10-те най-добри софтуера за планиране на производството през 2025 г. (безплатни и платени)

Планирането на производството безспорно е предизвикателство, но не трябва да бъде пречка за процеса. С подходящите инструменти на ваше разположение можете да трансформирате производствения си процес и да постигнете несравнима производителност. Ето защо внимателно подбрахме 10-те най-добри софтуера за планиране на производството за 2024 г., както безплатни, така и платени, за да ви помогнем да поемете контрол над производствените си операции.
От безпроблемно разпределение на ресурсите до актуализации в реално време, тези мощни решения са предназначени да оптимизират вашите производствени операции. Започнете с безплатния шаблон за производствен проект на ClickUp, за да организирате целия си производствен процес!
Какво трябва да търсите в софтуера за планиране на производството?
При търсенето на подходящото решение за оптимизиране на производствените графици трябва да се вземат предвид няколко ключови фактора.
- Гъвкавост и персонализация: Дайте предимство на софтуер за планиране, който предлага гъвкавост и опции за персонализация, за да го адаптирате към вашите специфични производствени процеси и изисквания.
- Актуализации и видимост в реално време: Потърсете решения, които ви позволяват да следите напредъка на производствения процес в реално време и да правите необходимите корекции на момента, за да оптимизирате ефективността и да спазвате сроковете.
- Безпроблемна интеграция със съществуващите системи: Уверете се, че софтуерът за планиране се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи системи, като ERP (Enterprise Resource Planning) и MRP (Material Requirements Planning) инструменти. Тази интеграция осигурява гладък поток на данни и точно планиране, като предотвратява несъответствия в данните и подобрява цялостната координация.
- Надеждни отчети и анализи: Изберете софтуер за планиране, който предлага надеждни функции за отчети и анализи. Това ви позволява да събирате ценна информация за производствената ефективност, да идентифицирате пречките и да откриете области за подобрение.
- Удобен интерфейс и интуитивна навигация: Удобството за ползване е от жизненоважно значение за софтуера за планиране, за да се гарантира лесното му приемане от вашия екип. Удобният интерфейс и интуитивната навигация намаляват времето за обучение и повишават производителността, позволявайки на вашия екип да се съсредоточи върху задачите си, вместо да се бори с комплексен софтуер.
- Надеждна поддръжка на клиенти и редовни актуализации: Изберете софтуер за планиране, който предлага надеждна поддръжка на клиенти и редовни актуализации. Нуждите на производството могат да се променят бързо, а достъпът до полезна поддръжка и актуализации гарантира, че софтуерът ви ще остане актуален и ще може да се справи с променящите се изисквания.
Като вземете предвид тези фактори, можете да намерите идеалния софтуер за планиране за вашия производствен процес. Гъвкав и персонализируем софтуер с актуализации в реално време, безпроблемна интеграция, мощни отчети, удобни интерфейси и непрекъсната поддръжка ще оптимизира вашия производствен поток!
10-те най-добри софтуера за планиране на производството, които можете да използвате
1. ClickUp
Начело в нашия списък е ClickUp, всеобхватна платформа за производителност с инструменти за екипи, които автоматизират всеки производствен процес, включително планирането на производството. Тя предлага важни функции като изглед на календара на ClickUp, който помага да организирате и поддържате графика си, и изглед на диаграмата на Гант на ClickUp за визуализиране и управление на важни задачи.
Освен че е фантастичен софтуер за планиране на производството, ClickUp се интегрира безпроблемно с други важни инструменти като Salesforce и Hubspot, като позволява комуникация и сътрудничество в реално време между членовете.
Най-добрите функции на ClickUp
- 15+ персонализирани изгледа, включително календар: С изгледа „Календар“ и софтуера „Диаграма на Гант“ на ClickUp екипите за производство на софтуер могат да организират и актуализират задачите за предварително планиране в общ гъвкав календар.
