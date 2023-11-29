Пълният речник на термини, свързани с изкуствения интелект: 50 термина, които ще ви запознаят с изкуствения интелект

Досега всички сме станали свидетели на изкуствения интелект или AI технологията и нейната роля в преобразуването на самата структура на нашето съществуване. От здравеопазването до финансите, транспорта и развлеченията, AI се превърна в движещата сила зад безброй революционни постижения – и може да бъде доста трудно да се справим с всичко това!

Независимо дали сте ученик или просто любознателен човек, който не се интересува от технологии, разгадаването на термините, свързани с изкуствения интелект, може да бъде като опознаването на чужда страна. Вие сте заобиколени от нови фрази, жаргон и концепции, от големи езикови модели и невронни мрежи до модели за машинно обучение, които не ви стават ясни веднага.

Имайки предвид бързото темпо на развитието, си струва да отделите време, за да прегледате този кратък речник, за да се запознаете с непознатите термини и изрази, свързани с изкуствения интелект.

Ние сме подбрали 50 термина, които трябва да знаете, в този речник по изкуствен интелект, за да ви предоставим солидна основа от знания в тази област. До края на тази статия ще се запознаете с терминологията на изкуствения интелект, ще можете да разберете нейното значение и може би дори да използвате нейните възможности за лични цели!

A–F: От адаптер до фина настройка

Нека започнем с ключови термини от областта на изкуствения интелект от А до Ф, които могат значително да подобрят разбирането ви за тази сложна област.

1. Адаптер

Адаптерът е рамка, която помага за прехвърляне на обучението към нов AI модел чрез съединяване на слоеве към съществуващ модел. Целта е моделът да премине към нови задачи, без да започва от нулата. Адаптерните модули спестяват време, пари и пространство за съхранение чрез повторна употреба на предварително обучени модели за различни задачи, като чат с компютри, превод от общ базов език към нов език или захранване на роботи.

2. Алгоритъм за изкуствен интелект

Алгоритъмът за изкуствен интелект се отнася до специфичното програмиране, което казва на машината как да функционира независимо. Той включва стъпка по стъпка инструкции или правила, които позволяват на системите за изкуствен интелект да обработват сурови данни, да вземат решения и да се учат от тях. Впечатлен ли сте от способността на изкуствения интелект да разбира езика, да разпознава лица, да играе шах или дори да кара кола? Е, алгоритъмът е мозъкът! 🧠

3. Безопасност на изкуствения интелект

Безопасността на изкуствения интелект е широкообхватна област, която обхваща различни концепции за гарантиране, че нашите брилянтни системи за изкуствен интелект са не само умни, но и добре възпитани и добронамерени, дори в непознати ситуации. Тя се отнася до принципи, практики и изследователски усилия, посветени на изучаването на проектирането, изграждането и внедряването на системи за изкуствен интелект. Целта е да се минимизират рискове като ненадеждни резултати, нежелани последствия и потенциална вреда за човечеството.

4. Изкуствен интелект

Цифровата еволюция на човешкия интелект е аналогична на изкуствения интелект. ИИ обхваща областта на компютърните науки, включително компютърното зрение, което позволява на системите да мислят, да се учат и да извършват операции, които обикновено изискват човешки интелект, но в мащаб и със скорост, които биха ни накарали нас, обикновените смъртни, да завиждаме.

5. Автоматизация

Автоматизацията предполага използването на AI технологии за изпълнение на досадни работни и бизнес процеси на автопилот – фокусът е върху ефективността на задачите и намаляването на грешките при ръчната работа.

ClickUp Automations е чудесна отправна точка за начинаещи, които искат да проучат възможностите за автоматизация чрез прост интерфейс. Той ви помага да зададете тригери и условия за автоматизиране на рутинни задачи, от изпращане на имейли до потенциални клиенти и актуализиране на статуси до административна работа, и всичко това с няколко лесни кликвания. С предварително създадени и персонализирани опции за автоматизация в набора си от инструменти, ще бъдете изумени колко време и усилия можете да спестите, докато поддържате проектите и списъците си със задачи в ред.

Използвайте готови рецепти за автоматизация или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се съсредоточи върху най-важните задачи.

