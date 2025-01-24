9 безплатни шаблона за потребителски профили, за да разберете вашите клиенти

Разработването на нов продукт или услуга е като приготвянето на сложна ястие за хора с определени вкусове. ?‍?

Голяма част от вашия успех зависи от разбирането на това, което целевите клиенти желаят и са готови да платят. Въоръжени с тази информация, можете да създадете решение, фокусирано върху потребителя, което има голям шанс да се продава добре.

Една от най-добрите техники за адаптиране на продуктите към купувачите е работата с потребителски профил, който представлява обобщен профил на вашия идеален клиент. Той помага на разработчиците да добавят функции, които резонират с крайните потребители.

Ако търсите лесен начин да споделите профилите на купувачите с екипа си, разчитайте на шаблоните за потребителски профили. Те ви помагат да създадете кратки и точни профили на клиентите, за да насочите процеса на разработка в правилната посока. ?

В тази статия ще ви представим 9 отлични шаблона за потребителски профили, които ще ви помогнат да създадете детайлни профили на купувачите, подходящи за всякакви намерения.

Какво е шаблон за потребителски профил?

Шаблонът за потребителски профил ви предоставя ефективна рамка за последователно очертаване на мисленето, начина на живот, проблемите и поведението на вашите идеални клиенти. Документът ви позволява да създадете въображаемо (или полуфиктивно) лице с предвидими цели, действия и навици на харчене.

Продуктовите екипи често се затрудняват с създаването на точни потребителски профили, тъй като трябва да ги извличат от разнообразни демографски данни и пазарни проучвания. Това е като да се прави мозайка от стотици парченца с различни форми, цветове и размери.

Но след като вече имате потребителска персона, всичко, което трябва да направите, е да я споделите с съответните членове на екипа. Документът ще ви помогне да оформите вашия продукт или услуга, за да достигнете с прецизност целевите профили на купувачите. ?

Приложенията на шаблоните за потребителски профили надхвърлят разработването на продукти. Екипите по дизайн, продажби и маркетинг често разчитат на тези рамки, за да достигнат и ангажират аудиторията си с по-голяма увереност.

Какво прави един шаблон за потребителски профил добър?

Идеалният шаблон за потребителски профил отговаря на вашите намерения и естеството на продукта или услугата, която разработвате. Като цяло, той трябва да бъде:

Персонализируеми: Шаблонът за потребителски профил трябва : Шаблонът за потребителски профил трябва да избягва подвеждащи стереотипи и да съответства на основните категории потребителски профили – като например базирани на цели, фикционални и базирани на роли. Дефинирани и организирани: Уверете се, че шаблонът позволява да се обърне внимание на ключови категории като възраст, пол, образователна и професионална подготовка и болезнени точки на потребителя. Разделите трябва да са лесни за следване. Естетически привлекателен: Трябва да ви позволява да добавяте графики, диаграми, скици на герои и илюстрации, за да направите персонажа реалистичен, което помага на екипа ви да се съпричастни с нуждите на потребителите ? Сътрудничество: Шаблонът за потребителски профил трябва да бъде достъпен за различните отдели, участващи в разработването на продукта или маркетинговата кампания, като им позволява да добавят информация в реално време. Наблюдаемост: Трябва да има няколко гледни точки или оформления, за да добави нови перспективи към персонажа и да насърчи генерирането на нови идеи.

9 шаблона за потребителски профили, които да използвате

Нашият подбор от 9-те най-добри шаблона за потребителски или клиентски профили от ClickUp са подходящи за всеки сценарий, независимо дали става дума за пускане на нов продукт, добавяне на актуализации на функции или планиране на маркетингова кампания. Разгледайте ги и изберете любимите си! ?

1. Шаблон за потребителски профил на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте подробен профил на клиента, като организирате данните от проучванията, визуализирате сценариите на потребителите и разберете нуждите, целите и поведението на целевата аудитория, за да вземете информирано решение.

Независимо дали искате да разширите или да запазите клиентската си база, шаблонът за потребителски профили на ClickUp е идеален за профилиране на всяка група като опитен детектив. ?️

В зависимост от нуждите на вашия изследователски екип, шаблонът може да извлече подходящите данни от различни групи аудитория. По подразбиране той сортира персоните по отрасъл, професия или сфера на услуги. Създайте няколко типа персони за всяка от тези категории!

