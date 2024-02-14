Как да създадете положителна работна среда: изчерпателен наръчник

Каква е тайната на положителната работна среда?

Как можете да повишите морала на екипа, особено когато екипът не заема едно и също физическо офис пространство?

И какви стратегии спомагат за сътрудничеството в екипа?

Проучванията показват, че наличието на ефективен мениджър е 4 пъти по-важно за ангажираността и благополучието на вашия екип (в сравнение с мястото, където работят).

Използвайте това ръководство като наръчник за въвеждане на баланс между работата и личния живот във вашата организационна култура и научете как да създадете положителна работна среда, която другите биха искали да следват.

Какво прави работната среда положителна?

Когато казваме „работна среда“, не имаме предвид физическото пространство, което заемате. Работната среда надхвърля физическото – тя се отнася до това как се чувстват вашите служители, когато работят за вашата организация.

В този момент е уместно да попитате:

Чувстват ли се те енергични, за да посрещнат деня и да дадат най-доброто от себе си?

Те емоционално ангажирани ли са с приноса си към визията на вашата компания?

Чувстват ли се ценени от ръководството? Третират ли се с тях правилно?

Позитивната работна среда отговаря на всички тези въпроси с категорично „да“! Тя насърчава щастието, благополучието и развитието на служителите и повишава производителността.

3 основни характеристики на положителна работна среда

Културата на вашата компания е важна – тя определя стила на работа, ценностите и буквалната атмосфера, в която вашите служители живеят и дишат на работното място.

А начинът, по който избирате да се отнасяте към служителите си, влияе на производителността им – в положителна или отрицателна посока.

Истинският въпрос е: „Как да създадем положителна работна среда, която да насърчава задържането на служителите и да ги кара да се чувстват ценени?“

В основата си положителната работна среда започва със следните определящи културата фактори:

1. Работно място, което дава приоритет на сътрудничеството между служителите, а не на хаоса в работата

Динамиката в екипа играе жизненоважна роля в оформянето на работната среда.

Помислете за следното:

Служителите ви успяват ли лесно да изграждат социални връзки на работното място?

Могат ли дистанционните работници да стимулират сътрудничеството на всички нива?

За да подобрите сътрудничеството в екипа, опитайте упражнения за изграждане на екип, било то виртуални или лице в лице, и провеждайте редовни проверки, за да изградите добри отношения и доверие.

2. Работно място, което демонстрира положително отношение към служителите, а не негативизъм в действията

Приемането на позитивно мислене е част от създаването на здравословна работна култура. Другата, също толкова важна част, е да се придържате към ценностите на вашата организация.

Но как да го направите?

Използвайте тези въпроси като надежден списък за проверка, за да покажете положително мислене:

Ясно ли е формулирана културата на вашата компания?

Има ли начин да свържете корпоративната култура с бизнес резултатите? Можете ли да комуникирате това по прозрачен начин на служителите си?

Мисията на вашата организация поставя ли на първо място психичното здраве на вашите служители?

Чувстват ли се вашите служители подкрепени и грижени и имат ли чувство за удовлетворение от работата си?

Колкото и сложни и тревожни да изглеждат тези въпроси, ръководният екип трябва да ги зададе и да предприеме необходимите мерки, за да въведе ред.

3. Работно място, което уважава служителите и не е регресивно в мисленето си

Служителите не могат да си поставят професионални цели в работата, ако работното място не зачита техните избори.

Взаимното уважение между висшето ръководство и служителите е от съществено значение за създаването на положителна работна среда.

Използвайте тези съвети, за да накарате служителите си да се чувстват чути и ценени:

Показвайте уважение към всички служители чрез ежедневните си поведения, както и чрез по-мащабни инициативи.

Насърчавайте мениджърите да работят за намаляване на нивата на стрес на работното място за служителите.

Разглеждайте производителността на служителите в пряка връзка с растежа и психическото благополучие – ако вашите служители се чувстват естествено вдъхновени, те ще допринесат за по-оживено и по-сътрудническо работно място.

