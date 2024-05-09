Поставяне на цели за оценка на представянето

Поставянето на цели е първата стъпка в управлението на представянето, тъй като помага на вас и вашия екип да се споразумеете за това, което се очаква от вас.

Целите за производителност са задачи или цели, които един професионалист трябва да постигне в рамките на определен период (обикновено една година), за да получи добра оценка на производителността. Оценките на производителността определят бонусите в края на годината, увеличенията на заплатите и повишенията на персонала.

Ако са поставени реалистично, целите за оценка на представянето мотивират вашите служители да работят усърдно и да постигнат целите си за добра оценка.

Поставянето на цели и оценката на резултатите са съществени аспекти на управлението на резултатите и са от жизненоважно значение за постигането на добри резултати за компанията.

В тази статия ще говорим за поставянето на цели за оценка на представянето и най-ефективния начин за поставяне на цели на екипа.

Разбиране на оценката на представянето и управлението на представянето

Хората често използват оценката на представянето и управлението на представянето като взаимозаменяеми термини, макар и погрешно. Това са две различни концепции, които ще ви разясним в тази секция.

Оценка на резултатите

Оценката на представянето е процесът на оценяване на работните резултати на всеки отделен служител и неговия принос към компанията. Обикновено се провежда ежегодно и има за цел да помогне на служителите да се учат и развиват.

Компаниите също използват оценките, за да идентифицират най-добре представящите се служители за програми за награди и признание.

Управление на резултатите

Управлението на представянето, от друга страна, е по-широко понятие, а оценките са част от него. То обхваща всичко – от поставянето на цели до проследяването на напредъка на всеки служител, предоставянето на обратна връзка и награждаването на доброто представяне.

Прилики и разлики между оценката на резултатите и управлението

Приликите между оценката на резултатите и управлението се изчерпват с факта, че и двете се отнасят до развитието и резултатите на служителите. Както беше обяснено, първото е част от втория процес.

За да разберете по-добре, вижте разликите между двете.

Оценка на резултатите Управление на резултатите Цел За да измервате годишното представяне на служителите За редовно наблюдение и подобряване на производителността на персонала Честота Годишно Непрекъснат процес Обхват Ограничено: Отнася се само до официалните годишни оценки Общо: включва поставяне на цели, проследяване на резултатите, обратна връзка и др.

Процесът на поставяне на цели по време на оценка на представянето

Успехът на процеса на оценка на представянето зависи от това колко добре сте определили целите в началото на годината. Процесът на определяне на цели, макар и ясен, изисква участието на много заинтересовани страни и дължима грижа.

В тази секция ще разгледаме съвети от експерти за това как правилно да поставяте цели за оценка на представянето на служителите.

Участие на екипа в поставянето на цели

Поставянето на цели за оценка на представянето трябва да бъде съвместно усилие. Въпреки че вашата роля като мениджър или ръководител на екип е от решаващо значение, вие трябва да включите и екипа си в процеса.

Ето няколко съвета, с които да започнете:

Започнете с оценка на производителността на всеки служител и определете областите за подобрение .

Попитайте ги за техните цели за професионално развитие, мотивация и предпочитани кариерни пътища.

Обсъдете ключовите области , по които и двамата сте съгласни, че трябва да работите през следващата година, включително усвояването на нови умения.

Поставете ясни цели и задачи, които всеки член на екипа трябва да изпълни до края на годината.

Изтеглете този шаблон Създайте SMART цели, за да постигнете дългосрочните си цели с шаблона за годишни цели на ClickUp.

Ако някой от членовете на вашия екип не е запознат с поставянето на цели за оценка на представянето, можете да му предложите да използва шаблона за годишни цели на ClickUp. Този шаблон е идеален за начинаещи и ви помага да определите идеалното си бъдеще и това, което искате да постигнете.

Шаблонът за документи ви позволява да задавате и проследявате годишни цели както за личния си живот, така и за работата си. Шаблонът може:

Помощ при определянето на измерими цели, които да проследявате през цялата година

Ръководство за поставяне на реалистични и постижими цели

Улеснете разбиването на големите цели на по-малки, по-лесно управляеми задачи.

