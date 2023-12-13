Как да създадете и управлявате най-добрата програма за награждаване на служители

Като успешен бизнес, най-значителните ви активи са вашите служители. Без съмнение искате най-добрата програма за награждаване на служителите си.

Трябва да изберете програма за награждаване на служителите, която спомага за популяризирането на основните ценности на вашата компания и насърчава здравите взаимоотношения между вас и вашите служители.

Програмата за награди е като благотворен цикъл. Когато служителите се чувстват оценени, те виждат преките ползи от упоритата си работа, вашият бизнес успява да задържи талантите, а компанията има по-големи шансове да изпревари конкурентите си.

Независимо дали искате да разберете защо програмата за награди е толкова важна или как да я създадете, ние сме ви подготвили всичко необходимо. Предлагаме стъпка по стъпка процес за създаване на програми за награди и признание за служители с помощта на ClickUp и най-добрите шаблони за оценка на представянето.

Какво представляват програмите за награждаване на служители?

Програмата за награждаване на служителите е рамка за оценяване на представянето и приноса на служителите и има за цел да ги награждава и мотивира. Програмата за награждаване е отделна от заплатата и се състои от парични или непарични награди, които да вдъхновят екипа да работи по-добре.

Представете си, че вашият проектен мениджър е доставил проекта за четвъртото тримесечие за един от най-големите ви чуждестранни клиенти преди крайния срок и е надминал очакванията.

Признаването на тази победа с желан подарък или предлагането на ексклузивен достъп до възможности за професионално развитие се счита за награда за служителите.

Схемата за награждаване на служителите има за цел да мотивира членовете на екипа и да създаде екосистема, в която бизнесът признава и награждава добрите резултати на слу жителите с значими стимули. Това изгражда култура на отлични постижения и повишава морала на служителите ви, за да постигат постоянно блестящи резултати.

Отправната точка за вашия отдел по човешки ресурси трябва да бъде изработването на програма за признание на служителите, която да съответства на основните ценности на вашата компания. Бъдете ясни относно поведението, което искате да наградите, както и как и защо.

Например, ако иновативният подход е от решаващо значение за бъдещия успех, уверете се, че хората получават признание за това с непарична или парична награда.

Разлика между програмите за награди за служители и програмите за признание на служители

Преди да продължим, нека изясним нещо: наградите и признанието не са едно и също. Когато използвате и двете думи в едно изречение, всяка от тях има различно значение, но крайната цел е една и съща.

Всяка форма на социално признание, с която се оценяват и оценяват усилията на служителя, е признание за служителя, но не и награда за служителя. Например, когато аплодирате усилията на служителя на екипна среща или му присъдите титлата „Служител на месеца“.

Освен ако похвалата не е съпроводена с осезаема полза, като например парични стимули, тя не се счита за награда за служителите. Ако обаче искате да получите най-доброто от вашите служители, конкурентна програма за награди ще ви помогне да постигнете това, тъй като вероятно ще повиши производителността на служителите с до 27%.

Значението на програмите за награждаване на служителите

Щастливите и мотивирани служители правят организацията успешна. Програмата за награждаване на служителите помага за изграждането на работно място, където се признават усилията, празнуват се постиженията и всеки член на екипа се чувства значим.

Това е опростен поглед върху ролята на наградите за служители на работното място. Нека разгледаме защо такива програми са неразделна част от изграждането на процъфтяваща и мотивирана работна сила.

Повишава морала на служителите

Служителите прекарват поне 40 часа седмично на работното си място. Моралът на работното място играе огромна роля в тяхното представяне.

Ако тяхната работа не бъде призната и ръководителите на екипите ги приемат за даденост, ще видите пряко влияние върху тяхната продуктивност. Най-лошото е, че другите служители се демотивират, когато виждат своите колеги неудовлетворени или изтощени.

Създаването на програма за награди и признание повишава морала на служителите. Вашите служители се чувстват ценени и оценени. Те също така получават чувство за постижение, че допринасят за нещо, което си заслужава.

Интересно е, че непаричните награди, като персонализирани писма или всякакви други форми на персонализирани награди, могат да подобрят морала на служителите.

Насърчава положителна работна среда

Признанието от колегите е силен катализатор за изграждането на положителна корпоративна култура. От празнуване на постиженията на екипа до седмични индивидуални успехи, създайте някаква форма на програма за награждаване на служителите. Разгледайте програмата за признание като важен крайъгълен камък в културата на вашата организация.

Ключът тук е програмата да бъде включваща. Помолете мениджърите и лидерите да участват активно и да оценяват работата на своите служители. Това може да бъде толкова просто, колкото добавянето на специална награда „Избор на лидерите“, с която да се отличат служителите, предлагащи най-иновативните идеи.