Допълнителна информация: Разгледайте 10-те най-добри AI инструмента за автоматизация!

6. Черна кутия на изкуствения интелект

Черната кутия AI или BAI се отнася до AI модел, който не е особено прозрачен по отношение на начина, по който взема решения. Както потребителите, така и дизайнерите се мъчат да разберат или интерпретират вътрешното му функциониране или процедурите за вземане на решения – за разлика от модела с бяла кутия, който е лесно разбираем. Тази липса на прозрачност може да породи въпроси относно етиката, отговорността и възможността за пристрастност, което прави BAI неподходящи за използване в области с висок риск, като военното дело или здравеопазването.

7. Големи данни

Големите данни включват големи и сложни набори от данни, които са твърде обемни, за да бъдат обработени или анализирани с помощта на традиционните инструменти за управление на данни. Необходими са специализирани технологии за изкуствен интелект, за да се открият ценни информации, модели и тенденции от данните. В замяна големите данни се използват за обучение на изкуствения интелект, така че това е симбиоза. 🤝

8. ChatGPT

ChatGPT е разговорно приложение, задвижвано от изкуствен интелект, създадено да води естествени и информативни разговори на различни теми. То отговаря на въпроси, дава обяснения и предлага идеи. ChatGPT е обучено чрез супервизирано обучение и подсилващо обучение от човешка обратна връзка (RLHF), което го прави многофункционален инструмент за изкуствен интелект, способен на човекоподобни взаимодействия.

Ако ви харесва това, което чувате, можете да разгледате и тези алтернативи на ChatGPT — или може би ще ви харесат готовите подсказки на ClickUp за извличане на интелигентни отговори от такива инструменти!

Станете майстор в копирайтинга с шаблона ChatGPT Prompts for Copywriting Template от ClickUp.

9. Чатбот

Умна компютърна програма, която винаги е готова за разговор, да отговаря на въпроси и да помага с конкретни задачи – това е чатботът. Той е незаменим помощник в обслужването на клиенти и търсенето на информация, тъй като основната му цел е да общува с хората на техния език.

Така че, следващия път, когато се наслаждавате на препоръчителен текст от вашата стрийминг услуга или уебсайт за електронна търговия, вероятно сте свидетели на магията на бот, задвижван от изкуствен интелект!

10. Разговорна изкуствена интелигентност

Разговорният AI се отнася до технологията, която дава възможност на машини, като чатботове, виртуални асистенти и подобни приложения, базирани на реч, да водят разговори, подобни на човешките. Този AI използва обработка на естествен език или NLP и висока изчислителна мощност в различни контексти и езици, за да изпълнява разнообразни функции, като разпознаване на музикално произведение или поръчване на сандвич за вас! 🥪

11. Увеличаване на данните

Увеличаването на данните включва умелото манипулиране и разширяване на съществуващите данни. Тази практика е в основата на машинно обучение и изкуствен интелект, тъй като увеличава обема и разнообразието на данните за обучение на модела. Целта е да се подсилят алгоритмите, като им се предостави по-широк набор от примери, от които да се учат.

12. Дълбоко обучение

Дълбокото обучение е мозъкът зад революцията в изкуствения интелект. То е подгрупа на системата за машинно обучение, която има за цел да имитира структурата на човешкия мозък, като използва изкуствени невронни мрежи с множество слоеве за обработка на огромни количества данни. Моделите за дълбоко обучение могат да разпознават модели, да правят прогнози и да научават сложни задачи, което революционизира области като разпознаване на лица и реч и автономно шофиране.

13. Етичен изкуствен интелект

Етичната изкуствена интелигентност е клон, обхващащ въпроси, свързани с моралния компас на изкуствената интелигентност. Тя включва проектиране и използване на системи за изкуствена интелигентност по начин, който дава приоритет на справедливостта, прозрачността, отчетността и зачитането на човешките ценности и права, без да причинява вреда или дискриминация.

14. Фина настройка

Фината настройка е подобна на специализираното обучение на вече съществуващи модели за машинно обучение, за да се подобри тяхната производителност за конкретни задачи или области, като се гарантира, че те стават компетентни в обслужването на тези области.

G–L: От генеративен изкуствен интелект до голям езиков модел

Често ще срещате следните термини в диапазона G-L, които са също толкова важни за разбирането ви на изкуствения интелект.

15. Генеративен изкуствен интелект

Генеративният изкуствен интелект или GenAI се отнася до модели на изкуствен интелект, които създават ново съдържание – като снимки или текстове – отразяващо стилове и модели, извлечени от данните, използвани за обучението му. От творческо изкуство до информативни статии, инструментите на GenAI могат да произвеждат голямо разнообразие от резултати без код, което е причината да служат като помощници за производителността на много професионалисти.

Сред най-известните AI инструменти, фокусирани върху производителността , ClickUp се отличава с генеративните си AI функционалности. Неговият подкрепен от научни изследвания асистент за писане, ClickUp AI, може да генерира текст с предварително структурирани заглавия и таблици по практически всяка тема, независимо дали създавате план за пускане на пазара, пишете имейл до клиент, обобщавате доклади за грешки или планирате игри за изграждане на екип. Инструментът е оптимизиран и тестван обстойно, така че предоставя ясни и последователни резултати.

Функциите за писане на AI на ClickUp осигуряват точно това, като гарантират ясен и еднороден резултат от генерирания от AI текст.

Освен това, с шаблона за проследяване на KPI на ClickUp Generative AI можете да измерите въздействието на използването на AI в области като създаване на съдържание и продуктови иновации!

16. Генетичен алгоритъм

Генетичните алгоритми, или ГА, са част от по-голям набор от еволюционни алгоритми, които работят по начин, подобен на цифровата еволюция. ГА представляват изчислителна техника, вдъхновена от естествения подбор, която помага за решаването на сложни проблеми, използвайки теми от биологичната еволюция, като мутации и оцеляване на най-приспособените. 🐒

Тези алгоритми се използват широко за оптимизиране на търсенето и машинно обучение.

17. GPT-3

GPT – или Generative Pre-trained Transformers (генеративни предварително обучени трансформатори) – представляват набор от езикови модели, базирани на невронни мрежи, разработени от Open AI.

GPT-3 е класиран сред най-напредналите модели на своето време. С речник от 175 милиарда думи, неговата сила се състои в разшифроването и създаването на текст, подобен на човешкия, което го прави универсален ресурс за различни задачи, свързани с естествения език, от чатботове и създаване на съдържание до превод на езици и други.

18. GPT-4

GPT-4 е още по-усъвършенстван и обучен мултимодален модел от своя предшественик. Той може да работи както с текстови, така и с изобразителни входни данни и е достатъчно способен да поддържа сложни творчески сътрудничества – помислете за сътрудничество с него, за да композирате музика, да създавате сценарии или дори да имитирате вашия отличителен стил на писане.

19. Халюцинация

В контекста на изкуствения интелект халюцинациите се появяват, когато системата генерира неточна, непоследователна или безсмислена информация, обикновено поради грешки или ограничения в нейните възможности за обучение, разбиране или обработка. Това е проблем, който може да направи системата за изкуствен интелект ненадеждна.

20. Език за обработка на информация — IPL

Разработен в края на 50-те години на миналия век, езикът за обработка на информация (IPL) беше един от първите езици за програмиране на високо ниво за манипулиране на данни и обработка на информация. Днес IPL са уникални за всяко приложение на изкуствен интелект.

21. Интернет на нещата – IoT

Интернет на нещата, или IoT, действа като мрежа от цифрови обекти, вградени в нашия физически свят. Това е мрежа от интелигентни устройства, от ежедневни предмети като термостати и смарт часовници до индустриални машини, които могат да събират, обменят и действат въз основа на данни. Когато се комбинират с AI, IoT машините показват по-добри възможности за предсказуема поддръжка.

22. Система, базирана на знания — KBS

Представете си системата, базирана на знания, или KBS, като виртуален мъдрец. Това е компютърна програма, която разчита на база от знания, хранилище на информация и правила, за да се справя с комплексни проблеми и да предлага експертни насоки в дадена област. Тя помага при вземането на решения и отстраняването на проблеми в различни индустрии.

Например, ClickUp Docs с AI може да служи като отлична база от знания за бизнеса. Вграденият AI асистент може да обобщава дълги текстове, за да ви помогне да усвоите информацията и да вземете решения по-бързо. Той може също да извлича задачи за действие от бележки от срещи и работни процеси, подобрявайки цялостната ви ефективност.

Сътрудничество по идеи и създаване на впечатляващи документи или уикита с вложени страници и опции за персонализирано форматиране за пътни карти, бази от знания и др.

23. Голям езиков модел — LLM

Един от гигантите в света на изкуствения интелект е Large Language Model или LLM. Това е мощна система за изкуствен интелект, изградена върху обширни данни и сложни алгоритми, която ѝ позволява да разбира, генерира и манипулира човешкия език с забележителна компетентност.

М–Р: От машинно обучение до система, базирана на правила

Преминавайки към термините от М-Р ИИ, ще разгледаме концепции като модели за машинно обучение и невронни мрежи, които са в основата на много съвременни ИИ системи.

24. Машинно обучение

Машинното обучение включва обучение на алгоритми на базата на данни, за да разпознават модели и вземат решения. Колкото повече данни се предоставят на алгоритъма, толкова по-добър става процесът на разпознаване, което го прави по-умел в изпълнението на задачите, за които е предназначен. Това е като да научите компютъра да учи и да се адаптира самостоятелно.

25. Генериране на естествен език — NLG

Системите за генериране на естествен език (NLG) вземат факти, цифри и данни и ги преобразуват в последователни разкази, генерирайки доклади, статии и съдържание, което хората могат лесно да разберат. Тази технология поддържа автоматизирани доклади и персонализирани отговори на клиентите.

26. Обработка на естествен език – NLP

Обработката на естествен език, или NLP, е като мост между хората и машините, който позволява на компютрите да разбират, интерпретират и отговарят на човешкия език. Тя използва усъвършенствани концепции като анализ на настроенията, за да подобри интерпретациите.

Ето демонстрация на това как работи NLP в ClickUp – платформата позволява на потребителите да използват команди на естествен език, за да:

Отлагане на известия

Задайте начална и крайна дата/краен срок за задачите

Добавяне или редактиране на времеви записи ръчно

Този набор от функции ви помага да следите срещите и календарите си и да организирате деня си без досадни известия!

Използвайте естествен език, за да зададете повтарящи се крайни срокове в менюто за повтарящи се задачи.

27. Невронна мрежа

Невронната мрежа е изчислителна система, вдъхновена от човешкия мозък. Тя включва слоеве от взаимосвързани възли, които работят заедно, за да анализират и обработват данни, улеснявайки дълбокото обучение и разпознаването на модели.

28. AI без код

Разработката без код е начин за всеки, който няма опит в програмирането, да създава приложения и софтуер. С AI без код обикновено можете да използвате визуални и графични конфигурации, за да създавате AI приложения. Става въпрос за това да се направи технологията по-достъпна.

29. Отворен изкуствен интелект

Open AI е американска компания за изследвания в областта на изкуствения интелект и мозъкът зад революционни продукти като GPT-3 и GPT-4. Тя се стреми да предлага отговорни, етични и лесни за употреба продукти. Наскоро пусна GPTs, AI асистент, който потребителите могат да персонализират за различни роли и цели.

30. Оптично разпознаване на символи – OCR

Този технологичен магьосник ще превърне хартията в пиксели. OCR сканира както печатен, така и ръчно написан текст, преобразувайки го в текст, който може да се чете от машина. Съвременните CR инструменти използват AI, за да направят съдържанието на хартия лесно редактируемо и търсимо, като дори позволяват автоматизирана обработка с контекстуални възможности за бързо четене.

31. Оптимизация

Оптимизацията е фино настройване на AI модел, за да работи възможно най-ефективно. Независимо дали става въпрос за алгоритми за машинно обучение, производствен процес или верига за доставки, техниките за оптимизация имат за цел да намерят най-доброто възможно решение в рамките на дадени ограничения. Става въпрос за максимизиране на производителността, минимизиране на разходите и осигуряване на гладко функциониране.

