Как да задържите най-талантливите служители: техники за екипите по човешки ресурси

Днес, когато повече от една четвърт от служителите по света искат да напуснат настоящата си работа, задържането на служителите е по-важно от всякога. Работодателите, които не дават приоритет на задържането на таланти, ще се сблъскат с трудности.

Успешното задържане на таланти вече не се свежда само до заплатите. То изисква организациите да предоставят на служителите си чудесна фирмена култура, да задоволяват емоционалните им нужди и да им предлагат подкрепа за постигането на кариерните им цели.

Използвайте този усъвършенстван наръчник за управление на човешките ресурси, за да разберете как да задържите най-талантливите си служители днес.

Резюме Задържането на служителите зависи от вашите методи за набиране и управление на таланти.

Цялостното въвеждане в работата и обучението могат да помогнат за подобряване на процента на задържане на служителите.

Има осем стратегии за задържане на най-талантливите служители: Мотивирайте ги, признавайте ги и ги награждавайте Предлагайте им възможности за кариерно развитие Наблягайте на гъвкави условия на работа Изградете инклюзивна, подкрепяща и уважителна култура на работното място Подобрявайте се с обратна връзка Проявявайте съпричастност Борете се с причините за текучеството Използвайте технологии и изкуствен интелект, за да подобрите и ускорите процесите

Мотивирайте, признавайте и награждавайте ги.

Предлагайте възможности за кариерно развитие

Наблегнете на гъвкавите условия на работа

Изградете инклюзивна, подкрепяща и уважителна култура на работното място.

Подобрявайте се с обратна връзка

Проявявайте съпричастност

Борете се с причините за текучеството

Използвайте технологиите и изкуствения интелект, за да подобрите и ускорите процесите. Мотивирайте, признавайте и награждавайте ги.

Предлагайте възможности за кариерно развитие

Наблегнете на гъвкавите условия на работа

Изградете инклюзивна, подкрепяща и уважителна култура на работното място.

Подобрявайте се с обратна връзка

Проявявайте съпричастност

Борете се с причините за текучеството

Използвайте технологиите и изкуствения интелект, за да подобрите и ускорите процесите.

Какво е задържане на служители?

Просто казано, задържането на служители е способността на вашата организация да задържи своите служители. Това изисква използването на стратегии за задържане, за да се запазят талантливите и продуктивни служители в организацията. Акцентът е върху изграждането на положителна работна култура, за да се намали текучеството на служителите. Задържането на служители обаче не може да се разглежда изолирано. Начинът, по който задържате талантите, зависи от:

Вашата стратегия за набиране на персонал

Начинът, по който управлявате талантите и удовлетвореността на служителите

Нека разберем как подобряването в една област има ефект на верижна реакция върху другите.

1. Започнете с вашата стратегия за набиране на персонал

Управлението на талантите започва много преди служителят да се присъедини към компанията; то започва с вашата стратегия за набиране на персонал:

Смятат ли потенциалните кандидати, че процесът на кандидатстване е бърз, лесен и безпроблемен?

Смятат ли кандидатите вашия процес на подбор за справедлив, уважителен и обективен?

Провеждате ли интервюта с кандидатите по цялостен начин, включително с твърди и меки умения?

Вашият процес на подбор поставя ли интересите на кандидатите на първо място?

Можете да привлечете качествени таланти само като спечелите доверието на кандидатите от първия ден и използвате стратегията си за набиране на персонал, за да им покажете, че ви е грижа за тях.

Съвет от професионалист: Използвайте AI инструментите на ClickUp Brain, за да напишете описания на длъжностите, да генерирате подходящи въпроси за интервю, да обобщите бележките от интервютата и да създадете база данни с имейли за всички етапи от цикъла на набиране на персонал.

2. Повишете доброто име на компанията си с усилията си за управление на талантите

След като служителят е постъпил в организацията ви, е време да се съсредоточите върху инициативите си за управление на талантите – едно от най-основните изисквания за задържане на служителите.

Организации, в които служителите са много доволни от своите мениджъри отчитат :

72% намаление на текучеството

2-кратно увеличение на мотивацията на служителите

13. 9-кратно увеличение на удовлетвореността от работата

Работата по стратегията ви за управление на талантите получава голямо одобрение от служителите. Но какво имаме предвид под управление на талантите?

Управлението на талантите е стратегически процес на набиране, развитие, задържане и оптимизиране на талантите в дадена организация, за да се постигнат нейните настоящи и бъдещи бизнес цели. То включва ключови дейности като набиране, обучение и развитие, въвеждане в работата, планиране на приемствеността, управление на представянето и т.н.

