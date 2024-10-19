10 най-добри CRM за производство през 2025 г. (ревюта и цени)

Ако работите в производствената индустрия и търсите CRM система, с която да подобрите процесите си и да разширите клиентската си база, не търсете повече. Съставихме списък с изключителни CRM софтуери и инструменти за производството, които ще ви помогнат да управлявате важни взаимоотношения, да увеличите продажбите, да рационализирате процесите си и да оптимизирате операциите.

В този блог сме подбрали десетте най-добри CRM софтуерни продукти за производството въз основа на цените, функциите, обслужването на клиенти и цялостното им представяне по отношение на управлението на ключови взаимоотношения и оптимизирането на операциите. Тези високо оценени решения са пълни с функции, от мощни аналитични инструменти до персонализирани платформи, които ще ви помогнат да изпреварите конкуренцията.

Да започнем!

Какво прави един CRM за производство добър?

Нека разгледаме някои ключови функции, които правят един CRM софтуер за производство отличен. Най-добрите инструменти трябва да предоставят следното:

Анализи и отчети : Всеобхватни възможности за управление на взаимоотношенията с клиенти с персонализирани табла с мощни функции за отчети, които предоставят информация за ключови показатели за ефективността, за да ви помогнат да прогнозирате бъдещите продажби и да вземете по-информирани бизнес решения.

Мащабируемост и персонализация : Една добра : Една добра CRM система трябва да предлага опции за персонализация, които позволяват на производителите да създават работни процеси, които отговарят на техните нужди и предпочитания, и да им дават гъвкавост да адаптират платформата според размера на екипа и бизнеса си.

Генериране и управление на потенциални клиенти : Автоматизирани : Автоматизирани процеси за привличане и поддържане на потенциални клиенти за ефективно общуване с клиентите.

Автоматизация на работния процес и управление на поръчките : автоматизация на продажбите и маркетинга, проследяване на поръчките и процеси на обслужване на клиенти

Удобен интерфейс : Лесен за използване интерфейс, който улеснява приспособяването на потребителите и : Лесен за използване интерфейс, който улеснява приспособяването на потребителите и спестява време и ресурси

Мобилен и отдалечен достъп : Изберете CRM система, до която има достъп чрез мобилно приложение. Това позволява на търговските представители, мениджърите и други ключови заинтересовани страни да виждат актуализации, да имат достъп до данни за клиенти и др. по всяко време и от всяко място.

Достъпни ценови планове: Гъвкави ценови опции за производствени предприятия от всякакъв мащаб.

10 най-добри CRM за производствени предприятия

Управлявайте данни за клиенти, лични задачи и комуникация и проследявайте взаимодействията с клиенти в ClickUp от всяко устройство.

ClickUp е ефективен CRM инструмент, който служи и като решение за управление на проекти за всеки тип бизнес, екип и случай на употреба, включително приложение за управление на продажбите и CRM за производство.

Платформата предлага надеждни функции, които ви помагат в управлението на потенциални клиенти, отчитането и анализа, прогнозирането на продажбите и много други. Най-важното е, че високата й гъвкавост позволява на потребителите да персонализират платформата според конкретните си бизнес нужди.

Използвайки ClickUp като CRM софтуер за производители, можете да поддържате цялата информация за клиентите си организирана и лесно достъпна, като същевременно рационализирате процеса на продажби и подобрите сътрудничеството между екипа си по продажбите и другите отдели в организацията.

Най-добрите функции на ClickUp

Напълно персонализирана платформа с стотици гъвкави и интуитивни функции за управление на проекти

Изберете от над 15 персонализирани изгледа, включително изглед „Списък“, където можете да създадете персонализиран CRM за производство, който отговаря на вашите уникални бизнес нужди и предпочитания за работния процес.

Създайте персонализирани полета , които отговарят на специфичните нужди на вашия производствен бизнес, за да поддържате важната информация видима по всяко време.

Получавайте отчети в реално време и разширени анализи с персонализирани табла за управление.

Настройте персонализирани статуси, за да добавите различни етапи към вашите проекти и да създадете оптимизирани работни процеси.

Използвайте етикети, за да организирате контактите и клиентите си по местоположение, отрасъл или друга подходяща категория.

Автоматизирайте работния си процес с предварително създадени и персонализирани автоматизации.

