11 безплатни OKR шаблона в Excel, Word и ClickUp

Като мениджър или ръководител на екип, вероятно винаги търсите стратегии, с които да подобрите представянето на екипа си над поставените цели. Един от инструментите, които може би сте пропуснали, е организационната сила – OKR! Да, изготвянето на структурирани, измерими цели прави значителна разлика не само за индивидуалната продуктивност, но и за сътрудничеството в екипа и цялостния успех на организацията.

Но как можете да помогнете на екипа си да определи ефективни, дългосрочни цели и ключови резултати, които ще ви позволят да останете конкурентоспособни и гъвкави в пазарната си ниша?

Лесно: Започнете стратегическо планиране с добре структурирани OKR шаблони!

Този блог е създаден, за да ви насочи в правилната посока и да ви покаже как да използвате безплатните OKR шаблони в пълния им потенциал. Ще споделим и стратегии, които ще ви помогнат да подобрите процеса на поставяне на цели и проследяване на напредъка. Да започнем!

⏰ 60-секундно резюме Ето 11 безплатни OKR шаблона, които ще ви помогнат да проследявате и оценявате напредъка си към целите си: Шаблон OKR на компанията ClickUp Шаблон за OKR на ClickUp Шаблон за OKR рамка на ClickUp Шаблон за SMART цели на ClickUp Шаблон за план за действие за SMART цели на ClickUp ClickUp Стратегически маркетинг OKR шаблон Шаблон за проследяване на OKR в Google Sheets Шаблон за проследяване на OKR в Excel Шаблон за OKR в PowerPoint Шаблон за табло OKR в Google Sheets Шаблон за OKR на екипа на Microsoft Word от Template.net

Какво е OKR шаблон?

Шаблоните OKR ( цели и ключови резултати ) функционират като система за управление на ефективността, която предоставя рамка за поставяне на цели на екипа и проследяване на резултатите.

Независимо дали сте малка или голяма организация, е важно да разберете ясно целите на компанията си, така че всички да работят за постигането на едни и същи цели. За да го разделим по-подробно, целите са конкретни задачи, които искате да постигнете, докато ключовите резултати са показателите, използвани за измерване на напредъка ви.

Използвайте този пример за OKR: да предположим, че вашата цел е да увеличите продажбите с 20% през следващото тримесечие. Вашите ключови резултати могат да бъдат увеличаване на уеб трафика с 10%, генериране на 50 нови потенциални клиенти или сключване на 10 нови сделки.

Ако сте нови в OKR, разгледайте нашето видео за практични съвети за писане!

Предимствата на проследяването на OKR с помощта на шаблони за OKR Framework

Като собственик на бизнес е лесно да се разсеете от блестящи предмети и други неща, които не са важни. С OKR можете да поддържате фокуса на екипа си върху нещата, които са най-важни. Искате да насочите енергията си към области, които могат да окажат влияние върху бизнеса ви, вместо да губите време за неща, които няма да променят нищо.

Трябва да се уверите, че всички в организацията ви са съгласувани с визията и целите на компанията. С OKR можете да ангажирате екипа си и да ги мотивирате да работят за постигането на обща цел.

Започнете с ClickUp Goals Останете на път към постигането на целите си с ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка в ClickUp.

Повишаване на прозрачността и отчетността

Във всеки екип прозрачността и отчетността са от решаващо значение за успеха. За съжаление, постигането на тези неща е предизвикателство без подходяща рамка. OKR помагат на вашия екип да разбере своите роли и отговорности. Те също така ви помагат да държите всеки отговорен за своите действия.

Освен това, всяко забавяне в вземането на решения може да струва скъпо. Искате вашият екип да може да взема решения бързо, без да жертва качеството. Целите и ключовите резултати играят решаваща роля за улесняване на по-бързото вземане на решения.

Бързо идентифицирайте областите, които се нуждаят от внимание, и вземете съответните решения. Това ще помогне на вашата организация да остане гъвкава и да реагира бързо на промените на пазара.

Повишаване на производителността

Крайната цел на всеки OKR е да подобри производителността. Когато всички в организацията ви разбират своите цели и ключови резултати, те ще бъдат по-склонни да работят по-усилено, за да ги постигнат.

Тази рамка ви позволява също да проследявате напредъка и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение. Съгласуването на усилията на вашия екип с целите на вашата компания ще ви помогне да постигнете отлични резултати.

Свържете задачите с OKR на екипа в ClickUp

Създаването на солидна рамка за цели и ключови резултати започва с ясното разбиране на това, което искате да постигне вашата организация и как ще измервате успеха. Въпреки че на собствениците на фирми им е по-лесно да определят бизнес целите и ключовите резултати, винаги е предизвикателство да се съберат всички OKR в една картина.

За щастие, има OKR шаблони, които можете да използвате, за да насочите целия си екип към една и съща визия.

