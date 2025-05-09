11 безплатни софтуера за проследяване на KPI през 2025 г.

Можете да постигнете целите си, да впечатлите екипа си и все пак да пропуснете нещо – само защото не сте проследили вашите KPI.

Ето и доказателството за вашата работа, повишението, към което сте се стремили, и вашето търпение.

За да сте сигурни, че получавате точни показатели, се нуждаете от ефективен софтуер за KPI – система, която проследява всичко, което правите, дори и най-малката задача.

За да ви помогнем да следите ключовите показатели за ефективност, ето списък с 11 най-добре оценени инструмента, които се занимават с проследяването на KPI и улесняват превръщането на бизнес данните в измерим напредък, спестявайки ви време, стрес и пропуснати възможности.

Най-добрият софтуер за KPI на един поглед

Ето нашият избор за 11-те най-добри софтуера за KPI с възможности за анализ на данни за проследяване на ефективността:

Инструмент Най-подходящ за Основни характеристики Цени ClickUp Всичко в едно: проследяване на KPI и управление на проекти Цели, задачи, табла, сътрудничество, шаблони Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Geckoboard Табла с KPI в реално време и споделяне на данни Персонализирани табла, над 90 интеграции, предупреждения, моментални снимки Налична е безплатна пробна версия; Налични са персонализирани планове за предприятия Tableau Визуално проучване на данни и корпоративни табла Плъзгане и пускане, конектори за данни, богати визуализации, прогнозиране Персонализирани цени Power BI Потребители на Microsoft и бюджетни табла Плъзгане и пускане, над 300 източника, AI Insights, актуализации в реално време Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Databox Маркетинг екипи, които се нуждаят от бързи, визуални табла Над 120 интеграции, предсказуема аналитика, бенчмарки Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Klipfolio Персонализирани табла от над 100 източника на данни Над 130 източника, персонализирани формули, планирани отчети Налична е безплатна пробна версия; Налични са персонализирани планове за предприятия SimpleKPI Малки екипи, които се нуждаят от неограничени табла с фиксирана цена Неограничени KPI, табла в реално време, персонализирани отчети Налична е безплатна пробна версия; Налични са персонализирани планове за предприятия Sisense Усъвършенствана вътрешна BI за предприятия Унифициран слой данни, вградени табла, AI Insights Персонализирани цени Qlik Sense Мощни самообслужващи табла Заявки на естествен език, предложения на изкуствен интелект, предупреждения Налични са персонализирани платени планове за предприятия. Zoho Analytics Малки екипи, които започват с BI Автоматични табла, AI асистент, SQL поддръжка Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Domo Големи организации с комплексни данни ETL + AI, обновяване в реално време, вградени табла Персонализирани цени

Какво трябва да търсите в софтуера за KPI?

Един потребител на Reddit отбеляза: „Погледнете резултатите на хората и тяхното влияние върху целите на компанията. ”

Въпреки че това е солидно начало, разчитането само на интуицията не е достатъчно. Все още се нуждаете от ключови показатели за ефективност и от интелигентен начин да ги проследявате.

Идеалният инструмент за KPI ще ви позволи да:

Създайте персонализирани табла , които подчертават ключовите показатели и стратегическите инициативи, които са най-релевантни за вашите бизнес цели ✅

Осигурете проследяване в реално време и точност на данните, за да наблюдавате KPI без забавяния ✅

Поддържайте безпроблемна интеграция с инструменти като CRM, платформи за управление на проекти и аналитични инструменти ✅

Дайте възможност на екипите да си сътрудничат по общи цели с централизиран достъп до KPI отчети ✅

Предоставяйте полезни информации чрез ясни визуализации и редовни отчети ✅

💡 Професионален съвет: Имате затруднения да превърнете неясните си кариерни амбиции в ясни стъпки за действие? 25 SMART примера и идеи за професионални цели в работата ви показва как да си поставите цели, които наистина водят до промяна.