Въздействието на ефективното набиране на персонал върху задържането на най-талантливите служители

Нека видим как управлението на талантите е свързано с правилния подбор на служители. Пазарът на труда не е лесен за работодателите, като се има предвид, че средната цена за наемане на един служител възлиза на хиляди долари. Лошото преживяване с организацията на всеки етап може да отблъсне най-добрите таланти, като всички усилия за наемането им отиват на вятъра.

За да предотвратите тази скъпоструваща грешка, е от съществено значение да преосмислите стратегията си за набиране на персонал, да усъвършенствате уменията на служителите си и да идентифицирате кандидатите, които ще останат в компанията.

Ето няколко съвета: Описание на длъжността: Оценете уменията, необходими за работата, и пренапишете описанието на длъжността, за да определите правилни очаквания.

Културно съответствие : Оценете културните аспекти на организацията и преценете дали кандидатите ви съответстват, за да видите дали споделят същите основни ценности, убеждения и цели.

Всестранни умения: Изберете кандидати, които притежават поне 70–80% от критичните умения, необходими за конкретната длъжност. Обърнете внимание и на интересите им извън работата, като доброволчество, отборни спортове и др.

Тест : Насърчавайте микростажове, където кандидатите могат да преценят дали са подходящи за организацията.

Талантлив резерв: Разширете търсенето си и се възползвайте от скрити ресурси от служители, включително пенсионери и майки, които наскоро са родили и искат да се върнат на работа.

Интерес: Оценете колко е заинтересован кандидатът да се присъедини към вашата компания. Заинтересованите кандидати обикновено проучват марката, задават въпроси и проявяват ентусиазъм.

Как въвеждането в работата и обучението подобряват задържането на служителите

Повечето работодатели отбелязват подобрение в задържането на служителите благодарение на солиден и структуриран процес на въвеждане в работата.

Правилното въвеждане в работата повишава задържането, подобрява производителността на служителите и стимулира ангажираността. Служителите, които изпитват по-силно чувство за принадлежност към екипа, се превръщат в жизненоважни активи за компанията.

Ето защо въвеждането в работата и обучението са от ключово значение за усилията ви да задържите служителите си:

Прави служителите по-щастливи и добре информирани

Почти една трета от новоназначените служители напускат компанията в рамките на първите 90 дни поради лошо преживяване при назначаването.

Това може да се противодейства с обучение за новопостъпили служители, което включва запознаване на новите служители с ценностите, културата, политиките, съоръженията и хората в компанията.

Помага на служителите да разберат очакванията на организацията

Програмата за въвеждане и обучение насърчава служителите да участват в ключови дейности и да разберат по-добре своите работни роли, отговорности и очакванията на работодателя. Те имат достъп до подходящи материали за обучение, като ръководства, статии с инструкции, фирмени видеоклипове, често задавани въпроси и др., и успяват в новата си роля.

Подобрява морала на служителите и удовлетворението от работата

Производителността и моралът на служителите се повишават значително, когато те продължават да се обучават по отношение на нововъзникващите тенденции, набор от умения и процеси в компанията. Обучението на служителите по време на тяхното назначаване им позволява да подобрят своето представяне и да постигнат или надхвърлят целите на организацията в началото на своя цикъл на работа.

Позволява на служителите да се интегрират добре в екипа

Служителите, които се вписват в ролята си и се интегрират в екипа от първия ден, могат да работят с по-голяма увереност и яснота. Освен това, въвеждането в работата дава възможност на служителите да задават въпроси, да научат как да изпълняват задачите си и да изясняват евентуални недоразумения по пътя. От друга страна, организацията използва обучителни материали, за да комуникира очакванията си от служителя и да започне работа веднага.

Осигурява интерактивно обучение за служителите

Допълването на въвеждането в работата с обучение на работното място, като уебинари, семинари и др., подобрява ефективността на служителите благодарение на интерактивния и съвместен опит на обучение. Служителите прекарват времето си в придобиване на нови умения и в създаване на по-дълбоки връзки с екипа.

Истинският въпрос е: Как да създадете безпроблемен процес на обучение за новите си служители?

Този двустранен процес изисква:

Подробна оценка на силните страни, рисковите фактори и мотивацията на вашите служители, за да можете да създадете персонализирани възможности за обучение.

Повишено внимание към подобряване на опита при назначаването на вашите дистанционни служители, които вероятно се чувстват по-неподготвени от служителите на място.

Опростяване на процеса на кандидатстване с добре обмислени работни потоци и процеси

По-голям акцент върху развитието на служителите , обучението и растежа

Подобрени насоки и подкрепа за новоназначените служители чрез система за наставничество, бази от знания, видеоклипове, уроци, документи, индивидуални програми за менторство и др.