Взаимното признание е друг аспект, който често се пропуска в системите за награждаване на служителите. Ангажирането на колегите да се възхищават на работата си изгражда дух на сътрудничество в дългосрочен план. Членовете на екипа с готовност се подкрепят взаимно, за да постигат по-добри резултати, което улеснява работата на всички.

Подобрява задържането на служителите

По време на пандемията служители от различни индустрии осъзнаха, че не са доволни от настоящата си работа. Това доведе до „Голямото напускане“ – масово напускане на служители от работни места и кариери, които вече не искаха да продължават.

За вашата организация това означава, че ако нивото на мотивация на вашите служители е ниско, вие ги подтиквате да приемат нови предложения за работа.

Добре структурирана програма за награждаване на служителите ще бъде пречка в такъв случай. Най-добрият начин да използвате наградите, за да задържите заслужаващите служители, е да им предложите план за кариерно развитие, съобразен с техните интереси. Ако това не е възможно, семинарите и програмите за професионално развитие с сертифициране са чудесно начало.

Предимството на тези програми за награди е, че вашите служители ще предвидят ползата от това да останат лоялни към вашата компания. Това надхвърля награждаването на служителите, тъй като признава индивидуалните стремежи и инвестира в дългосрочното им кариерно развитие.

Без такива награди за подобряване на работните резултати, най-добрите ви таланти в крайна сметка биха обмислили напускане на компанията, без да имат яснота за своята лична траектория на растеж.

Повишава ангажираността на служителите

Неангажираните служители на работното място ви костват пари – много пари. Те са по-малко креативни. Следователно, тяхната производителност на работа е по-ниска, което означава, че вашата продукция понася удар. Ако мотивацията на служителите продължава да е ниска, те трябва да бъдат заменени, което увеличава разходите за текучество на персонала.

Според Gallup, ангажираните служители увеличават печалбата с 21% и са с 17% по-продуктивни. Служителите започват да губят мотивация след края на медения месец, който трае няколко месеца след започването на нова работа.

Въпросът тук е как да ги задържите ангажирани в дългосрочен план?

Въведете програми за награждаване на служителите. Те могат да варират от парични до непарични награди. Системата за награждаване, поздравленията във вашата интранет или друг канал за комуникация, или личното благодарност от ръководството засягат емоционалната струна, като карат служителите да се чувстват забелязани в организацията.

Създава обратна връзка от служителите

Обратната връзка от служителите е един от най-подценяваните начини за награждаване на служителите. Повечето служители се въздържат да споделят публично своята обратна връзка и мисли. Причините за това са две – страх от негативна реакция и липса на яснота относно това как тяхната обратна връзка се отразява на организацията.

Ако започнете да отчитате обратната връзка от служителите и създадете платформа за признание, която им позволява да споделят своите предложения, вие им давате фантастична награда. Този подход потвърждава прозренията на служителите и им дава чувство за принадлежност и ангажираност.

Когато служителите получават по-голяма видимост, те допринасят повече за успеха на организацията – това създава обратна връзка.

Тази обратна връзка оказва пряко влияние върху представянето на служителите, защото те знаят, че тяхното мнение ще бъде взето по-сериозно, ако се представят по-добре. Като черешка на тортата, отличавайте служителите, които са споделили най-много ценни мнения през месеца.

Примери за програми за стимулиране и награди

Ето няколко идеи, които можете да включите в корпоративните си програми за награди.

Бонус

Бонусът е един от най-често срещаните начини за предлагане на парични награди в програмите за награждаване на служители. Обмислете да изплащате бонуса ежегодно или периодично, когато служителите постигнат определена цел или показател.

Има два подхода за предлагане на стимулиращо заплащане на служителите въз основа на тяхното представяне: бонуси за награждаване и стимулиране на служителите въз основа на оценка на тяхното представяне или стимули за цялата организация, като например участие в печалбата.

Разпределение на печалбата

Планът за награди с участие в печалбата е ефективна система за награждаване, която насърчава служителите да поемат отговорност за работата си. Предпоставката е проста – вашите служители получават дял от печалбата на компанията според предварително определени условия. Когато компанията печели, вашите служители също печелят. Това също така увеличава лоялността към компанията, защото те могат да получат по-голям дял от печалбата с разрастването на бизнеса.