11-те най-добри софтуера за KPI, които да опитате

Тези софтуерни инструменти за KPI позволяват непрекъснато усъвършенстване, като опростяват проследяването на KPI – което ви улеснява да съгласувате екипите около общи бизнес показатели.

1. ClickUp (Най-доброто цялостно решение за проследяване на KPI и управление на проекти)

Когато екипите използват няколко инструмента за проследяване на резултатите, те не успяват да документират нищо правилно. Данните стават фрагментирани, работните процеси се разпадат и става по-трудно да се оптимизират процесите.

ClickUp ви предпазва от плащането на тази цена, като централизира всичко – от KPI до задачи и отчети – на едно място.

Първата стъпка за проследяване на KPI е да ги дефинирате. ClickUp Goals улеснява процеса, като ви позволява да разделите големите цели на по-малки, проследими етапи.

Разделете големите цели на измерими количествени цели с помощта на ClickUp Goals

Можете да зададете количествени, парични или задачи-базирани цели – идеални за управление на всичко, от покритие на код до нетния промоутър скор. Това дава на екипите конкретна отправна точка за съгласуване на измерими резултати.

Ако искате да започнете с определяне на целите си, за да проследявате напредъка през цялата година, шаблонът OKRs на ClickUp предлага отлично структурирано планиране и организирани списъци с цели.

Друго ценно средство е SMART Goals Template на ClickUp. Този шаблон ви помага да зададете ясни, изпълними цели и да проследявате ефективно напредъка, за да поддържате екипа си фокусиран, организиран и мотивиран да постига целите.

След като дефинирате KPI, ClickUp Tasks ви помага да управлявате тяхното изпълнение. Можете да задавате приоритети, да настройвате напомняния и да автоматизирате актуализациите, за да сте сигурни, че екипът ви е в крак с новостите.

Определете приоритетите си, като зададете нива на приоритет с ClickUp Tasks.

Тези функции гарантират отчетност, като същевременно намаляват умственото натоварване от ръчното проследяване. Въпреки това, не всеки екип се нуждае от едни и същи показатели.

С ClickUp Dashboards можете да създавате персонализирани табла, за да визуализирате само това, което е важно – независимо дали проследявате честотата на внедряване, анализирате данни за удовлетвореността на клиентите или кода.

Създавайте визуални отчети, които подчертават ключовите бизнес показатели, състоянието на проектите или KPI за разработката на софтуер, като използвате ClickUp Dashboards

Можете дори да импортирате данни от различни източници, за да получите пълна представа за ефективността на екипа. Научете повече за това как да създадете свой собствен персонализиран ClickUp Dashboard 👇🏻

Чудите се какво да правите с обратната връзка от заинтересованите страни? С ClickUp всички актуализации се превръщат незабавно в задачи. Благодарение на сътрудничеството в реално време на ClickUp актуализациите се извършват на живо, което гарантира, че целият екип и проектните мениджъри остават съгласувани и нито една информация не се губи.

Превърнете обратната връзка в задачи и координирайте между екипите, без да губите контекста, с функциите за сътрудничество в реално време на ClickUp

Ако искате да започнете веднага и да се фокусирате върху най-важното, опитайте шаблона за KPI на ClickUp.

Получете безплатен шаблон Проследявайте напредъка към бизнес целите с яснота и последователност с шаблона за KPI на ClickUp.

Той централизира всички ваши ключови показатели в един визуален, лесен за използване табло, така че всички да са в синхрон. Независимо дали анализирате тенденции или вземате стратегически решения, този шаблон ви дава бързо необходимата информация.

Най-добрите функции на ClickUp

Разделете стратегическите цели на измерими KPI с помощта на ClickUp Goals.

Разпределяйте задачи, автоматизирайте работните процеси и поддържайте приоритетите на проектите с ClickUp Tasks.

Създавайте персонализирани KPI табла в реално време с множество джаджи и изгледи на данни

Проследявайте напредъка на екипа, използвайки различни типове KPI цели, като числови, парични и вярно/невярно.

