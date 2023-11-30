Кратко ръководство за 6-те стила на работа, които трябва да познавате

Екипът не е хомогенна група от хора – макар че всички може да работят за постигането на една и съща цел, всеки член на екипа поема по уникален път, за да я постигне. Някои се фокусират върху цялостната картина, докато други се занимават с дребните детайли. Някои членове на екипа процъфтяват в групи, докато други ценят самотата и независимостта.

Независимо дали искате да разберете собствената си професионална личност или да разберете какво мотивира членовете на екипа ви, ще намерите отговорите, от които се нуждаете, като оцените различните стилове на работа. Този наръчник ще разгледа шестте най-разпространени стила, за да ви помогне да научите как да адаптирате работния си процес, за да се съобразите с различните професионални подходи.

Какво е стил на работа?

Работният стил е вашият доминиращ подход към работата, конкретните задачи и работната среда. Той се определя от широк спектър от фактори, най-вече:

Личностни черти

Стил на комуникация

Навици

Вярвания и ценности

Минали преживявания

Предпочитания

Вашият стил на работа оказва влияние върху почти всеки аспект от ежедневната ви работа. Той отразява начина, по който организирате задачите си, приемате обратна връзка и се справяте с трудни дни, изпълнени със стрес и хаос. Той също така показва дали процъфтявате в екип или предпочитате да бъдете самотен вълк. 🐺

Повишете продуктивността, като рационализирате задачите и използвате адаптивните изгледи на ClickUp, за да организирате задачите си и да подкрепите всички стилове на работа.

Въпреки че стиловете на работа са относително постоянни, те не са неизменни. Вашият доминиращ стил може да еволюира с времето или да се промени, за да се адаптира към конкретни задачи и проекти.

Разбирането на вашия стил е от решаващо значение за максимизиране на производителността ви и нивото на удоволствие, което ви носи работата. Ако сте ръководител на екип или мениджър, познаването на стиловете на работа на членовете на екипа ви носи редица ползи, най-вече:

Ефективно делегиране на работа

Оптимизирано сътрудничество

Повишена инклузивност

По-добра синергия в екипа

Шест типа работни стилове

Стилът на работа може да бъде разделен на шест широки категории, всяка от които има свои специфични силни и слаби страни. По-долу ще видите общо представяне на всеки от тях, последвано от полезни съвети за управление на екип с разнообразни професионални подходи. Ще споделим и няколко полезни съвета за подобряване на вашия собствен стил на работа, така че останете на линия! 🤩

1. Логичен/независим

Хората с логичен стил на работа са запалени решавачи на проблеми, които ценят разума и автономността повече от всичко друго. Те следват собствения си компас и имат силно систематичен подход към работата, анализирайки всичко до най-малките нюанси. 🔬

Благодарение на своята амбициозна нагласа, на логичните/независими работници може да се има доверие, че ще свършат работата си, без да се размотават. Те не се нуждаят от (и често мразят) да им се държи ръката, така че микроуправлението е един от най-големите им кошмари. Такива хора работят най-добре, когато им дадете необходимата информация и ги насочите в правилната посока.

Ключовите силни страни на хората с логичен стил включват ефективност, изключителна концентрация и отлично критично мислене. Те също така не се нуждаят от много надзор, което ги прави изключително надеждни и достоверни.

Създайте подробни табла за управление, за да имате цялостен поглед върху всеки проект и лесно да вземате стратегически решения въз основа на данни в реално време.

От друга страна, служителите, които попадат в тази категория, не винаги се разбират добре с другите. Вероятно няма да видите „отличен играч в екип“ в автобиографията им, а комуникационните им умения биха могли да бъдат подобрени. В някои случаи те може да имат проблеми с авторитета, тъй като вярват, че или се прави по техния начин, или изобщо не се прави.

Докато давате на член на екипа с този стил на работа свобода и пространство, можете да бъдете сигурни, че работата ще бъде свършена както трябва.

2. Кооперативен

В ярък контраст с предишната категория работници, членовете на кооперативния екип залагат на сътрудничеството. Те обменят идеи, помагат си един на друг и са първите, които се включват в питиетата след работа. 🍹

С такива хора се работи лесно, а умението им да общуват ги прави приятни за общуване. Това не означава, че те само се забавляват и не работят, тъй като те са много продуктивни в групови проекти и могат да дадат значителен принос с идеите си.