Позволява ви бързо да визуализирате и коригирате целите според нуждите

📮 ClickUp Insight: Само 11% от участниците в нашето проучване споделят целите си с другите, за да се чувстват отговорни. Това е пропусната възможност. Помислете си: споделянето на вашата визия привлича нови перспективи, помага ви да определите по-ясни цели и да откриете скрити проблеми, които може да сте пропуснали. 🎯 ClickUp прави използването на тази суперсила изключително лесно. Просто @споменете ментор, за да се възползвате от неговата мъдрост, включете приятел, за да повишите отговорността си, или оставете подробни бележки за бъдещото си „аз“. 💫 Реални резултати: Потребителите казват, че с ClickUp могат да се справят с около 10% повече работа.

Възползвайте се от ClickUp Meetings, за да организирате дискусии за поставяне на цели с вашите служители. Това улеснява определянето на дневния ред и графика.

В края на процеса на оценка попитайте всички служители за обратна връзка, за да подобрите процеса и да го направите по-прозрачен.

Функцията за анкети на ClickUp Form View е идеална за събиране на обратна връзка от служителите. С нея можете да създавате лесни за ползване формуляри за самооценка за обсъждане на резултатите от работата.

Използвайте изгледа на формуляра ClickUp, за да създадете формуляри за обратна връзка от служителите и самооценка за процеса на оценка на представянето

Съвет от професионалист: използвайте ClickUp Brain, за да обобщите бележките си от срещата и да извлечете от тях задачите за изпълнение. Споделете ги с членовете на екипа след срещата, за да сте сигурни, че всички сте на една и съща вълна.

Ролята на лидерството в поставянето на цели за оценка на представянето

Освен членовете на екипа, в процеса на поставяне на цели трябва да включите и висшето ръководство. Те могат да ви помогнат да определите целите на екипа за годината. Следователно следващата ви стъпка трябва да бъде да се срещнете с висшето ръководство и да поискате мнението им относно вашите планове.

Ръководителите на отдели или вертикалните лидери обикновено имат свои собствени цели, както и колективни цели, възложени на техния отдел. За да ги постигнат, те трябва да гарантират, че всички екипи под тяхно ръководство се стремят да постигнат тези цели.

Участието на ръководството в процеса на поставяне на цели гарантира, че целите на отделните екипи са в синхрон с общите цели на организацията. Освен това, ангажираността на ръководството помага на екипите да се съгласуват по отношение на целите.

Включване на показатели за ефективност при поставянето на цели

Целите, независимо дали са за оценка на представянето или за друга цел, винаги трябва да бъдат придружени от ключови показатели за представянето. Не поставяйте качествени цели, за които не можете да измерите представянето. За всяка цел трябва да имате KPI, който ще използвате, за да оцените дали целта е постигната или не.

Следователно следващата стъпка в процеса на поставяне на цели е определянето на измерими показатели за ефективност или KPI за целите.

Използвайте шаблона за SMART цели на ClickUp, за да създадете конкретни и измерими цели, които можете лесно да проследявате.

Изтеглете този шаблон Поставете по-добри цели с шаблона за SMART цели на ClickUp.

Шаблонът помага на ръководителите на екипи и мениджърите по човешки ресурси да поставят и постигат цели чрез:

Определяне на SMART цели и разбиването им на по-малки стъпки и задачи

Наблюдение и визуализиране на напредъка по задачите

Оценяване на ресурсите, необходими за изпълнение на задачите

Информиране на заинтересованите страни за напредъка

Предлага пет различни изгледа, включително SMART Goal Worksheet за мозъчна атака и съхранение на идеи.

Измерване на резултатите спрямо целите

След като финализирате и зададете целите, използвайте приложения за проследяване на целите като ClickUp, за да проследявате и измервате резултатите.

ClickUp Goals улеснява и ускорява процеса на поставяне и проследяване на цели. Използвайте го, за да създавате SMART цели, да проследявате тяхното състояние и да измервате ключовите резултати.

Задайте цели и проследявайте визуално напредъка им с помощта на ClickUp Goals

В края на периода на оценка трябва да оцените резултатите и ключовите показатели за ефективност. Използването на добър софтуер за оценка на ефективността ще ви помогне да оптимизирате процеса.

Можете също да използвате шаблона за оценка на представянето на ClickUp, за да проведете индивидуални разговори за оценка на представянето с ясни теми за обсъждане за всеки служител.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за оценка на резултатите на ClickUp, за да определите ясни теми за обсъждане по време на срещата за оценка и да дадете обратна връзка.

Използвайте го, за да изброите ключовите точки за обсъждане по време на индивидуалните сесии за оценка на представянето. Можете също да запишете обратната връзка, която искате да предоставите на дадено лице по време на сесията за оценка.

