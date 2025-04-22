20 безплатни шаблона за управление на продукти

Вашият продуктов мениджър е ключова фигура във всичко, свързано с жизнения цикъл на вашия продукт, и имаме предвид всичко.

Почти 80% от продуктовите мениджъри помагат в проектирането на продукти, но те също така се занимават и с други области като разработка, управленска стратегия, маркетинг и потребителско преживяване.

Все пак е обичайно продуктовите мениджъри да прекарват по-голямата част от времето си в решаване на неочаквани проблеми. Това не е лесна задача! 😳

Всичко това означава, че вашият продуктов мениджър вероятно се нуждае от малко помощ. И може би от коктейл. 🍸

За щастие, такава помощ съществува! Има множество безплатни и надеждни инструменти и шаблони за управление на продукти, които помагат на продуктовите мениджъри да спестят време и да бъдат по-ефективни на всеки етап от процеса.

20 шаблона за управление на продукти

Преди да се впуснете в реализацията на продуктовата си пътна карта, уверете се, че имате ясна идея за продукта и че има пазар за него. Започнете от нулата, като си зададете най-належащите въпроси:

Как изглежда този продукт?

Какви решения създава?

Кои са целевите клиенти?

Този списък е подробно представяне на шаблони за управление на продукти, които ще ви помогнат в пътуването ви в света на управлението на продукти.

Шаблони за укрепване на вашата ценностна предложения

1. Шаблон „Кратко описание на продукта“ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за продуктово описание от ClickUp

Този документ на ClickUp обхваща основните елементи на вашия продукт и е идеален за ранните етапи на планиране и концептуализация.

Това е отлично средство, ако сте в етап на проучване или представяте идеята си на някого.

Този шаблон за продуктово резюме е полезен за съхранение на документи, свързани с това как знаете, че този продукт ще успее, неговата цел и стойност. Той описва вашия продукт, проблема, който решава, контекста, бележките за дизайна и др.

Ако сте начинаещ в управлението на продукти, този шаблон е за вас!

2. Шаблон за продуктова стратегия на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за продуктова стратегия от ClickUp

Шаблонът за продуктова стратегия от ClickUp предоставя структура, която ви помага да планирате и визуализирате продуктовата си стратегия. Визуализирайте пусканията на пазара и постигнете консенсус между ключовите лица, вземащи решения, с единен, единствен източник на информация за продукта и отчетност на екипа.

3. Шаблон за пускане на продукт на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за пускане на продукт от ClickUp

Този шаблон за пускане на продукт на ClickUp е идеален за промотиране на пускането на нов продукт или повторно пускане на съществуващ продукт. Той се състои от диаграма на Гант, визуална времева линия и всички дейности, необходими за пускането на вашия конкретен продукт.

4. Шаблони за профили на купувачи от Hubspot

КРЕДИТ: HubSpot

Този шаблон е отговорът на въпроса: кой би използвал този продукт?

Това е вашата стъпка към проучването и идентифицирането на целевата аудитория за вашия продукт чрез създаването на идеалния фиктивен клиент, известен като вашата купуваческа персона.

Вашият купувачески профил предоставя подробна информация за демографските характеристики, интересите, начина на живот, местоположението и общата история на основната група, с която вероятно ще успеете. Тези шаблони ви помагат да изградите тези хора и ще ви помогнат да докажете стойността на вашия продукт на подобни клиенти, когато го представяте на заинтересованите страни.

5. Шаблон за сравнение на продукти в Excel

КРЕДИТ: Smartsheet

Този Excel шаблон от Smartsheet се използва за сравняване на характеристиките на продуктите с други подобни продукти.

Вие или вашият продуктов мениджър можете да ги използвате, за да видите как стойността на вашия продукт се съпоставя с други продукти, които решават сходни проблеми.

Освен това можете да използвате този шаблон многократно при различни версии на вашия продукт. Така че, макар да ви е полезен в началните етапи на проектиране и разработване, можете да се връщате към него или да го използвате отново, когато обмисляте актуализации, за да останете конкурентоспособни.

6. Шаблон за история от Intercom

Ако се чувствате затруднени от мисълта да създадете пътна карта за вашия продукт или ако спринтовете ви се струват малко сложни, този шаблон може да е по-добрият следващ стъпка за вас.

Този шаблон е кратък и ясен, но ще ви помогне да доуточните необходимите малки детайли, за да обосновете продукта си и да започнете да го реализирате.

Обобщете вашата ценностна предложения или „историята“, свързана с проблема, който вашият продукт решава, и вашия план за дизайн.

