Ускорете процеса на растеж на екипите: как да давате и приемате конструктивна критика

Ако недостатъците на кума бяха написани на челото му, той би си смъкнал шапката над очите. Тази келтска поговорка перфектно обобщава предразположението на хората към критика.

Никой не обича да чува, че е сгрешил. От друга страна, човекът, който дава обратна връзка, също носи тежка социална отговорност. Как да се уверим, че даваме критична отрицателна обратна връзка, без да нараняваме или да проявяваме неуважение към другия човек?

Оказва се, че конструктивната критика, макар и да изглежда сурова, е вашето чудодейно средство.

Следвайки най-добрите практики за конструктивна критика е полезно за всички заинтересовани страни в такава комуникация. Лицето, което дава обратна връзка, може да се увери, че думите му са подходящи и водят до конкретни решения, докато тези, които я получават, могат да я използват за личностно развитие.

Нека да научим изкуството на даването и получаването на конструктивна критика в този наръчник. Като бонус, ще споделим и ценен инструмент, който ще ви помогне да се справите с обратната връзка по конструктивен начин. 😉

Какво е конструктивна критика?

Конструктивната критика е по същество положителна или отрицателна обратна връзка, която насочва получателя да предприеме правилните стъпки в работата си и в крайна сметка да постигне професионалните си цели .

Даването на конструктивна обратна връзка изисква да се фокусирате върху по-ориентирани към действие елементи за подобрение. Така че, неясната критика или общите изказвания – като Това беше добро или Не харесвам работата ти – няма да се считат за конструктивни.

Друг елемент на ефективната конструктивна критика е начинът, по който се изразява. Според доклад на Harvard Business Review, конструктивната критика, както положителна, така и отрицателна, помага на мениджърите да се отличат в ръководството, като подобряват най-добрите качества на своите служители и се справят с най-лошите по продуктивен начин. Мениджърът трябва да използва емоционална интелигентност и нюансирани техники, за да предаде критиките с уважение и грижа.

Например, мениджърът може да забележи спад в производителността на продуктовия дизайнер и да му даде обратна връзка за това, че дизайнерът не постига целта. Вместо да се оплаква колко е разрушително това, мениджърът му дава информация за очакванията на клиентите, както и съвети за повишаване на производителността и по-гладкото протичане на работния процес. Подкрепящият подход помага на дизайнера да бъде по-отзивчив към коригиращата критика.

Съвет от професионалист: Един от най-добрите начини за всеки мениджър да даде точна и конструктивна обратна връзка е да използва шаблони за обратна връзка. Тези шаблони имат предварително определени раздели, които помагат обратната връзка да бъде обективна и полезна. Например, ако оценявате служител, можете бързо да прескочите към шаблона за оценка на ClickUp, за да прегледате служителите си безпристрастно, без субективни преценки. 🌸

Използвайте формулярите за оценка в ClickUp, за да измервате представянето на служителите безпристрастно и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Конструктивна критика срещу деструктивна критика: каква е разликата?

Границата между конструктивна и деструктивна критика е тънка, а познаването на разликата е от съществено значение в съвременната работна среда. Ето какво трябва да имате предвид: 👇

Конструктивната критика се фокусира върху практически съвети.

Когато мениджърите или колегите ви дават практични предложения, насочени към подобряване на вашите професионални умения, това се счита за конструктивна обратна връзка. Истинската конструктивна критика се дава в подходящ момент и се фокусира върху:

Насърчаване на личностното развитие

Признавайте постиженията, преди да предлагате подобрения

Давайте конкретна критика за конкретно действие, а не за личността.

Подобряване на качеството на работата чрез практически предложения

Допълнителна информация: Научете как да внедрите конструктивен цикъл на обратна връзка 360°, за да подобрите качеството на работата на екипа си!

Деструктивната критика се фокусира върху търсенето на грешки.

Деструктивната обратна връзка понякога може да изглежда като конструктивна критика, но в действителност е прикрит, неуравновесен негативен коментар. Можете да разпознаете кога някой използва тази подвеждаща форма на критика, като наблюдавате типичните й характеристики, като например:

Свръхкритични или прекалено придирчиви – тези изказвания звучат като лични нападки: Виж, направил си тази ужасна грешка Толкова се лъжеш Нямаш ли елементарната интелигентност, за да си вършиш работата?

