Как да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, за да подобрите представянето на служителите

Разликата между обикновеното и необикновеното е в това малко нещо в повече.

Разликата между обикновеното и необикновеното е в това малко нещо в повече.

Хората се раждат любознателни, адаптивни и жадни за знания. Като възрастни, повечето продължават да се стремят да се усъвършенстват и да правят неща, които им дават усещане за лично и професионално израстване.

Ако сте мениджър или ръководител в областта на човешките ресурси, знаете, че вашите служители разчитат на вас за насоки относно обучението и развитието си.

Според проучвания 80% от служителите, работещи в организации, казват, че обучението добавя смисъл към тяхната работа. Без съмнение, подпомагането на служителите да се развиват на работното място играе значителна роля за тяхното удовлетворение и ангажираност.

Като мениджър, трябва да се научите да идентифицирате областите, в които служителите могат да се подобрят. Служителите, които се фокусират върху подобряването на работата си, увеличават потенциала си. И има още едно предимство: когато служителите работят върху областите, в които могат да се подобрят, другите също се възползват от това – колегите им се чувстват вдъхновени, а проектите, по които работят, имат по-голям шанс за успех.

В този блог ще разгледаме често срещани области за подобрение на работното място, стратегии и съвети, които можете да използвате, както и инструменти като ClickUp, които ще улеснят процеса.

Какви са областите за подобрение на работното място?

Областите за подобрение са конкретни умения и показатели за работата, които служителят трябва да подобри. Идентифицирането на областите за подобрение на работното място е първата стъпка към разглеждане на силните и слабите страни на служителя, повишаване на неговата производителност и насърчаване на кариерното му развитие.

Някои професионални умения, върху които служителите може да се наложи да работят, са:

Управление на времето

Междуличностна комуникация

Умения за решаване на проблеми

Умения за активно слушане

Емоционална интелигентност

Организационни умения

Технически умения

Тези области могат да бъдат идентифицирани по време на обучения, прегледи на представянето, самооценки или сесии за обратна връзка с мениджърите. Друг популярен метод за идентифициране на области за подобрение е SWOT анализа. Нека разгледаме това по-подробно.

SWOT анализ за идентифициране на области за подобрение

SWOT анализа е стратегическа техника за идентифициране на силните и слабите страни, възможностите и заплахите на даден служител. След като бъдат идентифицирани, те могат да посочат конкретни области за подобрение на работното място.

Например:

Силни страни срещу слаби страни : Сравняването на силните страни на служителя с неговите слаби страни може да ви даде ценна информация. Например, един служител може да притежава силни иновативни умения, но да не е в състояние да изрази ефективно своите идеи.

Силни страни срещу възможности : Идентифицирайте как даден служител може да използва своите силни страни, за да се възползва от възможностите. Например, съчетаването на служители с допълващи се силни страни може да улесни споделянето на знания и подобряването на уменията. Това може да насърчи култура на непрекъснато усъвършенстване.

Слабости срещу заплахи: Определете как слабостите могат да направят служителите по-уязвими към заплахи и изработете подходящи стратегии за тяхното намаляване. Например, техническите гении с лоши комуникативни умения може да не са в състояние да участват ефективно в сесиите за мозъчна атака, където всъщност техните идеи биха били безценни.

Сега, когато разбрахме как да идентифицираме областите за подобрение, нека се задълбочим малко повече.

Разбиране на концепцията за области за подобрение

Областите за подобрение са разликите между текущото представяне на служителя и неговия пълен потенциал. Не забравяйте: това са възможности за растеж, а не недостатъци.

Как работата върху областите за подобрение помага на служителите и организациите?

Подобряването на някои аспекти от уменията или производителността на служителите може да има огромно положително влияние върху тяхното работно представяне. А с подобряването на работното представяне на служителите се подобряват и тяхната производителност, междуличностните им отношения и общото им благосъстояние. В крайна сметка това може да има ефект на домино, като създаде положителна и по-ориентирана към постиженията работна среда за всички.

Служителите се възползват от:

Придобиване на увереност

Почувствайте по-голямо удовлетворение от работата си

Насладете се на засилено чувство за другарство с колегите си от екипа.

Те също така са по-малко склонни да напуснат, ако чувстват, че постоянно се учат – компаниите с силна култура на учене отбелязват 57% задържане на служителите.

От своя страна, организацията се възползва от по-здрава корпоративна култура, по-ниска текучество на персонала и повече възможности за вътрешни повишения.

