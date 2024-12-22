10-те най-добри софтуерни инструмента за маркетингови работни процеси през 2025 г.

Маркетинг екипите трябва да си сътрудничат не само помежду си, но и с колегите от отделите по продажби, обслужване на клиенти и ИТ. Маркетинг процесът включва много подвижни части и без подходящите инструменти е лесно да се допуснат грешки.

За щастие, софтуерът за управление на маркетинговия работен процес осигурява така необходимата структура и отчетност, за да поддържа екипа ви на път към целта. Ако е крайно време маркетинговият ви екип да подобри работния си процес, има едно нещо, което трябва да направите сега: регистрирайте се за най-добрите софтуерни инструменти за маркетингов работен процес за 2025 г. 📝

В този наръчник ще разгледаме кои функции да търсите в софтуера за управление на работния процес, а също така ще ви представим нашите 10 любими инструмента за маркетингови работни процеси.

Какво трябва да търсите в софтуера за маркетингови работни процеси?

Без преувеличение можем да кажем, че на пазара има десетки софтуери за управление на работния процес.

Как да изберете най-добрата платформа за вашия маркетингов работен процес? Търсете софтуер, който включва следните функции:

Удобни за ползване табла: Нямате лукса да прекарвате часове в обучение на екипа си за работа със софтуера. Изберете интуитивна платформа, която маркетинговият ви екип може да използва веднага.

Маркетингова автоматизация: Автоматизираните работни процеси значително улесняват работата. С еднократна настройка можете да автоматизирате стотици работни процеси с подходящия инструмент. Търсете функции за автоматизация на маркетингови задачи, които предлагат условни работни процеси с прост интерфейс за плъзгане и пускане.

Интеграции: Маркетолозите използват множество инструменти за имейл маркетинг кампании, социални медии, блогове и др. Изберете софтуер за маркетинг, който се интегрира с другите ви решения, за да може всичко да работи безпроблемно.

Функционалност за управление на проекти и задачи : Най-добрият софтуер за управление на маркетинговия работен процес се занимава с повече от прости задачи. Той трябва да следи и бюджета, крайните срокове и активността на членовете на екипа.

Подходящият софтуер за управление на маркетинговия работен процес е основата на вашите маркетингови процеси. Направете повече за по-малко време, увеличете рентабилността и оптимизирайте процеса на управление за по-разумно и по-добро изпълнение на вашите маркетингови кампании.

Всичко се свежда до избора на подходящия софтуер за управление на работния процес. Според нашето скромно (но опитно) мнение, тези 10 опции са най-добрите за маркетолозите през 2025 г. 🤩

Проследявайте и визуализирайте ключови показатели, за да изработвате маркетингови стратегии с ClickUp Dashboards.

Би било лудост да не поставим ClickUp начело в списъка си – и имаме основателна причина за това. Маркетинг екипите все по-често се обръщат към ClickUp за по-надеждни възможности за управление на проекти и функции като управление на ресурси и софтуер за автоматизация на маркетинга.

С ClickUp маркетинговите екипи създават документи на бяла дъска за мозъчна атака и след това без усилие ги превръщат в маркетингови проекти с задачи, крайни срокове и отговорни лица с няколко кликвания. Шаблоните за маркетингови планове на ClickUp също са голямо предимство за екипите, които са под натиск от времето.

Избягвайте затрудненията, като визуализирате всеки проект и етап в диаграмите на Гант, таблата и Kanban таблата на ClickUp. Платформата дори проследява анализите на работния процес, свързани с всеки проект, задача и член на екипа, за да ви покаже точно къде се намират вашите проекти.

А, споменахме ли, че ClickUp предлага безплатно обучение и 24-часова поддръжка? Вероятно няма да ви е необходима, тъй като платформата е много интуитивна, но е хубаво да знаете, че помощта е винаги на разположение.

Най-добрите функции на ClickUp

Планирайте и организирайте цялата си маркетингова стратегия с шаблона за маркетингов план на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

ClickUp включва функции, които надхвърлят маркетинга, което може да се окаже прекалено сложно за някои потребители.

Нивото „Free Forever“ има ограничено пространство за съхранение, полета и интеграции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 6900 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 рецензии)

2. Insightly

Чрез Insightly

Insightly е софтуер за автоматизация на маркетинговия работен процес за генериране на потенциални клиенти. Това е солиден вариант, ако се интересувате предимно от генерирането и поддържането на потенциални клиенти, преди да ги прехвърлите към отдела по продажбите.

