12-те най-добри софтуера за признание на служителите за 2025 г.

Помните ли, когато Пام от „Офисът“ спечели наградата „Дънди“ за най-белите маратонки? Или когато Тоби беше награден за „изключителна отблъскваща личност“?

За непосветените, годишната церемония „Дъндис“ е била предназначена да повдигне морала на служителите на фиктивната компания за хартия от телевизионното шоу „Дъндър Мифлин“.

Макар че наградите „Дънди“ са – по всички показатели – ненормални, а някои от тях (като тази на Тоби) може да не звучат особено привлекателно, те улавят същността на признанието за служителите и насърчаването на екипния дух. Но с превръщането на хибридната и дистанционната работа в норма, организирането на каквито и да било церемонии по връчване на награди, абсурдни или не, вече няма смисъл.

За щастие, разполагаме със софтуер за признание на служителите, който придава технологичен привкус на старомодното „потупване по гърба“ или златна звездичка. ⭐️

В този наръчник ще се запознаем с 12-те най-добри приложения за признание на служителите, които могат да помогнат на вашия екип да се сплоти, да повиши морала и да остане мотивиран – независимо дали са в офиса или по целия свят!

Какво е признание за служителите?

Признанието за служителите е нещо повече от това да кажете на персонала си от време на време „Ей, добре се справихте!“. То включва открито признаване, оценяване и възнаграждаване на усилията на служителите.

Концепцията за признание на служителите е заложена в теорията на Маслоу за йерархията на потребностите. Тя предполага, че след като физиологичните нужди на човек (като храна и подслон) са задоволени, той по-естествено се стреми да удовлетвори нуждите си от самочувствие и самореализация, като например:

Положителна обратна връзка

Признание от колеги

Повишена отговорност

Увеличения на заплатите и бонуси

От бизнес гледна точка програмите за признание на служителите насърчават чувството за принадлежност и подобряват индивидуалните резултати, като правят най-добрите членове на екипа ви да се чувстват удовлетворени и увеличават задържането на служителите.

Значение и предимства на софтуера за признание на служителите

Софтуерът за признание на служителите е технологично решение, което помага на мениджърите по човешки ресурси и ръководителите на екипи да управляват програмите за мотивация на работното място. Той оптимизира процеса на измерване на приноса на работниците и ангажираността на служителите в съответствие с целите на екипа и най-добрите практики в областта на човешките ресурси.

Повечето платформи за признание на персонала имат функции за повишаване на ангажираността на служителите, показване на индивидуалния напредък и управление на награди като значки и подаръчни карти. Предимствата, които тези инструменти носят на работното място, включват:

Позитивна фирмена култура : Служителите имат обща представа за системата за възнаграждения и могат да бъдат сигурни, че тя е свободна от пристрастия и предразсъдъци.

Повишаване на производителността : Членовете на екипа ще се стремят да работят по-усилено, когато следят напредъка си към следващото постижение.

Изграждане на екип : Работниците, които работят дистанционно и в офиса, се чувстват по-свързани и ангажирани благодарение на унифицираната платформа.

Поведение, основано на ценности: Поведението на служителите е в съответствие с мисията и ценностите на компанията без допълнителни усилия.

Какво трябва да търсите в софтуера за признание на служителите?

Ето на какво да обърнете внимание, когато разглеждате различните софтуерни решения за признание на служителите:

Удобен интерфейс : Лесна навигация и достъпност за всички служители

Поставяне на цели: Функции, които ви помагат да поставите определени и Функции, които ви помагат да поставите определени и измерими цели и KPI

Персонализиране : Опции за адаптиране на наградите и признанието, за да съответстват на ценностите на компанията.

Интеграция с други инструменти : Безпроблемна интеграция със съществуващите : Безпроблемна интеграция със съществуващите инструменти за управление на човешките ресурси или за сътрудничество в екипа.

Анализи и отчети: Информация за тенденциите в представянето и нивата на ангажираност на служителите, която помага да се реши кой член на екипа да бъде награден.

