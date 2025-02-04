10 софтуерни инструмента за проследяване на производителността на служителите през 2025 г.

С днешното нарастване на дистанционната работа и глобално разпределените екипи, проследяването на производителността на служителите може бързо да се превърне в главоболие.

Да научите как да бъдете по-продуктивни изисква деликатен подход. Независимо дали ръководите служители на място или дистанционно, софтуерът за наблюдение на служителите трябва да бъде един от инструментите за продуктивност, които използвате.

Разбира се, ще трябва да намерите подходящата опция за вашите нужди. Най-добрите инструменти за проследяване на производителността на служителите трябва да добавят стойност към ангажираността на служителите, а не да я намаляват.

Инструментите за проследяване на производителността на служителите ви помагат да получите информация в реално време за представянето и ангажираността на членовете на вашия екип. С подходящия инструмент можете да проследявате дейността на служителите за отдалечени екипи, мобилни устройства и др.

Общите характеристики на софтуера за наблюдение на производителността на служителите включват:

Автоматично проследяване на времето

Анализ на поведението на потребителите

Подробни отчети за производителността, използващи показатели за производителността и проследяване на работното време на служителите

Интеграция със софтуер за управление на задачите , за да проследявате времето, което служителите прекарват в изпълнението на конкретни задачи.

Дистанционно управление на работния плот за записване на показатели, включително регистриране на натисканията на клавишите и проследяване на приложенията

Повечето съвременни инструменти за производителност използват автоматизация. Това означава, че софтуерът ви за наблюдение на служителите ще анализира динамично и непрекъснато производителността на екипа ви на заден план. Можете да създадете подробен отчет от тази информация, който да ви помогне да управлявате по-ефективно производителността на служителите.

Подходящият софтуер за наблюдение на служителите ви позволява да управлявате натоварването на екипа си и да подобрите производителността. Той дори ви позволява да идентифицирате и да наградите най-добре представящия се служител за даден период.

Можете да използвате цялата информация, която сте събрали, за да изготвите по-добри, по-обективни и по-успешни оценки на представянето.

Най-добрият софтуер за наблюдение на служителите не включва само основни функции за проследяване на времето. Той може да помогне за наблюдение на служителите от разстояние, което в крайна сметка допринася за подобряване на производителността в цялата организация.

Или, с други думи, това може да е трикът за производителност, който вашият екип е чакал.

Използвайте го, за да проследявате ключовите показатели за ефективност на екипа си, да оптимизирате начина, по който вашите дистанционни служители прекарват работното си време, да идентифицирате вътрешни заплахи за производителността на екипа и да преглеждате подробни отчети за проектите, за да изградите по-ефективни работни процеси.

Най-хубавото е, че с подходящите функции за наблюдение на производителността на служителите, вашите инструменти не трябва да отблъскват членовете на екипа ви. Вместо това можете да ги използвате за подобряване на ефективността на моделите за управление, като например модела за зрялост на съвместното управление на работата, който помага както на дистанционните, така и на присъствените служители.

Проследявайте и подобрявайте производителността на служителите с пълен набор от инструменти и шаблони от ClickUp.

Започваме списъка си с инструмент, който е много повече от обикновен софтуер за наблюдение на служителите. Това е цялостно решение за управление на работата, което естествено включва инструменти за проследяване и управление на задачите, за да помогне на вашия екип да успее.

Да, той включва основно проследяване на времето, но ClickUp отива далеч отвъд тази основна функция. Той се фокусира върху усъвършенствани инструменти, които се използват за анализ на производителността, като подробни отчети на ниво задача или проект.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Time Tracking : Инструмент за проследяване на активността на служителите, който може да се използва на всяко устройство, за да подобрите мониторинга на производителността. Той включва дори разширение за браузъра Chrome.

ClickUp Dashboards : Инструмент, който предоставя изчерпателна и висококачествена информация за отделните проекти, повишавайки производителността.

ClickUp Goals : Функция, която свързва желаните резултати с активната работа, подобрява управлението на задачите и прави работата ви по-стратегическа.

