Подобрения в таблото за управление, за да проследявате работата от всяка гледна точка

Бизнесът разумно оптимизира разходите и проследява целите с по-голяма прецизност от всякога. По този начин взема информирани решения и гарантира, че всеки изразходван долар допринася за цялостния успех.

Ето защо таблата на ClickUp са от решаващо значение – те извличат информация за проекта от цялото работно пространство, за да предоставят на потребителите незабавна информация в реално време за напредъка и резултатите. Това помага на екипите да проследяват задачите, да вземат информирани решения и да гарантират, че всеки е отговорен за поставените цели.

Преминаването между няколко инструмента, за да получите актуална информация за даден проект, вече е минало, а консолидацията е на мода. ✨

Вашият успех, визуализиран

Таблото на ClickUp служи като център за контрол на мисиите за екипите. То осигурява цялостен, високо ниво на видимост на проекта без ненужна сложност и насърчава сътрудничеството за модерни, мултифункционални екипи.

Радваме се да споделим нова серия от много търсени актуализации. Всяко подобрение е проектирано специално, за да ви помогне да следите по-отблизо работата си и да ви даде възможност да предприемате действия – всичко това, без да напускате таблото си.

Да започнем:

1. Дребнави подробности: Потопете се по-дълбоко в данните си

Ние постоянно се стремим да преодолеем разминаването между прозренията и действията. А с Drill-down потребителите могат да постигнат това без усилие.

Използвайте Drill-down в ClickUp Dashboards, за да променяте или актуализирате задачите в диаграмата за безпроблемно редактиране.

Като кликнат върху диаграмата, батерията или картите за изчисления, потребителите могат да имат достъп и да променят задачите, които допринасят за диаграмата.

Това предоставя на потребителите ясна представа за подробностите, свързани с конкретните задачи, което им позволява да идентифицират пречки, да разпознават модели и тенденции и да вземат информирани решения въз основа на информация в реално време – и всичко това, без да се налага да напускат таблото си.

PS: Картите с бар диаграми също ще поддържат детайлно разглеждане в близко бъдеще!

Ръчното актуализиране на вашите карти, базирани на време, официално е нещо от миналото! Rolling Time Period ви позволява да конфигурирате времевия си диапазон в ясни интервали.

Автоматично актуализирайте и коригирайте времевите диапазони на входящите заявки или билети с Rolling Time Period в ClickUp Dashboards

Показаните показатели ще се актуализират автоматично в реално време и вече няма да се налага да настройвате ръчно периодите всяка седмица. Ето няколко начина, по които можете да използвате Rolling Time Period:

Бъгове , които са били докладвани през последните 7 дни

Билети за поддръжка, които са били подадени през последния месец

Заявки за дизайн, които са били попълнени през последното тримесечие

Кажете сбогом на остарелите отчети и кажете здравей на автоматизираното проследяване. ⏱️

3. Филтри за смесени групи: Персонализирайте изгледите на таблото си

Персонализацията е от решаващо значение, когато става въпрос за отчитане. Ето защо въведохме смесени групови филтри – функция, която ви позволява да комбинирате операторите „И“ и „Или“, като ви дава по-голяма гъвкавост при създаването на персонализирани табла, които отговарят на вашите изисквания.

Новите филтри за смесени групи в таблата на ClickUp ви позволяват да персонализирате и адаптирате още повече с операторите „и“ и „или“.

Например, да предположим, че искате да видите задачите на определено място с крайни срокове, които са днес или по-рано, както и задачите с начални дати, които също са днес или по-рано. Сега можете да постигнете това с филтър, който изглежда по следния начин:

((Крайният срок е днес или по-рано) ИЛИ (Началната дата е днес или по-рано)) И Местоположение…

Това ниво на персонализация ви позволява да създавате изключително специфични табла, които отговарят точно на вашите нужди.

4. Нови Sprint карти: Доставяйте по-добри продукти по-бързо

Накрая на списъка ни с подобрения на Dashboard са три нови Sprint Cards! Всяка карта предоставя на софтуерните екипи пълна видимост, за да проследяват целите си за спринт и да наблюдават напредъка на екипа си.

Карти за изразходване 🔥

Вижте дали вашият екип е на път да изпълни поетите ангажименти.

Персонализираните Burndown карти в ClickUp Dashboards ви позволяват да проследявате напредъка спрямо часовете или спринт точките, които сте планирали първоначално.

Burnup Cards 🔥

Визуализирайте колко работа е била завършена и общия обхват на проекта.

Burnup Cards в ClickUp Dashboards ви позволяват да видите как се развива спринтът или завършването на проекта.

Velocity Cards 🏃‍♀️

Измерете средната работа, извършена от вашия екип през последните 3 до 10 спринта, и подобрете точността на прогнозите.

Картите за скорост на спринта на ClickUp в таблата ви дават по-добра и по-точна представа за прогнозирането на проектите.

Тези нови карти подкрепят нашето желание да ви помогнем да проследявате спринтовете по най-подходящия за вас начин. Просто добавете картата към таблото си и ето, вече сте на път към блаженството на отчитането. 📈

Скоро в таблата до вас: напълно обновена карта със списък със задачи

Накрая, ние работим усилено по обновяването на най-използваната ни табло карта: Списък със задачи!

Това подобрение ще елиминира необходимостта да напускате таблото си, за да преминавате към отделен списък, за да се запознаете с задачите по проекта.

С новите промени ще можете да:

Редактиране на задачи и подзадачи в режим на линия

Персонализирайте изгледа си

Търсене на задачи

Това ще бъде като да имате напълно вграден изглед на списък в таблото си! Следете за тази и други актуализации, които скоро ще бъдат добавени в таблата. 👀

Създайте таблото на вашите мечти

Искате да следите напредъка на проекта или да сте в течение с целите на компанията? Dashboards могат да ви помогнат!

Таблото на ClickUp предоставя на потребителите 360-градусова гледка към тяхната работа. С настъпването на втората половина на годината, няма по-добро време да се уверите, че сте на път да постигнете целите си за 2023 г.

С актуализации в реално време и персонализирани показатели ще получите необходимата информация, за да бъдете на върха, да сътрудничите по-ефективно с екипа си и да сте информирани за развитието на компанията си.

Започнете сега и се възползвайте от предимствата на ClickUp Dashboards още днес!