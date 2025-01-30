10-те най-добри софтуера за планиране на производството през 2025 г. (безплатни и платени)

Изнервяте ли се, опитвайки се да планирате производствените си процеси? Ако е така, не сте сами. Планирането и графикът на производството могат да бъдат предизвикателни, особено в днешния динамичен и конкурентен бизнес климат.

За щастие, софтуерът за планиране на производството може да ви улесни живота. Подходящият софтуер за планиране на производството може да подобри вашите операции, да повиши производителността и да максимизира използването на ресурсите.

Ние сме тук, за да ви представим 10-те най-добри софтуерни опции за планиране на производството. Ще очертаем силните и слабите страни на всяка от тях, като същевременно ще засегнем и ценовите опции и рейтингите.

До края на тази статия ще имате много по-добра представа за това какъв софтуер да използвате, за да подобрите процесите си по планиране на производството!

Какво трябва да търсите в софтуера за планиране на производството?

При търсенето на идеалния софтуер за планиране на производството има много ключови фактори, които трябва да се вземат под внимание.

Първо, трябва да обмислите функционалността. Потърсете софтуер, който предлага всеобхватни функции като планиране в реално време, планиране на капацитета, разпределение на ресурсите и възможност за справяне със сложни ограничения на ресурсите. ?️

Мащабируемостта е друг важен аспект. Искате софтуер, който може да расте и да се адаптира заедно с вашия бизнес. Възможностите за интеграция с други системи, като планиране на ресурсите на предприятието (ERP) или управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), са задължителни.

Не пренебрегвайте лекотата на употреба! Ако софтуерът изисква цял месец обучение, вероятно не е подходящият – имате работа за вършене! Проверете също така възможностите на софтуера за отчитане и анализ. Те могат да бъдат вашето тайно оръжие за оптимизиране на производствената ефективност. ?

Накрая, ще искате да обмислите фактори като поддръжка на клиенти и ценови модели, за да сте сигурни, че софтуерното решение отговаря на вашите уникални нужди за производствения график.

10-те най-добри софтуера за планиране на производството, които можете да използвате

Сега, когато вече имате по-добра представа за това, което трябва да търсите в софтуера за планиране на производството, нека разгледаме по-отблизо 10-те най-добри варианта, които можете да изберете.

Управлявайте всички свои графици и етапи на производство на едно място с изгледа на списъка в ClickUp.

Ако сте уморени от сложностите при управлението на производствените графици, ClickUp е вашето идеално решение. ClickUp е първокласен софтуер за планиране на производството, създаден да революционизира вашия работен процес. Нашата платформа „всичко в едно“ безпроблемно комбинира функциите на личен асистент, мениджър на проекти и хронометрист, всичко това в един удобен интерфейс. ?

ClickUp ви дава възможност да се сбогувате с инцидентите при планирането на производството и да възвърнете контрола над производствените си процеси. Нашият лесен за използване интерфейс опростява създаването и управлението на графици, като ви позволява да възлагате задачи, да определяте крайни срокове и да следите напредъка с минимални усилия. Дори тези, които не са толкова технологично ориентирани, ще открият, че навигацията и използването на всеобхватните функции на ClickUp е изключително лесно.

Нашата платформа разполага и с набор от разширени функции, като ClickUp Gantt View, управление на ресурсите и сътрудничество в реално време. Визуализирайте лесно производствения си график, оптимизирайте разпределението на ресурсите и насърчавайте безпроблемната работа в екип в рамките на една единна платформа. Кажете сбогом на тромавите таблици и се възползвайте от опростената ефективност на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте шаблони за производствени графици и функции за плъзгане и пускане, за да планирате целия си производствен процес.

Включете данни от платформи за проследяване на времето, управление на ресурсите и комуникация на трети страни.

Проследявайте суровините и доставките на други материали, за да можете да планирате правилно предстоящите производствени поръчки.

Поддържат се диаграми на Гант, Agile, Kanban и ClickUp Calendar View , което ви позволява да изберете подхода, който най-добре отговаря на вашите производствени операции ?️

Добавяйте задачи и създавайте напомняния директно от производствената линия чрез мобилни приложения, достъпни както за iOS, така и за Android ?

Ограничения на ClickUp

В зависимост от CRM системите, от които импортирате пакетни файлове и потенциални клиенти, някои формати могат да се променят при прехвърлянето на данни в ClickUp.

ClickUp предлага много персонализирани функции, което може да направи продукта прекалено сложен за тези, които не са запознати със софтуера за планиране на производството.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. MasterControl

чрез MasterControl

Едно от основните предимства на MasterControl е способността му да автоматизира процесите по планиране, като намалява времето и усилията, необходими за ръчното планиране. Софтуерът за планиране на производството използва усъвършенствани алгоритми и техники за оптимизация, за да генерира оптимални производствени графици, като минимизира прекъсванията и максимизира производителността.

