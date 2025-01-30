10-те най-добри инструмента за обслужване на клиенти през 2025 г.

Предоставянето на бързо обслужване на клиенти е от решаващо значение за вашия бизнес. Подходящият софтуер за обслужване на клиенти ще ви помогне да оптимизирате обслужването на клиенти, да постигнете положителна промяна и да се подготвите за успех.

Съставихме списък с някои от най-добрите инструменти за обслужване на клиенти, за да ви улесним в търсенето.

Тези инструменти предлагат всичко – от управление на билети до чат на живо и управление на база от знания. Независимо дали сте малък бизнес или голямо предприятие, ви е необходим инструмент за обслужване на клиенти, който отговаря на вашите уникални нужди.

Списъкът с софтуерни инструменти за обслужване на клиенти, който сме съставили, ще улесни избора ви. Изберете такъв, който ви помага да предоставяте изключително обслужване на клиенти, да проследявате ефективността на екипа и да изграждате трайни взаимоотношения с вашите ценни клиенти.

Когато започнете да търсите инструменти за обслужване на клиенти, ще откриете, че има много възможности за избор, като някои инструменти са предназначени за конкретни функции или пазарни сектори. За да намерите най-добрия софтуер за обслужване на клиенти за вашия бизнес, нека започнем с това да разберем какво трябва да търсите в един инструмент за обслужване на клиенти.

Леснота на използване: Инструментът за обслужване на клиенти, който изберете, трябва да бъде интуитивен и лесен за използване както за агентите по обслужване, така и за клиентите. Простият и интуитивен интерфейс ще ви помогне да ускорите времето за отговор и да подобрите ефективността на екипа си.

Омниканална поддръжка: Потърсете инструменти за обслужване на клиенти, които поддържат различни канали Потърсете инструменти за обслужване на клиенти, които поддържат различни канали за комуникация , като имейл, чат на живо, социални медии, телефон и приложения за съобщения. С наличието на множество канали ще изградите трайни взаимоотношения с клиентите си, като ги подкрепяте по канала, който те са избрали.

Автоматизация и изкуствен интелект: Софтуерът за обслужване на клиенти предлага възможности за автоматизация, чатботове и Софтуерът за обслужване на клиенти предлага възможности за автоматизация, чатботове и функции, базирани на изкуствен интелект , които ще се занимават с рутинни задачи, ще предоставят незабавни отговори и ще препращат запитванията към правилния отдел или агент. Това ще подобри ефективността на поддръжката и ще намали времето за отговор.

Тикети: Надеждна Надеждна система за тикети помага за организиране и приоритизиране на запитванията на клиентите. Избраният от вас инструмент трябва да предлага функции като категоризиране, разпределяне, проследяване и ескалиране на тикети.

Интеграции : Изберете инструмент за обслужване на клиенти, който се интегрира безпроблемно с вашата съществуваща CRM система, софтуер за помощна служба и други важни приложения, които използвате всеки ден.

Отчети и анализи: Потърсете инструменти, които предлагат надеждни отчети и анализи. Информацията за взаимодействията с клиентите, времето за отговор, процента на разрешени проблеми и показателите за удовлетвореност на клиентите ще ви помогнат да идентифицирате тенденции и области за подобрение.

Персонализиране и мащабируемост : Изберете персонализирани инструменти, които да се адаптират към вашите специфични бизнес нужди и да се мащабират с нарастването на вашата клиентска база

Сигурност и съответствие: Сигурността на данните и съответствието с нормативните изисквания (като GDPR) са от решаващо значение. Уверете се, че инструментът спазва стандартните за индустрията протоколи за сигурност и обработва чувствителната информация за клиентите по сигурен начин.

Обратна връзка от клиенти и проучвания: Проверете дали инструментът разполага с функции за събиране на Проверете дали инструментът разполага с функции за събиране на обратна връзка от клиенти и провеждане на проучвания, тъй като тези данни предоставят ценна информация за подобряване на вашите услуги и продукти.

Цена и поддръжка: Обмислете цената на инструмента за обслужване на клиенти в сравнение с неговите функции и поддръжката, предоставяна от доставчика. Уверете се, че има надеждна поддръжка на клиенти в случай на проблеми или въпроси.

Ето списъкът с 10-те най-добри инструмента за обслужване на клиенти, които осигуряват най-доброто обслужване на клиенти през 2024 г. Ще разгледаме най-добрите им характеристики, ограничения, цени и оценки.

1. ClickUp

Разгледайте ClickUp, за да управлявате поддръжката на клиенти с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

ClickUp е популярен софтуер за управление на проекти „всичко в едно“. Той разполага с всичко, от което една организация се нуждае, за да управлява ефективно проектите си и да помага на екипите да си сътрудничат безпроблемно, включително и решение за обслужване на клиенти.