Ето 11 безплатни OKR шаблона, които трябва да разгледате веднага!

11 безплатни OKR шаблона в Excel, Google Sheets и ClickUp

1. Шаблон за OKR на компанията ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте OKR на компанията и измервайте напредъка с този шаблон.

ClickUp е платформа за продуктивност, където екипите се събират, за да планират, организират и сътрудничат по работата на едно място. А с шаблона за OKR и цели на компанията на ClickUp мениджърите имат възможност да създават задачи и да ги свързват с ключови резултати. Изпращането на седмични имейли за състоянието на задачите вече няма да бъде административна тежест за членовете на екипа, защото с напредъка на задачата тя се проследява автоматично в шаблона!

Системата OKR в ClickUp ще промени начина, по който екипите и висшето ръководство комуникират своите основни приоритети. Тя свързва стратегическото планиране с конкретни стъпки, така че всеки, който допринася за ключовите резултати, да разбере как неговата работа пряко влияе на крайния резултат. Започнете планирането на OKR за следващото тримесечие още днес!

2. Шаблон за OKR на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът OKR на ClickUp позволява точно проследяване и съгласуване на целите и ключовите резултати, улеснявайки организираното поставяне на цели и измеримия напредък.

Шаблонът OKR на ClickUp е отлична отправна точка за OKR. Той включва както предварително дефинирана OKR рамка, така и работни пространства, които ви помагат да започнете да планирате OKR бързо и лесно. Шаблонът се предлага с персонализирани OKR шаблони, ръководство за поставяне на цели и дори примери за OKR. Ще получите достъп и до списъка за проверка на OKR и наръчника за OKR, които предоставят най-добрите практики за внедряване на OKR във вашата организация. Всички елементи на този шаблон за OKR работят заедно, за да ви помогнат бързо да започнете да използвате OKR.

Разбирането на OKR рамката на вашия екип е ключът към успешното изпълнение на OKR. Този шаблон ви помага бързо да създадете и конфигурирате OKR, които са специално пригодени за уникалните нужди на вашия екип. Този OKR шаблон включва всички визуални инструменти, работни пространства и ресурси, необходими, за да се уверите, че всеки разбира своите OKR и работи по ефективен начин за постигането им.

3. Шаблон за OKR рамка на ClickUp

Получете безплатен шаблон Помогнете на екипа си да се фокусира върху приоритетните цели и да измерва напредъка систематично с шаблона OKR Framework Template на ClickUp.

Шаблонът ClickUp OKR Framework е всеобхватен инструмент, създаден да ви помогне да започнете бързо и ефективно своето OKR пътуване. Той включва предварително създадени OKR рамки, персонализирани шаблони, информативни ръководства и практични примери, които да улеснят процеса на планиране. С допълнителни ресурси като специален OKR чеклист и наръчник, този шаблон ви предоставя всички необходими познания, за да включите OKR в бизнес стратегията си.

Те са специално създадени, за да помогнат на вашия екип да разбере и ефективно да работи за постигането на персонализираните си OKR. Преобразувайте процеса на поставяне и изпълнение на цели още днес с шаблона ClickUp OKR Framework.

4. Шаблон за SMART цели на ClickUp

Получете безплатен шаблон Поставете цели за всяка критична функция във вашата организация чрез SMART шаблоните на ClickUp.

Създаването на ясен път към успеха започва с поставянето на конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с времето цели – известни още като SMART цели. Приемайки подхода на SMART целите, можете да избегнете разсейването и да се фокусирате върху една цел наведнъж, увеличавайки шансовете си за успешно постигането й.

ClickUp предлага шаблон за SMART цели, който може да ви послужи като насока за поставяне на цели. С този инструмент можете да оптимизирате целите си, да организирате ефективно задачите си и да се подготвите за успех. А най-хубавото е, че имате възможност да персонализирате шаблона според вашите уникални нужди и да се уверите, че сте на прав път към постигането на целите си.

5. Шаблон за план за действие за SMART цели на ClickUp

Получете безплатен шаблон С шаблона за план за действие SMART гарантирате, че целите ви се изпълняват, благодарение на визуалния списък, който поддържа всичко организирано и в правилната посока.

Шаблонът за SMART план за действие на ClickUp е незаменим инструмент за проектни мениджъри, които искат да опростят сложни задачи, като ги разбият на управляеми стъпки и вземат предвид фактори като време, ресурси и експертиза.

Използвайки акронима SMART, който означава Specific (конкретен), Measurable (измерим), Achievable (постижим), Relevant (релевантен) и Timely (навременен), този шаблон организира целите във всяка категория и предоставя ценни съвети за постигане на успех. След като попълните всяка категория, просто маркирайте текста, за да създадете задачи за изпълнение и да зададете дати за завършване.

