Ръководство за оперативни цели: 50 примера и шаблони, които ще ви помогнат да ги определите

Оперативните цели са срочни задачи или ключови показатели за ефективност (KPI), които организациите редовно проследяват, за да постигнат краткосрочни и стратегически цели. Организациите използват различни термини, като оперативни цели и планове, за да се позоват на такива цели.

Всяка организация има ясна визия и стратегически цели за устойчиво развитие. Оперативните цели разбиват стратегическите ви планове на реалистични цели за служителите и са в основата на вашия работен процес. Поставянето на оперативни цели е първата стъпка към постигането на дългосрочни цели.

В тази статия се обясняват тънкостите на оперативните цели и се дават примери за оперативни цели, които да ви помогнат да започнете.

Видове оперативни цели

Оперативни цели срещу стратегически цели

Оперативната цел е краткосрочна цел, която дадена организация иска да постигне в рамките на следващата година или две. Например, оперативната цел на компания за електронна търговия може да бъде да намали процента на изоставени колички с 5% в рамките на шест месеца.

Стратегическите цели са дългосрочни, амбициозни цели, които искате да постигнете в рамките на три до пет години.

Например, стратегическата цел на същата компания за електронна търговия може да бъде да увеличи пазарния си дял до 10% до 2028 г. на пазара за електронна търговия в САЩ.

Следователно стратегическите и оперативните цели са взаимосвързани. Марката първо определя стратегическите си цели в зависимост от мисията и визията си. По-късно се определят оперативните цели, които да съответстват на стратегическите цели.

В горния пример за стратегическа цел, марката за електронна търговия трябва да подобри привличането на клиенти и да увеличи приходите си, за да увеличи пазарния си дял.

Намаляването на процента на изоставени колички води директно до по-високи конверсии и увеличени приходи. Постигането на оперативната цел помага на марката да се стреми към стратегическите си цели.

Ролята на оперативните цели в стратегическото планиране

Едно предприятие може да има от 10 до 15 стратегически цели, като например увеличаване на пазарния дял, увеличаване на онлайн продажбите, намаляване на отлива на клиенти и/или изграждане на органична марка.

Всички те обаче са дългосрочни и устойчиви цели, които изискват време и усилия. За да постигнат тези стратегически цели на компанията, мениджърите и ръководителите на отдели трябва да ги разбият на множество оперативни цели, да планират задачи за всяка краткосрочна цел и да възложат всяка от тях на съответните членове на екипа.

Стратегическата цел е компилация от множество оперативни цели.

Разгледайте таблицата по-долу, за да разберете ролята на стратегическите и оперативните цели.

Стратегическа цел Да достигнем 200 000 последователи в Instagram до 2025 г. Оперативни цели – Публикувайте редовно съдържание (2 истории/ден и 3 публикации/седмица) и бъдете активни на платформата – Сътрудничество с 50 влиятелни лица за тримесечие, за да достигнете 100 000 нови акаунта – Провеждайте Instagram Giveaways и привлечете 50 000 нови последователи през третото тримесечие

Свързването на оперативен план със стратегическа цел е като строеж на къща. Стратегическите цели са проектът и основата, а оперативните планове са отделните стаи и компоненти, които съставляват цялата структура.

Точно както не можете да имате цяла къща, без да построите всяка стая, така и не можете да постигнете стратегическата си визия, без да изпълните по-малките оперативни цели.

За да свържете оперативните си цели със стратегическите цели и да изработите рационализирана бизнес стратегия, изгответе стратегическите си цели, разделите ги на по-малки конкретни задачи и добавете срокове към тях, за да проследявате напредъка във времето.

След това трябва да се създадат тактически и оперативни цели, които да бъдат съгласувани със стратегическите цели. Освен това, тези цели трябва да бъдат обвързани с конкретни срокове.

Видове оперативни цели

Има три вида цели: свързани с качеството, свързани с разходите и свързани с ефективността.

Оперативни цели, свързани с качеството

Целите, свързани с качеството, се въртят около следното:

Подобряване на характеристиките и функционалностите на продукта

Подобряване на качеството на обслужването на клиентите

Идентифициране на възможности за подобряване на оценката за удовлетвореността на клиентите

Оперативни цели, свързани с разходите

Целите, свързани с разходите, са свързани със следните задачи:

Намаляване на производствените разходи

Намаляване на разходите за привличане на клиенти

Намаляване на маркетинговите и оперативните разходи

Минимизиране на загубите

Оперативни цели, свързани с ефективността

Фокусът на организационните цели, свързани с ефективността, обикновено е върху следните параметри:

Изграждане на организационни процеси и системи за постигане на желаните резултати в различни отдели

Намаляване на продължителността на производството и доставката

Спазване на споразуменията за ниво на обслужване

Повишаване на производителността на отделните служители и членове на екипа

50 примера за SMART оперативни цели

Като си поставите конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с времето (SMART) оперативни цели и работите последователно за тяхното постигане, можете да гарантирате, че вашият бизнес се развива и остава в челните редици.

Събрахме 50 примера за SMART оперативни цели, които можете да използвате, за да подобрите своя B2B бизнес. Те са, както следва:

Цели, свързани с качеството

Увеличете времето за работа на софтуера до 99,99% през второто тримесечие. Подобряване на показателите за ангажираност на служителите с 20% през второто тримесечие Намалете софтуерните бъгове и грешки с 15% през третото тримесечие. Повишаване на точността на фактурирането до 98% в рамките на третото тримесечие Повишаване на удовлетвореността на потребителите с 20% през второто тримесечие Подобряване на процеса на събиране на обратна връзка от клиенти, за да се постигне 75% процент на отговорите през второто тримесечие. Намалете прекъсванията в работата на софтуера с 20% през третото тримесечие. Подобряване на ресурсите за обучение и образование на персонала, за да се постигне 100% завършеност през второто тримесечие. Подобряване на времето за отговор на обратната връзка от потребителите до по-малко от 24 часа през третото тримесечие Подобряване на дизайна на потребителския интерфейс и потребителското преживяване, за да се постигне 95% степен на удовлетвореност в рамките на третото тримесечие. Подобряване на софтуерната документация и базата от знания, за да се постигне 98% степен на удовлетвореност през второто тримесечие. Подобряване на софтуерните аналитични и отчетни възможности през третото тримесечие Подобряване на опциите за персонализиране на софтуера, за да се постигне 95% степен на удовлетвореност през второто тримесечие. Увеличаване на ефективността на комуникацията с клиентите чрез софтуера с 15% през четвъртото тримесечие Подобряване на процеса на уведомяване и внедряване на софтуерни ъпгрейди през второто тримесечие

Цели, свързани с разходите

Намалете разходите за поддръжка на софтуера с 15% през третото тримесечие. Намалете разходите за наемане на персонал с 15% през следващото тримесечие.