Използва формата „започнете, спрете и продължете“, за да информира дадено лице какво прави добре и какво трябва да подобри или да спре напълно.

След като срещата приключи, споделете обратната връзка с всеки отделен човек за бъдеща справка.

Алтернативно, използвайте един от другите шаблони за оценка на представянето на ClickUp.

За служителите с ниска производителност има много шаблони за планове за подобряване на производителността, които можете да използвате.

Съвет от професионалист: Помогнете на екипа си да следи показателите си за ефективност и създайте култура на прозрачност, като настроите табла за автоматично проследяване и актуализиране на индивидуалните и екипните показатели за ефективност. Можете да направите това с няколко кликвания, като използвате таблата на ClickUp

Значението на креативността и работата в екип в процеса на поставяне на цели

Не можете да оценявате представянето на персонала в изолация. Не е достатъчно да оценявате как се справя всеки с индивидуалните си задачи. Трябва също да определите колко добре работят с членовете на екипа си и как се справят със съвместните задачи.

Уверете се, че включвате цели, свързани с работата в екип, креативността и иновациите по време на процеса на поставяне на цели. Хората, които предлагат креативни решения на проблеми и бързо помагат на другите, трябва да бъдат признати и възнаградени.

ClickUp за HR екипи може да ви помогне да управлявате талантите и да награждавате най-добре представящите се служители.

Започнете с шаблона ClickUp Bonus Matrix, за да присвоите оценки за работата и бонуси на членовете на персонала.

Изтеглете този шаблон Организирайте визуално оценките на персонала и разпределението на бонусите, като използвате шаблона за бонусна матрица на ClickUp.

Ето как това помага:

Вижте оценките за работата на всички членове на екипа с един поглед.

Използвайте цветово кодиране, за да категоризирате задачите въз основа на нивото на експертиза, необходимо за тяхното изпълнение.

Организирайте информацията за текущата и предложената заплата на всеки служител във визуален формат.

Съгласуване на индивидуалните цели с процеса на оценка на представянето

Една от ключовите стратегии за поставяне на цели е съгласуването на индивидуалните цели с общите бизнес цели.

Изработете процеса на оценка на представянето, като имате предвид както целите на служителя, така и тези на компанията. След това определете екипни и индивидуални цели, които спомагат за постигането на бизнес целите.

Кратко резюме: Поставяне на цели за оценка на представянето Започнете с екипа: определете индивидуалните силни страни и области за развитие и позволете на всеки член на екипа да изрази своите планове за бъдещето.

Съгласувайте индивидуалните цели с целите на компанията

Получете подкрепата на ръководството

Изберете измерими цели и решете как ще ги проследявате.

Уверете се, че сте включили и цели, свързани с работата в екип и сътрудничеството.

Създайте механизми за проследяване на целите и оценка на резултатите

Предимства и предизвикателства при определянето на цели за оценка на представянето

Значението на поставянето на цели при оценката на представянето на работното място е неоспоримо. То определя тона на целия процес на оценяване и помага на ръководителите на екипи и мениджърите да оценят обективно представянето на персонала.

Определянето на цели обаче не е лесно. Нека обсъдим ползите и предизвикателствата, свързани с него.

Предимства

Ето някои от основните предимства на поставянето на цели за оценка на представянето.

Това дава ясно разбиране за това, което се очаква от всеки служител, и прави процеса на оценка на представянето по- обективен и рационализиран .

Ясните цели поддържат мотивацията на персонала да работи добре и да постига целите, за да получи възнаграждение.

Комуникирането на целите за производителност ви помага да поддържате прозрачност в процеса на оценка на производителността.

Поставянето на ясни критерии за оценка на резултатите прави хората отговорни за работата си и ги насърчава да поемат отговорност за своите задължения.

Поставянето на годишни цели помага за съгласуване на индивидуалните и екипните резултати с общите бизнес цели, което води до успех в бизнеса.

Предизвикателства

Въпреки че е полезно, поставянето на цели има и някои предизвикателства. Нека обсъдим накратко някои от тях.

Поставянето на нереалистични цели може да демотивира служителите и да има обратен ефект върху производителността . Решението е да се уверите, че всички цели, които поставяте, са реалистични и постижими. Ако си поставяте амбициозна цел, уверете се, че свързвате критериите за производителност не само с нейното постигане, но и с усилията, положени за това.

Необходимо е внимателно обмисляне, за да се поставят цялостни цели , които не се фокусират само върху представянето в една област, а обхващат всички важни аспекти. Включването на екипи, заинтересовани страни и лидери в дискусията за поставянето на цели може да помогне за предотвратяването на това.

