10 софтуера за обратна връзка за продукти за продуктови екипи през 2025 г.

Събирането на обратна връзка за продуктите ви дава представа за очакванията на клиентите ви, което ви позволява да им предоставите най-доброто клиентско преживяване. Заявките за обратна връзка за продукти, докладите от бета тестове и обратната връзка за функциите са някои от начините да постигнете това.

Но какъв е най-добрият начин да съберете цялата тази информация?

Подобряването на подхода ви означава използване на висококачествен софтуер за обратна връзка за продукти, който да даде възможност на вашите продуктови екипи. С пазара, препълнен с избор на софтуер и доказания успех, който те предлагат, на бизнес собственици като вас им отнема време да вземат решение.

Представяме ви изчерпателен списък с 10-те най-добри инструмента за обратна връзка за продукти, придружен от подробно описание на най-уникалните им характеристики, ограничения, цени и мненията на другите за тях. Нека ви помогнем да намерите най-подходящия за вас!

Какво трябва да търсите в софтуера за обратна връзка за продукти?

Ето някои функции, на които да обърнете внимание, когато избирате мощен инструмент за обратна връзка за продукти:

Многоканална обратна връзка: Софтуерът трябва да поддържа събиране на обратна връзка по различни канали. Трябва да може да събира данни от различни източници, като анкети в приложения, имейли, уеб формуляри за обратна връзка и социални медии.

Възможност за персонализиране: Трябва да ви позволява да създавате и персонализирате анкети и формуляри за обратна връзка от клиентите според нуждите си. Възможността за персонализиране трябва да ви позволява да проектирате Трябва да ви позволява да създавате и персонализирате анкети и формуляри за обратна връзка от клиентите според нуждите си. Възможността за персонализиране трябва да ви позволява да проектирате платформите си за обратна връзка от клиентите с различни типове въпроси, глас на марката и дизайн.

Обратна връзка в реално време: Функциите за събиране на данни и отчитане в реално време, които събират обратна връзка от потребителите, са абсолютно необходими, за да получите незабавна обратна връзка от клиентите.

Анализ и отчитане: Многофункционален аналитичен инструмент е част от всеки компетентен софтуер за обратна връзка за продукти. Когато анализирате обратната връзка за продуктите и визуализирате събраните данни, ще научите за променящите се тенденции и ще можете да реагирате съответно с помощта на практични прозрения от системата.

Автоматизация: Софтуерът трябва да разполага с функции за автоматизация, които облекчават тежестта на повтарящите се и рутинни задачи на членовете на екипа.

Сътрудничество: Трябва да позволява сътрудничество между членовете на екипа, екипите и отделите, за да улеснява бързите отговори и да предотвратява недоразуменията с помощта на унифициран и споделен табло.

Мащабируемост: С разрастването на вашия бизнес, софтуерът ви също трябва да се разраства. Потърсете инструмент, който предлага мащабируемост.

10-те най-добри софтуера за обратна връзка за продукти

1. ClickUp

Използвайте условна логика във формулярите на ClickUp, за да събирате обратна връзка за продуктите от клиентите.

Ако искате всестранно преживяване с вашия софтуер за обратна връзка за продукти, обмислете ClickUp. Екипи и фирми от всякакъв мащаб – малки, средни и големи, се възползват от предимствата на ClickUp.

Формулярите на ClickUp са отличен начин да събирате данни и да персонализирате обратната връзка, която получавате от потребителите. Шаблоните на ClickUp улесняват организирането на всички аспекти, а изчерпателният шаблон за проучване на обратна връзка за продукти го прави подходящо допълнение към този списък. Като софтуер за сътрудничество, ClickUp позволява на вашия екип да решава проблемите заедно.

Персонализирайте и преглеждайте всичките си отзиви на едно място, за да можете да подобрите продуктите и услугите си.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Forms: Оптимизирайте обратната връзка с клиентите си с ClickUp Forms, което ви дава възможност да създавате персонализирани формуляри за целева обратна връзка от клиентите, множество Оптимизирайте обратната връзка с клиентите си с ClickUp Forms, което ви дава възможност да създавате персонализирани формуляри за целева обратна връзка от клиентите, множество изгледи на ClickUp Form и подробности, специфични за продукта. Категоризирайте обратната връзка от клиентите и клиентското преживяване ефективно, като използвате персонализирани полета, подобрявайки организацията и анализа.