Използването на шаблона не е никаква наука. Кликнете върху празен профил и системата ще отвори Формуляр за потребителски профил. Персонализирайте профила, като добавите желаните подробности, като име, пол, етническа принадлежност, възраст, семейно положение, заплата, професия и използване на интернет.

Добавяйте или премахвайте елементи, за да сте сигурни, че крайният профил съдържа важната информация за вашите колеги. Можете да добавите всякакъв файл с изображение като снимка, най-вече за да разграничите профила от другите персони, които сте добавили.

Да предположим, че създавате потребителски профили за приложение за стрийминг на медийно съдържание. В този случай потребителските профили трябва да имат атрибути като възраст, мотивация за гледане на видео съдържание и неудовлетвореност (например ограничения за споделяне на пароли). Ако искате да оптимизирате медийното съдържание на приложението, може да добавите и данни за семейно положение, пол, предпочитан жанр и личност.

След като добавите потребителските профили, създайте задачи в шаблона и ги възложете на един или повече колеги.

3. Шаблон за картографиране на потребителски истории на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте и персонализирайте картата на потребителските истории с гъвкав и предварително форматиран шаблон за бяла дъска в ClickUp.

Ако търсите един инструмент, с който да проучвате и създавате потребителски профили, опитайте шаблона за картографиране на потребителски истории на ClickUp! Този шаблон за бяла дъска, подходящ за начинаещи, ви позволява да идентифицирате потребителски профили и да визуализирате перспективите и ценностите на вашите клиенти за практически всеки случай на употреба. ?

Картографирането на потребителски истории може да изглежда прекалено сложно, защото има лепящи се бележки НАВСЯКЪДЕ, но този шаблон въвежда ред в процедурата.

Визуално можете да превърнете шаблона в сложна мрежа, свързваща потребителските профили с изискванията към продукта. Тъй като това е сложна задача, препоръчваме да създадете стъпки в документа, за да добавите структура към процеса на картографиране, особено за разпределени екипи.

След като подготвите бялата дъска, поканете екипа си и започнете да очертавате дейностите на потребителските профили, които са свързани с вашия продукт. Например, ако планирате да създадете уебсайт за електронна търговия, можете да проследите процеса от регистрацията до плащането.

Шаблонът ви помага да отговорите на въпроси като:

Какво не се харесва на целевите потребители?

Какви функции трябва да бъдат добавени/актуализирани?

Как може да допринесе конкретен член на екипа или отдел?

Можете да се доверите на този шаблон, за да спасите Agile екипите от дисфункционални забавяния, които се губят в ежедневните операции. По този начин можете да ускорите работата за различните фази на пускането на продукта.

3. Шаблон за план за проучване на потребителите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за план за проучване на потребителите на ClickUp, за да комуникирате, организирате и ускорите процеса.

Изследването на потребителска персона предшества нейното създаване, но процесът може да бъде също толкова труден. Шаблонът за план за проучване на потребители на ClickUp е точно това, от което се нуждаете, за да подкрепите богатото, подкрепено с данни проектиране и картографиране на потребителски персони! ?

Шаблонът ви води през целия процес на създаване на потребителски профил. Получавате ясна структура и предварително дефинирани елементи – не започвате от нулата, а попълвате полета въз основа на изпитан и проверен изследователски процес. ?

Независимо дали искате да подобрите продукта си поради отрицателни отзиви или обмисляте да пуснете нова функция, шаблонът ще ви помогне да определите последователни цели, да зададете хипотетични въпроси и да определите нуждите и мотивациите на вашата персона.

Разполагате с динамичен документ, създаден да поддържа съгласуваност между заинтересованите страни по продукта през целия цикъл на разработване. За по-големи екипи можете да обобщите стъпките за създаване на профили в раздела „Изследване“, за да намалите непредвидимостта.

В раздела Описание на проблема са описани факторите, които са предизвикали проучването на потребителите, като например недоволство на клиентите или спад в приходите. След приключване на проучването можете да добавите ключови изводи и обобщения, за да споделите заключенията с останалата част от екипа. Можете да прегледате шаблона по всяко време, за да актуализирате резултатите от проучването. ?

4. Шаблон за потребителски поток на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за диаграма на потока на данни на ClickUp предоставя визуално представяне на това как данните се движат в бизнеса, от въвеждането от потребителя до извеждането.

Микроанализът на потребителското преживяване е важен елемент от адаптирането на продуктите и услугите от гледна точка на купувача. Ако искате да се поставите на мястото на средностатистическия си клиент, използвайте шаблона за потребителски поток на ClickUp. ?

