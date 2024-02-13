10 безплатни шаблона за позициониране на продукти в Word, PowerPoint и ClickUp

Независимо колко добър е, един продукт не може да бъде идеалното решение за всички. Вашата задача е да идентифицирате целевите купувачи и да им покажете как могат да се възползват от това, което предлагате.

Просто казано, тайната на продажбата на вашия продукт се крие в правилното позициониране. Този процес включва изобразяване на уникална картина на вашето предложение и определяне на позицията, която то ще заеме в съзнанието на вашите клиенти.

Вземете за пример Rolex. Марката винаги се е позиционирала като престижна и луксозна. През годините тя се е асоциирала и с известни спортисти като Роджър Федерер, подчертавайки, че е марка за успешни хора.

Благодарение на ефективното позициониране на продукта, всеки има представа за това, което представлява Rolex – целеви пазар, характеризиращ се с изтънченост, класа и елегантност. ⌚

За щастие, не се нуждаете от екип от експерти по пазарната среда като Rolex, за да позиционирате правилно продукта си – всичко, от което се нуждаете, са шаблони за позициониране на продукти.

Ще ви запознаем с нашата селекция от 10-те най-добри шаблона за позициониране на продукти, които са налични днес. Те предлагат готова структура, която ви помага да очертаете силните и слабите страни на вашия продукт и да уцелите точното място при вашите клиенти!

Какво е шаблон за позициониране на продукт?

Позиционирането на продукта е процесът на определяне на мястото на вашия продукт на пазара и как искате клиентите ви да се чувстват по отношение на него. То включва различни дейности, от анализиране на конкурентите ви до проучване на потребителските профили и комуникиране на имиджа на вашата марка и цялостната й стойност.

Шаблоните за позициониране на продукти са кратки начини, които ви помагат да намерите идеалното място за вашия продукт под звездите. ⭐

Те предоставят основата за:

Представяне на силните и слабите страни на вашия продукт

Идентифициране на целевия пазар и аудитория

Разработване на подходяща стратегия за маркетинг и позициониране на продукта

Очертаване на целите и уникалната стойност на вашата компания

Планирайте множество проекти, управлявайте зависимости и приоритизирайте всичко в персонализирания си график с помощта на изгледа „График“ в ClickUp.

Какво прави един шаблон за позициониране на продукти добър?

Един практичен шаблон за позициониране на продукти трябва да има определени ключови характеристики, като например:

Предварително определена структура : Шаблонът трябва да има подходящи раздели за описание на характеристиките, ценностите, целевата аудитория и целите на продукта, както и за анализ на конкуренцията.

Възможност за персонализиране : Трябва да ви позволява да правите промени в структурата му и да гарантира, че той съответства на същността и целите на марката на вашата компания в рамките на вашите маркетингови усилия. Трябва да можете да редактирате, добавяте или изтривате секции, за да адаптирате шаблона към вашите специфични нужди.

Универсалност : Структурата трябва да е подходяща за очертаване на всички видове продукти – от паста за зъби до бижута – и за определяне на тяхното позициониране. Това е особено важно за компании с разнообразно продуктово портфолио.

Опции за сътрудничество : Трябва да предлага опции като редактиране в реално време, коментиране и водене на бележки, за да държи целия екип в течение и да му даде възможност да допринесе за цялостната маркетингова стратегия.

Леснота на употреба: Трябва да се предоставя с подробни и точни инструкции за това как вътрешните екипи могат да го използват и каква информация да добавят къде (например профил на купувача, позициониране на марката, конкурентен анализ и ключови отличителни характеристики).

Лесно форматирайте и сътрудничете с екипа си в Docs, без да се припокривате в ClickUp.