Един от най-често срещаните проблеми при поставянето на цели е, че хората често поставят неясни или общи цели, които са трудни за проследяване . За да предотвратите това, определете показатели и механизми за проследяване заедно с всяка цел, която изберете.

Ако целите не включват работа в екип и сътрудничество, може да се стигне до конфликти между служителите, което пречи на корпоративната култура . За да избегнете този проблем, уверете се, че някои от целите са свързани с екипни умения, като сътрудничество, наставничество и отвореност и готовност да помагате.

Поддържането на справедливост и прозрачност в процеса на поставяне на цели и проследяване на резултатите е предизвикателство за мнозина. Организациите трябва да работят активно по този аспект, като установят ритъм на комуникация около целите, включително отворени общи събрания и актуализации по имейл.

Видове цели за оценка на представянето и примери

Ето някои често срещани видове цели за оценка на представянето.

Цели за изграждане на екип

Тези цели имат за цел да подобрят сътрудничеството и динамиката в екипа. Както вече беше обсъдено, хората не могат да работят и да бъдат оценявани изолирано. Важно е и колко добре работи даден човек в екип.

Включването на цели за изграждане на екип в процеса на оценка на представянето гарантира, че насърчавате персонала да работи върху уменията си за работа в екип и сътрудничество.

Примери: Участвайте в четири дейности и събития за изграждане на екип през годината.

Поддържайте 90% присъствие на екипните срещи и участвайте активно в тях.

Наставничество на един нов член на екипа на всяко тримесечие

Цели за управление на времето

Управлението на времето е ключово бизнес умение, което помага на професионалистите да бъдат по-продуктивни на работа. Целите за управление на времето по метода SMART имат за цел да подобрят способността на даден индивид да управлява множество задачи, като същевременно спазва сроковете.

Измервайте и анализирайте времето, прекарано в изпълнение на задачи, за да гарантирате производителност и спазване на бюджета с функцията за проследяване на времето по проекти на ClickUp.

За да проследяваме такива цели, често използваме показатели за проекта, свързани с навременното изпълнение на задачите и спазването на крайните срокове на проекта.

ClickUp ви позволява да добавяте приблизително време за всяка задача, която след това разпределяте на различни лица. Като проследявате времето, необходимо за изпълнение на задачата, в сравнение с първоначалната оценка, ще можете да определите уменията за управление на времето на дадено лице.

Примери: Спазвайте всички срокове по проектите и изпълнявайте задачите навреме или по-рано.

Създайте персонализиран план за управление на времето, за да приоритизирате задачите и да отделите време за различни ежедневни дейности.

Намалете времето за обработка на запитвания за поддръжка на клиенти с 15%

Цели за управление на проекти

Целите на управлението на проекти имат за цел да тестват професионалните умения и резултатите на даден индивид по отношение на това колко добре управлява ежедневните си работни задачи и проекти. Те могат да включват всичко – от спазване на обхвата и бюджета на проекта до получаване на високи оценки от клиентите.

Използвайте ClickUp за поставяне на цели и проследяване на представянето на персонала по отношение на тези цели.

Задайте цели за проекта и редовно следете дали се изпълняват с помощта на ClickUp

Примери: Създайте обхват на проекта и го изпълнете без промени в обхвата или промени в последния момент.

Направете прогноза за бюджета на проект с 95% точност

Намалете разходите по проекта с 10%

Цели за решаване на проблеми

Тези цели имат за цел да подобрят способността на дадено лице да идентифицира проблеми и да измисли ефективни и иновативни решения. Това е важна бизнес умение, което помага на вашия екип да преодолее всички препятствия, които засягат техните проекти.

Решаването на проблеми не е вродено умение; трябва да го усъвършенстваме с времето и практиката. Като го включите в процеса на оценка на резултатите, вие стимулирате служителите да помагат проактивно при предизвикателствата на проекта, вместо да ги оставят на мениджърите или супервайзорите си.

Примери: Идентифицирайте три ключови проблема, свързани с процеса, и предложете реалистични решения за всеки от тях.

Предложете план за подобряване на ефективността на проекта и използването на ресурсите.

Създайте и изпълнете план за намаляване на отлива на клиенти с 20%.

Цели в областта на образователните технологии

Това са цели за обучение и развитие, които се фокусират специално върху научаването как да се използва нов софтуер и технологии за работа. С технологии като изкуствен интелект и роботика, които напълно променят бизнес средата, е задължително да подобрите уменията на екипа си за използване на най-новите инструменти.

