10 безплатни шаблона за разпределение на местата, които улесняват планирането

Планирането на събития е изненадващо трудно, независимо дали организирате елегантна сватба или работно събитие. Неща като подреждането на местата изглеждат лесни, докато не се заровите до колене в Excel таблица, която сте създали сами, и не ви дойде мигрена.

Препоръчваме ви да пропуснете тази част и вместо това да използвате шаблон за разпределение на местата. 🙌

Шаблоните за места за сядане ви помагат да визуализирате къде ще седят хората в стаята или по време на събитието. Те са задължителни за всяка ситуация, в която се изискват определени места за сядане.

Избрахме 10 шаблона за разпределение на местата, които ще ви помогнат да съгласувате списъка с гости с плана си и да избегнете главоболието.

⏰ 60-секундно резюме Ето 10 от най-добрите безплатни шаблони за разпределение на местата, които улесняват планирането: ClickUp Шаблон за бяла дъска за разпределение на местата в класната стая Шаблон за план за управление на класната стая на ClickUp Шаблон за управление на конферентна зала на ClickUp ClickUp Как да планирате шаблон за събитие ClickUp Шаблон за подготовка на сватба Шаблони за разпределение на местата на SmartDraw Visual Paradigm онлайн шаблон за схема на местата Шаблон за разпределение на местата на сватба от Canva Шаблон за разпределение на местата на сватбено тържество от Template.net Шаблон за разпределение на местата в EdrawMax

Какво е схема за сядане?

Схемата за сядане визуално представя къде ще седят хората в стаята или залата. Тя показва местоположението на всеки стол, често групирайки ги в маси, групи, редове, секции или нива с идентификационни номера, букви, цветове или имена за удобство.

Схемите за сядане са полезни за неща като:

Сватби

Корпоративни събития и тържества

Професионални презентации

Бизнес конференции

Работни места с определени места за сядане

Класни стаи

Схемите ви позволяват да проектирате план за разположението на местата, където ще седи всеки гост или участник, за да сте сигурни, че имате достатъчно място за всички. Те ви позволяват също да държите Линдзи далеч от Ким, за да избегнете караници на сватбеното ви тържество (макар че на дансинга всичко е възможно).

Как да направите схема за сядане

Най-ефективните схеми за сядане започват с редактируеми шаблони. Потърсете редактируема схема за сядане, която ви позволява да променяте броя, размера и разположението на масите и столовете.

Използването на софтуер за планиране на събития прави това по-лесно, особено ако работите с нещо интуитивно като ClickUp Whiteboards.

Използвайте ClickUp Whiteboards с обекти, задачи, взаимоотношения и лепящи се бележки, за да си сътрудничите визуално с екипа си.

Ето подробно описание:

Намерете най-добрия инструмент за разпределение на местата или шаблон за планиране на събития Изберете формата на масите (например дълги маси, кръгли маси, маси с U-образна форма, правоъгълни маси и т.н.) и разположението им. Решете дали ще имате главна маса (известна още като VIP маса) и къде да я поставите. Организирайте масите според размера и формата на залата. Създайте номера на масите, имена или цветове Групирайте гостите или участниците (например приятели, отдели, екипи, общи интереси, азбучен ред и т.н.). Изберете определени места, като имате предвид фактори като достъпност. Отпечатайте физически копия (отпечатваеми схеми за сядане за победа)

Някои таблици разпределят хората по масите и позволяват на гостите да решат къде да седнат около тях. Други избират място за всеки човек. Колко подробна искате да бъде таблицата, зависи от вас.

10 безплатни редактируеми шаблона за разпределение на местата

Вероятно вече сте нетърпеливи да преминете към най-интересното, затова нека ви представим 10 от най-добрите шаблони за разпределение на местата.

И тъй като управлението на проекти за събития е достатъчно трудно, без да се налага да се притеснявате за цените, всеки шаблон в този списък е безплатен! 💸

1. Шаблон за бяла дъска за разпределение на местата в класната стая на ClickUp

Изтеглете този шаблон ClickUp Шаблон за бяла дъска за места в класната стая

Шаблонът за бяла дъска „ClickUp Classroom Seating Chart“ е задължителен за преподавателите. Той е идеален и за обучителни събития, семинари и сватбени тържества.

Използвайте редактируемия шаблон за разпределение на местата на ClickUp, за да визуализирате разположението на класната стая и да създадете организирано разпределение на местата на масата с най-добрия софтуер за бяла дъска.

Този шаблон разполага с инструменти за поддържане на социално дистанциране, обозначаване на всяка маса с цвят и проследяване на графиците и оценките на учениците. Минималистичният дизайн на таблицата може да побере произволен брой места в стая или зала с всякакви размери.

Функциите за сътрудничество и актуализациите в реално време позволяват на учениците (или гостите) да се включат в избора на местата си. Или можете да поемете пълен контрол над забавлението, за да проектирате перфектната схема за сядане за вашата уникална класна стая.