Някои от най-добрите черти на хората с кооперативен стил на работа са:

Отвореност и екстровертност

Висока енергия

Отлични умения за работа с хора

Основният недостатък на кооперативните служители е липсата на самостоятелност, когато става въпрос за важна работа и вземане на решения. Те може да се колебаят да предприемат големи стъпки, освен ако няма някой наоколо, с когото да обсъдят въпроса, а работата в самота може да доведе до непродуктивна нервност.

3. Подкрепящ

Членовете на екипа с подкрепящ стил на работа споделят много черти с колегите си, които работят в екип, макар че са по-малко забележими и категорични. Обикновено няма да ги видите на руля, да водят кораба, а под палубата, където използват силата и упоритостта си, за да поддържат кораба в движение. ⚓

Това не означава, че подкрепящите професионалисти не са добри мениджъри. Напротив – те могат да процъфтяват в организации, които прилагат стил на управление, основан на участието, и мотивират екипа да дава най-доброто от себе си.

Членовете на екипа с подкрепящ стил на работа са основата на един успешен екип поради следните причини:

Те са активни слушатели и съпричастни хора

Те могат да вдъхновят другите и да създадат атмосфера на доверие.

Те са готови да се включат и да помогнат, когато е необходимо.

Последната точка е нож с две остриета, тъй като е и източник на най-големите проблеми на подкрепящите колеги. Те са склонни да препълват графика си, за да помагат на другите, което може да доведе до изтощение. В комбинация с нежеланието им да потърсят помощ, това може лесно да доведе до хронично изчерпване.

Подкрепящите членове на екипа също избягват конфликти и често не изразяват мнението си, така че добрите идеи може никога да не видят бял свят. Ето защо те трябва да бъдат насърчавани да изразяват мнението си и да бъдат по-уверени.

4. Близост

Стилът на работа „близост“ се характеризира с непрекъсната връзка. Хората, които го възприемат, предпочитат директния контакт с другите вместо директни съобщения и имейли и ценят сътрудничеството в реално време повече от асинхронните договорености.

Членовете на екипа, мотивирани от близостта, са много адаптивни, което е както благословия, така и проклятие. От една страна, това ги прави отлични съотборници, които работят добре в различни групи и условия, и приемат промените по-лесно от повечето хора.

Все пак тази гъвкавост може да излезе извън контрол и да попречи на членовете на екипа да развиват свои собствени процеси и мнения. Те могат да се слеят прекалено с обстановката и да не успеят да предложат уникални гледни точки. 😶

Лицата, фокусирани върху близостта, са силно зависими от незабавна, непрекъсната обратна връзка, така че може да се наложи да им се оказва повече подкрепа в сравнение с другите. Ето защо дистанционната работа може да не е най-добрият избор за тях.

5. Ориентиран към детайлите

Познавате ли човек, който проверява три пъти един доклад, за да се увери, че няма нито една грешка? Или любител на електронните таблици, който не може да дочака да ви научи как се използва VLOOKUP? Е, това е идеалният представител на стила на работа, ориентиран към детайлите. Те винаги полагат допълнителни усилия, за да се уверят, че нищо не им убягва, и едва ли ще намерите някой, който да е по-добър в организирането на работния си процес. 🤓

С оглед на това не е изненадващо, че такива хора се развиват успешно като счетоводители, анализатори и професионалисти на други позиции, които изискват прецизна работа. Освен ненадминатата си внимание към детайлите, основните им силни страни включват:

Надеждност

Усилия

Внимателност

Що се отнася до недостатъците, не е необичайно хората, които обръщат внимание на детайлите, да изгубят от поглед крайната цел. Те могат да се затънат в детайлите до такава степен, че да стане обсесивно, което може значително да ги забави.

6. Ориентиран към идеите

Всеки екип се нуждае от визионер, който мечтае по-голямо от другите, известен още като член на екипа, ориентиран към идеите. За разлика от тези от предишната категория, те не се тревожат за малките неща и не се интересуват от подробностите на даден проблем – те просто искат да намерят иновативен начин за неговото решаване. 💡

Лесно персонализирайте вашите бели дъски, като добавите документи, задачи и други елементи – идеално за членове на екипа с работен стил, ориентиран към идеи.