Това има потенциал да се превърне в самоподдържаща се система: компаниите растат и се развиват, докато техните служители растат и се развиват, и обратното.

Как пренебрегването на областите за подобрение вреди на служителите и организациите?

Компаниите, които не успяват да намерят нови области за подобрение за своите служители, могат да се сблъскат със стагнация и намалена производителност. Служителите им могат да се почувстват недоволни от липсата на удовлетворение от работата и възможности за професионално развитие. Това може да има сериозно негативно влияние върху работата: служителите, които се чувстват недооценени или демотивирани, могат да проявят повишена отсъствие от работа.

Ясно е, че идентифицирането на областите, в които служителят може да се развива и подобрява, е от решаващо значение.

Нека изброим някои от най-често срещаните аспекти, върху които служителите трябва да работят.

Общи области за подобрение за служителите

Почти всеки може да намери начин да подобри някакъв аспект от своите работни навици и поведение. Нека разгледаме по-отблизо някои от конкретните умения, които компаниите биха искали да развият своите служители.

1. Комуникативни умения

Ефективната работа до голяма степен зависи от това колко добре хората комуникират помежду си. Силните комуникационни умения включват способността да говорите, пишете и изразявате добре мислите си. Но това не е всичко. Хората, които имат умения за активно слушане, например, също намират за лесно да се свързват и да съчувстват на своите колеги.

Невербалната комуникация, като езика на тялото, също играе огромна роля. Това включва всичко – от израженията на лицето и жестовете до позата и контакта с очите.

Както казва Питър Дракър, австрийско-американски консултант по мениджмънт и педагог

Най-важното в комуникацията е да чуете това, което не се казва.

Най-важното в комуникацията е да чуете това, което не се казва.

Разгледайте следните примери за слаби комуникационни умения: Да речем, че давате конструктивна обратна връзка, но ръцете ви са скрепени, а тонът ви е монотонен. Слушателят може да предположи, че не сте искрен.

Избягването на зрителен контакт по време на разговор може да ви накара да изглеждате незаинтересован или ненадежден, дори ако думите ви говорят друго.

Слабите междуличностни умения могат да имат нежелани ефекти, затова е толкова важно да ги подобрите. Бъдете отворени, приятелски настроени и внимателни по време на разговорите.

Приятелски съвет: Опитайте се да не бъдете псевдослушател, човек, който изглежда внимателен, но игнорира разговора. Човекът от другата страна най-вероятно ще го усети и може да не се ангажира с вас следващия път. По-важното е, че ще пропуснете съдържанието на разговора.

2. Управление на времето

Служителите често се занимават с множество дейности, от определяне на приоритетите на задачите до отделяне на време за срещи. Ако вашите служители се затрудняват да управляват времето си и да се справят с множество задачи, трябва да дадете приоритет на подобряването на този аспект.

Например: Служител, който е добър в работата си, но постоянно пропуска крайните срокове, въпреки че твърди, че има всичко под контрол, може да страда от лоши умения за управление на времето.

Закъснението за екипни срещи причинява неудобства на другите и може да доведе до раздразнение или недоволство сред останалите членове на екипа.

Такива служители може да се нуждаят от обучение, за да развият добро чувство за управление на времето.

3. Изграждане на екип и работа в екип

Служителите, които работят в екип, трябва да могат да общуват и да си сътрудничат. Слабите междуличностни умения могат да имат сериозни последствия.

Служителите, които бързо поемат заслугите за индивидуалните успехи, но не признават приноса на другите, могат да отблъснат колегите си и да подкопаят сплотеността на екипа.

От друга страна, всеки екип цени член на екипа, който Предлага подкрепа и насърчение на другите

Помагайте на другите, когато е необходимо

Цени времето и усилията на своите колеги

Такъв човек е солиден играч в екипа – такъв, който всеки екип би се радвал да има в състава си.

4. Умения за решаване на проблеми

Всяка организация се нуждае от служители, които могат да мислят нестандартно. Способността да се решават проблеми може да бъде огромно предимство за всеки служител. Тя помага при различни задачи, като справяне с трудни технически проблеми, изработване на иновативни стратегии или адаптиране към неочаквани ситуации.

Сравнете тези два типа служители:

Един служител се сблъсква с технически проблем и веднага го ескалира, без да го анализира. Ясно е, че той предпочита да следва правилата, вместо да мисли творчески.

Друг служител проактивно проучва различни решения и ги предлага в структуриран формат, заедно с анализа си за това кое е най-доброто решение според него.