ClickUp Project views : Чрез разнообразни опции вашите екипи получават по-добра представа за работата си по начин, който им подхожда.

ClickUp Docs : Функция за редактиране в реално време, която повишава производителността на вашите дистанционни служители и може да се използва от екипи с всякакъв размер.

Ограничения на ClickUp

Не е специализирано софтуерно решение за наблюдение на служителите, което означава, че някои функции (като проследяване на местоположението на служителите или използването на мишката и клавиатурата) не са налични.

Някои ограничени функционалности с други мобилни приложения на ClickUp, като разширените функции често са достъпни само за настолни компютри и лаптопи.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. Teramind

Чрез Teramind

Teramind е по-прост софтуер за наблюдение на служителите. Той предоставя възможност за наблюдение на поведението и местоположението на служителите на различни устройства, като помага за предотвратяване на вътрешни заплахи, особено сред дистанционно работещите служители.

Най-добрите функции на Teramind

Разширени бизнес аналитични отчети, които превръщат наблюдението на активността на потребителите в полезна информация

Инструменти за управление на поверителността на служителите, които защитават критични данни на компанията, без да компрометират ефективността на мониторинга

Дистанционно видеозаписване, което подобрява наблюдението на служителите и може да потвърди подозрително поведение на служители

Записване на клавишни натискания и отдалечен достъп до работния плот, което предотвратява злонамерени действия, преди те да се превърнат в заплаха за компанията.

Ограничения на Teramind

Ограничена поддръжка за macOS и липса на поддръжка за Linux, което означава, че само компании, работещи с Microsoft Windows и мобилни устройства, могат реалистично да разгледат тази опция.

Сложната първоначална настройка може да намали незабавните ползи от усъвършенстваните инструменти за наблюдение на служителите.

Цени на Teramind

Стартово ниво: 12 USD/месец на потребител

UAM: 23 USD/месец на потребител

DLP: 27 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Teramind

G2: 4,5/5 (над 90 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 80 отзива)

3. Time Doctor

Чрез Time Doctor

Вероятно най-известният инструмент за проследяване на производителността на служителите в този списък, Time Doctor отдавна е стандарт за проследяване на времето и информация за производителността.

Time Doctor обаче се радва на повече от просто добра репутация. Инсталирането отнема само пет минути, което го прави полезен инструмент както за супервайзори, така и за индивидуални професионалисти, които искат да проследяват графиците си и да подобрят производителността си.

Най-добрите функции на Time Doctor

Автоматично стартиране, когато служителят включи компютъра си, което улеснява проследяването на присъствието и работното време на служителите.

Автоматизирана опция за проследяване на времето, което означава, че Time Doctor може да започне мониторинг веднага щом служителят започне да изпълнява задачата.

Оценки на производителността за отделни обекти, които помагат на членовете на екипа да определят къде би било по-добре да инвестират времето си.

Проследяването на бездействието, версия на регистрирането на натисканията на клавишите, разпознава кога служителите не използват клавиатурата или мишката си и ги маркира като неактивни.

Ограничения на Time Doctor

Ограничена мобилна функционалност, което може да бъде затруднително при работа от разстояние

Сложен интерфейс, който може да бъде труден за навигация

Цени на Time Doctor

Основен: 5,90 $/месец на потребител

Стандартен: 8,40 $/месец на потребител

Премиум: 16,70 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Time Doctor

G2: 4. 4/5 (360+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

4. Whatfix

Чрез Whatfix

Whatfix е платформа за цифрово внедряване и анализи. Макар че не предоставя мониторинг на служителите в строгия смисъл на думата, тя може да помогне на екипите да отделят по-малко време за изучаване на нов софтуер и повече време за извличане на ползите от него.

Най-добрите функции на Whatfix

Интерактивни ръководства и инструменти за продукти, което означава, че служителите могат лесно да се запознаят с новия софтуер.

Подробна информация за това къде служителите прекарват времето си на платформата, което позволява по-подходящи възможности за обучение.