Какви са ползите от създаването на положителна работна среда?

Положителната работна среда оказва пряко влияние върху ангажираността на служителите.

Предимствата от създаването на положителна работна среда включват следното:

По-добър баланс между работата и личния живот, водещ до по-висока производителност : Корпоративната култура, която позволява на служителите да водят по-балансиран живот, ще доведе до по-продуктивни служители. Тъй като продуктивните работници се чувстват щастливи и ангажирани, те ще разберат по-добре как техните роли се вписват в мисията на компанията – което е от полза за всички. Вашата организация трябва също така да предлага положително подкрепление на служителите и да ги признава за добре свършената работа.

По-щастливи служители и по-ниска текучество : Друго пряко предимство на положителната работна култура е по-доброто задържане на служителите благодарение на по-високия им индекс на щастие. Когато служителите се чувстват щастливи и постигат професионалните и личните си цели с еднакъв ентусиазъм, текучеството ще намалее.

Намален стрес : Избягването на изгарянето трябва да бъде основен приоритет на всяка организация, но за съжаление, както ни казва Harvard Business Review, изгарянето е предимно резултат от : Избягването на изгарянето трябва да бъде основен приоритет на всяка организация, но за съжаление, както ни казва Harvard Business Review, изгарянето е предимно резултат от психологически опасни фактори, които възникват на работното място . Известните фактори, предизвикващи изгаряне, включват недостатъчни ресурси или време за управление на натоварването, недостатъчен контрол и автономност и др. Позитивната работна среда позволява на служителите да работят по свое собствено време и темпо, като същевременно могат да задават неудобни въпроси, като например как да управляват стреса или да намалят отсъствията.

Повишено морално състояние на служителите: Морално състояние на работниците обхваща тяхното отношение, нагласи и обща удовлетвореност от работата. Ако вашите служители се наслаждават на положителна и сътрудническа работна среда, те ще работят с по-голяма увереност и удовлетворение.

Ролята на въвеждането и обучението в създаването на положителна работна атмосфера

Последните оценки на Harvard Business Review твърдят:

Само 52% от служителите са доволни от опита си при назначаването на работа.

32% смятат, че това е объркващо

22% смятат, че тя е неорганизирана

Искате да интегрирате новите служители бързо, без да губите време или да полагате прекалено много усилия.

Позитивната работна среда означава също, че въвеждането на нови служители в екипа е нещо повече от представянето им пред целия офис. Наличието на готов шаблон за въвеждане на нови служители, като шаблона за въвеждане на нови служители на ClickUp, спестява много време на вашите екипи по човешки ресурси:

Изтеглете този шаблон Включете новия служител в културата на работното място с този опростен шаблон за въвеждане в работата.

За да извлечете максимална полза от този шаблон, допълнете го с ресурси за неформално обучение за организацията и културата на работното място, така че вашите служители да имат всичко необходимо, за да бъдат продуктивни, още преди да започнат работа!

Ето още няколко съвета за интегриране на доброто въвеждане в основните ценности на вашата организация и в работната среда като цяло:

Фокусирайте се върху усилията за ангажиране на служителите и се уверете, че те се чувстват ангажирани – проучванията предсказват, че незаинтересованите служители струват на бизнеса еквивалента на 18% от заплатата си.

Включете въвеждането в работата като важна част от корпоративната култура, като предложите на служителите ясно разбиране за това, какво включва тяхната работа, като им предоставите подробни инструкции за физическото пространство или виртуалната работна среда и т.н.

Проектирайте офиса си с софтуер за планиране на пространството!

Силата на разнообразието и приобщаването в положителна работна среда

Успешните компании разбират необходимостта да признават изискванията на разнообразните служители на работното място.

Всеки екип по човешки ресурси, който иска да задържи най-добрите таланти, трябва да приеме нарастващата роля на разнообразието и приобщаването в създаването на положителна работна среда чрез:

Въпрос: Културата на компанията по отношение на наемането на персонал приветства ли хора от всички етноси, възрасти, религии и полове?

