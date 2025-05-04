11 най-добри софтуера за 360-градусова обратна връзка за всеобхватни оценки на служителите

Годишните оценки имат репутация: продължителни, изнервящи и често пропускащи по-голямата картина. Когато обратната връзка идва само от един човек, лесно е да се пропуснат ключови силни страни или слаби места.

Ето защо все повече компании се обръщат към софтуера за 360-градусова обратна връзка – по-интелигентен подход, който събира мнения от колеги, мениджъри и подчинени за всестранен, справедлив и задълбочен процес на оценяване.

В тази публикация в блога ще разгледаме 11-те най-добри софтуера за 360-градусова обратна връзка, с които да създадете по-справедливи и по-задълбочени оценки на служителите. 🎯

⏰ 60-секундно резюме Ето нашите препоръки за най-добрите софтуери за 360-градусова обратна връзка: ClickUp (Най-добър за вградено управление на задачите с проследяване на обратната връзка) Culture Amp (Най-добър за цялостно управление на производителността) 15Five (Най-добър за редовни проверки на обратната връзка) Survey Sparrow (Най-добър за проследяване на обратна връзка в реално време) Survey Monkey (Най-добър за интуитивно сравнение на обратната връзка) Qualtrics 360 (Най-добър за напреднали анализи и прозрения) Lattice (Най-добър за съгласуване на обратната връзка с целите) PerformYard (Най-добър за оптимизирани програми за обратна връзка) Trakstar (Най-добър за развитие на таланти и коучинг) Leapsome (Най-подходящ за оценка на производителността в средни по размер предприятия) Spidergap (Най-добър за прост и лесен за използване интерфейс)

Какво трябва да търсите в софтуера за 360-градусова обратна връзка?

И така, какво отличава един отличен софтуер за 360-градусова обратна връзка от един незабележим? Нека разберем. 💪

Персонализирани въпросници: позволяват на компаниите да адаптират анкетите според конкретните си цели и компетенции, като избягват универсалния подход.

Множество източници на обратна връзка: Събира информация от мениджъри, колеги, подчинени и външни заинтересовани страни за по-пълна оценка.

Надеждна аналитика: Предоставя ясни, базирани на данни прозрения с тенденции, цифри и лесни за четене визуализации за по-добро вземане на решения.

Конфиденциалност и анонимност: Насърчава честната обратна връзка, като гарантира, че самоличността на респондентите остава защитена.

Безпроблемна интеграция: свързва се със съществуващите системи за управление на човешките ресурси и производителността, за да оптимизира работните процеси.

Възможности за проследяване: Позволява непрекъснато проследяване на напредъка, вместо да ограничава обратната връзка до еднократна оценка.

Функции за планиране на развитието: Превръща обратната връзка в действие, като помага на служителите да поставят цели и да проследяват подобренията във времето.

💡 Професионален съвет: Ако вашият екип обхваща различни региони, многоезичните опции в софтуера за обратна връзка са задължителни, за да се гарантира яснота и приобщаване. Служителите са по-склонни да предоставят обмислена и точна обратна връзка, когато могат да се изразяват на предпочитания от тях език.

Най-добрите софтуери за 360-градусова обратна връзка

Изборът на подходящия софтуер за 360-градусова обратна връзка може да направи голяма разлика в начина, по който екипите растат и се подобряват. Ето 11-те най-добри опции, създадени точно за тази цел. 🔄

1. ClickUp (Най-добър за вградено управление на задачите с проследяване на обратната връзка)

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, документи и комуникация в екип, всичко в една платформа, ускорена от автоматизация и търсене с изкуствен интелект от ново поколение.

В комбинация с платформата за управление на човешките ресурси ClickUp, тя подобрява оценките на производителността, циклите на обратна връзка и проследяването на целите. С мощна автоматизация и AI-базирани анализи, ClickUp помага на екипите по човешки ресурси да опростят работните процеси, да повишат производителността и да превърнат обратната връзка в значими действия.

