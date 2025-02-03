Тествахме 10-те най-добри AI инструмента за продуктови мениджъри през 2025 г.

Експлозивният растеж на AI индустрията завладя по-голямата част от света. Създадените инструменти вече променят съществуващите индустрии, повишават ефективността на продуктовите мениджъри и обещават да създадат нови кариери от нищото. Но с буквално хиляди налични инструменти и все повече, които се появяват всяка седмица, е трудно да не се почувствате претоварени.

Ето защо ние посветихме много часове и намерихме 10-те най-ефективни AI инструмента, които всеки продуктов мениджър трябва да опита да внедри в ежедневния си работен процес!

Проведохме проучване и открихме AI инструменти за продуктови мениджъри, които можете да използвате, за да увеличите производителността си, да комуникирате по-ефективно с екипа си и да предлагате по-добри продукти.

Независимо дали работите върху подобряване на процеса на разработване на продукти, пишете документи с изисквания за нова функция на продукт или просто се стремите да подобрите уменията си като продуктов мениджър, тези инструменти ще подкрепят и подобрят процесите ви на всеки етап!

1. ClickUp – Най-добър за управление на проекти, екипно сътрудничество и продуктивност

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти, създаден, за да помогне на отделни лица и екипи от различни размери в различни индустрии да оптимизират работния си процес, да подобрят сътрудничеството в екипа и да повишат общата ефективност на работа.

Това, което прави ClickUp един от най-добрите и най-високо оценени инструменти за управление на продукти, е неговата адаптивност и лесни за използване функции за разработване на продукти, планиране и много други.

Той предлага напълно персонализирана платформа, както и стотици разширени функции и шаблони за планиране на продукти, пътни карти за продукти, пускане на нови функции на продукти и други важни шаблони за продуктови екипи. Тази гъвкавост и полезни ресурси позволяват на всеки екип да конфигурира ClickUp по най-добрия начин, който поддържа сложния им работен процес и уникалните им предпочитания.

Как се вписва ClickUp в тази колекция от AI инструменти?

В допълнение към изчерпателния списък с функции на ClickUp, той включва и AI функции и предлага множество начини за автоматизиране на работата ви, включително:

Автоматизация на работния процес : Спестете ценно време, като : Спестете ценно време, като автоматизирате рутинни действия въз основа на конкретни тригери и условия. Използвайте предварително създадената автоматизация или създайте своя собствена, за да намалите ръчните процеси и да ускорите работния процес и процесите на разработване на продукти.

Интелигентно/универсално търсене : Универсалното търсене постоянно ви опознава по-добре, за да ви предостави по-персонализирани и релевантни резултати от търсенето за миг. Намерете бързо всеки файл, независимо дали се намира в ClickUp, свързано приложение или локалния ви диск, всичко от едно място.

ClickUp AI: Пишете по-добри текстове, подобрявайте писането си, обобщавайте дълги текстове и много други с : Пишете по-добри текстове, подобрявайте писането си, обобщавайте дълги текстове и много други с ClickUp AI . ClickUp AI е част от платформата ClickUp и предлага специално създадена функционалност, предназначена да премахне необходимостта от догадки при използването на AI за работа във всяка роля. Тази функционалност включва над 100 AI инструмента, оптимизирани за всяка роля и случай на употреба, включително за продуктови мениджъри и екипи. Вижте ClickUp AI в действие тук:

Вижте ClickUp AI в действие тук:

Най-хубавото е, че ClickUp се интегрира с над 1000 инструмента, като Github, Slack и Google Calendar, което го прави изключително лесен за използване от продуктовите мениджъри.

Най-добри функции

Напълно персонализирана платформа : Персонализирайте всяка част от ClickUp и я конфигурирайте според вашите нужди с персонализирани полета, персонализирани статуси, ClickApps и др.

Над 15 персонализирани изгледа : изберете от над 15 начина за преглед на работата си, включително времева линия, табло, диаграма на Гант, бели дъски и дори изглед на формуляр, който да използвате за записване на обратна връзка от клиенти.