Оптимизирайте работния си процес, като интегрирате ClickUp с над 1000 работни инструмента.

Мобилно приложение за дистанционна работа

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТНаучете как да създадете своя собствена CRM система в ClickUp, вижте примери и случаи на употреба на CRM системи и използвайте шаблоните на ClickUp, за да ви помогнат да започнете.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение поради броя на наличните функции

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение все още.

Цени на ClickUp

Безплатен план завинаги : Безплатен план с богат набор от функции

Неограничен : 5 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Business Plus : 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

2. Thryv

Управлявайте взаимодействията с клиентите си, провеждайте маркетингови кампании с имейл маркетинг и много други с Thryv.

Thryv е всеобхватно CRM за производители, което предлага ключови функции като планиране на срещи, обработка на плащания и имейл маркетинг. То се интегрира и с популярни платформи като QuickBooks и Outlook, за да управлява ефективно бизнеса от едно място.

Най-добрите функции на Thryv

Интегрирано планиране на срещи за производството

Възможности за обработка на плащания

Функции за имейл маркетинг

Надеждни инструменти за управление на взаимодействията с клиенти

Ограничения на Thryv

Мобилното приложение може да има грешки

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с други CRM системи

Без вградена функция за обаждания

Цени на Thryv

Стартово ниво : 45 $/месец

Essential : 95 $/месец

Професионална : 195 $/месец

Свържете се с нас за цени за предприятия

3. FreeAgent CRM

Записвайте имейли, обаждания, срещи и други с FreeAgent CRM

FreeAgent CRM е облачно базирано средство за управление на взаимоотношенията с клиенти, предназначено за малки предприятия. Този CRM софтуер включва функции за управление на тръбопроводи, проследяване на потенциални клиенти и изчерпателни отчети, което го прави забележителен CRM за производството. Платформата е интуитивна и лесна за използване, което я прави отличен избор за производствени компании, търсещи опростен CRM.

Най-добрите функции на FreeAgent CRM

Автоматизирано управление на потенциални клиенти

Интуитивно управление на процесите

Персонализирано управление на контактите

Лесни за използване

Ограничения на FreeAgent CRM

Ограничени интеграции

Възможностите за отчитане не са толкова напреднали, колкото при други CRM системи.

Няма мобилно приложение за дистанционна работа

Цени на FreeAgent CRM

Стартово ниво : 0 $/месец

Професионална : 29 $/месец/потребител

Enterprise: 99 $/месец/потребител

4. Hubspot CRM

Управлявайте контакти, продажби, тръбопровод, дигитален маркетинг и поддържане на лийдове с Hubspot CRM.

Hubspot CRM е чудесен вариант за производители и всеки екип по продажбите, който търси достъпно и лесно за използване CRM решение. С възможностите си за интеграция и автоматизирани функции, този CRM софтуер може да помогне на бизнеса с генерирането на потенциални клиенти, да спести време и да подобри цялостните усилия в продажбите и маркетинга.

Най-добрите функции на Hubspot CRM

Интеграция с други инструменти на Hubspot , като Marketing Hub и Sales Hub.

Персонализирани табла и отчети в подкрепа на екипа по продажбите

Автоматизирани инструменти за улавяне и генериране на потенциални клиенти

Ограничения на Hubspot CRM

Ограничени възможности за персонализиране

Без вградена функция за телефония

Ограничена поддръжка на клиенти за безплатната версия

Цени на Hubspot CRM

Безплатни : Включват основни функции като управление на контакти, проследяване на сделки и шаблони за имейли.

Starter : Започва от 50 $/месец за по-разширени функции, включително планиране на срещи, чат на живо и проследяване на имейли.

Професионална : Започва от 500 $/месец за още по-разширени функции като прогнозно оценяване на потенциални клиенти и персонализирани отчети.

Enterprise: Персонализирани цени за компании с по-сложни нужди

5. NetHunt CRM

Управлявайте потенциални клиенти, поддържайте връзки с клиенти, следете напредъка на продажбите и още много други с NetHunt CRM.

NetHunt CRM е софтуер, базиран в облака, който се фокусира върху оптимизиране на продажбите и обслужването на клиенти, което го прави добър CRM за производството. Като CRM софтуер, той предоставя на бизнеса редица функции за управление на информация за клиенти, автоматизиране на работни процеси и подобряване на ангажираността на клиентите.

