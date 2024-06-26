10 стратегии за благополучие на служителите, които да поддържат щастието на вашия екип

Благосъстоянието на служителите е критичен компонент на процъфтяващото работно място. Според про учването на Gallup „State of the Work Survey 2024“ „над 62% от служителите в световен мащаб не се чувстват ангажирани с работата си“. Това се равнява на приблизително 8,9 трилиона долара загуба на производителност в световен мащаб.

С такива шокиращи цифри е ясно, че даването на приоритет на здравето и благосъстоянието на служителите не е просто полезно – то е от съществено значение.

В този блог ще се запознаем с 10 ефективни стратегии за благосъстоянието на служителите. Тези стратегии дават възможност на специалистите по човешки ресурси, бизнес лидерите и мениджърите да насърчават по-здравословна и по-продуктивна работна среда.

Защо благосъстоянието на служителите е важно?

Работата може да бъде стресираща, особено за специалистите, които се борят да се справят с постоянно променящата се природа на индустрията. Могат ли стратегиите за благосъстоянието на служителите наистина да подобрят това?

Да, точно така! Проучването „Work Reimagined Survey“ на EY за 2023 г. установи, че „Доверието, овластяването и грижата намаляват вероятността от напускане с 40%. “ Макар че това може да звучи като абстрактни понятия, добре разработена стратегия за благосъстоянието на служителите може да ви помогне да ги направите по-осезаеми на работното място.

Ето защо това е толкова важно.

Щастливи служители = продуктивни служители

Когато служителите се чувстват добре, те са по-склонни да бъдат фокусирани и мотивирани и да свършват работата си. Те дават най-доброто от себе си и се справят с предизвикателствата с положително отношение. Те работят по-добре, спазват сроковете с усмивка и разработват креативни решения. Това е печеливша ситуация за всички!

По-малко стрес, по-малко болнични дни

Чувството на претовареност и изтощение може да доведе до повече болести. Насърчаването на здравето и благосъстоянието на служителите помага на служителите да се справят със стреса и да останат здрави, което означава по-малко отсъствия и по-надежден екип. Всички печелят, когато хората се чувстват достатъчно добре, за да идват на работа и да дават най-доброто от себе си!

По-ниска текучество, по-висока задържаемост

Никой не иска да напусне работа, на която се чувства ценен и подкрепен. Когато дадете приоритет на подобряването на благосъстоянието на служителите, показвате на служителите си, че се интересувате от тях като хора, а не само като зъбни колела в машината. Това може да доведе до по-щастлива и лоялна работна сила, която ще остане с вас за дълго. Можете да спестите време и пари за набиране на персонал и да добавите повече ресурси към съществуващия си екип!

Креативност и решаване на проблеми

Представете си екип, който се чувства свободен да споделя идеи и да поема рискове. Когато служителите се чувстват подкрепени и ценени, те създават среда, в която щастливи и здрави служители мислят нестандартно и предлагат иновативни решения.

По-силна корпоративна култура

Когато служителите се чувстват добре на работното си място, това личи! Позитивната и подкрепяща работна среда насърчава чувството за общност и принадлежност. Хората са по-склонни да си помагат взаимно, да сътрудничат ефективно и да създават култура на доверие и уважение.

Тази положителна енергия може да се разпространи в цялата компания, превръщайки я в по-приятно място за всички.

Благосъстоянието на служителите е стратегическа инвестиция в устойчивото развитие на цялата ви организация. Работна среда, която насърчава благосъстоянието на служителите, води до добро преживяване за служителите и дългосрочен успех.

Според проучването „Work Reimagined Survey“ на EY за 2023 г., организациите, които дават приоритет на стратегии, фокусирани върху служителите, са: 140% по-оптимистични за привличането на необходимите таланти

С 204% по-голяма вероятност да се съгласят, че производителността на компанията се е променила/подобрила през последните две до три години

131% по-вероятно е да се съгласят, че компанията се е справила добре с външните натиски през последните две до три години

187% по-вероятно е да се съгласите, че гъвкавата работа е била успешно приложена

10 стратегии за благополучие на служителите

Освен загубата на печалба, съществува много по-сложна връзка между благосъстоянието на служителите и организационната ефективност.

Проучването на Gallup показва, че ангажираността на служителите е дори по-добър показател за представянето на бизнес единиците в трудни времена, като пандемия или рецесия. Инвестирайки в ангажираността на служителите, вие подобрявате и непосредствените финансови резултати и дългосрочната перспектива на вашия бизнес.

Ето 10 стратегии за благосъстоянието на служителите, които ще ви помогнат да повишите ангажираността на служителите и да създадете положителна работна среда.