Функционалност „плъзгане и пускане” : лесно и бързо извършвайте промени в работната си среда ClickUp. Просто плъзгайте и пускайте елементи, без да са необходими технически умения.

Възможности за автоматизация : Ускорете всички процеси с предварително създадена автоматизация и настройте персонализирани рецепти с автоматизацията на ClickUp – без да е необходимо кодиране.

Документация : Съхранявайте важни бележки, като проучвания на пазара, клиенти с : Съхранявайте важни бележки, като проучвания на пазара, клиенти с ClickUp Docs

Управление на ресурсите : Следете ресурсите си с изгледа „Работна натовареност“ и таблата за управление.

Възможности за интеграция : Свържете ClickUp с над 1000 работни инструмента, за да консолидирате приложенията си и да оптимизирате работния си процес.

Налични за всички устройства : Налични за настолни компютри, мобилни устройства (приложения за Android и iOS), гласови и браузърни платформи.

Ръководство за продуктови мениджъри : Научете как да : Научете как да извлечете максимума от ClickUp за управление на продукти с това изчерпателно ръководство.

Библиотека с шаблони: Изберете от над 1000 шаблона за всеки случай на употреба и екип, включително за проучване на пазара, разработване на продукти, софтуерни разработчици, обратна връзка от клиенти и : Изберете от над 1000 шаблона за всеки случай на употреба и екип, включително за проучване на пазара, разработване на продукти, софтуерни разработчици, обратна връзка от клиенти и шаблони за маркетинг на продукти

Ограничения

Може да отнеме известно време, докато свикнете с широкия набор от функции.

Все още не всички изгледи са достъпни в приложението.

Цени

Лесно добавете ClickUp AI към всеки платен работен пространство само за 5 долара на член на месец.

Безплатно завинаги : Безплатен план с богат набор от функции

Без ограничения : 7 долара на месец/потребител

Бизнес : 12 долара на месец/потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (6954+ рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (3676+ отзива)

Бонус: Инструменти за продуктов маркетинг!

2. Jam – Най-добрият помощник за отстраняване на грешки в AI

Идентифицирайте грешката, получите кода за отстраняването й и споделете с екипа си всичко това в един линк с JamGPT.

Jam пусна JamGPT, един от най-новите AI инструменти, който може да помогне на продуктовите мениджъри да разберат какво означават откритите от тях бъгове и дори да предложи решения, които те могат да споделят с инженерните си екипи. По този начин се повишава тяхната ефективност и те могат да участват и в технически дискусии.

Използването на логовете на разработчиците, които вече са заснети от разширението в момента на откриване на бъг, го прави един от най-ценните инструменти за тестване, а JamGPT може да предостави контекст дори на продуктовите мениджъри без технически познания, чрез подробни обяснения или кратки TLDR, подпомагайки пускането на функции на всеки етап.

Те улесняват споделянето и сътрудничеството за подобряване на вашия продукт, като интегрират както способен AI асистент, така и ценните данни, събрани от основната функция за докладване на грешки, чрез интегриране с инструменти за управление на проекти като ClickUp, Slack или Github.

Най-добри функции

Получавайте AI предложения или бързи TLDR за повечето бъгове

Записи на екрана с подробни бележки

Основни интеграции с инструменти за управление на продукти като ClickUp

Автоматично записване на релевантни конзолни логове и мрежови заявки

Споделяйте моментални повторения с вашия технически екип

Ограничения

За някои продуктови мениджъри, които не са толкова технически подготвени, отговорите на AI биха били непознати.

Цени

Индивидуален : Безплатен план

Екип : 10 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за персонализирана цена

Оценки и отзиви на клиенти

Product Hunt: 4,7 от 5 (3,4 хиляди гласа „за“)

3. ChatGPT – Най-доброто за оптимизиране на процеса на разработване на продукти

Въведете команда, например за да получите подробен отговор с ChatGPT

ChatGPT се превърна в един от най-широко използваните инструменти за обработка на естествен език (NLP) за продуктови мениджъри, като предоставяше подходящи отговори на повечето въпроси на потребителите, което доведе до много по-добро преживяване в сравнение с обикновената търсачка. Разбира се, да се получат правилни отговори е цяло изкуство, а продуктовите мениджъри, които го изпробват, осъзнават, че резултатите варират в зависимост от качеството на техните команди.

