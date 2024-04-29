Безплатни шаблони „Старт, Стоп, Продължи“

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about":[{"@type": "Thing", "name": "Scrum (разработка на софтуер)", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Scrum_(software_development)"}, {"@type": "Thing", "name": "Оценка на представянето", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Performance_appraisal"}, {"@type": "Thing", "name": "Оценка на представянето", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1430184"}, {"@type": "Thing", "name": "Лидерство", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Leadership"}, {"@type": "Thing", "name": "Лидерство", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q484275"}, {"@type": "Thing", "name": "Решаване на проблеми", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Problem_solving"}, {"@type": "Thing", "name": "Решаване на проблеми", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q730920"}, {"@type": "Thing", "name": "Удобство на употреба", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Usability"}, {"@type": "Thing", "name": "Удобство на ползване", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q216378"}] }

Вътрешната обратна връзка може да бъде нож с две остриета за всяка организация. ⚔️

Когато се направи правилно, това подобрява сътрудничеството в екипа, идентифицира областите, които се нуждаят от подобрение във вашите процеси, и предоставя насоки за въвеждане на промени с минимална съпротива. Зле изпълненият цикъл на обратна връзка има обратния ефект – създава хаос или, по-лошо, предизвиква реакция на борба или бягство у членовете на екипа поради намалено чувство за сигурност.

Ако искате да създадете здравословна култура на обратна връзка в екипа си, добавете шаблоните „Старт, Стоп, Продължи“ към набора от инструменти на компанията си. Тези внимателно структурирани рамки създават условия за отворени и конструктивни разговори за постигане на общи цели, без да стресират никого. ?

Събрахме 10-те най-ефективни шаблона „Старт, Стоп, Продължи“ за различни сценарии за обратна връзка. Използвайте ги, за да ангажирате екипа си и да създадете среда, от която всички печелят! ✌️

Какво е шаблон „Старт, Стоп, Продължи“?

Получаването на полезна обратна връзка е предизвикателство, тъй като зависи от мненията на хора с уникални гледни точки. Фактори като социална динамика, разпръснати мисли, неясни изявления или лични предубеждения могат да направят процеса безполезен.

Тези шаблони са насочени към непрекъснато усъвършенстване и намаляване на въздействието на тези променливи, като опростяват цялата дискусия с три фокусирани раздела:

Start: Записва нови идеи (като поведение, иновативни стратегии или действия), които екипът трябва да ЗАПОЧНЕ ДА ПРИЛАГА за по-добри резултати ? Stop: Идентифицира съществуващи процеси или навици, които създават пречки или разхищават ресурси, които екипът трябва да СПРЕ ДА ПРАВИ. Тази секция е като проверка на реалността, която ви помага да се отървете от излишния багаж, без никой да се чувства лично засегнат ? Продължете: Признайте текущите процеси с положителни резултати. Те може да не са част от стандартните оперативни процедури на компанията, но екипът трябва да ПРОДЪЛЖИ ДА ГИ ИЗПЪЛНЯВА, за да поддържа темпото ?

Като цяло, този шаблон е неконфликтен инструмент за обмен на конструктивна, 360-градусова обратна връзка в рамките на здравословна сесия за мозъчна атака. Можете да използвате този процес на сътрудничество, за да получите ценна информация за неуспешни или успешни практики или да дадете мнение за всеки процес, работния поток, проект или събитие.

Лесно персонализирайте шаблона за обхвата на проекта, като добавите документи, задачи и др.

Докато традиционната сесия „Старт, Стоп, Продължи“ използва лепящи се бележки, които се залепват на табло или стена, съществуват софтуерни опции, които улесняват дистанционните членове на екипа и подобряват сътрудничеството.

Какво прави един добър шаблон „Спри, Започни, Продължи“?

Един добре изработен шаблон „Старт, Стоп, Продължи“ трябва да събира положителна обратна връзка, но и да открива пречките или проблемите в процесите, които могат да навредят на ефективността на екипа. Упражнението „Старт, Стоп, Продължи“ служи основно за събиране на обратна връзка.

Ето защо работата с шаблон е от решаващо значение и изисква следните съществени аспекти:

Удобни за ползване и конкретни: Идентифицират основните области, за които потребителят трябва да даде обратна връзка, без да оставят място за неясни отговори.