Ако все още ви е трудно да обобщите UVP, без да предавате документ с дължина на роман, започнете с изброяване на функциите и ключовите версии на вашия продукт. Това ще ви помогне да приоритизирате първоначалните задачи и крайни срокове, за да реализирате тези функции, и вашата пътна карта да придобие окончателен вид.

Шаблони за управление на пътните карти на вашите продукти

Ах, сега стигаме до най-интересната част – създаването на продуктовата пътна карта.

Стратегическата ви пътна карта е вашият пътеводител в управлението на продукти. Тя ще ви помогне да се движите стабилно в продуктивна посока и да определите дългосрочни и краткосрочни цели.

7. Шаблон за бяла дъска за пътна карта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Организирайте идеите си ясно и започнете да завладявате пазара с този шаблон за пътна карта на ClickUp.

Вече можете да създадете визуално привлекателна пътна карта за вашия нов продукт, проект или план. Шаблонът за пътна карта на ClickUp ви позволява да следите жизнения цикъл на нов продукт, както и хората, които участват в неговото създаване. Готовата пътна карта служи като ръководство за бъдещото управление на проекти за нови продукти.

8. Шаблон за минимално жизнеспособен продукт на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблони за минимално жизнеспособни продукти от ClickUp

Шаблонът за минимално жизнеспособен продукт на ClickUp ви помага да планирате пътната карта на вашия продукт. Този шаблон за минимално жизнеспособен продукт служи като ръководство за определяне дали минималният продукт е жизнеспособен или не. Той съдържа поредица от критични въпроси, които също могат да помогнат при разработването на стратегия за валидиране на продукта.

9. Шаблон за разработване на продукти

КРЕДИТ: Miro

Този шаблон от Miro помага на мултифункционалните екипи да работят заедно в едно и също пространство и да управляват общите цели.

Повечето екипи за Agile разработка са мултифункционални, което означава, че група от хора с различни умения работят заедно, за да създадат работещ продукт. Но въпреки че Agile рамките са много популярни, над две трети от анкетираните продуктови мениджъри не разполагат с мултифункционални екипи.

Така че, ако този метод все още не ви допада или е напълно нов за вас, този шаблон ще бъде вашият основен инструмент за гъвкаво управление на продукти. 🙏🏻

А споменахме ли, че Miro се интегрира с ClickUp? 👀

Шаблонът за разработка на продукти на Miro също напомня на изгледа на Gantt в ClickUp и може да бъде добавен заедно със задачите в ClickUp с изглед Embed.

Шаблон „Спринтове“ от ClickUp

Това е по-скоро шаблон за напреднали, но е много мощен. Той включва осем статуса за проследяване на напредъка на задачите ви, едно поле за персонализиране и три изгледа. 😱

За големи проекти разработчиците използват спринтове, за да разделят времевата рамка на управляеми периоди.

Задачите са свързани с тези спринтове и чрез изпълнението им в рамките на спринта проектът продължава да напредва. Незавършените задачи от спринта се прехвърлят към следващия спринт.

Съвет от професионалист: Можете да настроите Sprint Automations, за да спестите време от повтарящи се действия всеки път, когато завършвате задача в ClickUp!

Освен това, с този шаблон можете да...

Задайте времеви оценки точки за спринт в потребителски полета

Намерете подробни инструкции за това как да персонализирате задачите, потребителските полета, статусите и изгледите според нуждите на екипа ви.

КРЕДИТ: Trello

С функционалност, подобна на изгледа на таблото на ClickUp, този инструмент от Trello ще ви помогне да преглеждате и приоритизирате задачите си.

Този шаблон е съвместно визуално представяне на задачите, останали в графика на проекта ви, и ви позволява да премествате задачите от една колона в друга, за да покажете статуса им по отношение на завършването.

Кликнете върху задачите, за да разгънете повече подробности и да споделите или вградите линк към вашата карта със задачи за външен достъп. Използвайте интеграцията на ClickUp с Trello, за да качите автоматично работата си с няколко кликвания!

Разгледайте тези инструменти за ретроспектива!

12. Шаблон за потребителски поток

КРЕДИТ: Miro

Ако преразглеждате системата си и се опитвате да намерите начини да подобрите съществуващия си продукт или да увеличите процента на конверсия на уебсайта си, това е вашият шаблон.

Този шаблон от Miro ви поставя на мястото на клиента и ви напомня да поставяте клиента на първо място, винаги. Той визуално представя стъпка по стъпка процеса, през който преминава клиентът, докато използва вашата система или продукт, и може да ви помогне да създадете по-интуитивен интерфейс.

