7 безплатни шаблона за стратегии за навлизане на пазара, които трябва да имате под ръка

Пускането на нов продукт или услуга винаги е вълнуващо! От една страна, не можете да чакате да покажете на света иновациите, върху които сте работили, а от друга, планирането на най-малките детайли преди датата на пускане може да ви държи будни през нощта. 🌝

Независимо дали пускате първия си продукт, преиздавате съществуващ продукт или разширявате каталога си, се нуждаете от подробна стратегия за пускане на пазара (GTM), за да гарантирате, че начинанието ще бъде успешно.

В тази статия ще ви запознаем с някои от най-добрите шаблони за стратегии за навлизане на пазара за координиране на дейностите по пускането на продукти.

Тези добре изработени шаблони могат да предложат цялостна подкрепа за улесняване на стратегиите за навлизане на пазара, които могат да се въртят около брандирането, откриването на болезнените точки на целевите купувачи и убеждаването им да закупят това, което предлагате.

Какво е шаблон за стратегия за навлизане на пазара?

Създаването на добре обмислена стратегия за навлизане на пазара е трудна задача, дори и за маркетингови експерти с десетки години опит. Тя изисква да се обърне внимание на десетки елементи преди пускането на нов продукт или услуга, като например:

Разбиране на текущите тенденции на пазара на купувачите

Ограничаване на проблемите, които вашият продукт може да облекчи

Проверка на конкуренцията

Повишаване на познаваемостта на марката

Намаляване на времето и разходите за пускане на пазара

Шаблонът за стратегия за навлизане на пазара осигурява основата за планиране и изпълнение на GTM дейностите. Той по същество стандартизира целия процес, помагайки на вашия екип да се ангажира по-бързо с солиден план за позициониране на продукта. 🏃

Умело изработените шаблони за стратегии за навлизане на пазара подпомагат различни задачи за пазарен анализ, формулиране на ценностното предложение, дистрибуция на продукти, стратегия за продажби, определяне на целевата аудитория и комуникация. Те могат да се използват и за други случаи, като разширяване на компанията, ребрандиране, изтегляне на продукти от пазара, изработване на ценова стратегия и актуализиране на продуктовата линия.

Създайте подробни табла с ключови показатели за ефективност в ClickUp, за да анализирате, визуализирате и приоритизирате работата си.

Освен че ви спестява време, качествен шаблон за GTM може да ви помогне да оптимизирате промоционалните задачи, като ви позволява да ги наблюдавате чрез KPI показатели като продължителността на цикъла на продажбите и процента на конверсия.

Какво трябва да включите в шаблона за стратегия за навлизане на пазара

Това, което ще включите в шаблона за стратегия за пускане на пазара, в крайна сметка зависи от вашите непосредствени цели и задачи. Много мениджъри предпочитат краткосрочен план за пускане на пазара, който включва агресивни тактики за проникване на пазара, за да гарантират, че пускането на пазара ще бъде печелившо. Ще срещнете и продуктови мениджъри, които разчитат на дългосрочни стратегии, които може да не донесат най-висока възвръщаемост на инвестициите (ROI) веднага, но удължават жизнения цикъл на продукта.

Ето някои общи елементи, които може да искате да включите в шаблона си за стратегия за навлизане на пазара:

Описание на продукта: Помага да очертаете основните характеристики и предимства на вашия продукт. Пазарен анализ: Определя маркетинговите усилия и стратегията за пускане на пазара по отношение на тенденции, рискове, демографски данни, търсене, възможности и непосредствени конкуренти. Маркетингов план : Представя стратегиите за брандиране и позициониране (ценностно предложение), които ще използвате, за да рекламирате продукта си. Стратегии за ценообразуване: Помагат за анализиране на пазарните фактори и целите за рентабилност, за да се стесни обхватът до разумни модели за ценообразуване. Комуникационен план : Определя вашите вътрешни и външни комуникационни задачи, както и ролите и отговорностите на екипа. Ключови показатели за ефективност : Идентифицира показателите, които ще използвате, за да измерите ефективността на стратегията си. : Идентифицира показателите, които ще използвате, за да измерите ефективността на стратегията си.

7 шаблона за стратегии за навлизане на пазара, които си заслужава да разгледате

Анализирахме десетки шаблони за стратегии за пускане на пазара и избрахме седемте най-добри варианта, които ще ви помогнат да подготвите вашия продукт или услуга за пазара.

Това са най-добрите в бранша ClickUp шаблони, предлагащи вградени ръководства и инструменти за персонализиране. Получавате готови секции, но можете да ги променяте по свое усмотрение, за да се уверите, че шаблонът отговаря напълно на вашите намерения за навлизане на пазара. ✅

1. Шаблон за стратегия за навлизане на пазара на ClickUp

Шаблонът за стратегия за навлизане на пазара на ClickUp ви помага да очертаете целите си, да създадете задачи и да следите напредъка.

