10 дейности за повишаване на морала и ангажираността на служителите, които можете да опитате веднага

Инвестирането на време, пари и ресурси в набирането на най-добрите таланти за вашата компания е само половината от битката. Наличието на ефективна стратегия за ангажираност на служителите е ключът към тяхното задържане, максимизиране на потенциала им и гарантиране, че ще останат лоялни към вашата организация.

Въпреки това, доклад на Gallup установи, че 77% от служителите са незаинтересовани или активно незаинтересовани. Ако сте тук, вероятно осъзнавате колко е важно да преодолеете тази пропаст. И в резултат на това търсите идеи за ангажираност на служителите. Ние сме тук, за да ви помогнем.

Ние сме подбрали списък с забавни дейности за ангажиране на служителите, които ще върнат искрата на работното ви място и ще изградят силни екипи, които ще работят за успеха на компанията.

Какво представляват дейностите за ангажиране на служителите?

Дейностите за ангажиране на служителите са различни игри, събития, действия или ролеви игри, които се използват за подобряване на емоционалната ангажираност и ентусиазма на екипите към работата им и компанията.

Това означава, че ангажираният служител не работи само за заплатата, случайните бонуси или следващото повишение. Той се ангажира и с подпомагането на компанията да постигне своите краткосрочни и дългосрочни цели. Тези служители предлагат нови идеи, приемат предизвикателствата и полагат допълнителни усилия, без да им се иска. 💪

От друга страна, незаинтересованите служители правят само най-необходимото, за да се справят. Те отчитат работното си време и гледат часовника повече, отколкото допринасят за напредъка на компанията. И вместо да виждат предизвикателствата като възможности за растеж, те може да ги възприемат като тежест и да ги избягват.

Така че, погледнато в по-широк план, ангажираните служители стимулират иновациите, допринасят за положителна култура на работното място и помагат на компанията да остане гъвкава в постоянно променящата се бизнес среда.

В същото време, незаинтересованите служители са склонни да понижават производителността и да забавят напредъка на бизнеса в постигането на неговите цели.

Защо ангажираността на служителите е важна?

Компаниите, които дават приоритет и инвестират в подобряване на ангажираността на служителите, получават огромни ползи във всички области. Според проучване на Gallup от 2020 г., високата ангажираност на служителите води до:

21% по-висока рентабилност

81% спад в отсъствията

41% по-малко дефекти в качеството

14% увеличение на производителността

10% увеличение на лоялността и ангажираността на клиентите

18% по-ниска текучество в организации с високо текучество и 43% по-ниска текучество в организации с ниско текучество

С прости думи, високата ангажираност на служителите е равна на висока възвръщаемост на бизнеса. 📈

Какво влияе върху ангажираността на служителите?

Заплатите и бонусите играят роля в ангажираността на служителите, но само те не са достатъчни. Нека разгледаме и другите ключови фактори, които влияят върху ангажираността на служителите:

Лидерство: Ангажираността на служителите започва от върха. Ако лидерите вярват в целите на компанията и го показват в действията си, служителите са по-склонни да се присъединят към тях.

Ясна комуникация: Служителите искат яснота. Неясните очаквания или липсата на насоки водят до объркване и намаляват ангажираността.

Признание за служителите : Човешко е да търсим признание за упоритата работа. Бонусите и увеличенията на заплатата са чудесни, но понякога едно просто „благодаря” е достатъчно, Човешко е да търсим признание за упоритата работа. Бонусите и увеличенията на заплатата са чудесни, но понякога едно просто „благодаря” е достатъчно, за да се почувства служителят признат и оценен 🤝

Професионално развитие : Служителите ценят непрекъснатото учене и развитие. Ако тези възможности са налице, нивото на ангажираност и удовлетвореност от работата вероятно ще се повиши.

Баланс между работата и личния живот : Изчерпването е реално. Преуморените служители с времето губят ангажираността си. Предлагането на възможности за дистанционна работа, гъвкаво работно време и почивки за дейности, които не са свързани с работата, са ефективни в борбата с този проблем.

Обратна връзка: Ангажираността нараства, когато служителите се чувстват сигурни да изразят своите опасения и смятат, че тяхното мнение се цени.

Работни взаимоотношения: Когато служителите чувстват, че са част от подкрепяща общност, те са по-склонни да останат ангажирани.

Брейнсторминг, планиране, стратегизиране и оптимизиране на комуникацията в реално време, за да реализирате проектите си по-бързо с ClickUp Whiteboards.

Разбирането на тези фактори ви помага да разработите ефективна стратегия за ангажираност, която повишава задържането и ангажираността на служителите. Сега нека разгледаме дейностите, които можете да приложите веднага, за да реализирате стратегията си.

10 най-добри дейности за ангажиране на служителите

Ето 10 от най-лесните и най-ефективни дейности за ангажиране на служителите, с които ще достигнете невероятни резултати.

