10-те най-добри софтуера за планиране на производството през 2025 г. (безплатни и платени)

Планирането на производството безспорно е предизвикателство, но не трябва да бъде пречка за процеса. С подходящите инструменти на ваше разположение можете да трансформирате производствения си процес и да постигнете несравнима производителност. Ето защо внимателно подбрахме 10-те най-добри софтуера за планиране на производството за 2024 г., както безплатни, така и платени, за да ви помогнем да поемете контрол над производствените си операции.

От безпроблемно разпределение на ресурсите до актуализации в реално време, тези мощни решения са предназначени да оптимизират вашите производствени операции. Започнете с безплатния шаблон за производствен проект на ClickUp, за да организирате целия си производствен процес!

Разделете производствения си график с шаблона за производствен проект на ClickUp.

Какво трябва да търсите в софтуера за планиране на производството?

При търсенето на подходящото решение за оптимизиране на производствените графици трябва да се вземат предвид няколко ключови фактора.

Гъвкавост и персонализация: Дайте предимство на софтуер за планиране, който предлага гъвкавост и опции за персонализация, за да го адаптирате към вашите специфични производствени процеси и изисквания.

Актуализации и видимост в реално време: Потърсете решения, които ви позволяват да следите напредъка на производствения процес в реално време и да правите необходимите корекции на момента, за да оптимизирате ефективността и да спазвате сроковете.

Безпроблемна интеграция със съществуващите системи: Уверете се, че софтуерът за планиране се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи системи, като ERP (Enterprise Resource Planning) и MRP (Material Requirements Planning) инструменти. Тази интеграция осигурява гладък поток на данни и точно планиране, като предотвратява несъответствия в данните и подобрява цялостната координация.

Надеждни отчети и анализи: Изберете софтуер за планиране, който предлага надеждни функции за отчети и анализи. Това ви позволява да събирате ценна информация за производствената ефективност, да идентифицирате пречките и да откриете области за подобрение.

Удобен интерфейс и интуитивна навигация: Удобството за ползване е от жизненоважно значение за софтуера за планиране, за да се гарантира лесното му приемане от вашия екип. Удобният интерфейс и интуитивната навигация намаляват времето за обучение и повишават производителността, позволявайки на вашия екип да се съсредоточи върху задачите си, вместо да се бори с комплексен софтуер.

Надеждна поддръжка на клиенти и редовни актуализации: Изберете софтуер за планиране, който предлага надеждна поддръжка на клиенти и редовни актуализации. Нуждите на производството могат да се променят бързо, а достъпът до полезна поддръжка и актуализации гарантира, че софтуерът ви ще остане актуален и ще може да се справи с променящите се изисквания.

Като вземете предвид тези фактори, можете да намерите идеалния софтуер за планиране за вашия производствен процес. Гъвкав и персонализируем софтуер с актуализации в реално време, безпроблемна интеграция, мощни отчети, удобни интерфейси и непрекъсната поддръжка ще оптимизира вашия производствен поток!

10-те най-добри софтуера за планиране на производството, които можете да използвате

Вижте над 15 изгледа в ClickUp за управление на ресурсите и визуално планиране.

Начело в нашия списък е ClickUp, всеобхватна платформа за производителност с инструменти за екипи, които автоматизират всеки производствен процес, включително планирането на производството. Тя предлага важни функции като изглед на календара на ClickUp, който помага да организирате и поддържате графика си, и изглед на диаграмата на Гант на ClickUp за визуализиране и управление на важни задачи.

Освен че е фантастичен софтуер за планиране на производството, ClickUp се интегрира безпроблемно с други важни инструменти като Salesforce и Hubspot, като позволява комуникация и сътрудничество в реално време между членовете.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.

Многото мощни инструменти за сътрудничество могат да представляват предизвикателство за някои потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Възможни са : Възможни са индивидуални цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки на клиенти на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 6700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)

2. Fishbowl

чрез Fishbowl

Fishbowl е инструмент за управление на запасите, който помага на средните и големите предприятия да проследяват запасите и да автоматизират производствените процеси. Създаден през 2016 г., софтуерът за планиране на производството осигурява прозрачност на складовете, поддържа точни данни за запасите и позволява планиране на материални изисквания (MRP).

Най-добрите функции на Fishbowl

Активен екип за поддръжка в режим на готовност

Достъп за служителите във всички магазини

Проследяване на състоянието в реално време

Сканиране на баркодове за лесно проследяване на запасите

Инструменти за изпълнение на поръчки за ефективно управление на запасите

Ограничения на Fishbowl

Трудности при навигирането в някои от функциите

Няколко скрити разходи

Цената е висока за малките предприятия.