Искате да създадете план стъпка по стъпка, който започва с идеята и завършва с успешното пускане на продукта на пазара? Шаблонът за стратегия за пускане на пазара на ClickUp предлага цялостна подкрепа, докато очертавате вашите GTM дейности като списък за проверка и следите внимателно всяка задача. 🦅

Този шаблон за излизане на пазара ви позволява да групирате задачите по етапи за лесна организация, навигация и проследяване. По подразбиране започвате с шест етапа на GTM: Откриване, Анализ, Изследване, Планиране, Прилагане и Отчитане.

Във всеки етап ще намерите редица различни задачи, които вие и вашият екип може да искате да изпълните. Например, в етапа „Откритие“ имате задачи като план за проучване на пазара, профили на купувачите и случаи на употреба, както и анализ на рентабилността.

Задачите са персонализирани — добавяйте нови дейности и изтривайте или редактирайте съществуващите. Разпределяйте задачи на конкретни членове на екипа, задавайте крайни срокове и използвайте едно от многото персонализирани полета на ClickUp (падащо меню, дата, напредък и др.), за да структурирате целите си.

Създавайте подзадачи в рамките на задачите и оставяйте бележки, за да подобрите ефективността на екипа си и да разделите по-сложните дейности на по-лесни за управление части – във всичките си маркетингови усилия.

Шаблонът предлага два изгледа – Списък и Табло – за сортиране на задачите ви според етапа на стратегията. Изгледът Списък е чудесен за проследяване на приоритетните задачи. Изгледът Табло ( табло Kanban ) предлага по-визуална перспектива и ви позволява да премествате картите със задачи от един етап в друг с просто действие „плъзгане и пускане”.

Този шаблон е фокусиран върху пускането на продукти на пазара, но тъй като е изключително адаптивен, можете да промените съдържанието му, за да отговаря на сценарии като повторно пускане на продукти и значителни ъпгрейди.

2. Шаблон за стратегия за навлизане на пазара на ClickUp

Използвайте шаблона за стратегия за пускане на пазара на ClickUp, за да изведете сътрудничеството на ново ниво и да визуализирате пускането или разширяването на вашия продукт.

Ако вие и вашият екип предпочитате да визуализирате задачите и дейностите, вместо да използвате списъци, ще харесате това, което предлага шаблонът за стратегия за навлизане на пазара на ClickUp.

Това е шаблон за бяла дъска на ClickUp. Ако не сте запознати с функцията „Бяла дъска“ на платформата, тя представлява дигитално платно, на което можете да съберете екипа си, за да обсъждате и разработвате идеи в реално време, независимо от местоположението ви.

Всеки участник получава богата лента с инструменти, за да сподели своите стратегически идеи, стратегии за предлагане на стойност, идеи за вашата целева аудитория и всичко друго, от което се нуждаете за вашия план за навлизане на пазара.

Що се отнася до рамката, този шаблон предлага същите шест етапа за вашите GTM работни процеси, както и предишният ни вариант:

Откритие Анализ Изследване Планиране Прилагане Отчитане

Единствената разлика тук е, че етапите са представени на визуална табло с интерфейс за плъзгане и пускане. Всеки етап е обозначен с цвят за по-лесна навигация и по-разбираемо представяне на вашия план за продажби и маркетинг.

Разпределяйте задачи на колегите си през различните етапи, определяйте крайни срокове и наблюдавайте как пъзелът се сглобява за успешното пускане на продукта на пазара. Под всяка задача ще видите лепящи се бележки, в които можете да оставите допълнителни инструкции и указания, които подобряват комуникацията в екипа. 🧩

Най-голямото предимство на шаблоните за стратегии за пускане на пазара на Whiteboard е възможността за персонализиране. Можете да свържете вътрешно и външно съдържание с документа, да добавите медии по ваш избор и да го адаптирате за проникване на нишовия пазар.

3. Шаблон за комуникация на стратегия за пускане на пазара на ClickUp

Създайте солидна стратегия за навлизане на пазара с шаблона за комуникация на ClickUp.

Създаването на стратегии за навлизане на пазара не е работа за един човек – процесът обикновено включва сътрудничество между различни отдели, от разработката на продукта до маркетинга. Шаблонът за комуникация на стратегията за навлизане на пазара на ClickUp ви позволява да изготвите окончателната си стратегия в професионално изглеждащ документ, достъпен за целия екип. 🧑‍🤝‍🧑

Това е шаблон в Doc формат, идеален за събиране на изчерпателна информация чрез стандартни GTM раздели, които трябва да попълните. Първите няколко раздела изискват обща информация като контактни данни на компанията, мисия и визия, както и кратко резюме (може да бъде абстрактно) на вашия план.

