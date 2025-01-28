10-те най-добри софтуера за планиране на офис пространства през 2025 г.

През годините съм работил в различни офиси и съм ръководил различни екипи по време на кариерата си. От личен опит мога да ви кажа колко вярно е твърдението, че „средата влияе на производителността“. Изграждането или оптимизирането на офис пространство с цел по-добра функционалност може значително да повиши не само производителността на персонала, но и удовлетворението му от работата.

Задачата става още по-важна, когато проектирате собственото си работно пространство, концептуализирате работна зона за малък екип или регулирате обширно офис пространство за голяма фирма. Решението – софтуер за планиране на офис пространството! Тези прогресивни инструменти ви позволяват да изработвате планове на офис етажите, да обмисляте иновативни офис разположения и да подобрите начина, по който екипът ви работи.

В този блог ще ви насоча какво да търсите при избора на софтуер за проектиране и планиране на офис пространства, а също така ще посоча 10 от най-добрите софтуерни инструменти за планиране на пространства, които са налични днес. ?

Какво трябва да търсите в софтуера за планиране на пространството?

Както и другите платформи и инструменти, софтуерът за планиране на пространството трябва да е гъвкав и да ви улеснява, а не да ви затруднява. ?️

Ето какво да търсите, когато избирате инструменти за планиране на пространството.

Функционалност „плъзгане и пускане” : Създайте работното пространство на вашите мечти с интерактивни инструменти, които ви позволяват лесно да премествате бюра, столове и друго оборудване.

Функции за отчитане : Днес мениджърите на съоръжения се нуждаят от данни, за да видят колко добре функционират плановете за пространството. Потърсете инструмент, който автоматично генерира отчети и проследява показатели, за да подкрепите решенията за използването на помещенията.

Планиране на сценарии : Създайте различни дизайни на пространството и ги тествайте чрез симулации, за да видите как се представят при различни обстоятелства, с цел да оптимизирате използването на пространствата си.

Автоматизация : Планирането на пространството не се отнася само до проектирането на офис планове, а и до управлението на тяхното използване. Настройте автоматизация за използването на заседателните зали и резервациите на бюра, за да създадете по-гладка работна среда.

Разрешения: Планирането на пространството изисква ефективна съвместна работа на различни екипи. Изберете инструмент, който ви позволява да задавате разрешения, така че финансовият мениджър да може да изготвя отчети, отделът по човешки ресурси да може да преглежда плановете за разположение на работните места, а : Планирането на пространството изисква ефективна съвместна работа на различни екипи. Изберете инструмент, който ви позволява да задавате разрешения, така че финансовият мениджър да може да изготвя отчети, отделът по човешки ресурси да може да преглежда плановете за разположение на работните места, а визуалните проектни мениджъри да могат да правят резервации на зали – и всичко това, без да си пречат един на друг.

10-те най-добри софтуера за планиране на пространството, които да използвате през 2024 г.

Готови ли сте да започнете да планирате и управлявате по-ефективни работни пространства? Ето инструментите за планиране, които можете да опитате още днес. От софтуер за дизайн до софтуер за оформление и инструменти за управление на работното място – има начин да визуализирате пространството си и да създадете по-продуктивна работна среда. ?

1. ClickUp

Най-доброто за управление на офис проекти

Превърнете идеите си в задачи с функцията ClickUp Whiteboard.

ClickUp е инструмент за управление на проекти, който ви помага да бъдете организирани и да следите всички малки детайли, свързани с проектирането на офис пространство. Инструментът предлага висока степен на персонализация, което ви позволява да ускорите планирането и да подобрите изпълнението. ?

Използвайте бели дъски на ClickUp, за да планирате офис пространството си. Удобният инструмент за рисуване ви позволява да изразите своята креативност, като същевременно включвате измервания, за да запазите мащаба. Сътрудничеството в реално време означава, че можете да работите заедно с колегите си, за да изчертаете дизайна на офиса в цифров формат, използвайки софтуера за бели дъски.

Интеграциите на ClickUp с инструменти за рисуване превръщат вашата визия в реалност и ви позволяват да работите с инструментите, които са най-важни за вас. Свържете комуникационно приложение като Slack, за да получите обратна връзка от клиенти или членове на екипа относно дизайна на вашия офис. Интегрирайте документи, за да получите одобрение и подкрепа от ключови заинтересовани страни.

Използвайте задачите на ClickUp, за да разпределяте автоматично работата на съответните членове на екипа. Разпределяйте задачи за проектиране на офис пространството, одобрения и контакти с изпълнители и строители, за да реализирате офиса на вашите мечти. Добавяйте знаци за приоритет и зависимости, за да подчертаете работата, която се нуждае от най-голямо внимание.