Сътрудничество в реално време със заинтересованите страни чрез редактиране на живо, коментари и актуализации

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение за екипи, които за първи път използват инструменти „всичко в едно“

Богатият на функции интерфейс може да ви се стори прекалено сложен в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват потребителите за ClickUp

Един потребител на G2 казва:

Обичам факта, че всичко е на едно място. През годините съм използвал много инструменти, които ми помагат да следя работата си, и ClickUp решава всичките ми проблеми. Харесва ми гъвкавостта, която предлага ClickUp.

Обичам факта, че всичко е на едно място. През годините съм използвал много инструменти, които да ми помагат да следя работата си, и ClickUp решава всичките ми проблеми. Харесва ми гъвкавостта, която предлага ClickUp.

🔎 Интересен факт: Концепцията за измерване на производителността датира от 3-ти век по време на династията Уей в Китай, където императорите са използвали система от девет степени за оценка на производителността на членовете на кралското семейство.

2. Geckoboard (Най-добър за табла с KPI в реално време и споделяне на данни)

чрез Geckoboard

Geckoboard е прост софтуер за KPI, създаден за екипи, които се нуждаят от ясна и бърза комуникация на ключовите показатели за ефективност.

Интерфейсът на този инструмент с функция „плъзгане и пускане” улеснява създаването на персонализирани KPI табла, които показват важни за бизнеса показатели. Независимо дали проследявате ключовите показатели за ефективност (KPI) от Google Analytics, Salesforce или Excel, Geckoboard извлича данни за ефективността от над 90 източника.

Тези табла могат да бъдат вградени в уебсайтове, показвани на телевизори в офиса или споделяни по имейл или Slack – идеални за екипи, които работят на различни платформи и места.

Най-добрите функции на Geckoboard

Създайте напълно персонализирани KPI табла с помощта на джаджи, диаграми и инструменти за проследяване на целите.

Проследявайте бизнес показателите в реално време и наблюдавайте ефективността на екипа с индикатори за състоянието.

Настройте сигнали, планирани моментални снимки и интерактивни изгледи за задълбочено наблюдение на данните за производителността.

Ограничения на Geckoboard

Ограничена дълбочина на отчетите и анализите в сравнение със специализираните BI инструменти

Може да стане скъпо, ако броят на потребителите или на таблото за управление нарасне.

Някои източници на данни не поддържат стрийминг в реално време.

По-малко опции за персонализиране за напреднали потребители, които се нуждаят от персонализирани визуализации

Цени на Geckoboard

Essential : 75 $/месец на потребител

Core : 219 $/месец на потребител

Pro : 399 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Geckoboard

G2 : 4,3/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 110 отзива)

Какво казват потребителите за Geckoboard?

Един потребител на Capterra казва:

Информацията се представя по атрактивен начин, което е изключително важно, като се има предвид, че понякога е необходимо да се комуникират трудни за разбиране KPI. Друго положително качество е, че екипът на Geckoboard постоянно добавя нови източници на данни, за да увеличи съвместимостта.

Информацията се представя по атрактивен начин, което е изключително важно, като се има предвид, че понякога е необходимо да се комуникират трудни за разбиране KPI. Друго положително качество е, че екипът на Geckoboard постоянно добавя нови източници на данни, за да увеличи съвместимостта.

💡 Професионален съвет: Ако вашият екип продължава да поставя цели, които се провалят по средата на пътя, 12-те най-добри софтуера за поставяне на цели за екипи могат да ви помогнат да останете фокусирани, съгласувани и да постигнете тези цели.

3. Tableau (най-подходящ за визуално проучване на данни и корпоративни KPI табла)

чрез Tableau

Между срещите, изпращането на кодове, обработката на клиентски проблеми или сключването на сделки, повечето екипи нямат свободно време, за да разберат как да създадат табло за управление.

Интерфейсът на Tableau с функция „плъзгане и пускане” улеснява дори нетехническите потребители, които се нуждаят да превърнат суровите данни в нещо ясно и полезно.

Без да пишат нито една реда код, екипите могат да създават елегантни, интерактивни табла, които проследяват всичко – от удовлетвореността на клиентите до KPI за разработката на софтуер.