32. Предварително обучение

Предварителното обучение е началната фаза, в която моделите на изкуствения интелект усвояват основите на изпълнението на дадена задача, подобно на изучаването на азбуката, преди да се пристъпи към писането на пълни изречения. Моделите се излагат на големи масиви от данни, което им помага да усвоят езици и модели. Това подготвя почвата за фина настройка, при която те се обучават да се специализират в конкретни задачи.

33. Подсказка

Провокацията е входната информация или запитването, което AI моделът използва, за да генерира смислен и контекстуално уместен резултат. Те могат да варират от прости запитвания като Преведи това изречение на френски до по-сложни заявки като Напиши кратка история за детектив, който разкрива мистерия. 🕵️

Използването на подходяща команда е от решаващо значение за получаване на полезен отговор от AI. Трябва да я формулирате подходящо, за да работи за стила на обработка на системата.

Стресът от подсказките е вече в миналото с ClickUp AI! Платформата предлага над 100 подсказки, специфични за различните роли, и AI команди, които задействат отговори, перфектно съобразени с вашите предпочитания и изисквания. Можете дори да повторите подсказката, за да прецизирате резултатите!

Усъвършенствайте резултатите си, за да достигнете по-добро съдържание по-бързо, като използвате повторно подсказване в ClickUp AI.

34. Разум

Разумът в изкуствения интелект е когнитивната сила, която задвижва изкуствения интелект. Разумът на една система за изкуствен интелект може да се основава на логика, установени правила и модели или здрав разум, но много модели са обучени и на абдуктивно или монотонно мислене.

35. Усилващо обучение

Усилващото обучение е като да научавате куче на нови трикове, но вместо да очаква лакомства, изкуственият интелект учи чрез награди и наказания. Агентът на изкуствения интелект изследва средата и когато направи добри ходове, получава виртуални потупвания по гърба – награди, а когато сгреши, получава цифрови шамари по ръката – наказания. С течение на времето той открива най-добрия план за действие, за да максимизира добрите резултати.

36. Роботика

Това е завладяваща комбинация от инженерство, компютърни умения и изкуствен интелект, която дава живот на роботите. Тези механични чудеса могат да бъдат всичко – от полезна прахосмукачка до футуристични приятели, подобни на хора. Става въпрос за това да се вдъхне на машините чувство за действие, което ги прави незаменими в области като производството, здравеопазването и дори изследването на космическото пространство. 🤖

37. Система, базирана на правила

Системата, базирана на правила, разчита на предварително определени правила и логика, за да взема решения и да изпълнява задачи. Това е като да имате наръчник с правила, в който системата за изкуствен интелект следва конкретни инструкции и условия, за да стигне до заключения или да предприеме действия. Нека вземем за пример приложение за интелигентна домашна сигурност. Ако сензорът за движение засече движение – Условие – той задейства известие към смартфона на собственика на дома – Действие.

S–Z: От алгоритъм за търсене до Zero-Shot Learning

Последната част от нашия речник за изкуствен интелект обхваща термини от S до Z.

38. Алгоритъм за търсене

Това е стъпка по стъпка процес, използван в компютърните науки и изкуствения интелект, за да се намери конкретна информация в обширен набор от данни. Например, ClickUp използва усъвършенствани алгоритми за своята функция „Универсално търсене“, която помага на потребителите да навигират систематично сред съхранените задачи и данни.

Лесно търсете във всички задачи, документи и проекти в ClickUp, за да се заемате с работата си.

39. Самоорганизиращи се карти — SOM

Представете си самоорганизиращите се карти (SOM) като организатори на данни в света на изкуствения интелект. Те са обучени да представят високоизмерни данни в по-опростен модел, като запазват оригиналната им топография. Идеята е да се улесни разбирането на данните.

40. Анализ на настроенията

Анализът на настроенията е техника на изкуствения интелект, използвана за разшифроване на тоналната стойност на изреченията, която може да бъде положителна, отрицателна или неутрална. Бизнесът често я използва за анализ на публикации в социалните медии, рецензии или новинарски статии и за да улови основните мнения за своите продукти.

41. Преобразуване на реч в текст

Това е една ловка технология, която слуша гласа ви и преобразува казаното от вас в писмени думи на екрана – това е всичко. Независимо дали диктувате съобщение, преписвате протокол от среща или използвате гласови команди с вашето устройство, преобразуването на реч в текст прави комуникацията и въвеждането на данни изключително лесни.