Проучване : Достатъчно ли са разнообразни и приобщаващи екипите, за да се изградят полезни социални връзки?

Стратегическо планиране: Предлагате ли на служителите си ясни пътища за кариерно развитие в компанията?

Ако ценностите на вашата компания не подкрепят разнообразието и приобщаването, работният опит на вашите разнообразни служители ще бъде негативно повлиян от първия ден.

Как да поддържате положителна работна среда на работното място

Шокиращите 78% от служителите напускат работата си по причини, които работодателят би могъл да предотврати.

Нездравословната работна среда поставя нуждите на служителите на заден план – фатална грешка в днешната свързана работна среда, в която служителите са на първо място.

За да промените нещата в организацията си, използвайте инструмента за управление на човешките ресурси и набиране на персонал на ClickUp.

Този универсален софтуер поддържа всички HR процеси и е ключов инструмент, който ще ви помогне в стремежа ви да създадете положителна работна среда.

Ето как:

Насърчавайте отговорността и ангажираността и подхранвайте екипния дух

Насърчавайте екипа да поема отговорност за резултатите, да взима решения и да решава проблеми, вместо да „изглежда зает“ – проблем, който засяга 50% от служителите днес.

Нищо не изгражда отговорността и морала на служителите така, както наличието на готов списък с задачи за изпълнение. А създаването на списък с задачи може да бъде изключително лесно с ClickUp Tasks.

Създавайте списъци с задачи в движение с ClickUp 3. 0 Task View

За да се уверите, че вашите дистанционни служители не се чувстват изоставени и незаинтересовани, помогнете им да бъдат на една вълна с останалите членове на екипа, като използвате инструменти за сътрудничество в ClickUp.

Например, екипите могат да използват ClickUp Tasks, за да споделят екраните си с функцията за запис на екрана и да подобрят комуникацията между отдалечените екипи:

Запишете екрана си и го споделете със служителите си с ClickUp Task View

Насърчавайте прозрачна и отворена комуникация

Идеята е да мотивирате всички да практикуват това, което проповядват, като превръщат думите в дела; така ще спечелите повече доверие от вашите служители.

Моля, въведете политика на отворени врати, при която всеки може да разговаря с ръководството и да споделя своите страхове или притеснения.

Освен това, не всички екипи работят на физическо работно място, поради естеството на работата си.

В тази конфигурация мисията на компанията трябва да бъде:

Изградете положителни връзки между служителите

Провеждайте срещи с екипа, за да създадете отворени канали за комуникация.

Предоставете на екипите необходимите инструменти, които подпомагат комуникацията и сътрудничеството.

Насърчавайте сътрудничеството с редактиране на документи в реално време в ClickUp

ClickUp Docs и ClickUp Tasks помагат на екипите да комуникират и да работят заедно по прозрачен начин. Екипите могат да работят заедно в Docs, да редактират документи съвместно в реално време, да маркират другите с коментари, да възлагат действия на отделни собственици като задачи и да преобразуват текст в проследими задачи, за да бъдат в крак с идеите.

Чрез свързването на Docs и Tasks екипите могат да имат достъп до цялата си работа на едно място и дори да създават персонализирани работни процеси, за да направят работата по-ефективна.

Мениджърите могат да използват Docs, за да създават и споделят политики, стандартни оперативни процедури и други документи с всички съответни членове на екипа.

Използвайте богатите възможности за форматиране и команди със слэш в ClickUp Docs

Проследявайте напредъка на проекта, но също така поддържайте баланс между работата и личния живот

Днес екипите трябва да се справят с множество нови проекти едновременно и се нуждаят от централизирано място, където да виждат какво се случва с всеки проект.

Влезте в ClickUp Dashboards.