Най-добрите функции на Tableau

Свържете големи източници на данни от електронни таблици, облачни платформи или SQL бази данни с нативни конектори .

Използвайте интуитивния инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане, за да проектирате отчети и табла с минимално обучение.

Създавайте богати, визуални представяния на KPI , тенденции и прогнози, като използвате предварително създадени диаграми и филтри.

Достъп до табла за управление в уеб, на настолен компютър или мобилно устройство за информация по всяко време и вземане на решения въз основа на данни.

Внедрете го безопасно в мащаб с локални или облачни опции, съобразени с инфраструктурата на вашия екип.

Ограничения на Tableau

Изисква значително въвеждане и обучение на екипите, за да овладеят пълните възможности

Може да стане скъпо, тъй като се натрупват потребителски места и допълнителни функции

Проблеми с производителността при големи табла или при работа с множество източници на данни

Цени на Tableau

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Tableau

G2 : 4. 4/5 (над 2300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2300 отзива)

Какво казват потребителите за Tableau?

Един потребител на G2 казва:

Това е добър инструмент за управление на данни и анализ на данни; той предоставя ясна информация и добри сравнения от дата до дата. Лесно се разбира, след като сте отделили достатъчно време, за да се запознаете с него.

Това е добър инструмент за управление на данни и анализ на данни; той предоставя ясна информация и добри сравнения от дата до дата. Лесно се разбира, след като сте отделили достатъчно време, за да се запознаете с него.

💡 Съвет от професионалист: Имате затруднения да определите какво забавя работата на вашия екип за разработка? „25 KPI за разработка на софтуер с примери“ предоставя точните показатели за разработка на софтуер, необходими за проследяване на напредъка, подобряване на работните процеси и по-бързо доставяне.

4. Power BI (най-подходящ за потребители на Microsoft Ecosystem и бюджетни KPI табла)

чрез Microsoft

Ако вече сте затрупани с Excel таблици, преминаването към софтуер за пълноценен KPI табло може да ви се стори като още един проект, за който никой няма време. Power BI е идеалното решение за много екипи благодарение на своята мощност, познатост и изненадваща лекота на употреба.

С помощта на инструмента за създаване на табло с функция „плъзгане и пускане“ Power BI улеснява превръщането на необработени данни в значими ключови показатели за ефективност.

Освен това получавате функции, базирани на изкуствен интелект, мощни опции за интегриране на данни и визуални предупреждения, за да сте винаги в течение.

Най-добрите функции на Power BI

Създавайте интерактивни KPI табла с лесно плъзгане и пускане и стотици опции за визуализация.

Свържете се с над 300 източника на данни , включително Excel, SQL, Salesforce и Google Analytics.

Получете достъп до генерирани от AI анализи, като анализ на настроенията и прогнози „ако-тогава“, с Premium.

Настройте актуализации в реално време, предупреждения и мобилен достъп за постоянно проследяване на KPI за управление на проекти

Защитете данните си с помощта на съответствие, криптиране и контрол на достъпа на корпоративно ниво от Microsoft.

Ограничения на Power BI

Стръмна крива на обучение, ако преминете отвъд основните табла и визуализации

Няма версия за Mac или Linux

Объркващи ценови нива и структура на лицензиране за разрастващи се екипи

Може да се забави или да изтече времето при обработката на много големи масиви от данни

Цени на Power BI

Power BI Desktop : Безплатен

Power BI Pro : 14 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Power BI Premium : 24 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Power BI Embedded : Променлива (плащане според употребата)

Power BI Premium (базиран на капацитет): Започва от 4995 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Power BI

G2 : 4,5/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1800 рецензии)

Какво казват потребителите за Power BI?

Един потребител на Capterra казва:

Лесно е да се свържете със съществуващи набори от данни в екосистемата на Microsoft и външни бази данни, като например SQL сървъри. Отчетите могат да бъдат персонализирани, за да показват информацията по начина, по който желаете.

