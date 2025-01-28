10 най-добри алтернативи и конкуренти на Hubstaff за 2025 г.

С толкова много съвети, инструменти и техники за спестяване на време на наше разположение, загубата на представа за времето вече не е извинение. 😳

Възможно е дори календарът ви да е разпределен по секунди в този момент!

Все пак е трудно да разберем къде отива времето ни през деня и понякога е просто невъзможно да намерим доказателства за работата, която сме свършили за всяка минута от работното време! Разбираме ви. 🫶🏼

Софтуерът за управление на времето като Hubstaff има за цел да разреши този проблем.

С функции за наблюдение на работната сила, проследяване на времето на различни устройства и автоматизиране на процесите по отчитане на работното време, Hubstaff звучи като сбъднатата мечта на всеки мениджър! Но честно казано, в действителност не е точно така. 🫠

Независимо дали в момента се борите с Hubstaff или се колебаете дали това е подходящият инструмент за вас, сте на правилното място! Прочетете всичко, което трябва да знаете за Hubstaff, преди да го закупите, както и 10 от най-добрите му алтернативи.

Какво е Hubstaff?

Проследяване на времето в Hubstaff

Hubstaff е софтуер за проследяване на времето, отделено за проекти, който помага на екипите да управляват работната си сила чрез функции, базирани на времето, включително отчети, GPS проследяване, табели за отчитане на работното време и фактуриране. Пет различни продукта съставляват цялата платформа за управление на работната сила на Hubstaff:

Hubstaff Time за основно проследяване на времето и отчети

Hubstaff Desk за работни графици, доказателства за работа и проследяване на URL адреси

Hubstaff Field за за управление на екипа на място

Hubstaff Tasks за общо управление на проекти

Hubstaff Talent за привличане на дистанционни работници

Всеки продукт има отделен ценови план. И макар че приложенията им варират леко, всички те се поддържат от същите четири стълба: проследяване на времето, мониторинг на служителите , управление на работната сила и управление на проекти — но първите три категории са тези, в които Hubstaff наистина блести. В тези четири категории има множество функции. Някои от най-популярните са:

Проследяване на времето на различни устройства

Автоматизирани онлайн табели за отчитане на работното време

Отчитане на времето и анализи

URL адрес на служителя, дейност, екранна снимка и мониторинг на приложенията

Инструменти за планиране на графика и ефективност на служителите

GPS проследяване

Проследяване на заплатите и фактурите

Но преди да започнете да въвеждате фирмената карта в страницата за фактуриране на Hubstaff, е важно да имате предвид неговите ограничения и предизвикателства.

Ние обичаме да повишаваме производителността толкова, колкото и всеки друг, но на каква цена? Имайте предвид, че продукт като Hubstaff, който може да прави екранни снимки на мониторите на вашите служители на всеки 10 минути, да разкрива историята на търсенията и да проследява активността на мишката, може да предизвика неудобство у някои членове.

Този вид данни за времето могат да бъдат много полезни за откриване на пропуски в производителността и за въвеждане на положителни промени, за да ги запълните, но има и други начини за наблюдение на времето през деня, които просто не създават усещането за „Големия брат“.

Освен това, Hubstaff няма ключови функции за управление на проекти, включително няколко ключови изгледа на работния процес, възможности за сътрудничество, инструменти за мозъчна атака, редактор на документи и други.

Да не говорим, че е скъп! Ако сте в екип от повече от двама души, ще бъдете принудени да използвате плана Time Pro на Hubstaff, който започва от 8,33 долара на потребител на месец.

За щастие, не е нужно да се примирявате с това! Можете да преодолеете всички пречки на Hubstaff, като инвестирате времето си в една от най-добрите алтернативи. 🙂

10-те най-добри алтернативи на Hubstaff, които да опитате веднага

Правилното управление на времето по проектите е много повече от просто проследяване на работното време на вашите служители. Това, което правите с информацията, е това, което прави разликата. Вместо да следите всяко тяхно движение, инвестирайте времето и енергията си в алтернатива на Hubstaff, която може да направи повече с времето, което проследявате!

Лесно проследяване на времето и свързване на записите с задачи или подзадачи

ClickUp е единствената всеобхватна платформа за продуктивност, създадена за екипи от различни индустрии, за да консолидира тяхната работа в една динамична база от знания. Богатият набор от функции за спестяване на време е проектиран да оптимизира процесите, да съгласува екипа по отношение на целите и да поддържа курса, включително персонализирани табла, глобален таймер и над 15 високо визуални изгледа на работния процес, за да управлява продуктивността от всеки ъгъл.