Ето защо трябва да позволите на вашите служители да участват в спонсорирани от компанията програми за обучение и да им предоставите най-добрите инструменти за изпълнение на работата им.

Шаблонът за определяне на цели за обучение и развитие на ClickUp може да ви помогне да определите цели за обучение за членовете на вашия екип.

Този шаблон използва рамката SMART за поставяне на цели, но предлага и няколко допълнителни функции. Можете например да маркирате задачите според статуса на напредъка им – в график, извън график и т.н.

Той също така използва цветно кодиране, за да категоризира задачите въз основа на усилията, необходими за тяхното изпълнение. Най-доброто е, че ви позволява да възложите всяка задача на един или повече изпълнители, за да гарантирате отчетността.

Примери: Завършете 10 часа обучение, свързано с технологиите, през тази година.

Участвайте или организирайте една сесия за споделяне на знания с екипа си всеки месец.

Цели за комуникация

Ефективната комуникация е от решаващо значение за всички аспекти на успешния бизнес, тъй като помага на хората да обменят идеи, да споделят знания и да си сътрудничат с другите.

Такива меки умения са особено важни за хората на ръководни позиции и са ключово качество за лидерството. Всъщност много организации считат това за необходимо умение при повишаването на хора на висши позиции.

Ето защо е от съществено значение да поставите цели за подобряване на комуникационните умения на вашия екип. Те могат да се отнасят до устни и говорни умения или писмена комуникация, в зависимост от силните и слабите страни на всеки индивид.

Примери: Преминете три обучения за подобряване на устните и писмените комуникационни умения през тази година.

Изкажете се на две екипни срещи, събития, презентации или сесии за споделяне на знания.

Изгответе един доклад, свързан с изследването на екипа.

Свързано: Ръководство за оперативни цели (с примери и шаблони)

Опростете поставянето на цели с ClickUp

Поставянето на цели е неразделна част от оценката на представянето. Без ясни и измерими цели, ръководителите на екипи не могат да определят представянето на служителите през годината.

Ясните цели им помагат да идентифицират служителите с най-висока и най-ниска производителност. Въз основа на оценките на производителността, те могат да възнаградят някои служители и да предоставят конструктивна обратна връзка на други, за да подобрят производителността им.

Този процес помага за обучението и професионалното развитие на вашите служители, като гарантира, че те стават все по-добри в работата си с всяка изминала година.

Наличието на цялостно решение за управление на таланти и проекти като ClickUp ще повиши производителността на вашия екип и ще оптимизира вашите годишни оценки на представянето. От поставянето на цели до оценките на представянето, ClickUp може да ви помогне във всички аспекти на управлението на представянето.

Регистрирайте се безплатно и разгледайте всички функции.

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Какво е поставянето на цели за оценка на представянето?

Това е процесът на поставяне на цели за представянето и професионалното развитие на служителите в дадена организация. Тези цели стават основа за годишната оценка на представянето и рейтингите им. Екипите обикновено поставят цели в началото на бизнес годината. Въпреки че представянето се измерва периодично, окончателната официална оценка се прави в края на годината.

2. Как се формулират цели за оценка на представянето?

Използвайте рамката за SMART цели, за да създадете конкретни и измерими цели, които можете реалистично да постигнете в рамките на определения период.

Обмислете различни видове цели и определете цели за различни категории, като решаване на проблеми, лидерски цели и цели за сътрудничество в екип. След това определете и избройте ключовите показатели за ефективност, които ще използвате, за да измерите ефективността на даден човек по всяка цел.

Потърсете мнението на ръководството и обсъдете целите с всеки член на персонала, преди да ги финализирате. Документирайте целите по организиран начин и ги споделете с всеки член на персонала, за да могат да се позовават на тях през цялата година.

3. Какво е поставянето на цели на работното място?

Поставянето на цели е процесът, чрез който ръководителите на екипи и мениджърите определят индивидуални и екипни цели за своите екипи, които са в съответствие с общите бизнес цели. Целта е всеки индивид да поеме отговорност за приноса си към успеха на компанията и да се ангажира с изпълнението на своята част.

Поставянето на цели спомага и за поддържането на прозрачност в процеса на оценка на представянето, като позволява на отделните членове на екипа да знаят какво се очаква от тях. Това подобрява удовлетвореността и ангажираността на служителите.