Можете да използвате ChatGPT за много различни случаи. Просто въведете уникални команди, за да подобрите процеса на разработване на продукти, да получите информация за това как можете да подобрите взаимодействието с клиентите си и много други. Може дори да се използва за идентифициране на нуждите и проблемите на клиентите ви въз основа на събраната обратна връзка от тях, за вдъхновяване на идеи за следващата ви продуктова пътна карта и дори за анализ на настроенията в зависимост от данните, които споделяте с него, което го прави много полезен при често трудоемките задачи в ежедневния работен процес на продуктовите мениджъри.

Най-добри функции

Анализирайте данните за клиентите или данните за използването на продуктите, за да автоматизирате взаимодействията с клиентите.

В състояние да предостави ценна информация от своята база от знания

Интегрира се с плъгини на трети страни

Може да поеме възложена роля, за да отговаря на въпроси

Подпомага писането на материали за продукти, като PRD

Ограничения

Качеството на отговорите зависи от способността на потребителя да пише подсказки.

Цени

Безплатен план : Наличен

ChatGPT Plus: 20 долара на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,6 от 5 (209+ рецензии)

Product Hunt: 4. 4 от 5 (585 положителни гласа)

Разгледайте тези алтернативи на ChatGPT!

4. Canva – Най-доброто за графичен дизайн, генериран от AI

Създавайте изображения мигновено с функцията за генериране на изображения с изкуствен интелект на Canva.

Canva предлага безплатен генератор на изображения, което улеснява наблюдението колко ценен може да бъде той в ежедневните задачи на продуктовия мениджър. Намирането на подходящи изображения за вашите презентации и презентационни материали за срещи със заинтересовани страни, представяния на продукти и т.н. винаги е било трудно. Често имате представа за това, което искате, но банките с изображения не отговарят на вашата визия.

Благодарение на инструмента на Canva, базиран на изкуствен интелект, вече можете да генерирате идеи и да променяте резултатите, докато намерите перфектното изображение, базирано изцяло на вашите входни данни, за да имате винаги висококачествен календар с съдържание.

Най-добри функции

Използвайте за генериране на текст в изображение

Магическа гума за премахване на нежелани отвличащи елементи от изображенията

Сътрудничество в реално време с вашия екип

Лесно импортиране на изображения в планиращ инструмент за съдържание

Превеждайте автоматично проектите, които създавате

Ограничения

Авторските права все още са предмет на неясни дискусии, затова бъдете внимателни с активите за публични материали.

Цени

Налични в безплатен план

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (4092+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (11 209+ отзива)

5. TLDV – Най-доброто решение за записване и транскрибиране на срещи, за да се записва обратната връзка от клиентите

Използвайте TLDV, софтуер за срещи, базиран на GPT, за да записвате, транскрибирате, маркирате и споделяте вашите онлайн срещи.

Нека си признаем, че в продуктовия мениджмънт голяма част от времето ви се прекарва в срещи. Независимо дали се опитвате да представите идеите си на заинтересованите страни или да получите одобрението на инженерния си екип за нова функция на продукта.

TLDV е AI софтуер, който значително повишава вашата продуктивност, като записва бележки от вашите срещи и ги обобщава в лесни за четене точки.

Изключително важно е да можете да отделяте цялото си внимание на потребителите по време на интервютата си, а с TLDV можете да се съсредоточите върху извличането на максимума от всеки разговор, докато изкуственият интелект върши цялата тежка работа по воденето на бележки за вас.

Най-добри функции

Автоматично записване на разговори в Zoom или Google Meet

Записки от срещи, транскрибирани с изкуствен интелект

Автоматично етикетиране на говорители и имена

Интеграции с Hubspot и Salesforce

Лесна за използване функция за клипване и споделяне

Ограничения

По-дългите видеоклипове може да не бъдат транскрибирани правилно.

