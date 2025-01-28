10-те най-добри софтуера за OKR за стартиращи компании за проследяване на цели през 2025 г.

Като лидер на стартиращ бизнес, вие знаете колко важни са данните и поставянето на цели за вашия бизнес. Може би днес сте малки, но с правилните показатели и процеси на ваша страна, ще се превърнете в нещо мощно за нула време.

Финансирането и талантът имат голямо значение, но ви е необходим и софтуер, с който да измервате целите и ключовите резултати (OKR). Подходящият OKR инструмент проследява всички цели на вашата компания, показателите за ефективност и статистическите данни, за да ви държи отговорни за постигането на велики неща.

Но кой софтуер за OKR и управление на производителността е най-подходящ за нуждите на стартиращите компании? Вие сте като Давид, който се изправя срещу много Голиати, затова трябва да използвате максимално ресурсите си.

Не се притеснявайте – ние сме тук, за да ви помогнем. В този наръчник ще ви покажем какво да търсите в софтуера за OKR за стартиращи компании, както и 10-те най-добри софтуера за OKR за малки предприятия през 2024 г.

Какво да търсите в софтуера за OKR?

OKR е рамка за поставяне на цели, която подкрепя качествените цели с количествени показатели. На пазара има много OKR инструменти за измерване на тези данни, но кой е най-добрият OKR инструмент за стартиращи компании?

Свободни сте да изберете опцията, която най-добре подхожда на вашия бизнес, но по наше скромно мнение, един добър OKR инструмент трябва да включва:

Интуитивно потребителско изживяване: Като малка фирма, вие не можете да си позволите лукса да прекарвате седмици в обучение на екипа си за работа с OKR софтуер. Имате нужда от нещо, което подпомага производителността на служителите веднага след инсталирането. Потърсете OKR софтуер, който предлага безплатни пробни версии, за да можете да прецените колко е лесен за употреба, преди да се ангажирате.

Информация в реално време: Стартъпите трябва да вземат решения в миг, затова инструментът OKR в реално време е задължителен. Потърсете инструменти OKR, които събират данни от различни източници без забавяне.

Полезни интеграции: Вероятно Вероятно вашият стартиращ бизнес използва софтуер за управление на проекти като Asana или Jira и чат инструменти като Slack или Microsoft Teams. Оптимизирайте работните си процеси, като изберете софтуер за OKR, който лесно се интегрира с настоящата ви технологична платформа.

10-те най-добри софтуера за OKR, които можете да използвате

Софтуерът за OKR дава на малките предприятия така необходимата им подкрепа. Изборът на подходящия софтуер помага на малките стартиращи екипи да се обединят и да реализират амбициозните си цели.

Ако търсите подходящия софтуер, ето най-добрите OKR софтуери за стартиращи компании през 2024 г.

Останете на път към постигането на целите си с ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка.

ClickUp е единственият софтуер за продуктивност, който е достатъчно мощен, за да консолидира работата ви в различни приложения в една динамична платформа, така че не е нужно да се притеснявате за двойно въвеждане на данни или преработване. Всичко се намира в работното ви пространство, така че екипът ви прекарва по-малко време в търсене на информация и повече време в работа, която води до резултати.

Стартъпите са гъвкави, което означава, че се нуждаете от всяко предимство, което можете да получите. Вместо да молите членовете на екипа да превключват между инструменти за управление на проекти, документи, шаблони и OKR, съберете всичко на едно място с ClickUp Goals.

ClickUp Goals се свързва с вашите задачи, за да следи напредъка по свързаните цели. Системата дори групира целите и визуализира процентите на напредъка в един изглед. Ако имате нужда от единен поглед върху представянето на вашия стартъп, ClickUp е най-добрият избор. Проследявайте представянето по отношение на цифри, парични резултати и дори задачи. Независимо дали задавате цели за крайни срокове, спринтове и седмични продажби – ClickUp проследява всичко за вас. ?

Най-доброто от всичко е, че ClickUp предлага стотици гъвкави функции за проследяване на ключови показатели, обширна библиотека с шаблони и над 1000 интеграции за оптимизиране на всеки процес.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои функции на ClickUp са достъпни само за платени абонати.

ClickUp има много функции, така че за някои потребители може да е необходимо известно време, за да се научат да го използват.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Quantive

Чрез Quantive

Quantive придоби платформата OKR, по-рано известна като Koan. Това добави OKR към вече впечатляващия набор от инструменти на Quantive, така че ако вече сте потребител на Quantive, инструментът OKR е очевиден избор.