1. Поставете ясни и измерими цели

Служителите процъфтяват, когато имат чувство за цел и постижение. Поставянето на ясни, постижими цели им помага да се чувстват мотивирани и ангажирани в работата си. ClickUp Goals е мощен инструмент, който позволява на служителите да визуализират своите цели и да проследяват напредъка си.

Проследявайте професионалните си цели с ClickUp Goals

Нека разгледаме как това оптимизира поставянето на вашите цели:

ClickUp Goals ви позволява да разделите големите цели на по-малки, управляеми стъпки . Това прави целите по-лесно постижими и помага на служителите да следят напредъка си.

Можете да проследявате напредъка с помощта на числови, парични, верни/неверни и задачи цели с ClickUp Goals.

Това осигурява прозрачност по отношение на целите и напредъка . Всеки може да види как неговата работа допринася за общата картина.

Подредете целите си в една папка. Създайте папки, за да проследявате спринтовите цикли, състоянието на проектите, седмичните резултати на служителите и в една папка. Създайте папки, за да проследявате спринтовите цикли, състоянието на проектите, седмичните резултати на служителите и важните цели на екипа

отбележите и празнувате постигането на целите. Отбележете и празнувайте, когато целите бъдат постигнати, за да повишите морала и мотивацията. Използвайте ClickUp Milestones , за да. Отбележете и празнувайте, когато целите бъдат постигнати, за да повишите морала и мотивацията.

2. Провеждайте чести проверки на служителите

Редовната комуникация е ключът към разбирането на нуждите и притесненията на служителите. Планирайте чести срещи, индивидуални или в малки групи, за да осигурите безопасно пространство за отворен диалог.

Шаблони като Шаблон за обратна връзка от служители на ClickUp ви насочват в тези дискусии и събират ценна информация. С този шаблон можете:

Получавайте бърза и ценна обратна връзка от вашите служители

Следете чувствата на служителите във времето с ясни визуални инструменти

Споделяйте откровено обратна връзка и създайте култура, в която служителите и мениджърите се чувстват комфортно да общуват помежду си.

Изтеглете този шаблон Събирайте и управлявайте обратната връзка от вашите служители с шаблона за обратна връзка от служители на ClickUp.

И това не е всичко. Шаблонът за обратна връзка от служителите на ClickUp ви предлага множество предимства, като например:

Помагане на мениджърите да комуникират и да предоставят обратна връзка по структуриран и последователен начин

Насърчаване на служителите да поемат отговорност за своето представяне

Осигуряване на платформа за отворени и честни разговори между мениджърите и служителите

Предоставяне на възможност на членовете на екипа да признават и награждават един друг за постиженията си

Използвайте тези проверки, за да определите ясни, изпълними стъпки за подобрение и да ги проследите на следващи срещи. Предложете ресурси или обучение, за да отговорите на всички идентифицирани нужди или пропуски по време на проверките.

3. Проследявайте ангажираността на служителите

Ангажираността на служителите е силен показател за общото благосъстояние на работното място. Тя ви помага да разберете колко свързани и мотивирани се чувстват членовете на вашия екип. Шаблонът за ангажираност на служителите на ClickUp идва на помощ в този случай.

С шаблона за ангажираност на служителите на ClickUp:

Можете редовно да провеждате анкети сред служителите за нивото на тяхната ангажираност.

Можете да управлявате подробни профили на служителите и да извършвате безпроблемни процеси по назначаване на нови служители.

Това също така ви помага да получите задълбочени оценки на представянето.

Изтеглете този шаблон Подобрете ангажираността на екипа си с шаблона за ангажираност на служителите на ClickUp.

Можете да използвате тези данни за ангажираността на служителите, за да адаптирате инициативи, които отговарят на конкретни нужди. Например, ако данните показват, че служителите се чувстват изолирани от колегите си, можете да организирате дейности за изграждане на екип.

Ето няколко стъпки, които могат да ви помогнат да повишите ангажираността на служителите:

Споделете резултатите от проучванията от проучванията за ангажираността на служителите с тях. Тази прозрачност показва, че цените тяхното мнение в проучванията за служителите и сте ангажирани с създаването на положителна работна среда.

Разработете план за действие , за да отговорите на обратната връзка, получена в проучванията за ангажираността на служителите. Това ще покаже на служителите, че техните мнения се чуват и ценят.

Редовно проверете със служителите, за да се уверите, че нивото на ангажираност се подобрява и промените са ефективни. Шаблонът за ангажираност на служителите на ClickUp ви помага да постигнете всичко това без усилие.

ClickUp предлага и всеобхватна платформа за управление на човешките ресурси за набиране на персонал и екипи от хора. Тя ви помага да управлявате без усилие екипа на вашите мечти. Можете да създадете перфектната система, за да опростите наемането и въвеждането в работата и да подобрите благосъстоянието и развитието на служителите.

