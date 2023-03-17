Как бизнеса може да помогне на служителите да повишат производителността си

Независимо дали хората работят от дома, в офиса или по някакъв хибриден модел, фирмите винаги търсят начини да повишат производителността – колко стоки или услуги може да произведе или предостави един работник на час.

Вече има значителен напредък: според скорошен анализ на Института за икономическа политика, работниците в САЩ са с 164% по-продуктивни на работното място, отколкото са били през 1948 г.

Но има признаци, че може да има ограничения за това, което е работило през последните десетилетия: през 2022 г. производителността на работниците в САЩ е спаднала най-много от 80-те години насам, тъй като инфлацията е понижила реалните почасови заплати с повече от 3% на годишна база през третото тримесечие, според Бюрото по статистика на труда.

ClickUp анализира водещи изследвания, както и независими проучвания от последното десетилетие, и състави списък с методи, които имат потенциал да помогнат на работниците да достигнат максимална продуктивност по време на работа.

Увеличете заплатите

чрез Andrey_Popov // Shutterstock

Повишаването на минималната заплата – средната заплата в САЩ през 2022 г. е била 24 долара на час – е било ключов метод през последните 10 години за компаниите, които се стремят да подобрят производителността.

Макар че няколко щата и Вашингтон Д.С. са увеличили минималната работна заплата през последните години, федералната минимална работна заплата остава 7,25 долара на час от 2009 г. насам. През приблизително същия период, от 2007 до 2021 г., Бюрото по статистика на труда установи, че производителността на работниците се е увеличила средно с 1,4% годишно.

„На национално ниво производителността на труда нарасна малко по-бързо от възнагражденията“, съобщи BLS. Така че, макар заплатите да не винаги да са се увеличавали съответно, работниците са били по-продуктивни. Но компаниите, особено в момент на рекордни корпоративни печалби, имат възможност да се представят по-добре, като изненадат работниците с увеличения на заплатите.

Доклад от 2018 г. на Harvard Business Review посочва, че „изследвания ... са установили, че когато дадена компания дава неочаквани увеличения на заплатите, работниците често отвръщат [на жеста] като работят по-усилено от необходимото (дори и да не се притесняват, че могат да бъдат уволнени).“

Част от проучването включва изследване на Management Science от 2016 г., в което се отбелязва, че „неочакваните подаръци“ пораждат реципрочност у работниците към компанията им и ги мотивират да останат на добре платена работа – стига тези по-високоплатени работни места да продължават да плащат повече от конкурентите им.

Ангажирайте всички

чрез GaudiLab // Shutterstock

Служителите, които се чувстват енергични и ентусиазирани от работата си – нещо, което често се измерва като ангажираност на служителите – се свързват с по-висока производителност, по-отдадена работна етика и по-дълго пребиваване в компанията, според консултантската фирма Qualtrics.

Gallup установи 18% увеличение на производителността в продажбите, когато служителите са ангажирани в работата си или се включват и проявяват ентусиазъм към работата и работното си място. Но проучването на компанията също така установи, че само 33% от служителите в САЩ се чувстват ангажирани в работата си през 2022 г.

Един от начините за повишаване на ангажираността – и оттам, на производителността – е да се помоли работниците да следят собствените си резултати. Според академично проучване от 2019 г., особено за работниците, занимаващи се с интелектуална дейност – като софтуерни разработчици, писатели и изследователи – проследяването на собствените усилия може да повиши производителността, като им помогне да „разберат и обмислят как прекарват времето си“.

Отхвърлете отворения офис, прегърнете самотата

чрез nicepix // Shutterstock

Отдавна е известно, че отворените офиси вредят на производителността, като предоставят на работниците много разсейващи фактори и прекъсвания. Академично проучване, публикувано през 2020 г., установи, че работниците в частни офиси се представят с 14% по-добре от служителите в отворени офиси при когнитивни задачи.

Всъщност, увеличаването на дистанционната работа по време на пандемията доведе до твърдения – и доказателства – че работниците са по-продуктивни, с по-малко време за пътуване, по-голям контрол над своята среда и повече време да се концентрират върху собствената си работа, без да се налага да се справят с помещение, пълно с колеги.

Разбира се, един от начините, по които работодателите могат да поддържат производителността, е да продължат да позволяват на хората да работят от дома си. Но ако някои работници трябва да бъдат в офиса поне част от времето, работодателите все пак могат да поддържат висока производителност, като им предоставят частни офиси и обмислят компенсация за времето или разходите, свързани с пътуването до работа.

Дни без срещи

чрез Jaromir Urbanek // Shutterstock

Всички сме били в тази ситуация. „Тази среща можеше да бъде имейл“ е както мем, така и сериозна критика към управлението на времето. За членовете на екипа е полезно да се информират взаимно за напредъка по общите усилия и да получават актуална информация за приоритетите, графиците и наличността на хората.

За да постигнат тези цели, без да карат всички да се съберат около маса или да се съберат виртуално в Zoom разговор, изследователите предлагат да се създаде канал за работа в Slack с подсказки за разговор, настроен за едно и също време всеки ден. Като цяло, по-малко срещи водят до по-висока продуктивност, според проучване на Harvard Business Review.

Друг начин да се намали вероятността от срещи е да се обявят дни без срещи в цялата компания – не само за супервайзори, мениджъри, висши ръководители или дори с клиенти. Проучване на MIT Sloan Management Review от 2022 г. установи, че един ден без срещи седмично повишава производителността и помага на служителите да се чувстват по-малко стресирани и по-малко контролирани.

Други предимства на дните без срещи включват повече време за концентрация върху задачите и насърчаване на всички да обмислят по-внимателно срещите, така че когато се проведат, те да бъдат по-„конкретни, ефективни и отговорни“, според корпоративния консултант по мениджмънт Гордън Дженкинс.