Нека разгледаме някои от неговите функции. 🤩

ClickUp Forms

Оптимизирайте процеса на обратна връзка, за да можете да се съсредоточите върху важните неща с ClickUp Forms.

Традиционните формуляри за обратна връзка често функционират изолирано, което затруднява проследяването на отговорите, извличането на информация и предприемането на значими действия.

ClickUp Forms решава този проблем, като централизира обратната връзка, автоматизира работните процеси и предоставя анализи в реално време, за да гарантира, че всеки отговор води до подобрение.

Например, ако сте ръководител на отдел „Човешки ресурси“ и управлявате цикъл на 360-градусова обратна връзка, вече не е необходимо да се занимавате с разпръснати имейли и таблици. С помощта на персонализиран формуляр можете да усъвършенствате колегиалните оценки, оценките на мениджърите и самооценките, като по този начин гарантирате, че обратната връзка е организирана, достъпна и лесна за прилагане.

След като отговорите бъдат получени, ClickUp Automations автоматично генерира задачи за преглед на обратната връзка, възлагане на последващи действия и проследяване на растежа на служителите.

ClickUp Brain

Превърнете обратната връзка в развитие с ClickUp Brain

Управлението на 360-градусовата обратна връзка от служителите е само половината от битката. Превръщането на знанията в действия е това, което води до истински растеж.

ClickUp Brain е AI-базиран асистент, който опростява проследяването на обратната връзка с незабавни анализи, интелигентни обобщения и автоматизирани актуализации. Той ви позволява да се съсредоточите върху растежа на служителите, а не върху обработката на данни.

Имате нужда от тенденции в обратната връзка или минали прегледи? Просто попитайте ClickUp Brain и той ще извлече контекстуална информация от задачи, коментари и документи за секунди. Освен това, той може бързо да прегледа приноса на даден служител, историята на задачите му и най-важните моменти от обратната връзка, без да се налага да пресявате безкрайни данни.

Шаблон за обратна връзка на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът за обратна връзка на ClickUp е създаден, за да ви помогне да събирате обратна връзка от клиенти и да организирате данните за клиентите на едно място.

Уморени сте да създавате формуляри за обратна връзка от нулата? Шаблонът за формуляр за обратна връзка на ClickUp улеснява екипите по човешки ресурси да създават анкети за събиране на ценна информация за производителността и бързо да анализират отговорите за тенденции.

Освен това, шаблонът предоставя на служителите структуриран начин да изразят своята обратна връзка, като по този начин се насърчава култура на отворена комуникация.

Освен това можете да опитате шаблона за оценка на производителността на ClickUp, за да опростите проследяването и оценката на производителността на служителите.

Най-добрите функции на ClickUp

Поставете ясни цели: Поставете ясни цели, проследявайте KPI и гарантирайте изпълнението им на едно място с Поставете ясни цели, проследявайте KPI и гарантирайте изпълнението им на едно място с ClickUp Goals

Анализирайте обратната връзка: Получавайте незабавни данни с Получавайте незабавни данни с таблата за управление на ClickUp , за да проследявате тенденциите в обратната връзка, да измервате производителността на служителите и да визуализирате показателите за производителност в реално време.

Централизирайте документите: Сътрудничество с екипи, проследяване на ревизии и съхранение на доклади, рамки за оценка и планове за развитие на лидерски умения в Сътрудничество с екипи, проследяване на ревизии и съхранение на доклади, рамки за оценка и планове за развитие на лидерски умения в ClickUp Docs

Подобряване на екипната работа: Поддържайте безпроблемни дискусии за обратна връзка с Поддържайте безпроблемни дискусии за обратна връзка с ClickUp Chat ClickUp Assign Comments , за да съгласувате екипите без безкрайни имейл кореспонденции.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение

Първоначалната настройка отнема време поради многото опции за персонализиране.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това, което най-много харесвам в ClickUp, е, че замества няколко инструмента на едно място. Няма повече превключване между няколко приложения. Той предлага несравнимо количество функции в сравнение с други софтуери. Освен това е силно персонализируем, за да се адаптира към всеки работен процес, благодарение на функции като множество изгледи, които ми позволяват да настроя проектите точно както ми е необходимо, табла, които ми дават ясна представа за отчетите и статистиките, и автоматизации, които ми спестяват часове, като се занимават с повтарящи се задачи.