1. Създайте приветлива програма за въвеждане в работата

Първите впечатления по време на въвеждането в работата, още от първия ден, задават тона на пътуването на служителя във вашата компания. За съжаление, някои компании или пренебрегват, или препускат през тази фаза.

Всъщност само 12% от служителите казват, че тяхната компания се справя отлично с въвеждането на нови служители. Въпреки това проучване на CareerBuilder разкри, че добре структурирана програма за въвеждане води до по-голямо ангажиране, по-висока продуктивност и по-ниска текучество на служителите.

Помогнете на новите си служители да започнат добре с този шаблон за въвеждане в работата от ClickUp.

Подобряването на процеса на адаптиране на новите служители може да е по-лесно, отколкото си мислите. Ето няколко прости промени, които могат да направят голяма разлика:

Ясна програма: Оптимизирайте процеса на въвеждане , така че новите служители да знаят точно какво да правят от началото до края.

Планирайте срещи с ръководителите: Ранните срещи с екипа по човешки ресурси и ръководителите са от решаващо значение. Това е идеалният момент да определите ясни очаквания, да очертаете ролите и да отворите канали за комуникация.

Представяне на екипа: Организирайте лично или виртуално събитие за сближаване, за да представите новите служители на екипа. Това ще им помогне да разберат към кого да се обърнат за конкретни въпроси и помощ. Организирайте лично или виртуално събитие за сближаване, за да представите новите служители на екипа. Това ще им помогне да разберат към кого да се обърнат за конкретни въпроси и помощ.

Подкрепа от колеги: Свържете новите служители с приятел или ментор, който да им помогне да се приспособят към новата си роля, работна среда и корпоративна култура 🧑‍🤝‍🧑

Когато новите служители се чувстват подкрепени от самото начало, те бързо придобиват увереност и се чувстват като част от екипа. Това повишава тяхната ангажираност към ролята им и мотивацията им да допринесат за целите на екипа и компанията.

2. Осигурете възможности за обучение и развитие

Започването с добра програма за въвеждане в работата е чудесно. За да поддържате темпото, трябва да предлагате непрекъснати възможности за обучение и развитие.

Това помага на служителите да попълнят пропуските в уменията, необходими за техните роли, и е умен начин да поддържате мотивацията и ангажираността на екипа си. Според доклад на Udemy от 2016 г. 80% от служителите казват, че възможностите за обучение на работното място ги правят по-ангажирани.

Започнете да разработвате своя план за обучение с този шаблон за рамка за обучение от ClickUp.

Ето някои практични съвети, за да сте сигурни, че вашите програми за обучение постигат желания ефект:

Съответно съдържание: Съгласувайте съдържанието на обучението с целите на компанията и индивидуалните предизвикателства, пред които са изправени служителите.

Интерактивни формати на предоставяне: Откажете се от дългите и скучни обучения. Приемете подходи като интерактивни семинари и викторини, игровизация на обучението и практически симулации.

Обратна връзка: Проследявайте представянето и събирайте обратна връзка след обучението. Това помага да усъвършенствате бъдещите сесии, за да останат актуални и ефективни.

Редовното обучение не само подпомага кариерното развитие на вашия екип, но и повишава производителността и ефективността в работата им. С други думи, растежът на вашия екип е и ваш растеж.

3. Ангажирайте служителите в двустранни сесии за обратна връзка

След като получите обратна връзка от обученията на служителите, защо да спирате дотук? Насърчавайте служителите да изразяват своите мисли, предложения и опасения и в други области. Помислете за разработване на продукти, взаимодействия с клиенти, вътрешни процеси или дори подобрения в културата на работното място.

Използвайте шаблони за обратна връзка, за да събирате, приоритизирате и действате въз основа на предложенията. Това показва на служителите, че тяхното мнение се цени, което ги кара естествено да искат да допринесат повече.

Но обратната връзка не е еднопосочна. Създайте среда, в която служителите също могат да получават обратна връзка от своите мениджъри и колеги.

Чат изглед съхранява всички ваши коментари в ClickUp, за да можете бързо да намерите всяка разговор.

Подходящият софтуер за управление на персонала помага да се оптимизира този процес, дори когато се работи с виртуален екип. Той трябва да поддържа постоянна комуникация чрез коментари, чатове, Slack и ежедневни отчети, за да се решават проблемите и въпросите в реално време.

Това подобрява работата в екип и поставя основите за по-ангажирана и продуктивна работна сила. Също така създава безопасно пространство за обратна връзка от служителите – независимо дали става въпрос за работни процеси, взаимоотношения в екипа, препоръки за офисното пространство или включване на по-гъвкави работни графици.