Кой от тях според вас заслужава възможността да покаже своите солидни умения за решаване на проблеми в други проекти? Може би те са готови за по-предизвикателна роля.

5. Лидерски умения и делегиране

Компанията има светло бъдеще, когато се ръководи от способни лидери. Насърчаването на хората да усъвършенстват своите лидерски умения може да им внуши чувство за отговорност и постижение.

Служител с силни лидерски и делегиращи способности: Знае как ефективно да делегира задачи

Дайте възможност на другите членове на екипа

Доброволно се предлага да бъде ментор на по-малко опитни колеги

Обучението в лидерско поведение подготвя вашите служители за следващата фаза на растеж. Те могат да се справят с проблемите си самостоятелно, а също и да работят в екип, когато е необходимо.

6. Поставяне и постигане на цели

Поставянето на цели е от решаващо значение за навременното изпълнение на задачите и намаляване на изтощението и прокрастинирането. То предоставя ясна посока към мястото, където искате да бъдете, и към което трябва да насочите енергията си, за да достигнете целта си.

Служител, който си поставя амбициозни цели, но няма ясен план и не проследява напредъка си, може да пропусне крайните срокове. От друга страна, ако целите му са реалистични и измерими и той редовно преразглежда и коригира стратегиите си, вероятността да успее е по-голяма.

7. Емоционална интелигентност и емпатия

Емоционалната интелигентност е способността да разбираме и управляваме собствените си емоции и тези на другите. Тя изисква самосъзнание, социална осъзнатост и умения за управление на взаимоотношенията.

Помислете: кои от тези качества колегите биха искали да имат в своя екип?

Служител А отхвърля опасенията на колега, без да вземе предвид неговите чувства или гледна точка.

Служител Б има по-висок емоционален коефициент. Той активно слуша и предлага подкрепа на друг служител, който може да изпитва затруднения.

Очевидно е, нали?

Емоционалната интелигентност е една от отличителните черти на добрия играч в екип – и всъщност на добрите хора. Това е основно умение, което всеки трябва да усвои.

8. Умения за разрешаване на конфликти и преговори

Конфликтите са неизбежни във всяка група. Решаването на тези конфликти по твърд, но тактичен начин, като се намери решение, от което всички да спечелят, е завидно умение. По същия начин служителите трябва да се научат как да преговарят с други екипи и дори със собствените си мениджъри. Те трябва да се научат как да управляват „нагоре“.

Когато служителите избягват да се занимават с конфликти или налагат решения, без да вземат предвид гледните точки на другите, възникват нерешени проблеми и напрежение.

Вместо това, те трябва да се научат как да: Подходете към конфликтите с нагласа за сътрудничество

Изслушайте различни гледни точки

Работете за взаимноизгодни решения

9. Критично мислене и аналитични умения

Критичното мислене и аналитичните умения оказват пряко влияние върху способността на служителите да решават проблеми, да вземат решения и да оценяват информация.

Служителите, които правят прибързани заключения, без да анализират задълбочено данните или да обмислят всички възможни резултати, страдат от слабо критично мислене. Те трябва да се научат да оценяват внимателно цялата налична информация и да претеглят различните фактори, преди да вземат решения.

10. Креативност

Подобно на решаването на проблеми, творчеството включва нестандартно мислене и измисляне на нещо ново. Компаниите, които ценят иновациите, трябва да инвестират в насърчаване на творчеството на своите служители, за да се възползват от ползите.

Например, ако даден служител постоянно разчита на стандартни решения и се съпротивлява на проучването на нови идеи, това може да подсказва липса на креативност. В идеалния случай той трябва да предлага иновативни идеи и да мисли нестандартно.

💡 Професионален съвет: Помислете за организиране на творчески дейности като лов на съкровища, конкурси за писане и симулации на промяна на бранда за служителите. С течение на времето това ще доведе до по-високо чувство за творчество, което автоматично ще се отрази на ежедневните им работни задачи.

11. Устойчивост и адаптивност

Устойчивостта се отнася до способността да се възстановявате от неуспехи и предизвикателства. Тя включва поддържането на положително отношение към трудностите в работата. Адаптивността се отнася до приспособяването към нови и непознати ситуации, като същевременно сте гъвкави и отворени към научаването на нови неща.

Устойчивите служители знаят как да: Преодолейте неуспехите, справяйте се по-добре със стреса и се учете от грешките си.

Отговаряйте положително на обратната връзка

Пазете тяхното психично здраве.