Това, което най-много харесвам в ClickUp, е, че замества няколко инструмента на едно място. Няма повече превключване между няколко приложения. Той предлага несравнимо количество функции в сравнение с други софтуери. Освен това е силно персонализируем, за да се адаптира към всеки работен процес, благодарение на функции като множество изгледи, които ми позволяват да настроя проектите точно както ми е необходимо, табла, които ми дават ясна представа за отчетите и статистиките, и автоматизации, които ми спестяват часове, като се занимават с повтарящи се задачи.

📮 ClickUp Insight: Почти 40% от професионалистите се чувстват принудени да действат незабавно след срещите, докато екипите прекарват над 60% от времето си просто в търсене на контекст, информация и задачи за изпълнение. ClickUp премахва несигурността при оценките на производителността, като ви предоставя структурирано пространство за събиране, организиране и действие въз основа на обратната връзка. Задавайте задачи за действие, проследявайте напредъка и се уверете, че всяка информация води до значителен растеж. Освен това, с ClickUp Brain можете бързо да изведете на преден план ключовите изводи и следващите стъпки за срещите, така че нищо да не се изгуби в процеса.

2. Culture Amp (Най-добър за цялостно управление на производителността)

чрез Culture Amp

Culture Amp надхвърля стандартната оценка на производителността, като предлага 360-градусова обратна връзка. Това позволява на мениджърите и служителите да споделят всестранни наблюдения за по-добро управление на екипа. С персонализирани анкети, отчети в реално време и лесни за четене табла, проследяването на напредъка и идентифицирането на области за растеж се усеща безпроблемно.

Освен обратната връзка, Culture Amp подкрепя поставянето на цели с рамката OKR (цели и ключови резултати), като помага на служителите да съгласуват собственото си развитие и личностно израстване с целите на компанията. Функции като проследяване на статуса на прегледа и публични форуми за похвали създават култура на прозрачност и признание.

Най-добрите функции на Culture Amp

Създавайте и разпространявайте анкети през целия цикъл на работа на служителите, включително анкети за назначаване, ангажираност и напускане.

Съгласувайте индивидуалните и екипните цели с целите на организацията чрез SMART рамки за определяне на цели и OKR рамки.

Предоставяйте ежедневни микроуроци чрез Slack, имейл или Microsoft Teams с Skills Coach .

Използвайте голям набор от данни за ангажираността и производителността на служителите, за да откриете полезни информации и тенденции.

Ограничения на Culture Amp

Ограничени възможности за персонализиране при създаването на анкети – например, потребителите не могат да конфигурират цветовете за скалите.

Целите са трудни за проследяване, тъй като отчетите са основни и строги.

Цени на Culture Amp

Персонализирани цени

Оценка и рецензии на културата

G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

🔍 Знаете ли? Spidergap е получил името си от идеята за „запълване на празнините “ в производителността и обратната връзка на служителите – като паяжина, свързваща различни точки.

3. 15Five (Най-добър за редовни проверки на обратната връзка)

чрез 15Five

Ако търсите инструмент, който поддържа постоянен поток от обратна връзка без неудобния цикъл на годишни прегледи, 15Five е вариант, който си заслужава да разгледате. Той е специализиран в непрекъсната обратна връзка и управление на производителността, като обединява седмични проверки, срещи за калибриране на производителността, OKR и 360-градусова обратна връзка в един оптимизиран процес.

Платформата насърчава отворените разговори между мениджърите и служителите, като превръща обсъжданията на производителността в нещо по-малко формално и по-скоро в продуктивни сесии за коучинг.

15 най-добри функции

Използвайте структурирани формуляри за обратна връзка , за да замените традиционния процес на оценка на производителността за седмични проверки.

Улеснете индивидуалните срещи, като използвате шаблони за срещи с указания за по-добро взаимодействие между мениджърите и служителите.