Шаблон за проучване на обратна връзка за продукти: Максимизирайте разработването на продукти с Максимизирайте разработването на продукти с шаблона за проучване на обратна връзка на ClickUp . Събирайте информация, проследявайте настроенията и приоритизирайте подобренията без усилие. Шаблонът включва персонализирани статуси, персонализирани полета за подробна категоризация и множество изгледи за лесен достъп. Интегрираните функции за управление на проекти подобряват цялостната ефективност на проучването.

Следващи стъпки, основани на данни: Обратната връзка, която събирате от клиентите, ще покаже наболелите проблеми и ще събере популярните искания за функции, за да подобрите пътната карта на вашия продукт. Общият резултат ще доведе до подобрено клиентско преживяване.

Обобщение на обратната връзка с помощта на изкуствен интелект: ClickUp предлага изкуствен интелект, който ще ви помогне да анализирате обратната връзка от клиентите и да превърнете изводите в практически задачи, които вашият екип да изпълни.

Функции за сътрудничество: Обединете колегите си около всички отзиви на клиенти и проекти, като използвате унифицирания и споделен табло, което ClickUp предоставя.

Повишете производителността с колективно управление на задачите чрез разпределяне на задачи, маркиране на коментари и споделяне на екранни записи в една платформа.

Ограничения на ClickUp

Гледната точка на Гант не предлага възможност за персонализиране и гъвкавост.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 USD/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Chisel

чрез Chisel

Chisel е идеален, ако търсите всеобхватен асистент за обслужване на клиенти.

Той разполага с уникални функции като централна система за съхранение на обратна връзка от клиенти, наречена Idea Box, портали за обратна връзка от клиенти и вградени анкети, готови за стартиране за минути. Функцията за аудитория е знаково допълнение.

Най-добрите функции на Chisel

Idea Box: Централизирайте данните за обратната връзка от клиентите си в едно хранилище с Idea Box на Chisel. То ви помага да събирате, подреждате, организирате и приоритизирате идеите си. Приема данни автоматично и ръчно.

Портал за обратна връзка от клиенти: Събирайте мнения от клиенти относно функциите, описани в Събирайте мнения от клиенти относно функциите, описани в плана за развитие на вашия продукт , или им дайте възможност да предложат изцяло нови идеи за вашата марка.

Аудитория: Лесно насочете вниманието си към клиентите, от които искате да получите обратна връзка. Филтрирайте ги според националност, възраст, пол, доходи и други критерии, за да насочите вниманието си точно към идеалния потребител за анкетите.

Ограничения на Chisel

Потребителският интерфейс забавя и може да причини някои проблеми при зареждането.

Може да бъде трудно за начинаещи потребители поради прекалено много функции.

Функционалността за обратна връзка за продукти като цяло трябва да бъде подобрена при събирането на обратна връзка и заявки за функции.

Визуализацията на данните не е достатъчно задълбочена и не предоставя достатъчно информация

Ценообразуване на Chisel

Необходимо: Безплатно завинаги

Премиум: 49 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Chisel

G2: 4,8/5 (над 50 рецензии)

Capterra: Недостатъчно оценки

3. TypeForm

чрез Typeform

Typeform се фокусира върху създаването на анкети и формуляри, които са нестандартни. Те се фокусират върху естетичния вид на вашите формуляри, за да можете бързо да привлечете вниманието на участниците в анкетата.

Можете лесно да вградите формулярите в множество платформи и места, където те могат да получат най-голяма видимост. Функцията VideoAsk е уникална, като ви позволява да разговаряте с клиентите си и директно да искате обратна връзка от потребителите с човешко докосване.

Най-добрите функции на TypeForm

Уникални естетически решения: Привлечете вниманието на участниците в проучването с уникални и впечатляващи визуални елементи, които се открояват и правят силно впечатление.

VideoAsk: Свържете се директно с клиентите си и ги попитайте какво може да се подобри в даден продукт. Възстановете интереса и загубените потенциални клиенти с човешко докосване, като същевременно събирате значими данни и информация, необходими за подобряване на продукта.

Значимо вграждане: Интегрирайте формуляри безпроблемно в уеб и имейл платформи, като стратегически подсказвате на потребителите най-подходящите последващи въпроси, за да разкриете по-задълбочени прозрения.

Ограничения на TypeForm

Някои потребители считат, че потребителският интерфейс на Typeform е объркващ и неинтуитивен.

Опциите за персонализиране в Typeform са ограничени.

Липсва интеграция с популярни услуги, различни от Zapier.

Цени на TypeForm

Базов: 29 $/месец на потребител

Плюс: 59 $/месец за 3 потребители

Бизнес: 99 $/месец за 5 потребители

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на TypeForm

G2: 4,5/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (820+ отзива)

4. ProProfs Survey Maker

чрез ProProfs

ProProfs Survey Maker е онлайн решение, което ви позволява да създадете анкета за по-малко от минута, използвайки многобройните си предварително създадени шаблони и готови за употреба въпроси.