Провеждане на редовни проверки с новоназначения служител и повторно въвеждане в работата, ако е необходимо.

Организиране на дейности за ангажиране на служителите , за да се разчупи ледът и да се включи екипът:

22% от служителите смятат, че ангажирането на екипа ще подобри опита при назначаването на нови служители, според Paychex

Но уловката е в изработването на стратегия за въвеждане на нови служители. Без подходящите инструменти това може да се превърне в твърде досадна задача.

Как да задържите най-талантливите служители: 8 стратегии

Загубата на добри служители вреди на организационната ефективност и оказва пряко влияние върху крайния резултат. Въпреки това, преминаването към действие и предприемането на коригиращи мерки на ранен етап може да смекчи голяма част от щетите. След проучване на много подходи за разбиране на това как да задържите най-талантливите служители, ние съставихме този списък с идеи за вас.

Ето няколко изпитани стратегии за привличане и задържане на най-талантливите служители.

1. Мотивирайте и стимулирайте служителите

Средата във вашата компания играе важна роля за задържането на най-талантливите служители и намаляването на текучеството на персонала. Вашите служители трябва да чувстват, че организацията активно подкрепя техните амбиции и предприема стъпки, за да им помогне да напредват в кариерата си. Награждаването на служителите за добре свършена работа е най-голямата мотивация и ги окуражава да дават най-доброто от себе си.

Освен това, днешните кандидати искат цялостен пакет от предимства в работата си – персонализирани ползи, емоционално благополучие и смислена кариера. Те искат възможности за професионално развитие, без да губят от поглед личните си цели.

Най-добрият начин да мотивирате и овластите екипите е като им предоставите ясни цели, задачи и ресурси, които да им помогнат да ги постигнат.

ClickUp ви предоставя структуриран начин за поставяне на цели, оценяване на тяхното постигане и идентифициране на най-добре представящите се служители – ClickUp Goals.

Организирайте целите си в лесни за използване папки с ClickUp Goals

С ясно определени цели, свързани с ежедневните им задачи, служителите ще разберат по-добре как те влияят върху растежа на компанията и върху собствения си растеж.

Не е нужно да се притеснявате дали екипът ви ще постигне целите си, тъй като получавате незабавен поглед върху това кой по какво работи.

Само поставянето на цели обаче не е достатъчно. Мениджърите трябва да измислят уникални начини за мотивиране на новите служители и изграждане на значими връзки още през първата година.

И не е необходимо да разработвате грандиозни програми за възнаграждения на служителите; започнете с малки стъпки.

Например, можете да:

Споменете членовете на екипа с @tag и признайте техните усилия, за да повишите увереността им

Признаването и възнаграждаването на най-добре представящите се служители е един от най-добрите начини да задържите служителите си и да подобрите тяхното морално състояние.

2. Насърчавайте възможностите за кариерно развитие

Вашите талантливи служители трябва да могат да разглеждат работата си от по-целенасочена гледна точка. Задайте следните въпроси:

Чувстват ли се свързани с организацията?

Каква е целта на тяхната работа?

Какви фактори оказват влияние върху кариерните им решения?

Идеята е да се даде възможност на служителите да изразят своите професионални и лични притеснения и да се изкачват по корпоративната стълбица с увереност.

Наличието на ясен план за действие за напредък и повишение на служителите помага изключително много. Използвайте шаблони за оценка на представянето, за да прецените на какво ниво са вашите служители и да създадете план за кариерно развитие въз основа на това.

Мениджърите трябва да създадат кариерна пътна карта с участието на своите служители. За целта използвайте ClickUp Whiteboards, за да обсъдите заедно и да начертаете идеи за кариерно развитие.

Създавайте идеи, творете и сътрудничейте с членовете на екипа си, използвайки ClickUp Whiteboards.

Вашите нива на задържане ще скочат, ако вашите служители видят, че организацията инвестира в развитието на кариерата им.

3. Въведете гъвкави опции за работа и се фокусирайте върху управлението на стреса

Да поддържате продуктивността и ангажираността на вашите дистанционни служители е трудно, но не и невъзможно, ако разполагате с подходящите стратегии:

Гъвкава работа : Започнете с предлагане на гъвкави възможности за работа – най-желаното от служителите днес. Освен това, не се занимавайте с микроуправление на работата; вместо това насърчавайте отговорността и се доверявайте на екипа си, че ще даде най-доброто от себе си.