Насърчавайте признанието и морала на служителите с вградени функции за взаимно оценяване, като „high fives“ (поздрави с ръка).

Създайте гъвкави графици за оценка на производителността , които отговарят на уникалния работен процес на вашата организация.

Ограничения на 15Five

Ограничена наличност на езици за превод на съдържание

Поставянето и проследяването на кариерни цели е трудно за ориентиране

Цени на 15Five

Engage: 4 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Perform: 10 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Обща платформа: 16 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Трансформация: Персонализирани цени

15Five оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за 15Five?

Бих искал да има функция за чат на живо за обслужване на клиенти, вместо да се налага да изпращам имейл и да чакам отговор. Трябва да кажа обаче, че отговорите обикновено са много бързи. Въпреки че Best Self Reviews са абсолютно революционни, нашата организация прави прегледи въз основа на годишнината на нашите служители, което не работи толкова добре в 15Five.

Бих искал да има функция за чат на живо за обслужване на клиенти, вместо да се налага да изпращам имейл и да чакам отговор. Трябва да кажа обаче, че отговорите обикновено са много бързи. Въпреки че Best Self Reviews са абсолютно революционни, нашата организация прави оценки въз основа на годишнината от назначаването на нашите служители, което не работи толкова добре в 15Five.

🔍 Знаете ли, че... Концепцията за обратна връзка от множество оценители (която се превърна в 360-градусова обратна връзка) за първи път беше използвана от военните по време на Втората световна война. Германската армия използваше оценки от колеги за оценяване на офицерите.

4. SurveySparrow (Най-добър за проследяване на обратна връзка в реално време)

чрез SurveySparrow

Да накарате хората да попълнят анкетите за обратна връзка е истинско предизвикателство. SurveySparrow обаче улеснява провеждането на анкети под формата на разговор, а дизайнът увеличава процента на отговорилите – вече няма скучни и механични формуляри.

Освен това анкетите са персонализирани и интерактивни, с бяло етикетиране и условна логика, а не са общи.

Друго важно предимство? Офлайн анкети и режим на киоск, така че събирането на обратна връзка не спира само защото Wi-Fi не работи. Добавете надеждни анализи, автоматизация и система за управление на случаи, която превръща отговорите в билети за действие, и ще получите инструмент, който помага на екипите по човешки ресурси да затворят ефективно цикъла на обратна връзка.

Най-добрите функции на SurveySparrow

Визуализирайте данните за производителността с радарни диаграми, обобщения на компетенциите, групови отчети и индивидуални прозрения, за да стимулирате растежа и съгласуваността.

Интегрирайте с Zapier, за да свържете анкетите с различни приложения за автоматизирани работни процеси.

Използвайте усъвършенствани логически функции като логика за прескачане, логика за показване и персонализирани параметри за персонализирани проучвания.

Споделяйте анкети в различни канали като имейл, SMS и социални медии, за да достигнете по-широка аудитория.

Ограничения на SurveySparrow

Ограничена възможност за кодиране в платформата, тъй като можете да добавите само едно поле за етикети към данните.

Автоматизираните отчети са трудни за персонализиране.

Цени на SurveySparrow

Базов пакет: 39 $/месец на потребител (фактурира се на тримесечие)

Стартово ниво: 59 $/месец на потребител (фактурира се тримесечно)

Бизнес: 149 $/месец на потребител (фактурира се тримесечно)

Професионална версия: 399 $/месец на потребител (фактурира се на тримесечие)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценка и рецензии на SurveySparrow

G2: 4,4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 100 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Едно от първите документирани приложения на анкетите за служители датира от 50-те години на миналия век в Esso Research and Engineering Company. Това помогна да се проправи пътят за значимото развитие на 360-градусовата обратна връзка.

5. Survey Monkey (най-добър за интуитивно сравнение на обратната връзка)

чрез SurveyMonkey

SurveyMonkey поддържа нещата прости, но ефективни. Той е пълен с готови шаблони и набор от 360 въпроса за оценка, така че не е нужно да започвате от нулата. Инструментът за създаване на анкети улеснява персонализирането, а инструментът за сравняване на отговорите помага да се открият тенденции и пропуски в производителността, без да се налага да претърсвате безкрайни данни.

