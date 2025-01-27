10+ най-добри алтернативи и конкуренти на Clockify за 2025 г.

Времето да започнете да работите върху управлението на времето е винаги точно сега. Но как измервате производителността? Измервате ли производителността на екипа, времето, прекарано по проекти, или действителните работни минути?

За много организации това е мястото, където софтуерът за онлайн отчитане на работното време става незаменим, а един от най-популярните инструменти е Clockify. Въпреки това, не всички са фенове на този инструмент, което кара много хора да се питат кои са някои алтернативи на Clockify, които да се имат предвид?

За щастие, сте попаднали на най-добрия списък с алтернативи на Clockify. Анализираме и разглеждаме подробно основните инструменти за отчитане на работното време, които трябва да познавате през 2023 г. и след това.

Но преди да преминем към 10+ най-добри алтернативи на Clockify, нека разгледаме по-отблизо Clockify и защо някои обмислят промяна.

Какво е Clockify?

Отчитане на времето в Clockify

Clockify е приложение за отчитане на работното време, което ви позволява да следите работата, извършена по различни проекти, независимо дали става въпрос за работни часове, седмични дейности в табел за отчитане на работното време или отчитане на работното време от споделено устройство.

Този онлайн инструмент за отчитане на времето няма ограничение за броя на потребителите в приложението и предлага стабилен безплатен план завинаги. Clockify предлага подробни отчети за времето, използвано за различни проекти, така че всеки да знае точно кой какво е направил и за колко време.

Предимства

Има силен безплатен план

Всеки, който има разрешение, може да разглежда подробни отчети и да прикачва фактури директно.

Лесен за внедряване, управление и проследяване на производителността

Недостатъци

Някои потребители съобщават, че софтуерът често „забива“ при тях.

Налична е ограничена поддръжка

Функциите могат да бъдат ограничени в безплатния план.

Цени

Безплатно

Базов : 3,99 $ на потребител на месец

Стандартен : 5,49 $ на потребител на месец

Pro : 7,99 $ на потребител на месец

Enterprise: 11,99 $ на потребител на месец

Оценки и рецензии

Топ 10+ алтернативи на Clockify

Лесно проследявайте времето и свързвайте записите с задачи или подзадачи

ClickUp е инструмент за отчитане на времето за проекти с множество динамични функции, което го прави една от най-добрите алтернативи на Clockify на пазара. За начало, ClickUp позволява на потребителите да отчитат времето отвсякъде чрез всяко устройство – всичко това чрез неинвазивен изскачащ прозорец или чрез разширението за браузъра Chrome.

Възможно е също да регистрирате времето в движение или да стартирате и спирате таймери от всяко устройство, за да получите най-точното регистрирано време. Лесно минимизирайте или разширете инструмента за отчитане на времето, за да получите повече подробности, да го присвоите на задача или подзадача или да го присвоите на конкретни потребители в ClickUp.

Проследяването на фактурираните минути в ClickUp е лесно за регистриране и делегиране на потребители.

Най-хубавото е, че можете да синхронизирате всичките си времеви разписания от други приложения, които сте използвали преди, в ClickUp. Това ви улеснява да табулирате цялото време, инвестирано в минало или настоящо проект, така че да не жертвате нищо при изчисляването му.

Дългият списък с интеграции на ClickUp означава, че разполагате с инструмент за продуктивност, който може да се синхронизира с настоящите ви системи, така че да не губите време с прехвърляне между системи. Освен това, персонализацията на ClickUp позволява на потребителите да създават подробни отчети за отчитане на времето, за да измерват очакваното време, работните часове и отчитането на времето.

Таблицата за отчитане на работното време в ClickUp може да се персонализира според вашите специфични нужди.

Функции за отчитане на работното време в ClickUp

Бележки и етикети : Категоризирайте, етикетирайте и анотирайте отследяваното време в ClickUp

Сортиране и филтриране : Подредете отследяваното време по дата, статус, етикети и отговорни лица.

Rollup : Получете обща сума на цялото време, прекарано в задачи или подзадачи.

Фактурируемо : Определете регистрите за отчитане на времето като фактурируеми минути за проследяване на разходите.