Шаблонът ви помага да създадете диаграми, изобразяващи потока на потребителите – получавате визуално представяне на броя стъпки, които клиентите правят, за да завършат дадена дейност. Това позволява на вас и вашия екип да се вживеете в потребителя, да откриете области за подобрение и да изработите функционална продуктова стратегия.

Това е още един шаблон за бяла дъска в нашия списък, така че очаквайте цялата гама от функции за редактиране и диаграми, с които да организирате дори и най-сложните потребителски потоци. ?

Създаването на диаграма е детска игра – вмъкнете и свържете фигури от Начало до Решение и за нула време ще имате професионално изглеждаща диаграма!

Нов в диаграмите? Използвайте тези три уникални форми за визуализиране на потребителските потоци:

Оранжев кръг : Начало/край на процес?

Зелен правоъгълник : Етап/дейност от процеса?

Червен диамант: Решения (да/не) ?

За да помогнете на екипа си да следва по-добре процеса, добавете екранни снимки на това, което потребителят преживява в различни моменти по време на процеса.

5. Шаблон за потребителска история на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за потребителски истории на ClickUp, за да очертаете очакванията и изискванията на потребителите си и да намерите начин да ги удовлетворите.

Шаблонът за потребителски истории на ClickUp е мощен инструмент за директно свързване на дейностите на потребителите с практически задачи, свързани с конкретни функции. Той е надежден партньор във всеки етап от разработката, като ви помага да очертаете развиващите се потребителски профили през взаимосвързаните фази на пускането на продукта на пазара. ?

Този шаблон за бяла дъска е предназначен за разработване, актуализиране и проследяване на потребителски истории за Agile и Scrum екипи. Той ви позволява да:

Запишете множество потребителски истории в единен формат, например: Като [потребител], искам [цел], за да [причина] Определете кои истории трябва да бъдат разгледани с приоритет. Създавайте задачи и подзадачи и проследявайте напредъка им. Проверете дали промените и допълненията разрешават идентифицираните проблеми.

Шаблонът е оборудван да обработва няколко потребителски профила едновременно, а управлението им е изключително лесно. Подобно на другите шаблони на ClickUp, можете да добавите персонализирани полета, за да добавите контекст към индивидуалните заявки за функции. Използвайте персонализирани статуси, за да следите текущите проекти.

Имате 15+ изгледа, за да наблюдавате шаблона. Например, опитайте изгледа „Работна натовареност“, за да се уверите, че историите на потребителите са равномерно разпределени между членовете на екипа. Използвайте изгледа „Календар“, за да подготвите актуализациите преди следващата фаза на пускане.

6. Шаблон за проучвания на потребителите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Събирайте данни и информация от проучвания на потребителите с шаблона за проучвания на потребителите на ClickUp.

Пуснахте нов продукт, приложение или уебсайт? Това е голямо постижение, но колкото и клиширано да звучи, работата ви не свършва дотук.

Потребителските личности са променливи, така че бъдете готови да бъдете засипани с променящи се изисквания, навици, желания и цели на потребителите. За щастие, шаблонът за проучвания на потребителите на ClickUp ви помага да реагирате бързо на тези промени! ?

Помислете за този шаблон като портал за преминаване от един профил към друг. Имате над 10 персонализирани полета, за да дефинирате актуализираните профили на целевата аудитория. Съберете данни за конкретни аспекти на функциите и определете кои области изискват допълнително проучване.

Но как да съберете тези данни? Не се притеснявайте! Шаблонът включва формуляри за обратна връзка, които можете да изпратите на съществуващите си клиенти. Събраната информация ще бъде в основата на вашите усилия да количествено измерите впечатленията на потребителите – достъпът до тях е чрез изгледите Insights, Research Process и Needs Action .

Шаблонът е достатъчно изчерпателен, за да анализирате валидността на предложените промени. Използвайте статуси като „Отхвърлено“, „Препоръка“ и „Анализ“, за да улесните задачите за следващия спринт. ?

7. Шаблон „Гласът на клиента“ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона „Гласът на клиента“ на ClickUp, за да очертаете нуждите на клиентите си, да определите областите, които се нуждаят от подобрение, и да определите следващите стъпки.