- Интеграция с над 1000 инструмента: ClickUp се интегрира безпроблемно с съществуващите CRM, ERP и други работни приложения в една платформа.
- Шаблони за управление на проекти: ClickUp разполага с няколко шаблона, които гарантират повишена производителност и работни процеси. Шаблони, които могат да се персонализират, като например шаблони за доставки и договори с доставчици.
- Потребителски полета: Изчислявайте прости и сложни формули и проследявайте всичко за ефективно управление на производството.
- Персонализирано табло: С ClickUp можете да персонализирате таблото на проекта си в предпочитания от вас формат за лесно отчитане, анализ и текущо планиране.
Ограничения на ClickUp
- Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.
- Многото мощни инструменти за сътрудничество могат да представляват предизвикателство за някои потребители.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Възможни са индивидуални цени
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.
Оценки на клиенти на ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 6700 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)
2. Fishbowl
Fishbowl е инструмент за управление на запасите, който помага на средните и големите предприятия да проследяват запасите и да автоматизират производствените процеси. Създаден през 2016 г., софтуерът за планиране на производството осигурява прозрачност на складовете, поддържа точни данни за запасите и позволява планиране на материални изисквания (MRP).
Най-добрите функции на Fishbowl
- Активен екип за поддръжка в режим на готовност
- Достъп за служителите във всички магазини
- Проследяване на състоянието в реално време
- Сканиране на баркодове за лесно проследяване на запасите
- Инструменти за изпълнение на поръчки за ефективно управление на запасите
Ограничения на Fishbowl
- Трудности при навигирането в някои от функциите
- Няколко скрити разходи
- Цената е висока за малките предприятия.
Цени на Fishbowl
- Fishbowl drive Складиране: 349 $/двама потребители/месец Производство: Скоро
- Складиране: 349 $/двама потребители/месец
- Производство: Скоро
- Fishbowl advanced Складиране: 399 $/двама потребители/месец Производство: 499 $/двама потребители/месец
- Складиране: 399 $/двама потребители/месец
- Производство: 499 $/двама потребители/месец
- Складиране: 349 $/двама потребители/месец
- Производство: Скоро
- Складиране: 399 $/двама потребители/месец
- Производство: 499 $/двама потребители/месец
Оценки на клиентите на Fishbowl
- G2: 4,0/5 (над 180 отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (800+ отзива)
3. MRPeasy
MRPeasy е платформа за MRP, базирана на изкуствен интелект, която генерира отчети за планиране на производството и ускорява планирането на покупките. Софтуерът предоставя подходящи инструменти за управление на производството и дистрибуцията, като решения за управление на запасите, функции за планиране на производството, CRM за производство и други.
Най-добрите функции на MRPeasy
- Точни решения за планиране, график и отчитане на производството
- Безплатна поддръжка на софтуера
- Календари за производство и работни станции
- Управление на срока на годност
- Одобрение на работни поръчки
- Функционалност за баланс и главна книга
Ограничения на MRPeasy
- Високи цени за по-малки компании или екипи
- Сложни екрани за навигация
- Ограничени възможности за персонализиране на таблото
- Невъзможност за промяна на минали дейности на платформата
Цени на MRPeasy
- Стартово ниво: 49 $/месец на потребител
- Професионална версия: 69 $/месец на потребител
- Enterprise: 99 $/месец на потребител
- Без ограничения: 149 $/месец на потребител
Оценки на клиентите на MRPeasy
- G2: 4. 2/5 (15+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 70 отзива)
4. PlanningPME
PlanningPME е инструмент за планиране на ресурсите, който помага на малките и големите предприятия да управляват ефективно графиците на служителите си и да разпределят задачи и отговорности в реално време. Той също така разполага с мощни интеграции с Excel и Google Calendar, които повишават нивото на планиране и график.
С PlanningPME ще получите достъп до множество шаблони, приложения за съвместно планиране, решения за управление на човешките ресурси и много други.