Функциите за образование на ClickUp са достъпни в плана Free Forever и са създадени, за да помагат на героите в класната стая навсякъде. Те са полезни и за мениджъри на събития, сватбени агенти и всеки друг, който организира събитие или създава план за сядане.

2. Шаблон за план за управление на класната стая на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за управление на класната стая на ClickUp

Шаблонът за план за управление на класната стая на ClickUp предоставя на преподавателите всичко необходимо, за да създадат процъфтяваща среда в класната стая. 🧑‍🎓

Използвайте този инструмент, за да създадете организиран преглед на вашата класна стая, поведението на учениците, оценките, плановете за уроците и всичко друго, от което се нуждаете.

Този шаблон съдържа всичко необходимо, за да създадете управляеми очаквания, цели и задачи за учениците. Той също така улеснява комуникацията с учениците и родителите, организацията на ресурсите, плановете за уроците и ежедневните дейности.

ClickUp ви предлага всичко необходимо, независимо дали се нуждаете от шаблон за маршрут, инструмент за създаване на схема за сядане, инструмент за сътрудничество или всичко изброено по-горе. А най-хубавото е, че не трябва да плащате нищо! Членовете на Free Forever имат достъп до десетки инструменти, шаблони, изгледи и функции за персонализиране без ограничения.

3. Шаблон за управление на конферентна зала ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за управление на конференции в ClickUp

Шаблонът за управление на конференции на ClickUp ви спестява част от работата по планирането и координацията, необходими за успешното функциониране на конферентната зала.

Използвайте ги, за да оптимизирате целия процес на планиране на конферентната зала, от резервацията до почистването, както и всичко останало между тях.

Този шаблон прави всичко. Можете да стандартизирате процедурите в стаята, да проследявате консумативите и оборудването, да елиминирате двойните резервации и да се наслаждавате на гладки и ефективни срещи всеки път. А тъй като ClickUp има фантастични функции за сътрудничество, той ще подобри комуникацията, за да държи всички на една и съща страница.

ClickUp променя правилата на играта за проектните мениджъри и ръководителите на екипи навсякъде. Тези, които искат да надхвърлят шаблона за стандартни оперативни процедури за конферентна зала на ClickUp, имат достъп и до шаблони за дневен ред на конференции, шаблони за запознаване с екипа и много други в плана Free Forever. Възможностите са безкрайни.

4. ClickUp Как да планирате шаблон за събитие

Изтеглете този шаблон ClickUp Как да планирате събитие Шаблон

Шаблонът „Как да планирате събитие“ на ClickUp е от съществено значение за организаторите на партита и събития, проектните мениджъри и всеки, който се опитва да организира запомнящо се събиране. 🥳

Използвайте този шаблон в стил списък за проверка, за да следите всичко, което трябва да направите преди деня на събитието, заедно с крайни срокове, актуализации на напредъка и функции за сътрудничество.

Този шаблон има функции за отброяване на дните до събитието, проследяване на бюджета и разходите, записване на потвърждения за участие и създаване на подробни списъци със задачи. Поканете членовете на екипа си, гостите и други заинтересовани страни да актуализират напредъка си в реално време и да поддържат отворени линии за комуникация.

Използвайте функциите за събития на ClickUp, за да надхвърлите този списък със задачи и да преминете към управление на събития и график, покани за събития и споделяне на задачи. Можете да разгледате събитието си от всеки ъгъл и да получите достъп до безплатни, персонализирани шаблони за всичко, от което се нуждаете.

И всичко това е достъпно в нашия план Free Forever. 🙌

5. Шаблон за подготовка на сватба в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за подготовка на сватба в ClickUp

Шаблонът за обхват на работата при планиране на сватба на ClickUp е нещо повече от схема за сядане на сватбено тържество. В крайна сметка, разпределението на местата на сватбената маса е само една от задачите в списъка за планиране на сватбата.

Използвайте този шаблон, за да определите ясни срокове и крайни дати за всяка задача, от потвърждаване на потвържденията за участие до организиране на доставчиците на услуги за приема.

Този безплатен шаблон за планиране на сватба опростява процеса, като обединява всичко в един контролен панел. Можете да определите и документирате обхвата на работата за всеки доставчик, да координирате и комуникирате с всички участници и да определите обхвата на работата за целия екип по планиране на сватбата.

Функциите за събития на ClickUp ви позволяват също да проследявате и управлявате задачи, срокове и бюджети, за да можете да планирате незабравимо парти всеки път. Планът Free Forever ви дава неограничен достъп до персонализирани шаблони, изгледи, календари и други.

6. Шаблони за разпределение на местата на SmartDraw

чрез SmartDraw

Шаблонът за разпределение на местата на SmartDraw е опростен план за разпределение на местата за сватби и други събития.

Използвайте ги, за да изберете план на помещението, да определите размера и формата на масите и да организирате всичко с помощта на прости диаграми и списъци с гости. Започнете с предварително изготвена схема за разположение на местата за конкретни видове събития и персонализирайте таблицата си.