Независимо дали преоценявате приоритетите на ежедневните си задачи, коригирате графиците на проектите, за да се вместите в бюджета, или фактурирате клиент, ClickUp прави всичко това лесно и ефективно.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Може да е необходим период на адаптация, за да се научите да използвате богатия набор от функции на ClickUp.

Някои изгледи все още не се предлагат в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 5 долара на месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Business Plus : 19 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с ClickUp за персонализирана цена

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (5510+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3510+ отзива)

2. nTask

чрез nTask

nTask е софтуер за съвместно управление на задачи и проекти, който помага на екипите да управляват проекти, задачи, ресурси, комуникация и др. Той предоставя на потребителите възможност да следят работната си натовареност с помощта на усъвършенствани инструменти за организиране на задачите, като персонализирани списъци и контролни списъци.

Автоматичният инструмент за проследяване на времето на nTask работи на заден план. Щом таймерът спре, системата записва минутите/часите.

Собствениците и администраторите на работни пространства могат да видят колко часа са отделили членовете на екипа за изпълнение на дадена задача. Индивидуалните часове, отработени по задачата от конкретен ресурс, могат да се видят просто с кликване върху стрелката до името му.

Ако сте забравили да спрете таймера, не се притеснявайте! Собствениците на задачи и проекти, администраторите на работни пространства и собствениците на работни пространства имат възможност да редактират и добавят време.

Най-добрите функции на nTask

Специализирани работни пространства за по-добро управление на задачите

Планиране на ресурсите и разпределение на задачите

Диаграми на Гант и зависимости между задачите

Финансови настройки в проектите

Ограничения на nTask

Прикачването на големи файлове при споделяне отнема повече време от обичайното

Подходящ само за екипи с по-малко от 50 членове.

Цени на nTask

Премиум : Започва от 20 $/месец за 5 потребители

Бизнес : Започва от 60 $/месец за 5 потребители

Enterprise: Свържете се с nTask за цени

Оценки и рецензии за nTask

Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

G2: 4. 4/5 (10+ отзива)

3. Clockify

чрез Clockify

Clockify е софтуер за проследяване на времето, създаден да ви помогне да управлявате работното си време и да свършите повече за по-малко време. Подходящ е за индивидуални фрийлансъри, екипи и фирми от всякакъв мащаб.

Уникална функция, която Clockify предлага, е промяната на началната точка на таймера. Например, ако сте забравили да стартирате таймера в началото на деня, можете ръчно да коригирате началната точка, за да отразите кога сте започнали работа. Тази функция е особено полезна за тези, които нямат навика да следят времето. В резултат на това не надценявате клиентите си и не работите повече часове, отколкото трябва!

Най-добрите функции на Clockify

Приложения за Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux, iOS и Android

Режим „Киоск“ за отчитане на работното време чрез споделено устройство

Графики и разбивка на дейностите на таблата за време

Блокиране на часове в календарите с едно кликване

Ограничения на Clockify

Екипите може да се нуждаят от обучение, за да се запознаят с всички негови функции.

Липсва лесен за ползване интерфейс

Цени на Clockify

Basic : 3,99 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Стандартен : 5,49 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Pro : 7,99 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: 11,99 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Clockify

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Clockify!

4. Toggl Track

чрез Toggl Track

Toggl Track е полезен инструмент за фрийлансъри, които искат да бъдат в крак с задачите си. С възможността да проследяват времето, прекарано в задачите, те могат лесно да измерват и анализират работния си процес. (Което им помага да вземат информирани решения за това, на какво да отделят повече или по-малко време!)

В резултат на това фрийлансърите могат да повишат ефективността си, като създават повторяеми шаблони и процеси за проекти въз основа на данните за задачите си.

Чрез използването на интуитивни табла и отчети, Toggl Track предоставя лесен начин за визуализиране и разбиране на времето, прекарано за всяка задача. Това помага на фрийлансърите да управляват по-добре работния си процес и да максимизират производителността си, което може да има пряко влияние върху успеха на бизнеса.

Проследявайте времето с интеграцията на Toggl Track и ClickUp !

Най-добрите функции на Toggl Track

Над 100 интеграции с разширения за браузърите Chrome и Firefox

Обобщени, подробни и седмични отчети

Исторически тарифи за фактуриране

Фиксирани безплатни проекти

Ограничения на Toggl Track

Членовете на безплатния план не могат да закрепят най-често използваните времеви записи за лесен достъп.

Не е подходящ като самостоятелен инструмент за управление на задачи.

Цени на Toggl Track

Екип : 9 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Бизнес: 15 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Toggl Track оценки и рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

G2: 4,6/5 (над 1000 отзива)

5. Everhour

чрез Everhour

Everhour е платформа за проследяване на времето и управление на ресурсите, създадена да помага на екипите да бъдат организирани, да си сътрудничат по-лесно и да увеличат общата си продуктивност.