Този високо визуален софтуер за OKR за стартиращи компании е изключително конфигурируем, така че ако се нуждаете от разширени функции като ограничения за OKR на собственик или ограничения за напредъка на ключовите резултати, Quantive е точно за вас.

Най-добрите функции на Quantive

Следете проектите и задачите в табло в стил Kanban

Свържете индивидуалните задачи с OKR за цялото предприятие

Генерирайте автоматични отчети за напредъка на OKR в реално време

Количествени ограничения

Quantive не предлага индивидуални проверки.

Гледните точки на екипа и компанията са много сходни, така че някои потребители намират платформата за объркваща.

Количествени цени

Основни характеристики: Безплатен

Цена: 18 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Количествени оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (180+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (80+ отзива)

3. Paycor

Чрез Paycor

Както подсказва името, Paycor е по-подходящ за финанси и управление на пари, но има и OKR функции. Малките предприятия използват Paycor за:

Обработка на заплати

Човешки ресурси

Набиране на персонал

Управление на производителността на служителите

Управление на разходите

Отчитане на работното време в малките предприятия

Това е идеално, ако имате служители на пълен работен ден, но не сте сигурни как да се справите сами с изплащането на заплатите, социалните придобивки и данъците.

За целите на OKR, функциите за управление на работната сила на Paycor контролират разходите, спестяват време и управляват графиците на всички. Paycor може да се използва не само за проследяване на времето, но и за оптимизиране на разпределението на труда благодарение на своите надеждни аналитични функции.

Paycor включва също така определяне на корпоративни и индивидуални цели, както и табла за мениджърите, от които да наблюдават всичко, така че е идеален за стартиращи компании, които се нуждаят от управление на данните за работния процес и целите на едно място.

Най-добрите функции на Paycor

Тя включва проследяване на работното време и присъствието, както и графика на служителите.

Функциите за опит на служителите включват проучвания за морала и система за управление на обучението.

Ограничения на Paycor

Paycor се фокусира върху човешките ресурси, труда и финансите повече от традиционната OKR система.

Все още се нуждаете от отделна система за управление на задачите за изпълнение на работата.

За информация относно цените трябва да се свържете с Paycor.

Цени на Paycor

Основно: Свържете се с нас за цени

Важно: Свържете се с нас за цени

Core: Свържете се с нас за цени

Завършено: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Paycor

G2: 4/5 (над 650 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 2600 отзива)

4. Microsoft Viva Goals

Чрез Microsoft

Microsoft придоби Ally. io и я преименува на Microsoft Viva Goals, която е разклонение на инструмента Microsoft Viva. Това е солиден софтуер за OKR за стартиращи компании, които вече използват изцяло продуктите на Microsoft.

Viva Goals предлага прост тристепенен процес за проследяване на OKR: съгласувайте целите на екипа си, фокусирайте ежедневната работа върху тези цели и интегрирайте Viva Goals с другите си Microsoft инструменти, за да подобрите видимостта.

Viva Goals опростява отчетите за напредъка, проверките и напомнянията чрез Microsoft Teams. Тя дори включва OKR шаблони за отчитане на напредъка на вашия екип пред висшестоящите, независимо дали това е вашият шеф или екип от инвеститори.

Най-добрите функции на Viva Goals

Ако имате абонамент за Microsoft 365, Viva Goals вече е включен в него.

Viva Goals се интегрира безпроблемно с други инструменти на Microsoft.

Ограничения на Viva Goals

Необходим ви е ъпгрейд на абонамента, за да имате достъп до Viva Insights, Viva Topics и Viva Learning.

Цени на Viva Goals

Microsoft Viva в Microsoft 365: Включено

Microsoft Viva Goals: 6 $/месец на потребител

Microsoft Viva Suite: 12 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии на Viva Goals

G2: Н/Д

Capterra: 4. 1/5 (8+ отзива)

5. Weekdone

Чрез Weekdone

Weekdone е един от най-добрите софтуерни инструменти за OKR за стартиращи компании благодарение на елегантния си вид и интуитивния си табло. Просто въведете целите на вашата организация и Weekdone ще създаде рамка за изпълнението им.