Insightly ви позволява да планирате имейл маркетингови кампании, да създавате целеви страници и да използвате логически конструктори с функция „плъзгане и пускане“, за да визуализирате пътя на клиента.

Макар Insightly да е популярен софтуер за автоматизация на маркетинга, той не се справя с управлението на проекти и маркетинговите задачи толкова умело, колкото другите опции в този списък. Все пак е добър избор, ако искате да добавите повече структура към усилията си за генериране на лийдове и маркетинговия работен процес.

Най-добрите функции на Insightly

Динамична сегментация на списъка с имейли

Insightly автоматично проследява процента на отворени писма, процента на кликвания и други важни показатели във вашите маркетингови и одобрителни работни процеси.

Той се интегрира с популярни софтуери като Slack и QuickBooks.

Ограничения на Insightly

Той не предлага надеждни инструменти за управление на проекти или работни процеси в социалните медии.

Някои потребители съобщават за забавяния при функциите за автоматизация на работния процес.

Цени на Insightly

Плюс: 99 $/месец, фактурира се ежегодно

Професионална версия: 499 $/месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: 999 $/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Insightly

G2: 4. 2/5 (860+ отзива)

Capterra: 4/5 (над 620 отзива)

3. Marketo

Чрез Adobe Marketo

Adobe Marketo е още един инструмент за автоматизация на маркетинговия работен процес, но е подходящ както за B2B, така и за B2C екипи. Ако се занимавате с маркетинг, базиран на акаунти, Marketo включва специфична за ABM автоматизация за насочване към подходящите акаунти.

Marketo включва и функции за управление на потенциални клиенти, имейл маркетинг и мултитъч атрибуция, което го прави идеален за многоканални маркетингови кампании.

Недостатъкът е, че ще трябва да надстроите абонамента си, за да включите Adobe Workfront, ако искате решения за управление на задачите. Това е и различна платформа, така че липсата на интеграция между работата и задачите ви може да попречи на членовете на екипа ви да работят в синхрон.

Най-добрите функции на Marketo

Генеративна изкуствена интелигентност за изпращане на съобщения на клиенти

Автоматична синхронизация между продажбите и маркетинговите дейности

Маркетинговите и продажбените процеси са лесни за персонализиране и добавяне на подробности.

Ограничения на Marketo

Adobe е сдържана по отношение на цените си, така че трябва да поискате оферта за всякаква информация за цените.

Някои потребители съобщават за липса на гъвкавост в отчетите на Marketo.

Marketo е огромен и може да бъде плашещ за новите потребители.

Цени на Marketo

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Marketo

G2: 4. 1/5 (над 2300 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (650+ отзива)

4. ActiveCampaign

Чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign е популярен инструмент за B2C маркетинг. Той е предимно доставчик на услуги за електронна поща (ESP), но обединява електронната поща, SMS и публикациите в социалните медии в една платформа. Този софтуер за управление на работния процес действа и като платформа за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), събирайки данни за интересите на вашата аудитория и персонализирайки съобщенията на всеки етап от пътуването на клиента.

Създавайте имейл маркетинг и целеви страници в една платформа, както и автоматизирани маркетингови потоци и персонализирани структури за маркетинг на съдържание в ActiveCampaign. Но ако искате да проследявате проекти и задачи, ще трябва да използвате друг инструмент за управление на работния процес.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Над 900 интеграции на приложения в софтуера за управление на работния процес

Над 800 предварително създадени автоматизации за маркетингови работни процеси

Вграден дизайнер на имейли

Идеален както за маркетинг мениджъри, така и за мениджъри на социални медии.

Ограничения на ActiveCampaign

Някои потребители казват, че потоците от имейли са прекалено прости.

ActiveCampaign няма разширени възможности за персонализиране

Някои потребители казват, че платформата е трудна за използване.

Цени на ActiveCampaign

Плюс: 49 $/месец за трима потребители, плаща се годишно

Професионална версия: 149 $/месец за пет потребители, плаща се годишно

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (над 10 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2200 отзива)

5. Optimizely

Чрез Optimizely

Платформата за съдържателен маркетинг (CMP) на Optimizely позволява сътрудничество по отношение на ресурсите, споделени работни пространства и автоматизация на кампании на едно място.

