловете мистериозната атмосфера с извити клони, хвърлящи зловещи сенки върху горската почва. Създайте усещане за самота и интрига“.

7. Географски особености

чрез Gencraft

„Създайте изображение, изобразяващо разнообразни географски характеристики, включително високи планини, криволичещи реки, обширни пустини и буйни долини. Теренът, върху който да създадете изображенията, е разнообразен и показва природната красота на Земята във всичките й форми.“

8. Подводен морски пейзаж

чрез Gencraft

„Създайте подводно морско изображение, което улавя красотата на дълбините на океана. Включете коралови рифове, екзотични риби и водни растения, с слънчева светлина, проникваща през водата, за да създадете драматично осветление и игра на цветове.“

9. Спортни събития

чрез Gencraft

„Създайте изображение, което улавя атмосферата на спортно събитие в препълнен стадион. Покажете енергията, вълнението и състезанието, докато спортистите се занимават със съответните си спортове. Сцената е изпълнена с действие, улавяйки същността на вълнуващо спортно събитие.“

10. Бизнес и търговия

чрез Gencraft

„Създайте изображение, изобразяващо бизнес и търговската сцена на един модерен град. Покажете високи небостъргачи, оживени улици, пълни с професионалисти, и динамичната дейност на процъфтяващ бизнес район. Покажете хора, ангажирани в срещи, суетене из финансовите райони и електронни табла, показващи актуална информация за фондовата борса.“

11. Исторически събития

чрез Gencraft

„Създайте изображение, запечатващо кацането на Луната, на което се вижда самотен астронавт, стоящ на лунната повърхност. Покажете модула „Орел“ на „Аполо 11“, който се намира наблизо.“

12. Визуализирайте музикални ноти

чрез Gencraft

„Създайте изображение, визуализиращо музикални ноти в абстрактна и динамична композиция. Нека музикалните ноти танцуват във въздуха, образувайки симфония от форми и символи, които предават същността на звука. Покажете нотите, плаващи и преплитащи се във въздуха, създавайки визуално хармонична композиция.“

13. Нации и забележителности

чрез Gencraft

„Създайте изображение, което обобщава същността на Узбекистан. Покажете сложната архитектура на исторически градове като Самарканд и Бухара, подчертавайки културното богатство на региона. Поставете изображението на фона на суровата красота на пустинята Кизилкум.“

14. Цветя и градини

чрез Gencraft

„Създайте изображение на живописна градина, украсена с разнообразни, ярки цветя в пълен разцвет. Уловете спокойствието на сцената, с внимателно подредени цветни лехи и криволичещи пътеки. Сцената трябва да излъчва спокойствие: комбинация от внимателно подредени цветни лехи и криволичещи пътеки.“

15. Абстрактни, механични градини

чрез Gencraft

„Създайте сюрреалистична картина на абстрактна и механична градина, където метални цветя, украсени с зъбни колела, служат като венчелистчета, а роботизирани лози се изкачват по въображаеми структури.“

16. Спокойни пейзажи

чрез Gencraft

„Създайте изображение, което улавя зашеметяващите пейзажи на Алпите. Покажете високи, заснежени върхове, тучни зелени ливади и кристално чисти алпийски езера. Включете и китни селца, сгушени в долините.“

17. Световни събития

чрез Gencraft

„Създайте изображение, изобразяващо асамблея на Организацията на обединените нации, на която представители от страни от цял свят са се събрали, за да обсъдят и решат наболели глобални проблеми. Уловете разнообразието от култури, езици и гледни точки в залата, символизиращо колективните усилия за насърчаване на мира, сътрудничеството и разбирателството в глобален мащаб.“

18. Реалистични фотографии

чрез Gencraft

„Създайте серия от реалистични фотографии, които улавят ежедневни моменти по автентичен и близък начин. Снимайте сцени от ежедневието на хората, искрени изражения и красотата, която се крие в обикновените детайли.“

19. Реални или исторически личности

чрез Gencraft

„Създайте реалистична фотография на Малкълм Х, влиятелния лидер на гражданските права. Уловете неговата харизма, решителност и ангажираност към справедливостта и равенството. Представете си момент, който отразява неговата харизма, решителност и ангажираност към отстояването на справедливостта и равенството.“

20. Пресъздайте изкуството

чрез Gencraft

„Създайте импресионистична акварелна маслена картина на спокойно езеро. Използвайте четки, за да смесите цветовете, уловете играта на светлината и цветовете и добавете топлото сияние на разпръснатото слънчево лъчение.“

21. Сезони

чрез Gencraft

„Уловете красотата на зимния сезон в една единствена сцена, като експериментирате със сезонни елементи и цветови палитри, за да предадете хармонията на природните цикли. ”