Цени

Безплатен план : Наличен

Професионален план: 25 долара на месец за всеки потребител, който прави записи

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,9 от 5 (33+ рецензии)

Product Hunt: 4,7 от 5 (3,7 хиляди положителни гласа)

6. Notion – Най-доброто за обобщаване на бележки и създаване на задачи за действие

Обобщете действията и ключовите изводи с Notion AI.

Notion е един от най-широко използваните инструменти за водене на бележки и е добавил някои много полезни AI функции, за да подобри предишния опит.

В ежедневните работни процеси на продуктовото управление това означава, че те могат да се наслаждават на създаването на продуктови пътни карти и фирмени уикита, както и да получават подкрепа от способен AI за по-добра комуникация и намаляване на времето, прекарвано в повтарящи се задачи, като например обобщения.

Най-добри функции

Действия и прозрения, генерирани от изкуствен интелект

Интегрирайте ги с инструменти за управление на продукти като ClickUp.

Частни пространства за екипи

Разширени контроли за сигурност

История на редакциите на страницата за период до 90 дни

Ограничения

Компонентът за изкуствен интелект не е част от основното предложение и се заплаща отделно.

Цени

Безплатен план : Наличен

Плюс : 10 долара на потребител/месец

Бизнес : 18 долара на потребител/месец

Enterprise : Заявете демо

AI: 8 долара на месец за всеки допълнителен потребител

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (4532+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (1663+ рецензии)

7. Otter. AI – Най-доброто за гласови бележки от срещи и транскрипция в реално време

Асистент за срещи, който записва аудио, пише бележки, автоматично заснема слайдове и генерира резюмета.

Otter.AI повишава качеството на вашите срещи, като ви предоставя AI асистент, който записва аудио, превръща дългите бележки в полезни резюмета и дори заснема споделените презентационни слайдове.

Продуктовите мениджъри и техните екипи могат да останат съгласувани по отношение на визията за продукта, благодарение на AI, която може автоматично да създаде реален график въз основа на обсъжданите теми по време на всяка среща.

Най-добри функции

AI-базирано транскрибиране на бележки от срещи

Предоставя полезни съвети и автоматизирани схеми.

Разширени функции за търсене, експортиране и възпроизвеждане

AI асистентът се присъединява към срещата, дори когато имате три ангажимента

Ограничения

Английският е единственият език, който може да бъде транскрибиран.

Цени

Безплатен план : Наличен

Pro : 17 долара на месец

Бизнес : 30 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4. 1 от 5 (111+ отзива)

Capterra: 4,5 от 5 (63+ рецензии)

8. Collato – Най-доброто за търсачка, задвижвана от изкуствен интелект

Съберете разпръснатата си информация на едно място и направете документацията по-достъпна с Collato.

Имате затруднения да намерите информация за продуктите сред стотиците документи, създадени от вашия екип? Collato използва машинно обучение, за да действа като колективен мозък на вашия екип за всичко, което трябва да бъде лесно достъпно и на един клик разстояние.

Като продуктови мениджъри, можете да синхронизирате и интегрирате множество инструменти във визуална карта и да елиминирате информацията, която обикновено остава изолирана. Това ви спестява време, като ви предоставя всички relevante файлове на ваше разположение, вместо да губите 30 минути всеки път, когато важен документ за продуктовата ви пътна карта се изгуби.

Най-добри функции

Търсете информация от всяка свързана платформа

Интегрира се с инструменти като Google Doc или Confluence.

Лесни за навигация визуални карти

Семантична търсачка за релевантна информация

Напълно криптирани данни

Ограничения

Засега броят на интеграциите е ограничен.

Цени

Безплатна бета версия

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,8 от 5 (5+ рецензии)

Product Hunt: 4,7 от 5 (1,7 хиляди положителни гласа)

9. Midjourney AI – Най-доброто приложение за AI ART Generator

Създавайте AI видеоклипове, като просто въведете текст с Midjourney AI.

Midjourney AI се превърна в един от най-широко използваните софтуери, базирани на изкуствен интелект, на второ място след ChatGPT, благодарение на изключителните и в някои случаи почти реалистични изображения, които може да генерира. Той е в състояние да приеме всякакви команди, които можете да си представите, и да генерира невероятни резултати.