Софтуерът за обслужване на клиенти на ClickUp е цялостно решение за обслужване на клиенти, което предлага солидни възможности за управление на обслужването на клиенти от начало до край. Функцията за многобройни изпълнители на инструмента ви позволява да възложите задачата на няколко души, ако се нуждаете от мнението на повече от един човек, за да решите даден проблем.

Обсъждайте билетите с агентите за обслужване на клиенти в различни екипи, тъй като това помага да се ускори времето за разрешаване на проблемите. Например, ако имате бизнес за строителни материали и получите оплакване от клиент относно качеството на материалите, закъснения в доставката и грешки във фактурирането.

ClickUp ви позволява бързо да маркирате съответните членове на екипа – производствен екип за проблеми с качеството, логистика за забавени доставки и финанси за въпроси, свързани с фактуриране – за да разрешите проблема.

Инструментът за обслужване на клиенти на ClickUp разполага с персонализирани полета за проследяване на задачите въз основа на проблеми и собствено решение за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), което подобрява управлението на взаимоотношенията с клиенти.

Събирайте важна информация от вашите клиенти с вграден формуляр за проследяване на обратната връзка

Шаблонът за обслужване на клиенти на ClickUp помага за постигането на висококачествено клиентско преживяване. Шаблонът намалява разходите за обслужване на клиенти и предлага по-бързи времена за отговор с функции като организиране и приоритизиране на запитванията на клиентите.

С елементи като персонализирани статуси, персонализирани полета, персонализирани изгледи и управление на проекти, шаблонът за поддръжка подобрява обслужването на клиентите.

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте персонализирана автоматизация за последователни действия

Добавете няколко изпълнители към задачите за бързо разрешаване

Задайте персонализирани полета според вашите нужди, като например добавяне на информация за клиента и числови полета за лесно изчисление

Бързо задайте приоритет на задачата в рамките на дадена задача, за да съобщите какво се нуждае от внимание най-напред

Сортирайте задачите с ClickUp Priorities, използвайки четири флага – спешно, високо, нормално и ниско – и се фокусирайте върху това, което е важно.

Организирайте задачите с персонализирани етикети и прилагайте филтри, за да сте в крак с нещата

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение в началото

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 долара на потребител на месец

Бизнес: 12 долара на потребител на месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 USD/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. LiveAgent

чрез LiveAgent

LiveAgent започна като софтуер за чат на живо и се превърна в многоканален продукт за обслужване на клиенти.

Платформата предлага многоканален пощенски кутиен, който ви помага да намерите разговорите с клиенти от различни канали на едно място. LiveAgent също така предлага опции за автоматизация и интеграция, за да подобри производителността и клиентското преживяване.

Управлявайте каналите за поддръжка чрез имейл, чат, телефон и социални медии с LiveAgent.

Най-добрите функции на LiveAgent

Над 130 функции за издаване на билети, над 200 интеграции

Подобрява производителността на агентите

Унифициран изглед на чатове и билети, специфичен за всеки клиент

Ограничения на LiveAgent

Няма чатбот

Потребителите съобщават за чести проблеми

Цени на LiveAgent

Безплатна пробна версия на разположение

Малък: 9 долара на потребител на месец

Средно: 29 долара на потребител на месец

Голям: 49 долара на потребител на месец

Предприятие: 69 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за LiveAgent

G2: 4,5/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1500 отзива)

3. Document360

чрез Document360

Document 360 е софтуер за самообслужване с база от знания, който оптимизира процеса на създаване, организиране и споделяне на знания във вашата организация. Това е лесна за използване платформа, която поставя акцент върху предоставянето на поддръжка на клиенти чрез самообслужване.

Внедрете софтуер за обслужване на клиенти, като Document 360, за да намалите натоварването на екипите за обслужване на клиенти, да подобрите трафика на уебсайта и да подобрите самообслужването на клиентите.

Най-добрите функции на Document360

Филтрира съдържанието, за да покаже релевантна информация

Добавя домейни за по-голяма сигурност

Предоставя контекстуална помощ при поискване на клиентите

Контрол на версиите за ефективно управление на съдържанието

Ограничения на Document360

Интеграцията с други инструменти е сложна

Трудно за настройка

Няма мобилно приложение

Цени на Document 360

Безплатно завинаги

Стандартен: 199 долара на проект на месец

Професионален: 399 $ на проект на месец

Бизнес: 529 долара на проект на месец

Предприятие: 799 долара на проект на месец

Документ 360 оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 190 отзива)

4. Zendesk

чрез Zendesk

Zendesk предлага решения за поддръжка за фирми от всякакъв мащаб. Предлаганите от Zendesk услуги за поддръжка са разделени на основни планове за поддръжка и планове за пакет Zendesk.

