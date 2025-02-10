12 шаблона за документ с изисквания към продукта (PRD) в Word и Docs

Като човек, който е прекарал години в работа с различни продуктови, бизнес и технически екипи, знам от първа ръка колко важно е едно добро PRD ( документ с изисквания към продукта ) за всеки продуктов мениджър. То е основата на комуникацията между вас, вашия екип за разработка на продукти и всички свързани заинтересовани страни.

Но един добър PRD трябва да следва определени стандарти и да представя конкретни подробности, за да бъде наистина ефективен. Ето тук на помощ идват PRD шаблоните!

Нека споделя списъка си с 12 шаблона за документи с изисквания към продукта, които можете да адаптирате според вашите предпочитания. Използването на тези шаблони гарантира по-гладък и по-ефективен процес на разработване на продукта.

Да започнем!

Какво е документ с изисквания към продукта?

Документът с изисквания към продукта (PRD) е документ на високо ниво, който обхваща всичко, което членовете на вашия екип трябва да знаят за даден продукт.

Той е едновременно динамичен документ – документ, който се актуализира при промяна на изискванията към продукта – и единствен източник на истина (SSOT) – ресурс, към който всички, ангажирани с продукта, могат да се обърнат за насоки.

За разлика от продуктовите пътни карти или потребителските профили, които могат да ви помогнат да усъвършенствате визията си за продукта, PRD очертава функционалните спецификации, на които трябва да отговаря новият ви продукт. За кого е предназначен? Каква е неговата цел? И кой отговаря за всеки компонент?

PRD трябва да води екипа ви през целия процес на разработване на продукта, от началната точка до целевата дата на пускане на пазара. Той трябва да включва и конкретни етапи и показатели за успех или ключови показатели за ефективност ( KPI ), които ще използвате, за да определите успеха на продукта.

Но как да съберете всичко това в едно цяло? Използването на PRD шаблон гарантира, че документът с изискванията към продукта съдържа цялата важна информация и е представен в ясен и последователен формат.

Освен това, работата с PRD шаблон ви спестява необходимостта да създавате нов документ от нулата всеки път, когато започвате процеса отново.

💡Съвет от професионалист: Ускорете процеса на писане с помощта на AI асистенти за писане. Научете как. 👇🏼

Какво прави един шаблон за PRD добър?

Добрият шаблон за документ с изисквания към продукта е лесен за разбиране и може да се актуализира при добавяне на нови функции или случаи на употреба. PRD с прекалено много подробности може да бъде твърде строг или труден за следване, но такъв без достатъчно информация може да доведе до грешки и недоразумения. Важно е да се намери правилният баланс. ⚖️

PRD често се използват от гъвкави екипи за разработка, които дават приоритет на гъвкав подход към разработката на продукти с множество итерации по време на процеса.

Важно е да включите критерии, свързани със сигурността и функционалността. По този начин продуктовите мениджъри ще знаят кога сте готови да пуснете продукта на пазара, както и показателите за успех и KPI. Но няма проблем, ако не разполагате с всички необходими подробности предварително.

Ако имате диаграми на потребителския поток или макети, включете ги; в противен случай можете да ги оставите като отворени въпроси, към които вие или продуктовите мениджъри можете да се върнете по-късно.

Накрая, тъй като PRD е динамичен документ, уверете се, че вашият шаблон има контрол на версиите, за да можете да се върнете към по-ранна версия на документа, ако е необходимо.

12 шаблона за изисквания към продукта (PRD шаблони)

Създаването на ефективен документ с изисквания към продукта ще ви помогне да създадете страхотен продукт. Използвайте един от тези 12 безплатни шаблона, за да започнете.

1. Шаблон за документ с изисквания към продукта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за PRD на ClickUp

Този шаблон за документ с изисквания към продукта (PRD) на ClickUp е подходящ за начинаещи и може да се използва за създаване на документ с изисквания към продукта, дори ако никога преди не сте създавали такъв. Той има шест страници, които обхващат важни аспекти на продукта, като например персонажи и истории на потребители, критерии за пускане на пазара и дизайни.