Той разполага с прости, интуитивни интерфейси за ръчно проследяване на времето, разпределяне на ресурсите между проектите, автоматизиране на фактурирането, бюджетиране на проекти и др. Използвайки гъвкавия набор от инструменти на Everhour, можете да оптимизирате процесите в организацията си, без да жертвате видимостта или контрола.

Друг пример за използване на функциите за проследяване на времето на Everhour е категоризирането на стандартните видове отпуски. Това помага на бизнеса да управлява работната си сила и да гарантира, че разполага с необходимия персонал, когато служителите отсъстват за седмици или месеци. Например, мениджърите могат да използват тези категории, за да преценят колко служители ще бъдат на разположение всеки месец, което им позволява да планират по-добре проектите и да предвидят натоварването.

Проверете интеграцията на Everhour и ClickUp !

Най-добрите функции на Everhour

Настройки на бюджета и разходи за труд

Планиран срещу отчетен напредък по задачите

Обобщаващи диаграми

Регистриране и одобряване на работното време

Ограничения на Everhour

Липса на разширени възможности за персонализиране на обобщенията за времето в сравнение с другите алтернативи на Hubstaff в този списък.

Липсват категории за време за по-добро проследяване на времето на служителите

Цени на Everhour

Безплатно

Lite : 5 $/потребител на месец, започвайки от 2 потребители

Екип: 8 $/потребител на месец, започвайки от 5 потребители

Оценки и рецензии за Everhour

Capterra: 4,7/5 (над 300 рецензии)

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

6. DeskTime

чрез DeskTime

DeskTime проследява производителността на служителите, така че мениджърите, екипите и служителите да могат да измерват своето представяне и да идентифицират тенденции. Платформата събира данни за времето, което те прекарват в различни задачи и приложения.

Софтуерът за проследяване на времето предлага и различни инструменти, които помагат на мениджърите да идентифицират области, в които служителите могат да направят положителни промени, за да насърчат по-добра производителност. Системата с точки стимулира служителите да останат продуктивни, а проследяването на здравето и благосъстоянието насърчава по-здравословен баланс между работата и личния живот.

Най-добрите функции на DeskTime

Проследяване на URL адреси и приложения

Таймер Pomodoro

График на смени

Персонализирани отчети

Ограничения на DeskTime

Не е подходящ за екипи, които изпълняват задачи извън екрана.

Ограничени основни функции в безплатния план

Цени на DeskTime

Lite : Безплатно само за 1 потребител

Pro : 6,42 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Премиум : 9,17 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: 18,33 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за DeskTime

Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

7. Harvest

чрез Harvest

Harvest е инструмент за проследяване на времето, който помага на бизнеса и екипите да следят работното си време, проектите и бюджетите си. С Harvest потребителите могат лесно да проследяват часовете, прекарани в задачи, да преглеждат времевите разписания в реално време, да генерират фактури с лекота и да управляват разходите си по-ефективно.

Потребителите имат възможност да проследяват времето от браузъра, настолния компютър или мобилното си устройство. Това позволява на служителите да записват точно времето, което прекарват в различни задачи, дори когато са извън офиса. Това може да помогне за идентифициране на неефективности и области, в които се губи време, което позволява на мениджърите да оптимизират графиците си.

Най-добрите функции на Harvest

Отчети за капацитета, за да разберете натоварването на екипа

Интеграции с PayPal и Stripe за онлайн плащане на фактури

Персонализирани напомняния за последователно проследяване на времето

Табла за време и проекти

Ограничения на Harvest

Липса на функция за групово разпределяне на времето за работодатели, които работят с няколко фрийлансъри

Безплатният план включва само едно място и два проекта ( разгледайте тези алтернативи на Harvest ).

Цени на Harvest

Безплатно : 1 място, 2 проекта

Pro: 10,80 $/месец на място, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Harvest

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

G2: 4. 3/5 (700+ отзива)

8. Time Doctor

чрез Time Doctor

Бизнесите, екипите и отделните лица могат да проследяват и оптимизират работните си процеси с Time Doctor, специален софтуер за проследяване на времето. Потребителите могат да вземат информирани решения за ежедневните си дейности въз основа на подробна информация за това как прекарват времето си.

С Time Doctor потребителите могат да създават персонализирани известия, да разделят проектите на задачи и подзадачи, да категоризират задачите, да задават времеви ограничения за дейностите, да анализират нивата на производителност с подробни отчети и др. Разширените функции на Time Doctor позволяват на бизнеса да подобри ефективността, да намали загубите и да повиши производителността.

Разгледайте интеграцията на ClickUp и Time Doctor !