Лесно е да се свържете със съществуващи набори от данни в екосистемата на Microsoft и външни бази данни, като например SQL сървъри. Отчетите могат да бъдат персонализирани, за да показват информацията по начина, по който желаете.

📖 Прочетете също: 10 безплатни шаблона за тримесечен бизнес преглед (QBR)

5. Databox (Най-подходящ за маркетингови екипи, които се нуждаят от бързи, визуални KPI табла)

чрез Databox

Маркетинг екипите често са затрупани с инструменти – Google Analytics, HubSpot, Meta Ads и безбройни таблици. Кой има време да влиза в пет платформи, само за да провери какво работи?

Това е мястото, където Databox блести. Този софтуер за KPI събира всички ваши данни за производителността на едно място, като ви предоставя незабавен визуален обзор на вашите маркетингови KPI, без да се налага да превключвате между раздели.

Databox предлага лесен за използване инструмент за създаване на табло с функция „плъзгане и пускане”, който е подходящ дори за членове на екипа без технически познания и позволява достъп от настолен компютър, мобилно устройство или дори телевизионен екран във вашия офис.

Най-добрите функции на Databox

Свържете над 120 източника на данни, включително Google Ads, HubSpot и платформи за социални медии.

Създавайте красиви, персонализирани табла с визуализации чрез плъзгане и пускане

Прогнозирайте бъдещите тенденции в данните за KPI с помощта на прогнозна аналитика, базирана на изкуствен интелект.

Сравнете кампаниите си с тези на конкурентите в бранша, за да откриете възможности за растеж.

Ограничения на Databox

Безплатният план предлага ограничени възможности за персонализиране и честота на обновяване на данните.

Някои усъвършенствани интеграции и показатели изискват план от по-високо ниво.

Мобилното приложение и потребителският интерфейс биха могли да бъдат по-отзивчиви на по-малки екрани.

Цените бързо се повишават за екипи с много източници на данни

Цени на Databox

Безплатно завинаги (3 табла, ежедневни актуализации)

Стартово ниво : 59 $/месец на потребител

Професионална : 199 $/месец на потребител

Растеж : 399 $/месец на потребител

Премиум: 999 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Databox

G2 : 4. 4/5 (180+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

Какво казват потребителите за Databox?

Един потребител на Capterra казва:

Като цяло, той е много лесен за използване, особено начинът, по който се организират шаблоните за споделяне между клиентските акаунти, създаването на предупреждения и вградените интеграции с най-използваните платформи.

Като цяло, той е много лесен за използване, особено начинът, по който се организират шаблоните за споделяне между клиентските акаунти, създаването на предупреждения и вградените интеграции с най-използваните платформи.

📮 ClickUp Insight: Половината от екипите, които анкетирахме, казват, че петък е най-продуктивният им ден. Защо? Вероятно защото има по-малко срещи и през седмицата се натрупва инерция. С по-малко прекъсвания хората получават повече пространство за концентрирана и значима работа. Искате всеки ден да е като петък? Опитайте асинхронната комуникация с ClickUp – вашият всеобхватен работен център. Записвайте актуализации с ClickUp Clips, генерирайте незабавни транскрипции с ClickUp Brain или оставете ClickUp AI Notetaker да обобщи срещите ви за секунди!

6. Klipfolio (най-подходящ за създаване на персонализирани табла от над 100 източника на данни)

чрез Klipfolio

За екипи, които работят с данни, с милион отворени раздели и множество платформи, получаването на цялостен поглед върху производителността изглежда почти невъзможно.

Ето защо продуктът Klips на Klipfolio е толкова полезен – той комбинира най-важните бизнес показатели и ги представя в интерактивни табла, които можете да използвате.

С над 130 интеграции, Klipfolio Klips се адаптира към вашия набор от данни, без да изисква напреднали технически умения.

Най-добрите функции на Klipfolio

Свържете над 130 източника на данни, включително Google Analytics, Facebook Ads, SQL, Excel и API.

Създавайте перфектни табла с персонализирани формули, KPI и визуализации

Достъп до таблото си на настолен компютър, мобилно устройство или споделени връзки – идеално за отчитане пред клиенти.