Подходящи пакети за възнаграждения : Най-голямата мотивация за всеки служител е справедливото заплащане. Когато проучвате конкурентни заплати, включете и други предимства, като безплатно обучение за семейството, услуги за грижа за деца, програми за подкрепа на лица, полагащи грижи, здравна застраховка за родители и др., и се уверете, че вашите заплати са в рамките на пазарните нива.

Управление на стреса: Насърчавайте дейности и инициативи, които позволяват на служителите да се отпуснат и да подобрят благосъстоянието си; проучете : Насърчавайте дейности и инициативи, които позволяват на служителите да се отпуснат и да подобрят благосъстоянието си; проучете най-добрите инструменти за управление на проекти и изберете платформа, която най-добре отговаря на нуждите на вашите служители. По този начин те могат да оставят рутинната работа на инструмента и да използват спестеното време, за да работят по проекти, които ги вълнуват, или да подобрят уменията си.

4. Изградете положителна организационна култура

Положителната работна среда е от решаващо значение за задържането на най-добрите таланти. А началото на култура, ориентирана към служителите, започва с:

Инклюзивно работно място : Направете преживяването на вашите служители инклюзивно и приветливо. Те трябва да се чувстват уважавани и да имат все по-силно чувство за принадлежност към ценностите на организацията; трябва също така да им дадете усещането, че тяхното мнение е важно и че предприятието подкрепя искрено тяхното психическо и физическо благополучие.

Активно слушане : По време на дискусиите слушайте активно мнението на служителя, повтаряйте казаното и използвайте позитивна език на тялото, за да покажете внимание и интерес.

Силно лидерство : Създайте стил на лидерство, основан на емпатия, с мениджъри, които са готови да погледнат в огледалото и да направят промени в организацията, ако е необходимо. Както се казва, служителите не напускат компаниите, а лошите мениджъри или токсичната работна култура.

Подкрепяща култура : Създайте възможности за обучение на работното място, за да могат служителите да напредват в кариерата си, и им предлагайте подкрепа, ако изглежда, че се затрудняват. Това може да включва терапевтични сесии, индивидуални разговори с ръководството, политика на отворени врати и т.н. Освен това, попитайте служителите си за: Уменията, които искат да развият Областите, в които се затрудняват Частите от работата, които намират за най-удовлетворяващи Краткосрочните и дългосрочните си цели

Умения, които искат да развият

Области, в които се сблъскват с трудности

Части от работата, които те намират за най-удовлетворяващи

Краткосрочни и дългосрочни цели

Интервюта при напускане: Разберете защо вашите служители са напуснали и какво бихте могли да направите по-добре – интервютата при напускане са вашият прозорец към тези прозрения.

Умения, които искат да развият

Области, в които се сблъскват с трудности

Части от работата, които те намират за най-удовлетворяващи

Краткосрочни и дългосрочни цели

5. Вземайте решения въз основа на обратната връзка от талантите

Разберете как се представят настоящите ви инициативи за управление на талантите. Провеждайте интервюта със служителите, за да разберете основната причина за тяхното недоволство, а също и какво прави организацията правилно. Използвайте събраната информация, за да създадете целенасочен план за действие и да изградите по-привлекателно работно място.

Вземете предвид обратната връзка от служителите, за да разберете как се представя вашата програма за управление на талантите

6. Проявете съпричастност

Предлагането на конкурентна заплата е добра отправна точка, но добрите работодатели знаят колко е важно да проявяват съпричастност. За тях нуждите на служителите са на първо място и те правят всичко възможно, за да създадат работна култура, в която служителите са на първо място. Това може да включва предлагане на допълнителни придобивки като гъвкаво работно време и платен отпуск по болест, както и насърчаване на политики за бърза комуникация, по-голяма автономност и др.

7. Не си затваряйте очите пред процента на текучеството

Докато работите за задържането на най-талантливите служители, е изключително важно да следите за процента на текучеството. Три ключови фактора допринасят за високия процент на текучество – ниско възнаграждение, слаб фокус върху управлението на персонала и липса на уважение. Организациите трябва да се фокусират върху благосъстоянието на служителите и да изграждат по-дълбоки отношения, за да подобрят процента на текучеството. Gartner ни казва, че ценностната предложениe, фокусирана върху служителите, има пет елемента:

Лидерите трябва да дават пример и да показват искрена загриженост за благосъстоянието на служителите чрез Gartner

8. Използвайте автоматизация при назначаването на нови служители

Доброто въвеждане на новите служители е от ключово значение за подобряване на опита на служителите. Вашите служители трябва да бъдат подготвени за това, което да очакват от компанията, още преди първия си работен ден.