Виж, направи тази ужасна грешка

Много грешиш

Нямате ли необходимата интелигентност, за да вършите работата си?

Предоставяйте често

Липсва конкретност или практически съвети

Основано на индивидуалните различия

Цитира неточни източници само за да унижи получателя

Виж, направи тази ужасна грешка

Много грешиш

Нямате ли необходимата интелигентност, за да вършите работата си?

Деструктивната критика често произтича от имплицитна предубеденост – когато хората несъзнателно съдят определени групи или професии, водени от стереотипи или чувство за превъзходство. Това може да създаде токсична работна среда и да доведе до ниска продуктивност на екипа или висока текучество на персонала.

3 предимства на конструктивната критика

Добрата конструктивна критика създава сценарий, от който всички печелят – този, който я дава, този, който я получава, и компанията. Нека разгледаме някои от най-важните й предимства:

1. По-малко стрес, повече постижения

Постоянният страх от оценката на висшестоящите лишава служителите от душевно спокойствие. За съжаление, в днешно време стресът по време на работа не е рядкост. Според проучването на Colonial Life, 50% от служителите не са продуктивни в продължение на 1–5 часа всеки ден поради стрес на работното място.

Като приемате конструктивната критика и подготвяте екипите да дават и получават обратна връзка с достойнство, вие освобождавате екипа си от прекомерния стрес, което води до по-спокойна работна среда и по-добри перспективи за подобрение и успех.

2. Професионално развитие

Искрената обратна връзка идва от мениджъри и колеги, които се интересуват от развитието на служителите. Те дават конструктивна критика, за да помогнат на получателя да се развие професионално. Според проучвания 83% от служителите ценят обратната връзка. Освен това 72% посочват получаването на коригираща обратна връзка от своите ръководители като най-полезния фактор в кариерата си.

3. Непрекъснато усъвършенстване в динамични екипи

Конструктивната критика е от жизненоважно значение за гъвкавите екипи в разработката на софтуер и продукти, където основата на всяка работа се базира на непрекъснато усъвършенстване чрез обратна връзка.

Такива екипи обикновено имат здрава култура на двустранна комуникация, която създава среда на доверие и откритост. Това улеснява провеждането на трудни разговори между служители и мениджъри и изграждането на силни, сътрудничещи си екипи.

Съвети за умело даване на конструктивна критика [с конкретни примери]

Няма универсално правило или подход за предоставяне на конструктивна критика. Можете обаче да следвате тези съвети и най-добри практики, за да сте сигурни, че ще изразите ясно мнението си.

Използвайте лични местоимения, за да избегнете агресивен или обвинителен тон.

Усвойте подходящия език за даване на обратна връзка. Не формулирайте оценките си по начин, който звучи механично или грубо. Ето кога използването на лични местоимения като „аз“ променя изцяло ситуацията.

Когато използвате изрази като „Аз чувствам“ или „Аз мисля“, позволявате на получателя на обратната връзка да разбере, че не става въпрос за стресиращ конфликт, а за просто недостатък в самата работа.

Ето два примера за конструктивна критика от старши дизайнер, който дава обратна връзка на младши дизайнер:

Без „аз“: Вашият дизайн трябва да включва повече цветове като червено и бяло, които са част от темата на марката. В момента изглежда прекалено семпъл

С „Аз“: Харесва ми идеята ти да променим обичайния ни модел. Вярвам обаче, че ако следваме темата на нашата марка и добавим повече цветове като червено и бяло, тя ще стане още по-привлекателна за нашата целева аудитория.

Забелязвате ли разликата тук? Първият пример почти не отчита работата на човека и предоставя само сурова перспектива. Вторият пример оценява текущата работа и предлага обосновани, приложими решения за подобряване на дизайна.

Използвайте метода „сандвич“, когато давате обратна връзка.

Когато давате конструктивна критика, започнете с нещо положително. Използвайте положителна обратна връзка, за да накарате получателя да се почувства комфортно.

Вместо да изразявате мислите си на случаен принцип, създайте „сандвич с обратна връзка”*, като следвате тези три стъпки:

Започнете с положителна обратна връзка Добавете отрицателна обратна връзка с предложения за подобрение. Завършете с благодарност

Този метод работи чудесно при работа с новоназначени служители и ги мотивира да се представят по-добре. Например:

Много ми харесва, че се учиш бързо и се представяш добре. Тази седмица пропусна някои процедурни задачи, но това е нормално, тъй като все още се учиш. Може би можеш да добавиш още документи на компанията към списъка си с четива? Благодаря ти за усърдната работа!

Давайте примери и реалистични предложения за подобрения, за да постигнете по-голяма яснота.

Конструктивната критика трябва да бъде ориентирана към решение. Подкрепете вашите служители, като:

Давайте ясни примери за това какво не е било наред и защо.

Предлагане на следващи стъпки за подобрение

Предоставяне на ресурси за четене и обучение, ако е приложимо

Задавайте въпроси с добри намерения, за да насърчите комуникацията.

Трудно е да се намери решение, ако не можете да разберете какво е причината един служител да не работи на ниво. В такъв случай бъдете искрени и попитайте защо според тях е възникнал конкретният проблем. Покажете на служителите, че сте там, за да ги подкрепите, а не за да налагате вашите убеждения.

Например, когато инженер добави критична функция много след крайния срок, можете да проучите по-подробно, като зададете следните въпроси по време на последващата среща:

Има ли конкретна причина за забавянето?

Имате ли проблеми с конкретен продукт?

Как екипът може да ви помогне?

Можем ли да обсъдим начини да спазим сроковете си?

Направете всяка обратна връзка продуктивна с ClickUp

Инструментите, които използвате, за да давате конструктивна критика, могат да играят значителна роля във всяко упражнение за обратна връзка.

Вземете например ClickUp . Това е както цялостна платформа за управление на проекти , така и практично решение за обратна връзка . Тя добавя структура към всеки процес на критика благодарение на многобройните си функции за сътрудничество, като шаблони за срещи и инструменти за проверка.

Нека разгледаме по-отблизо как ClickUp подобрява качеството на работата на вашия екип и помага да превърнете потенциално неудобните моменти на обратна връзка в истински възможности за растеж. 🌞

1. Изглед на календара в ClickUp за планиране на сесии за обратна връзка

Най-добре е да давате конструктивна обратна връзка в по-интимна обстановка, като например среща лице в лице. Това може да бъде предизвикателство за отдалечени екипи, разположени в различни часови зони. С помощта на календара на ClickUp обаче можете да планирате срещи за обратна връзка в удобни часови интервали и дори да създадете дневен ред, за да очертаете предварително темите за обсъждане.

Агилните екипи могат да организират периодични срещи, за да установят плавен поток от обратна връзка. Платформата разполага с редактор с функция „плъзгане и пускане”, който улеснява пренареждането на графика.

За да давате конструктивна критика, препоръчваме шаблона ClickUp Employee & Manager 1-on-1 Template, за да:

Записвайте цялата история на дискусиите

Записвайте бележките си с обратна връзка (като предложени примери и перспективи за подобрение).

Добавете бъдещи задачи за действие

Можете да извадите шаблона на следващата си среща, за да проверите напредъка и актуалната информация за служителите.

Допълнителен съвет: ClickUp се интегрира с Zoom, за да ви помогне да стартирате срещи за обратна връзка от една платформа.

2. ClickUp Chat view и proofing за споделяне на обратна връзка в реално време

Конструктивната обратна връзка се предоставя най-добре с примери и в разумен срок. За щастие, изгледът на чата в ClickUp предлага отлична настройка за обмен на обратна връзка в реално време.

Създайте отделни групи, за да споделяте конструктивна обратна връзка селективно и възможно най-скоро, вместо да чакате годишните или месечните прегледи на представянето. Споменете членовете на екипа, за да предоставите обратна връзка, свързана с продукта или процеса, директно на страницата „Задачи“. Имате също така възможност да добавите коментари, за да помогнете на конкретни членове на екипа да запомнят вашите предложения, докато преразглеждат подобни задачи.

Задавайте конкретни задачи директно в коментарите, като гарантирате яснота и отчетност чрез ClickUp.

Ако искате да предложите практически примери и решения на екипа си, ClickUp е на Ваше разположение:

Използвайте ClickUp Clips , за да записвате екрана си и да създавате уроци за задачи, при които често се допускат грешки.

За работни процеси, базирани на одобрение, използвайте функцията „Проверка“ на платформата, за да оставяте обратна връзка за писмено, видео или дизайнерско съдържание.

Проверката спестява огромно количество време при точното определяне на това, за което говорите с екипа си, и гарантира, че обратната връзка ще бъде лесно достъпна по-късно, така че да имате записи на работата си.

3. ClickUp Forms за даване и получаване на обратна връзка

Създайте персонализирани формуляри за оценка на вашите служители, като използвате изгледа „Формуляр“ на ClickUp и го адаптирате според вашия стил на обратна връзка. Тези формуляри са лесни за настройка – можете дори да приложите условна логика, за да променяте въпросите в зависимост от отговорите на потребителите.

Използвайте Form View на ClickUp, за да събирате ценни данни за самооценка.

Например, стандартният ви месечен формуляр за оценка съдържа въпроса: Колко часа сте работили този месец?

Ако респондентът избере число под 120, можете да конфигурирате формуляра така, че да се появи друг въпрос: Има ли причина, поради която сте работили по-малко часове този месец?

Такива динамични въпроси ви помагат да разберете настоящите тревоги на екипа ви и да дадете ефективна критика за това как могат да се подобрят. Можете също да създадете формуляри за обратна връзка от клиентите си или за измерване на удовлетвореността на служителите.

Създайте формуляри за обратна връзка за цялата организация с въпроси, които да проверят дали служителите са доволни, и изберете примери, които показват ниски нива на удовлетвореност. Всички отговори се превръщат в задачи и могат да се проследяват от централизирания ви табло.

4. ClickUp Docs и ClickUp AI за създаване на ръководства за обратна връзка

Няма ли да бъде чудесно, ако всички мениджъри знаеха как да дават ефективни предложения по положителен начин?

Точно за това е тук ClickUp Docs! Създавайте, редактирайте и споделяйте ръководства за конструктивна критика с други мениджъри и установете стандартна процедура за предоставяне на конструктивна обратна връзка. Позволете на колегите да допринесат за вашите ръководства, като им предоставите достъп за коментиране или редактиране, и преоценете жизнеспособността на спорните стъпки за действие.

Пишете, редактирайте и изпълнявайте съвместни задачи в реално време с ClickUp Docs.

Написването на ръководство за обратна връзка обаче може да отнеме много време, дори и с чужда помощ. Помислете да се възползвате от ClickUp Brain, AI асистента на платформата, и използвайте над 100 специфични за бранша подсказки, за да създадете добре форматирани и професионално изглеждащи ръководства и документи за процесите.

Винаги можете да използвате AI инструмента за други управленски задачи, като писане на имейли и договори или измисляне на нови работни процедури. Той може дори да обобщава бележки от срещи или по-стари документи с обратна връзка, за да спести време по време на срещите за оценка на представянето.

Бонус: Използвайте шаблони за комуникационни планове, за да поддържате най-добрата комуникационна култура в екипа си.

5. Табла за управление на ClickUp и персонализирани статуси на задачите за проследяване на обратната връзка

Проследявайте статуса на обратната връзка с помощта на персонализираните статуси на ClickUp — лесно добавяйте статуси като В очакване или Прегледано към задачите, свързани с обратната връзка. Можете също да създавате списъци за проверка, за да съхранявате всичките си дейности, свързани с прегледа, на едно място.

Ако искате да проследите инициативите за подобрение след сесия за обратна връзка, възползвайте се от ClickUp Dashboards. Тази функция ви помага да зададете цели и да проследявате визуално напредъка на всяка задача, спринт или цял проект!

От приоритизиране на задачите до проследяване на проекти и оценка на екипното представяне, таблата за управление служат като централизиран център за ефективно управление на екипа.

Как да получавате конструктивна обратна връзка: какво да правите

Нека разгледаме и другата страна на монетата: получаването на обратна връзка!

Справянето с критиките може да ви накара да се защитавате, но по този начин шансът за растеж се превръща в бойно поле. Постоянно потвърждавайте, че това е трамплин с безброй ползи за вашия професионален растеж. Ето няколко съвета, които ще улеснят процеса на получаване на конструктивна критика:

Останете спокойни и бъдете активни слушатели.