Например, ако вашите служители се борят да се справят с неуспехите и имат затруднения при адаптирането на стратегиите си, това може да е признак за ниска устойчивост и адаптивност. Тези служители се нуждаят от подкрепа при справянето с предизвикателствата на работа. Много е важно да им помогнете да станат по-силни и по-устойчиви.

Някои от споменатите по-горе области за подобрение са взаимосвързани – способности за решаване на проблеми и умения за критично мислене. Всъщност е вероятно, че след като един служител започне да работи върху някои аспекти, други също могат да се подобрят.

Първо обаче служителите трябва да бъдат насочени към правилната стратегия за подобряване на всеки от тези аспекти. Нека да разберем как:

Стратегии за подобряване на идентифицираните области за подобрение

След като идентифицирате областите, в които даден служител се нуждае от подобрение, решете как най-добре да постигнете това подобрение.

Може да се използва комбинация от стратегии: Менторство: Менторството е чудесна стратегия, тъй като е от полза и за двете страни. Менторът предоставя насоки, указания, ресурси, съвети, възможности и насърчение. От своя страна, менторите получават нови перспективи от своите ментори.

Обратна връзка и оценка на представянето: Обратната връзка и оценките на представянето на служителите са като контролни точки. Те помагат на служителите да видят къде са били, къде са сега и накъде трябва да се насочат. Такива прозрения посочват точно в кои области служителят трябва да се фокусира, за да ускори професионалното си развитие.

Програми за повишаване на квалификацията и обучение на служителите: Програмите за повишаване на квалификацията за твърди и меки умения предлагат структуриран подход за запълване на пропуските в профила на служителя.

Инициативи като тези улесняват служителите да работят върху областите, в които могат да се подобрят. Въпреки това, ролята, която играе нагласата на служителя, не може да бъде пренебрегната.

Служителите трябва да придобият нагласа за развитие, която да ги мотивира да се занимават активно с областите, които се нуждаят от подобрение. Външни фактори също могат да ги мотивират, като например желанието да бъдат повишени или да поемат различна роля.

Далековидните и амбициозни служители са склонни сами да откриват възможности за подобрение (или да потърсят помощ от колегите и менторите си) и да работят методично, за да ги реализират. Проактивните служители може да търсят и инструменти, като например приложение за управление на времето, които да им помогнат да подобрят настоящите си умения. Нека разгледаме по-подробно.

Можете ли да използвате инструменти, които да ви помогнат да подобрите производителността и нагласата на вашите служители? Да, можете.

*Трябва ли да използвате инструменти? Разбира се, че трябва.

За да бъде успешно всяко начинание, то трябва да бъде SMART (конкретно, измеримо, постижимо, уместно и обвързано с време). Инструментите ви помагат да направите това лесно и систематично, а ClickUp се справя добре с тази задача.

Докато ClickUp изпълнява всички задачи, които се изискват от инструмент за управление на проекти, можете да използвате ClickUp и за:

Оценяване на работните резултати: Използвайте Използвайте ClickUp Tasks , за да създавате, възлагате и приоритизирате задачи. След това предоставете на служителите визуален преглед на ключовите им показатели за ефективност (KPI) с помощта на ClickUp Dashboards , което им позволява да следят собствените си резултати и производителност в реално време.

Увеличете производителността: Свържете задачите на служителите с дългосрочните цели, като използвате Свържете задачите на служителите сдългосрочните цели, като използвате ClickUp Goals . Функциите за проследяване на целите на ClickUp позволяват на служителите да следят напредъка си в реално време. Това помага при определянето на етапи, проследяването на степента на изпълнение и представянето на постиженията на служителите и областите, които се нуждаят от подобрение. Уверете се, че те съответстват на стремежите на служителите и резултатите на организацията.

Започнете с ClickUp Goals Задайте SMART цели с ClickUp Goals

Подобрете управлението на времето: Функциите Функциите за проследяване на времето на проекта в ClickUp могат да ви помогнат да идентифицирате тенденциите в производителността на служителите. Използвайте вградените таймери, за да измервате времето, прекарано в задачите, и използвайте автоматично генерираните отчети, за да анализирате разпределението на времето между задачите.

Проследявайте времето за всяко устройство, за да получите точни оценки за времето, прекарано в изпълнение на задачите.

Подобрете управлението на проекти: Използвайте различни Използвайте различни изгледи на ClickUp , като например диаграма на Гант , за да визуализирате напредъка на проектите за подобряване на служителите си.

Проследявайте напредъка на проекта за подобряване на служителите си по час, ден, седмица, месец или година с диаграмите на Гант в ClickUp.

Оценявайте представянето на служителите: Използвайте ClickUp Brain , за да генерирате подробни отчети за представянето на служителите, като използвате събраните и организирани данни. След това представяйте тези отчети с помощта на ClickUp Docs и ги споделяйте със служителите си и техните ментори.

Създавайте доклади за оценка на служителите с помощта на ClickUp Docs.

За всяка от горните дейности ClickUp предоставя безплатни шаблони, които могат да се използват за оптимизиране на оценките на представянето, проследяване на напредъка на служителите и ефективно управление на поставянето на цели. Това улеснява оценяването и подобряването на цялостното представяне на работа.

Шаблон за оценка на представянето в ClickUp

Шаблонът за оценка на представянето на ClickUp работи като личен асистент, който се грижи за всичко – от оценяване на представянето на служителите до проследяване на представянето, поставяне на цели и организиране на 360-градусови оценки.

Изтеглете този шаблон Идентифицирайте и проследявайте представянето и целите във времето с шаблона за преглед на представянето на ClickUp.

Можете да използвате този шаблон, за да идентифицирате и наблюдавате представянето на служителите във времето и да се уверите, че екипът ви постига целите и задачите. Освен това можете да давате обратна връзка и наставления за областите, които се нуждаят от подобрение, и да насърчавате култура на признание и оценка за служителите, които надхвърлят очакванията.

Основните характеристики на този шаблон включват:

Персонализирани статуси за класифициране на задачи като „Следващо“, „Точки за обсъждане“ и „Обратна връзка“ за прецизно преразглеждане

Потребителски полета за точност и за да поддържате прегледите на представянето точни и прости

Персонализирани изгледи като Списък, Гант, Натоварване, Календар и други

Шаблон за оценка на представянето в ClickUp

Можете да използвате шаблона за оценка на представянето на ClickUp, за да оцените няколко служители от екипа си, използвайки едни и същи показатели.

Изтеглете този шаблон Дайте конструктивна обратна връзка с шаблона за оценка на представянето на ClickUp.

Ето как този шаблон може да ви помогне:

Персонализирани изгледи : Изгледът „Табло“ предоставя цялостен обзор на статуса на процеса на преглед, докато изгледът „Списък“ предоставя подробна информация за множество служители.

Персонализирани статуси : Разделът „Отворени“ показва прегледите „в процес на изпълнение“, докато разделът „Завършени“ обозначава финализираните прегледи, които вече не са активни.

Потребителски полета : Тази секция от шаблона ви позволява да персонализирате следното: Тримесечие: Проследява тримесечието, в което се провежда оценката Отдел: Показва отдела на оценяваните служители Напредък: Показва напредъка, постигнат при оценката (самооценка или оценка от мениджъра) Мениджър: Посочва мениджъра на служителя (наред с други неща)

Тримесечие: Проследява тримесечието, през което се провежда прегледът.

Отдел: Показва отдела, в който работи служителят, който се оценява.

Напредък: Показва напредъка, постигнат при прегледа (самооценка или оценка от мениджъра)

Мениджър: Указва мениджъра на служителя (наред с други неща)

Тримесечие: Проследява тримесечието, в което се провежда прегледът.

Отдел: Показва отдела, в който работи служителят, който се оценява.

Напредък: Показва напредъка, постигнат при прегледа (самооценка или оценка от мениджъра)

Мениджър: Указва мениджъра на служителя (наред с други неща)

Данните, събрани чрез оценки на представянето, могат да бъдат източник на полезна информация и трябва да бъдат анализирани, за да се извлекат полезни заключения.

Други шаблони също могат да ви помогнат. Искате ли да знаете какво наистина мисли вашият екип?

Използвайте шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp, за да създадете анкети за удовлетвореността на служителите, с които да съберете мненията на всички и лесно да получите обратна връзка от мениджърите. Тази обратна връзка може да бъде анализирана и използвана за усъвършенстване на организационните процеси чрез цикъл на обратна връзка.

Накрая, шаблонът за личен план за развитие на ClickUp помага на служителите да планират как да подобрят уменията си, да подкрепят кариерното си развитие и да повишат ангажираността и задържането на служителите. Този шаблон може да ви помогне да разработите солиден план за действие, за да работите изчерпателно върху областите, които се нуждаят от подобрение.

