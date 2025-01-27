10-те най-добри AI инструмента за автоматизация за производителност през 2025 г. (безплатни и платени)

Помните ли как изкуственият интелект (AI) някога се свързваше само с роботи и говорещи машини в научнофантастичните филми? После се появи OpenAI и отвори цяла кутия с червеи с ChatGPT.

Е, AI е реалност и е навсякъде в бизнеса. ?

Според Глобалния индекс за внедряване на изкуствен интелект на IBM за 2022 г., компаниите използват изкуствен интелект за различни приложения, включително автоматизация на бизнес процеси, маркетинг и продажби, обслужване на клиенти и бизнес анализи.

Резултатите са интересни: 54% от тези компании отчитат спестявания на разходи и по-голяма ефективност, 48% казват, че имат по-добро обслужване на клиентите, а 41% предоставят и разширяват нови услуги по-бързо.

Независимо от отрасъла и размера на вашия бизнес, изкуственият интелект може да ускори вашата продуктивност и растеж.

Но – и това е голямо „но“ – ако останете настрана прекалено дълго и не се възползвате от силата на AI технологията, може да се окажете в ситуация, в която конкурентите ви изпреварват. И сме сигурни, че не искате това да се случи. ?️

Останете с нас, докато разкриваме 10-те най-добри AI инструмента за автоматизация, с които да ускорите работните си процеси в маркетинга и да изпреварите конкуренцията.

С прости думи, AI инструментите за автоматизация на маркетинга правят вашите маркетингови усилия по-бързи, по-умни и по-ефективни.

Помислете за задачи като сегментиране на аудиторията, писане на маркетингови текстове, изпращане на имейли и публикуване в социалните медии. Сега си представете, че не само автоматизирате тези задачи, но и ги правите „интелигентни“.

Вместо да изпращат общи имейли, инструментите, базирани на изкуствен интелект, анализират поведението на потребителите и адаптират съдържанието според индивидуалните предпочитания. Вместо да публикуват произволно в социалните медии, тези инструменти идентифицират кога вашата аудитория е най-активна и какво съдържание я привлича.

Но как работи това? Инструментите за изкуствен интелект използват машинно обучение, за да се учат непрекъснато от данни и да вземат решения въз основа на модели, чийто анализ иначе би ни отнел вечност. ⏳

Ето защо използването на AI инструменти за автоматизация на маркетинга е умен ход за вашия бизнес:

Извършвайте повтарящи се задачи по-точно и ефективно

Освободете време, за да се съсредоточите върху задачи с висока стойност, които стимулират иновациите и реалния растеж.

Повишете ангажираността на клиентите и процента на конверсия, като адаптирате съдържанието, взаимодействията и препоръките за продукти към конкретни предпочитания и поведение на клиентите.

Генерирайте прогнозни анализи за стратегическо вземане на решения чрез анализ на обширни набори от данни за клиенти (например профили на клиенти, история на покупките, ефективност на кампаниите и др.

Намалете оперативните разходи благодарение на по-малко грешки, оптимизирани стратегии и кампании и ефективно използване на ресурсите.

Ето 10-те най-добри AI инструмента за автоматизация на вашите маркетингови работни процеси, подбрани според техните уникални характеристики и потребителски отзиви в G2 и Capterra. Пригответе се да бъдете впечатлени. ?

1. ClickUp — Най-добър за автоматизация на задачи

Опитайте ClickUp Brain Използвайте ClickUp Brain, за да имате лесен достъп до всякаква информация и да автоматизирате повтарящите се заявки.

ClickUp е универсален инструмент за продуктивност за фирми, които искат да оптимизират операциите и проектите на клиентите си в един централен хъб.

С ClickUp AI това е много по-лесно и по-бързо от всякога. Можете да използвате този AI асистент за писане във всички области на работното си пространство – описания на задачи, коментари, чат, ClickUp Docs и дори в пощенската кутия с известия.

Текстовият прозорец на ClickUp AI ви позволява бързо да генерирате идеи и съдържание, когато се почувствате в затруднение. А ако не сте сигурни какво да напишете, използвайте някой от над 100-те шаблона, за да започнете по-лесно. ?

Тези шаблони обхващат множество случаи на употреба, обхващащи бизнес роли от маркетинг и продажби до продукти и човешки ресурси. Независимо дали изготвяте творчески брифинги, публикации в блогове, имейли за проучване на потенциални клиенти, пътувания на клиенти или стандартни оперативни процедури, има готов шаблон, който да ви насочи.

Друга страхотна функция? В ClickUp можете да превърнете блокове от текст в задачи.