Без излишни елементи: Осигурява ясен преглед на всяка секция в упражнението „Старт, Стоп, Продължи“, което е от решаващо значение за свързване на точките и мозъчна атака.

Удобно проследяване: Помага Помага да проследявате и докладвате за прилагането на обратната връзка и нейното въздействие във времето.

Настройваеми: Отговарят на уникалните изисквания за обратна връзка

Прозрачност и сътрудничество: обратната връзка от екипа ви е важна, а предоставянето на документи за съвместна работа помага на всички да останат ангажирани.

10 шаблона „Старт, Стоп, Продължи“ за използване

Създайте смислен и структуриран цикъл на обратна връзка с тези 10 най-добри шаблона „Старт, Стоп, Продължи“. Включили сме опции за ClickUp, Microsoft Word и Powerpoint — можете да ги разгледате, за да определите коя от тях съответства на вашите текущи цели! ?

1. Шаблон „Старт, стоп, продължи“ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона SSC в Clickup, за да започнете сесиите си „Спри-Започни-Продължи“.

Шаблонът „Старт, стоп, продължи“ на ClickUp е надежден инструмент за оценка и подобряване на всеки работен процес, за да отговаря на специфичните нужди на вашия екип. Тази гъвкава рамка за екипни упражнения позволява задълбочена проверка на дейностите, които трябва да започнете, спрете или продължите – всичко това подредено в подредени, обозначени с цветове секции. ?

Трите реда на шаблона ви позволяват на вас или вашите колеги да добавяте обратна връзка в реално време под формата на лепящи се бележки, което прави цялостната картина подобна на таблата в стил Kanban. Един поглед върху попълнения шаблон е достатъчен, за да се получи представа за това, което работи и какво трябва да се промени. ❌

Можете да използвате този подходящ за начинаещи шаблон за почти всеки бизнес случай в различни екипи, включително:

Благодарение на интуитивния дизайн на шаблона, можете да създавате практически планове и да ги възлагате като задачи на конкретни членове на екипа.

Работите с променящи се цели? За щастие, всички елементи на шаблона могат да бъдат преработени, за да се приспособят към новите цели, което го прави идеален за проектни мениджъри, работещи с Scrum екипи. Можете също така да превърнете събраната информация в ясни ръководства за бъдеща употреба! ↗️

2. Шаблон „Старт, стоп, продължи“ на ClickUp за бяла дъска

Изтеглете този шаблон Сега можете визуално да създадете и обсъдите списък с изпълними предложения за подобряване на работата, като използвате този шаблон „Старт, Стоп, Продължи“.

Подобрете обратната връзка с шаблона „Старт, стоп, продължаване“ на ClickUp Whiteboard . С какво се различава от този, който обсъдихме в предишния раздел? За начало, той пренася упражнението „Старт, стоп, продължаване“ на следващо ниво благодарение на ClickUp Whiteboard! ?

Този усъвършенстван шаблон за ретроспектива разполага с интерактивна бяла дъска със структурирани колони, които визуализират перспективите и преодоляват разликата между неясната обратна връзка и практическите планове. Той е спасително въже за отдалечени екипи, които се борят с ретроспективни срещи, като улеснява дискусиите относно напредъка и резултатите от различни инициативи.

Използването на шаблона за колективно обмисляне е доста просто. Привлечете всеки член на екипа и попълнете секциите „Старт“, „Спри“ и „Продължи“, докато провеждате дискусии в реално време.

Стандартната лента с инструменти на Whiteboard позволява на екипа ви да използва изображения, уеб връзки и ClickUp Docs, за да добави повече контекст към обратната връзка. Споделените преживявания и гледни точки създават визуално обобщение на това, което работи и какво се нуждае от промяна.

Мениджърите и лидерите харесват този шаблон, тъй като той позволява да се правят връзки чрез плъзгане и пускане, да се откриват пропуски или да се предлагат решения. Те могат също така да възлагат задачи на служителите и да превърнат тези решения в проследими последващи действия! ?

3. Шаблон за обратна връзка от служители на ClickUp

Научете какво мислят служителите за мениджмънта, корпоративната култура, заплатите, бонусите и работната среда с шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp.

Шаблонът за обратна връзка от служителите на ClickUp е проектиран да обхваща цялата организация, а не конкретни процеси. Той създава безопасно пространство, в което екипът ви може да споделя своите мисли, като предлага ключови идеи за всяка област, която може да бъде подобрена. ?