Шаблонът „Гласът на клиента“ на ClickUp е опростен шаблон за потребителски профили, който централизира данните за клиентите, събрани от три източника:

Страници в социалните медии Анкети и интервюта Директни обаждания за поддръжка на клиенти

Шаблонът представя събраната информация в раздели, които могат да се разглеждат и са обозначени с различни цветове. Всеки раздел има карти, които посочват конкретни аспекти на „гласа на клиента“. ?️

След като имате пълна представа за потребителския профил, преминете към следващата част от шаблона, която се отнася до:

Коментари: Записва ключови или често срещани точки от обратната връзка. Например, група клиенти са публикували в социалните медии, че са недоволни от ценовите планове на продукта. За да отбележите това, ще добавите запис с етикет „Недоволство от цените“. Нужди: Очертава нуждите на потребителите, разумно изведени от коментарите. Като имаме предвид примера от по-горе, тук можете да добавите „Преразгледайте абонаментните пакети“. Изисквания: Превърнете нуждите в изпълними задачи. По същия начин можете да добавите тук „Създаване на повече ценови планове“ и да дадете на екипа си конкретни задачи, върху които да се фокусира.

Изчистеният вид на шаблона е идеален за хора, които се плашат от сложни мрежови диаграми. ?

8. Шаблон „Гласът на клиента“ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте успешни клиентски преживявания, като събирате и анализирате обратната връзка от клиентите в реално време с шаблона „Гласът на клиента“ на ClickUp.

Шаблонът „Гласът на клиента“ на ClickUp е много подобен на предишния вариант в списъка ни, но в по-практичен формат, по-съобразен с оперативното управление на продукти. Този шаблон е насочен изцяло към изпълнението на задачите. ✔️

Това ви позволява да съберете обратна връзка от различни категории VoC (Voice of Customer, гласът на клиента), включително анкети, записани разговори, онлайн поведение и социални медии. ?

Основната му сила се крие в създаването на решения, специфични за всеки процес. Използвайте карта, за да добавите обобщения на проблемите, които притесняват потребителите ви, интерпретирайте ги заедно с екипа си и отбележете решенията точно под проблемите. Разпределете задачи и подзадачи, за да приложите решението.

По същество очертавате източника на VoC, проблема и решението – това е всичко. Това прави шаблона идеален за справяне с дефекти и недостатъци на продуктите при строги срокове и за поддържане на добри отношения с клиентите. ?️

Като шаблон на оперативно ниво, той предлага изгледи под формата на списък и табло, фокусирани върху яснотата, за да интерпретирате събраните данни.

9. Шаблон за карта на пътуването на клиента на ClickUp

Изтеглете този шаблон Получете цялостен поглед върху клиентското преживяване от начало до край с шаблона за карта на клиентското пътуване на ClickUp.

Имате нужда да визуализирате пътя на клиентите и да получите повече конверсии на потенциални клиенти? Ще останете впечатлени от възможностите на шаблона за карта на пътя на клиента на ClickUp! ?

Шаблонът ви помага да разгърнете обширна клиентска пътека, отбелязвайки пряките и непряките взаимодействия, които потенциалните клиенти имат с вашия продукт или компания. Записвайте и анализирайте точките на контакт с клиентите, техните преживявания и точките на триене.

След като сте начертали пътя, създайте решения за следните три етапа:

Познаваемост: Определете действия за повишаване на видимостта на вашия продукт. Например, използвайте рекламна услуга или влиятелен човек в социалните медии. Обмислете: Изработете стратегия за увеличаване на ангажираността на потребителите и открийте възможности за растеж за конверсия. Конверсия: Идентифицирайте движещата сила зад лоялността на потребителите (или липсата на такава) и ги накарайте да закупят това, което предлагате.

Можете да назначите членове на екипа, които да наблюдават всеки етап и да установят отговорност по време на цялото пътуване на клиента. Използвайте изгледа на диаграмата на Гант, за да проследите напредъка във формат на времева линия.

Това е още един шаблон за бяла дъска, който ви дава достъп до функции на ClickUp като запис на екрана, автоматизации, AI асистент за писане и съвместно редактиране, докато създавате потребителски профили в движение!

Хората са сложни, както и потребителските профили!

Много продукти не успяват да се наложат, защото са базирани на самореференциални дизайни, които не отчитат нуждите на целевите потребители. Използването на добре проучени потребителски профили е единственият изпитан начин за създаване на продукти, които отговарят на нуждите на купувачите. ?

Макар че разчитането на потребителските профили е трудна задача, нашите шаблони служат като силни отправни точки, които да ви помогнат да напреднете. Опитайте един от тях още днес и започнете да се свързвате с целевия си пазар веднага! ?