Той поддържа и интеграция с други системи, като софтуер за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) и системи за управление на производството (MES), което позволява безпроблемен обмен на данни и синхронизация в цялата производствена екосистема.

С мощните си възможности за отчитане и анализ, MasterControl ви позволява да проследявате ключови показатели за ефективност (KPI) и да идентифицирате области за подобрение, което спомага за непрекъснатата оптимизация на процесите.

Най-добрите функции на MasterControl

Задачите за обучение се издават всеки път, когато потребител въведе коригиращо действие, което спомага за максимална ефективност, като поддържа безопасността на производствения цех.

Автоматизирайте и управлявайте качествени събития, продуктов дизайн и важни документи за съответствие.

Свържете всички процеси за управление на качеството на доставчиците, включително искания за коригиращи действия от доставчици (SCAR), коригиращи и превантивни действия (CAPA), отклонения и управление на одити.

Ограничения на MasterControl

Софтуерът може да е най-подходящ за работещите в областта на биологичните науки или медицината?

Потребителите съобщиха, че много функции не са достъпни без пълна лицензия.

Цени на MasterControl

Свържете се с отдела по продажбите за персонализирани цени.

Оценки и рецензии на MasterControl

G2: 4. 4/5 (над 140 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 230 отзива)

3. Odoo

чрез Odoo

Odoo е гъвкав и богат на функции софтуер за планиране на производството, който предлага цялостен набор от инструменти за ефективно управление на производствените операции. С модулния си дизайн и възможност за персонализиране, Odoo позволява на компаниите да адаптират софтуера към своите специфични производствени нужди.

Потребителите могат лесно да проследяват напредъка на всяка задача, да наблюдават наличността на ресурсите и да идентифицират затруднения или закъснения в производствения график. Функциите за сътрудничество на Odoo също насърчават комуникацията и координацията между членовете на екипа. По-добрата съгласуваност и прозрачност в производствения процес и графика винаги са от полза. ?

Най-добрите функции на Odoo

Лесно създаване и проследяване на производствени графици с функция „плъзгане и пускане”

Възможността да дефинирате работни поръчки, да разпределяте ресурси и да определяте приоритети подобрява управлението на ресурсите

Софтуерът за производствения процес позволява интегрирането на функции за планиране на материални изисквания (MRP), което позволява безпроблемно управление на запасите и процесите по снабдяване.

Ограничения на Odoo

Функциите могат да бъдат пуснати в употреба, преди да бъдат напълно отстранени грешките, което се отразява на потребителското преживяване.

Някои потребители посочиха, че биха искали да се подобрят показателите за ефективност.

Цени на Odoo

Едно приложение : Безплатно

Стандартен: 31,10 $ на месец на потребител

Персонализирано: 46,80 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Odoo

G2: 4. 2/5 (220+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (700+ отзива)

4. NetSuite

чрез NetSuite

NetSuite е цялостен софтуер за управление на бизнеса, базиран в облака, който предлага мощни възможности за планиране на производството. С интегрирания си набор от приложения NetSuite предоставя цялостно решение за управление на производствените операции.

Софтуерът позволява на потребителите да създават и поддържат подробни производствени графици, като вземат предвид променливи като наличност на ресурси, срокове за изпълнение и приоритети на поръчките. Интерфейсът на NetSuite с функция „плъзгане и пускане” улеснява коригирането на графици, разпределянето на ресурси и проследяването на напредъка на всяка задача в реално време.

Можете да се възползвате и от NetSuite, ако искате да получите ценна информация за производителността на производството си. Мощните възможности на платформата за отчитане и анализ могат да ви помогнат да вземете решения, основани на данни.

Най-добрите функции на NetSuite

В допълнение към функциите за планиране на производството, софтуерът предлага инструменти за управление на запасите, управление на веригата на доставки и финансова отчетност за планиране на производството.

Вградените аналитични функции позволяват на потребителите да интегрират своите решения за производство, електронна търговия, CRM и ERP.

Видимостта на запасите в реално време позволява на потребителите да управляват процесите по снабдяване, като се фокусират върху маршрута, необходим за суровините.

Ограничения на NetSuite

Има индикации, че обслужването на клиенти на NetSuite е ограничено.

Сложността на персонализациите на NetSuite може да затрудни използването на продукта.

Цени на NetSuite

Свържете се с отдела по продажбите за персонализирани цени.

Оценки и рецензии за NetSuite

G2: 4/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1300 рецензии)

5. MRPeasy

чрез MRPeasy

MRPeasy е софтуер за планиране на производството, който предлага набор от функции, специално разработени за малки и средни производствени предприятия. С MRPeasy можете да планирате и график на производствените поръчки, като вземете предвид фактори като наличност на ресурси, срокове за изпълнение и приоритети на поръчките. Потребителите могат лесно да проследяват напредъка на всяка задача. Няма по-хубаво чувство от това да знаете, че вашите производствени поръчки се изпълняват навреме!

