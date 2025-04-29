10 най-добри шаблона за бизнес предложения за добавена стойност

Може би имате най-добрия продукт или услуга на пазара, но приходите ви няма да се повишат, докато не разберете как да ги продавате. Независимо от това на какъв етап сте с вашата стратегия за продажби или маркетинг, трябва да започнете с убедително предложение за стойност.

Предложението за стойност – наричано още декларация за стойност, уникална продажна точка (USP) или уникално предложение за стойност (UVP) – е кратко послание, което демонстрира вашето обещание към клиентите. Трябва да комуникирате ясно какво предлагате и защо някой би трябвало да избере вашата марка пред тази на конкурента.

Създаването на солидна UVP е трудна задача с много заложено, затова експертите по маркетинг разчитат на шаблони за ценностни предложения, за да започнат.

От позиционирането на продукта до конкурентен анализ и тестване, тези шаблони подпомагат целия процес на изготвяне на вашето ценностно предложение. В този наръчник ще разгледаме най-добрите шаблони за бизнес ценностни предложения, които ще ви помогнат да спечелите клиенти!

Какво е шаблон за ценностно предложение?

Шаблоните за ценностни предложения предоставят рамка за изготвяне на привлекателни ценностни предложения за вашите клиенти и вътрешни екипи. Можете да начертаете влиянията върху купувачите и да идентифицирате по-добре силните страни на продукта, което ви помага да изготвите силни предложения, за да:

Генерирайте и превърнете повече потенциални клиенти

Увеличете стойността на клиента за целия му жизнен цикъл

Предложението за стойност е неразделна част от вашите маркетингови усилия, презентации за продажби и кампании в социалните медии. За да бъде убедително и привлекателно, то трябва да отразява три основни елемента:

Какъв проблем (проблеми) възнамерявате да решите за вашите целеви клиенти? Какви предимства ще предложи вашият продукт или услуга Как вашето предложение се различава от конкурентните продукти

Собствениците или разработчиците на продукти интуитивно познават уникалната продажна точка на своето предложение, но се затрудняват да я споделят с аудиторията си или маркетинговия си екип. Резултатът? Те не успяват да идентифицират ключовите предизвикателства и възможности на своя продукт и наблюдават неговия упадък.

Шаблонът за ценностно предложение е полезен за всички заинтересовани страни в компанията, включително маркетинг специалисти и продуктови мениджъри. Той може да подпомогне и разработването на продукти, както и Agile екипите, които създават прототип или минимално жизнеспособен продукт (MVP) въз основа на очакванията на клиентите.

Какво прави един шаблон за предложение за добавена стойност добър?

Ефективният шаблон за ценностно предложение трябва да предлага следното:

Ясна структура: Най-добрите шаблони за UVP имат изпитана, тествана и прегледана рамка, която ви позволява да съставите предложения за добавена стойност за рекордно кратко време. Потърсете фокусирани раздели, в които да дефинирате аспекти като целеви групи, характеристики на продукта и проблемни точки.

Универсалност: Шаблонът трябва да се адаптира към всички видове продукти и услуги, от софтуер до лампи. Трябва да позволява промени в стила, за да се съобрази документа с идентичността на вашата марка.

Инструменти за сътрудничество : Създаването на впечатляващо предложение за стойност обикновено изисква информация от различни отдели. Затова потърсете шаблони, които предлагат инструменти за сътрудничество, като Създаването на впечатляващо предложение за стойност обикновено изисква информация от различни отдели. Затова потърсете шаблони, които предлагат инструменти за сътрудничество, като цифрови бели дъски и редактиране в реално време, които оптимизират работата в екип.

Дизайн, подходящ за презентации: Основният дизайн на шаблона трябва да позволява кратка и контекстуална комуникация с вашите заинтересовани страни.

Място за визуални елементи: Визуалните елементи правят предложението за стойност по-привлекателно. Трябва да можете да добавяте изображения, диаграми, слогани, препоръки, видеоклипове или инфографики, за да обогатите посланието си.

10 шаблона за ценностни предложения, които можете да използвате

Съставихме списък с 10-те най-добри шаблона за ценностни предложения от ClickUp, Neos Chronos, Edit.org и Slidesgo. Това са внимателно подбрани опции с най-голяма функционалност. Разгледайте какво предлагат и намерете идеалния вариант за вас!

1. Шаблон за ценностно предложение на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за ценностно предложение на ClickUp

Шаблонът за ценностно предложение на ClickUp е идеалният инструмент за създаване на убедителни, ориентирани към клиента ценностни изявления с яснота и увереност!