12 от най-добрите софтуери за признание на служителите

Нека намерим идеалния инструмент, който да допълни вашата програма за признание в мисията ви да поощрявате и мотивирате екипа си. Ние подбрахме 12-те най-добри софтуерни инструмента за признание на служителите, които отговарят на различни нужди и бюджети.

ClickUp е най-доброто решение, ако търсите инструмент за управление на екип, подходящ за HR. Тази платформа се отличава с богат набор от функции за управление на ангажираността и признанието на служителите.

ClickUp ви поставя на правилния път от самото начало с функцията си „Цели“, която ви позволява да задавате измерими цели и KPI за отделните служители. Можете да дефинирате и награждавате ясни успехи с автоматично проследяване на напредъка и седмични карти за оценка на служителите! ✌️

ClickUp насърчава участието и отбелязването на индивидуалните приноси в движение с помощта на чат прозореца. Тази функция за съобщения в приложението централизира разговорите на вашия екип и ги категоризира по тема, задача или група. Освен това, реакциите с емоджи и @споменаванията осигуряват незабавно удовлетворение за признанието от колегите!

В допълнение към изгледа „Чат“, има повече от 15 други изгледа, които подобряват възможностите ви за наблюдение на служителите и събиране на подробни отчети. Например, изгледът „Работна натовареност“ ви позволява да зададете капацитета на всеки от вашите служители и да проследявате нивото на усилията им според критерии като време, задачи и точки. Можете също така да групирате критичните задачи в „Важни етапи“ и да награждавате служителите, когато преминават важни контролни точки за напредък!

Притеснявате се как да поддържате връзка с разпръснати или отдалечени екипи? Платформата улеснява сътрудничеството и ангажираността на екипа с помощта на гъвкави инструменти за работния процес, включително вграден софтуер за дигитална бяла дъска, редактор за съвместна работа с документи и други.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Не всички функции за ангажираност на служителите са достъпни в безплатния план.

Толкова много гъвкави функции могат да представляват известна трудност за по-новите потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с : Свържете се с екипа по продажбите за персонализиран план.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Awardco

Awardco е автоматизирана платформа за управление на награди, която помага на компаниите да отбелязват важни постижения в работата. Тя е официален партньор на Amazon за признание на служителите, като предоставя на мениджърите богат набор от опции за награди, от които да избират.

С Awardco е лесно да съгласувате интересите на служителите с бюджета си за подаръци и ценностите на компанията. Служителите могат да избират и свои награди, което допълнително персонализира преживяването.

Awardco позволява на служителите да печелят точки за приноса си, които могат да бъдат превърнати в подаръци. Можете също да настроите персонализирани награди за рождени дни, новопостъпили служители и годишнини от постъпване на работа.

Най-добрите функции на Awardco

Множество програми за признание за организации от всякакъв размер

Специални празненства чрез Bonus Boxes или персонализирани пакети за грижи

Персонализирани програми за стимулиране, които насърчават конкретни поведения на служителите

Изчерпателна информация за текущи програми, използване на точки и подробности за представянето

Ограничения на Awardco

Настройването на платформата може да отнеме много време.

Някои потребители намират интеграцията с Amazon за малко неудобна.

Цени на Awardco

Lite : 2500 долара/година

Go : 4000 долара/година

Core, Plus и Pro: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за Awardco

G2 : 4,8/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 4000 отзива)

3. Nectar

Nectar е платформа, специално проектирана да подкрепя признанието между колеги. Тя помага за създаването на връзки между членовете на екипа, като позволява на мениджърите и служителите да споделят признание, базирано на ценности, което се превръща в Nectar точки. Страхотно! 🐝

Членовете на екипа ви ще се почувстват наистина ценени и грижени с широка гама от награди, от които да избират, включително продукти на Amazon, фирмени артикули и инициативи за благосъстояние.