Той разполага с 16 персонализирани полета за събиране на обратна връзка под формата на оценки. Полета като Използване на екипа, Връзка, Удовлетвореност на служителите и Яснота на ролите могат да разкрият проблеми, които обикновено остават незабелязани. ?

От гледна точка на „стоп-старт-продължи“, шаблонът ви дава по-широка представа за цялостното ви работно пространство, което в крайна сметка ви помага да стесните проблемите до конкретни отдели. Например, ако съберете изключително ниски оценки от отдела за веригата на доставки, стартирайте по-фокусиран цикъл на обратна връзка, за да видите дали проблемът е в лошото приоритизиране на проектите, в изолираността или в нещо друго.

Всички отдели са обозначени с различни цветове, така че навигирането между оценките е лесно. Шаблонът ви предлага четири изгледа, между които можете лесно да превключвате:

Всички респонденти Отговори Анкета за обратна връзка от служителите Започнете оттук!

Добавете филтри за всяка колона или точка за оценка, за да оптимизирате резултатите.

4. Шаблон за обратна връзка от клиенти на ClickUp

Събирайте и подобрявайте обратната връзка от клиентите с нашия персонализируем шаблон за обратна връзка, за да организирате обратната връзка на едно място за по-добри прозрения.

Имате нужда да съберете външна обратна връзка от вашите клиенти и заинтересовани страни? Запознайте се с шаблона за обратна връзка от клиенти на ClickUp!

Шаблонът ви дава ценна информация за възприемането на вашите проекти, продукти и услуги. В зависимост от спецификата на вашия работен процес, можете да направите формуляра толкова подробен, колкото е възможно, за да оцените вашите микропроцеси и тяхното влияние върху удовлетвореността на клиентите и, по-широко, върху приходите. ?

Освен обичайния формат за оценка от една до пет звезди, шаблонът включва различни полета като Причина за оценката, Ниво на клиента и Предложения за подобрение. Използвайте събраната информация, за да подобрите анализа „Старт-Стоп-Продължи“ преди следващия си производствен или развойен цикъл. ♻️

Въпреки широките възможности за персонализиране, използването на шаблона е изключително лесно – дори за начинаещи мениджъри и CRM ръководители, които искат да управляват, измерват или получават информация за представянето на своя екип. Той предлага шест различни типа изгледи, между които можете да превключвате.

Например, изгледът Оценка на доставчика ви дава информация за работата на персонала, който работи с клиенти, докато изгледът Обща препоръка може да посочи процесите, които трябва да запазите.

5. Шаблон за ретроспектива на ClickUp

Използвайте шаблона „Ретроспективи“ на ClickUp, за да създадете ефективни документи за последващи действия.

Агилните екипи се сблъскват с постоянни колебания между оценяването на приключени спринтове и планирането на подобрени работни процеси по проектите. Но с шаблона „Ретроспектива“ на ClickUp като ваш помощник, размислите след проекта се превръщат в забавна разходка в парка с вашите колеги! ?️

Шаблонът прави ретроспективите на спринтовете продуктивни и ангажиращи с функции като:

Предварително създадени прегледи: За да получите точна обратна връзка от екипа без отклонения

Специално място: За да улесните отворените дискусии за това какво да започнете, да спрете и да продължите. Добавете статистики за проекта, коментари и отворени въпроси, за да получите контекстуална обратна връзка.

Идеи за действие: За да идентифицирате модели или да направите изводи от срещата и да ги превърнете в последващи задачи, възможности дори напомняния. За да идентифицирате модели или да направите изводи от срещата и да ги превърнете в последващи задачи, възможности за автоматизация в ClickUp

Можете да поканите всички да участват в дискусията или да я запазите за съответните членове, за да оптимизирате целите на екипа си. Шаблонът обаче прави повече от това да даде възможност на всеки да изрази мнението си. ?

Използвайте опциите „Персонализирани статуси“, „Полета“ и „Изгледи“, за да визуализирате напредъка, постигнат през различните етапи на вашите ретроспективи. Експериментирайте с оформлението „Списък“, „Времева линия“, „Гант“, „Работна натовареност“ и „Календар“, за да следите как се развиват проектите.