Определете ясно началото и края на потребителския поток, задайте посоката, в която искате да се движи клиентът, и идентифицирайте точките за вземане на решения.

И ако мислите, че този шаблон е страхотен, почакайте да видите мисловните карти на ClickUp . 😎

Шаблони за детайлите, които правят разликата

Шаблони за бележки към версиите от ClickUp

Този подходящ за начинаещи шаблон за бележки към версиите на ClickUp е задължителен, за да държите инженерните си екипи в течение с актуализациите на вашия продукт!

Добавете подробности и ревизии към вашата стойностна предложения за предстоящите нови версии и планирайте как да представите актуализациите външно с този ClickUp Doc.

Дори след пускането си на пазара, продуктите продължават да се променят и подобряват благодарение на обратната връзка от клиентите и иновациите. Много е важно да очертаете посоката, в която се развива вашият продукт, и да синхронизирате всички по този въпрос възможно най-скоро! Нека този шаблон ви помогне в тази трудна задача. 😌

Бонус: Шаблони за прессъобщения!

14. Шаблон за продуктов план в Google Sheets

КРЕДИТ: Google Sheets

Използвайте този шаблон като справочен лист, за да съберете информация за пускането на вашия продукт, включително стратегия, пазарен анализ, типове целева аудитория и кратък преглед на предложената стойност.

Този шаблон в Google Sheets е структуриран подобно на документ, в който всяка клетка има място за въвеждане на толкова подробна информация, колкото е необходимо. Разглеждайте този шаблон като ваше лично описание на Spark Notes за това, което сте завършили, основните задачи и средство за окончателна проверка, за да се уверите, че сте обхванат всичко необходимо, преди да пристъпите към успешна стратегия за пускане на продукта на пазара.

Персонализирайте своя план за пускане на продукт в ClickUp Docs или лесно вградете вашите Google Sheets в задачите и документите си!

Съвет от професионалист: Дръжте плана си за пускане на продукта под ръка по всяко време, като го свържете с персонализирано поле в края на описанията на задачите си!

15. Шаблон за IG за пускане на продукт

КРЕДИТ: Canva

О, Canva, колко те обичам! Нека да преброя начините... и ще започна с този шаблон!

Canva е известен с това, че помага на хората лесно да създават висококачествени графики и изображения за социалните медии, без да е необходимо да са експерти в тази област. И този шаблон не е по-различен!

Създайте естетически приятен шаблон за Instagram история, който да отговаря на вашата марка, за да споделяте информация за вашия продукт и да привлечете първоначално внимание! Това е като plug-n-play за вашите публикации в социалните мрежи.

Canva предлага множество теми с отворен лиценз, от които да избирате, така че със сигурност ще има такава, която да пасва на вашата маркетингова стратегия.

Особено ако не сте част от мултифункционален екип, този шаблон ще ви бъде много полезен. Искате ли още добри новини за този шаблон? Ако сте на този етап, вероятно вашият продукт е почти готов да бъде споделен със света! 😍

16. Шаблон за проследяване на грешки и проблеми в ClickUp

Проследявайте и наблюдавайте бъговете и проблемите на вашия уебсайт и лесно ги възлагайте на вашия екип.

Проследяването на грешки е важно за поддържането на ефективността, надеждността и безпроблемното функциониране на софтуера. Този шаблон за проследяване на грешки в ClickUp ви позволява да докладвате, проследявате и приоритизирате грешките на същото място, където извършвате останалата част от работата си.

Шаблонът за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp помага на QA анализатори, инженери или всеки Agile екип да спестят време при проследяването на проблеми с предварително създадени изгледи, персонализирани статуси, персонализирани полета и др.

17. Шаблон за проследяване на грешки от Airtable

КРЕДИТ: Airtable

Когато срещнете бъгове, било то в процеса на разработване на продукта или след пускането му на пазара, този шаблон от Airtable ще помогне на продуктовите мениджъри да приоритизират и управляват състоянието на тези дефекти.

Присвойте доклади за грешки и инциденти на конкретни лица, класифицирайте приоритетите текстово и с цвят за инженерния екип, дайте описания, отбележете колко време е отворен докладът, първоизточника и др. В типичния за Airtable стил, този шаблон е структуриран като електронна таблица с активни връзки и можете да вграждате формуляри, за да се връщате към тях толкова често, колкото е необходимо.