Най-добрите функции на PlanningPME
- Гъвкава настройка
- Персонализирани графици
- Контрол на достъпа
- Налична е версия за мобилни устройства
- Управление на отсъствията и проследяване на отпуските
- Планиране на събития
- Отчети и статистики в Excel
Ограничения на PlanningPME
- Понякога работи бавно
- Сложен потребителски интерфейс
- Няма безплатен план; само безплатна пробна версия.
Цени на PlanningPME
- Уеб стандарт: 43 евро/месец
- Уеб премиум: 54 евро/месец
- Уеб предприятие: 65 евро/месец
- Версия на софтуера: 490 евро/месец (първа лицензия, еднократно плащане)
Оценки на клиентите на PlanningPME
- G2: 4,0/5 (2 отзива)
- Capterra: 3,0/5 (2+ отзива)
5. NetSuite
NetSuite е облачно решение за планиране на производството. С NetSuite компаниите получават инструменти за персонализиране и свързаност с външни партньори, които помагат за автоматизиране и оптимизиране на бизнес операциите.
Освен че е надежден софтуер за планиране, NetSuite служи и като софтуер за управление на бизнеса, функциониращ като ERP за някои компании, докато други се възползват от неговите CRM и е-търговски функции.
Най-добрите функции на NetSuite
- Анализи и отчети в реално време
- Софтуер за счетоводство
- Персонализирано табло
- Решения за управление на човешкия капитал
- Функции за управление на поръчки, запаси и складове
- Инструменти за управление на доставките и веригата на доставки
Ограничения на NetSuite
- Изисква специфични технически умения
- Ценовите планове не са лесно достъпни на уебсайта на NetSuite.
- Без безплатен пробен период
- Изисква задълбочено обучение, за да се разбере напълно
- Има склонност към множество (неочаквани) грешки
Цени на NetSuite
- Свържете се с NetSuite за цени
Оценки на клиенти на NetSuite
- G2: 4,0/5 (над 2600 отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (над 1300 отзива)
6. Plex System
Наскоро придобита от Rockwell Automation, Plex System е интелигентна производствена платформа, която подпомага свързването на системи и хора с веригите за доставки. От автоматизацията до проследяването и анализа, Plex Systems значително опростява бизнес операциите и процесите.
Софтуерът осигурява ясна видимост на хората и процесите във вашата организация и автоматизира ръчните процеси, ограничавайки възможността за грешки. Plex System също така предоставя полезна информация за планирането на производството, което позволява безпроблемно управление на поръчките и ефективен производствен процес.
Най-добрите функции на Plex System
- Система за изпълнение на производството (MES)
- Система за управление на качеството (QMS)
- Мониторинг на продукти
- Планиране на веригата на доставки (SCP)
- Налична е мобилна версия
- Всеобхватна ERP система
- Инструменти за персонализирани отчети
Ограничения на Plex System
- Няма налични ценови планове
- Лоша поддръжка на клиенти
- Сървърът за отчети не е интуитивен
- Прекалено голяма зависимост от софтуер на трети страни, за да функционира оптимално като цялостно бизнес решение
Цени на Plex System
- Свържете се с екипа на Plex System или насрочете демонстрация, за да получите оферта.
Оценки на клиентите на Plex System
- G2: 3,9/5 (над 50 отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (10+ отзива)
7. Katana MRP
Katana MRP е софтуер за планиране на производството, който оптимизира процесите по управление на запасите в организациите. С Katana получавате повече от инструмент за производство – получавате достъп до експертни партньори, които ще ви помогнат да управлявате запасите, производството, счетоводството и др.
Най-добрите функции на Katana MRP
- Достъп до широк кръг от партньори с опит в производството
- Гъвкави цени за малки и големи предприятия
- Автоматично преструктуриране на запасите
- Управление на запасите в реално време
- Вградена и външна интеграция с Xero, Zapier и други
- Налична е 14-дневна безплатна пробна версия.