Настройте планирани отчети, известия по имейл и табла с бял етикет за безпроблемно брандиране.

Ограничения на Klipfolio

При сложни или големи обеми данни таблото може да се зарежда по-бавно.

Разширената персонализация (SSO, брандиране, бели етикети) изисква планове от по-високо ниво.

Някои потребители съобщават за необходимост от обучение при настройването на персонализирани показатели или формули.

Ограничени AI функции в сравнение с по-новите BI платформи и KPI софтуерни инструменти

Цени на Klipfolio

Базова цена : 90 USD/месец на потребител

Grow : 190 $/месец на потребител

Екип : 350 $/месец на потребител

Team+: 690 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Klipfolio

G2 : 4,5/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 140 отзива)

🔎 Интересен факт: През 15-ти век венецианските търговци са практикували ранна форма на възвръщаемост на инвестициите (ROI), като са сравнявали разходите за търговските си експедиции с печалбите, получени от продажбата на вносни стоки. ​

7. SimpleKPI (Най-подходящ за малки екипи, които се нуждаят от неограничен брой табла за управление на фиксирана цена)

чрез SimpleKPI

Когато се опитвате да поддържате синхронизирана бързоразвиваща се екип, последното, от което се нуждаете, е тромав инструмент за табло или ценообразуване, което ви наказва за растежа.

Тук на помощ идва SimpleKPI – вярно на името си, той опростява проследяването на производителността, без да ви струва скъпо за всеки потребител.

Този софтуер за KPI, базиран в облака, ви предоставя мониторинг в реално време, изчистени визуални табла и гъвкави инструменти за отчитане на KPI – всичко това на една фиксирана цена.

Най-добрите функции на SimpleKPI

Проследявайте неограничен брой KPI, потребители, табла и отчети на една фиксирана цена.

Използвайте табла в реално време с диаграми, графики и таблици, за да визуализирате показателите.

Създавайте и експортирайте персонализирани KPI отчети във формати PDF, Excel и Word.

Започнете бързо с шаблони за табло и лесно импортиране на данни от Excel.

Ограничения на SimpleKPI

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с по-усъвършенстваните софтуерни инструменти за KPI

Няма специално мобилно приложение за достъп в движение

Цени на SimpleKPI

Фиксирана цена: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за SimpleKPI

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за определяне на цели и проследяване за Excel и ClickUp

8. Sisense (Най-доброто за усъвършенствана вътрешна BI на корпоративно ниво)

чрез Sisense

С разрастването на бизнеса се увеличава и обемът на данните – в областта на маркетинга, операциите, финансите и платформите за клиенти. Да се разбере смисъла на всичко това, особено в голям мащаб, не е лесна задача.

Представете си, че работите с големи обеми ценни данни с висока степен на сложност и се нуждаете от начин да ги моделирате, свържете и проучите в различни екипи или продукти. В такъв случай Sisense предлага необходимата ви гъвкавост.

Този софтуер за KPI е особено полезен за вътрешни BI екипи, които искат да централизират информацията и да я предоставят на различни бизнес функции.

Sisense поддържа и вграждане, така че ако създавате приложения или табла за клиенти и искате да вградите аналитични функции, можете да интегрирате аналитиката там, където вече работят вашите потребители.

Най-добрите функции на Sisense

Обединете данните от десетки източници в единен аналитичен слой

Вградете табла директно в инструменти за клиенти или вътрешни инструменти

Използвайте AI-базирани инструменти като заявки на естествен език и предсказващи модели.

Разгърнете го гъвкаво в облачни, локални или хибридни конфигурации.

Отговаряйте на стандартите за сигурност и съответствие на корпоративно ниво

Ограничения на Sisense

Отнема време да се настрои, ако вашият случай на употреба е сложен.

Цените се определят въз основа на вашата конфигурация и употреба.

Някои функции изискват техническа поддръжка, за да бъдат напълно конфигурирани.