Ако управлявате няколко спринта едновременно, препоръчваме да настроите персонализирани известия, за да ги проследявате ефективно. ?

6. Шаблон за план за действие на ClickUp за проучване сред служителите

Следете отблизо оперативните процеси на екипа си и дръжте служителите отговорни за прогресивни действия.

Ако искате да се впуснете в детективска игра с упражнението „Старт-Стоп-Продължи“, доверете се на шаблона за план за действие за проучване на служителите на ClickUp, който ще бъде вашият Уотсън към вашия Шерлок! ?️

С модела 4M и 1E, шаблонът е вашият компас в пътуването към ангажираност и отговорност на служителите, особено за екипи, фокусирани върху производството. ?

Същността на този шаблон е да идентифицира критични проблеми, принадлежащи към категориите 4M/1E:

Мъж: Разглежда проблеми като ненужни разходи за извънреден труд или празен ход Метод: Разпознава недостатъците в съществуващите процеси, инструкции, спецификации и ръководства. Машина: Посочва как съществуващото оборудване може да бъде калибрирано за оптимизирано производство. Материали: Открива пропуски в процеса на поръчване и съхранение на материали Околна среда: Излага екологични проблеми като влажност и кратки почивки, които намаляват производителността.

Шаблонът служи и като сложна анкетна форма за всеки член на вашите ръчни и оперативни екипи.

Да вземем за пример компания, която произвежда ябълков сок. Въпросите могат да варират от това как добавянето на машина за сортиране на плодове може да намали разходите за труд (инициатива „Старт“) до това дали количеството на поръчките трябва да бъде намалено, за да се предотврати загубата от разваляне (инициатива „Спри“). Бихме казали, че това е доста „плодотворно“! ?

Целта на шаблона е да ви помогне да създадете практически планове за преразпределяне на ресурсите и внедряване на промени. Можете да добавите крайни срокове и да възложите на един или повече служители отговорността за конкретни решения.

7. Шаблон „Извлечени поуки“ на ClickUp

Превърнете всяка победа или загуба в урок за вашия екип с шаблона „Извлечени поуки“ на ClickUp.

Ученето на бизнес уроци по трудния начин е от миналия век. Шаблонът „Извлечени уроци“ на ClickUp позволява на вашия екип да се възползва от миналия опит и да взема по-информирани решения за бъдещето. ?

Определете какво е проработило и какво не е проработило по време на всяка фаза на проекта, от предварителното планиране до приключването. Преместете действията през четири статуса – „В процес на преглед“, „Необходими действия“, „Прегледано“ и „За преглед“ – и класифицирайте обратната връзка като „Положителна“ или „Отрицателна“, за да сте сигурни, че няма да пропуснете някой важен урок.

Това е ориентиран към бъдещето шаблон за извлечени поуки, който ви помага да обобщите неуспешните действия, за да предотвратите новите членове на екипа да повтарят същите грешки. Това също така премахва излишното записване на една и съща обратна връзка отново и отново. ❤️‍?

Шаблонът предлага пет уникални изгледа, които добавят дълбочина и разнообразие към процеса на преглед. Например, изгледът Извлечени поуки може да бъде отлична отправна точка преди стартирането на подобен проект. Изгледът Да подобрим нашите проекти! е коренна промяна за проекти, затънали в вътрешни неефективности. ?️

8. Шаблон за евристичен преглед на ClickUp

Определете области за дискусии относно потребителското преживяване за вашите приложения и уебсайтове с шаблона за евристичен преглед на ClickUp.

Нов ли сте в евристичната оценка на продукти или услуги с цифрови интерфейси? Няма проблем – шаблонът за евристична оценка на ClickUp позволява на вашия екип да предостави систематична обратна връзка относно удобството и лекотата на използване на тествания обект. Събраната информация помага на вашите дизайнерски и разработвателни екипи да преработят приложението или уебсайта за оптимален комфорт на потребителите. ?

Този шаблон е подходящ за начинаещи, но е подробно изработен, за да улесни анализа „Старт-Стоп-Продължи“. По подразбиране получавате пет секции за следните аспекти на дизайна:

Видимост на състоянието на системата Съвместимост между системата и реалния свят Контрол и свобода на потребителя Последователност и свобода Предотвратяване на грешки

Всеки член на екипа ви за обратна връзка получава една лепкава бележка, на която да добави своите оценки и да определи сериозността на откритите бъгове и проблеми. За най-добри резултати не назначавайте повече от пет оценители за един интерфейс. Защото много глави не могат да се съгласят! ?‍?