10 шаблона за позициониране на продукти, които можете да използвате

Проверихме десетки шаблони за позициониране на продукти и избрахме 10-те най-добри от ClickUp, Chasm, Template.net, Slidesgo, Slideteam и SlideUpLift. Използвайте ги, за да представите продукта си в най-добрата светлина и да го предложите на подходящата аудитория. ✨

1. Шаблон за списък за позициониране на продукти на ClickUp

Използвайте шаблона за позициониране на продукти на ClickUp, за да разберете тънкостите на даден продукт и да го представите по подходящ начин на целевия пазар.

Позиционирането на продукта изисква обединяване на усилията на няколко екипа, от управление на проекти и продукти до маркетинг и продуктов дизайн. Тъй като всеки отдел е ангажиран с различни аспекти на един и същ продукт, е естествено да възникнат обърквания и недоразумения.

За щастие, можете да съберете екипа си и да поддържате единна позиция с шаблона за позициониране на продукти на ClickUp. Той позволява на вас и на всички в екипа ви да придобиете по-дълбоко разбиране за вашия продукт и да идентифицирате целевата пазарна ниша.

Шаблонът има три изгледа – вашата отправна точка е изгледът „Оценка на позиционирането на продукта“. Тук ще намерите формуляр с предварително дефинирани полета като име на продукта, целева дата на пускане на пазара, описание на продукта, пазарен сегмент, проблемни точки и уникална стойност или аргументи за продажба. Разбира се, можете да модифицирате формуляра, за да се уверите, че отговаря на спецификите на вашия продукт, като използвате наличните полета или добавите свои собствени.

След като всички членове на екипа ви попълнят формуляра, подадената информация автоматично ще се появи в изгледа „Списък с продукти“. Той ви позволява да прегледате цялата информация, свързана с процеса на позициониране на продукта, да възложите задачи на конкретни членове на екипа, да зададете приоритети и да групирате задачите по статус, като например „Планиране“, „В процес“ и „В очакване“.

Изгледът е фантастичен за едновременно управление на множество процеси за позициониране на продукти!

Третият изглед (Board) е Kanban board, който превръща вашите продукти в карти с задачи и ви позволява да ги сортирате според статуса им. Дизайнът с функция „дръпни и пусни” улеснява преместването на картите. ?️

2. Шаблон за задачи за позициониране на продукти в ClickUp

Използвайте шаблона за задачи за позициониране на продукти на ClickUp, за да създадете списъци със задачи, които ще ви помогнат да разберете как да представите продукта си на пазара.

Шаблонът за задачи за позициониране на продукти на ClickUp предлага прост, но ефективен начин да се уверите, че сте изпълнили всички дейности, необходими за успешното позициониране на продукта. След като отбележите всеки елемент от списъка за проверка на шаблона, ще имате всичко необходимо, за да създадете уникална маркетингова стратегия за вашия продукт и да намерите целевия си пазар. ✅

Шаблонът е основно списък със задачи с шест задачи по подразбиране, свързани с аспекти като проблеми на потребителите, уникално търговско предложение и стратегия за брандиране. В зависимост от вашия сценарий, можете да изтривате, редактирате или добавяте нови задачи към списъка. Назначете член на екипа за всяка задача и се уверете, че всички са наясно с отговорностите си.

Едно от най-големите предимства на този шаблон е добавянето на взаимоотношения между задачите. Можете да се уверите, че една задача няма да започне, докато друга не бъде завършена, като по този начин поддържате правилния работен процес в екипа си и определяте приоритетите.

Можете да проследявате времето в шаблона, да задавате крайни срокове и да наблюдавате напредъка на всяка задача в дясната част на списъка със задачи. Това улеснява достъпа на всички до вашата конкретна стойностна предложения или стратегия за пазарната среда.

Тъй като това е шаблон за задачи, можете лесно да го копирате и да го прикачите към всеки продукт, който управлявате, за да спестите време.

3. Шаблон за кратко описание на продукта в ClickUp

С шаблона за кратко описание на продукта от ClickUp вашият екип разполага с пълен шаблон за попълване, който ще подпомогне успешното пускане на продукта на пазара, като буквално всички ще са на една и съща страница.