Естествено, идейно ориентираният стил на работа доминира в сесиите за мозъчна атака и е много отворен към гледните точки и обратната връзка на другите. Те са вашите спасители, когато се сблъскате с препятствие, защото ще намерят начин да го преодолеят. Основните предимства на такива служители са:

Креативност и изключителна въображаемост

Амбиция и оптимизъм

Нагласа „Мога да го направя“

Постоянното нестандартно мислене прави хората, ориентирани към идеите, силно неструктурирани. Те обичат творческия си хаос, който понякога може да бъде прекалено труден за справяне. Такива служители може да имат затруднения да се придържат към графика или бюджета на проекта, което може да доведе до много усложнения.

Как да управлявате екип с различни стилове на работа

Една от основните ви задачи като мениджър е да разберете стиловете на работа на екипа си и да се адаптирате към тях. Това не е лесна задача, затова нека споделим някои полезни съвети, които могат да направят голяма разлика. 🏆

Независимо дали вашият екип работи на място или изцяло дистанционно, вероятно използвате различни инструменти за управление на хора и проекти, от приложения за планиране до инструменти за проследяване на продуктивността. Но достатъчно ли са адаптивни тези инструменти, за да отчитат различните стилове на работа?

Ако не, имате нужда от гъвкаво решение, което да отговаря на всички гореспоменати характеристики. С други думи, имате нужда от инструмент като ClickUp. Той предлага цялостен набор от функции за управление на проекти, които ви помагат да извлечете максимума от всеки член на екипа и да поддържате тяхната ангажираност.

Благодарение на различните изгледи на ClickUp , можете да представяте информацията по различни начини, които отговарят на специфичния стил на работа на служителите. Използвайте мисловни карти и времеви линии, за да начертаете процесите за визуалните мислители, или преминавайте към списъци или таблици за тези, които предпочитат по-опростени структури.

ClickUp предлага и гъвкавост, за да даде на всеки член на екипа точното количество информация, от което се нуждае. Използвайте ClickUp Clip, за да предоставите на независим служител бърз преглед на задачата му чрез запис на екрана и да му позволите да даде най-доброто от себе си.

Споделяйте записи на екрана, за да предадете точно вашето послание, без да се налага да използвате верига от имейли или да провеждате лични срещи, с Clip by ClickUp.

За членовете на екипа, които са кооперативни и ориентирани към идеите, ClickUp Whiteboards е идеалното решение. То насърчава екипната работа и мисленето в широк мащаб, като позволява на всички да са на една и съща вълна. А за хората, ориентирани към детайлите, ClickUp Docs предлага неограничена свобода да се задълбочат и да създадат солидни SOP, които не пропускат нищо. Независимо дали трябва да очертаете малък еднократен проект или цял бизнес план, ClickUp Docs може да бъде отличен спътник.

Използвайте ClickUp Docs, за да създавате надеждни уикита, описания на проекти и SOP.

Накрая, подкрепящите и ориентираните към близост членове на екипа ще оценят присвоените коментари – лесен начин да създавате задачи за действие докато си сътрудничите в реално време. Независимо кои стилове на работа са доминиращи във вашия екип, има функция на ClickUp за всеки! 🙌

2. Адаптирайте комуникацията си към различните стилове на работа

Ако искате да извлечете максимума от един разнообразен екип, ще трябва да се откажете от остарелите практики като фиксирани оценки на представянето или еднообразни срещи. Вместо това, трябва да приемете по-гъвкав подход, който отчита специфичните стилове на работа, особено по отношение на предпочитанията за комуникация. 🗣️

Например, служителите, които ценят близостта, ще оценят ежедневните събрания или други чести проверки, докато независимите членове на екипа може да не се нуждаят от повече от едно събрание на месец.

По същия начин, хората, ориентирани към детайлите, обикновено предпочитат фиксиран ритъм на срещите с предварително определени дати, докато тези, ориентирани към идеите, не се притесняват от по-гъвкав подход. Първите ценят обратната връзка и мненията, основани на данни, докато вторите са доволни да си бъбрят и да обменят идеи.

Ако не сте сигурни как да подходите към всеки служител според неговия стил на работа, най-доброто, което можете да направите, е и най-простото – попитайте. Насърчавайте членовете на екипа да споделят своите предпочитания и те ще оценят, че ги изслушвате.