Този шаблон ви позволява да наименувате масите, да присвоите номера на местата и да създадете списъци с хората, които ще седят на всяка маса. Можете също да визуализирате цялото място или залата, с която работите, за да се уверите, че участниците или сватбените гости имат достатъчно място, за да се движат удобно.

В зависимост от това как планирате да използвате схемата за сядане, SmartDraw ви позволява да плъзгате и пускате врати, уреди и други елементи от стаята за пряк изглед или да се придържате към маси и столове с изглед отгоре. Безплатно е за седем дни – цената започва от само 5,95 долара след безплатния пробен период.

7. Шаблон за седящи места на Visual Paradigm Online

чрез Visual Paradigm Online

Шаблонът за седящи места на Visual Paradigm Online е просто решение за организаторите на събития навсякъде.

Visual Paradigm Online (известен още като VP Online) предлага колекция от персонализирани диаграми, които ви дават преднина при създаването на следващия ви план за местата за сядане. Можете да запазвате диаграмите като JPG, PNG, SVG и PDF файлове и да използвате предоставените символи и реквизит, за да представите мястото или залата на вашето събитие.

Изберете от няколко шаблона за ресторанти, класни стаи, сватби, жилищни пространства и офиси. След това добавете маси, бюра, столове и определени места, за да проследите къде ще седи всеки и колко гости ще посрещнете.

Започнете да създавате безплатно схемата си за сядане и се регистрирайте за безплатния план на VP Online, който ви позволява да използвате няколко от функциите на програмата. Безплатните потребители ще се сблъскат с ограничения за ежедневна активност, ограничения за размера на файловете и заключени разширени функции, но ще имате всичко необходимо за основни схеми за сядане, без да харчите нищо.

8. Шаблон за разпределение на местата на сватба от Canva

чрез Canva

Шаблонът за разпределение на местата на сватбата на Canva е фантастична опция за по-елегантни разпределения на местата. Той има основни функции, които можете лесно да персонализирате само за няколко минути. 🙌

Използвайте този шаблон, за да създадете прости разпределения на масите, като дадете на всяка маса идентично име, за да поддържате реда. В долната част на шаблона можете да изброите кои гости ще седнат на всяка маса.

Този шаблон е идеален за тези, които искат определени маси без конкретни места. А тъй като Canva е създаден за персонализиране, можете да промените цветовете или да изберете от други списъци с места за сядане, за да направите шаблона свой.

Canva може да се използва и за създаване на сватбени покани и други документи с много дизайн или снимки, от които се нуждаете за вашето събитие. А безплатният план ви позволява да използвате повечето функции, за да свършите работата си. Безплатните потребители ще срещнат ограничения по отношение на размера на файловете, съхранението, броя на документите и начина, по който всеки документ може да бъде споделен, запазен или отпечатан.

9. Шаблон за разпределение на местата на сватбено тържество от Template.net

чрез Template. net

Шаблонът за разпределение на местата за сватбено тържество от Template.net е качествен вариант с флорални декорации и графични файлове.

Използвайте този шаблон, за да посочите кои гости са разпределени по номера на масите, така че всички да са на една и съща страница, когато гостите пристигнат.

Този шаблон с флорални мотиви е лесен за редактиране, като ви позволява да персонализирате шрифтовете и броя на масите/гостите на вашата сватбена тържествена вечеря. Той е прост и може да се използва и за разположението на гостите на сватбата в малки и средни зали, където не е необходима карта на разположението на масите. 🌸

След като си създадете безплатен акаунт, можете да изтегляте по три шаблона дневно от Template.net безплатно. Ще имате достъп и до различни други шаблони за почти всяко събитие, което планирате.

10. Шаблон за разпределение на местата EdrawMax

чрез EdrawMax

Шаблонът за разпределение на местата на EdrawMax е опция, която ви позволява да създадете прост план за разпределение на местата, който да изпратите на вашите гости.

Използвайте този шаблон, за да създадете карта на мястото, номера на масите, номера на местата и списък с гостите, които ще заемат всяко място. Можете също да приложите цветово кодиране, за да могат гостите лесно да намерят местата си.

Безплатният шаблон за разпределение на местата предлага различни типове места, размери на масите и разположение на местата. А ако не намерите това, от което се нуждаете в този шаблон, ще имате достъп до други шаблони за разпределение на местата, които може да отговарят на вашите нужди.

EdrawMax предлага 15-дневен безплатен пробен период за достъп до 2D шаблоните им, за да започнете да планирате събитието си. След изтичане на пробния период месечната членска такса започва от 14,95 долара.

Опростено разположение на местата с шаблони за разположение на местата

Искате да намалите стреса при планирането? Тези безплатни шаблони за разпределение на местата са отлично начало.

Те са от съществено значение за всеки, който иска да организира и планира ефективно местата за сядане, независимо дали сте мениджър на събития, учител или двойка, която иска да спести пари при планирането на сватбата си.

Шаблоните за разпределение на местата гарантират, че всеки ще седи удобно и на правилното място. Опитайте ги и вижте как могат да подобрят планирането ви. Регистрирайте се в ClickUp още днес – безплатно е!