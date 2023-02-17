<strong>Как компаниите поддържат ангажираността и продуктивността на дистанционните служители</strong>

Дистанционната работа е тук, за да остане. Всъщност, проучване на Zippia от 2022 г. установи, че 26% от служителите в САЩ работят дистанционно, на пълен или непълен работен ден.

Пандемията от COVID-19 може да е била катализаторът за повече американци да работят от дома си, но тенденцията е придобила широка популярност. Преди пандемията само 5,7% от работниците в САЩ са заемали предимно дистанционни или работа от дома позиции, според Бюрото за преброяване на населението. Zippia оценява, че до 2025 г. 36,2 милиона американци ще работят дистанционно.

ClickUp проучи начините, по които организациите повишават продуктивността на дистанционните служители, като използва информация от McKinsey, Harvard Business Review, PwC, Gallup и медийни публикации.

Същият доклад на Zippia установи, че над 90% от дистанционните работници казват, че производителността им на работа е останала същата или се е повишила, откакто са напуснали традиционния офис. Тъй като преобладаващото мнозинство от служителите в САЩ предпочитат дистанционната работа, компаниите търсят нови начини да поддържат ангажираността и фокуса на хората.

За тази цел компаниите променят начина, по който наемат, обучават, повишават и дават обратна връзка на дистанционните служители.

Продължете да четете, за да разберете какво правят работодателите, за да поддържат удовлетвореността и ефективността на работниците, докато дистанционната работа продължава да се разраства в САЩ.

Преструктуриране на набирането и наемането на персонал

Подборът на кандидати може да бъде една от най-времеемките части от работата на един специалист по подбор на персонал.

Една трета от организациите напълно преработиха процесите си по наемане на персонал, за да се подготвят по-добре за наемането на дистанционни работници. Съотношението е дори по-високо за компаниите, които са отбелязали по-голямо увеличение на производителността.

Много от тези промени включват използването на технологии по нови начини, включително виртуални интервюта вместо лични срещи. Компаниите също разшириха географския обхват на обявите си за работа, защото дистанционната работа им позволява да разширят кръга от кандидати, като вземат под внимание висококвалифицирани лица, които отговарят на всичките им изисквания, но живеят на друго място.

Доклад на Accenture и Harvard Business School установи, че по-голямата част от компаниите (90%) са пробвали автоматизирано преглеждане на автобиографиите на кандидатите. Въпреки това 85% от работодателите заявиха, че това не им е помогнало да намерят най-добрите кандидати и е затруднило търсенето.

Компаниите могат да прецизират настройките си за автоматизация, за да предотвратят изключването на висококвалифицирани кандидати, когато автобиографиите им не съответстват точно на описанието на длъжността.

ОПТИМИЗИРАЙТЕ ПРОГРАМАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ СЛУЖИТЕЛИ

Насърчаване на комуникацията

Посоченият по-горе доклад на Zippia показва, че 1 от 5 дистанционни работници счита изолацията за най-големия недостатък на дистанционната работа.

Насърчаването на комуникацията между дистанционните работници е от решаващо значение за компаниите, за да поддържат висока производителност и удовлетвореност на служителите. Компаниите, които използват платформи за незабавни съобщения като Slack, позволяват на дистанционните работници да участват в сътрудничество и обратна връзка в реално време.

Комуникацията е двупосочна; компаниите трябва да гарантират, че дистанционните работници се чувстват свободни да изразяват мнението си. Някои дистанционни работници предпочитат телефонни разговори, докато други харесват видеоразговорите или чата. Отделянето на време, за да се разбере кой начин на комуникация работи най-добре за всеки служител, може да помогне на мениджмънта да поддържа високи нива на продуктивност.

Комуникирането на успехите и постиженията на служителите по креативни начини, като например доставка на пица или торта, е друг начин мениджърите да покажат признателността си към служителите от разстояние.

УСИЛЕТЕ СВОИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ

Обучение на мениджърите за дистанционно лидерство

Проучване на Харвард от 2020 г. установи, че 40% от мениджърите се чувстват неподготвени да управляват дистанционен екип, а още повече се борят да поддържат ангажираността на членовете на екипа си, докато работят дистанционно.

„Обучението на мениджърите е ключово за поддържането на ангажираността, мотивацията и продуктивността на хората“ през 2023 г., заяви Дейвид Хасел, главен изпълнителен директор на технологичната платформа за управление на производителността 15Five, пред Обществото за управление на човешките ресурси.

Мениджърите трябва да се научат как да общуват със служителите, да поставят ясни очаквания и да превеждат корпоративната култура, когато лицето в лицето взаимодействието не е възможно.

Микроуправлението всъщност може да понижи продуктивността и морала на дистанционните работници. Обучението по мениджмънт учи лидерите как да разпознават тенденциите към микроуправление, преди те да се превърнат в проблем.

Мениджърите на дистанционни работници трябва да се фокусират по-малко върху това да са в едно и също пространство с своите служители и повече върху желаните резултати, заяви оперативният мениджър на HubSpot, компания, която в голяма степен работи с хибриден модел, пред Employee Benefit News HubSpot.

ИГРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП, ЗА КОИТО НИКОГА НЕ СТЕ ЧУВАЛИ

Насърчаване на самоуправлението

Насърчаването на самоуправлението сред дистанционните работници повишава отговорността и ефективността.

Служителите, които имат уменията да се справят сами на работното място и в личния си живот, често са по-продуктивни от тези, които се нуждаят от повече подкрепа.

Мениджърите трябва да насърчават дистанционните работници да развиват силно самосъзнание, за да могат да идентифицират как мислят, чувстват и действат в различни ситуации.

„Самосъзнанието е суперсила... В какво съм силен и в какво не съм силен? ... Осъзнавам, че имам пропуски и трябва да ги запълня, вместо просто да наемам още хора с подобен опит и образование“, каза Хайди Хаувър, вицепрезидент по човешките ресурси в компанията за управление на данни ShinyDocs, пред фирмата за сътрудничество Fellow.

Предоставянето на автономия на служителите да вземат решения и да поемат отговорност за своя успех е друга стратегия, която компаниите използват, за да насърчават самоуправлението при дистанционните работници.

Предоставяне и изискване на чести обратни връзки

Всеки иска да се чувства оценен за добре свършената работа. Дистанционните работници не са изключение.

Служителите трябва да чувстват, че техните идеи и мнения са важни. Мениджърите трябва да насърчават двустранния диалог с дистанционните служители, като активно изслушват техните притеснения и идеи. Предоставянето на редовна обратна връзка е също толкова важно, колкото и даването на възможност на служителите да изразяват мнението си пред ръководството.

Дистанционните работници съобщават за по-малко изтощение от работата и намират повече смисъл в работата си, когато мениджмънтът ги насърчава да задават обмислени въпроси и да търсят често обратна връзка. Простото питане „Как си?“ редовно е лесен начин да се подобри производителността на дистанционните работници.

Максимизирайте производителността и повишете морала с софтуер за управление на проекти

Гост автор: Обри Джейн Маклейн