Nectar добавя и здравословно измерение към признанието на служителите, като ви позволява да награждавате работниците, които участват в предизвикателства за добро здраве. Платформата се интегрира с популярни инструменти за сътрудничество като Slack и Microsoft Teams.

Най-добрите функции на Nectar

Стотици подаръчни карти като варианти за награди

Поддържа награди, основани на благосъстоянието

Проследяване на ангажираността на служителите чрез анкети за настроенията

Програми, които могат да се персонализират

Ограничения на Nectar

Ограничено покритие на наградите в страни извън САЩ.

Някои потребители съобщават за проблеми с оставянето на коментари

Цени на Nectar

Стандартен : 2,75 $/месец на потребител

Плюс : 4,00 $/месец на потребител

Персонализирано: Цени при запитване

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Nectar

G2 : 4,7/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

4. Bonusly

Ако целта ви е да повишите удовлетвореността на служителите в голям екип, Bonusly може да е точно за вас. Настройването на платформата и автоматизирането на наградите е лесно – обикновено отнема около 1,5 часа на месец, за да поддържате гладкото функциониране на този инструмент за признание на служителите.

Платформата стимулира ангажираността с визуално приятен интерфейс, подобен на този на социалните медии. Можете да стимулирате производителността, ефективността и участието в проучвания и програми за благосъстояние. Разнообразният каталог с награди включва подаръчни карти (от десетки страни), дарения за благотворителност и платени почивни дни! 🏖️

От интеграцията си със Slack до поддръжката за Android и iOS, Bonusly остава лесно достъпен за всеки и на всяко устройство. Той дори предлага допълнителна отстъпка за нестопански организации.

Най-добрите функции на Bonusly

Опции за управление на наградите, спестяващи време

Наличен в целия свят и на няколко езика.

Информативен аналитичен панел

15+ интеграции

Ограничения на Bonusly

Някои потребители съобщават за проблеми с навигацията.

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на Bonusly

Core : 3 $/месец на потребител

Pro : 5 $/месец на потребител

Персонализирано: Свържете се с екипа по продажбите за оферта.

Оценки и рецензии за Bonusly

G2 : 4,8/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1000 отзива)

5. Guusto

Търсите практичен начин да повдигнете духа на екипа си? Разгледайте гъвкавата и изключително инклюзивна платформа на Guusto за признание и награждаване на най-добре представящите се служители. Всичко, което трябва да направите, е да създадете безплатен акаунт и да плащате само за това, от което се нуждаете, докато разширявате дейността си.

С Guusto можете да признаете приноса както на служителите на първа линия, така и на офисните служители. Наградите и надценките подчертават реалната стойност в долари, а не точки, т.е. 1 долар на платформата се равнява на 1 долар в реалния свят.

С фокус върху устойчивостта, всички подаръци на Guusto се връчват в цифров формат, което намалява пластмасовите отпадъци. Платформата допринася и за инициативи за чиста вода с всеки изпратен подарък. 🌊

Guusto предлага глобални награди в над 160 държави. Без минимални изисквания, надценки, разходи за доставка или скрити такси, това е прозрачен и достъпен избор за всяка организация!

Най-добрите функции на Guusto

Мащабируема платформа с неограничен брой получатели

Опцията за прехвърляне позволява на получателите да прехвърлят наградата си на някой друг.

Над 60 000 търговски обекта

Ограничения на Guusto

Ограничен избор на доставчици

Не е възможно да промените подаръците, след като сте ги избрали.

Цени на Guusto

Безплатно

Essential : 80 $/месец за екип от 35 души + 2,25 $/месец за всеки допълнителен член

Премиум: 350 $/месец за екип от 100 души + 3,50 $/месец за всеки допълнителен член

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Guusto

G2 : 4,9/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 1000 отзива)

6. Snappy

Snappy е забавна и интуитивна платформа за подаряване на подаръци, която се основава на персонализирани и значими усилия за признание. Покажете на служителите си, че ги цените, и повишете ангажираността им с персонализирани подаръци, автоматизирани награди и номинации. ❤️‍🔥

С функции като подбрани колекции, опции за размяна на подаръци и специални инструменти за планиране на бюджета, Snappy се отличава като уникално решение за рождени дни, годишнини или други специални поводи.