Независимо дали обновявате съществуващ продукт или пускате нов, е от решаващо значение да имате добре дефиниран план за действие. Този план трябва да обхваща всички подробности, от функционалните спецификации до целевата аудитория, за да се гарантира, че всички участници работят в синхрон. ?

Шаблонът за кратко описание на продукта на ClickUp може да служи като безспорен източник на информация за всички екипи, участващи в процеса на разработване на продукта.

Като шаблон на ClickUp Doc, той ви позволява да организирате и централизирате цялата информация, свързана с разработването и позиционирането на продукта, в един документ. Добавете колкото страници искате и използвайте коментари, за да си сътрудничите с колеги или да се свържете с конкретни членове на екипа, когато имате нужда от тяхното мнение.

По подразбиране този шаблон има четири раздела, които можете да редактирате, за да се уверите, че пасват идеално на вашия продукт:

2-страничен документ: Обяснява проблемите и предизвикателствата, които вашият продукт се стреми да разреши, и определя цели и критерии за измерване на неговия успех. Функционални спецификации: Определя спецификациите на различните функции и очертава потенциалните потребители на продукта. План за пускане на пазара: Определя етапите и важните моменти, които трябва да бъдат изпълнени преди пускането на продукта на пазара. Приложения: Съдържа допълнителни документи, информация и проучвания, свързани с продукта.

4. Шаблон за ценообразуване на продукти на ClickUp

Разработете ценова листа за вашите продукти и услуги с безплатния шаблон за ценообразуване на продукти на ClickUp.

Ценообразуването и позиционирането на продукта трябва да са съгласувани – когато определяте цената на продукта, трябва да имате предвид мястото му на пазара. Да предположим, че продавате шоколад – логично е цената на обикновения млечен шоколад да е по-ниска от тази на шоколада с бадеми, екзотични аромати или златни листа. ?

Това става много по-трудно, когато имате широк асортимент от продукти. За щастие, имате на разположение шаблона за ценообразуване на продукти на ClickUp. Той действа като централизиран хъб за съхранение на цялата информация за вашите продукти, включително цените, за да покажете по-добре вашата стойностна предложения.

С този шаблон за позициониране можете да:

Сътрудничейте с екипа си и експериментирайте с различни ценови стратегии.

Лесно променяйте цените в зависимост от пазарните условия или уникалната стойност на продукта.

Следете запасите си и управлявайте стоките

Съхранявайте подходяща информация за продукта и помагайте на клиентите си

Започнете, като въведете съответната информация за продукта в изгледа „Продукти по категория“. Посочете подробности като името на продукта, единица за съхранение на запаси (SKU), марка, тип продукт, цвят и единична цена. ClickUp ще групира вашите продукти по категория за по-лесна навигация.

След като въведете цялата информация, ще получите цялостен поглед върху всеки продукт, който имате на склад, и ще можете да управлявате запасите си по-ефективно. Освен това ще можете да извличате подходяща информация за вашите клиенти за миг.

5. Шаблон за продуктова стратегия на ClickUp

Шаблонът за продуктова стратегия на ClickUp държи вашия екип в течение и ви помага да създадете продукт, който отговаря на изискванията на пазара.

Искате да разработите продукт, който отговаря на нуждите на вашите клиенти и е в съответствие с целите на вашата компания? Тогава шаблонът за продуктова стратегия на ClickUp е точно това, от което се нуждаете. Той включва три списъка с различни изгледи, които ви помагат да адаптирате продуктовата стратегия до най-малкия детайл. ?️

Първоначалният списък се нарича „Функции“ и в него можете да запишете функциите, които искате да има вашият продукт. Използвайте потребителски полета като „Категория на функцията“, „Усилие“, „Ръководител на екипа“ и „Краен срок“, за да предоставите повече подробности за желаните функционалности. Можете да въведете функциите ръчно или да използвате Формуляра за подаване на функции, за да добавите автоматично вашите данни към списъка. Използвайте изгледи като „Активни функции“, „Приоритет“ и „По усилие“, за да филтрирате записите си и да се фокусирате върху конкретни функционалности.