Ето къде платформата за управление на човешките ресурси „всичко в едно“ на ClickUp помага на мениджърите да спестят време и дава възможност на служителите да придобият по-добра представа за организацията:

Управлявайте екипа на мечтите си с HR софтуера на ClickUp

На етапа на набиране на персонал мениджърите могат да създадат организирана система за съхранение на чувствителни данни за кандидатите, проследяване на кандидатурите и насърчаване на контактите. От страна на служителите трябва да се уверите, че процесът на наемане не е трудоемък.

Софтуерът за управление на човешките ресурси на ClickUp оптимизира задачите по назначаването на нови служители и помага за бързото преминаване на кандидатите през процеса на набиране.

Систематичният процес на въвеждане, автоматизиран от ClickUp, позволява на мениджърите да проследяват опита, ангажираността, представянето и развитието на служителите – всичко това с персонализирани изгледи на един клик разстояние. Служителите имат достъп до централен хъб за информация, свързана с компанията, включително политики за поверителност и инструкции на високо ниво.

Но това не е всичко. Един надежден софтуер за управление на човешките ресурси предлага шаблони, които намаляват работата на мениджърите и новите служители. Тези предварително форматирани документи задават тон на това, което мениджърът по наемането очаква от новия служител, а последният не се налага да губи време в попълване на безкрайни административни документи.

Инвестирайте в първата година от работата, за да накарате служителите си да се чувстват ценени и чути от организацията – това е стъпка към изграждането на дългосрочна лоялност.

Винаги поставяйте висококачествените таланти в центъра на стратегията си за задържане на служители

Това ръководство подчертава колко е важно да знаете как да задържите най-талантливите си служители. Ползите от това се отразяват на стратегията ви за задържане на служители и на индекса за удовлетвореност на служителите (ако вашата организация разполага с документирана версия).

Талантливите служители, които могат да бъдат себе си, са по-щастливи, по-мотивирани и по-малко склонни да напуснат.

От страна на работодателя, вие ще затвърдите положителното впечатление в бранша като марка, ориентирана към служителите – такава, която цени своите служители и прави всичко по силите си, за да ги види успешни.

Освен че трябва да създадете положителна култура и балансирана работна среда, трябва да въоръжите служителите си с най-новите инструменти, които да облекчат работната им натовареност и стреса – звучи като задача за многофункционален инструмент като ClickUp.

Независимо дали искате да оцените служителите си, да се погрижите за тяхното лично благополучие или да им помогнете да планират кариерното си развитие с по-голяма увереност, инструментът за управление на проекти „всичко в едно“ като ClickUp се отличава във всяка област. Регистрирайте се и се убедете сами!

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Как да привлечете и задържите най-талантливите служители?

Използвайте тези съвети, за да привлечете и задържите най-талантливите служители във вашата организация:

Предлагайте конкурентно възнаграждение и социални придобивки, като редовно преразглеждате текущите стандарти в бранша.

Предоставяйте допълнителни придобивки като здравна застраховка, услуги за гледане на деца, гъвкави условия на работа и др.

Изградете положителна работна култура, която дава приоритет на нуждите на служителите, колкото и на тези на клиентите.

Поощрявайте инициативи, които помагат на служителите да се отпуснат, като например предлагане на членство във фитнес зала, провеждане на курсове по йога или медитация, организиране на излети за екипа и т.н.

Подгответе персонализирани възможности за обучение и учене за служителите, за да им помогнете да се развиват в кариерата си.

Подобрете настоящите практики за лидерство, като обучавате мениджърите да общуват честно със служителите, да се ангажират с продуктивно разрешаване на конфликти и др.

2. Как мотивирате и задържате най-талантливите служители?

Ето няколко стратегии за това как да мотивирате и задържите най-талантливите служители във вашата компания:

Поздравявайте ги и ги награждавайте публично за добре свършената работа.

Създайте официална програма за признание, за да оцените най-добрите служители.

Насърчавайте повече инициативи, които поставят основите за баланс между работата и личния живот.

Възпитайте у служителите чувство за цел и принадлежност

3. Какво означава да задържите най-талантливите си служители?

Задържането на най-талантливите служители се отнася до ключови стратегии и практики, които организациите използват, за да предотвратят напускането на най-ценните и високопроизводителни служители.

Това включва създаването на среда, в която служителите са ангажирани, удовлетворени и мотивирани да останат в компанията за дългосрочен период.

Успехът на всяка организация зависи от това дали знае как да задържи най-талантливите си служители, тъй като те принасят значителни умения, знания и опит. Загубата на тези служители може да има отрицателно въздействие върху набирането на персонал, обучението и производителността.