Софтуерът предлага вградени анкети от различни типове, които могат да се използват веднага за събиране на различни видове данни. Онлайн приложението ви позволява също да създавате анкети, които се появяват в различни части на различни платформи, което подобрява тяхната видимост.

Най-добрите функции на ProProfs Survey Maker

Готови шаблони: Стартирайте напълно персонализирани анкети и формуляри за 60 секунди, използвайки над 100 шаблона на Survey Maker. Тези предварително проектирани шаблони за анкети имат организирана структура.

Модели за събиране на различни типове данни: Събирайте различни форми на данни в зависимост от вашите специфични нужди. Получавате множество предварително заредени въпроси, подходящи за различни типове проучвания, вариращи от проучвания на пазара и проучвания за удовлетвореността на клиентите (CSAT) до проучвания за NPS и ангажираността на служителите.

Подобряване на видимостта: Създавайте анкети, изскачащи прозорци, странични ленти и проучвания в приложенията от централизирана фокусна точка. В зависимост от платформата, която използват вашите потребители, можете да персонализирате вида ангажираност, който искате да има вашето проучване.

Ограничения на ProProfs Survey Maker

Обслужването на клиенти затваря билетите, без да разреши първо проблемите, и не събира обратна връзка за продуктите.

Всеки път, когато отваряте началната страница, промените в шрифта и форматирането се връщат към стандартните настройки и трябва да ги направите отново.

Минимални възможности за отчитане, като отчетите са просто представяне на данните в Excel таблица без добавени анализи.

Цени на ProProfs Survey Maker

Безплатен план: Безплатен завинаги за до 50 отговора на месец

Бизнес план: 39,99 $/месец за 100 отговора

Оценки и рецензии за ProProfs Survey Maker

G2: 4,3/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно оценки

5. UserTesting

чрез UserTesting

UserTesting е компетентно решение за вашите нужди от обратна връзка за продукти, тъй като ви позволява да достигнете ефективно до целевата си аудитория, използвайки функцията за управление на аудиторията.

Позволете на клиентите си да разберат какво мислят другите потребители за вашия продукт, като използвате платформата Human Insight. И накрая, но не на последно място, моделите за машинно обучение (ML) на UserTesting ви помагат при вземането на важни бизнес решения.

Най-добрите функции на UserTesting

Управление на аудиторията: Улеснете бързото и лесно събиране на обратна връзка от потребителите от всякаква аудитория с UserTesting. Получете достъп до разнообразни гледни точки чрез мрежата UserTesting Contributor Network или общувайте с вашите клиенти, партньори, служители и други.

Human Insight Platform: Опитайте платформа, която поставя видеото на първо място, където реални хора споделят своите взаимодействия с вашите продукти, Опитайте платформа, която поставя видеото на първо място, където реални хора споделят своите взаимодействия с вашите продукти, дизайни , приложения, процеси, концепции или марки, позволявайки на вашите потребители да видят и чуят техните ценни мнения.

Модели за машинно обучение: Ускорете важните бизнес решения чрез бърза визуализация на данни и автоматизирани анализи. Моделите за машинно обучение (ML) на UserTesting са подходящи за идентифициране на критични моменти в потребителското преживяване, като елиминират необходимостта от трудоемки ръчни анализи.

Ограничения на UserTesting

Функцията „Панели“ трябва да бъде подобрена.

Функцията „облак от думи” не е много точна.

Нуждае се от по-добра изкуствена интелигентност за транскрипция

Понякога се появяват грешки, когато се опитате да настроите тест.

Цени на UserTesting

Основни характеристики: Персонализирани цени

Разширено: Персонализирано ценообразуване

Ultimate: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на UserTesting

G2: 4,5/5 (над 650 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 120 отзива)

6. UserVoice

чрез UserVoice

UserVoice използва най-новите отзиви, за да внесе незабавни, значими и положителни промени във вашия продукт. По този начин функцията за обратна връзка в реално време е основната му продажна точка.

Той се предлага с много готови за употреба интеграции, които помагат на вашия екип да премине лесно към новата система. Софтуерът също така предоставя ценна информация въз основа на обратната връзка, която ви помага да вземете оптимални бизнес решения.

Най-добрите функции на UserVoice

Обратна връзка в реално време: Събирайте незабавно обратна връзка от вашите клиенти, за да работите върху необходимите промени в Събирайте незабавно обратна връзка от вашите клиенти, за да работите върху необходимите промени в процеса на разработване . Можете да се справите с проблемите директно и незабавно.