Вторият списък е Времева линия. Тук основният ви фокус е графикът за внедряване на функциите. Има два изгледа, които групират функциите въз основа на техния статус. Шаблонът предлага пример с две опции за статус – В процес и Завърши, но можете да добавите и други опции, като В процес на преглед, В очакване или Завършено.

Третият списък е Екип и е запазен за информация за хората, участващи в изпълнението на проекта, включително отдела, към който принадлежат, имейл адрес и телефонен номер.

Струва си да отбележим, че шаблонът е напълно персонализируем. Добавяйте нови списъци, редактирайте съществуващите, променяйте персонализираните полета и настройвайте изгледите, за да създадете персонализирано пространство, в което вие и вашите екипи можете да работите за реализирането на вашия продукт. ?

6. Шаблон за позициониране от Chasm

Използвайте шаблона за позициониране на Chasm, за да очертаете предимствата на вашия продукт и проблемите, които той решава.

Ако търсите прост шаблон, който очертава целевите клиенти и характеристиките на вашия продукт, шаблонът за позициониране на Chasm е отличен избор.

Шаблонът е под формата на таблица с три колони и осем реда. Вашата задача е да попълните таблицата с подходяща информация и да разкажете как вашият продукт се отличава от останалите. Можете да изберете дали да редактирате шаблона онлайн или да го изтеглите в PDF формат и да работите с него офлайн.

Започнете с определяне на целевите си клиенти и очертаване на проблем, който те искат да решат. Трябва да включите и всички емоционални мотиви, които могат да накарат хората да закупят вашия продукт. В крайна сметка емоциите оказват голямо влияние върху процеса на вземане на решения от вашите клиенти.

След това обяснете защо клиентите ви биха купили вашия продукт и опишете какво прави вашия продукт по-добър от конкурентите.

След като попълните таблицата, вие и вашите колеги ще имате ясна представа за това, което прави вашия продукт уникален, и как да използвате неговите характеристики, за да го позиционирате правилно на пазара.

7. Шаблон за стратегия за позициониране на марката Word от Template.net

Използвайте шаблона за стратегия за позициониране на марката на Word от Template.net, за да представите марката си в най-добрата светлина.

Другите шаблони, които обсъдихме досега, се отнасят до продуктите, а този се фокусира върху марката. Шаблонът за стратегия за позициониране на марката на Template.net е прост шаблон, който очертава целта, визията, ценностите и целите на вашата марка. Можете да го изтеглите във формат Word или Google Docs.

Шаблонът е разделен на три основни секции:

Бранд съобщения Имидж на марката Стратегия за марката

В раздела „Бранд съобщения“ определяте слогана и ценностите на вашия бранд. Шаблонът включва пример за компания за производство на музикални инструменти, чиито основни ценности са отлично качество на звука, безупречно майсторство и обслужване на клиентите. Всичко, което компанията прави, трябва да е в съответствие с тези ценности. ?

Разделът „Имидж на марката“ трябва да съдържа информация за логото, типографията и цветовете на вашата марка, за да се гарантира, че всички членове на екипа работят с подходящите визуални елементи. Той служи като насока за създаване на документи, свързани с марката, и персонализиране на маркетингови кампании.

Стратегията за марката определя целите на вашата марка и очертава стратегиите за тяхното постигане.

8. Шаблон за инфографика за позициониране на продукти от Slidesgo

Шаблонът за инфографика за позициониране на продукти на Slidesgo ви позволява да създадете визуално привлекателно представяне на вашия продукт.

Заменете обикновените документи, препълнени с информация за продукта, с естетически привлекателни и интересни диаграми и таблици, благодарение на шаблона за инфографика за позициониране на продукти на Slidesgo!