Цени на Sisense

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sisense

G2 : 4. 2/5 (1010+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 380 отзива)

Какво казват потребителите за Sisense

Един потребител на Capterra казва:

Elasticube е в основата на продукта SiSense – той позволява на администратора да се свърже с множество различни източници на данни, за да създаде логична групировка на данните. Таблото за управление е атрактивно и функционално.

Elasticube е в основата на продукта SiSense – той позволява на администратора да се свърже с множество различни източници на данни, за да създаде логична групировка на данните. Таблото за управление е атрактивно и функционално.

💡 Съвет от професионалист: Все още управлявате OKR в електронни таблици? Лишавате се от видимост и съгласуваност – най-добрият софтуер за OKR ви помага да намерите инструменти, създадени да мащабират целите и резултатите на вашия екип.

9. Qlik Sense (Най-подходящ за екипи, които искат мощни самообслужващи табла)

чрез Qlik Sense

Управлението на множество потоци от данни, като платформи за продажби и инструменти за обратна връзка от клиенти, може лесно да доведе екипите до загуба на поглед върху цялостната картина.

Qlik ви предоставя инструменти, с които можете интуитивно да разглеждате данните си и да вземате интелигентни и бързи решения, без да се налага да чакате анализатори на данни или ИТ специалисти. Този софтуер за KPI се отличава особено с интерактивните си табла, мощните си възможности за търсене и инсайтите, базирани на изкуствен интелект.

Основният фокус на Qlik е всеки член на вашия екип да може да задава въпроси и да получава смислени отговори, без да е необходимо да познава SQL или напреднали статистически методи.

Най-добрите функции на Qlik Sense

Активирайте анализи на базата на търсене и чат за запитвания на естествен език.

Предоставяйте отзивчиви, подходящи за мобилни устройства табла с актуализации в реално време.

Предоставяйте подобрени с AI прозрения и предсказуеми предложения

Предлагайте сигнализиране и автоматизация за ранното откриване и разрешаване на проблеми

Ограничения на Qlik Sense

Производителността може да се забави при много големи масиви от данни.

Някои функции, приставки или опции за експортиране изискват допълнителна настройка.

Цената може да се увеличи бързо за по-големи екипи

Цени на Qlik Sense

Стартово ниво: 200 $/месец на потребител

Стандартен : 825 $/месец на потребител

Премиум: 2750 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Qlik Sense

G2 : 4. 4/5 (910+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 260 отзива)

Какво казват потребителите за Qlik Sense?

Един потребител на G2 казва:

В моята организация използваме Qlik Sense за интерактивна визуализация и анализ на данни чрез табла, диаграми и графики. Харесва ми колко е адаптивен и гъвкав, като ни позволява да работим с широк спектър от източници на данни и конектори.

В моята организация използваме Qlik Sense за интерактивна визуализация и анализ на данни чрез табла, диаграми и графики. Харесва ми колко е адаптивен и гъвкав, като ни позволява да работим с широк спектър от източници на данни и конектори.

🔎 Интересен факт: През 19 век шотландски мелничар използвал цветни дървени кубчета, поставени на бюрата на служителите, за да покаже нивото на производителност – зелено за добро, червено за лошо – което служило като ранен визуален KPI система.

10. Zoho Analytics (Най-подходящ за малки екипи, които започват да работят с BI)

чрез Zoho Analytics

Ако работите с ограничени ресурси, но все пак искате да имате достъп до сериозни аналитични възможности, Zoho Analytics може да е подходящият избор за вас.

Това, което отличава Zoho, е неговият баланс: той е достъпен за потребители без технически познания, но все пак предлага дълбочина за анализатори. Екипите могат да използват табла с функция „плъзгане и пускане” и предварително създадени конектори, за да получат предложения за отчети, базирани на изкуствен интелект.

Най-добрите функции на Zoho Analytics

Автоматично генерирайте табла въз основа на вашите данни, за да започнете по-бързо.

Поддържайте SQL заявки и персонализирани отчети за напреднали потребители.