Колкото повече напредвате, толкова по-конкретни стават разделите. Например, ако разполагате с данни от пазарни проучвания, можете да попълните раздела за анализ на ситуацията, да определите заинтересованите страни и да идентифицирате целевата си аудитория. Попълнете разделите, които са от значение за вас, и изтрийте останалите.

Идеята тук е да се помогне на всеки, който чете шаблона, да разбере ключовите детайли на процеса на пускане на пазара. Това ви позволява да дадете разбивка на задачите по проекта, разпределени по изпълнители, крайни срокове и определения на задачите. Задайте предварително определени показатели в шаблона, за да измервате напредъка.

Вашият счетоводен отдел също може да използва този шаблон, за да проверява поетапното разпределение на бюджета. Макар че това е предимно шаблон за вътрешна употреба, можете да го споделяте безпроблемно с външни заинтересовани страни, инвеститори и партньори.

4. Шаблон за стратегически маркетингов план на ClickUp

Постигнете целите си и ключовите резултати (OKR), планирайте маркетинговите си цели и се придържайте към бюджета с шаблона за стратегически маркетингов план на ClickUp.

Маркетингът е основна част от всяка стратегия за пускане на пазара. Шаблонът за стратегически маркетинг план на ClickUp помага да очертаете точните стъпки, необходими за представяне на вашия продукт на целевата аудитория и за преодоляване на пречките при позиционирането на продукта.

Шаблонът ви позволява да определите маркетинговите цели и ключови резултати (OKR) , да създавате задачи и да проследявате напредъка. Той дава живот на вашия маркетингов план, като предлага несравнима видимост, организация и възможност за сътрудничество.

Достатъчно приказки, нека видим какво прави този шаблон толкова страхотен. 😁

Този шаблон за маркетингов план има две части:

OKR: Позволява ви да дефинирате вашите : Позволява ви да дефинирате вашите маркетингови KPI Маркетингов план: Очертава задачите, свързани с маркетинговите инициативи

Можете да свържете задачите с подходящи OKR и да зададете бюджети и крайни срокове за по-добра видимост и сътрудничество. Шаблонът служи като централен хъб за дейности като:

Добавяне на един или повече изпълнители към всяка задача

Определяне на крайни срокове за индивидуални задачи, съобразени с плана за пускане на пазара

Идентифициране и приоритизиране на задачите за отстраняване на проблеми

Определете каналите, които ще използвате (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin и др.), за да промотирате продукта си.

Шаблонът ви позволява да подреждате задачите в календар и да създавате графици по месеци, седмици или дни. Проследявайте напредъка на всеки OKR чрез различни изгледи.

Например, изгледът Ключови резултати по тримесечия показва състоянието на вашите маркетингови усилия за всяко тримесечие, което ви помага да правите корекции в хода на работата. Изгледът Табло за напредък в стил Kanban преобразува задачите в карти и ги сортира според статуса им: Отворени, Планирани, В процес, Отменени и Завършени.

Използвайте изгледа Progress , за да групирате картите със задачи в колони според статуса им, или изгледа Timeline , за да получите хронологичен списък за проверка.

5. Шаблон за пазарен анализ на ClickUp

Получете ценна информация за пазара и се насладете на визуализацията на представянето на вашия продукт с този шаблон, като го сравните с другите без усилие.

Огромна част от изграждането на надеждна стратегия за пускане на пазара е проучването на пазара – трябва да разберете конкурентите си, текущите пазарни тенденции и нуждите на клиентите, за да можете да предложите нещо желано. Шаблонът за пазарен анализ на ClickUp ви позволява да преминете бързо през този процес и да дадете на екипа си конкурентното предимство, необходимо за успеха.

Този шаблон предлага няколко гледни точки, като всички се фокусират върху пет типа конкуренти:

Директни: Те предлагат същите продукти като вас. Непряко: Техните продукти са различни от вашите, но са насочени към същия пазар. Потенциал: Те не са на пазара в момента, но може да се появят в бъдеще. Бъдеще: Те са като потенциални конкуренти, но е вероятно да навлязат на пазара в близко бъдеще. Заместители: Те предлагат алтернатива на вашия продукт.

Изгледите на шаблона ви позволяват да наблюдавате конкурентите си обективно и да разберете как да използвате силните страни на продукта си, за да привлечете подходящата аудитория. Например, изгледът „Конкуренти“ е списък на всички ваши конкуренти и техните продукти (или за да добавите конкурентното си предимство спрямо конкретен инструмент или целева аудитория).

Създайте нова задача за всеки конкурент и очертайте цените, удовлетвореността на клиентите, оценките за качеството и уникалните характеристики, за да оцените позицията на вашия продукт спрямо всеки от тях.