Вижте състоянието на проекта, състоянието на задачите и усилията на екипа на едно място с таблата на ClickUp

Таблото за управление на ClickUp е най-добрият начин да следите напредъка на екипа в реално време и да поддържате всички на една и съща страница. Преглеждането на резултатите и информацията за техните проекти също спомага за по-добрата съвместна работа и удовлетвореност на екипа.

Считайте го за свой център за управление на мисии за ръководене на много служители и множество проекти.

Използвайте персонализираната функция „Табло“, за да получите по-задълбочени познания, като същевременно получите обща представа за работата си и подобрите средата за съвместна работа.

Ако искате да проследявате зависимостите и да управлявате приоритетите на споделена визуална времева линия с вашия екип, обмислете използването на ClickUp Gantt Chart View:

Сортирайте приоритетите, подобрете производителността и баланса между работата и личния живот с помощта на Gantt View на ClickUp

Ако искате повече алтернативи, опитайте тези безплатни софтуерни опции за диаграми на Гант и визуализирайте пътя си към успеха!

Съвет от професионалист: Трябва да предлагате и допълнителни ползи, които насърчават психическото благополучие, като безплатни членства във фитнес зали, абонаменти за приложения за медитация, безплатни консултации и т.н., за да не се изчерпва енергията на екипа.

Предлагайте разнообразни работни процеси, така че екипът да може да работи по начина, по който желае

Опростете дейностите си с ClickUp Views

Да дадете автономия на екипа си е чудесно, но също толкова важно е да му позволите да работи по начина, по който иска.

ClickUp Views позволява на членовете на екипа да адаптират управлението на задачите, проследяването на проектите и визуализацията на работния процес според своите предпочитания, с над 15 персонализирани изгледа! Ако имате дистанционни служители, функцията ClickUp Views им помага да получат по-ясна представа за новата работа с един поглед.

Често използваните опции за изглед включват Списък, Табло и Календар.

С ClickUp прегледа на задачите става толкова лесен, колкото и прегледа на календара!

Направете работата да изглежда като игра с положителна култура на работното място

Ръководителите на компании често обсъждат създаването на положителна работна среда, но им липсват знанията или ресурсите, за да започнат.

Но можете да подобрите общата удовлетвореност и щастие на служителите с правилното съчетание от организационни ценности, стратегически HR инструменти и фокус върху изграждането на здравословна работна култура.

Обмислете материални и нематериални аспекти на изграждането на положителна работна среда и сте готови да започнете.

Дайте възможност на вашите екипи да работят с инструменти за повишаване на производителността, като ClickUp, и създайте работна култура, в която служителите да процъфтяват. Регистрирайте се в ClickUp още днес.

Често задавани въпроси

1. Как мога да създам положителна работна среда?

Следвайте тези стъпки, за да създадете положителна работна среда:

Дайте приоритет на процеса на адаптиране в рамките на корпоративната култура на вашата компания.

Насърчавайте отворена и честна комуникация

Увеличете възможностите за съвместна работа

Предлагайте положително подкрепление от страна на мениджърския екип и признавайте служителите за тяхната упорита работа.

Осигурете възможности за личностно и професионално развитие на вашите служители.

Намалете стреса на работното място, като се фокусирате върху психическото здраве на вашите служители.

2. Какви са характеристиките на положителна работна среда?

Позитивната работна среда насърчава позитивно мислене, което създава доверие, взаимно уважение, сътрудничество и отговорност сред служителите. Тя дава възможност на служителите да изграждат социални връзки и да споделят идеи, без да се страхуват от осъждане или подигравки.

3. Как положителната работна среда влияе върху производителността?

Проучванията показват, че щастливите служители са с 13% по-продуктивни, което показва, че има пряка връзка между положителната работна среда и производителността. Колкото по-щастливи са вашите служители, толкова по-ефективно и ефикасно ще работят, което води до по-висока производителност.

4. Как ClickUp може да помогне за създаването на положителна работна среда?

Голямата разлика между използването на платформа като ClickUp и всеки друг инструмент е, че ClickUp ви позволява да: