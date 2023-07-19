Подобрения в таблото за управление, за да проследявате работата от всяка гледна точка

Бизнесът разумно оптимизира разходите и проследява целите с по-голяма прецизност от всякога. По този начин взема информирани решения и гарантира, че всеки изразходван долар допринася за цялостния успех.
Ето защо таблата на ClickUp са от решаващо значение – те извличат информация за проекта от цялото работно пространство, за да предоставят на потребителите незабавна информация в реално време за напредъка и резултатите. Това помага на екипите да проследяват задачите, да вземат информирани решения и да гарантират, че всеки е отговорен за поставените цели.
Преминаването между няколко инструмента, за да получите актуална информация за даден проект, вече е минало, а консолидацията е на мода. ✨
Вашият успех, визуализиран
Таблото на ClickUp служи като център за контрол на мисиите за екипите. То осигурява цялостен, високо ниво на видимост на проекта без ненужна сложност и насърчава сътрудничеството за модерни, мултифункционални екипи.
Радваме се да споделим нова серия от много търсени актуализации. Всяко подобрение е проектирано специално, за да ви помогне да следите по-отблизо работата си и да ви даде възможност да предприемате действия – всичко това, без да напускате таблото си.
Да започнем:
1. Дребнави подробности: Потопете се по-дълбоко в данните си
Ние постоянно се стремим да преодолеем разминаването между прозренията и действията. А с Drill-down потребителите могат да постигнат това без усилие.
Като кликнат върху диаграмата, батерията или картите за изчисления, потребителите могат да имат достъп и да променят задачите, които допринасят за диаграмата.
Това предоставя на потребителите ясна представа за подробностите, свързани с конкретните задачи, което им позволява да идентифицират пречки, да разпознават модели и тенденции и да вземат информирани решения въз основа на информация в реално време – и всичко това, без да се налага да напускат таблото си.
PS: Картите с бар диаграми също ще поддържат детайлно разглеждане в близко бъдеще!
2. Продължителен период: Бъдете в крак с напредъка в реално време
Ръчното актуализиране на вашите карти, базирани на време, официално е нещо от миналото! Rolling Time Period ви позволява да конфигурирате времевия си диапазон в ясни интервали.
Показаните показатели ще се актуализират автоматично в реално време и вече няма да се налага да настройвате ръчно периодите всяка седмица. Ето няколко начина, по които можете да използвате Rolling Time Period:
- Бъгове, които са били докладвани през последните 7 дни
- Билети за поддръжка, които са били подадени през последния месец
- Заявки за дизайн, които са били попълнени през последното тримесечие
Кажете сбогом на остарелите отчети и кажете здравей на автоматизираното проследяване. ⏱️
3. Филтри за смесени групи: Персонализирайте изгледите на таблото си
Персонализацията е от решаващо значение, когато става въпрос за отчитане. Ето защо въведохме смесени групови филтри – функция, която ви позволява да комбинирате операторите „И“ и „Или“, като ви дава по-голяма гъвкавост при създаването на персонализирани табла, които отговарят на вашите изисквания.
Например, да предположим, че искате да видите задачите на определено място с крайни срокове, които са днес или по-рано, както и задачите с начални дати, които също са днес или по-рано. Сега можете да постигнете това с филтър, който изглежда по следния начин:
((Крайният срок е днес или по-рано) ИЛИ (Началната дата е днес или по-рано)) И Местоположение…
Това ниво на персонализация ви позволява да създавате изключително специфични табла, които отговарят точно на вашите нужди.
4. Нови Sprint карти: Доставяйте по-добри продукти по-бързо
Накрая на списъка ни с подобрения на Dashboard са три нови Sprint Cards! Всяка карта предоставя на софтуерните екипи пълна видимост, за да проследяват целите си за спринт и да наблюдават напредъка на екипа си.
Карти за изразходване 🔥
Вижте дали вашият екип е на път да изпълни поетите ангажименти.
Burnup Cards 🔥
Визуализирайте колко работа е била завършена и общия обхват на проекта.
Velocity Cards 🏃♀️
Измерете средната работа, извършена от вашия екип през последните 3 до 10 спринта, и подобрете точността на прогнозите.
Тези нови карти подкрепят нашето желание да ви помогнем да проследявате спринтовете по най-подходящия за вас начин. Просто добавете картата към таблото си и ето, вече сте на път към блаженството на отчитането. 📈
Скоро в таблата до вас: напълно обновена карта със списък със задачи
Накрая, ние работим усилено по обновяването на най-използваната ни табло карта: Списък със задачи!
Това подобрение ще елиминира необходимостта да напускате таблото си, за да преминавате към отделен списък, за да се запознаете с задачите по проекта.
С новите промени ще можете да:
- Редактиране на задачи и подзадачи в режим на линия
- Персонализирайте изгледа си
- Търсене на задачи
Това ще бъде като да имате напълно вграден изглед на списък в таблото си! Следете за тази и други актуализации, които скоро ще бъдат добавени в таблата. 👀
Създайте таблото на вашите мечти
Искате да следите напредъка на проекта или да сте в течение с целите на компанията? Dashboards могат да ви помогнат!
Таблото на ClickUp предоставя на потребителите 360-градусова гледка към тяхната работа. С настъпването на втората половина на годината, няма по-добро време да се уверите, че сте на път да постигнете целите си за 2023 г.
С актуализации в реално време и персонализирани показатели ще получите необходимата информация, за да бъдете на върха, да сътрудничите по-ефективно с екипа си и да сте информирани за развитието на компанията си.
Започнете сега и се възползвайте от предимствата на ClickUp Dashboards още днес!