Освен анкетите, SurveyMonkey се отличава и в разпространението. Можете да поискате обратна връзка чрез имейл, уеб връзки или дори социални медии. Имате нужда от персонализирани отчети? Софтуерът предлага диаграми, графики и опции за експортиране (Excel, PDF и др.) за лесен анализ.

Най-добрите функции на Survey Monkey

Създавайте анкети с инструмент за създаване на анкети с функция „плъзгане и пускане“ и над 400 персонализируеми шаблона.

Персонализирайте анкетите си с опции за брандиране, мултимедийна поддръжка и персонализиране на URL адреса.

Достъп до стотици предварително написани въпроси, категоризирани по теми, за оптимална обратна връзка.

Анализирайте резултатите с проследяване в реално време, анализ на настроенията, подкрепен от изкуствен интелект, и персонализирани прозрения.

Ограничения на Survey Monkey

Респондентите не получават потвърждение по имейл, след като попълнят анкетата.

Не можете да отпечатате или изтеглите анализа на многобройните проучвания, което затруднява споделянето му със заинтересованите страни.

Цени на Survey Monkey

Стандартен месечен план: 99 $/месец на потребител

Advantage Annual: 39 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Premier Annual: 139 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Team Advantage: 30 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Team Premier: 92 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Survey Monkey

G2: 4,4/5 (над 22 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 10 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Survey Monkey?

Подходящата, ако не и най-добрата платформа за провеждане на проучвания, създаване на тестове или просто събиране на данни от респондентите ви. Въпреки че се отличава от конкурентите си като Pinpoll, тя все още е скъпа, главно за физически лица, и с ограничени функции за безплатните нива. Трябва да има допълнителни нива и балансирани функции, които да привлекат вниманието на изследователите.

Подходящата, ако не и най-добрата платформа за провеждане на проучвания, създаване на тестове или просто събиране на данни от респондентите ви. Въпреки че се отличава от конкурентите си като Pinpoll, тя все още е скъпа, главно за физически лица, и с ограничени функции за безплатните нива. Трябва да има допълнителни нива и балансирани функции, които да привлекат вниманието на изследователите.

🤝 Приятно напомняне: Дори отрицателната обратна връзка е от решаващо значение за растежа. Конструктивната критика помага да се идентифицират слабите места, да се подобри производителността на служителите и да се стимулира иновацията. Затова, следващия път, когато получите трудна обратна връзка, приемете я като безплатно подобрение на вашите умения.

6. Qualtrics 360 (Най-добър за напреднали анализи и прозрения)

чрез Qualtrics 360

За компаниите, които вземат данните на сериозно, Qualtrics 360 предоставя задълбочени анализи, базирани на изкуствен интелект. Тази платформа не се ограничава само до събиране на обратна връзка, а анализира модели, прогнозира тенденции и предлага препоръки за развитието на служителите. Това ви помага да задържите най-талантливите си служители.

Платформата помага да се разграничат силните страни и областите за подобрение с помощта на топлинни карти, анализ на тенденциите и персонализирани отчети. Тя също така работи добре с корпоративни системи като SAP SuccessFactors, като осигурява безпроблемна интеграция на данните.

Най-добрите функции на Qualtrics 360

Използвайте изкуствен интелект, за да генерирате интелигентни обобщения, анализ на настроенията и практически препоръки.

Проследявайте развитието на служителите с помощта на усъвършенствани отчети, инструменти за обратна връзка от служителите , визуални табла и бенчмаркинг.

Дайте възможност на служителите да използват самообслужващ портал за иницииране на обратна връзка, достъп до ресурси за обучение и стимулиране на растежа.

Анализирайте текстови данни и данни за настроенията с помощта на усъвършенствана обработка на естествен език, за да идентифицирате тенденции.