Защо още обичаме този шаблон? Защото можете да вградите шаблона си Airtable в ClickUp, за да имате достъп до него, без да отваряте допълнителни раздели. 😉

КРЕДИТ: Aha

Целите и ключовите резултати, известни като OKR, са популярна рамка за определяне на цели, която помага на продуктовите мениджъри да измерват постиженията на вашия продукт. Определянето на вашите OKR ви помага да дефинирате как ще изглежда успехът за вашия продукт и затова проследяването на вашите OKR е изключително важно.

Този шаблон за проследяване на увереността в OKR в Excel ще помогне на вашите продуктови мениджъри да определят доколко вашият продукт отговаря на първоначалната ви стойностна предложения. Използвайте тази таблица, за да придадете малко числова увереност на работата, която сте свършили, или да идентифицирате области за растеж.

Но не е нужно да се спирате само на OKR! Има много ценни ключови показатели за ефективност и метрики, които ще ви помогнат да измерите общото състояние и успех на вашия продукт. 👀

Сравнете Jira и Aha!

Бонус: Шаблони за ценова листа на продукти!

19. Шаблон за OKR и цели на ClickUp

Шаблон за OKR и цели от ClickUp

Използвайте шаблона за OKR и цели на ClickUp, за да проследявате целите на екипа си. Гъвкавата структура на ClickUp позволява на вашата компания да изготви цели за компанията, отдела и дори екипа. Всичко това води до постигането на общата цел! С този шаблон различните изгледи ви позволяват да филтрирате областите в рамките на вашата компания и екип.

Бонус: AI инструменти за продуктови мениджъри

20. Шаблон за изисквания към продуктите на ClickUp

Документ с изисквания към продукта от ClickUp

Дори след пускането на продукта на пазара, все още има работа за вършене! Новите функции изискват толкова време, внимание и управление на продукти, колкото и първата версия.

Този шаблон за документ с изисквания към продукта от ClickUp е като личен списък за продуктовите мениджъри, за да се уверят, че това, което правят, ще добави стойност към крайната им цел.

Помислете за това като за мини шаблон за пътна карта на продукта, с който да разделите и утвърдите описанието, дизайна, историята, аудиторията и подробностите за новите функции, за да сте сигурни, че вземате стратегически решения.

Свързано: Как да напишете предложение за проект и въпроси за интервю с продуктов мениджър

Предимства на използването на шаблон за управление на продукти

Дори ако не сте продуктов мениджър, но работите в тясно сътрудничество с такъв, разработвате продукт, преоценявате текущите си процеси или просто искате да спестите малко време – този списък с шаблони е за вас.

Тези шаблони за управление на продукти не са създадени с намерението да предоставят цялостно решение за управление на работата, а са предназначени да ви помогнат да съхранявате информация за конкретни действия, свързани с вашия продукт, по начин, който е лесен за намиране и още по-лесен за разбиране.

Макар че готовите шаблони могат да бъдат изключително полезни за изграждането на процеси, изготвянето на пътни карти и гарантирането, че всеки малък детайл е обхванат, те не предлагат подкрепа, когато става въпрос за подпомагане на действителната управленска част от ролята на продуктовия мениджър.

Вашият продуктов мениджър ще остане в картината дълго след успешното пускане на продукта на пазара. Новите итерации, бъгове и обратна връзка от клиентите държат продуктовите мениджъри в непрекъснато движение и те обикновено се нуждаят от нещо повече от подсказващи документи или таблици, за да постигнат сериозен напредък.

И така, какъв е нашият най-добър съвет за спестяване на време за всичко, свързано с управлението на продукти? 🥁🥁🥁

Допълнете този списък с шаблони с мощен софтуер за управление на продукти, създаден да консолидира, организира и управлява вашите активи на едно място.

Като ClickUp. 🚀

ClickUp предлага стотици инструменти за оптимизиране на процесите по управление на продуктите и предлага сътрудничество и персонализиране в основата на всяка функция.

Използвайте шаблони за управление на продукти за следващото си пускане на продукт на пазара

Може да ви се струва, че работата на продуктовия мениджър никога не свършва, но ако се възползвате от тези шаблони от началото до края, ще помогнете на продуктовия мениджър да спести време, енергия и няколко потенциални главоболия.

А ако имате нужда от нещо повече от това, което виждате в този списък или в Центъра за шаблони на ClickUp, няма проблем! Създайте свои собствени шаблони в ClickUp!

Ние сме тук, за да ви помогнем, и знаем точно от какво се нуждаете, защото ClickUp е създаден буквално за тази цел. 🥳

Нека да използваме магията на нашата продуктивност, за да можете да се съсредоточите върху изпълнението на продуктовата пътна карта, за която винаги сте мечтали! Изтеглете ClickUp и започнете безплатно! ✨