22. Линейни диаграми

чрез Gencraft

„Създайте линейна графика, илюстрираща растежа на използването на чиста енергия през последните пет години. Уверете се, че сте създали две оси и маркирани точки с данни, за да покажете възходящата тенденция в използването на чиста енергия.“

23. Слайдове за презентация

чрез Gencraft

„Създайте презентация за възможностите за продажби в даден географски район. Включете карта, на която са отбелязани ключовите региони, и кратки точки, очертаващи пазарния потенциал, целевата демографска група и потенциалните области за растеж.“

24. Изразявайте емоциите визуално

чрез Gencraft

„Създайте визуализация, изразяваща огромна радост. Използвайте ярки цветове, като жълто и оранжево, съчетани в динамични форми, за да предадете радост и празник. Опитайте се да уловите радостта чрез цвят и форма.“

25. Създавайте лога и емблеми

чрез Gencraft

„Генерирайте варианти на емблеми за престижен колеж, с символи като щит, отворена книга и писалка. Подредете тези елементи в подходяща цветова гама, създавайки усещане за знание, традиция и просвещение.“

Използване на AI Art Prompts

Използването на AI подсказки за изкуство има две основни предимства: Използването на AI за генериране на изображения спестява време и разходи. Друго важно предимство е, че то не има ограниченията, които имат хората, като специфични умения и ограничени познания за различните художествени стилове. 💫

Ето някои от големите предимства на използването на AI подсказки.

Ефективност на времето

С подходяща подсказка можете да генерирате изображение за секунди, вместо да отнема часове да създадете оригинално изображение ръчно. Играта с подсказката, за да персонализирате резултата, може да отнеме още няколко минути най-много.

Икономическа ефективност

Времето е пари, а с евтини AI инструменти, които не изискват програмиране, фирмите могат значително да увеличат производството на съдържание, като същевременно намалят производствените разходи. Подсказките дават на артистите преднина с първоначални идеи и насоки, вместо да експериментират безкрайно, за да намерят творческия си импулс, което спестява пари за изразходвани материали и време.

Последователност

Използването на подсказки за AI генератори на изображения ви позволява да постигнете последователност. Тъй като генераторите на изображения използват текстови инструкции и машинно обучение, можете да създадете много оригинални дизайни, без да нарушавате насоките за брандиране или предпочитаните стилове.

Достъпност

Експертите също така твърдят, че AI инструменти като Midjourney, Dall-E и Stable Diffusion са демократизирали създаването на съдържание. Подсказките са достъпни за всички. Така че не е нужно да сте експерт в изкуството или изкуствения интелект, за да създавате визуално привлекателни изображения 👍🏼

Многофункционалност

Използването на подсказки за изкуство, създадено с изкуствен интелект, ви дава и несравнима гъвкавост – изкуственият интелект е отличен в разбирането и имитирането на различни артистични стилове. Това може да насърчи артистите да експериментират с различни стилове и техники.

Иновации

Генераторите на изображения също насърчават художниците да мислят извън рамките. Можете да изследвате неизследвани територии и да създавате зашеметяващи, невиждани досега произведения на изкуството, използвайки неконвенционални идеи и комбинации. Инструментите за изкуство с изкуствен интелект също помагат за генерирането на подсказки, които ви помагат да правите мозъчна атака и да създавате иновативни произведения на изкуството.

Накрая, генераторите на AI арт подсказки могат да предизвикат художниците да разширят границите си. Като се занимават с нови и предизвикателни подсказки, художниците усъвършенстват техниките си и разширяват набора си от умения.

Често срещани предизвикателства и препятствия при използването на AI подсказки за изкуство

Появата на изкуствения интелект в създаването на съдържание предизвика дискусии и дебати сред художници и дизайнери. Освен опасенията, свързани с нарушаването на авторските права, собствеността и събирането на данни, обезценяването на човешкото изкуство остава повод за загриженост за опитни художници.

Често срещан недостатък на използването на AI подсказки е, че те са ограничаващи. Тъй като AI генераторите на изкуство функционират единствено въз основа на тези подсказки, няма място за експериментиране с елементи и стилове извън подсказката. Следователно, AI генераторите на изображения може да не успеят да уловят нюансите и фините разлики, които са отличителен белег на доброто изкуство. Изкуството, генерирано от AI, също има тенденция да бъде формулирано, без личен подход.

Прекомерното разчитане на AI-генерирани подсказки е друго предизвикателство. Художниците могат да се окажат в затруднение да балансират обема на продукцията с доброто качество.

Да запазиш уникалния си творчески глас на преден план, докато разчиташ на AI подсказки, е още едно препятствие. Въпреки тези предизвикателства, генераторите на изображения бавно се превръщат във фантастични инструменти за създаване на съдържание.