Когато получавате критика, е важно да усвоите изкуството на активното слушане. Не се паникьосвайте и не заемайте отбранителна позиция, докато мениджърът ви говори. Слушайте внимателно и отговаряйте едва след като той приключи или ви зададе въпрос.

Размислете

След като получите обратна връзка, е време за самоанализ. Намерете безопасно място, където да обмислите случилото се или да потърсите съвет, било то от вашия мениджър или от доверен приятел. Самоанализирайте се с въпроси като:

Защо се появи тази грешка? Моя ли е вината?

Какъв ценен урок мога да извлека от това?

Как тази нова перспектива може да подпомогне моето развитие?

Усъвършенствайте

След като обмислите внимателно нещата, е време да превърнете разбирането в действие. Задайте си следните въпроси:

Какви практически стъпки мога да предприема, за да отговоря на обратната връзка?

Кой може да ме подкрепи в този процес?

Как мога да проследявам напредъка си и да празнувам постиженията си?

Не забравяйте, че растежът е пътуване, а не дестинация. Приемете процеса на непрекъснато учене и използвайте всяка обратна връзка, положителна или конструктивна, като гориво за вашето пътуване към съвършенство. ✌️

Превърнете болезненото в „Благодаря“

Да се изправиш пред критика може да е трудно, но изразяването на благодарност, дори когато не си съгласен, е полезно. Едно просто „благодаря” е признание за времето и усилията, които някой е вложил, за да ти даде обратна връзка, а оттам и за твоето развитие.

Какво да избягвате, когато получавате конструктивна критика: Неправилни действия

Ето кратко резюме на факторите, които допринасят за лошото настроение при получаване на обратна връзка:

Придаване на емоционален характер на оценката

Вашата самооценка не трябва да бъде обвързана с вашите работни резултати. Естествено е да се чувствате защитно, но не забравяйте, че обратната връзка е оценка на вашите резултати, а не на вашата личност. Затова премахнете личните чувства, когато се занимавате с професионална оценка.

Незабавни или преувеличени реакции

Устойте на импулса да отговорите веднага. Спрете за момент. Опитайте се да не реагирате изобщо. Тази кратка пауза ви позволява да избегнете пренебрежителни изражения на лицето и език на тялото или реактивни коментари, като ви дава възможност съзнателно да изберете уравновесен отговор, който ви представя в добра светлина.

Приемане на обратната връзка за даденост

Има ограничение колко обратна връзка може да ви даде вашият мениджър – ако не виждат усилие за подобрение, ще се откажат от вас.

Затова не приемайте обратната връзка за даденост и записвайте всички точки, които посочва вашият мениджър. Чудесен начин да направите това е да използвате ClickUp Notepad, за да запишете бързо важните части от сесията за обратна връзка на всяко устройство.

Използвайте списъци за лесно добавяне на идентифицирани грешки/подобрения и ги превърнете в проследими задачи, за да проверявате напредъка си във времето.

Преглед на често задаваните въпроси

1. Какъв е пример за конструктивна критика?

Пример за конструктивна критика относно пропуснати срокове: Забелязах, че срокът за тази задача не е спазен. Оценявам усилията, които сте вложили в проекта, и ви насърчавам да комуникирате проактивно, ако предвиждате, че ще ви е необходимо допълнително време в бъдеще.

2. Какво е конструктивна и критична критика в бизнес контекста?

Ключовата разлика между конструктивна и критична обратна връзка е в начина, по който се предоставя. Конструктивната критика има за цел да мотивира индивида да подобри представянето си. В контраст с това, критичната критика е насочена към понижаване на самочувствието на даден човек, което често води до негативни и разгорещени дискусии.

ClickUp може да бъде вашият поддръжник в лудостта на обратната връзка

Разговорите за обратна връзка не са точно лесни, но нека не забравяме колко много могат да помогнат за развитието! ClickUp не е просто инструмент за работа, а средство, което улеснява добрите упражнения за обратна връзка.

Благодарение на своите шаблони, формуляри и AI поддръжка, платформата ви помага да изградите място за сътрудничество, където честната обратна връзка тече свободно и растежът се превръща в споделено пътуване!

Преодолейте страха от обратна връзка и регистрирайте се в ClickUp още днес. 🤩