Искате да визуализирате колко време ще отнеме планирането на офис пространството ви? Използвайте диаграмите на Гант в ClickUp, за да създадете график за всеки етап от процеса на планиране. Изберете персонализирани цветови кодове за етапите и екипите и добавете персонализирани полета за проследяване на по-малките стъпки.

Най-добрите функции на ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте офис пространството си по-ефективно с шаблона за управление на офис пространството на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Има множество функции, които позволяват висока степен на персонализация, но това означава, че трябва да отделите малко време, за да се запознаете с инструмента.

ClickUp AI е достъпен само в платените планове, но цените са достъпни за повечето хора и екипи.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и отзиви за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

2. Accruent

Най-доброто за управление на разходите в офиса

чрез Accruent

Accruent е софтуер за управление на пространството, който улеснява прегледа на ограниченията за заетост и позволява да се запознаете с начина, по който използвате офис пространството, за да подобрите използването му и да намалите оперативните разходи. Започнете с качването на данните за вашите съоръжения и разгледайте различни пространства и разположения, за да видите кое отговаря на нуждите на вашия екип. Използвайте вградените автоматизации, за да видите състоянието на заетостта, разпределението на пространството и задачите на отделите.

Най-добрите функции на Accruent

Интуитивният панел за отчети предлага информация, която ви помага да намалите разходите за недвижими имоти, да подобрите графика за резервации на конферентни зали и да повишите безопасността на съоръженията.

Оптимизирайте управлението на пространството отвсякъде благодарение на функционалността на настолни компютри, мобилни приложения и таблети.

Автоматизацията позволява да получавате сигнали и известия, когато кабинките са резервирани, а вие можете да управлявате транзакциите директно в софтуера.

VisualMap и AutoCAD предлагат визуализации на офис пространството ви, за да подобрите разположението и да управлявате местоположението на екипа.

Ограничения на Accruent

Някои потребители установиха, че актуализирането на разрешенията отнема няколко стъпки и може да бъде оптимизирано.

Има крива на обучение, тъй като има много различни функции.

Accruent цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Accruent

G2 : 3,9/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (10+ отзива)

3. Maptician

Най-подходящ за хибридни работни среди

чрез Maptician

Maptician е софтуерно решение за пространството, което има за цел да отговори на нуждите на хибридните работни среди, съчетаващи служители в офиса и дистанционно работещи. Използвайте го, за да оптимизирате разпределението на пространството, да създадете табла за управление на посетителите и да проведете планиране на сценарии. Персонализираните инструменти за ангажираност на служителите в софтуера правят още една крачка напред, като създават работни пространства, които се адаптират към нуждите на работниците. ??‍?

Най-добрите функции на Maptician

Използвайте планиращия инструмент, за да проектирате, планирате и изградите пространства, които са добре организирани и насърчават продуктивността.

Управлявайте портфолиото си от недвижими имоти с визуални табла, които ясно показват резервациите на стаи, използването на пространството и визуализации на офисите.

Автоматизираните анализи на работното пространство дават информация за оперативните разходи и показателите за използване.

Екипът по внедряване и инструментите за поддръжка предлагат обучение, за да сте вие и целият офис в крак с курсовете по оформление и дизайн.

Ограничения на Maptician

Някои потребители биха искали софтуерът за управление на пространството да има повече опции за дизайн и клавишни комбинации в инструмента за плановете на етажите.

Анализите и отчетите не винаги са интуитивни и изискват известно време, за да бъдат напълно разбрани.

Цени на Maptician

Една цена за всички: 4 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Maptician

G2 : Н/Д

Capterra: 4,7/5 (10+ отзива)

4. SmartDraw

Най-подходящ за подробно диаграмиране и мозъчна атака

чрез SmartDraw

SmartDraw е SaaS решение, което ви позволява да създавате диаграми, да провеждате мозъчни атаки и да изпълнявате планирането – всичко това в едно пространство. Интеграцията с AWS, Teams и Jira подобрява сътрудничеството и извежда мозъчните атаки и сесиите за планиране на ново ниво. Използвайте софтуера за бяла дъска на SmartDraw, за да скицирате планове на етажите и да споделяте незабавно проектите благодарение на вградените професионални инструменти за презентации.

Най-добрите функции на SmartDraw

Инструментът за диаграми предлага AI поддръжка за автоматично преместване, добавяне и изтриване на фигури, без да се засягат свързаните елементи – като офис мебели.

Хиляди шаблони, включително планове на етажите, спестяват време при създаването на модели на новото ви офис пространство.

Инструментите за чертане с компютърно подпомагано проектиране (CAD) ви позволяват да променяте мащаба, да добавяте размери и да премествате елементи с плъзгане и пускане, за да визуализирате работното си място.