4. Насърчавайте баланса между работата и личния живот

Здравословният баланс между работата и личния живот е от решаващо значение за намаляване на стреса и предотвратяване на изчерпването. Това означава да се поддържа синхрон между работата и личния живот. Става въпрос за управление на времето и енергията, за да се справяте с професионалните и личните задачи, като същевременно се грижите за себе си.

Насърчавайте практики, които помагат на вашите служители да поддържат този баланс.

Предлагайте гъвкаво работно време , за да помогнете на служителите да управляват личните и професионалните си отговорности.

Позволете дистанционна работа , за да дадете на служителите по-голям контрол над работната си среда и да намалите стреса от пътуването до работа.

Насърчавайте редовни почивки през деня, за да си почиват и да се заредят с енергия.

Насърчавайте служителите да поставят граници между работата и личния си живот и да спазват тези граници като част от корпоративната култура.

Активно насърчавайте служителите да използват отпуските си и да вземат дни за психично здраве , когато е необходимо.

Задайте реалистични срокове , които отчитат натовареността и капацитета на служителите, като използвате функциите , които отчитат натовареността и капацитета на служителите, като използвате функциите за управление на ресурсите на ClickUp . Неразумните срокове могат да бъдат основен източник на стрес.

Като лидер, дайте пример за здравословен баланс между работата и личния живот, като си вземате почивки, напускате работа навреме и използвате платения отпуск. Това задава тона за цялата организация.

Използвайте софтуера за управление на ресурси ClickUp с инструмент за създаване на формуляри, за да събирате информация за предпочитанията на служителите

5. Дайте приоритет на физическото здраве

Физическото здраве е ключов компонент от цялостното благополучие. Насърчавайте служителите да останат активни, като им предоставяте възможности и ресурси. Ето как можете да насърчите физическото здраве на служителите си:

Предоставяйте субсидирани или безплатни членства във фитнес зали , за да насърчите редовните физически упражнения.

Организирайте фитнес предизвикателства за цялата компания , за да мотивирате служителите да останат активни.

Ако е възможно, предложете фитнес съоръжения или курсове на място, като йога или пилатес.

Насърчавайте срещите на крак или стоящите бюра , за да включите повече движение в работния ден.

Предлагайте здравни стимули за служителите, които ходят на работа с велосипед или пеша, като например място за съхранение на велосипеди или душове.

Инвестирайте в ергономични работни места , за да предотвратите физически дискомфорт и травми. Това включва осигуряване на регулируеми столове, подходящо осветление и удобни клавиатури.

Насърчавайте служителите да правят паузи за физическа активност през деня. Това може да включва кратки разходки, разтягания или дори йога сесии.

Организирайте доброволни прегледи за здраве, за да повишите осведомеността относно превантивната здравна грижа.

Инвестирането в психическото и физическото благосъстояние и здраве на служителите показва, че се грижите за тяхното дългосрочно благосъстояние.

6. Поддържайте психическото благополучие

Психичното здраве е също толкова важно, колкото и физическото. Насърчавайте отворени разговори за психичното здраве и създайте безопасна среда, в която служителите да могат да потърсят помощ. Ето няколко ключови стратегии, които можете да приложите, за да поддържате психичното благополучие на работното място:

Осигурете достъп до поверителни консултации или програми за подпомагане на служителите (EAP) .

Позволете на служителите да вземат почивни дни специално за психичното си здраве, без да бъдат стигматизирани.

Организирайте семинари за управление на стреса и осведоменост за психичното здраве .

Обособете тихи зони на работното място, където служителите могат да отидат, за да се отпуснат и да се освободят от стреса.

Предлагайте програми за обучение по съзнателност или приложения за медитация, за да помогнете на служителите да се справят със стреса и да подобрят концентрацията си.

7. Създайте положителна работна среда

Позитивната работна среда е място, където служителите се чувстват сигурни, ценени и уважавани. Тя може да повлияе на тяхното психично здраве и общо благосъстояние. Как можете да постигнете това?

Насърчавайте култура на приобщаване, в която се цени разнообразието и всички служители се чувстват ценени.

Създайте възможности за работа в екип и сътрудничество, за да изградите чувство за общност.

Редовно признавайте и награждавайте упоритата работа и приноса на служителите.

Насърчавайте отворената комуникация, като направите мениджмънта достъпен и приветлив.

Откритата комуникация е в основата на много усилия за създаване на положителна работна среда. Пакетът за сътрудничество на ClickUp, който включва функции като ClickUp Chat View, @ споменавания и коментари, може да осигури по-голяма прозрачност на работното ви място и да премахне бариерите между ръководството и различните отдели.

Създавайте индивидуални и групови чатове с колеги, споделяйте прикачени файлове и контекстуализирайте разговорите с ClickUp Chat View

8. Насърчавайте социалните връзки

Изграждането на силни социални връзки на работното място може да подобри морала и да създаде подкрепяща общност. Служителите, които се чувстват свързани с колегите си, изпитват по-голямо удовлетворение от работата, по-добра комуникация и по-силно чувство за принадлежност.