Възможности за интеграция: Възползвайте се от интеграциите, които UserVoice предлага. Те помагат на вашия екип да се адаптира към промените и да извлече максимална полза от системата. Инструментът се интегрира лесно с приложения като Fullstory, Teams, Slack, Jira и други.

Информация, базирана на данни: Използвайте UserVoice, за да получите ценна информация, базирана на данни, от вашата потребителска общност, което ще ви помогне да вземете по-добри решения относно продуктите и да развивате подход, ориентиран към потребителя.

Ограничения на UserVoice

Някои потребители считат, че е трудно да се ориентират и да използват софтуера, когато работят с няколко продуктови линии.

Ограничена функционалност за корпоративни организации

Потребителите искат повече интеграции

Цени на UserVoice

Essentials: 799 $/месец

Pro: 999 $/месец

Премиум: 1499 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на UserVoice

G2: 4,5/5 (над 230 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (60+отзива)

7. Usersnap

чрез Usersnap

Usersnap е уникална платформа, която ви позволява да подобрите преживяването на вашите потребители и да взаимодействате с тях по нетрадиционен начин. Тя повишава ангажираността на потребителите с унифицирана система за обратна връзка.

Usersnap разполага със специален бутон за безпроблемно заснемане на проблеми. Функцията за обратна връзка в приложението включва и функция за рисуване. Омниканалното преживяване е доста добре разработено, което ви позволява да взаимодействате с клиентите и да събирате обратна връзка на различни нива.

Най-добрите функции на Usersnap

Бутон и меню за обратна връзка: Внедрете специален бутон за обратна връзка на вашия уебсайт или в приложението си, за да събирате безпроблемно проблеми и предложения. Това ви помага да насочите клиентите към подходящите опции за поддръжка и обратна връзка чрез менюто и да създадете връзки към чата си, страницата за помощ или други канали за оптимизиран процес.

Вграден уиджет: Позволете на потребителите да рисуват и закрепват коментари директно на екраните си, използвайки вградения уиджет. Автоматично прикачете технически контекст, включително информация за браузъра, URL и JavaScript грешки.

Омниканално преживяване: Разположете интерактивни вградени рейтингови системи и формуляри на уебсайтове и в имейли, придружени от едностраничен линк, който може да се споделя навсякъде. Подобрете събирането на обратна връзка, измервайте удовлетвореността и събирайте заявки за функции безпроблемно в различни канали и устройства.

Ограничения на Usersnap

Липсва функция за търсене

При комуникацията с крайните потребители не се допускат прикачени файлове.

Ограничен работен поток с само четири твърдо зададени статуса

Цени на Usersnap

Стартъп: 99 $/месец за 10 потребители

Компания: 189 $/месец за 15 потребители

Премиум: 329 $/месец за 25 потребители

Enterprise: 949 $/месец

Оценки и рецензии за Usersnap

G2: 4,5/5 (над 70 отзива)

Capterra: 4,8/5 (47+отзива)

8. Hotjar

чрез Hotjar

Heatmaps на Hotjar са изключителна функция. Те могат да подобрят вашия сайт с ценна информация за клиентите. Също така ви дават обратна връзка чрез запис, където можете да видите какво виждат и с какво се занимават вашите потребители.

Приложението за обратна връзка може да събира обща информация и да позволява на клиентите ви да маркират динамично определени части от уебсайта или страницата и да дават мнение за конкретната част.

Най-добрите функции на Hotjar

Heatmaps: Подобрете всяка страница на вашия уебсайт с помощта на Heatmaps на Hotjar. Те ви помагат да идентифицирате пренебрегнати области и да определите елементи, които стимулират продажбите и регистрациите.

Уиджет за обратна връзка: Персонализирайте обратната връзка, която получавате за вашите марки, с помощта на прост уиджет, който се вгражда във вашите платформи. Клиентите могат да предоставят целенасочена обратна връзка относно конкретни аспекти на вашия сайт и продукт, като ги избират с плъзгане и кликване.

Записи: Получете пряк поглед върху преживяването на вашите потребители. Гледайте реални сесии на потребители, за да откриете и преодолеете скрити пречки и бариери пред конверсията.