Основните планове за поддръжка включват споделена пощенска кутия и основни инструменти за сътрудничество. Пакетните планове на Zendesk предлагат допълнителни канали като гласова връзка, чат на живо, самообслужване, възможности за автоматизация, инструменти за продуктивност и разширени функции като чатботове.

С Zendesk можете ефективно да управлявате взаимодействията с клиентите, да автоматизирате работните процеси и да предоставяте персонализирана поддръжка.

Най-добрите функции на Zendesk

Над 100 готови за употреба интеграции

Многоканална поддръжка

Helpdesk и CRM решение

Отчети и анализи

Ограничения на Zendesk

Примитивен интерфейс

Разширените функции са достъпни само в по-скъпите планове.

Цени на Zendesk

Безплатна пробна версия на разположение

Екип за поддръжка: 19 долара на агент/месец

Support Professional: 55 долара на агент/месец

Support Enterprise: 115 долара на агент/месец

Оценки и рецензии за Zendesk

G2: 4. 3/5 (5500+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (3500+ отзива)

5. Hootsuite

чрез Hootsuite

Hootsuite е платформа за маркетинг в социалните медии, която ви позволява да предоставяте обслужване на клиенти в социалните мрежи. Общувайте с клиенти в различни социални канали, проследявайте ефективността на кампаниите и предоставяйте добро обслужване на клиенти с помощта на Hootsuite.

Отговаряйте на запитвания на клиенти, разрешавайте проблеми и изграждайте силни взаимоотношения с клиентите, като оптимизирате усилията си в социалните медии.

Най-добрите функции на Hootsuite

Универсална пощенска кутия за социални медии

Планирайте публикации в няколко профила в социалните медии от едно място

Неограничен брой публикации с всички планове

Ограничения на Hootsuite

Претрупан интерфейс

Социалното слушане може да бъде по-задълбочено

Ограничено обслужване на клиенти

Цени на Hootsuite

Безплатна пробна версия на разположение

Професионален: 99 долара на месец

Екип: 249 долара на месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Hootsuite

G2: 4. 1/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (3500+ отзива)

6. HiverHQ

чрез Hiver

HiverHQ е помощна служба, базирана на Gmail; това е инструмент за обслужване на клиенти, който комбинира електронна поща, чат на живо, помощна служба и гласова комуникация във вашата Gmail пощенска кутия.

HiverHQ, който се намира в Gmail, ви помага да отговаряте на запитвания на клиенти по-бързо и по-точно. Вашите екипи за обслужване на клиенти не трябва да губят време в превключване между няколко приложения, за да поддържат вашите клиенти. HiverHQ също така предлага интеграция с WhatsApp.

Най-добрите функции на HiverHQ

Автоматично присвояване на чатове на живо

Интегрирайте с Asana, Slack, Zapier, QuickBooks, Jira и Salesforce

Планирайте износа на данни

Ограничения на HiverQ

Може да се окаже скъпо за малките предприятия

Някои потребители съобщават за чести проблеми с забавяне

Цени на HiverHQ

Безплатна пробна версия на разположение

Lite: 15 долара на месец

Предимства: 39 долара на месец

Elite: 59 долара на месец

Индивидуални цени по заявка за фирми с повече от 50 потребители

Оценки и рецензии за HiverHQ

G2: 4,6/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 150 отзива)

7. Freshdesk

чрез FreshDesk

Freshdesk е софтуер за обслужване на клиенти, базиран в облака, разработен от Freshworks, който предоставя многоканална поддръжка. Той включва функции за издаване на билети, автоматизация, самообслужване, персонализиране и сътрудничество.

Използвайте Freshdesk, за да поддържате клиентите си по канала, който те предпочитат.

Най-добрите функции на Freshdesk

Обслужване на клиенти, задвижвано от изкуствен интелект

Маршрутизиране по кръг

Надеждна автоматизация и отчитане

Над 1000 интеграции

Ограничения на Freshdesk

Аналитичните данни са достъпни само в по-скъпите планове

Цени на Freshdesk

Безплатно завинаги

Растеж: 15 долара на агент/месец

Предимства: 49 долара на агент/месец

Enterprise: 79 долара на агент/месец

Оценки и рецензии за Freshdesk

G2: 4. 4 (3000+ отзива)

Capterra: 4,5 (над 3000 отзива)

8. Sprout Social

чрез Sprout Social

Sprout Social е инструмент за обслужване на клиенти за фирми, които получават заявки за поддръжка чрез каналите в социалните медии. Използвайте Sprout Social, за да управлявате заявките на клиентите от всичките си социални канали на едно място.