Цени на Fishbowl

Fishbowl drive Складиране: 349 $/двама потребители/месец Производство: Скоро

Складиране: 349 $/двама потребители/месец

Производство: Скоро

Fishbowl advanced Складиране: 399 $/двама потребители/месец Производство: 499 $/двама потребители/месец

Складиране: 399 $/двама потребители/месец

Производство: 499 $/двама потребители/месец

Складиране: 349 $/двама потребители/месец

Производство: Скоро

Складиране: 399 $/двама потребители/месец

Производство: 499 $/двама потребители/месец

Оценки на клиентите на Fishbowl

G2: 4,0/5 (над 180 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (800+ отзива)

3. MRPeasy

чрез MRPeasy

MRPeasy е платформа за MRP, базирана на изкуствен интелект, която генерира отчети за планиране на производството и ускорява планирането на покупките. Софтуерът предоставя подходящи инструменти за управление на производството и дистрибуцията, като решения за управление на запасите, функции за планиране на производството, CRM за производство и други.

Най-добрите функции на MRPeasy

Точни решения за планиране, график и отчитане на производството

Безплатна поддръжка на софтуера

Календари за производство и работни станции

Управление на срока на годност

Одобрение на работни поръчки

Функционалност за баланс и главна книга

Ограничения на MRPeasy

Високи цени за по-малки компании или екипи

Сложни екрани за навигация

Ограничени възможности за персонализиране на таблото

Невъзможност за промяна на минали дейности на платформата

Цени на MRPeasy

Стартово ниво: 49 $/месец на потребител

Професионална версия: 69 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Без ограничения: 149 $/месец на потребител

Оценки на клиентите на MRPeasy

G2: 4. 2/5 (15+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 70 отзива)

4. PlanningPME

чрез PlanningPME

PlanningPME е инструмент за планиране на ресурсите, който помага на малките и големите предприятия да управляват ефективно графиците на служителите си и да разпределят задачи и отговорности в реално време. Той също така разполага с мощни интеграции с Excel и Google Calendar, които повишават нивото на планиране и график.

С PlanningPME ще получите достъп до множество шаблони, приложения за съвместно планиране, решения за управление на човешките ресурси и много други.

Най-добрите функции на PlanningPME

Гъвкава настройка

Персонализирани графици

Контрол на достъпа

Налична е версия за мобилни устройства

Управление на отсъствията и проследяване на отпуските

Планиране на събития

Отчети и статистики в Excel

Ограничения на PlanningPME

Понякога работи бавно

Сложен потребителски интерфейс

Няма безплатен план; само безплатна пробна версия.

Цени на PlanningPME

Уеб стандарт: 43 евро/месец

Уеб премиум: 54 евро/месец

Уеб предприятие: 65 евро/месец

Версия на софтуера: 490 евро/месец (първа лицензия, еднократно плащане)

Оценки на клиентите на PlanningPME

G2: 4,0/5 (2 отзива)

Capterra: 3,0/5 (2+ отзива)

5. NetSuite

чрез NetSuite

NetSuite е облачно решение за планиране на производството. С NetSuite компаниите получават инструменти за персонализиране и свързаност с външни партньори, които помагат за автоматизиране и оптимизиране на бизнес операциите.

Освен че е надежден софтуер за планиране, NetSuite служи и като софтуер за управление на бизнеса, функциониращ като ERP за някои компании, докато други се възползват от неговите CRM и е-търговски функции.

Най-добрите функции на NetSuite

Анализи и отчети в реално време

Софтуер за счетоводство

Персонализирано табло

Решения за управление на човешкия капитал

Функции за управление на поръчки, запаси и складове

Инструменти за управление на доставките и веригата на доставки

Ограничения на NetSuite

Изисква специфични технически умения

Ценовите планове не са лесно достъпни на уебсайта на NetSuite.

Без безплатен пробен период

Изисква задълбочено обучение, за да се разбере напълно

Има склонност към множество (неочаквани) грешки

Цени на NetSuite

Свържете се с NetSuite за цени

Оценки на клиенти на NetSuite

G2: 4,0/5 (над 2600 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1300 отзива)

6. Plex System

чрез Plex System

Наскоро придобита от Rockwell Automation, Plex System е интелигентна производствена платформа, която подпомага свързването на системи и хора с веригите за доставки. От автоматизацията до проследяването и анализа, Plex Systems значително опростява бизнес операциите и процесите.

Софтуерът осигурява ясна видимост на хората и процесите във вашата организация и автоматизира ръчните процеси, ограничавайки възможността за грешки. Plex System също така предоставя полезна информация за планирането на производството, което позволява безпроблемно управление на поръчките и ефективен производствен процес.