Цели, свързани с ефективността

Намалете средното време за отговор на заявки за клиентска поддръжка до под 2 часа до третото тримесечие. Намалете времето за привличане на клиенти с 20% през третото тримесечие. Увеличете скоростта на зареждане на началната страница и страниците с решения на уебсайта с 30% през второто тримесечие. Намалете времето за внедряване на нови функции с 15% през второто тримесечие. Подобряване на производителността на софтуера, за да се обработват с 20% повече едновременни потребители през второто тримесечие. Намалете процента на отпадане от процеса на въвеждане с 15% до края на третото тримесечие. Увеличете степента на приемане на новите функции на продукта с 25% през второто тримесечие. Намалете времето за затваряне на билетите за поддръжка с 15% през третото тримесечие. Увеличете мащабируемостта на софтуера, за да обработвате с 30% повече данни в рамките на третото тримесечие. Увеличете интеграционните възможности с 50 нови приложения на трети страни в рамките на третото тримесечие. Намалете времето за доставка на софтуерни актуализации с 20% през второто тримесечие. Увеличете ефективността на процесите за тестване на софтуер с 15% през четвъртото тримесечие. Намалете времето за отговор на клиентски запитвания до под 2 часа през третото тримесечие. Увеличете броя на успешните миграции на софтуер с 5% през третото тримесечие. Повишете ефективността на внедряването на софтуерни актуализации с 10% в рамките на следващите шест месеца. Увеличете приемането на усъвършенствани софтуерни функции с 20% през второто тримесечие. Намалете времето за внедряване на софтуер с 20% през второто тримесечие. Увеличете ефективността на програмите за обучение на потребители с 15% през второто тримесечие. Намалете времето за внедряване на софтуер за нови клиенти с 15% през второто тримесечие. Увеличете броя на успешните софтуерни ъпгрейди с 10% през второто тримесечие. Намалете времето за интегриране на софтуера с клиентските системи с 20% през второто тримесечие. Увеличете средния брой потребители на акаунт с 10% през второто тримесечие. Намалете времето за разрешаване на проблеми с производителността на софтуера с 15% през третото тримесечие. Увеличете процента на клиентите, които използват разширени функции, до 30% през четвъртото тримесечие. Намалете времето за създаване на персонализирани отчети за клиенти с 20% през третото тримесечие. Намалете времето за изпълнение на персонализирани клиентски заявки с 20% през четвъртото тримесечие. Увеличете процента на клиентите, които използват автоматизирани работни процеси, до 40% през следващото второ тримесечие.

Цели, свързани с растежа

Увеличете процента на задържане на потребителите с 15% до края на третото тримесечие. Увеличете средния размер на сделката с 10% през четвъртото тримесечие. Увеличете стойността на клиента за целия му жизнен цикъл с 10% през третото тримесечие. Намалете отлива на клиенти с 10% през четвъртото тримесечие. Увеличете броя на препоръките от съществуващи клиенти с 20% през третото тримесечие. Увеличете общия брой последователи в социалните медии LinkedIn, Instagram и X до 30 000 през четвъртото тримесечие.

Предизвикателствата при постигането на оперативни цели

Множество фактори могат да доведат до неуспех в постигането на оперативен план. Най-честите причини са съпротивата на служителите срещу промените, културните бариери, неточното събиране на данни и недостатъчните ресурси.

Нека разберем защо възникват тези предизвикателства и как те влияят на вашите цели.

1. Съпротива на служителите срещу промените

Когато се поставят нови оперативни цели, служителите не винаги се адаптират спонтанно към тези промени. Понякога те се противопоставят, проявяват нежелание и ги отхвърлят индивидуално или в групи.

Служителите могат да се съпротивляват на оперативен план поради следните причини:

Липса на яснота относно дългосрочната визия на компанията

Липса на увереност в способността на екипа да постигне целите

Недостатъчно обучение или ресурси

Нереалистични срокове

Пропуски в комуникацията

Съпротивата срещу промените може да се отрази по много начини, като например намалена производителност и липса на ефективност, висока текучество на персонала, чести конфликти, засягащи организационната култура, и стачки в цялата организация.

2. Неточен процес на събиране на данни

Ако проектните мениджъри разчитат на ресурси като таблици за отчитане на работното време и неорганизирани инструменти за проследяване на проекти, процесът им на събиране на данни за проследяване на напредъка към целите може да бъде ненадежден.

Например, служителите може да не попълват точно или навреме своите работни листове. Освен това, неорганизираната електронна таблица може да доведе до човешки грешки при записването на данни. Всичко това води до неточно събиране на данни и невъзможност за мениджърите да проследяват целите и приноса на служителите.

3. Липса на достатъчно ресурси

Поддържането на малък екип гарантира, че служителите поемат отговорност за своите задължения. Но често работодателите не осъзнават, че има тънка граница между поддържането на малък екип и достигането на точка, в която екипът не разполага с достатъчна сила, за да постигне оперативните цели.

Дръжте целите си реалистични, така че малък екип да може да ги постигне, или наемете повече служители за екипа си. В противен случай, съществуващите членове на екипа ви ще се изчерпят от екстремния натиск на работата, което ще доведе до висока степен на текучество на персонала.

Уверете се, че екипът ви разполага с инструментите, материалите и другите необходими средства, за да изпълни задачата. Например, ако поставите на маркетинговия си екип цел да проведе определен брой виртуални събития през годината, той ще се нуждае от платформа за онлайн събития, ресурси за дизайн и съдържание (вътрешни или външни доставчици), CRM за установяване на комуникация преди и след събитието и т.н.

4. Културни бариери в рамките на организацията

Културните бариери могат да причинят критични комуникационни пропуски, ако не бъдат разрешени навреме. Представете си следното: служител в Европа очаква строги работни часове и не харесва работни обаждания след работно време.

Въпреки това, поради разликата във времето, техните колеги в Азия може да очакват от тях да присъстват на срещи извън работното време. Това може да доведе до сериозни конфликти в екипа ви, което да се отрази на производителността и да попречи на постигането на оперативните цели.

Като мениджър, трябва да намерите обща основа. Научете повече за двете култури и създайте отворено пространство, в което двамата служители да общуват и да разрешават различията си, да си сътрудничат и да помагат на екипа ви да постигне целите си.

Стратегии за преодоляване на тези предизвикателства

Препоръчваме следните стратегии за преодоляване на горните предизвикателства по пътя към постигането на оперативните цели:

1. Лидерите трябва да бъдат първите, които приемат промяната

Естествено е служителите да се съпротивляват на промените, често поради несигурността, която те носят за техните роли. Като лидер, вие носите отговорност да комуникирате стратегическите и оперативните планове и тяхното значение за членовете на вашия екип.

Как да го направите? Отговорът е, като сами приемете промяната.

Приемането на нови оперативни цели е като усвояването на ново умение. В началото може да ви се струва непознато и неприятно, но с практика и търпение то се превръща във втора природа. По същия начин, по който треньорът води спортистите през процеса на обучение, лидерите трябва да подкрепят служителите през прехода, като отговарят на техните притеснения и им предоставят необходимите ресурси.

Ако наложите на екипите набор от оперативни цели, покажете им, че и вие се опитвате да постигнете същите цели. Обяснете как тази цел се вписва в стратегическата цел и как техният принос ще допринесе за растежа на организацията.

Използването на шаблон за определяне на цели също помага за определяне на реалистични срокове, като всички служители са на една и съща страница по отношение на резултатите и проследяват сроковете за постигане на тези цели.

Проследявайте напредъка към целите си с таблата за управление на ClickUp.

Наблюдението на оперативните цели, които са част от стратегическия план, е като навигиране на кораб в неизследвани води. Необходими са ви точни инструменти, за да проследявате напредъка си, да идентифицирате потенциални препятствия и да коригирате курса, ако е необходимо.

Точно както капитанът разчита на навигационни инструменти, мениджърите трябва да разполагат с надеждни данни и системи за проследяване на целите, за да се уверят, че се движат в правилната посока към своите цели.

Проектните мениджъри трябва да обръщат внимание на видимостта на данните, за да преценят дали дадена оперативна цел е постигната. Използвайте приложение за проследяване на цели, за да разбиете изолираните данни, да получите подробна информация за състоянието на задачите и степента на тяхното изпълнение и да вземете решения за разпределение на ресурсите, като същевременно намалите оперативните разходи.

3. Оценете настоящия си ресурсен капацитет

Изтеглете този шаблон Преразпределете и визуализирайте ресурсите удобно с помощта на шаблона за планиране на ресурсите на ClickUp.

Използвайте шаблона за планиране на ресурсите на ClickUp, за да видите дали разполагате с оптимални ресурси за постигане на оперативните си цели.

Този шаблон ще ви помогне да визуализирате задачите и ресурсите на едно място, за да определите нивото на натоварване. Използвайте тези данни, за да определите кои служители са преуморени, да предвидите изчерпването им и да наемете нови таланти, ако е необходимо, за да постигнете целите си. Независимо дали става въпрос за проследяване на часовете, управление на подизпълнители или организиране на наличността на персонала, този шаблон ще ви помогне да направите всичко както трябва.

4. Разработете разнообразен комуникационен план за преодоляване на културните бариери

Най-лесното решение за преодоляване на културните бариери е да седнете и да поговорите. Но тези сесии трябва да бъдат добре структурирани, за да не се чувстват пренебрегнати заинтересованите страни. Като мениджър, вашата задача е да останете безпристрастен към членовете на екипа си, а за това използвайте шаблона за комуникационен план на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Създайте ефективен план за комуникация за вашия екип с шаблона за план за комуникация на ClickUp.

Този шаблон ще гарантира, че вашите комуникационни цели са на място, предложените комуникационни методи са очертани и вие редовно измервате напредъка на инициативата. Той ви помага да подобрите вътрешната и външната комуникация, да определите срокове за комуникационните цели, да комуникирате последователно между екипите и да съгласувате заинтересованите страни.

5. Разчитайте на преговори и овластяване в този процес

Преговорите и овластяването на служителите са два чудесни начина да се балансира съпротивата срещу промените, липсата на комуникация и недостатъчните ресурси.

Целта на „преговорите“ тук е да се обсъди и да се взаимодейства с служителите, да се разберат техните области на загриженост, да се обясни визията и стратегическият план на организацията и накрая да се постигне баланс, при който и служителят, и лидерът са на една и съща вълна, техните очаквания са съгласувани и служителят се чувства овластен да постигне своите цели.

Ето някои съвети за преговори с служителите за постигане на оперативните цели и, следователно, по-широките стратегически цели:

Практикувайте отворена комуникация и активно слушане, при което лидерът разяснява целите и целта на възлагането им на конкретния служител, а служителят споделя своите притеснения и съмнения.

Когато един служител се затрудни, лидерът работи съвместно с него, за да намери устойчиво решение, вместо просто да дава инструкции.

Когато дадете власт на служителите, те се чувстват ценени и са склонни да поемат отговорност за своите задължения. Даването на власт променя нагласата им от „Не искам да правя това“ към „Ще го направя“. Накратко, това прави служителите отговорни.

Ето някои от простите начини да накарате служителите да се чувстват овластени:

Насърчавайте служителите да мислят нестандартно. Помогнете им да мислят по нов начин и да развиват нови перспективи, които да ги мотивират да поемат нови предизвикателства.

Вместо да ограничавате достъпа на служителите до критична информация, накарайте ги да се чувстват включени, като споделяте по-голямата част от нея и им помагате да видят цялостната картина. Те могат да се отнасят до финансова криза, конкурентна заплаха или предизвикателства, свързани с клиентите.

Не забравяйте да признаете и оцените служителите за тяхната упорита работа, за да продължат да полагат усилия.

Как да следите и оценявате оперативните цели

Процесът на определяне на цели не приключва с идентифицирането на целите. Трябва също така да проследявате изпълнението на тези цели и да променяте процесите, ако установите, че нещо не върви по план. Освен това има заинтересовани страни, които трябва редовно да бъдат информирани за напредъка.

Инструментите и шаблоните могат да ви помогнат да направите това по структуриран и мащабируем начин. Препоръчваме следните шаблони:

1. Шаблон за оперативен план

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за оперативен план на ClickUp, за да планирате всеки аспект от вашия бизнес.

Шаблонът за оперативен план на ClickUp ви помага да определите бизнес целите си, да идентифицирате и проследявате KPI (ключови показатели за ефективност) и да сътрудничите ефективно с членовете на екипа. Той оптимизира комуникацията между мултифункционалните екипи и заинтересованите страни. Шаблонът включва персонализирани полета, статус и изгледи за проследяване на целите.