Задайте ясен ред на операциите, като добавите зависимости „блокиране“ или „изчакване“ между задачите, и поддържайте екипа си в правилната посока, за да знаете върху какво да работите първо.

Вместо да прекарвате часове в сортиране на задачите, които трябва да бъдат изпълнени след мозъчна атака или среща, ClickUp AI генерира списък със задачи за вас за секунди. Той е лесен за използване, функционален, адаптивен и изключително лесен. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Обобщавайте дълги доклади, чатове и коментари с едно кликване.

Организирайте и проследявайте задачите , като използвате персонализирани полета (като изпълнител, краен срок, приоритет и оценка) и персонализирани статуси (като „Завърши“, „В процес“ и „Изпълнено“).

Елиминирайте повтарящите се задачи, като настроите автоматизациите на ClickUp от нулата или използвате някой от над 120-те шаблона за автоматизация

Получавайте известия и напомняния в приложението, по имейл и на мобилния си телефон, за да не пропускате крайни срокове.

Използвайте ClickUp AI, за да генерирате текст, да коригирате правописни и граматически грешки, да опростите писането си и да оптимизирате качеството му.

Достъп до ClickUp чрез уеб, както и чрез настолни и мобилни устройства.

Ограничения на ClickUp

С толкова много функции, на новите потребители може да им отнеме известно време да се запознаят с платформата от начало до край.

ClickUp AI не е наличен в безплатния план.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Drift – Най-добър за автоматизиране на продажбите

чрез Drift

Drift е платформа за маркетинг и продажби, създадена да промени начина, по който фирмите взаимодействат с посетителите на уебсайтовете си. Тя предлага съобщения в реално време, AI чатботове и инструменти за имейл, за да се свържете незабавно и да предложите поддръжка на потребителите на сайта. Drift е идеален за фирми, които искат да предоставят персонализирано преживяване, да увеличат ангажираността на потребителите и да повишат конверсиите на уебсайта. ?‍?

Най-добрите функции на Drift

Отговаряйте на често задаваните въпроси за вашия бизнес с помощта на AI чатбот.

Насочвайте посетителите на сайта към подходящия търговски представител, когато се нуждаят от допълнителна помощ.

Получавайте известия, когато целеви потребител посети вашия сайт, за да можете бързо да се включите в чат.

Комуникирайте в реално време с потенциални клиенти и ги канете да запазят срещи в календара ви в Microsoft или Google.

Ограничения на Drift

Разширени функции като AI инструменти за тестване, маршрутизиране и AI чатбот не са налични в стартовия план.

Някои потребители споделят, че мобилното приложение понякога може да има проблеми.

Цени на Drift

Премиум: 2500 $/месец

Разширено: Свържете се с нас за цени

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Drift

G2: 4. 4/5 (1010+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (179 отзива)

Разгледайте тези AI календари!

3. Outreach – Най-доброто решение за автоматизирано промотиране на продажбите

чрез Outreach

Outreach е платформа за автоматизация на продажбите, която оптимизира процесите по оценяване на потенциални клиенти и контакти, за да помогне на екипите по продажбите да привлекат повече потенциални клиенти.

Изключителната функция „Sequence“ ви позволява да структурирате и автоматизирате множество точки на контакт с потенциалните си клиенти – чрез ръчни и автоматизирани имейли, телефонни обаждания и съобщения в LinkedIn. Това гарантира навременна и последователна ангажираност, за да придвижите потенциалните си клиенти по веригата на продажбите.

Най-добрите функции на Outreach

Получете обща представа за задачите (имейли, обаждания и др.), които трябва да изпълните през седмицата.

Проследявайте доставките, процента на отваряне, процента на кликване и отговорите за всеки имейл във вашата поредица.

Тествайте няколко имейла, за да определите най-ефективните за бъдещи контакти.

Интегрирайте с CRM инструменти като Salesforce и Microsoft Dynamics 365 Sales.

Ограничения на обхвата

За новите потребители има дълъг процес на обучение.

Някои потребители съобщават за високи проценти на отпадане след изпращане на масови имейли.

Цени за Outreach

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Outreach

G2: 4. 3/5 (над 3200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (289 отзива)

4. Emplifi – Най-доброто за автоматизация в социалните медии

чрез Emplifi

Emplifi е платформа за управление на социални медии за фирми, които искат да управляват и оптимизират своето присъствие в социалните мрежи. Планирайте и публикувайте съдържание в различни социални канали от един единствен контролен панел и проследявайте резултатите в реално време.