Слоевете ви позволяват да се задълбочите в логистиката, като ОВК, водопроводна и електрическа инсталация, за да проектирате функционални и икономични пространства.

Ограничения на SmartDraw

Инструментът не предлага 3D модели или визуализации.

По-голямото разнообразие от функции и детайли отнема време, за да се научите да ги използвате.

SmartDraw цени

Единичен потребител : 9,95 $/месец

Множество потребители: 8,25 $/месец за 3+ потребители

Оценки и рецензии за SmartDraw

G2 : 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 100 отзива)

5. Coworktech

Най-доброто за комплексни услуги по планиране на офиси

чрез Coworktech

Coworktech е агенция за планиране, която подобрява офис пространствата на всеки етап. Независимо дали търсите подкрепа за вашите планове за етажите, съвети за свързване на телекомуникации или подобряване на сигурността, този инструмент оптимизира вашите най-ценни процеси.

Най-добрите функции на Coworktech

Безпроблемната поддръжка при назначаването на нови служители им помага да се ориентират бързо, като им осигурява достъп до инструментите на компанията, известия за управление на взаимоотношенията с клиенти и автоматизирани задачи за обработка на документи.

Инструментите за управление на офиса гарантират, че ключови инструменти като Wi-Fi, мрежи и интернет инструменти са безопасни, сигурни и надеждни.

Управлението с пълен набор от услуги означава, че екипът за поддръжка на Coworktech се занимава с всичко – от планирането на дизайна до осигуряването на доставчици и мониторинг на системите.

Екипът от експерти може да ви помогне с проектирането и настройката на различни континенти и на няколко езика.

Ограничения на Coworktech

Контролът върху резултатите и персонализацията е по-малък, тъй като предавате управлението на външен екип от експерти.

Това не е толкова софтуерен инструмент, колкото агенция, която се занимава с много от задачите по планиране на пространството вместо вас.

Coworktech цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Coworktech

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Wisp от Gensler

чрез Wisp

Wisp е софтуер за управление на работното място, създаден да подобри начина, по който работим, независимо дали е в офиса или с отдалечен екип. Решението за управление на пространството и работното място ви позволява да проследявате движенията и да измервате заетостта, за да поставите основите за по-добри планове на етажите. Щом сте готови да проектирате, CAD инструментите и функциите ви позволяват да реализирате проектите си за минути, а не за дни. ✅

Най-добрите функции на Wisp

Неограничените CAD актуализации ви гарантират, че разполагате с най-новите технологии, когато изготвяте планове на етажите и разположението на бюрата.

Инструментите за визуализация на данни предлагат информация за това как се използва пространството, идентифицират пречките и подобряват вземането на решения.

Инструментите за сътрудничество в реално време ви позволяват да комбинирате техники за мозъчна атака с инструменти за дизайн, за да създадете по-добри работни процеси с целия екип в едно пространство.

С помощта на облачния SaaS инструмент можете да управлявате резервации, да планирате завръщането в офиса и да анализирате движението и отчетите отвсякъде, дори когато сте в движение.

Ограничения на Wisp

Макар да имате достъп до онлайн софтуера от телефона си, няма специално мобилно приложение.

Няма функции за приоритизиране, така че не е толкова лесно да организирате билетите и заявките.

Wisp цени

Еднократна такса за внедряване : 6250 долара (плюс текущи месечни такси)

Текуща месечна абонаментна такса : 600 долара

Степенувана цена при площ над 75 000 квадратни фута

Оценки и рецензии за Wisp

G2 : 4,8/5 (над 40 отзива)

Capterra: 5/5 (16+ отзива)

7. SpaceIQ

Най-доброто за ефективно максимално използване и планиране на пространството

чрез SpaceIQ

SpaceIQ е софтуерно решение, което има за цел да помогне на бизнеса да максимизира площта си и да изгради по-ефективни офиси. Това е инструмент, който съчетава предимствата на софтуера за планиране на пространството с функции за управление, за да поддържате контрол върху разходите, данните за използване и планирането на сценарии.

Най-добрите функции на SpaceIQ

Планиращият офис ви позволява да управлявате персонализирани разположения на етажите, докато вградените сценарии тестват вашите дизайни, за да видите как се представят.

Управлявайте работното място с инструменти, които проследяват данни за хора, мебели и активи в прости табла.

Вградените инструменти за отчитане ви позволяват да споделяте точните разходи с финансовия отдел въз основа на персонала или квадратурата.

Решенията за портфолио с недвижими имоти ви държат в течение, независимо дали имате един имот или няколко офиса, разпръснати по целия свят.

Ограничения на SpaceIQ

Някои потребители биха искали да има повече опции за цветово кодиране, за да подчертават данните.