Този шаблон за документ е създаден, за да ви помогне да начертаете основните елементи на вашето предложение за стойност, от идентифициране на проблемите на клиентите до определяне на предимствата и отличителните характеристики на вашето решение. С изчистено, структурирано оформление и функции за съвместна работа можете да:

Подчертайте задачите, проблемите и ползите за клиентите

Съгласувайте характеристиките на продукта с ползите за потребителите

Приоритизирайте ключовите послания въз основа на тяхното въздействие

Сътрудничество с заинтересованите страни в реално време

Открийте пропуските в пазарното приспособяване и предоставянето на стойност

Шаблонът включва редактируеми секции, за да поддържате екипа си синхронизиран по време на работни срещи или стратегически сесии. Независимо дали валидирате идея за нов продукт или усъвършенствате настоящото си предложение, този шаблон ви помага да разделите и комуникирате това, което прави вашия продукт наистина ценен.

2. Шаблон за бизнес модел на ClickUp

Сътрудничество при изготвянето на позициониращо изявление, за да организирате идеите си първо в ClickUp Whiteboard

Имате ли затруднения при изготвянето на декларацията за стойност преди стартирането на нов бизнес или продукт? Шаблонът за бизнес модел на ClickUp може да е точно това, от което се нуждаете, за да визуализирате своя бизнес модел и стратегия!

Шаблонът ви предоставя структурирана от експерти структура за разработване на UVP, ориентирани към клиента, и маркетингови стратегии. Неговите множество секции, обозначени с различни цветове, позволяват едностраничен преглед на вашата стойностна оферта и факторите, които я влияят, като клиентски сегменти и ключови ресурси. Използвайте дисплея, за да:

Определете общите цели на заинтересованите страни

Идентифицирайте специфичните за бранша елементи на растеж и заплахи

Начертайте пътя на клиентите

Анализирайте данните на конкурентите

Очертайте настоящите ресурси като хора, инфраструктура и технологии.

Това е шаблон ClickUp Whiteboard с удобни инструменти за редактиране, идеален за създаване на съдържание или мозъчна атака с вашия екип. Привлечете ключовите си партньори и обсъдете как да оформите вашето предложение за стойност.

Този шаблон, подходящ за начинаещи, улеснява новобранците мениджъри да създават персонализирани бизнес модели благодарение на изгледа Започнете оттук, който функционира като ръководство.

Ако сте начинаещ в писането на ценностни предложения, препоръчваме ви да използвате изгледа на таблото в ClickUp, за да сегментирате целевата си аудитория въз основа на типа ценност, която предлагате. След като приключите, избройте най-печелившите UVP в ClickUp Docs, за да продължите с мозъчната атака.

3. Шаблон за продуктова стратегия на ClickUp

Прегледайте маркетинговите материали и други изисквания за функции в списъка на ClickUp.

Точното очертаване на стойността е основата при разработването на нов продукт или работата по нови функции. Недостатъчното планиране на цялостната картина води само до прибързано разпределение на ресурсите и неефективно изпълнение на проекта.

Шаблонът за продуктова стратегия на ClickUp е удобен инструмент, който ви помага да постигнете продуктовите си цели по устойчив начин. Той ви позволява да създадете предложение за стойност въз основа на това какво представлява вашият продукт, какъв проблем решава, кои са вашите клиенти и конкуренти и какви измерими цели и задачи трябва да си поставите.

Предварително зададената рамка ви позволява да създадете план за действие с подробни стъпки и минимална загуба на ресурси. Този шаблон включва три списъка за безпроблемно наблюдение:

Характеристики Времева линия Екип

Списъкът с функции групира функциите на вашия продукт и изброява свързаните задачи според техния статус (например „Завършено“ или „В процес“). Можете също да ги сортирате по етикети, като „Активни функции“, „Приоритет“ и „Усилие“.

Списъкът с времева линия групира фазите на проекта, предоставяйки хронологичен преглед на добавените функции, докато списъкът с екипа съдържа информация за хората, участващи в проекта, категоризирани според ролите им.

4. Шаблон за позициониране на продукти на ClickUp

Създайте списъци със задачи в ClickUp за различни примери за предложения

Позиционирането на продукта и изявленията за ценностното предложение са двете страни на една и съща монета – и двете описват уникалната стойност на вашия продукт или услуга и как искате да бъдете възприемани от клиентите си. Разчитайте на шаблона за позициониране на продукта на ClickUp, за да формулирате отлично USP за вашите вътрешни и външни заинтересовани страни.