С помощта на усъвършенстваните инструменти за общност и анализи можете да получите информация за предпочитанията на аудиторията си, да коригирате маркетинговите си стратегии незабавно и да осигурите последователна и ефективна комуникация. ?

Най-добрите функции на Emplifi

Публикувайте съдържание в най-популярните социални медии, включително Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest и Twitter.

Настройте работни процеси за одобрение, за да преглеждате публикациите, преди да бъдат публикувани.

Следете споменаванията и настроенията около вашата марка, индустрия и конкуренция в социалните медии, за да бъдете в крак с тенденциите.

Намерете и управлявайте взаимоотношенията с влиятелни лица, които съответстват на вашата марка и целева аудитория.

Ограничения на Emplifi

Някои потребители споменават тромавия потребителски интерфейс на Emplifi.

Платформата забавя работата си при промяна на размера или изрязване на изображения.

Цени на Emplifi

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Emplifi

G2: 4. 3/5 (199 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (38 отзива)

5. Phrasee – Най-добър за създаване на рекламни текстове за марката

чрез Phrasee

Phrasee е инструмент за копирайтинг, който използва усъвършенствани алгоритми за машинно обучение, за да създава висококачествени текстове за марката във всички дигитални канали. Освен генерирането на съдържание, той автоматизира и експериментирането в голям мащаб, като тества различни версии на текстовете, за да определи най-ефективните.

С Phrasee можете да оптимизирате процеса на създаване на текстове, да оптимизирате съобщенията си и да постигнете по-добри резултати с помощта на данни. ?

Най-добрите функции на Phrasee

Конфигурирайте стиловия наръчник с настройки като пунктуация, ограничени думи и емотикони.

Изберете от над 15 шаблона, за да генерирате текстове за вашите имейли, социални мрежи, SMS, блог публикации, AI описания на продукти и реклами.

Генерирайте разнообразни варианти на текстове за разделено тестване на вашите дигитални маркетингови кампании.

Получете обща представа за ефективността на маркетинговите кампании, за да видите кои послания резонират с вашите клиенти.

Ограничения на Phrasee

Инструментът има сложна настройка.

Потребителите казват, че понякога работи бавно.

Цени на Phrasee

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Phrasee

G2: 4. 3/5 (5 отзива)

Capterra: 4. 0/5 (1 рецензия)

6. Jasper – Най-добър за писане с изкуствен интелект

чрез Jasper

Jasper е AI-базиран асистент за писане, който ви помага да създавате всички видове кратко и дълго съдържание за вашия блог, публикации в социалните медии и реклами. Ключова отличителна черта е способността му да се учи и да се адаптира към уникалния глас и стил на вашата марка, като гарантира, че резултатите са в съответствие с идентичността на вашата марка.

Превеждайте съдържанието на вашата марка на над 30 езика, включително английски, френски, холандски и немски. Ако искате да поддържате единен тон на марката си на различни платформи и пред глобална аудитория, Jasper е инструментът, който ви трябва.

Най-добрите функции на Jasper

Достъп до над 40 персонализирани шаблона за бързо генериране на съдържание

Сътрудничество с екипа ви при редактиране на съдържание в реално време

Генерирайте AI изображения с текстово описание и подробности като стил (3D рендер, аниме, абстрактно), медиум (живопис, тебешир и др.) и настроение (светло, спокойно и др.).

Интегрирайте ги с популярни инструменти като Google Docs, Google Sheets, Grammarly и Surfer.

Ограничения на Jasper

Понякога генерира неточно и несъответстващо на марката съдържание.

Недостъпен на мобилни устройства

Цени на Jasper

Създател: 49 $/месец

Екипи: 125 $/месец

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1700 отзива)

7. Rytr – Най-добър за автоматизирани блог структури

чрез Rytr

Rytr е друг инструмент за писане, който ви помага да създавате висококачествено и ангажиращо съдържание, като избирате измежду над 40 примера за употреба. Те включват идеи и конспекти за блогове, писане на блог секции, реклами в социалните медии, идеи за надписи и описания на продукти.

В допълнение към създаването на съдържание, Rytr ви позволява да подобрите и преформулирате съдържанието си, за да подобрите граматиката и четимостта. За разлика от подобни инструменти за писане, Rytr е по-лесен за използване, по-бърз, по-достъпен и достъпен на мобилни устройства. ?

Най-добрите функции на Rytr

Създавайте изображения, генерирани от изкуствен интелект, директно от текст в приложението.

Създавайте съдържание на над 30 езика, включително английски, френски, испански, холандски, италиански и немски.