6. Шаблон за стратегически маркетинг OKR на ClickUp

Получете безплатен шаблон Постигнете целите и ключовите си резултати (OKR), планирайте маркетинговите си цели и се придържайте към бюджета с шаблона за стратегически маркетингов план на ClickUp.

Шаблонът за стратегически маркетинг OKR на ClickUp предоставя цялостна OKR рамка за стратегически маркетингови екипи. Той включва OKR, специално разработени за подобряване на видимостта и обхвата на вашата марка на пазара, изграждане на лоялност у клиентите и увеличаване на продажбите. С този OKR шаблон ще получите достъп до ресурси като насоки за поставяне на цели, дефиниции на OKR, OKR шаблони, OKR чеклисти и OKR наръчници. Този OKR шаблон е чудесна отправна точка за маркетинговите екипи, които искат да постигнат най-добри резултати от OKR.

Разгледайте тези софтуерни инструменти за стратегическо планиране!

7. Шаблон за проследяване на OKR в Google Sheets

чрез Mooncamp

Google Sheets разполага с прост OKR шаблон, с който да започнете да организирате всеки ключов резултат за цялата организация. Той помага на мениджърите да проследяват напредъка на екипа към тримесечните цели.

Всичко, което трябва да направите, е да въведете целите си и няколко ключови резултата в съответните колони. След това можете да визуализирате състоянието на всеки ключов резултат чрез цветово кодиране на клетките. Това ще ви помогне да видите кои области се нуждаят от внимание. Собствениците на малки предприятия вече използват този шаблон, за да подобрят производителността си и да постигнат целите си!

8. Шаблон за проследяване на OKR в Excel

чрез Weekdone

През годините Microsoft Excel се превърна в един от най-популярните инструменти за проследяване на OKR. Това се дължи на факта, че е лесен за използване и предлага голяма гъвкавост. Можете лесно да персонализирате OKR, за да отговарят на вашите уникални нужди. Ако искате да проследявате напредъка си визуално, можете да използвате мини графики или диаграми.

Най-доброто нещо при използването на Excel за проследяване на вашите OKR е, че можете да споделяте напредъка си с другите. Можете също да използвате този инструмент, за да задавате напомняния и да добавяте бележки.

9. Шаблон за OKR в PowerPoint

чрез Slide Model

Това е още една отлична опция за проследяване на OKR за малки предприятия или стартиращи фирми. Шаблонът OKR PowerPoint е лесен за използване и ви помага да проследявате напредъка си във времето.

Използвайки този шаблон, трябва да въведете целите и ключовите резултати в съответните слайдове. След това можете да проследявате напредъка си, като маркирате постигнатите клетки. Това ще ви помогне да видите кои области се нуждаят от подобрение.

Фирмите, които търсят лесен за използване и визуално привлекателен шаблон за планиране, могат да изберат шаблона OKR PowerPoint.

10. Шаблон за OKR табло в Google Sheets

чрез Super Metrics

Трябва да избягвате ситуации, в които се налага да преминавате от един инструмент в друг, за да задавате напомняния или да добавяте бележки. Шаблонът на Google Sheets ви спестява този проблем, като ви позволява да правите всичко на едно място.

Този инструмент е на пазара от известно време и е известен с лесната си употреба. С този шаблон трябва да се уверите, че сте въвели целите и ключовите резултати в съответните колони. След това можете лесно да проследявате напредъка, като маркирате постигнатите клетки. Това ще ви помогне да идентифицирате областите, които се нуждаят от повече работа.

11. Шаблон за OKR за екип в Microsoft Word от Template.net

чрез Template. net

Този шаблон за OKR на Microsoft Word Team предлага простотата и интуитивността на платформа за редактиране на текст, като същевременно предоставя цялостна рамка за проследяване на целите. Този шаблон за OKR е особено полезен за екипи, които предпочитат да работят в текстообработваща програма за изготвяне, преразглеждане и финализиране на своите OKR.

Този шаблон включва готови раздели за очертаване на целите и определяне на съответните ключови резултати. Разделите за бележки позволяват добавяне на допълнителен контекст и подробности за проследяване, като конкретни показатели за ефективност или графици. Можете също така лесно да персонализирате този шаблон, за да отговори на уникалните нужди на вашия екип, което го прави универсален инструмент за всяка организация.

Проследявайте напредъка и постигането на целите с шаблони за OKR

Ясният подход към оценяването на резултатите и определянето дали вашият бизнес наистина отговаря на очакванията е от съществено значение за успеха на организацията. Рамката за обективни и ключови резултати чрез OKR шаблон ви помага да измервате и оценявате резултатите си по отношение на вашите цели.

Те ви позволяват да разберете дали вземате правилни решения и как можете да подобрите дейността си, за да отразите представянето си. Шаблонът за OKR на ClickUp е идеалното място да започнете!

Този лесен за използване шаблон бързо ще генерира необходимите резултати за сравнение. Защо чакате? Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес, за да започнете.