Остава само последното препятствие: създаването на ефективни подсказки, способни да генерират релевантно, завладяващо и полезно съдържание. 💡

Нека разберем как да го направим.

Как да пишете AI арт подсказки за генериране на изображения

За да напишете подсказка, която работи, се уверете, че сте включили следните детайли: формат на изображението, централна тема, детайли, свързани с темата, стилистични характеристики или препратки, както и детайли, свързани с цялостната композиция.

Ето подробно обяснение стъпка по стъпка.

Започнете с подробно описание на вида изкуство, който искате. Решете дали ще бъде фотография, рисунка, скица, маслена картина или 3D рендиране. След това ясно определете основния фокус на творбата. Той може да бъде човек, животно, обект или абстрактна концепция.

След това опишете спецификите на основните елементи на изображението си. Включете информация за цветовете, формите, размерите и текстурите, за да насочите инструмента в генерирането на точни детайли. Предоставете подробности за художествената форма и стил, които имате предвид, като използвате ключови думи като „абстрактен“, „минималистичен“, „експресионистичен“ или „сюрреалистичен“, за да опишете естетиката.

Накрая, определете композицията възможно най-подробно. Посочете художествената школа, стила на осветление, съотношението на страните, пропорциите и ъглите на камерата. В противен случай можете да се съсредоточите върху фона и контекста.

Да предположим, че ви е необходима картина на викинг на фона на съвременен пейзаж. Нека разгледаме етапите, необходими за написването на подходяща подсказка за този пример:

Посочете формата: Генерирайте фотография... Опишете темата: Създайте фотография на викингски военачалник... Добавете подробности: Създайте снимка на викингски военачалник, държащ брадва... Опишете стила: Създайте фотография в стил поп арт на викингски военачалник, държащ брадва, в монохромен дълъг кадър... Добавете допълнителни подробности: Създайте фотография в стил поп арт на викингски военачалник, който държи брадва в монохромен дълъг кадър, стоящ пред Таймс Скуеър, Ню Йорк.

След това можете да продължите да добавяте детайли и нюанси, като подробни описания, за да генерирате произведения на изкуството и дизайнерски идеи, включително елементи като конкретни художествени стилове като поп арт, школи или жанрове, препратки към икони на поп културата или текстови елементи.

Колкото по-ясни и конкретни са вашите подсказки, толкова по-подробна и нюансирана ще бъде картината.

Използвайте ClickUp, за да създадете творчески AI подсказки

Използвайте ClickUp Brain като мощно средство за всичко – от съставянето на ежедневни имейли до създаването на зашеметяващо изкуство.

Ами ако ви кажем, че можете да работите по-бързо с AI, използвайки... ами, AI?

Да се научите да пишете AI арт подсказки отнема време и практика. Но с генератора на арт подсказки на ClickUp получавате мощен AI модел, който интерпретира вашите инструкции и създава подсказки за почти всеки безплатен AI арт генератор.

ClickUp предлага и библиотека с шаблони за подсказки, за да улесни и ускори създаването им. Има и готови подсказки. 👏🏼

Можете да въведете своите идеи и предпочитания, а ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, ще ви предложи теми, концепции и елементи, които съответстват на тези идеи. С няколко кликвания можете да създадете пълни подсказки, които да въведете в AI генератора на изображения.

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате описателни AI арт подсказки по-бързо.

И още нещо? Можете да генерирате AI изображения директно в ClickUp Brain.

Създавайте AI изкуство в работното си пространство с помощта на ClickUp Brain.

💡 Съвет от професионалист: Създавайте AI изкуство, без да пишете подсказки! Да, прочетохте правилно. Защо да пишете, когато можете да диктувате подсказката с Talk to Text в ClickUp Brain MAX? Това е 4 пъти по-бързо от писането и намалява времето, необходимо за пренасяне на визията ви върху платното! Записвайте идеи, споделяйте инструкции и свършете нещата 4 пъти по-бързо с Talk to Text в ClickUp Brain MAX.

А какво ще кажете да реализирате идеите си по време на сесиите си за мозъчна атака?

Докато начертавате мислите, идеите и стратегиите си на ClickUp Whiteboards, можете също да въведете подсказка на естествен език, за да генерирате изображение, което ги представя визуално!

Създавайте изображения на ClickUp Whiteboards Преобразувайте текст в задачи директно от Whiteboards с ClickUp Brain

Потопете се в свят от разнообразни теми, стилове и сюжети. От абстрактни чудеса до хиперреалистични портрети – има по нещо за всеки. Всяка подсказка ви позволява да създавате AI изкуство, докато изследвате неизследвани територии в своето артистично изразяване.

Присъединете се към динамичната общност от художници, дизайнери и учители, които са избрали ClickUp, за да поддържат своята вдъхновеност и продуктивност. Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✨