Преформулирайте съдържанието си в над 20 тона, включително забавен, официален, неформален, страстен и спешен.

Получете обратна връзка за оригиналността на вашето съдържание, като използвате вградения инструмент за проверка на плагиатство.

Ограничения на Rytr

Безплатният план е ограничен до генериране на 10 000 символа и 5 AI изображения на месец.

Започва да става повтарящо се при разширяване на секциите в блога

Ограничени интеграции

Цени на Rytr

Безплатно

Спестяване: 9 $/месец

Без ограничения: 29 $/месец

Рейтинги и отзиви за Rytr

G2: 4,7/5 (769 отзива)

Capterra: 4,6/5 (16 отзива)

8. Smartwriter – Най-добър за автоматизирано проучване

чрез Smartwriter

Smartwriter е инструмент за копирайтинг, който автоматизира проучването на вашите потенциални клиенти и ви помага да създавате персонализирани съобщения в голям мащаб. Използвайте го за писане на студени имейли, презентации в LinkedIn и заявки за SEO обратни връзки. Той е идеален за фирми, които искат да увеличат ангажираността и конверсиите, като разширят своите персонализирани усилия за достигане до клиенти.

Най-добрите функции на Smartwriter

Навигирайте с лекота в неговия удобен интерфейс, дори и да сте начинаещ.

Създавайте съобщения, използвайки информация от различни източници, като блога на потенциалния ви клиент, подкаст, профил в LinkedIn и най-добрите рецензии в Google.

Намерете потенциални клиенти във всяка индустрия и проверете техните имейл адреси.

Интегрирайте ги с популярни платформи за имейл маркетинг като Hubspot, Mailshake, Lemlist и Snov. io.

Ограничения на Smartwriter

Трябва да се свържете с отдела за обслужване на клиенти, за да прекратите абонамента си.

Резултатът понякога генерира несвързана информация

Цени на Smartwriter

Основен: 59 $/месец

Популярно: 149 $/месец

Pro: 359 $/месец

Оценки и рецензии за Smartwriter

G2: 4. 0/5 (10 отзива)

Capterra: Няма отзиви

9. Seventh Sense – Най-доброто за автоматизация на доставката на имейли

чрез Seventh Sense

Seventh Sense е инструмент за оптимизиране на доставката на имейли, който предсказва най-подходящото време за изпращане на имейли до всеки от вашите потенциални клиенти и клиенти. Чрез анализ на данни за ангажираността в миналото, той предсказва кога е най-вероятно дадено лице да отвори и прочете имейл. ?

Това гарантира, че вашите имейли няма да се изгубят в препълнената пощенска кутия и увеличава шансовете за по-високи нива на ангажираност. Ако сте собственик на бизнес или член на маркетингов екип, който иска да подобри ефективността на имейл кампаниите си за по-добра доставка, ангажираност и конверсии, Seventh Sense може да ви помогне.

Най-добрите функции на Seventh Sense

Разделете активните клиенти от неактивните и адаптирайте кампаниите си съответно.

Разпределяйте имейлите през целия ден, за да подобрите доставяемостта, особено когато изпращате имейли до няколко контакта в една и съща компания.

Настройте тестове за разделяне за множество променливи (например, теми, текст за преглед, съдържание, позициониране на CTA) във вашите работни процеси за електронна поща.

Получете обобщение на месечните, тримесечните и годишните резултати от имейл кампаниите

Ограничения на Seventh Sense

Потребителският интерфейс може да се стори сложен за новите потребители.

Интегрира се само с Hubspot и Marketo.

Цени на Seventh Sense

Бизнес (Hubspot): 80 $/месец (5000 маркетингови контакта)

Бизнес (Marketo): 450 $/месец (50 000 потенциални клиенти)

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Seventh Sense

G2: 4. 8/5 (18 отзива)

Capterra: 5. 0/5 (3 отзива)

10. Surfer – Най-добър за AI SEO оптимизация

чрез Surfer

Surfer е облачен инструмент за SEO оптимизация, който ви помага да проучвате, очертавате, пишете и оптимизирате блог публикации, за да се класирате в търсачките. Той анализира най-високо класираните страници и сравнява съдържанието на вашия уебсайт с тях.

Surfer предоставя практични предложения за използването на ключови думи, структурата на съдържанието и други елементи на SEO на страницата. Това ви гарантира максимални шансове блог публикациите ви да се изкачат в резултатите от търсенето и да привлекат повече органични посетители към вашия уебсайт.

Най-добрите функции на Surfer

Анализирайте най-високо класираните страници за дадена ключова дума с показатели, които допринасят за тяхното класиране (например брой думи, оценка на домейна).