Шаблонът ви води през следните седем полета за комуникиране на вашето уникално позициониране спрямо конкурентите ви:

Визия Мисия Пазарно изявление Слоган Болезнени точки USP Брандиране

Шаблонът за позициониране на продукта има вграден списък със задачи, който ви помага да си сътрудничите с колегите си в горните области, без да нарушавате графиците им.

Например, искате член на екипа за разработка на продукти да представи как предложените функции съответстват на целевия пазар и мисията на компанията. В този случай можете да добавите задачата в шаблона, да зададете приоритет и краен срок и да я възложите на съответния член на екипа.

Красотата на този шаблон за задачи се крие в опцията за конфигуриране на взаимоотношенията между задачите. Свържете задачите, за да се уверите, че една задача не започва, докато предходната не е завършена. Това предотвратява припокриването и слабите изявления за стойността.

Можете да добавите файлове в долната част на страницата за повече контекст. Свържете документа с други шаблони, за да поддържате правилната посока на пускането на продукта на пазара.

5. Шаблон за ръководство за продажбена стратегия на ClickUp

Свържете изявлението за ценностното предложение с други стратегически ръководства за по-ясна навигация.

Шаблонът на ClickUp за стратегия за продажби ви помага да комуникирате стойността на вашето предложение по начин, който е от полза за вашия екип по продажбите. Той има вграден документ с насоки за стратегия, който съдържа съвети за изготвяне на стратегии за продажби и най-добри практики.

Утвърдете стойността на продукта си чрез раздели като Визия на компанията и Уникална продажна точка. Шаблонът е идеален за създаване на план за продажби въз основа на:

Демографски, психографски и географски сегменти на аудиторията

Реалистични цели за приходи , определени от средните цикли на продажби, балансирани показатели и др.

Бюджетни ограничения

Всяка секция от документа съдържа въпроси, които ви помагат да останете фокусирани. Например, в секцията Цели за приходи можете да навигирате, като отговаряте на въпроси за средните си приходи за последните пет години или годишните си продажби. По същия начин секцията Идеален клиент ви помага да определите профила на потребителя, като опишете проблемите и нуждите на вашата аудитория.

Подобно на другите шаблони на ClickUp, тази опция ви позволява да създавате и възлагате задачи, да определяте крайни срокове и да активирате известия в реално време, за да сте в течение с напредъка на вашия план за продажби.

6. Шаблон за матрица с характеристики на продуктите на ClickUp

Организирайте продуктовата категория с функции за групиране, сортиране и филтриране в ClickUp.

Силата на едно предложение за стойност зависи до голяма степен от способността ви да идентифицирате кои характеристики на даден продукт са търсени и защо. Ще се радвате на шаблона за матрица на характеристиките на продуктите на ClickUp, ако се нуждаете от помощ при организирането на силните страни на продуктите в съответствие с нуждите на клиентите.

Първата стъпка за използване на този шаблон е да определите най-ценните характеристики на продукта. Сортирайте ги в „Софтуер“ и „Хардуер“ или създайте свои собствени категории, които отразяват естеството на продукта.

След това използвайте Потребителски полета, за да очертаете действията, които екипът ви трябва да предприеме. Определете приоритетните функции с най-голям потенциал за приходи и добавете отговорни лица и крайни срокове за всяка от тях. Можете да оцените функциите по скала от едно до пет и да оставите бележки (напомняния или указания) за вашите служители. Проследявайте напредъка и правете корекции, ако е необходимо.

Ако управлявате няколко проекта, използвайте шаблона, за да преразпределите ресурсите и бюджета за проекти с по-голямо въздействие. Например, можете да сравните характеристиките на два сходни продукта и да решите кой от тях да прокарате.

7. Шаблон за кратко описание на продукта ClickUp

Напишете резюме на предложението за стойност или кратко описание на продукта и го споделете с екипа за преглед.

Пускате нов продукт или обновявате съществуващ? Шаблонът за продуктово резюме на ClickUp може да ви бъде полезен, тъй като предоставя теоретична рамка за справяне с важните етапи преди датата на пускане на пазара.

Използвайте шаблона, за да дефинирате кратко и последователно предложение за добавена стойност за вашите мултифункционални екипи. Можете да начертаете целия работен процес на разработване в документа, включително спецификации, обратна връзка и свързани задачи, което го превръща в единен източник на информация за сътрудничество.

По подразбиране шаблонът ви позволява да съставите ефективно продуктово описание чрез следните раздели:

2-страничен документ: За да очертаете как продуктът влияе на вашата целева група

План за пускане на пазара: Помага да разделите пускането на продукта на фази и подчертава приоритетните задачи.