Той автоматично генерира седмични отчети за напредъка, така че не е нужно да преследвате екипа си за постоянни актуализации по проекта. Weekdone също така комбинира задачи и проекти в една и съща платформа, което улеснява проследяването на проектите и приноса на екипа.

Цените на Weekdone също са подходящи за стартиращи компании. Всички акаунти имат едно и също ниво на достъп, така че плащате според броя на необходимите места. Тъй като вашият бизнес вероятно няма много потребители, това поддържа разходите ниски.

Най-добрите функции на Weekdone

Weekdone поддържа непрекъснато управление на OKR с опции за индивидуална обратна връзка.

Създавайте анкети, за да събирате обратна връзка от екипа

Свържете OKR с KPI, проекти и инициативи

Ограничения на Weekdone

Приложението Weekdone може да бъде малко бавно.

Някои потребители съобщават за бавна или липсваща поддръжка на клиенти.

Цени на Weekdone

Безплатно за до трима потребители

Пакет за 15 потребители: 9,07 $/месец на потребител, за максимум 15 потребители

Пакет за 30 потребители: 9,60 $/месец на потребител, за максимум 30 потребители

Оценки и рецензии за Weekdone

G2: 4. 1/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 рецензии)

6. Вдъхновявайте

Чрез Inspire

Inspire е едновременно софтуер за OKR, инструмент за управление на производителността и платформа за развитие на лидерски умения. Той е идеален, ако искате да проследявате цели, да управлявате гъвкави екипи или да обучавате мениджъри.

Inspire има опростен UX, но това прави платформата доста лесна за навигация. Използвайте OKR Builder, за да проектирате най-важните OKR на вашата компания. Платформата поддържа OKR коучинг разговори, както и обучение по заявка за OKR, така че е идеална за екипи, които се нуждаят от редовна обратна връзка. Например, тя би била чудесно решение за екипи по продажбите, които работят с данни.

Вдъхновяващи най-добри функции

Inspire свързва вашите OKR с Continuous Performance Management (CPM), така че мениджърите да държат служителите отговорни за резултатите.

Inspire си сътрудничи с OKRs Training, която обучава лидери как да управляват методологията OKR.

Вдъхновяващи ограничения

Inspire има много малко отзиви, така че е относително недоказан.

Inspire предлага само годишни договори, а не месечни абонаменти.

Цени на Inspire

Свържете се с нас за цени

Вдъхновяващи оценки и рецензии

G2: Н/Д

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

7. Hirebook

Чрез Hirebook

Hirebook обединява задачите, управлението на целите и индивидуалните приноси. Можете да създавате OKR и задачи в тях или да превръщате ежедневните дейности в ключови резултати.

Hirebook знае, че мениджърите са заети, затова автоматизира отчетността по OKR за вас. Системата информира служителите за напредъка им по OKR, така че не е нужно да напомняте на всеки за целите му. Тя включва дори известия за постигнати етапи от служителите, за да не забравяте да празнувате големите успехи на екипа си.

Освен това, Hirebook има справедлива ценова политика, което означава, че следва проста и достъпна ценова структура, която е идеална за стартиращи компании. Ако вашият бизнес се разраства с времето, Hirebook предлага и абонамент за предприятия, който включва повече възможности.

Най-добрите функции на Hirebook

Hirebook се интегрира с всичко – от Excel до Jira и Salesforce.

Проследявайте напредъка по целите на компанията в единен OKR табло чрез таблото на Hirebook, мобилното приложение или имейл.

Ограничения на Hirebook

Платформата може да бъде малко бъгава и да се зарежда бавно.

Hirebook редовно актуализира платформата, така че може да се наложи да изчакате за някои ключови функции, които са стандартни за други OKR софтуери.

Цени на Hirebook

Бизнес: абонамент от 10 $/месец, плюс 15 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Hirebook

G2: 4,9/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 5/5 (2 рецензии)

8. Lattice

Чрез Lattice

Изцяло дистанционните компании разчитат на Lattice, за да координират дистанционните служители и да постигат бизнес резултати. Lattice има много функции, но инструментите OKRs & Goals интегрират бизнес целите в ежедневния работен процес на вашия екип.

Никога повече не изпращайте масови съобщения в Slack на екипа си, за да поискате отчети за напредъка. Просто влезте в Lattice, за да видите данни в реално време за напредъка на екипа си и как той се отразява на целите на организацията. Вместо да поставяте цели и да ги забравяте, гъвкавата настройка на Lattice улеснява непрекъснатото насочване на работата на екипа ви.