Програми за здраве и благосъстояние

Програмата за здраве и благосъстояние е вид програма за награждаване на служителите, която подобрява цялостното здраве и физическа форма на служителите. Това е станало от съществено значение в днешно време, когато 1 от 7 служители се оплаква от проблеми с психичното здраве на работното място. Кампании за здраве на работното място, създаване на дистанционен офис, членство във фитнес зала и здравословни обеди са само няколко примера за тази програма, която ангажира служителите и ги прави по-физически годни и по-продуктивни.

Допълнително свободно време

Един от начините да избегнете изчерпването на служителите е да им предложите допълнителен отпуск. Служителите имат живот извън работата; като им дадете допълнителни дни, вашите служители ще се възползват от повече дни, прекарани в отдих със семейството си.

Програми за препоръки

Тази програма за стимулиране има две цели: да се възползвате от мрежата на настоящите си служители и да създадете послание, че компанията цени техните препоръки. Вашите служители получават парични награди, когато някой от техните препоръчани кандидати запълни свободна позиция и продължи да работи поне няколко месеца.

Подаръчни карти

Трудно е да се гарантира удовлетворението на служителите, когато им връчвате подарък. Вашият подарък може да се различава от техните очаквания. Подаръчните карти запълват тази празнина. Тези карти са предварително заредени с определена парична стойност, която служителите могат да използват за любимите си покупки.

Оценяване на служителите на базата на точки

Подобно на подаръчните карти, но в тази корпоративна програма за награди, вашите служители трябва да съберат определен брой точки, за да ги обменят за подарък. Тези точки са свързани с различни форми на признание, като получаване на 5-звездна оценка от най-малко трима клиенти месечно.

Когато въведете система за награждаване на служителите, е по-вероятно да имате здравословна конкуренция в екипа си. Всеки вярва в насърчаването на другите, така че целият екип печели.

Как да създадете програма за награждаване на служители в ClickUp?

Досега разгледахме какво представлява корпоративната програма за награди, защо е необходима и дадохме примери за нея. В тази секция ще ви покажем как Clickup, цялостна платформа за продуктивност, помага на собствениците на фирми и отделите по човешки ресурси да създават програми за награди.

Цели на ClickUp

Поставянето на цели е основната функция на платформата за награди и софтуера за наблюдение на служителите. След като поставите целите си, ще разполагате с показатели за оценка на служителите си, а те ще знаят какво трябва да постигнат, за да получат награда.

ClickUp Goals е перфектната комбинация от поставяне на цели и управление на производителността. Екипът по човешки ресурси използва целите, за да проследява OKR, спринтове и карти за оценка. Те са разделени на индивидуални цели, за да се проследява успехът на конкретни членове на екипа.

Проследявайте напредъка по отношение на целите с таблото за цели на ClickUp.

В рамките на целта определете стойността като число, вярно или невярно, валута или задачи.

Например, ако изберете число, задайте начален и целеви диапазон. Истинско и невярно са идеални за задачи, при които искате само да измерите дали са изпълнени. Валутата служи за измерване на производителността на служителите по отношение на финансовите цели. Накрая, задачите автоматично проследяват изпълнението на задачите във вашия текущ проект.

ClickUp Milestones

ClickUp Milestone е система за признание, която идентифицира основните постижения на вашия екип по време на проекта. За да се улесни откриването на важните постижения, те са подчертани с диамантена икона, а името на задачата е изписано с удебелен шрифт.

Примери за етапи на проекта в ClickUp

Независимо от типа изглед, който сте избрали, никога няма да пропуснете важните моменти в проекта си. Превърнете всяка задача в важен момент с едно натискане на бутон и филтрирайте важните моменти, за да проверите кога са били постигнати през календарната година.

ClickUp за екипи по човешки ресурси и мениджмънт

За екипите по човешки ресурси ClickUp предлага перфектен инструмент за проследяване на производителността на служителите. За другите мениджърски екипи ClickUp е идеален софтуер за ангажираност на служителите.

Екипите по човешки ресурси визуализират работните процеси и организират ресурсите бързо, като използват изгледите на формуляри, таблици и натоварване.

С шаблона за план за действие SMART гарантирате, че вашите цели се следват с визуален списък, за да поддържате всичко организирано и в правилната посока.

Таблото на ClickUp предоставя цялостен поглед върху важните етапи и високо ниво на достъп до ключовите показатели за ефективност и целите, които екипът трябва да постигне. Независимо каква е вашата цел в областта на човешките ресурси, таблото позволява на всички да следят напредъка и да са на една и съща страница.

ClickUp е и универсална платформа за управление на служителите, която позволява на мениджърските екипи да изготвят план за развитие на служителите и дейности за ангажиране на служителите. Мениджърските екипи изпълняват тези планове, за да поддържат фокуса на служителите и да получат максималния им принос.