Страницата „Критерии за пускане“ включва полезни подсказки като „Какви критерии трябва да бъдат изпълнени, за да се потвърди, че продуктът работи както трябва?“ Един пример е „Потребителят трябва да може да променя методите си за плащане на абонамента“.

Разбира се, вие или екипът за разработка на продукти можете да преподредите страниците на шаблона и да замените текста с ваши собствени думи. Това помага да се гарантира, че всичко е в съответствие с вашия процес на разработка.

Този шаблон се фокусира върху „кой, какво, защо, кога и как“ на разработването на продукта и подпомага сътрудничеството между екипа за продуктов дизайн и инженерния екип.

2. Шаблон за изисквания към продукта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за изисквания към продукта на ClickUp

Този шаблон за изисквания към продукта на ClickUp поддържа ClickUp Spaces, облачен инструмент, който ви позволява да работите съвместно с различни отдели. Този шаблон за документ с изисквания към продукта е идеален за продукти с множество функции, тъй като можете да зададете статус, описание и месец на пускане за всяка отделна функция.

Създайте свои собствени полета, превключвайте между видовете изглед „Табло“ и „Списък“ и избирайте от редица опции за статус, от „Завършено“ до „Нуждае се от преглед“.

Този PRD шаблон работи с седем ClickApps, включително Time Tracking, Milestones, Priorities и Dependency Warning. Освен това разполага с контрол на версиите, така че можете да следите решенията си и да се върнете към по-ранна версия на документа, ако е необходимо. 👀

ClickUp Spaces предлага и персонализирани работни процеси и детайлен контрол на разрешенията, така че можете да определите кой има достъп до кои функции.

📮ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват AI за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и вашето работно пространство. С ClickUp получавате AI-базирана помощ при писането в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др. – и всичко това, като запазвате контекста от цялото си работно пространство.

3. Шаблон за документ с бизнес изисквания на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за документ с бизнес изисквания на ClickUp

Шаблонът за документ с бизнес изисквания на ClickUp е насочен към създаването на решение за бизнес нужда или проблем. Той включва 11 страници, които разделят шаблона за документ с изисквания към продукта на лесни за следване теми, като например:

Изпълнително резюме

Цели на проекта

Обхват на проекта

Анализ на разходите и ползите

Въпреки че е подобен на PRD шаблона, неговото приложение е малко по-различно, тъй като се фокусира повече върху нуждите на бизнеса, отколкото върху крайния потребител. Как продуктът се вписва в общите бизнес цели и ценности и каква е неговата цел?

Както и при другите шаблони на ClickUp, можете да оживите шаблона си с емотикони, което ще ви помогне да разчупите потока с визуални знаци и да предадете тона или гласа на марката на целия екип по разработката. ✨

Това е шаблон, подходящ за начинаещи, така че не е необходимо да имате опит в писането на BRD, за да започнете. Просто следвайте схемата и преминавайте през всяка секция една по една, за да постигнете най-добрия процес на разработка.

4. Шаблон за изисквания за управление на проекти в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за изисквания за управление на проекти в ClickUp

Този шаблон за изисквания за управление на проекти на ClickUp ви помага да създадете списък със задачи, които трябва да бъдат изпълнени, преди проектът да бъде завършен. Той предлага четири опции за статус в процеса на разработка, като „В очакване“ и „В процес“, и пет персонализирани полета, които можете да използвате, за да покажете неща като процент на завършеност и резултати.

Всяка задача от списъка ви с задачи може да бъде разделена на подзадачи с начална дата и краен срок, а има и отделни полета за определяне на изпълнител и одобряващ. Можете също да превключвате между четири различни типа изглед, включително списък с изисквания, диаграма на Гант и ръководство за начало.

Въпреки че все още ще се нуждаете от PRD, който да служи като единствен източник на информация за вашия продукт, използването на този шаблон за документ с изисквания към проекта може да ви помогне да преодолеете разликата между информативен документ и списък с практически задачи.