Ако има нещо, в което сме сигурни, то е, че ще направите страхотно впечатление с вашите презентации и визуалните елементи в тях, които стават много по-евтини за създаване и по-привлекателни от това, което предлагат обикновените банки с изображения. Вашите презентации винаги ще изглеждат професионални, а всяка продуктова визия ще изглежда определено по-вдъхновяваща за зрителите.

Най-добри функции

Реалистично генериране на текст в изображение

Възможност за промяна дори на най-малките детайли във вашите крайни изображения

Имитирайте известни стилове на художествена илюстрация

Технически контрол на текстовите подсказки

Ограничения

Точността на резултатите се основава на способността на потребителя да разбира творческите и техническите подсказки.

Цени

Безплатна пробна версия : Налична

Основен план : 10 долара на месец

Стандартен план : 30 долара на месец

Професионален план: 60 долара на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,6 от 5 (4+ рецензии)

Product Hunt: 4,6 от 5 (1,1 хиляди положителни гласа)

Разгледайте тези алтернативи на Midjourney!

10. H2O. AI – Най-добър за използване на автоматизация за разбиране на поведението на клиентите

Създавайте прогнозни модели и получавайте бързо и лесно информация за поведението на клиентите, проучвания на пазара и други данни с H2O AI.

H2O предлага лесен достъп на всички компании до създаването на свои собствени езикови модели и AI инструменти, като същевременно им предоставя възможност да запазят поверителността на своите данни, което отдавна е дискутиран въпрос в областта на AI технологиите.

Особено ако разполагате с голямо количество собствени данни за клиенти и пазарни тенденции, с H2O.AI става много лесно да въведете данните си и да създадете свои собствени AI инструменти, което преди можеше да отнеме месеци.

Чрез оптимизиране на процесите на обработка на естествен език можете да се съсредоточите върху идеите за функции и създаването на решения за крайни потребители, които се захранват от данните, които сте натрупали с времето, което прави работата по управлението на продуктите лесна.

Най-добри функции

Създавайте AI модели за броени минути

Получете информация за поведението на потребителите и анализирайте обратната връзка от клиентите, като използвате машинно обучение.

Запазете поверителността на данните на вашата компания, като същевременно се възползвате от предимствата на машинно обучение.

Създайте прогнозни модели за пазарен анализ и откривайте аномалии във вашите бази данни.

Ограничения

Полезността е по-голяма за компании, които са по-близо до или са в етап на развитие на предприятието.

Цени

Поискайте демонстрация

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (24+ рецензии)

Capterra: 4,6 от 5 (10+ рецензии)

Смятаме, че ерата на AI инструментите едва сега започва и все още не сме дори докоснали повърхността на това, което е възможно през следващата година, или колко ценни са AI инструментите за управлението на ресурсите. Тези инструменти могат да ви помогнат в почти всяка част от работата ви. От проучване на пазара, събиране на данни за поведението на клиентите, до фино настройване на съобщенията ви, за да привлечете целевия пазар и потенциалните клиенти, AI инструментите могат да подобрят процесите ви и да ви помогнат да вземете по-добри решения, основани на данни.

От ускоряване на повтарящите се задачи по управление на продукти с ClickUp до участие в срещите с инженерния екип с Jam и дори създаване на невероятни илюстрации, както правеха вашите дизайнери с Midjourney AI, можем с увереност да кажем, че ще станете невероятно продуктивни, след като използвате поне един или повече от тези AI инструменти.

Независимо дали сте единственият, който отговаря за продуктовата документация във вашата компания, или сте част от по-голям екип, ClickUp ще ви помогне да следите важните аспекти в процеса на разработване на продукти, да поддържате екипите си в синхрон и да подобрите общата си продуктивност на работа. Разбира се, това е само началото, затова опитайте сами и се възползвайте пълноценно от всички страхотни функции, които предлага.

Гост автор:

Майкъл Строу е мениджър по растеж в Jam, компания, която помага на хиляди екипи да доставят висококачествен софтуер по-бързо. В свободното си време той обича да яде вкусни бургери и да печели приятелски игри на UNO.