Открийте групи от ключови думи по избраната от вас тема, заедно с месечния обем на търсене и трудността на всяка ключова дума.

Оптимизирайте статиите си с предложения за ключови думи в реално време

Проверете оригиналността на съдържанието си с вградения инструмент за проверка на плагиатство.

Ограничения на Surfer

Стръмна крива на обучение за нови потребители

Редакторът не позволява добавянето на таблици.

Не можете да редактирате ключови думи, след като редакторът е създаден

Цени на Surfer

Essential: 89 $/месец

Разширено: 179 $/месец

Максимална цена: 299 $/месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Surfer

G2: 4,8/5 (468 отзива)

Capterra: 4,9/5 (373 отзива)

Изборът на най-добрите AI инструменти за автоматизация за нуждите на вашия бизнес може да бъде труден, предвид огромния брой налични опции. Всеки инструмент има уникални характеристики и предимства, но някои ключови фактори трябва да ви помогнат при вземането на решение.

Леснота на употреба: Удобният и интуитивен интерфейс е от решаващо значение за всеки AI инструмент за автоматизация. Уверете се, че избраният от вас инструмент изисква минимални умения за кодиране и е лесен за настройка.

Интеграции: Потърсете инструменти, които се интегрират безпроблемно с вашите настоящи системи и други цифрови инструменти. Тази интеграция може да повиши ефективността и производителността на вашите операции.

Инструменти за тестване на изкуствен интелект: Те са от решаващо значение за тестване и оценяване на резултатите от вашите системи за изкуствен интелект в контролирана среда, преди да ги пуснете в експлоатация. Потърсете инструменти за автоматизация с изкуствен интелект, които включват надеждни функции за тестване на изкуствен интелект.

Автоматизация на тестовете: Изберете AI инструменти за автоматизация, които предлагат всеобхватни възможности за автоматизация на тестовете. Тези инструменти трябва да предоставят решения за автоматизация без кодиране, визуална автоматизация на тестовете и цялостно покритие на тестовете с по-малко усилия. Бързата и изискваща малко поддръжка автоматизация на тестовете, заедно с автоматизираното функционално тестване с помощта на AI и ML, е от съществено значение. Функции като вградени възможности за самовъзстановяване, мобилно тестване и генериране на реалистични тестови данни могат значително да подобрят управлението на тестовите данни и да идентифицират зависимостите между данните.

Мащабируемост: избраният от вас AI инструмент трябва да отговаря на растежа и променящите се нужди на вашия бизнес. Това означава, че той може да се справи с увеличена работна натовареност и да продължава да се адаптира и да се учи, докато вашият бизнес се развива.

Сигурност: Сигурността е от първостепенно значение при работа с данни в AI инструменти. Изберете доставчик със строги протоколи за сигурност и силно криптиране на данните, за да се предпазите от нарушения и да защитите данните си.

Техническа поддръжка: Надежната поддръжка на клиенти е от съществено значение, когато става въпрос за AI инструменти. Могат да възникнат неочаквани предизвикателства, така че наличието на компетентен екип за поддръжка в готовност може да направи голяма разлика.

AI функционалност: Инструментът за автоматизация трябва да отговаря на нуждите на вашия бизнес. Независимо дали става въпрос за подобряване на ефективността на работния процес, опростяване на продажбените процеси или подпомагане на маркетинговите задачи, инструментът трябва да отговаря ефективно на вашите критерии.

Цени: Съотношението цена-стойност е от решаващо значение. Уверете се, че избраният от вас инструмент предлага добра възвръщаемост на инвестицията и съответства на бюджета ви. Сравнете цените с конкурентни инструменти, за да разберете по-добре пазарните стандарти.

За да разширите бизнес операциите си, да обслужвате по-добре клиентите си и да спечелите конкурентно предимство в своя бранш, инвестирането в AI инструменти за автоматизация на маркетинга вече не е опция, а необходимост.

Отделете време, за да оцените всеки от тези 10 AI инструмента за автоматизация и да тествате софтуера, за да определите кой от тях най-добре отговаря на нуждите и целите на вашия бизнес. ?

А ако искате да управлявате всичките си работни процеси в областта на съдържателния маркетинг (и бизнес процесите) в интуитивен централен табло, не пропускайте ClickUp.

Освен че е първият AI асистент, базиран на роли, неговите функции за управление на проекти, усъвършенствана автоматизация на задачите и над 100 вградени интеграции го правят универсален и мощен инструмент за бизнеса от всякакъв мащаб.

Защо да чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✨