Ограничения на Katana MRP
- Невъзможност да се отменят грешки
- Стръмна крива на обучение
Цени на Katana MRP
- Essential: 99 $/месец
- Разширено: 299 $/месец
- Професионална версия: 599 $/месец
- Enterprise: Свържете се с Katana MRP за цени
Оценки на клиентите за Katana MRP
- G2: 4. 4/5 (30+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 140 отзива)
8. NDS ERP Solutions
NDS ERP се фокусира върху създаването на стратегии, които помагат на организациите да автоматизират бизнес процесите, включително планиране и управление на ресурсите, проследяване на запасите и логистика. От 1985 г. NDS стандартизира планирането на ресурсите на предприятието (ERP) за процесите на изпълнение, производство и дистрибуция.
Най-добрите функции на NDS ERP Solutions
- Калкулатор за фактуриране на изпълнение
- Функции за електронна поща и факс
- Поддържа бизнес процесите „продажба-източник-доставка“ и „покупка-съхранение-продажба“.
- Функции за обработка на поръчки
- Инструменти за проследяване на поръчки и анализ на продажбите
Ограничения на NDS ERP Solutions
- На уебсайта на NDS не са посочени ценови планове.
Цени на NDS ERP Solutions
- Посетете уебсайта на NDS, за да получите телефонен номер, или попълнете контактната форма, за да получите демо версия или оферта.
Оценки на клиентите на NDS ERP Solutions
- G2: Няма налични отзиви
- Capterra: Няма налични отзиви
9. Optessa
Optessa е интуитивен софтуер за планиране и график на производствени цикли. До 2006 г. е бил известен като NEPTAS и от над 20 години е на челно място в интелигентното планиране, подреждане и график за производители.
Най-добрите функции на Optessa
- Интуитивно оформление
- Овладейте функциите за планиране на производството и капацитета
- Планиране на мрежата за доставки и съпоставяне на капацитета с търсенето
- Интелигентни анализи за измерване на производителността
- Интерактивни диаграми и графики за подробни отчети
Ограничения на Optessa
- Цените не са публично достъпни.
- Няма безплатна пробна версия или версия
Цени на Optessa
- Свържете се директно с екипа на Optessa за персонализирани цени.
Оценки на клиентите на Optessa
- G2: 3. 5/5 (1+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (3+ отзива)
10. TACTIC
TACTIC е всестранен софтуер за планиране на производството, който може да бъде персонализиран, за да се интегрира безпроблемно с вече съществуващата ви ERP/MRP система. Инструментът за планиране е собственост на Waterloo Manufacturing Software и е много ефективен за поддържане на производствените процеси в срок, по план и в съответствие с предварително установените стандарти за качество.
Най-добрите функции на TACTIC
- Планиране на производствените и ресурсните ограничения
- Функции за последователност на операциите
- Възможности за контрол на производствената дейност
- Налична е телефонна поддръжка и обучение за продукта.
Ограничения на TACTIC
- Цените не са публично достъпни.
- Няма безплатна пробна версия или версия
Цени на TACTIC
- Резервация на бюро: 2,25 $/бюро/месец
- Резервация на стая: 5 $/конферентна зала/месец
- Управление на посетители: 99 $/офис/месец
Оценки на клиентите на TACTIC
- G2: Няма налични отзиви
- Capterra: 5/5 (11 отзива)
Създайте машина за планиране на производството с ClickUp
ClickUp се очертава като най-добрият избор сред няколко софтуерни решения за планиране и график на производството. Неговият лесен за използване интерфейс позволява ефективно планиране и мониторинг в реално време, като по този начин оптимизира работния процес и увеличава производителността.
Освен безпроблемната интеграция, ClickUp позволява на производителите да персонализират своя табло, за да отговаря на специфичните нужди на тяхната организация. Не пропускайте възможността да подобрите и автоматизирате производствените си операции. Започнете безплатно работно пространство още днес!