Лесно създаване на съдържание за мениджъри, които искат да подобрят ангажираността и производителността на служителите

Обширна библиотека с джаджи за персонализиране на инструмента според вашите нужди

Ограничения на Whatfix

Работи най-добре с приложения с един поток, така че се затруднява да проследява производителността на служителите за по-големи приложения с множество пътища.

Липса на усъвършенствани аналитични инструменти, което затруднява по-задълбоченото проучване на дейността на служителите

Цени на Whatfix

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Whatfix

G2: 4. 6/5 (290+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

5. Hubstaff

Чрез Hubstaff

Това е толкова популярен софтуер за проследяване на производителността на служителите, че създадохме списък с алтернативи на Hubstaff. Но неговата обширна библиотека от функции, включително дистанционно управление на работната сила и автоматизирано проследяване на времето, все още го прави достойно допълнение към този списък.

Най-добрите функции на Hubstaff

Автоматизираните табели за отчитане на работното време улесняват проследяването на времето и планирането на графика на служителите.

Самоуправляеми инструменти за производителност, като проследяване на навици и ежедневно наблюдение, за използване от отделни членове на екипа.

Проследяване на служителите чрез географско ограждане, за да следите времето, което членовете на екипа ви прекарват на всеки обект

Интеграции с Hubstaff Talent и Hubstaff Tasks, добавящи управление на задачите и управление на човешките ресурси към вашия пакет за наблюдение на служителите.

Ограничения на Hubstaff

Активното проследяване и проследяването на работното време могат да бъдат стресиращи за отделните членове на екипа, което може да доведе до изкривяване на показателите за проследяване на производителността.

В някои отчети няма десетични знаци за часовете, което затруднява наблюдението на екипа ви на по-подробно ниво и оптимизирането на управлението на времето.

Цени на Hubstaff

Стартово ниво: 4,99 $/месец на потребител

Grow: 7,50 $/месец на потребител

Екип: 10 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2: 4. 3/5 (420+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1400 отзива)

6. ActivTrak

Чрез ActivTrak

ActivTrak се отличава със своите аналитични възможности. Макар да предлага повечето от същите инструменти за проследяване на производителността като останалите в този списък, неговите усъвършенствани анализи и табла за управление го отличават и могат да доведат до по-информирани решения.

Най-добрите функции на ActivTrak

Цялостен информационен панел за работната сила предоставя подробна информация за ефективността на екипа.

Автоматизираното проследяване на времето и информацията за местоположението подобряват проследяването на производителността на разпределените служители.

Анализът на въздействието ви помага да идентифицирате потенциалния ефект от организационните промени върху производителността на екипа.

Разширените отчети ви позволяват да анализирате представянето на най-добрите си служители по дадена задача и да приложите тези познания към екипа си.

Ограничения на ActivTrak

Инсталирането и въвеждането отнемат повече време, отколкото при повечето други софтуерни решения за наблюдение на служителите в този списък.

Категоризирането на уебсайтове и дейности може да отнеме много време, което забавя първоначалните резултати.

Цени на ActivTrak

Безплатни

Essentials: 10 $/месец на потребител

Професионален: 17 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ActivTrak

G2: 4. 4/5 (210+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (540+ отзива)

7. I Done This

Чрез I Done This

I Done This е основна софтуерна програма за мониторинг на времето, която включва и някои функции за управление на задачите. Тя е умишлено опростена по отношение на функциите, за да позволи максимална производителност на служителите.

Най-добрите функции на I Done This

Функция за ежедневно отчитане, която позволява на членовете на екипа да информират бързо останалите за напредъка всяка сутрин.

Функция за коментиране на отчети, която позволява обосновка за различни видове задачи

Синхронизирането на екипа позволява на супервайзорите и техните екипи да празнуват успехите и да се учат от грешките.

Чистият и опростен интерфейс улеснява внедряването и ежедневната употреба.

Ограничения на I Done This

Целенасоченото фокусиране върху простотата означава по-малко функции в сравнение с някои от другите софтуери за мониторинг в този списък.