Ограничения на Qualtrics 360

Ограничени възможности за персонализиране на таблото

Когато използвате автоматични избори за анкета с въпроси с многовариантни отговори, е трудно да намерите това, което ви трябва, тъй като отговорите не са подредени по азбучен ред.

Цени на Qualtrics 360

Персонализирани цени

Qualtrics 360 рейтинг и отзиви

G2: 4,4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7 (над 70 рецензии)

🔍 Знаете ли, че... Над 60% от служителите, участвали в проучване, преглеждали данните от 360-градусовата обратна връзка на всеки три месеца, за да проследят своя растеж.

7. Lattice (Най-добър за съгласуване на обратната връзка с целите)

чрез Lattice

Lattice свързва 360-градусовата обратна връзка директно с поставянето на цели и управлението на производителността. Обратната връзка се превръща в непрекъснат процес, който позволява на служителите и мениджърите да използват OKR, за да се фокусират върху бъдещия растеж и развитие.

Като софтуер за наблюдение на служителите, той свързва анкетите за ангажираност с оценките на производителността, помагайки на организациите да видят как нивото на удовлетвореност на служителите се отразява на производителността. Лесни за използване аналитични табла проследяват напредъка на служителите във времето, като подчертават областите, които се нуждаят от внимание.

Освен това платформата поддържа структурирана система за номиниране от колеги, която позволява на служителите или мениджърите да избират подходящи колеги, които да предоставят обратна връзка.

Най-добрите функции на Lattice

Задавайте и проследявайте цели с Team OKRs, Individual OKRs и персонализирани шаблони като плана за 30-60-90 дни.

Използвайте автоматизацията на работния процес, за да създадете тригери и предупреждения за по-гладки HR процеси.

Насърчавайте положителна работна култура с функциите за признание от колеги на платформата.

Ограничения на Lattice

Липсва пълна интеграция с UKG UltiPro. Това означава, че не извлича всички необходими полета, така че трябва да се върнете към SFP файл, който е планиран да се изпълни.

Ограничена възможност за изтегляне на данни за анкетата за ангажираност

Цени на Lattice

Управление на талантите: 11 $/месец на потребител

HRIS: 10 долара на месец на потребител

Допълнения: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lattice

G2: 4,7/5 (над 3500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Lattice?

Потребителският интерфейс може да ви се стори малко объркващ в началото, но след като се запознаете с него, навигацията в платформата става много по-лесна. Освен това, досега не съм срещал никакви сериозни проблеми с Lattice.

Потребителският интерфейс може да ви се стори малко объркващ в началото, но след като се запознаете с него, навигацията в платформата става много по-лесна. Освен това, досега не съм срещал никакви сериозни проблеми с Lattice.

🧠 Интересен факт: Проучване показва, че лидерите, които преминават през 360-градусова обратна връзка, са склонни да развиват по-добри лидерски и мениджърски умения, което води до по-ефективно вземане на решения и ръководене на екипа.

8. PerformYard (Най-добър за оптимизирани програми за обратна връзка)

чрез PerformYard

PerformYard централизира оценките на производителността, проследяването на целите и заявките за обратна връзка в една оптимизирана платформа, което прави определянето на цели за оценка на производителността по-структурирано и ефективно. С помощта на персонализирани работни процеси екипите по човешки ресурси могат да създадат процес, който отговаря на нуждите на тяхната компания, като същевременно поддържат последователност между отделните отдели.

Този инструмент поддържа анонимни и именовани рецензии, което позволява на служителите да дават конструктивна критика без колебание. Визуалните тенденции в производителността и инструментите за отчитане улесняват мениджърите да откриват най-добре представящите се служители и областите, които се нуждаят от подобрение.

Най-добрите функции на PerformYard

Провеждайте прегледи на производителността с персонализирани цикли на преглед, включително 360-градусови прегледи, самооценки и оценки на базата на проекти.

Създавайте персонализирани отчети с информация за тенденциите в производителността и пропуските в компетенциите с 9-клетъчни таблици и табла.

Използвайте научно потвърдени анкети за ангажираност, за да подобрите организационната култура на производителност.