5. Шаблон за системни изисквания на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за системни изисквания на ClickUp

Този шаблон за системни изисквания на ClickUp е създаден, за да ви помогне да документирате софтуерните изисквания на даден проект. С дължина от само две страници, този шаблон за документ с изисквания към продукта има за цел да предостави кратък, но изчерпателен преглед на нуждите на вашия софтуерен екип.

Започнете с попълване на краткото описание на изискванията с подробности за целта, обхвата на проекта и целевия пазар, след което добавете допълнителни бележки за контекста на продукта, дизайна и внедряването, както и оперативната среда.

Използвайте този безплатен шаблон като самостоятелен инструмент за управление на продукти или като отправна точка за по-изчерпателен документ с изисквания към продукта за вашия екип за разработка.

6. Шаблон за изисквания за доклад на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за изисквания за доклад на ClickUp

Шаблонът за изисквания за доклад на ClickUp е създаден, за да ви помогне да поискате доклад от друг член на екипа, като очертаете цялата информация, която искате да включва. Въпреки че не е точно шаблон за документ с изисквания към продукта, той служи за същата цел, като определя ясни очаквания, за да се избегнат недоразумения.

Започнете с описание на целта на доклада в няколко изречения, след което попълнете таблицата с името на заявителя, отдела и типа на доклада. След като направите това, актуализирайте заглавната част с името и логото на вашата компания и изтрийте подсказките, за да изглежда чист и професионален. 🤩

Използването на софтуер за управление на документи, за да съхранявате PRD и отчетите си на едно място, помага на екипа ви да работи по-бързо и намалява вероятността от грешки.

💡Професионален съвет: Използвайте ClickUp Brain, AI асистента на ClickUp, като ваш партньор в писането!

Създавайте висококачествено съдържание по-бързо с AI Writer for Work на ClickUp Brain.

7. Шаблон за документ с кратко описание на продукта ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за кратко описание на продукта в ClickUp

Този шаблон за продуктово резюме на ClickUp съдържа шаблон за попълване, за да може всеки от вашия продуктов екип да бъде на една и съща страница – или по-скоро, страници! – на вашия проект. Започнете с написването на кратко обяснение или резюме, наречено „2-pager“, след което преминете към плана за пускане, функционалните спецификации и други аспекти на вашия проект.

Можете да вграждате прототипи и wireframes, да добавяте коментари и обратна връзка в полетата и да възлагате задачи на членовете на екипа, без да напускате документа.

Има дори място за приложения. Въпреки че можете да добавите колкото страници искате, този шаблон ще ви спести усилието да напишете цяла книга. 📚

Този безплатен шаблон е идеален за проекти с мултифункционални екипи, тъй като всеки може да има достъп до една и съща подробна информация от споделено работно пространство в реално време.

8. Шаблон за матрица на характеристиките на продукта ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за матрица на характеристиките на продукта ClickUp

Шаблонът „Матрица на продуктовите характеристики“ на ClickUp е създаден, за да помогне на продуктовите екипи да изберат върху кой продукт да работят следващо, като сравняват изискванията за характеристиките в удобна визуална матрица.

Например, можете да сравните модели смартфони, като въведете типа на процесора, размера на RAM паметта и резолюцията на дисплея. След като въведете всички подробности, превключвайте между различни типове изглед, като софтуерни функции, хардуерни функции и визуализации. Освен това можете да използвате цветни етикети за състоянието, като „Завършен“ или „Нов модел“, или да проследявате напредъка или текущото състояние в избрани потребителски полета.

Използвайте този шаблон заедно с инженерните шаблони, за да решите на какво да се фокусирате след това и да преминете от етапа на планиране към окончателното разработване на продукта.

Бонус: Инструменти без код за управление на продукти

9. Шаблон за списък за проверка при пускане на продукт на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за списък за проверка при пускане на продукт на ClickUp

Шаблонът за списък за проверка при пускане на продукт на ClickUp е усъвършенстван шаблон, създаден да ви помогне да постигнете успешно пускане на продукт. Разделете задачите на категории като „Пазарен анализ“, „Ценообразуване“ и „Съобщения“ и използвайте полето за статус, за да ги маркирате като „В очакване“, „Завършено“ или „В процес“.