Изтеглете този шаблон Проследявайте растежа и развитието на вашите служители с шаблона за личен план за развитие на ClickUp.

Предимства и потенциални предизвикателства при подобряването на служителите

Макар че подобрението на служителите може да стимулира кариерното им развитие, то не е без препятствия. Нека разгледаме предимствата и предизвикателствата по време на този процес.

Предимства

Ето как инвестирането в служителите ви може да създаде положителна култура на работното място:

Подобрена работна производителност и ефективност: Плановете за усъвършенстване на служителите мотивират служителите да придобиват нови умения и знания. Това допринася за тяхната работна производителност, повишава увереността им и подобрява вземането на решения и решаването на проблеми. В дългосрочен план производителността на служителите също се увеличава.

Подобрено изграждане на екип и корпоративна култура: Инициативите за подобряване на служителите насърчават сътрудничеството, което улеснява постигането на общи цели. Култура, която цени усилията на служителите, може да създаде по-подкрепяща Инициативите за подобряване на служителите насърчават сътрудничеството, което улеснява постигането на общи цели. Култура, която цени усилията на служителите, може да създаде по-подкрепяща работна среда , което води до повишена удовлетвореност, лоялност и ангажираност на служителите.

Възможни предизвикателства

Нека се запознаем с потенциалните предизвикателства, които могат да възникнат при подобряването на служителите.

Трудности при поддържането на непрекъснато усъвършенстване и нагласа за растеж: Трудно е да се поддържа постоянен фокус върху усъвършенстването, докато се справяте с множество приоритети. Понякога служителите могат да станат самодоволни, което ги прави незаинтересовани от инициативи за усъвършенстване.

Съпротива срещу промените: Служителите могат да възприемат промените като заплаха за сигурността на работата или статуса си, което води до съпротива. Освен това, внезапните промени могат да нарушат графиците и комфортната зона на служителите, което води до съпротива.

Липса на социални умения сред членовете на екипа: Служителите с ограничени социални умения могат да се обидят от честната обратна връзка и да се почувстват заплашени от предложението, че трябва да се подобрят.

Прочетете също: 10 предизвикателства и решения за екипите по човешки ресурси

Как ClickUp може да намали потенциалните недостатъци

Сега, след като изложихме добрите и лошите страни, нека видим как ClickUp може да ни помогне да решим основния проблем.

Първо, убедете служителите в необходимостта от непрекъснато усъвършенстване. Важно е да разберете какво ги спира. Създайте персонализирани анкети за събиране на конкретна обратна връзка, свързана с отношението на служителите към обучението и развитието, чрез ClickUp Forms

Автоматично попълнете данните, събрани чрез тези проучвания, с помощта на ClickUp Brain.

Анализирайте тези данни, за да откриете пречките пред плановете за подобрение, като например липсата на специално отделено време за програми за обучение и развитие. Можете да интегрирате ClickUp с различни платформи за анализ за по-задълбочен анализ.

Проведете кратък разговор с отделни служители, за да разрешите дребни проблеми, които ги възпрепятстват. Например, служителите, които работят дистанционно, може да се сблъскват с проблеми с мрежата, така че възможностите за обучение и развитие за тях може да се наложи да бъдат специално адаптирани. Използвайте ClickUp Chat View , за да бъдете убедителни, но без да влизате в конфликт по време на личен разговор.

ClickUp Chat е интересен начин за бърза комуникация със служителите.

Служителите, които се нуждаят от по-устойчив и структуриран подход, за да достигнат пълния си потенциал, могат да се възползват и от План за подобряване на производителността (PIP).

Задайте SMART (конкретни, измерими, постижими, реалистични и обвързани с времето) цели с помощта на ClickUp Goals

Задайте SMART цели с ClickUp Goals

Управлявайте областите за подобрение като професионалист с ClickUp!

Пренебрегването на областите, които се нуждаят от подобрение, е като шофиране с пукната гума. Може би ще успеете да карате за известно време, но няма да стигнете до местоназначението си.

Никой не е съвършен, но най-важното е отдадеността и мотивацията да се постигне съвършенство. Един фокусиран план за области за подобрение може да направи или да съсипе вашия екип.

За разлика от други инструменти за управление на човешките ресурси и проекти, ClickUp може да ви служи като цялостно решение за управление на цели, с което да създавате, проследявате и усъвършенствате планове за кариерно развитие. Използвайте го, за да гарантирате, че растежът на вашия екип никога няма да забави темпото си.

Започнете да използвате ClickUp безплатно още днес!