Най-добрите функции на Time Doctor

Приложение за баланс между работата и личния живот за наблюдение на отчитането на работното време и натоварването на служителите

Снимки на екрана, записи на екрана и нива на активност

Достъп за вход на клиент

Проследяване на времето офлайн

Ограничения на Time Doctor

Мониторингът на екрана може да заснеме лична информация, когато прави случайни снимки на екрана.

Липсват вградени инструменти за управление на проекти в сравнение с другите алтернативи на Hubstaff в този списък.

Цени на Time Doctor

Основен : 70 $/потребител на година

Стандартен : 100 $/потребител на година

Премиум: 200 $/потребител на година

Оценки и рецензии за Time Doctor

Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

G2: 4. 4/5 (300+ отзива)

9. Paymo

чрез Paymo

Paymo е инструмент за проследяване на времето, който позволява на бизнеса да следи колко време прекарват служителите в различни задачи, проекти и клиенти. Например, автоматизираните отчети на Paymo предоставят в реално време обзор на дейността на служителите и отработените часове, което позволява на мениджърите да вземат информирани решения за разпределението на ресурсите и бюджетирането.

Чрез използването на данните от времевия регистър клиентите могат да получават точни фактури, което може да доведе до подобряване на взаимоотношенията с клиентите и по-големи приходи. Инструментът за проследяване на времето Paymo може да се използва и за проследяване на фактурираното и нефактурираното време, което позволява на фирмите да разберат по-добре разходите си и да оптимизират ценообразуването.

Като цяло, инструментът за проследяване на времето Paymo предлага набор от функции, които могат да помогнат на бизнеса да подобри производителността си, да повиши ефективността си и да оптимизира процесите си по фактуриране и отчитане.

Най-добрите функции на Paymo

Уиджет за Mac, Windows и Linux

Настройки за персонализиране на времевата карта

Карти за отчитане на работното време на членовете на екипа

Прогнози за проекти и фактуриране

Ограничения на Paymo

Няма разширено управление на задачите в безплатния план

Интеграции, достъпни само в платените планове

Цени на Paymo

Безплатно

Стартово ниво : 4,95 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Малък офис : 9,95 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Бизнес: 20,79 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Paymo

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

G2: 4,6/5 (над 500 отзива)

10. Timely

чрез Timely

Timely е приложение за продуктивност, което е най-подходящо за дистанционни работници, за да идентифицират тенденциите в продуктивността по време на работа. То е проектирано да опрости начина, по който хората организират работата и графиците си. С Timely можете лесно да проследявате времето си за всеки проект с само няколко кликвания.

Приложението предлага и допълнителни ключови функции, като подробни инструменти за отчитане, инструменти за бюджетиране и проследяване на целите в реално време. Това ви позволява лесно да следите колко време отделяте на всеки проект или задача и да идентифицирате областите, които могат да бъдат подобрени, за да увеличите производителността. Освен това, то се интегрира с популярни услуги като Google Calendar, Quickbooks, Azure и други, за да направи управлението на проекти по-лесно от всякога.

Повечето софтуери за проследяване на работното време на служителите са предназначени за наблюдение на служителите по отношение на използването на приложения и компютри. Ако имате политика за работа против наблюдение, този софтуер е за вас!

Най-добрите функции на Timely

Преглед на плана на проекта в реално време, за да се предотвратят предстоящи предизвикателства

Проследяване на работния процес за наблюдение на конкретни задачи

Автоматични времеви разчети за точно фактуриране

Проследяване на работната активност във фонов режим

Ограничения на Timely

Проблемите с производителността на изкуствения интелект създават повече работа на потребителите за отстраняване на неизправностите.

Точността на времето може да бъде проблем, ако променяте часови зони.

Ценообразуване на Timely

Стартово ниво : 9 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Премиум : 16 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Неограничен: 22 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Актуални оценки и рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

G2: 4,8/5 (над 200 отзива)

Изградете доверие и повишете производителността с ClickUp

Честно казано, този списък е само малка част от най-добрите алтернативи на Hubstaff. Но няма нужда да продължавате да търсите най-добрия софтуер за отчитане на работното време, когато ние ви предлагаме шампиона. 🏆

ClickUp е единственото решение за продуктивност, което може да ви помогне да спестите време, да подобрите производителността и да увеличите печалбата във всички области! С стотици функции за спестяване на време, това е идеалната алтернатива на Hubstaff за всеки екип.

Визуализирайте задачите си с над 15 изгледа в ClickUp, включително Списък, Табло и Календар.

Получете достъп до неограничен брой задачи, множество изгледи на проекти, гъвкаво проследяване на времето и много други, като се регистрирате в ClickUp още днес и вижте как производителността ви достига нови висоти. 🏔