Шаблонът може да ви бъде полезен, ако се опитвате да откриете конкурентни ниши с най-голям потенциал за печалба. Изгледът „Growth Share Whiteboard“ ви позволява да създадете матрица на конкурентите, фокусирайки се върху относителния пазарен дял и темпа на растеж.

Използвайте цветни лепящи се бележки, за да поставите конкурентите в правилния квадрант и да решите кои сегменти могат да бъдат печеливши инвестиционни възможности.

6. Шаблон за маркетингов план за действие на ClickUp

Очертайте маркетинговата си стратегия с шаблона за маркетингов план за действие на ClickUp.

Не е нужно да сте гениален маркетинг специалист, за да създавате и управлявате маркетингови кампании от най-високо ниво – всичко, от което се нуждаете, е шаблона за маркетингов план за действие на ClickUp. 🧙

Този шаблон ви дава възможност да систематизирате идеите си, да организирате екипа си и да следите напредъка спрямо графиците и етапите. Той предлага три изгледа – списък с планове за действие, по екипи и календар.

Списъкът с планове за действие List view представя всички ваши задачи и подробностите по тях. Тук можете да добавяте и възлагате нови задачи, да определяте приоритети, да задавате крайни срокове и да очертавате цели. Можете да прикачвате файлове към всяка задача, за да предоставите на членовете на екипа си допълнителна информация и да улесните работата им.

Благодарение на потребителските полета на ClickUp можете да коригирате списъка, за да го съобразите с вашите цели. Например, използвайте потребителското поле „Пари“, за да разпределите бюджетите, или потребителското поле „Напредък“, за да следите изпълнението на задачите.

Изгледът „По екип“ е Kanban табло, което представя задачите от предишния изглед като карти. Това табло сортира дейностите от вашия план за действие въз основа на назначените екипи, но можете да промените това на статус, приоритет или друг критерий.

Календарният изглед ви позволява да визуализирате графиците и крайните срокове на екипа, като поставяте задачите в календарна форма. Вие сами определяте периода, който искате да наблюдавате, например един или повече дни, седмици или месеци.

Този подход е отличен за идентифициране на области за подобрение, които могат да оптимизират пазарния обхват или възвръщаемостта на инвестициите в ранна фаза.

7. Шаблон за план за действие за дигитален маркетинг на ClickUp

Няма проект, който да е прекалено сложен за шаблона за ежедневен план за действие на ClickUp.

Независимо дали пускате нов продукт, обявявате значително разширение или инициатива за ребрандиране, няма по-добър начин да го направите отколкото с помощта на дигиталния маркетинг.

Но успехът не идва лесно – нужен ви е добър план, за да спечелите предимство пред конкурентите си и да засилите присъствието си в интернет, и точно за това е предназначен шаблона за план за действие за дигитален маркетинг на ClickUp.

Шаблонът ви помага да очертаете целите си за пускане на продукта на пазара, да ги разделите на задачи и да определите приоритетите. Поддържайте контрол над проекта с четири изгледа – стъпки за действие, цели, график и табло.

В изгледа „Стъпки за действие“ са изброени всички задачи, свързани с вашите усилия в областта на дигиталния маркетинг. Добавете подробности като отговорник, приоритет, крайни срокове, отдел и сложност към всяка задача и не позволявайте нито една информация да се изплъзне от вашата маркетингова стратегия.

Изгледът „Цели“ е Kanban табло, където виждате всяка задача под формата на карта. По подразбиране шаблонът изброява задачите въз основа на назначения отдел, което помага на ръководителите на отдели да управляват по-добре екипа си. Можете също да сортирате задачите въз основа на сложност, напредък по целта и тип задача.

Благодарение на дизайна с функция „плъзгане и пускане“ можете бързо да премествате картите с задачи от една колона в друга и да организирате работните си процеси. Изгледът „Времева линия“ ви помага да следите графиците и крайните срокове, а изгледът „Табло“ сортира картите с задачи според техния статус: „Завърши“, „В процес“ и „Завършено“.

Шаблони за стратегии за навлизане на пазара: прокарайте пътя към успеха

Според доклад на McKinsey, разпръснатите стратегии за навлизане на пазара могат да предизвикат ефект на доминото в кризисни ситуации. Една пречка може да хвърли целия екип в хаос и объркване, защото няма ясен стандарт за това кой какво трябва да прави.

Нашите шаблони за ClickUp GTM могат да предотвратят такива сценарии на провал, като централизират ролите и отговорностите на вашия екип, осигуряват надеждни възможности за мониторинг и дават възможност за корекции. Затова не се колебайте и изтеглете любимия си шаблон!

ClickUp предлага над 1000 други шаблона, подходящи за различни роли и случаи на употреба – разгледайте галерията още днес! 💗