Функционални спецификации: Поддържа екипите за дизайн и разработка, които се нуждаят от информация за това как всяка функция трябва да бъде от полза за купувача.

Приложения: Използвайте тази секция, за да добавите всичко, което е свързано с пускането на продукта, като линкове и документи.

Можете да създадете повече секции с едно кликване. Шаблонът има структура за попълване, така че няма да имате проблеми при използването му. ✏️

8. Word Value Proposition Canvas от Neos Chronos

Напишете няколко предложения за стойност в Word документ чрез Neos Chronos.

Ако търсите шаблон за UVP без излишни екстри, Word Value Proposition Canvas от Neos Chronos е точно за вас. ☕

Минималистичният шаблон за ценностно предложение е разделен на две секции: Продукт и Клиент.

Разделът „Продукт“ има подраздели като „Предимства“, „Опит“ и „Характеристики“, в които можете да опишете подробно своя продукт. Използвайте раздела „Клиенти“, за да определите желанията, страховете и нуждите на целевите си купувачи. Разделът „Заместители“ ви позволява да проучите конкурентите и как те отговарят на пазарните очаквания.

Шаблонът съдържа подробни инструкции за това какво да въведете във всяка секция, но може да се наложи да се консултирате с екипите си за продукти и маркетинг, за да изберете подходящото съдържание.

Шаблонът може да бъде изтеглен безплатно във формат Word (docx), стига да не премахвате указанията за авторските права. Той е с двустраничен формат.

9. Шаблон за канва за ценностно предложение от Edit.org

Създайте силно графично представяне на ценностното предложение чрез Edit.org

Може би не разполага с много разширени функции, но шаблонът Value Proposition Canvas Template от Edit.org е повече от достатъчен, за да очертаете силните страни на вашия продукт и да го представите на целевите клиенти.

Този шаблон се състои от един слайд, разделен на две секции:

Предложение за стойност Сегмент клиенти

Разделът „Предложение за стойност“ се отнася до систематичното свързване на даден продукт с текущото поведение на купувачите. В Продукти и услуги пишете описание на продукта или изброявате неговите характеристики. В Създатели на ползи определяте основните предимства на продукта си. Накрая, използвайте Облекчаващи болки, за да поясните как вашето предложение облекчава конкретни проблеми на клиентите.

Разделът „Сегмент клиенти“ е разделен на „Печалби“, „Проблеми“ и „Задачи на клиентите“. Те ви помагат да очертаете гледната точка на вашия идеален клиент. Можете да проучите мотивацията им да инвестират в даден продукт въз основа на тяхната покупателна способност и краткосрочните и дългосрочните им цели.

Можете да редактирате шаблона онлайн и да го споделите в социалните мрежи. Изтеглете го, за да го редактирате офлайн.

10. Шаблон за инфографика „Value Proposition Canvas“ от Slidesgo

Използвайте шаблона за инфографика „Value Proposition Canvas“ от Slidesgo, за да създадете убедителна презентация за вашия продукт.

Искате да създадете визуално богата презентация на вашата стойностна оферта и маркетингова стратегия? Шаблонът за инфографика „Value Proposition Canvas“ от Slidesgo е точно това, от което се нуждаете!

Шаблонът съдържа 31 слайда с готови инфографики, които визуализират всеки аспект, водещ до вашата UVP, независимо дали става дума за предимства на продукта, проблеми на клиентите или разходи.

Например, вторият слайд помага да се установят връзки между предизвикателствата пред клиентите и съответните характеристики на продукта. Изберете един или повече слайдове в зависимост от аудиторията, пред която представяте, или от пазарните данни, с които разполагате.

Всички слайдове са 100% редактируеми. Променете всичко – от цветовата палитра до шрифта и дизайна. Можете също да промените реда на слайдовете и да изтриете ненужните графики, за да запазите концепцията проста.

Изтеглете този шаблон в формат PowerPoint или го използвайте онлайн в Google Slides или Keynote.

Шаблони за ценностни предложения: стълбището към сърцето на купувача

Шаблоните за ценностни предложения, които обсъдихме, са изключително практични за диагностициране на пазари и изготвяне на продуктови стратегии. Препоръчваме ви да разгледате библиотеката с шаблони на ClickUp, където ще намерите над 1000 други шаблона, създадени от експерти за всякакви случаи на употреба – било то маркетинг, счетоводство или управление на проекти.

Ако се нуждаете от помощ при формулирането на UVP или маркетингови документи, опитайте ClickUp AI. Това е брилянтен асистент за писане, който може да ви помогне да създадете описания на продукти, резюмета на проекти, отчети за състоянието и много други!