Ето няколко стратегии за насърчаване на социалните връзки във вашата организация:

Организирайте забавни и ангажиращи дейности за изграждане на екип , които насърчават сътрудничеството и комуникацията.

Насърчавайте служителите да признават и ценят приноса на всеки един от тях . Това може да стане чрез проста система за поздрави, специална онлайн платформа или дори ръчно написани благодарствени бележки.

Отчитайте постиженията на служителите по време на екипни срещи, в фирмени бюлетини или дори в социалните медии. Публичното признание допринася значително за повишаване на морала и кара служителите да се чувстват ценени.

Насърчавайте групи, ръководени от служители, основани на общи интереси или произход.

Силният отборен дух води до по-добро сътрудничество, повишена креативност и по-успешна организация.

9. Инвестирайте в професионалното развитие

Служителите, които се чувстват предизвикани и подкрепени в професионалното си развитие, са ангажирани, продуктивни и остават във вашата компания. Предоставяйте възможности за професионално развитие, за да помогнете на служителите да развиват уменията си и да напредват в кариерата си.

Редовно провеждайте оценки на уменията или проучвания, за да идентифицирате пропуските в уменията на отделните служители и екипите.

Включете служителите в определянето на техните собствени нужди от обучение и цели за развитие.

Предлагайте програми за обучение , семинари или онлайн курсове, които отговарят на различни стилове на учене и интереси. Това може да включва обучение на място, онлайн модули за учене или достъп до външни ресурси за обучение.

Обмислете да предложите програми за възстановяване на разходите за обучение , за да помогнете на служителите да получат сертификати или да се възползват от образователни възможности, свързани с тяхната работа.

Осигурете финансова подкрепа или платен отпуск на служителите, за да могат да посещават конференции, семинари или събития за създаване на контакти в бранша.

Помогнете на служителите да планират кариерното си развитие в компанията, като определите ясни етапи и възможности за напредък.

Свържете служителите с ментори, които да им предоставят насоки, подкрепа и кариерни съвети.

Като инвестирате в професионалното развитие, ще изградите бъдеща работна сила, която е адаптивна, иновативна и готова да поема нови предизвикателства.

Можете да използвате шаблона за стратегически план за обучение и развитие на ClickUp, за да проследявате и отразявате нуждите от обучение и развитие в цялата организация. Това ще ви помогне да:

Изтеглете този шаблон Проследявайте и записвайте нуждите от обучение и развитие в цялата организация, като използвате шаблона за стратегически план за обучение и развитие на ClickUp.

Определете ясни цели и задачи за развитието на служителите

Наблюдавайте и отговаряйте на нуждите от обучение в цялата организация

Създайте и внедрете програми за обучение и развитие, които са в съответствие с целите на вашата организация.

Прегледайте въздействието и ефективността на вашите инициативи.

10. Признавайте и награждавайте служителите

Признанието и наградите за упорита работа и постижения могат да повишат морала и мотивацията. Ето някои ефективни стратегии за признаване и награждаване на постиженията на вашия екип:

Предлагайте разнообразни награди и възможности за признание , за да отговорите на различните предпочитания на служителите. Това може да включва публично признание, допълнително платен отпуск, ваучери за подаръци или възможности за професионално развитие.

Насърчавайте култура на взаимно признание . Въведете система, в която служителите могат лесно да признават и оценяват приноса на колегите си.

Колкото по-скоро признаете едно постижение, толкова по-голямо е въздействието. Не позволявайте изключителната работа да остане незабелязана прекалено дълго.

Отдайте признание на служителите, които последователно демонстрират ценностите на вашата компания. Те се превръщат в пример за подражание за останалите и ги вдъхновяват да последват примера им.

Това мотивира служителите да се стремят към съвършенство, допринася за положителна работна среда и в крайна сметка води до по-добри резултати и по-успешна организация.

Създайте процъфтяващо работно място с ClickUp

Благосъстоянието на служителите не е еднократна задача. Това е постоянен ангажимент за създаване на работна среда, в която вашият екип се чувства ценен, подкрепен и процъфтява. Приложете тези 10 ефективни стратегии за благосъстоянието на служителите, за да създадете по-щастлив, по-здрав и по-продуктивен персонал.

ClickUp е вашето едно гише за управление на всички инициативи, свързани с благосъстоянието на вашите служители. От поставянето на ясни цели с ClickUp Goals до проследяването на ангажираността на служителите и позволяването на проверки, ClickUp ви помага при внедряването и управлението на вашите стратегии.

Започнете безплатния си пробен период на ClickUp още днес и вижте каква разлика може да направи фокусът върху благосъстоянието на служителите!