Този солиден софтуер за маркетингови работни процеси включва функции за планиране на кампании, заявки за работа, управление на задачи, управление на цифрови активи (DAM), редактиране на съдържание и анализ на ефективността.

Този инструмент за маркетингови работни процеси предлага много възможности, но някои потребители споделят, че Optimizely не предлага достатъчно клиентска поддръжка и производителност.

Най-добрите функции на Optimizely

Интеграция с календар за по-лесно планиране на срещи

Управление на марката и активите

Производство и разпространение на съдържание

Софтуер за маркиране на функции

Ограничения на Optimizely

Минимална поддръжка на клиенти и документация

Трудно е да се четат някои доклади

Цени на Optimizely

Старт: Безплатно

Управление: 79 $/месец на потребител

Създаване: Свържете се с нас за цени

Orchestrate: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Optimizely

G2: 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: Н/Д

6. CoSchedule

Чрез CoSchedule

CoSchedule е най-известен като маркетингов планировчик, но предлага и абонамент за пакет от маркетингови инструменти „всичко в едно“. С CoSchedule Marketing Suite получавате маркетингов календар, управление на цифрови активи и управление на проекти в една платформа.

Разпределяйте задачи, свързани с маркетинга на съдържание, в CoSchedule, съставяйте ги в приложението и изпращайте съдържанието чрез автоматизирани работни процеси за проверка.

Потребителите харесват и системата за управление на цифрови активи, която е вградена в CoSchedule. Това улеснява прегледа на съществуващите активи и избягването на преработката.

Най-добрите функции на CoSchedule

Визуализирайте маркетинговите работни процеси в Calendar Organizer

Управлявайте цялото маркетингово съдържание и творчески материали с Asset Organizer

Ограничения на CoSchedule

Цената от 29 долара на потребител е доста висока, особено за големи екипи.

Някои потребители съобщават, че платформата не е интуитивна.

Липса на структурирано въвеждане

Цени на CoSchedule

Безплатно завинаги

Pro: 29 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Marketing Suite: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за CoSchedule

G2: 4,4/5 (над 210 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

7. HubSpot

Чрез HubSpot

Повечето маркетинг специалисти познават HubSpot като CRM, но той предлага и Marketing Hub, който функционира като инструмент за маркетингов работен процес. Потребителите харесват неговите инструменти за автоматизация с плъзгане и пускане и за приоритизиране на кампании.

Marketing Hub свързва имейли, целеви страници и формуляри, така че е лесно да автоматизирате всичко на едно място. Ако вече използвате HubSpot като CRM, свързването на Marketing Hub с данните за вашите клиенти е лесно. Ако обаче използвате друг CRM, може да не извлечете максимална полза от инструментите на HubSpot.

Най-добрите функции на HubSpot

Интегрирани формуляри, целеви страници, имейл, чат на живо и реклами в социалните медии

Marketing Hub работи отлично с Hubspot CRM и Salesforce.

Интеграции на Hubspot

Ограничения на HubSpot

Екипите, които не използват HubSpot или Salesforce, няма да извлекат толкова голяма полза от платформата.

Някои потребители съобщават, че ограниченията на нивата ги принуждават да плащат повече.

Други потребители съобщават за негативни взаимодействия с обслужването на клиенти

Цени на HubSpot

Професионална версия: 800 USD/месец за 2000 контакта, фактурира се ежегодно

Enterprise: От 3600 долара на месец за 10 000 контакта, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 10 300 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 5500 отзива)

8. Kissflow

Чрез Kissflow

Kissflow не е предназначен само за маркетинг специалисти. Този софтуер включва функции и за ИТ специалисти, мениджъри и разработчици. Дистанционните маркетинг специалисти ще харесат особено функциите за управление на маркетинговия работен процес и дигиталното работно място на Kissflow.

Оставяйте коментари за работата си, чатете директно с колегите си и създавайте пространства за всяка работна група в Kissflow. Платформата обединява видеоконферентни разговори, управление на работата, отчитане и инструмент за автоматизация на процесите на едно място.

Единственият недостатък е, че Kissflow не е създаден за маркетинг екипи. Например, може да плащате за функции, от които нямате нужда, и все пак да се наложи да закупите специализиран софтуер за работни процеси в областта на съдържателния маркетинг.

Най-добрите функции на Kissflow

Автоматизиран конструктор на бизнес процеси без кодиране

Съвместим с множество отдели и случаи на употреба

Ограничения на Kissflow

Kissflow няма специфични за маркетинга функции, като например планиране на публикации в социалните медии.