Премахнете гадаенето при избора на подаръци с AI Gifting Assistant на Snappy и изберете подаръци според профила на служителя!

Най-добрите функции на Snappy

Докладите предоставят информация за най-новите тенденции в даряването на подаръци на работното място.

Персонализирани съобщения за признателност

Разнообразен каталог, включващ продукти, преживявания и почивки от над 300 компании.

AI Gifting Assistant за избор на подаръци

Ограничения на Snappy

Въвеждането на първоначалните данни може да бъде предизвикателство

Няма опция за подаръчни карти

Атрактивни цени

Необходимо : Безплатно, плащате само за подаръците, които са били взети

Elevated : 999 $/година, като плащате само за подаръците, които са били взети

Enterprise: Индивидуална оферта при запитване

Бързи оценки и рецензии

G2 : 4,9/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (2 отзива)

7. Cooleaf

Cooleaf е лесна за използване платформа за признание на служителите с две основни функции: предоставяне на награди (като пътувания, стоки и купони за ресторанти) и насърчаване на инициативи за обучение и благосъстояние.

Използвайте публичното признание, за да покажете значимата работа и да помогнете на членовете на екипа да се чувстват вдъхновени. Получавате табла и показатели за подготовка, за да прегледате представянето и благосъстоянието на служителите.

Актуалните събрани данни и проучвания за благосъстоянието на Coolleaf ви помагат да уловите незабавно обратната връзка и настроенията на служителите, което ви позволява да разберете по-добре наболелите проблеми и областите, които се нуждаят от подобрение.

Най-добрите функции на Cooleaf

Препоръки, базирани на данни, за повишаване на ангажираността

Автоматични и персонализирани награди за всяка годишнина от работата

Виртуални дейности за изграждане на екип за отдалечени екипи

Показатели за здравето и благосъстоянието на служителите

Ограничения на Cooleaf

Няма опция за директни съобщения

Трудно е да откриете кой ви е „признал“

Цени на Cooleaf

Наличен при поискване

Оценки и рецензии за Cooleaf

G2 : 4,9/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 100 отзива)

8. HeyTaco

Ако вашата философия за работа в екип е „Всеки заслужава такос“, вашите молитви току-що бяха чути!

HeyTaco внася приятна промяна в софтуера за признание на служителите, като използва „такос“ като забавна и ангажираща валута вместо точки за награда. Той насърчава жива и оптимистична култура на признание в екипа, която резонира добре с модерната работна сила.

Служителите дават и получават виртуални такос, празнуват постиженията си и се изкачват в класация с игрови елементи. 🌮

Тази платформа за награди има вградени аналитични функции, които ви помагат да следите тенденциите и моделите при даването и получаването на награди.

Най-добрите функции на HeyTaco

HeyTaco bot позволява на служителите да изразят признателността си към колегите си чрез приятелски чат интерфейс.

Йерархията на Tacos позволява постижения на различни нива, включително Super Tacos и Jalapeno Sauce.

Вграден каталог за различни награди, свързани с преживявания

Интегрира се със Slack и Microsoft Teams

Ограничения на HeyTaco

Някои потребители смятат, че интерфейсът е прекалено претрупан.

Възможни са спорадични проблеми, които могат да повлияят на навигацията.

Цени на HeyTaco

Екип : 3,00 $/месец за всеки ръчно добавен потребител

Всички: 3,00 $/месец за всеки добавен потребител, добавя се автоматично

Оценки и рецензии за HeyTaco

G2 : 4,8/5 (над 300 отзива)

Capterra: 5/5 (2 отзива)

9. Kudos

Kudos е международен, интерактивен софтуер за признание на служителите, който набляга на признанието между колеги и предлага уникални консултантски услуги за създаване на ангажираща култура на работното място.