MRPeasy също така осигурява видимост на нивата на запасите, предотвратявайки изчерпването или презапасяването – повече няма да има празни или препълнени рафтове! Освен това платформата предлага инструменти за планиране на производството, така че да можете да използвате както оборудването, така и персонала си по най-ефективния възможен начин.

Най-добрите функции на MRPeasy

Този софтуер е цялостно решение за планиране, което подобрява производствените операции, като комбинира планирането на производството с управлението на запасите, доставките и клиентите.

Удобният интерфейс и интуитивната навигация улесняват потребителите от малки и средни производствени компании да създават и управляват производствени графици.

Подобрете ефективността и използването на оборудването с възможности за отчитане в реално време.

Ограничения на MRPeasy

Потребителите, които разчитат на суровини, посочиха, че платформата не е достатъчно обширна, за да отговори на техните нужди.

Системите за разходи все още не са включени

Цени на MRPeasy

Стартово ниво: 49 $/месец

Професионална версия: 69 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Неограничен: 149 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за MRPeasy

G2: 4. 2/5 (15+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (75+ отзива)

6. Визуално планиране

чрез Visual Planning

С интуитивния си и визуален интерфейс, Visual Planning позволява на потребителите да създават и организират производствени графици с лекота. Потребителите могат лесно да преместват задачи, да коригират графици и да задават зависимости, за да осигурят гладък производствен поток. Visual Planning предлага и актуализации и известия в реално време, като държи потребителите информирани за напредъка на всяка задача.

Едно от основните предимства на Visual Planning е неговата гъвкавост и опции за персонализиране. Visual Planning поддържа интеграция с други системи, като ERP системи или системи за контрол на производството. Интеграциите могат да ви улеснят живота, тъй като цялата ви производствена екосистема ще бъде синхронизирана.

Разширените функции за отчитане и анализ ви позволяват да проучвате производствената ефективност, да проследявате ключови показатели и да идентифицирате области за подобрение. ?

Най-добрите функции на Visual Planning

Решението за планиране, което може да се персонализира, позволява на потребителите да адаптират процесите към своите специфични производствени нужди. Потребителите могат да определят свои собствени правила, работни процеси и ограничения, като по този начин гарантират, че производственият график отговаря на техните уникални изисквания.

Използвайте графични представяния, за да проследявате лесно производствените ресурси, задачите и графиците ⏲️

Софтуерът, базиран в облака, позволява на потребителите да използват системата за планиране, където и да се намират.

Ограничения на визуалното планиране

Потребителите заявиха, че платформата изглежда остаряла.

Софтуерът не изглежда да се използва или рецензира толкова широко онлайн, колкото някои от другите опции в нашия списък.

Цени на Visual Planning

VP Desk: 55 $/месец на потребител

VP Portal: 35 $/месец на потребител

VP Go: 15 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Visual Planning

G2: 3,8/5 (4 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

7. Schedlyzer

чрез Schedlyzer

С помощта на своите усъвършенствани алгоритми и техники за оптимизация, Schedlyzer прави управлението на производствените операции много по-ефективно. Софтуерът взема предвид фактори като наличност на ресурси, производствен капацитет, приоритети на поръчките и ограничения, за да генерира впечатляващи производствени графици.

Обичаме симулационните възможности на Schedlyzer, които ви позволяват да оцените въздействието на различни сценарии и да вземете по-добри решения за планиране на производството.

Най-добрите функции на Schedlyzer

Schedlyzer се отличава, когато става въпрос за интегриране на други системи и източници на данни, като ERP софтуер , MES и производствени данни в реално време.

Плановиците могат да проследяват KPI, да идентифицират пречки и да анализират производствени данни с изчерпателни отчети.

Машинно обучение и предсказуема аналитика за прогнозиране на търсенето и автоматично коригиране на графиците, за да отговорят на променящите се изисквания на клиентите.

Ограничения на Schedlyzer

Schedlyzer не предлага симулации на живо. Вместо това, прогнозирането и отчитането на графиците е статично.

Някои потребители споделиха, че таблото за отчети не е ясно и кратко в сравнение с други инструменти за планиране на производството.

Цени на Schedlyzer

Безплатна пробна версия

Свържете се с отдела по продажбите за цени.

Оценки и рецензии за Schedlyzer

G2: н/д

Capterra: 4,4/5 (15+ отзива)

8. Optessa

чрез Optessa

Ако се борите с решаването на сложни задачи по планиране и оптимизация, Optessa може да е точно за вас. Ние сме големи почитатели на способността на Optessa да помага при решаването на трудни дилеми по планирането.