ClickUp действа като цялостна платформа, която дава възможност на ръководния екип да

Поддържайте висока мотивация на служителите

Открийте и развийте бъдещи таланти

Подобряване на задържането на служителите

Отивайки още по-далеч, екипът по човешки ресурси персонализира плана, като добавя персонализирани изгледи, полета и статуси, и разбива общите цели на по-малки, управляеми задачи за различните екипи.

Шаблони на ClickUp за управление на оценките на представянето

Въпреки че ClickUp технически не е софтуер за оценка на представянето, шаблоните за оценка на представянето на ClickUp улесняват значително настройването на процесите за оценка на представянето.

ClickUp Templates е пряк път към по-бързото изпълнение на задачите с готови за употреба дизайни. Ето няколко примера за шаблони на ClickUp, които ще бъдат изключително полезни при планирането на програми за награждаване на служители.

Шаблон за годишни цели

Шаблонът за годишни цели ви позволява да зададете годишни цели, да ги разделите на по-малки задачи и да проследявате напредъка на всеки проект. Разпределяйте задачи, задавайте приоритети и дръжте всички отговорни за своята част. Служителите се позовават на този шаблон, за да се уверят, че напредват в правилната посока.

Използвайте шаблона за годишни цели на ClickUp, за да зададете годишни цели, да ги разделите на лесни за управление задачи и да измервате напредъка им.

Шаблон за отчет за производителността

Екипите по човешки ресурси използват шаблона за отчет за производителността, за да проследяват производителността на екипа в реално време и да анализират тенденциите с помощта на визуализации и графики. Най-доброто е, че този шаблон позволява наблюдение на KPI в реално време и създаване на автоматизирани отчети без допълнителни усилия, които да се споделят със заинтересованите страни.

Включете всичко, свързано с целите и представянето на вашия екип, в този полезен шаблон.

Шаблон за план за развитие на служителите

Програмата за признание на служителите има няколко основни елемента. Шаблонът за план за развитие на служителите на ClickUp ви помага да проследявате растежа на вашите служители с персонализирани статуси, персонализирани изгледи и управление на проекти чрез възможности за проследяване на времето.

Осигурете на служителите необходимата информация и умения за новите роли/отговорности, като използвате нашия шаблон за списък с планове за развитие на служителите.

Ключът към успешната програма за ангажираност и награди на служителите е да ги мотивирате въз основа на техния напредък и принос към целите на компанията.

Шаблон за етапи

Шаблонът „Важни етапи“ е лесен начин да визуализирате важните етапи в даден проект. Това дава на ръководителите на екипи бърз преглед на критичните етапи в даден проект. Получените знания се използват за прогнозиране на графика на бъдещи проекти.

Започнете с този шаблон, за да документирате етапите на проекта си по сътруднически, забавен и визуално привлекателен начин, така че да сте в крак с важните етапи.

Изпълнете първата си програма за награждаване на служители с ClickUp

За да създадете и управлявате успешно програма за награждаване на служителите, се нуждаете от помощта на всички. Ръководителите на човешките ресурси и мениджмънта се нуждаят от лесен за начинаещи инструмент като ClickUp, за да дадат старт на процеса.

Когато стартирате програма за награди и признание за служители за първи път, за да подобрите ангажираността на служителите, ClickUp е най-добрият избор. Дори вашият HR екип може да настрои основната система за награди за служители и да проследява успеха на програмата.

Използвайте ClickUp Docs, за да управлявате важни документи, свързани с човешките ресурси, и да насърчавате сътрудничеството в екипа.

Започнете с настройване на задачи и присвояване на коментари като действия. Добавете указания за вашите програми за награди в ClickUp Docs и ги свържете с вашите съществуващи работни процеси. Използвайте Whiteboard, за да обсъждате идеи и да добавяте бележки за вашите корпоративни програми за награди.

Следете целите си, определете ясни и измерими срокове и автоматизирайте проследяването на напредъка както за дългосрочните, така и за краткосрочните цели.

Визуализирайте напредъка на всеки служител в реално време с напълно персонализираните табла на ClickUp и получавайте подробна информация с един поглед.

Интеграцията на ClickUp със софтуера за наблюдение на служителите предоставя на мениджърите информация в реално време, за да оценят представянето на служителите. Спестете време, което иначе бихте отделили за експортиране на данни от различни източници във вашите програми за награди и признание.

Готовите шаблони за оценка на представянето спестяват време на натоварения екип по човешки ресурси. Всичко, което трябва да направите, е да въведете вашите изисквания в шаблона, за да започнете.

Създаването на програма за награди за служители е по-лесно от всякога!

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и създайте първата си система за награди за служители.