Някои потребители споделят лоши преживявания с обслужването на клиенти

Цени на Kissflow

Малък бизнес : 15 USD/месец на потребител за минимум 50 потребители, фактурира се ежегодно

Корпоративен: 20 USD/месец на потребител за минимум 100 потребители, фактурира се ежегодно

Предприятие: За над 500 служители, свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Kissflow

G2: 4,3/5 (над 520 рецензии)

Capterra: 3,9/5 (над 30 рецензии)

9. Hootsuite

Чрез Hootsuite

Вашият бизнес е ли популярен в социалните медии? Ако да, Hootsuite е надежден инструмент за управление на маркетинговия работен процес.

Повечето маркетинг специалисти познават Hootsuite като инструмент за планиране на социални медии и календар за съдържание, но той също така управлява рекламни текстове, интегрира се с други решения, включва функции за подкрепа от страна на служителите и дори предлага собствен AI писател.

Недостатъкът е, че Hootsuite не разполага с надеждни инструменти за екипна работа и управление на проекти. Това не е проблем, ако сте малка фирма, но ако работите с няколко екипа, ще трябва да закупите допълнителен инструмент за управление на проекти.

Най-добрите функции на Hootsuite

OwlyWriter AI автоматично генерира текстове и надписи

Масово планиране в социалните медии за маркетинг на продукти

Социално слушане за множество платформи

Ограничения на Hootsuite

Hootsuite няма вградени инструменти за управление на проекти и сътрудничество.

Някои потребители съобщават, че той е бавен и има грешки.

Други потребители съобщават, че техните интеграции често се разкъсват.

Цени на Hootsuite

Професионална версия: 99 $/месец за един потребител, фактурира се ежегодно

Екип: 249 $/месец за трима потребители, фактурира се ежегодно

Бизнес: 739 $/месец за пет потребители, фактурира се ежегодно

Предприятие: Започва от пет потребители, свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Hootsuite

G2: 4. 1/5 (3900+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (3400+ отзива)

10. Работа в екип

Чрез Teamwork

Нуждаете се от софтуер за управление на маркетинговия работен процес, който е по-ориентиран към проекти? Не търсете по-далеч от Teamwork. Това решение не е предназначено само за маркетолози, въпреки че те без съмнение биха извлекли голяма полза от този софтуер за управление на проекти.

С Teamwork можете да управлявате натоварването на всеки член на екипа, за да сте сигурни, че никой от екипа ви не се чувства претоварен. Ако работите в маркетингова агенция в пряк контакт с клиенти, Teamwork ви позволява да каните клиенти в работната среда с внимателен контрол на достъпа – за да не повредят нищо.

Teamwork управлява хора, ресурси и време, но не е специфичен за маркетинга. Ако търсите повече маркетингови автоматизации, ще трябва да свържете Teamwork с HubSpot, Slack или MailChimp.

Най-добрите функции на Teamwork

Ясни цели и етапи

Достъп за изпълнители и клиенти

Системата за управление на работния процес е идеална за екипи, предоставящи професионални услуги.

Ограничения на екипната работа

Teamwork няма вградени маркетингови инструменти

Може да отнеме няколко минути, докато промените се отразят в платформата, така че това не е непременно инструмент в реално време.

Цени за Teamwork

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 5,99 $/месец на потребител за минимум трима потребители, фактурира се ежегодно

Доставка: 9,99 $/месец на потребител за минимум трима потребители, фактурира се ежегодно

Grow: 19,99 $/месец на потребител за минимум пет потребители, фактурира се ежегодно

Мащаб: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Teamwork

G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 800 рецензии)

Изберете най-добрия софтуер за управление на работния процес за вашата работа

Имате солидна стратегия за съдържателен маркетинг. Сега всичко, от което се нуждаете, е да я изпълните. В епоха, в която маркетолозите трябва да правят повече с по-малко, подходящият софтуер за маркетингови работни процеси подобрява качеството на вашите резултати, намалява повтарящите се задачи и повишава възвръщаемостта на инвестициите във вашите маркетингови усилия.

Свободни сте да изберете инструмента за управление на маркетинговия работен процес, който ви харесва най-много, но най-ефективният и спестяващ време вариант в този списък е ClickUp. Тази мощна платформа обединява работата, управлението на проекти и комуникациите на едно място. А споменахме ли шаблоните, които спестяват време? 🏆