Активирайте споделяне и филтри на базата на роли за сигурно сътрудничество

Използвайте вградения AI асистент (Zia) за заявки на естествен език и бързи анализи.

Изберете от гъвкави опции за публикуване, включително слайдшоу, частни връзки и вградени изгледи.

Ограничения на Zoho Analytics

Начинаещите може да се сблъскат с крива на обучение за сложни случаи на употреба.

Някои добавки и по-голям капацитет за съхранение се предлагат срещу допълнителна такса.

Производителността може да спадне при големи масиви от данни, ако не се използва по-висок план.

Цени на Zoho Analytics

Безплатно

Основен : 30 $/месец на потребител

Стандартен : 60 $/месец на потребител

Премиум : 145 $/месец на потребител

Enterprise: 575 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Analytics

G2 : 4,3/5 (над 330 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (350+ отзива)

11. Domo (Най-подходящ за големи организации с комплексни данни и големи финансови възможности)

чрез Domo

Когато вашият бизнес започне да работи с десетки инструменти – всеки с свои отчети, показатели и табла – става трудно да се отговори дори на прости въпроси като „Как се справяме?“

Този софтуер за KPI е създаден за екипи, които искат едно централизирано място, където да свързват всичките си данни и да ги превръщат в решения – чрез интерактивни табла, сигнали в реално време или AI-базирани анализи.

Domo поддържа също така връзки с над 1000 източника на данни, от AWS до SAP, което го прави идеален избор за компании с разнообразни инструменти и системи.

Най-добрите функции на Domo

Комбинирайте ETL, визуализация, AI и табло за управление в една платформа

Опреснявайте данните в реално време с персонализирани известия

Анализирайте с помощта на AI асистент за заявки на естествен език

Подкрепете големи екипи с вградени нужди от табло за управление

Ограничения на Domo

Висока крива на обучение за самообслужващи се екипи без инженери по данни

Моделът на ценообразуване на базата на потреблението може да доведе до непредвидими разходи

Цени на Domo

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Domo

G2 : 4,3/5 (830+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 320 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Имате затруднения да превърнете големите си мечти в конкретни стъпки? Примери за едногодишни, петгодишни и десетгодишни цели за дългосрочно планиране ви дават практичен план за определяне и постигане на дългосрочни цели с яснота и увереност.

Въпреки че тези KPI инструменти не са се класирали в нашия топ списък, те все пак са доста ефективни за проследяване на KPI в определени сценарии:

Weekdone : Проследявайте OKR и седмичния напредък с прости табла и актуализации на статуса, които помагат да се поддържа отчетността чрез редовни проверки.

Whatagraph : Визуализирайте маркетинговите KPI в различни канали в лесни за споделяне автоматизирани отчети, които са идеални за проследяване на ефективността в платформи като Google Ads, Meta и LinkedIn.

Google Looker Studio: Създавайте и споделяйте динамични KPI табла безплатно, използвайки инструмента за визуализация на Google.

Използвайте ClickUp, за да следите вашите KPI

Проследяване на KPI = прозрачност

Без видимост на резултатите дори най-големите ви усилия могат да останат незабелязани (или по-лошо, недоказани).

Това е мястото, където ClickUp блести. С вградени в една платформа цели, табла и сътрудничество в реално време, ClickUp ви помага да останете фокусирани върху резултатите, а не само върху продукцията.

Както подчерта Кристиан Гонзалез, административен координатор в Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara:

Ние опростяваме всички процеси в нашите отдели, като интегрираме платформи за бизнес анализи, инструменти за изпращане на писма с автоматизация и съхраняваме KPI, формуляри, документи за процеси и зависимости в едно приложение (ClickUp).

Ние опростяваме всички процеси в нашите отдели, като интегрираме платформи за бизнес анализи, инструменти за автоматизирано изпращане на писма и съхраняваме KPI, формуляри, документи за процеси и зависимости в едно приложение (ClickUp).

Никога не губете от поглед как изглежда успехът на един проект – регистрирайте се в ClickUp сега!

Започнете с ClickUp още днес!