Въпреки че е шаблон, фокусиран върху дизайна, неговата адаптивност го прави подходящ за различни случаи на употреба. Ако се върнете към шаблона по-късно, използвайте Heuristic Review (Евристичен преглед), за да получите обща представа за оригиналните диалози за дизайна.

9. Шаблон „Старт, стоп, продължи“ за Microsoft Word от CFO Perspective

Работният лист „Start-Stop-Continue“ на CFO Perspective е създаден, за да оптимизира процеса на стратегическо планиране за бизнеса.

Шаблонът „Старт, Стоп, Продължи“ на Microsoft Word от CFO Perspective добавя уникален, триизмерен ъгъл към процеса на обратна връзка. Това, което отличава този шаблон, е умното разделение на колоните за преглед, за да се събере обратна връзка от три ключови категории заинтересовани страни:

Вие Клиенти Служители

Лесно можете да си представите колко полезен може да бъде този шаблон във всеки бизнес сценарий. Да предположим, че създавате примерна оценка за компания за обувки. Искате да намалите разходите за суровини, голяма част от клиентите ви искат да спрете да продавате продукти от животинска кожа, а служителите ви искат повече таланти в областта на дизайна в екипа. Едно възможно общо решение може да бъде постепенното премахване на кожените обувки и инвестиране в дизайна на обувки от изкуствена кожа. ?

Това е лесен за използване шаблон за оценяване на конкретни проблеми на един лист хартия. Ако работите с комплексни работни процеси с лошо свързани компоненти, този шаблон може да не е най-добрият избор.

10. PPT шаблон „Старт, стоп, продължи“ от SlideTeam

Триетапният процес на шаблона го прави отлично средство за презентации пред широка аудитория.

Притеснявате се да споделите анализа си „Старт-Стоп-Продължи“ с екипа си? Шаблонът PPT „Старт-Стоп-Продължи“ на SlideTeam може да ви помогне да създадете динамични и увлекателни презентации, всичко това в лесен за навигация формат Powerpoint. ?

Този лесен за употреба шаблон не е инструмент за събиране на обратна връзка, но няма да ви разочарова, що се отнася до презентациите. По подразбиране първият слайд съдържа три основни секции в цветни кодове, които веднага привличат вниманието на аудиторията.

Можете да персонализирате следващите няколко слайда с дизайни, форми и графики, за да предадете посланието си на различни аудитории. Имате достъп до хиляди редактируеми икони за практически всяка тема. Ако искате да създадете презентация, която е по-подходяща за брандирането, добавете икони от хранилището на вашата компания!

Шаблонът е съвместим с Google Slides и можете да го изтеглите и в широкоформатен вариант.

Бърз поглед!

Ето обзор на всеки шаблон, който разгледахме днес:

Шаблон Най-подходящо за ClickUp Start Stop Continue Всякакви случаи на употреба ClickUp Start Stop Continue Whiteboard Всякакви случаи на употреба ClickUp Обратна връзка от служителите Многостранна обратна връзка от екипа Формуляр за обратна връзка от клиенти на ClickUp Обратна връзка от клиенти ClickUp Ретроспектива Развитие, фокусирано върху Agile План за действие на ClickUp за проучване сред служителите Обратна връзка от оперативния или производствения екип ClickUp Извлечени поуки Извличане на поуки от положителни и отрицателни преживявания на екипа ClickUp Хеуристичен преглед Обратна връзка, свързана с дизайна Гледната точка на финансовия директор Word Start Stop Continue Прости сценарии за решаване на проблеми Start Stop Continue от SlideTeam Презентации

Преодолейте прекомерното мислене с шаблоните „Старт, Стоп, Продължи“

Прекаленото мислене няма място в света на бизнеса. Независимо от препятствията по пътя, не можете да си позволите да губите време, преразглеждайки остарели процеси и повтаряйки същите грешки.

Използвайте нашата колекция от най-добрите шаблони „Спри, Започни, Продължи“, за да извлечете полза от всеки цикъл на опити и грешки. Ще можете да изготвите ясни цели и целенасочени планове за действие, които ще помогнат на вашите колеги да вървят напред с увереност!