2. Шаблон за ежедневни цели

Изтеглете този шаблон Разделете големите цели на ежедневни действия и бъдете продуктивни всеки ден с шаблона за ежедневни цели на ClickUp.

Вместо да поставяте нереалистични оперативни цели, които екипът ви не успява да постигне, шаблоните за ежедневни цели на ClickUp ви помагат да поставите реалистични и измерими цели. Те улесняват проследяването на напредъка по всяка оперативна цел с персонализирани статуси, поддържат фокуса и безстреса на членовете на екипа, като им предоставят по-голяма картина, и дават ясна посока на лидерите.

3. Шаблон за SMART цели

Изтеглете този шаблон Организирайте вашите SMART цели, добавете подробности за по-голяма яснота и визуализирайте как редовните действия ви водят вас и вашия екип към успеха с шаблона за SMART цели на ClickUp.

Шаблонът за SMART цели на ClickUp ви помага да разделите значимите цели на по-малки, изпълними задачи, да идентифицирате потенциални препятствия и да измерите успеха или провала на оперативните цели с персонализирани изгледи и полета.

Използвайте ClickUp Goals като табло за проследяване на операциите, за да зададете измерими цели, автоматично да проследявате напредъка по целите и да постигнете оперативните си цели в рамките на определените срокове.

ClickUp Goals управлява всички ваши оперативни цели на едно място, позволява ви да ги организирате в лесни за използване папки и поддържа седмични карти за оценка на служителите, за да следите тяхното представяне.

Прочетете също: Шаблони за оперативни планове за определяне на цели

Оптимизирайте бизнес резултатите си с оперативни цели

Оперативните цели помагат на мениджърите да поставят реалистични и постижими цели, за да мотивират служителите и да намалят оперативните разходи, без да компрометират качеството за постигане на стратегическите цели. С инструменти като платформата за управление на операциите ClickUp, организациите повишават ефективността си с над 80% чрез елиминиране на изолираните структури и подобряване на сътрудничеството.

Докато се стремим към бизнес среда, фокусирана върху автоматизацията, подходът към техниките за определяне и проследяване на оперативни цели ще се подобрява още повече.

Развиващите се компании като вашата се нуждаят от софтуер за оперативно управление, който автоматизира работните процеси, елиминира превключването между различни инструменти и помага за мащабиране на цялостния растеж, за да постигнете стратегическите си цели.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да създадете и автоматизирате вашите оперативни цели.

Често задавани въпроси (FAQ)

Какъв е примерът за оперативна цел?

Оперативната цел е конкретна, измерима цел, която компанията се стреми да постигне в определен период от време, за да подобри ежедневните си операции. Пример за оперативна цел е намаляване на транспортните разходи с 15% през следващата финансова година.

Какво е оперативна цел?

Оперативната цел е ясна, постижима и измерима цел, която е в съответствие със стратегическите цели на организацията и направлява ежедневните операции.

Например, маркетинговият екип може да си постави оперативна цел да увеличи трафика на уебсайта с 25% в рамките на следващите 6 месеца чрез прилагане на целенасочена стратегия за съдържателен маркетинг, оптимизиране на SEO и използване на реклама в социалните медии.

Тази цел е конкретна, обвързана с време и изпълнима, като насочва ежедневните усилия на екипа към обща цел.

Какво е оперативното определение за цел?

Оперативното определение на цел е конкретно, измеримо, постижимо, уместно и обвързано с време (SMART) изявление, което ясно дефинира желания резултат и начина, по който той ще бъде постигнат.

Например: „Увеличаване на рейтинга на удовлетвореността на клиентите с 10% в рамките на следващите 6 месеца чрез внедряване на нова система за обратна връзка с клиентите и предоставяне на допълнително обучение на персонала по ефективни техники за комуникация и решаване на проблеми“.