Празнувайте специални дати като рождени дни и годишнини от работата с служителите. Помислете за малки жестове като подаръчни карти, поздрави в социалните медии, разрязване на торта или дори обяд с екипа. Това допринася значително за ангажираността на служителите и ги кара да се чувстват ценени и част от едно голямо семейство.

Освен това, направете пауза от обичайните рутинни дейности, за да отпразнувате забавни празници и събития. Помислете за Националния ден на пицата, Деня за вземане на кучето на работа, Деня на случайните актове на доброта и Международния ден на доброволчеството. Това създава споделени спомени и, най-важното, дава нова енергия на екипа ви да работи усилено, но и да цени спонтанността на корпоративната ви култура. ⚡️

Преминавайте между гъвкавия изглед на таблицата и календара в ClickUp 3.0, за да визуализирате по най-добър начин цялата си работа.

Създайте календар на компанията, за да държите всички в течение за тези специални събития и постижения. Наличието на такова визуално напомняне създава очакване, насърчава участието на екипа и дава на всички нещо, за което да се радват.

Никога не подценявайте силата на тези малки празненства. Те насърчават служителите, повишават морала и допринасят за динамична работна среда.

5. Планирайте събития за екипни дейности на открито

Кой не обича добрата комбинация от забавление и чист въздух? Извеждането на екипа ви на открито за някои дейности за ангажиране на служителите може наистина да раздвижи нещата... в добрия смисъл, разбира се. Това помага на всички да се отпуснат, да се свържат и да се заредят с енергия. Започнете с проучване на дейности за ангажиране на служителите, като:

Ден на открито

Къмпинг

Пикник в парка

Групова разходка сред природата

Лов на съкровища в града

Благотворителни бягания или разходки

Екипите, които играят заедно, често работят по-добре заедно. Тези споделени преживявания изграждат доверие и проправят пътя за по-добра комуникация и сътрудничество. Затова не пропускайте да инвестирате в дейности за изграждане на екип – ефектът върху производителността и удовлетвореността на служителите си заслужава.

6. Организирайте талант шоу за служителите

Организирането на талант шоута на работното място може да бъде много забавно и да донесе много ползи. На първо място, е страхотно да видите какви скрити таланти имат вашите колеги и да отпразнувате тяхното разнообразие и креативност. Можете да откриете, че тихият човек от счетоводството може да жонглира или че вашият проектен мениджър свири на китара! 🎸

Това също така премахва бариерите между различните отдели. Така хората, които може би не общуват ежедневно, получават възможност да си сътрудничат и да се свържат на лично ниво.

Планирайте и организирайте незабравими събития с най-добрия инструмент за управление на събития.

Освен това, да аплодирате колегите си за техните уникални таланти и да бъдете аплодирани е чудесно усещане. Тази дейност за изграждане на екип прави офиса по-скоро като общност, което е ключово за подобряване на ежедневната комуникация и повишаване на ангажираността на служителите.

7. Организирайте работилници за изкуство и занаяти

Работилниците за изкуство и занаяти са друг чудесен начин да си починете от работата и да се сближите с колегите си в непринудена обстановка. Дейностите могат да включват всичко – от рисуване до грънчарство и проекти „Направи си сам“.

Когато служителите изпълняват редовните си задачи, те разчитат предимно на лявата част на мозъка, която отговаря за логиката и аналитичното мислене. Артистичните дейности обаче стимулират дясната част, като разпалват творчеството и въображението. Тази промяна често води до свежи, иновативни идеи, когато служителите се върнат на работа.

Работата с художествени материали, използването на ярки цветове и създаването на осезаеми продукти има терапевтичен и успокояващ ефект. Помага за облекчаване на стреса, подобрява настроението и изостря фокуса и концентрацията. 🧑‍💻

За да максимизирате тези ползи, обмислете да организирате редовни сесии, да разнообразите видовете изкуства и занаяти и да каните различни инструктори, които да споделят своя опит.

8. Споделяйте идеи в мини лекции в стил TED

Организирането на мини лекции в стил TED е отличен начин да насърчите споделянето на знания между членовете на екипа. Това им дава възможност да обсъждат своите интереси, независимо дали са свързани с работата или с личните им страсти.

Говоренето пред колеги може да бъде предизвикателство, особено в началото. С практика и подкрепа обаче то може значително да повиши самочувствието и уменията за говорене пред публика на даден човек. Това е полезно, когато служителите трябва да водят уебинари, конференции и презентации пред клиенти.

Слушането на разнообразни теми провокира любопитството сред членовете на екипа, което води до непрекъснато самоусъвършенстване. То също така ги излага на различни гледни точки и подходи, които не са вземали под внимание преди.

Редовното провеждане на тези сесии е чудесен начин да насърчите култура на непрекъснато учене и растеж.

