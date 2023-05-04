ClickUp пуска единствения в света AI асистент, базиран на роли

ClickUp AI премахва необходимостта от предположения при използването на изкуствен интелект за различни видове работа

САН ДИЕГО, 4 май 2023 г. — ClickUp, платформата за продуктивност, която обединява работата на едно място, днес обяви пускането на ClickUp AI — трансформиращо AI решение, което ще промени завинаги начина, по който хората работят. ClickUp AI е част от платформата ClickUp и предлага специално създадена функционалност, предназначена да премахне необходимостта от догадки при използването на AI за работа във всяка роля.

„Изкуственият интелект е супер инструмент за продуктивност, който ще определи нашето поколение. В близко бъдеще всеки човек ще види огромните ползи от AI“, заяви Зеб Евънс, основател и главен изпълнителен директор на ClickUp. „Интегрирането на AI в нашата платформа е огромна крачка към изпълнението на нашата мисия да революционизираме глобалната продуктивност. Работниците, занимаващи се с интелектуална дейност, не само ще ускорят изпълнението на задачите си, но и ще повишат качеството на резултатите си. Ранното внедряване на AI технологията гарантира, че организациите ще получат значително конкурентно предимство по отношение на продуктивността и ефективността. ”

ClickUp помага на клиентите да надхвърлят основното приложение на изкуствения интелект на работното място. ClickUp предоставя на потребителите си десетки команди за изкуствен интелект и специфични за ролята подсказки. В резултат на това ClickUp е единствената платформа за продуктивност, която улеснява извличането на незабавна бизнес стойност от технологията за изкуствен интелект и предоставя осезаема стойност на своите клиенти.

Новите функции включват:

Над 100 AI инструмента, оптимизирани за всяка роля и случай на употреба: Изследователският екип на ClickUp си партнира с десетки функционални експерти, за да създаде напълно шаблонизирани подсказки за почти всеки случай на употреба с висока стойност. Непрекъснато оптимизирани и тествани, AI инструментите на ClickUp улавят точната информация, необходима за осигуряване на най-високо качество на резултатите. Освен това, те могат да бъдат персонализирани с входни данни като тон и креативност, а резултатите са предварително форматирани и включват структури на съдържанието като заглавия с удебелен шрифт или структурирани таблици по подразбиране.

Подобрете писането си: Маркирайте всеки текст в ClickUp – като документ, коментар или описание на задача – и използвайте новата лента с инструменти на ClickUp AI, за да подобрите съдържанието. Популярните команди включват удължаване или съкращаване на съдържанието, подобряване на качеството му или опростяване на писането.

Позволете на AI да ви води : ClickUp AI генерира текст и копие за всяка тема с лекота. Подсказката „Напишете с AI“ ви помага да съставите следващия си имейл или да очертаете блог публикация за секунди!

Елиминирайте административните задачи: Спестете време и усилия както за себе си, така и за екипа си, като избегнете необходимостта да четете дълги документи. Възползвайте се от инструментите на ClickUp AI за обобщаване и генериране на задачи за действие , за да получавате незабавни резюмета или да извличате следващите стъпки от всеки текст с лекота.

💡 Акцент върху функциите: ClickUp Brain Max и AI AgentsClickUp AI не само отговаря – то разсъждава. С ClickUp Brain Max потребителите могат да използват функцията „talk-to-text“ (говори към текст), за да записват идеи, бележки от срещи или подробни актуализации по проектите незабавно, превръщайки изказаните мисли в структурирани задачи и документи. В комбинация с ClickUp AI Agents тези работни процеси надхвърлят основната автоматизация – агентите могат да приоритизират задачи, да извеждат контекста и да се адаптират към променящите се цели, като същевременно поддържат съгласуваност в работата между екипите. Заедно Brain Max и AI Agents предефинират продуктивността, като предоставят на организациите интелигентни системи, които мислят напред, а не просто следват инструкции.

ClickUp е платформата за продуктивност, избрана от почти два милиона екипа по целия свят. В съответствие с мисията на компанията да спестява време на хората, за да направи света по-продуктивен, ето само няколко примера за това как екипите могат да използват силата на ClickUp AI в своите работни процеси:

„ClickUp AI е невероятно за моята общност, клиентите ми и мен самата. То подпомага екипа ни, като пише имейли, превръща бележките от срещи в изпълними задачи, генерира стандартни оперативни процедури и дори ни помага да измисляме и да пишем сценарии за съдържание“, каза Иви Хайман, консултант по бизнес ефективност, Ask Yvi. „Успяхме да намалим наполовина времето, прекарано в определени работни процеси, като използвахме изкуствения интелект в ClickUp. Това е наистина забележително!“

ClickUp AI е достъпно за всички клиенти с платен абонамент за 5 долара на месец на потребител. За да научите повече за ClickUp AI, посетете нашата уеб страница.

За ClickUp

ClickUp е единствената в света всеобхватна платформа за продуктивност, която се адаптира към начина, по който хората искат да работят. Тя замества всички индивидуални инструменти за продуктивност на работното място с една единствена, унифицирана платформа, която включва управление на проекти, съвместна работа с документи, бели дъски, електронни таблици и цели. Основана през 2017 г. и със седалище в Сан Диего, ClickUp има за мисия да направи света по-продуктивен. Като една от най-бързо растящите SaaS компании в света, ClickUp е помогнала на повече от 8 милиона потребители в 1,6 милиона екипа да водят по-продуктивен живот и да спестят поне един ден всяка седмица. За да научите повече, посетете www.clickup.com.