Сред най-забележителните му функции най-много ни харесват практичните отчети за анализ на персонала. Те ви помагат да проследявате морала на служителите и да предвидите текучеството на персонала през следващите месеци.

Най-добрите функции на Kudos

Наличен на осем езика, което го прави изключително адаптивен за международни екипи.

Пълен набор от инструменти за признание както в уеб, така и в мобилната версия

Ограничения на Kudos

Служителите трябва да съберат значителен брой точки, за да ги осребрят.

Цени на Kudos

Персонализирано: Свържете се с екипа по продажбите за оферта.

Оценки и рецензии в Kudos

G2 : 4,8/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 900 отзива)

10. Mo

„Здравей, Боби, поздравления за десетте години в компанията – ето ти подаръчна карта. Чао!“

Не сте почитател на насилствените и механични системи за възнаграждение? Mo се стреми да направи процеса на признание по-обмислен и личен.

Макар Mo да предлага материални награди като подаръчни карти, основният му фокус е проследяването на седмичните успехи и празнуването на споделените преживявания или „моменти“ с вашите ценни колеги. Идеята зад този софтуер за признание на служителите е да покажете на екипа си, че наистина ви е грижа за тях.

Най-добрите функции на Mo

Инструментът Assistant автоматично напомня на работодателите за важни събития и постижения на служителите, подтиквайки ги да споделят своята признателност.

Многобройни персонализирани награди

Без ограничения

Някои потребители смятат, че навигацията е твърде сложна.

Цени на Mo

Стартово ниво : 3 $/месец на потребител

Level Up : 5 $/месец на потребител

Персонализирано: Цени при запитване

Оценки и рецензии на Mo

G2 : 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 60 отзива)

11. Slack

Въпреки че Slack е предимно платформа за комуникация, той предлага възможност да се използва и като софтуер за признание на служителите, като създава специални канали за отбелязване на професионални постижения. Това позволява на членовете на екипа да се оценяват публично един друг и да подобряват корпоративната култура.

Най-добрите функции на Slack

Slack се интегрира с приложения за признание на екипа, добавяйки функционалности като класации, номинации и награди в средата на Slack.

Низовите разговори поддържат дискусиите организирани

Ограничения на Slack

Съобщенията и поздравите могат да бъдат трудни за проследяване в натоварено работно място.

Цени на Slack

Безплатно

Pro : 7,25 $/месец на потребител

Business+ : 12,50 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Свържете се с екипа по продажбите за оферта.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии в Slack

G2 : 4,5/5 (над 31 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

12. Списък с желания

Bucketlist е бързоразвиваща се платформа за признание на служителите, известна с непрекъснатите подобрения на продуктите си и възможността да адаптира програмите според вашия работен процес. Тя предлага както материални, така и нематериални награди, които включват тайно паркиране и ползване на служебния автомобил за един месец!

Най-добрите функции на Bucketlist

Договаряеми ценови планове

Предлага платформа за събития, с която да планирате лични и виртуални срещи за изграждане на екип.

Ограничения на списъка с желания

Ниски точки, предлагани за годишнини от работата

Цени на Bucketlist

Персонализирано: Свържете се с екипа по продажбите за персонализиран план.

Оценки и рецензии на Bucketlist

G2 : 4,8/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

Най-добрият трик за растеж: подхранвайте култура на признателност и благодарност

Според проучване на Harvard Business Review, токсичното поведение на работното място е ясен признак за стресова работна среда. Практиките на благодарност значително помагат за намаляване на конфликтите в екипа, повишаване на производителността и подобряване на психическото здраве на работниците.

Ние проучихме 12 невероятни софтуера за признание на служителите, създадени да извадят най-доброто от вашия екип. Много от опциите в нашия списък предлагат безплатни планове и пробни версии, така че не се колебайте да ги разгледате и да започнете да изграждате по-щастлива култура на признание на работното място още днес! 🍀