Можете също да зададете начална дата, краен срок и продължителност, както и да назначите член на екипа за всяка задача. Освен това, маркирайте задачите с червен или жълт флаг, за да определите тяхната приоритетност.

Този шаблон ви позволява да превключвате между шест типа изгледи, включително диаграма на Гант, изглед на времевата линия и списък с дейности.

Между персонализираните полета и цветовото кодиране, този списък за проверка при пускането на продукт на пазара трябва да включва всичко, от което се нуждае вашият екип за маркетинг на продукти, за да пусне успешно продукта на пазара.

10. Шаблон за продуктова стратегия на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за продуктова стратегия на ClickUp

Шаблонът за продуктова стратегия на ClickUp може да служи като единствен източник на информация за вашия продукт, независимо в коя фаза от жизнения му цикъл се намирате.

Използвайте полето за статус, за да маркирате функциите като „В процес“, „В очакване“, „Отворено“ или „Завършено“, и присвойте на всяка функция категория, като „Ангажираност“, „Растеж на потребителите“, „Съдържание“ или „Удобство на ползване“.

Всяка задача може да има начална дата, крайна дата и дата на стартиране и да бъде възложена на ръководител на екип. Използвайте полето „Усилие“, за да определите задачата като с висока, ниска или средна трудност. След това сортирайте или групирайте списъка си по приоритет, усилие, активни функции и други атрибути.

Този усъвършенстван шаблон на ClickUp предлага повече инструменти от много други шаблони, включително автоматизация, която може да зададе персонализирано поле при създаването на задача. Има дори вграден формуляр за подаване, който улеснява членовете на екипа да предлагат нови функции.

11. Шаблон за документ с изисквания към продукта в Microsoft Word от SampleTemplates

чрез Microsoft Word

Както опитен изследовател, досега успешно сте се справили с предизвикателствата на разработването на продукти. Сега е време да пренесете своя опит на следващото ниво.

Шаблонът за документ с изисквания към продукта на Microsoft Word от SampleTemplates е най-доброто решение за подробен инструмент, който гарантира, че няма да пропуснете нищо в стремежа си към съвършенство на продукта.

Този шаблон за документ с изисквания към продукта от SampleTemplates е всеобхватно средство, което помага на хората да разберат целта на даден продукт, как работи, функционалните му изисквания, техническата му цел и обхвата на употреба, както и ограниченията, предположенията и зависимостите.

Шаблонът служи като справочник за екипите за разработка на продукти, заинтересованите страни, разработчиците на продукти и дизайнерите, като осигурява ясно разбиране и съгласуваност по отношение на вашите потребителски истории или желания резултат от продукта.

12. Шаблон за PRD в Google Docs

чрез Google Docs

Този PRD шаблон на Google Docs е интуитивен и гъвкав документ, който е идеален за лесно управление и сътрудничество по отношение на изискванията към вашия продукт.

Шаблонът използва пълноценно функциите на Google Doc за актуализиране в реално време, споделяне и съвместно редактиране. Това го прави идеален избор за екипи, които работят дистанционно или имат членове, разпръснати на различни места.

Освен това, този шаблон се интегрира добре с други приложения и инструменти на Google, което гарантира безпроблемен работен процес. Плюс това, той е достъпен навсякъде, където имате достъп до интернет. Така че, независимо къде се намирате, вашият PRD е само на няколко клика разстояние.

Често задавани въпроси за документа с изисквания към продукта

Как да форматирам PRD?

Форматирането на PRD изисква няколко ключови компонента. Обикновено започвате с въведение, в което обяснявате какво е продуктът и каква е неговата цел. След това включвате раздели, в които подробно описвате обхвата на продукта, нуждите, които той задоволява, и необходимите му функции. Ако е възможно, включете истории на потребители, за да предоставите перспектива и да създадете по-силен контекст. Изискванията трябва да бъдат ясно дефинирани и разделени на функционални и нефункционални. Не забравяйте да включите графици, етапи и показатели за успех, които очертават пътната карта за разработката и критериите за измерване на успеха.