Най-добрите функции на NetHunt

Интеграция с Gmail

Персонализирани работни процеси и тръбопроводи

Автоматизирано записване на потенциални клиенти

Проследяване на имейли и шаблони

Мобилно приложение за отдалечен достъп

Ограничения на NetHunt

Ограничени възможности за персонализиране

Без вградена функция за телефония

Ограничена поддръжка на клиенти за безплатната версия

Цени на NetHunt

Безплатно: Включва основни функции като управление на контакти, проследяване на имейли и масивни имейл кампании.

Професионална версия: Започва от 24 USD/потребител/месец за по-разширени функции, включително управление на тръбопроводи, персонализирани полета и отчети.

Enterprise: Започва от 48 $/потребител/месец за още по-разширени функции като множество пипалини и разширена автоматизация.

6. Maximizer CRM

Проследявайте дейността на търговските представители, наблюдавайте индивидуалната ефективност и още много други с Maximizer CRM.

Maximizer CRM е софтуер, базиран в облака, който предоставя на бизнеса инструменти за управление на продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти. Екипите могат да използват този инструмент като CRM за производство, тъй като той предлага редица функции, които помагат на бизнеса да повиши производителността си, да подобри ангажираността на клиентите и да стимулира растежа на приходите.

Най-добрите функции на Maximizer CRM

Персонализирани табла

Автоматизирано записване на потенциални клиенти

Вградена функция за телефония

Интеграция с Microsoft Outlook

Мобилно приложение за отдалечен достъп

Ограничения на Maximizer CRM

Ограничени възможности за персонализиране на отчетите

Остарял потребителски интерфейс

Ограничена поддръжка на клиенти за безплатната версия

Цени на Maximizer CRM

Безплатно: Включва основни функции като Включва основни функции като управление на контакти и проследяване на възможности.

Предимства: Цената започва от 35 USD/потребител/месец за по-разширени функции, включително имейл маркетинг, прогнозиране и управление на тръбопроводи.

Предприятие: Индивидуални цени за фирми с по-сложни нужди

7. EngageBay

Привличайте, ангажирайте и превръщайте посетителите на уебсайта в клиенти с EngageBay.

EngageBay е чудесен вариант за производители, които търсят рентабилно CRM решение „всичко в едно“. Неговите функции за автоматизация могат да помогнат на бизнеса да спести време и да подобри продажбите и маркетинговите си усилия. Въпреки това, фирмите трябва да имат предвид, че използването на този инструмент може да има ограничения като CRM за производство – той има ограничени възможности за персонализиране на отчети и интеграции.

Най-добрите функции на EngageBay

Цялостно решение „всичко в едно“

Персонализирани табла и работни процеси

Автоматизирано привличане и поддържане на потенциални клиенти

Мобилно приложение за отдалечен достъп

Ограничения на EngageBay

Ограничени възможности за персонализиране на отчетите

Без вградена функция за телефония

Ограничени интеграции в сравнение с други CRM инструменти

Цени на EngageBay

Безплатни : Включват основни функции като управление на контакти и проследяване на сделки.

Basic : Започва от 8,99 $/потребител/месец за по-разширени функции за продажби и маркетинг, като поредици от имейли и уеб формуляри.

Растеж : Започва от 29,99 $/потребител/месец за още по-разширени функции, включително разширени отчети и автоматизация.

Pro: Започва от 47,99 $/потребител/месец за допълнителни функции за обслужване на клиенти и ангажираност.

8. Freshsales

Управлявайте взаимодействията им с настоящи и потенциални клиенти с Freshsales CRM.

Freshsales е лесен за използване CRM инструмент, който предоставя на производствените компании редица функции за управление на данните за клиентите и автоматизиране на работните процеси. Интуитивният му интерфейс го прави популярен избор за малки и средни предприятия, които търсят рентабилно CRM решение.

Най-добрите функции на Freshsales

Персонализирани тръбопроводи и табла

Автоматизирано записване и оценяване на потенциални клиенти

Вградена интеграция с телефон и имейл

Разширени отчети и анализи

Мобилно приложение за отдалечен достъп

Ограничения на Freshsales

Ограничения на броя на потребителските полета и работните потоци за плановете от по-ниско ниво

Ограничени интеграции в сравнение с други CRM инструменти

Някои потребители са съобщили за бавно време за реакция на мобилното приложение.