Най-добрите функции на Lattice

Lattice е силно персонализируем, така че не се колебайте да закупите само софтуера за OKR или да надстроите акаунта си за повече екстри.

Lattice се интегрира с Salesforce, за да добави повече контекст към вашите OKR данни.

Ограничения на Lattice

Lattice не предлага безплатна пробна версия или безплатна версия.

Lattice има ограничен брой OKR шаблони

Тя не включва други инструменти, като чат, така че все още ще трябва да превключвате между различни софтуери, за да вършите работата си.

Цени на Lattice

Управление на производителността + OKR и цели: 11 $ на човек на месец

Ангажираност: 4 $/месец на човек

Grow: 4 $/месец на човек

Възнаграждение: 6 долара на месец на човек

Оценки и рецензии на Lattice

G2: 4,7/5 (над 3700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

9. AchieveIt

Чрез AchieveIt

AchieveIt дава възможност на стартиращите компании да оптимизират производителността си в две области: определяне на организационни цели и ангажираност на служителите. Процесът е прост и се състои от три стъпки: определяне на OKR, управление на напредъка и оценка на производителността.

Създайте различни области на фокус за всичките си екипи (или само за един екип, ако все още сте много малък стартъп) и започнете да събирате актуализации на статуса. AchieveIt автоматично събира актуализации от вашия екип, генерира отчети и създава табла. Просто го настройте веднъж и наблюдавайте как се появяват информативните данни.

Най-добрите функции на AchieveIt

AchieveIt е безспорно един от най-автоматизираните OKR на пазара, което го прави един от най-добрите софтуери за OKR за стартиращи компании.

AchieveIt предлага няколко стила и шаблона.

Срещу допълнителна такса AchieveIt предлага консултантска помощ за стратегия и OKR.

Ограничения на AchieveIt

За цени трябва да се свържете с AchieveIt.

Някои функции, като еднократно влизане и обучение на място, са достъпни само за надградени планове.

Цени на AchieveIt

Core: Свържете се с нас за цени

Плюс: Свържете се с нас за цени

Pro: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за AchieveIt

G2: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)

10. 15Five

Чрез 15Five

15Five не е просто софтуер за OKR: той е и инструмент за ангажираност и задържане на служителите за стартиращи компании. Той проследява OKR, целите на служителите, задачите, проектите и данните за ангажираността.

Използвайте 15Five, за да провеждате оценки на представянето въз основа на данни, да изясните ролите на работните места и дори да съгласувате силните страни на екипа си с техните задачи. Ако се опитвате да изградите корпоративна култура, която да предизвиква възхищение, 15Five ви предоставя данните, от които се нуждаете, за да промените нещата.

За OKR, 15Five автоматично изпраща седмични отчети за напредъка в таблото или чрез интеграции със Slack, Salesforce и Jira. Определете целите на цялата компания и конкретните цели на служителите, измервайте сроковете и следете напредъка на проектите в лъскавото табло.

15Five най-добри функции

Мотивирайте екипа си с OKR за родители и деца и следете актуализациите в реално време.

Задайте организационни, екипни и индивидуални цели

Прегледайте целия напредък на OKR в реално време

Ограничения на 15Five

Ако искате да ползвате всички функции на 15Five, трябва да преминете към пакета Total Platform.

Някои потребители искаха повече свобода за администраторите и функции за сравняване на напредъка на служителите.

Цени на 15Five

Engage: 4 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Perform: 8 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Focus: 8 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Обща цена на платформата: 14 USD/месец на потребител, фактурирана ежегодно

15Five оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 1700 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (880+ отзива)

Проследявайте напредъка с софтуер за управление „всичко в едно“

Ако търсите най-добрия софтуер за OKR за стартиращи компании, 10-те опции в този списък са основни в бранша. Но има само един малък проблем.

Тези софтуерни решения следят представянето на екипа, но малцина могат да съчетаят задачите и проектите с OKR на вашата компания. И още по-малко съчетават стабилни и мощни шаблони във вашия софтуер за работния процес.

Когато дойде време да оптимизирате стартиращия си бизнес с надеждна платформа, която прави всичко, изберете ClickUp. Спестете време, като съберете всички данни за работата и производителността си в една интуитивна платформа.

Но не се доверявайте само на думите ни: създайте безплатно работно пространство в ClickUp – не се изисква кредитна карта.