Най-добрите функции на Plex System

Система за изпълнение на производството (MES)

Система за управление на качеството (QMS)

Мониторинг на продукти

Планиране на веригата на доставки (SCP)

Налична е мобилна версия

Всеобхватна ERP система

Инструменти за персонализирани отчети

Ограничения на Plex System

Няма налични ценови планове

Лоша поддръжка на клиенти

Сървърът за отчети не е интуитивен

Прекалено голяма зависимост от софтуер на трети страни, за да функционира оптимално като цялостно бизнес решение

Цени на Plex System

Свържете се с екипа на Plex System или насрочете демонстрация, за да получите оферта.

Оценки на клиентите на Plex System

G2: 3,9/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (10+ отзива)

7. Katana MRP

чрез Katana MRP

Katana MRP е софтуер за планиране на производството, който оптимизира процесите по управление на запасите в организациите. С Katana получавате повече от инструмент за производство – получавате достъп до експертни партньори, които ще ви помогнат да управлявате запасите, производството, счетоводството и др.

Най-добрите функции на Katana MRP

Достъп до широк кръг от партньори с опит в производството

Гъвкави цени за малки и големи предприятия

Автоматично преструктуриране на запасите

Управление на запасите в реално време

Вградена и външна интеграция с Xero, Zapier и други

Налична е 14-дневна безплатна пробна версия.

Ограничения на Katana MRP

Невъзможност да се отменят грешки

Стръмна крива на обучение

Цени на Katana MRP

Essential: 99 $/месец

Разширено: 299 $/месец

Професионална версия: 599 $/месец

Enterprise: Свържете се с Katana MRP за цени

Оценки на клиентите за Katana MRP

G2: 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 140 отзива)

8. NDS ERP Solutions

чрез NDS ERP Solutions

NDS ERP се фокусира върху създаването на стратегии, които помагат на организациите да автоматизират бизнес процесите, включително планиране и управление на ресурсите, проследяване на запасите и логистика. От 1985 г. NDS стандартизира планирането на ресурсите на предприятието (ERP) за процесите на изпълнение, производство и дистрибуция.

Най-добрите функции на NDS ERP Solutions

Калкулатор за фактуриране на изпълнение

Функции за електронна поща и факс

Поддържа бизнес процесите „продажба-източник-доставка“ и „покупка-съхранение-продажба“.

Функции за обработка на поръчки

Инструменти за проследяване на поръчки и анализ на продажбите

Ограничения на NDS ERP Solutions

На уебсайта на NDS не са посочени ценови планове.

Цени на NDS ERP Solutions

Посетете уебсайта на NDS, за да получите телефонен номер, или попълнете контактната форма, за да получите демо версия или оферта.

Оценки на клиентите на NDS ERP Solutions

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

9. Optessa

чрез Optessa

Optessa е интуитивен софтуер за планиране и график на производствени цикли. До 2006 г. е бил известен като NEPTAS и от над 20 години е на челно място в интелигентното планиране, подреждане и график за производители.

Най-добрите функции на Optessa

Интуитивно оформление

Овладейте функциите за планиране на производството и капацитета

Планиране на мрежата за доставки и съпоставяне на капацитета с търсенето

Интелигентни анализи за измерване на производителността

Интерактивни диаграми и графики за подробни отчети

Ограничения на Optessa

Цените не са публично достъпни.

Няма безплатна пробна версия или версия

Цени на Optessa

Свържете се директно с екипа на Optessa за персонализирани цени.

Оценки на клиентите на Optessa

G2: 3. 5/5 (1+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (3+ отзива)

10. TACTIC

чрез TACTIC

TACTIC е всестранен софтуер за планиране на производството, който може да бъде персонализиран, за да се интегрира безпроблемно с вече съществуващата ви ERP/MRP система. Инструментът за планиране е собственост на Waterloo Manufacturing Software и е много ефективен за поддържане на производствените процеси в срок, по план и в съответствие с предварително установените стандарти за качество.

Най-добрите функции на TACTIC

Планиране на производствените и ресурсните ограничения

Функции за последователност на операциите

Възможности за контрол на производствената дейност

Налична е телефонна поддръжка и обучение за продукта.

Ограничения на TACTIC

Цените не са публично достъпни.

Няма безплатна пробна версия или версия

Цени на TACTIC

Резервация на бюро: 2,25 $/бюро/месец

Резервация на стая: 5 $/конферентна зала/месец

Управление на посетители: 99 $/офис/месец

Оценки на клиентите на TACTIC

G2: Няма налични отзиви

Capterra: 5/5 (11 отзива)

Създайте машина за планиране на производството с ClickUp

ClickUp се очертава като най-добрият избор сред няколко софтуерни решения за планиране и график на производството. Неговият лесен за използване интерфейс позволява ефективно планиране и мониторинг в реално време, като по този начин оптимизира работния процес и увеличава производителността.

Освен безпроблемната интеграция, ClickUp позволява на производителите да персонализират своя табло, за да отговаря на специфичните нужди на тяхната организация. Не пропускайте възможността да подобрите и автоматизирате производствените си операции. Започнете безплатно работно пространство още днес!