Създайте обобщен отчет за производителността на служителите през цялата година, като предоставите на мениджърите ясна основа за дискусии.

Ограничения на PerformYard

Всички потребители трябва да имат имейл адрес, за да влязат в системата, което е трудно за производствените работници без имейл адреси.

Ограничена възможност за персонализиране на таблото според конкретни нужди и възможност за преглед и редактиране на формуляри.

Цени на PerformYard

Управление на производителността: 5-10 долара на месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Ангажираност на служителите: Добавете към плана за управление на производителността за 1-3 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за PerformYard

G2: 4,8/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 150 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Използвайте шаблони за „започнете-спрете-продължете“, за да направите 360-градусовата обратна връзка по-структурирана и приложима. Тази проста, но ефективна рамка помага на служителите и мениджърите да идентифицират ясно поведенията, които трябва да започнат, да спрат и да продължат.

9. Trakstar (Най-добър за развитие на таланти и коучинг)

чрез Trakstar

Trakstar е платформа за управление на производителността на служителите, предназначена да подобри различните аспекти на развитието на служителите и растежа на организацията. Мениджърите могат да създават персонализирани планове за кариерно развитие въз основа на обратна връзка, за да превърнат оценките в възможности за растеж.

Шаблоните за оценка, базирани на компетенции, гарантират, че обратната връзка е подходяща за ролята на всеки служител, което прави оценките по-приложими. Платформата предлага и вграден модул за коучинг, който улеснява значимото и структурирано насочване по време на индивидуални срещи.

Най-добрите функции на Trakstar

Създайте персонализирани шаблони за оценка с компетенции, скали за оценяване и уникални работни процеси.

Използвайте функции като автоматично запазване на оценки, ad-hoc оценки, и персонализирани формуляри за ефективно управление на производителността.

Използвайте 9-клетъчни таблици, за да идентифицирате най-добре представящите се служители и да вземете справедливи решения относно талантите.

Ограничения на Trakstar

Инструментът има слаба опция за търсене на информация, която често дава неточни резултати.

Липсват му съвременни функции като съпоставяне на автобиографии, планиране на срещи, класиране на кандидати и търсене въз основа на умения.

Цени на Trakstar

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Trakstar

G2: 4. 2/5 (450+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 250 отзива)

Какво казват реалните потребители за Trakstar?

Харесва ми, че обратната връзка за наемането може да бъде подложена на оценка и разделена въз основа на профила. Не ми харесва, че списъкът с кандидати по подразбиране не се показва в реда, в който съм получил обратна връзка. Или поне може би не мога да го филтрирам поради ограничението, но ако това беше възможно, щеше да е много по-лесно.

Харесва ми, че обратната връзка за наемането може да бъде подложена на оценка и разделена въз основа на профила. Не ми харесва, че списъкът с кандидати по подразбиране не се показва в реда, в който съм получил обратна връзка. Или поне може би не мога да го филтрирам поради ограничението, но ако това беше възможно, щеше да е много по-лесно.

💡 Съвет от професионалист: Обучете хората как да дават обратна връзка. Лошата обратна връзка („Не си добър слушател“) не помага; добрата обратна връзка („Често ме прекъсваш, преди да съм довършил“) е полезна.

10. Leapsome (Най-добър за оценка на производителността в средни по размер предприятия)

чрез Leapsome

Leapsome е платформа за управление и развитие на персонала.

Наред с 360-градусовите проучвания, той предлага персонализирани пътища за обучение, за да помогне на служителите да се подобрят въз основа на резултатите от оценката им. Това означава, че обратната връзка не остава само в доклада – тя води до реално усъвършенстване на уменията. Софтуерът включва и рамки за компетентност, за да гарантира, че уменията на служителите са в съответствие с целите на компанията.

А има и нещо по-добро! С анкети за ангажираност, анализи в реално време и интеграции с трети страни, Leapsome поддържа обратната връзка практична, непрекъсната и лесно достъпна. Поддържа дори съобщения за поздравления от служители, помагайки на екипите да празнуват заедно успехите си. Ако искате да свържете оценките на производителността с обучението и развитието, този инструмент е подходящ вариант.