Ограничения на Hotjar

Объркващ и тромав потребителски интерфейс

Липса на подходяща поддръжка на клиентите

Ограничени планове за малки и средни предприятия

Цени на Hotjar

Basic: Безплатен завинаги за до 35 сесии дневно

Плюс: 39 $/месец за до 100 сесии дневно

Бизнес: 99 $/месец за до 500 сесии дневно

Цена: 213 долара на месец за до 500 сесии на ден

Оценки и рецензии за Hotjar

G2: 4,3/5 (над 290 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

9. UserReport

чрез UserReport

UserReport е приложение, което не прави много, но постига съвършенство във всичко, което прави. Това е очевидно в трите основни функции, а именно Survey Widget, Feedback Widget и Publisher.

Те се съчетават безпроблемно, за да предоставят отлични качествени данни, които помагат за по-нататъшното развитие на вашия продукт.

Най-добрите функции на UserReport

Survey Widget: Използвайте лесния за употреба инструмент за проучвания на UserReport, като го инсталирате бързо на вашия уебсайт. Събирайте информация за демографските характеристики и поведението на потребителите, измервайте удовлетвореността с NPS и интегрирайте Google Analytics за цялостно разбиране на потребителите.

Widget за обратна връзка: Събирайте ефективно идеи и отстранявайте бъгове с тази функция. Мненията на потребителите насочват развитието на марката и продуктите, а гласуването определя приоритетите на функциите. Персонализирайте widget-а с вашата марка на над 60 езика.

Функции за издатели: Дайте възможност на издателите да използват специално създаден пакет от инструменти, с които да проучват, валидират, представят и монетизират ефективно своята аудитория. Той ви помага да превърнете ценните данни в полезни информации и да демонстрирате обхвата на аудиторията пред рекламодателите, като изградите доверие с красиви продажбени комплекти, които подчертават успешните резултати от кампаниите.

Ограничения на UserReport

Най-добрите функции са скрити зад платена стена с непоказана цена.

Няма опции за онлайн демонстрация

Цени на UserReport

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на UserReport

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

10. Qualaroo

чрез Qualaroo

Задавайте правилните въпроси в подходящия момент на подходящите потребители с помощта на усъвършенстваната функция за таргетиране на Qualaroo.

Той разполага с някои удобни опции за персонализиране, които ви помагат да превърнете платформата за обратна връзка в своя собствена. Може също така да създава анкети за обратна връзка за продукти в приложенията на iOS и Android.

Най-добрите функции на Qualaroo

Разширено таргетиране: Сегментирайте аудиторията си, за да достигнете директно до подходящите хора, като ги филтрирате въз основа на географско положение, идентичност, престой на страницата, място на превъртане и др. Персонализирайте анкетата си, така че да се показва само веднъж на клиент, докато не бъде попълнена или докато не бъде достигнат целевият брой отговори.

Персонализиране: Отразете имиджа на вашата марка в анкетите и формулярите за обратна връзка, като съчетаете цветовете с шаблона на вашата компания, добавите лога и персонализиран текст, минимално брандиране на Qualaroo и дизайн на API.

Анкети, съвместими с мобилни устройства: Повишете ангажираността на потребителите с приложения, които стратегически изпращат съобщения в приложението при първата сесия. Nudges™ на Qualaroo осигурява безпроблемни, навременни и оптимизирани за мобилни устройства взаимодействия, гарантирайки положително мобилно преживяване. Ангажирайте проактивно потребителите, събирайте обратна връзка в реално време и опростете създаването на анкети с помощта на нашия iOS и Android Native SDK.

Ограничения на Qualaroo

Необходим е бутон за масова действие, за да се експортират отчети от няколко проучвания едновременно.

Няма функция за вграждане на анкети директно в тялото на писмото.

Не можете да създавате персонализирани диаграми, за да получите обща представа за различните показатели от проучванията.

Цени на Qualaroo

Безплатен план: Безплатен завинаги за до 50 отговора на месец

Бизнес план: 39,99 $/месец за до 100 отговора

Оценки и рецензии на Qualaroo

G2: 4. 3/5 (40+отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

Подобрете разработването на продуктите си с най-добрия софтуер за обратна връзка за продукти

Ето го! Това са най-добрите инструменти за обратна връзка за продукти, които помагат на вашите екипи за разработка и ги информират за мнението на клиентите ви за продукта. Не можете да се решите коя да изберете? Опитайте ClickUp още днес.

С помощта на надеждните формуляри на ClickUp, базирани на условна логика, създавайте анкети, които извличат данни от вашата целева аудитория чрез различни канали. Освен това, благодарение на естетичния си вид, готовите шаблони красят вашите формуляри за обратна връзка и привличат вниманието на аудиторията ви.

Създаване на поле за отметка „Потребителско поле“ към съществуващ формуляр ClickUp

Не ни вярвате? Изпробвайте сами. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!