Услугите за обучение и въвеждане в работата могат да бъдат подобрени, за да се намали кривата на обучението.

SpaceIQ цени

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за SpaceIQ

G2 : Н/Д

Capterra: 4,6/5 (над 30 отзива)

8. OfficeSpace

Най-подходящ за резервации на стаи и ежедневни операции

чрез OfficeSpace

OfficeSpace е хибриден инструмент за планиране и организиране на пространството, който подобрява работата, независимо дали създавате домашен офис или търсите идеи за дизайн за оптимизиране на офис сграда, в която работят десетки екипи. Използвайте инструмента, за да управлявате резервациите на стаи, да създавате планове на етажите и да се свързвате със служителите.

Най-добрите функции на OfficeSpace

Използвайте функциите за резервации в реално време, за да могат служителите да запазват заседателни зали, конферентни зали и работни места.

Distance Planner генерира незабавно разположение на местата и ви позволява да правите промени с едно кликване.

Сценарийното планиране визуализира вариантите за разположение и предоставя обратна връзка от заинтересованите страни в инструмента, за да ускори процеса на одобрение.

Управлявайте ежедневните операции с инструменти за незабавни резервации, заявки за услуги и управление на посетители.

Ограничения на OfficeSpace

Някои потребители биха искали да има повече данни за използването на бюрата, за да могат по-добре да мащабират услугите.

Услугите за поддръжка на клиенти и обучение могат да бъдат по-ефективни

Цени на OfficeSpace

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за OfficeSpace

G2 : 4,7/5 (над 90 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 30 отзива)

9. BlueYonder

Най-подходящо за търговци на дребно

чрез BlueYonder

BlueYonder е инструмент за организация и дизайн на пространството, който помага на търговците на дребно да създават по-ефективни планове за клиентите си. Увеличете приходите, улеснете потребителите в намирането на продуктите, от които се нуждаят, и максимизирайте продажбеното пространство с този инструмент. ?

Най-добрите функции на BlueYonder

Функциите за микро и макро планове на етажите предлагат общ преглед на дизайна или подробна информация за оптимизиране на пространствата.

Функциите за управление предлагат последователни дизайни на етажите в различните магазини и намаляват риска от пречки в складовите наличности.

Използвайте отчетите с данни, за да оцените рентабилността, динамиката на продажбите и пречките, свързани с пространството.

Лесно превключвайте между таблата, за да видите магазини на различни места.

Ограничения на BlueYonder

Някои потребители смятат, че интерфейсът е малко претрупан.

Персонализацията може да бъде подобрена, за да предложи по-голяма гъвкавост и контрол.

BlueYonder цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за BlueYonder

G2 : 4,5/5 (2+ отзива)

Capterra: Н/Д

10. Робин

Най-доброто за отдалечени екипи

чрез Robin

Robin е софтуерен инструмент, създаден да оптимизира работата в хибридни работни среди. Използвайте инструмента, за да подобрите сътрудничеството между екипите, работещи от разстояние и в офиса, и да оптимизирате работните процеси.

Най-добрите функции на Robin

Използвайте автоматизации, за да разпределяте ресурси или да резервирате пространства за дистанционни работници, за да могат да си сътрудничат с хора, които се намират в определени офиси.

Проектирайте планове на етажите с инструменти за управление на бяла дъска , които оптимизират пространството въз основа на анализи и конкретни данни.

Мобилното приложение позволява резервиране на работни места и елиминира объркването.

Реалните изгледи ви позволяват да видите кои пространства са заети и кога са резервирани.

Ограничения на Robin

Приложението може да даде грешка, което да повлияе на резервациите и потвържденията на запазените пространства.

Това е инструмент за управление, който е по-ограничен по отношение на планирането на пространството в сравнение с алтернативите.

Robin цени

Резервиране на бюра и стаи : от 419 $/месец

Допълнителни екстри: Свържете се с нас за цени и допълнителни такси.

Оценки и рецензии за Robin

G2 : 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)

Поставете основите за продуктивни екипи с ClickUp

С тези инструменти за управление на пространството и квадратните метри можете да мечтаете, проектирате и управлявате работни пространства, които са по-продуктивни, рентабилни и привлекателни. Изберете от CAD инструменти, които създават планове на етажите и разположението на мебелите, или се спрете на инструменти, които управляват ежедневните анализи, движения и разходи, свързани с хибридни или офисни работни среди.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да обмисляте нови офис планове и незабавно преминавайте към по-добро управление на тези пространства. С висока степен на персонализация, интуитивен интерфейс и стотици функции, използвайте инструмента за планиране на проекти, за да проектирате по-продуктивен офис. ✨