Този PowerPoint шаблон включва 32 слайда, които обхващат различни категории, като например:

Профили и характеристики на целевата аудитория Визията, целта и слоганът на вашия продукт Предизвикателствата, които вашият продукт може да ви помогне да преодолеете Стратегии за ценообразуване Анализ на конкурентите Маркетингови стратегии

След като добавите съответната информация към всеки слайд, ще получите ясна представа за това как да представите продукта си на пазара и да подчертаете неговите характеристики. Тъй като шаблонът е толкова подробен, той може да се използва от различни екипи, от продуктовия мениджмънт и дизайна до продажбите и маркетинга.

Всяка слайд съдържа визуални елементи, които улесняват възприемането на представената информация. Можете да променяте реда на слайдовете и да персонализирате външния им вид, като променяте цветовете и редактирате стила им.

9. Шаблон за позициониране на продукти в PowerPoint от Slideteam

Използвайте шаблона за позициониране на продукти в PowerPoint на Slideteam, за да видите как вашият продукт се сравнява с конкуренцията и да очертаете неговите силни страни.

Шаблонът за инфографика за позициониране на продукти на Slideteam е идеален за създаване на просто визуално представяне на мястото на вашия продукт в сравнение с конкуренцията.

Въпреки че дизайнът може да създава впечатление за шаблон за картографиране на процеси, всъщност той служи за друга цел. Той се фокусира върху идентифицирането на характеристики за сравняване на вашия продукт с конкурентите и извоюване на място на пазара.

Най-добрият начин да обясним как работи този шаблон за сравнение на продукти е чрез пример. Да предположим, че искате да стартирате платформа за стрийминг на медийно съдържание. За да определите пазарната позиция на вашата платформа, трябва да анализирате най-големите й конкуренти, като Spotify и Tidal.

Имате четири квадранта, в които ще поставите конкурентите си въз основа на конкретни стойности. В този случай първата стойност, на която ще се фокусираме, е цената, а другата е броят на заглавията в библиотеката. Ниските и високите стойности ви помагат да определите точното положение на всяка компания в квадранта.

След като направите това, ще получите представа за пазарния сегмент, в който можете да навлезете и да предложите нещо ново и освежаващо.

10. Шаблон за сравнителна таблица за позициониране на марката в PowerPoint от SlideUpLift

Шаблонът за сравнителна таблица за позициониране на марката в PowerPoint от SlideUpLift ви помага да представите вашата марка по начин, който съответства на вашите продукти.

Вашата марка е отражение на вашите продукти, а начинът, по който я позиционирате, често се определя от качествата на вашия асортимент. Не можете да твърдите, че вашата марка е луксозна, ако включва евтини продукти с ниско качество.

Шаблонът за сравнителна таблица за позициониране на марката в PowerPoint от SlideUpLift ви помага да представите продуктите си и да съберете подходяща информация, за да създадете уникална картина на вашата марка. ?

Този шаблон включва персонализирана таблица с пет колони и пет реда. Всеки ред представлява продукт, а всяка колона очертава аспект, свързан с позиционирането на марката. Вашата задача е да въведете правилната информация за всеки продукт от вашия асортимент, за да разберете какво предлага той.

Освен че ви помага да разберете как да позиционирате вашата марка, този шаблон може да се използва за разработване на маркетингови стратегии и измисляне на подходящ продуктов дизайн.

Шаблони за позициониране на продукти – гладка писта за безопасно излитане на вашия продукт

Всяка компания иска да позиционира продуктите си благоприятно в съзнанието на клиентите. Но за да го направите, трябва да идентифицирате точно подходящата ниша и да разберете какво прави вашия продукт специален.

Изброените шаблони за позициониране на продукти ви позволяват (фигуративно) да разделите продукта си на части и да разберете неговите тънкости, за да го подготвите за успех. Тези шаблони също така ви помагат да разработите подходящи маркетингови стратегии, да определите цени и да разпространите информация за вашата марка! ?