42. Силен изкуствен интелект

Често наричан изкуствен общ интелект (AGI) или дълбок AI, силният AI представлява най-високото ниво на изкуствен интелект. Той притежава интелект, подобен на човешкия, и може да разбира, учи, разсъждава и прилага знания в широк спектър от задачи по начин, който не се различава от човешкия. Силният AI е широка концепция, а не конкретен инструмент.

Пример за силно AI предложение е AI Writing Assistant на ClickUp. Той не се фокусира само върху една област на генериране на съдържание – можете да го използвате, за да получите подкрепа за съставяне на текстове в реално време, да обобщавате текстове ефективно, да подобрявате граматиката и тона на текстовете и да генерирате нови идеи. Независимо дали сте опитен бизнес мениджър или просто нов собственик на стартираща компания, този инструмент е задължителен за ефективно писане на професионално ниво.

Използвайте ClickUp AI, за да генерирате автоматично актуализации на задачи, обобщения и други с натискането на един бутон.

43. Генератор на изображения от текст

Това е мощен AI инструмент, който приема писмени описания или текстови входни данни и създава изображения въз основа на тези подсказки. Midjourney е добър пример за генератор на изображения от текст.

44. Преобразуване на текст в реч

За разлика от преобразуването на реч в текст, преобразуването на текст в реч превръща написания текст в изговорени думи. Независимо дали става дума за екранен четец, помагащ на хора с увредено зрение, или за виртуален асистент, който чете вашите съобщения на глас, преобразуването на текст в реч прави информацията достъпна и комуникацията по-инклузивна, точно като разказвач на истории с изкуствен интелект.

45. Трансферно обучение

Това е техника, при която моделите на изкуствения интелект използват знанията, придобити от една задача, за да се представят отлично в друга. Вместо да започват от нулата всеки път, те надграждат върху вече наученото. В света на изкуствения интелект трансферното обучение се използва, за да се направят моделите по-умни и по-ефективни при изпълнението на задачите, за които са предназначени.

46. Ненадзиравано обучение

Подобно на свободолюбив изследовател, ненадзираното обучение е алгоритъм за машинно обучение, при който моделът няма учител/треньор, който да дава ясни отговори. Вместо това, той пресява данните, открива модели и сам им придава смисъл. Използва се за задачи като групиране на сходни данни или намаляване на сложността на информацията.

47. Виртуална реалност – VR

Тук-тук, виртуалната реалност е на вратата ви! С помощта на AI тя ви пренася от физическото ви обкръжение в свят, създаден от компютър. С VR слушалки можете да ходите по Марс, да се биете с дракони или може би някой ден да посетите Eras Tour на Тейлър Суифт – и всичко това, без да напускате стаята си. 🕺

48. Слаб ИИ – тесен ИИ

Слабият ИИ, или тесен ИИ, е специалистът по ИИ в стаята. Той не е всезнаещ генералист, а виртуоз в конкретни задачи. Представете си го като виртуален експерт, фино настроен да се справя с конкретна задача, независимо дали става дума за шахмат или разпознаване на лица на фотографии. Макар да е брилянтен в своята специализирана област, той не навлиза в света на общата човешка интелигентност.

49. XAI – обясним изкуствен интелект

Обяснимият изкуствен интелект е специален вид изкуствен интелект, създаден, за да ни покаже механизмите и механизмите в процеса на вземане на решения от изкуствения интелект. С XAI не е нужно да гадаете защо изкуственият интелект прави определени избори – той ви казва. Тази прозрачност е изключително важна, особено в критични области като здравеопазването, финансите и самоуправляващите се автомобили, където трябва да разбираме и да се доверяваме на решенията на изкуствения интелект.

50. Zero-shot learning (Обучение без данни)

Zero-shot learning е умен подход към машинно обучение, при който AI моделите се научават да разпознават обекти или концепции без предварителни примери. Вместо да им се показват безброй изображения, например на редки животни, те могат да ги идентифицират, дори и да не са ги виждали преди. Вие учите AI да мисли бързо, което го прави невероятно адаптивно в ситуации, в които традиционните методи за машинно обучение могат да се провалят. 🦾