Платформата предлага гъвкав и лесен за използване интерфейс, който ви позволява да визуализирате и коригирате графици, да разпределяте ресурси и да задавате ограничения. Optessa предоставя на целия екип актуализации и известия в реално време.

Най-добрите функции на Optessa

Софтуерът се отличава в управлението на мащабни производствени среди с множество ресурси, сложни работни процеси и комплексни зависимости.

Optessa предлага усъвършенстван анализ „какво, ако” и планиране на сценарии, което позволява на потребителите да симулират сценарии за планиране и да оценят тяхното въздействие.

С помощта на алгоритми потребителите могат да отчитат множество фактори, като ограничения на ресурсите, производствени капацитети, приоритети на поръчките и правила за последователност.

Ограничения на Optessa

Потребителите споделиха, че връзката с платформата често се прекъсва.

Няма мобилно приложение нито за iOS, нито за Android.

Цени на Optessa

Свържете се с отдела по продажбите за цени.

Оценки и рецензии за Optessa

G2: 3,5/5 (1 рецензия)

Capterra: 4,5/5 (4 рецензии)

9. Katana MRP

чрез Katana MRP

Малки и средни производители, вашият момент дойде: Katana MRP е софтуер за планиране на производството, създаден специално за вас. С лесния за използване интерфейс и интуитивния работен процес, Katana MRP опростява процеса на планиране на производството и оптимизира производствените операции. Софтуерът предлага видимост в реално време на производствените поръчки, което ви позволява да създавате и коригирате графици без усилие.

Потребителите могат лесно да проследяват напредъка на всяка задача, да наблюдават нивата на запасите и да вземат информирани решения, за да гарантират навременна доставка и ефективно използване на ресурсите.

Най-добрите функции на Katana MRP

Проследявайте наличността на суровини и предотвратявайте изчерпването на запасите или презапасяването.

Потребителите могат да управляват производствените си графици в съчетание с нивата на запасите и заявките за поръчки чрез централизиран хъб.

Функцията „плъзгане и пускане” улеснява координирането и предаването на производствените графици.

Ограничения на Katana MRP

Shopify се интегрира на ниво продукт, но не и на ниво материал.

Потребителите посочиха, че платформата е имала забавяния.

Цени на Katana MRP

Essential: 99 $/месец

Разширено: 299 $/месец

Професионална версия: 599 $/месец

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Katana MRP

G2: 4. 4/5 (35+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (145+ отзива)

10. InkSoft

чрез InkSoft

InkSoft е специализиран софтуер за планиране на производството, предназначен за печатната и шивашката промишленост. С неговите специфични за индустрията функции и интуитивен интерфейс, InkSoft оптимизира процеса на планиране на производството за всичко, свързано с персонализирания печат и декорацията на облекла. ?

Софтуерът позволява на потребителите да създават и управляват производствени графици, като вземат предвид фактори като спецификации на поръчки, методи на печат, производствени капацитети и срокове за доставка. InkSoft предлага визуален табло, което предоставя ясен преглед на производствения работен поток, позволявайки на потребителите лесно да проследяват напредъка на всяка поръчка, да разпределят ресурсите и да осигурят ефективен поток.

Най-добрите функции на InkSoft

InkSoft се интегрира безпроблемно с други функции, като онлайн магазини, CRM системи и софтуер за дизайн.

Дръжте потребителите информирани с известия в реално време за актуализации на поръчки, промени или други потенциални проблеми, които могат да повлияят на производствения график.

Функциите за отчитане и анализ ви позволяват да анализирате производствената ефективност, да проследявате ключови показатели и да вземате решения въз основа на данни, за да оптимизирате производственото планиране и разпределението на ресурсите.

Ограничения на InkSoft

Потребителите нямат достъп до собствените си маркетингови данни.

Възможностите за персонализиране на платформата са ограничени.

Цени на InkSoft

InkSoft: 299 $/месец за пет потребители

InkSoft Unlimited: 399 $/месец за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии за InkSoft

G2: 2. 7/5 (5+ отзива)

Capterra: 3,9/5 (10+ отзива)

Увеличете печалбите си с най-добрия софтуер за планиране на производството

Софтуерът за планиране на производството може да окаже огромно влияние върху вашия бизнес. Подходящият софтуер може да ви помогне да оптимизирате планирането, да оптимизирате ресурсите, да подобрите вероятността за спазване на сроковете на проектите и да увеличите рентабилността.

Едно решение, което си заслужава да се има предвид, е ClickUp. С своите усъвършенствани функции за планиране и график, ClickUp може да ви помогне да подобрите ефективността, да избегнете затрудненията и да поддържате навременни доставки.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да започнете. ?