Платформата предлага възможности за планиране, което ви позволява да планирате и публикувате съдържание в различни социални медийни платформи.

Най-добрите функции на Sprout Social

AI помощ за тон и дължина на отговорите

Възможност за планиране на оптималното време за изпращане

Анализи и отчети

Ограничения на Sprout Social

Скъп

Ограничен брой профили в социалните медии за всеки план

Стръмна крива на обучение

Цени на Sprout Social

Безплатна пробна версия на разположение

Стандартен: 249 долара на месец

Професионален: 399 долара на месец

Разширено: 499 долара на месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sprout Social

G2: 4. 4/5 (2600+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (500+ отзива)

9. Help Scout

чрез Help Scout

Help Scout предлага споделена пощенска кутия, център за помощ, чат на живо, AI функции и др. Той предоставя функции като работни потоци и запазени отговори, за да автоматизира ръчните задачи и да спести време на вашия екип.

Инструментите за самообслужване като Beacon позволяват на клиентите да намират отговори самостоятелно, което намалява обема на поддръжката. Help Scout предлага и надеждни отчети, които дават информация за ефективността и подобряват цялостното преживяване на клиентите и агентите.

Най-добрите функции на Help Scout

Решения за обслужване на клиенти за съхранение и управление на клиентски данни

10 бази от знания за организиране на помощно съдържание

Автоматизиран работен процес

Нативни мобилни приложения

Ограничения на Help Scout

Отчитането е тромаво и трудно за навигиране

Недостатъчни спам филтри и опции за търсене

Липса на родна телефонна поддръжка

Цени на Help Scout

Безплатна пробна версия на разположение

Стандартен: 20 долара на потребител/месец

Плюс: 40 долара на потребител/месец

Предимства: 65 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за Help Scout

G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

10. Intercom

чрез Intercom

Intercom комбинира чат на живо, AI чатбот, помощна служба, проактивна поддръжка и омниканално решение в една платформа.

Intercom ви помага да управлявате запитвания на клиенти от различни канали от едно място и да обслужвате няколко клиента едновременно. Неговите мощни възможности за автоматизация ще ви помогнат да оптимизирате повтарящите се задачи и да ангажирате клиентите с целеви съобщения.

Най-добрите функции на Intercom

AI асистент за обобщаване на разговори, промяна на тона и разширяване на отговорите

Надеждна автоматизация и аналитика

Самообслужване на няколко езика

Управлявайте цялата комуникация с клиенти от едно приложение

Ограничения на Intercom

Ценообразуването на базата на брой места прави инструмента по-скъп за малките предприятия и многобройните добавки

Продуктовите обиколки са сложни

Цени на Intercom

Безплатна пробна версия на разположение

Essential: 39 долара на месец за работно място

Разширено: 99 $ на месец за работно място

Експерт: 139 долара на месец за работно място

Оценки и рецензии за Intercom

G2: 4,5/5 (над 2800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Избор на инструмент за обслужване на клиенти, който работи най-добре за вас

Списъкът с инструменти за обслужване на клиенти по-горе не е изчерпателен, но се фокусира върху набор от инструменти, които са подходящи за бизнеса на всякакви размери. Съставихме този наръчник, за да ви помогнем да изберете инструменти за обслужване на клиенти, които работят най-добре за вашия екип и нужди от обслужване на клиенти.

Преди да се ангажирате с даден инструмент, е разумно да го изпробвате първо. Възползвайте се от безплатните пробни версии или демо версии и преценете дали инструментът отговаря на нуждите на вашия бизнес. Консултирайте се с екипа си за поддръжка и разберете техните нужди и предпочитания, за да направите информиран избор.

Ако търсите едно място, което да ви помогне с управлението на проекти, сътрудничеството и обслужването на клиенти, ClickUp е най-добрият избор. Софтуерът за обслужване на клиенти ClickUp е интуитивен и интелигентен и позволява отлично сътрудничество между екипите.

С функции като автоматизация, изкуствен интелект и готови за употреба шаблони, ClickUp дава възможност на екипа ви за обслужване на клиенти да направи още една крачка напред и да отговаря по-бързо на запитванията на клиентите.

ClickUp предлага множество функции, които помагат на вашите клиенти и екипа за поддръжка, както и платформа, на която всеки екип във вашата организация ще работи ефективно заедно. Регистрирайте се, за да разгледате още предимства.