Ограничена функция за търсене, което затруднява намирането и съгласуването на минали задачи

Цени на I Done This

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за I Done This

G2: 4. 4/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 120 отзива)

8. ProofHub

Чрез ProofHub

Ако търсите програма за проследяване на производителността, фокусирана върху управлението на проекти, ProofHub е за вас. Тя добавя опростено и интуитивно управление на проекти към основните функции за наблюдение на служителите, което ви позволява да изградите ангажираност и производителност с течение на времето.

Най-добрите функции на ProofHub

Функции за проследяване на времето, които се прикрепват директно към индивидуални задачи

Персонализираните полета и работни процеси позволяват реализирането дори на най-уникалните проекти.

Отчитането на ниво служител улеснява наблюдението на екипа

Интеграциите на Slack и Microsoft Teams улесняват комуникацията с вашите дистанционни служители.

Ограничения на ProofHub

Ограничената система за уведомяване означава, че членовете на екипа може да не получават напомняния за задачите.

Неподходящ за напреднало управление на проекти, тъй като липсват функции като централизирани бележки, изгледи на множество проекти и напреднали анализи.

Цени на ProofHub

Essential: 45 $/месец за неограничен брой потребители

Ultimate Control: 89 $/месец за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии за ProofHub

G2: 4,5/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,6/5 (80+ отзива)

9. Работа в екип

Чрез Teamwork

Въпреки че Teamwork е предимно програма за управление на проекти, тя все пак предлага много опции за проследяване на производителността на служителите. С проследяването на времето и управлението на ресурсите можете да изградите ангажираност, докато екипът ви постига повече.

Най-добрите функции на Teamwork

Разширените отчети и функции за управление помагат да се балансира капацитетът на екипа за по-реалистични и балансирани работни натоварвания.

Функциите за управление на клиенти позволяват на потребителите да съхраняват записи за клиенти, включително комуникация и финанси, на едно място.

Проследяването на времето, бюджетите и разходите позволява по-добро управление на повтарящите се приходи.

Ограничения на работата в екип

Някои външни интеграции, като чат и CRM функционалност, не работят толкова добре, колкото специализираните решения.

Регистрирането на времето не винаги е интуитивно, което ограничава възможностите за наблюдение на служителите.

Цени за екипна работа

Безплатни завинаги

Стартово ниво: 5,99 $/месец на потребител

Deliver: 9,99 $/месец на потребител

Grow: 19,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за работа в екип

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

10. SmartTask

Чрез SmartTask

SmartTask е друга специализирана програма за управление на проекти. Възможностите й за проследяване на времето я правят подходящ софтуерен инструмент за проследяване на производителността. Всеки член на екипа ви може да проследява времето, което отделя за всяка задача, ръчно или автоматично, като по този начин се осигурява по-добър контекст за нуждите и успеха на проекта.

Най-добрите функции на SmartTask

Проследяването на времето и бюджета автоматично се вписва в разширени отчети за проектите, за да се получи по-пълна информация.

Широките възможности за персонализиране правят инструмента подходящ за всяка индустрия и размер на бизнеса.

Безплатното обучение и въвеждане улесняват първоначалната настройка.

Ограничения на SmartTask

Функцията за проследяване на времето може да замръзне, когато са отворени няколко раздела, което ограничава нейната функционалност.

Потребителският интерфейс е претрупан, което затруднява намирането на основна информация за проектите и задачите.

Цени на SmartTask

Безплатни завинаги

Премиум: 7,99 $/месец на потребител

Бизнес: 10,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за SmartTask

G2: 4,5/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 отзива)

Намирането на най-добрия софтуер за наблюдение на служителите може да бъде трудно. Има толкова много опции и начини да гарантирате производителността на екипа си, че е лесно да отложите решението си.

Но не е необходимо да го правите. Защо да търсите външни инструменти, когато безплатният акаунт в ClickUp ви спестява усилията?

Създайте безплатен акаунт още днес и започнете да се възползвате от предимствата на този всеобхватен инструмент за управление на работата!