9. Обедете и научете нещо ново

Обедната почивка не трябва да е само за зареждане на тялото. От време на време можете да я превърнете и в зареждане на ума. 🧠

Защо да не опитате сесиите „обяд и учене“ за вашия екип? Можете да ги организирате веднъж месечно, тримесечно или на всеки друг редовен интервал. Поканете гост-лектори, които да обхванат различни теми, от най-новите технологични новости до съвети за здравето или дори развитие на меки умения.

Плъзнете и пуснете персонализирани полета в изгледа на формуляра ClickUp, за да съберете обратна връзка за видовете сесии „обяд и обучение“, които биха интересували вашите служители.

Можете също да въведете книга на месеца, свързана с личностното развитие или тенденциите в бранша. По време на обедната почивка всички могат да обсъждат основните изводи, които са си направили от книгата.

Красотата на сесиите „обяд и учене“ е, че те правят ученето по-малко като задължение и повече като ангажиращо и приятно преживяване.

10. Поддържайте форма с дейности, свързани със здравето и благосъстоянието

Когато екипът ви е във физическа форма, той работи още по-добре. Защо тогава да не въведете някои фитнес инициативи на работното място?

Йога, зумба или аеробика са чудесни начини да започнете деня или да се отпуснете след дълъг работен ден. Наемете фитнес инструктор веднъж седмично (или в определени дни), който да води екипа през сесията. Ако разполагате с ограничен бюджет, обмислете да се регистрирате в фитнес приложения, водени от професионалисти.

Друга забавна идея е да организирате седмични или месечни фитнес предизвикателства, при които служителите се състезават в приятелски състезания като броене на стъпки, време за планка или скачане на въже. Това добавя елемент на забавление и приятелство, като същевременно насърчава здравословния начин на живот. 🤸‍♂️

Въведете нови здравословни навици стъпка по стъпка с шаблона за проследяване на лични навици на ClickUp.

Ако пространството позволява, създайте малка фитнес зала или специално място за тренировки в офиса. Като алтернатива можете да си сътрудничите с местни фитнес зали или фитнес центрове, за да предложите на служителите си членство във фитнес залата на преференциални цени.

Насърчаването на здравето и благосъстоянието подобрява психическото здраве и общото благосъстояние на служителите. Това води до по-ниски нива на стрес, подобрена концентрация и намален отсъствие от работа поради здравословни проблеми.

Как да измервате ангажираността на служителите

След като внедрите стратегията си за ангажираност на служителите, следващата стъпка е да измерите нейната ефективност. Не всяка дейност ще бъде успешна, и това е нормално. Като следите отблизо обратната връзка от служителите и степента на участие, можете да решите кои дейности да запазите и кои да промените или замените.

Провеждането на тези оценки, докато се занимавате с други задачи, свързани с човешките ресурси, може да ви се стори много натоварващо. За щастие, ClickUp е проектиран да помага на екипите по човешки ресурси да се справят с всичко това безпроблемно. Използвайте го, за да оптимизирате работните си процеси – от наемането и въвеждането в работата до управлението на ангажираността на служителите и проследяването на тяхното представяне. Няма нужда да започвате от нулата, просто изберете и персонализирайте някоя от над 120-те шаблони за човешки ресурси на ClickUp.

С ClickUp Goals измерването на ефективността на стратегията ви за ангажираност на служителите и проследяването на общите цели на HR е лесно. Задайте цели и проследявайте напредъка в реално време. Освен това можете да планирате проучвания за ангажираността на служителите, за да разберете колко свързани се чувстват служителите с работата си и мисията на компанията.

Проследявайте целите си до най-важните KPI и автоматично получавайте подробна информация за напредъка си.

Съберете и организирайте отговорите в табличния изглед на ClickUp и визуализирайте информацията с кръгови, лентови и линейни графики в таблото на ClickUp. Таблото е идеално и за наблюдение на производителността на служителите и тенденциите в представянето им във времето. По този начин лесно можете да идентифицирате областите, които функционират добре, и тези, които се нуждаят от внимание.

А ако в даден момент се почувствате в задънена улица, ClickUp AI може да ви помогне. Използвайте този AI инструмент за HR задачи като предлагане на въпроси за анкети, обобщаване на качествени отговори от анкети и генериране на идеи за следващите ви стъпки.

Ангажирайте, мотивирайте и постигнете отлични резултати с ClickUp

Макар да е чудесно да имате страхотен екип, истинската промяна се постига, когато се уверите, че те дават максимума от себе си и работят добре заедно. Опитайте горните дейности за ангажираност и вижте как помагат. Ключът е да започнете с малки стъпки и да бъдете последователни.

И не забравяйте да проверите колко добре работят избраните от вас дейности за ангажиране на служителите. Използването на инструмент за наблюдение на служителите като ClickUp ви помага да управлявате служителите, като същевременно проследявате, анализирате и усъвършенствате стратегиите си за ангажиране.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и отключете по-щастлива и ангажирана работна сила. ✨