Какви са предимствата от използването на PRD?

Използването на PRD гарантира, че всички, участващи в проекта, имат ясно разбиране за изискванията и целите на продукта. То съгласува членовете на екипа, максимизира ефективността чрез намаляване на недоразуменията и помага за определяне и управление на очакванията. PRD също така помагат да се държи всеки отговорен, тъй като ясно разпределят отговорностите и задачите. Накрая, те действат като жив документ, който може да бъде променян с развитието на продукта, като по този начин остава актуален през целия процес на разработване.

Какви са предизвикателствата при използването на PRD?

PRD могат да бъдат доста обширни и създаването на солиден такъв може да отнеме известно време и усилия. Те могат да бъдат и трудни за актуализиране, особено в динамичен проект, където целите и изискванията на продукта могат да се променят често. Освен това може да има предизвикателства при поддържането на гъвкавост и адаптивност, като същевременно се спазват насоките, които PRD предоставя. Също така, макар че PRD има за цел да избегне недоразумения, все пак е възможно да възникнат различни интерпретации на изискванията, което да доведе до възможни конфликти или несъответствия.

Какво трябва да включа в PRD?

Един добре изготвен PRD трябва да включва ясна цел или предназначение на продукта, целева аудитория, описание на продукта, характеристики и функционалности, необходими за постигане на целите, ограничения, зависимости и всички направени предположения. Освен това, той трябва да включва показатели за успех, графици и етапи, за да се гарантира, че всеки има ясен план за разработване на продукта.

Какви са най-добрите практики за гъвкави екипи, които използват документ с изисквания към продукта?

За гъвкавите екипи е важно да се поддържа гъвкавостта на PRD, за да се справят с променящата се динамика на проекта и нуждите на клиентите. Трябва да се вземе предвид приоритизирането на функциите, като се фокусирате преди всичко върху стойността за потребителя. Разделете всяко изискване на малки, управляеми задачи или потребителски истории и включете целия екип в процеса на създаване. Това гарантира разбиране и съгласие от страна на всички. Редовно преглеждайте и актуализирайте PRD при настъпване на промени и гарантирайте ефективна комуникация и ясни очаквания, като използвате PRD като основна отправна точка.

Как екипът за разработка може да използва документ с изисквания към продукта?

Екипът за разработка използва PRD като ръководство по време на процеса на разработка на продукта. Документът включва необходимите подробности за функционалностите на продукта, взаимодействията с потребителите и общите цели на продукта. Използвайки тази обща референция, екипът може да съгласува усилията си, да гарантира, че ще постигне желаните резултати, да проследява напредъка спрямо важните етапи и да управлява промените или актуализациите ефективно. PRD спомага и за ясната комуникация в екипа и с други заинтересовани страни, като предотвратява недоразуменията и гарантира, че всички имат еднаква визия за продукта.

Подобрете документацията си с PRD шаблони

Създаването на PRD за всеки продукт във вашата продуктова линия гарантира, че всички членове на екипа ви са на една и съща страница по отношение на очакванията. Вместо да се опитвате да разберете нещата по хода на работата, ще имате единен източник на информация, към който можете да се обърнете – но такъв, който е достатъчно гъвкав, за да се адаптира към нови функции и итерации по време на процеса. 🌻

Вместо да създавате PRD от нулата всеки път, изберете един от тези шаблони, за да започнете. Независимо дали решите да включите макети, потребителски истории или отворени въпроси, ще можете да представите изискванията към продукта си по ясен и достъпен начин.

Освен това, когато използвате шаблон на ClickUp за вашия PRD, можете да се възползвате от допълнителни инструменти за междуфункционално сътрудничество, като Whiteboards и ClickUp Spaces.

Можете също да използвате шаблони като шаблони за пускане на продукт и стратегия за продукт, за да подходите към продукта си от различен ъгъл или на различен етап от процеса.