3. Съчетайте задачите със силните страни

Една от основните причини да се запознаете с работните стилове на екипа си е да използвате тази информация при разпределянето на задачите. В противен случай може да пропилеете таланта на някого за работа, която не му подхожда. Както е казал Айнщайн: „Ако съдиш рибата по способността й да се катери по дървета, тя ще прекара целия си живот в убеждението, че е глупава. ”

Добрата новина е, че след като разберете стила на работа на всеки, разпределянето на подходящи задачи на всеки член на екипа не би трябвало да представлява проблем. Ако имате нужда от обработка на големи обеми данни, ще знаете, че това трябва да се възложи на човек, който обръща внимание на детайлите, а не на такъв, който се фокусира върху идеите. Ако проектът има много променливи елементи и зависимости, ще искате да включите сътрудничещи си служители и да намерите самостоятелна задача за независим човек.

Сега, това съчетаване може да не е лесно, особено в началото, преди да сте утвърдили определени работни процеси. Ако имате нужда от помощ, за да се справите с натоварването на екипа си, ClickUp Tasks може да направи чудеса, за да поддържа всичко добре организирано.

Благодарение на над 35 многофункционални ClickApps, можете да използвате ClickUp Tasks за всичко – от ежедневно планиране до стратегии за операции с по-голяма обща картина. Настройте задачи с персонализирани статуси, зависимости и списъци за проверка, за да поддържате всички на една и съща страница и да осигурите безпроблемно сътрудничество.

Търсете, задавайте или сортирайте статуса на задачите в изгледа „Списък“ на ClickUp, за да видите напредъка по всички задачи.

ClickUp предлага и множество автоматизации и удобни функции, като повтарящи се задачи, които ви позволяват да избегнете рутинната работа и да освободите повече време за оптимизиране на работния си процес в съответствие с различните стилове на работа.

Как да подобрите стила си на работа

Разбирането на личния ви стил на работа не се отнася само до използването на силните ви страни. Както видяхте, всеки подход има специфични недостатъци, които можете да отстраните, за да издигнете професионалното си ниво. Макар конкретните стъпки за постигането на това да варират в зависимост от стила, ето два универсални съвета, които можете да следвате.

1. Наблюдавайте работния си ден

Ако от известно време вършите една и съща работа, е естествено в даден момент да преминете в режим на автопилот. Това затруднява забелязването на области, които могат да бъдат подобрени, затова направете крачка назад, за да оцените внимателно работния си ден.

Докато правите това, фокусирайте се върху нещата, които може да намирате за досадни, ненужни или прекалено натоварващи. Например, може да осъзнаете, че не се нуждаете от толкова много контакти с ръководителя на екипа си или че ви е трудно да определите приоритетите в работата си.

След като идентифицирате тези проблемни точки, вижте какво можете да направите самостоятелно, за да ги отстраните. Например, можете да използвате ClickUp Task Priorities, за да организирате работната си натовареност, или ClickUp Goals, за да получите визуален преглед на напредъка си. 📈

Създайте лични цели в ClickUp и задайте цели, за да следите напредъка си.

Експериментирайте с различни тактики за фино настройване на работния процес според предпочитания от вас стил. Ще бъдете изненадани от огромната разлика, която могат да направят няколко малки промени!

2. Говорете с вашите началници

Може да не разполагате с пълна свобода да адаптирате работата към предпочитания от вас стил. Някои процеси са въпрос на фирмена политика или решения на ръководството, с които трябва да се съобразявате, докато не получите зелена светлина за промяна.

Ето защо е важно да обсъдите своя собствен стил на работа с ръководителя на екипа и другите лица, вземащи решения. Не се колебайте да изразите своите опасения или да предложите промяна в курса. В крайна сметка промяната може да бъде от полза за целия екип, така че вашият мениджър трябва да бъде отворен към нейното внедряване.

Ако смятате, че вашите умения и подход към работата могат да бъдат използвани по-добре, вижте какво може да се направи, за да се постигне това. Ще бъдете по-щастливи и по-продуктивни, така че ще можете да се съсредоточите върху това да давате най-доброто от себе си. 🌟

Създайте мощна синергия

Ако ръководите екип с разнообразни стилове на работа, имате възможност да създадете строга работна среда, в която всички се допълват взаимно. Комбинирането и съчетаването на задачите със силните страни позволява на всеки член на екипа да блесне, като същевременно се минимизира рискът от неефективност и изчерпване.

Като добавите към микса една способна платформа за управление на проекти като ClickUp, можете да бъдете сигурни, че няма да се загубите в спецификите и процесите на различните стилове на работа. Създайте акаунт в ClickUp и нека превърнем вашия екип в А-играчи! 🥇