Цени на Freshsales

Sprout: Безплатен за неограничен брой потребители с основни функции като управление на потенциални клиенти, контакти и сделки.

Blossom: Започва от 12 долара на потребител на месец за разширени CRM функции за продажби, като оценяване на потенциални клиенти и отчитане.

Garden: Започва от 25 $/потребител/месец за по-разширени функции като управление на територии

Estate: Цена от 49 USD/потребител/месец за допълнителни функции за поддръжка на клиенти, като издаване на билети и разширени анализи.

9. Keap CRM

Използвайте Keap CRM за плащания, планиране, отчитане и др.

Keap CRM е чудесен вариант за производители, които търсят цялостно CRM решение с функции за автоматизация. Този CRM софтуер разполага с персонализирани пипалини и етапи, които могат да помогнат на бизнеса да оптимизира своите продажбени процеси, а интеграцията му с електронната търговия може да спомогне за увеличаване на приходите. Въпреки това, бизнеса трябва да е наясно с ограничените възможности за персонализиране на отчетите и липсата на вградена функция за телефония.

Най-добрите функции на Keap CRM

Автоматизирано записване и проследяване на потенциални клиенти

Интеграция с електронната търговия

Мобилно приложение за отдалечен достъп

Разширени отчети и анализи

Ограничения на Keap CRM

Ограничени възможности за персонализиране на отчетите

Без вградена функция за телефония

Някои потребители са съобщили за бавно време за реакция.

Цени на Keap CRM

Grow: Започва от 79 $/месец за до 500 контакта и включва основни функции като управление на контакти и планиране на срещи.

Предимства: Цената започва от 149 USD/месец за до 500 контакта и включва по-разширени функции като автоматизация и оценка на потенциални клиенти.

Infusionsoft: Персонализирани цени за по-разширени функции като електронна търговия и автоматизация на продажбите.

10. Benchmark Email CRM

Достигнете до вашата аудитория и привлечете нови клиенти с Benchmark Email CRM.

Benchmark Email CRM е чудесен вариант за производители, които търсят достъпен и лесен за използване инструмент за имейл маркетинг. Неговият редактор за имейли с функция „плъзгане и пускане” и функциите за автоматизация могат да помогнат на бизнеса да спести време и да подобри ангажираността. Въпреки това, фирмите трябва да имат предвид ограничените възможности за персонализиране на шаблоните за имейли и липсата на вградена функция за телефония.

Най-добрите функции на Benchmark Email CRM

Редактор на имейли с функция „плъзгане и пускане”

Автоматизирани имейл кампании

A/B тестване

Разширени отчети и анализи

Интеграция с други маркетингови инструменти

Ограничения на Benchmark Email CRM

Ограничени възможности за персонализиране на шаблоните за имейли

Без вградена функция за телефония

Ограничени възможности за поддръжка на клиенти

Цени на Benchmark Email CRM

Безплатно: Включва основни функции като дизайн и доставка на имейли.

Предимства: Започва от 13,99 $/месец за по-разширени функции, включително автоматизация и A/B тестване.

Плюс: Цената започва от 27,99 $/месец и включва допълнителни функции като сегментиране на ангажираността и автоматизация на поведението.

Предприятие: Индивидуални цени за фирми с по-сложни нужди

Намерете най-добрия CRM за производствената индустрия

Изборът на подходящ CRM за производство може да направи голяма разлика в оптимизирането на бизнес операциите и увеличаването на продажбите. Най-добрите CRM системи трябва да ви помагат в управлението на клиенти, автоматизацията на маркетинга, генерирането на потенциални клиенти, както и да поддържат вашите търговски представители, вътрешни екипи и цялата производствена компания в синхрон по отношение на целите, актуализациите и др.

Въпреки че има много добри CRM системи, ClickUp се откроява като най-добрият избор благодарение на впечатляващия си набор от функции, конкурентни цени и изключително положителни отзиви от клиенти. Удобството за ползване, възможностите за интеграция и инструментите за прогнозиране на продажбите го правят отличен избор за всеки производствен бизнес и екип, който иска да оптимизира операциите си.

С ClickUp на ваша страна можете да изградите солидна CRM система за производство, която ще издигне вашия бизнес до нови висоти на успеха. ?