Най-добрите функции на Leapsome

Провеждайте анкети за нагласите на служителите*, за да измервате фактори за ангажираност като удовлетвореност от работата и работна среда.

Използвайте API, за да свържете платформата с друг софтуер за синхронизиране на данни.

Въведете обратна връзка в реално време, публична похвала и структурирани индивидуални сесии за обратна връзка , за да насърчите откровената култура.

Събирайте резултати от Net Prompter Score (eNPS) на служителите, за да получите значима информация и обратна връзка.

Ограничения на Leapsome

Ограничена гъвкавост при персонализирането на OKR и автоматизираните съобщения

Процесите на обратна връзка не са интуитивни и отнемат много време.

Цени на Leapsome

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Leapsome

G2: 4,8/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

11. Spidergap (Най-добър за прост и лесен за използване интерфейс)

чрез Spidergap

Ако търсите прост софтуер за 360-градусова обратна връзка без излишни екстри, Spidergap е отличен избор. Това е облачно базирано средство, което генерира визуално привлекателни отчети за обратна връзка, подчертавайки силните страни и областите за подобрение на даден индивид. Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” прави създаването на анкети бързо и лесно за ползване.

Spidergap също така автоматично генерира персонализирани планове за действие въз основа на резултатите от обратната връзка. Отчитането на ниво екип е друга функция, която дава на мениджърите по-широка представа за тенденциите в различните отдели.

Най-добрите функции на Spidergap

Генерирайте полезни информации с ясни и лесни за ползване отчети за обратна връзка, за да изградите култура на непрекъснато усъвършенстване.

Използвайте Impact Surveys, за да оцените колко полезна е била обратната връзка за участниците.

Сравнете производителността, като съпоставите резултатите между екипите или индустриалните стандарти.

Автоматизирайте напомнянията, за да гарантирате навременното изпълнение на задачите за обратна връзка.

Ограничения на Spidergap

Ограничен брой предложени въпроси

Не запазва информацията автоматично

Цени на Spidergap

Стартово ниво: 1099 $/година за 10 потребители

Pro: 2199 $/година за 10 потребители

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Spidergap

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Spidergap?

От гледна точка на администратор, бих искал да има опция за запазване на пълна конфиденциалност на резултатите. Да, аз съм единственият човек, който може да види кой какво е казал за кого, но бих предпочел дори и аз да не мога да виждам това. Ние сме в САЩ и законите за защита на личните данни не изискват някой от проекта да има такъв достъп.

От гледна точка на администратор, бих искал да има опция за запазване на пълна конфиденциалност на резултатите. Да, аз съм единственият човек, който може да види кой какво е казал за кого, но бих предпочел дори и аз да не мога да виждам това. Намираме се в САЩ и законите за защита на личните данни не изискват някой от проекта да има такъв достъп.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте шаблони за планове за подобряване на производителността, за да определите ясни, измерими цели с краен срок. Редовните проверки и документираният напредък помагат на служителите да се придържат към плана и гарантират значимо развитие.

Направете 360-градусовата обратна връзка значима с ClickUp

Един добър софтуер за 360-градусова обратна връзка стимулира растежа, укрепва екипите и помага на служителите да реализират потенциала си. Независимо дали се нуждаете от задълбочени анализи, безпроблемна интеграция или лесен за използване интерфейс, има платформа, която отговаря на вашите нужди.

Но за да се възползвате наистина максимално от тях, се нуждаете от система за обратна връзка, която превръща прозренията в действия.

Тук на помощ идва ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата. С ClickUp Forms можете лесно да събирате и централизирате обратната връзка, а ClickUp Brain предоставя информация, базирана на изкуствен интелект, за да гарантира, че обратната връзка води до реален растеж.

С мощните си функции за управление на задачи, поставяне на цели и сътрудничество, ClickUp ви помага да проследявате и получавате обратна връзка, да създавате планове за действие и да гарантирате тяхното изпълнение – всичко на едно място.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅ към нови висоти! ⭐️