Създавайте персонализирани отчети : Създавайте подробни отчети или времеви таблици и ги персонализирайте според нуждите си.

Разширение за Chrome ClickUp Time Tracking : Отчитане на времето на настолен компютър или мобилно устройство, или отчитане чрез уеб браузър, за да свържете времето с всяка задача или подзадача.

Шаблони за блокиране на време и шаблони за времеви разписания

Цени

Безплатно

Неограничен : 7 долара на месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за подробности

Оценки и рецензии

2. TMetric

Чрез TMetric

Друг инструмент за отчитане на работното време, който е в списъка ни с алтернативи на Clockify, е TMetric. Тази мощна система ви позволява да изпълнявате всички функции за отчитане на работното време, от които се нуждаете, без да плащате нито стотинка. Можете да следите данни, които включват:

Фактурирано време

Време, прекарано в различни проекти (страхотна функция за фрийлансъри !)

Платен отпуск

Статистика за управление на екипа

Ако искате да получите обща представа за това как се изразходва времето в организацията, която управлявате, има няколко продукта, които го правят толкова добре, колкото TMetric.

Цени

Безплатно : 0 $ на месец

Професионална : 5 долара на месец

Бизнес: 7 долара на месец

Оценки и рецензии

3. Harvest

Чрез Harvest

Служителите, които използват приложението за отчитане на работното време Harvest, могат да въведат цялата си седмична работа наведнъж или да отчитат времето си постепенно. Те трябва да изберат този вариант, който е най-лесен за тях и е най-подходящ за това, което се опитват да постигнат.

Освен това Harvest предлага и някои други функции, за които си струва да знаете, включително:

Forecast: Приложение, което позволява на работодателите да планират цялата седмица на служителите си предварително.

Автоматични напомняния за подаване на времеви отчет

Лесно се интегрира с други инструменти като Quickbooks, Google Calendar и Slack.

Цени

Безплатно

Pro: 12 долара на месец за работно място

Оценки и рецензии

Разгледайте тези алтернативи на Harvest!

4. Apploye

Чрез Apploye

Apploye е софтуер за отчитане на работното време, който предлага възможности за наблюдение на служителите. Той предоставя широка гама от функции, които ви позволяват да извлечете максимума от ограниченото си време, да проследявате текущите задачи, да генерирате фактури за клиенти и да изчислявате отработените часове на служителите. Освен това предлага уникални функции като живо предаване, моментални екранни снимки, таймер Pomodoro и др.

Най-забележителните функции на Apploye включват следното:

Функции за дистанционно наблюдение на служителите : Снимки на екрана, използване на приложения и проследяване на URL адреси.

Отчети и табло: Сравнение на базата на производителността, отчети за активността и продуктивното време, експортиране на отчети.

Управление на проекти и задачи: регистриране на времето по задачи, създаване на множество задачи в рамките на проекти, бюджети на проекти, добавяне на хора и разрешения.

Цени

Solo : 4 долара на потребител на месец

Стандартен : 5 долара на потребител на месец

Премиум : 6 долара на потребител на месец

Elite: 7 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии

5. nTask

Чрез nTask

Популярен избор в този списък с алтернативи на Clockify е nTask. Този инструмент за отчитане на времето е една от по-впечатляващите опции, благодарение и на интеграцията си със софтуер за управление на проекти. Той предлага функции, които не можете да получите с други инструменти за отчитане на времето, и всичко това на разумна цена.

Колкото повече плащате за плана си, толкова повече функции ще са ви достъпни. Въпреки това, някои хора са напълно доволни да използват безплатния план колкото се може по-дълго.

Струва си да отбележим, че някои от платените планове предлагат функции като мобилното приложение nTask, най-простите времеви разписания за вашата компания и интеграция на данни от трети страни от повече от 100 различни приложения за отчитане на времето и разходите.

Цени

Основен план: Безплатен

Премиум план: 3 долара на потребител на месец

Бизнес план: 8 долара на потребител на месец

План за предприятия: Цените се определят индивидуално за всеки отделен случай.

Оценки и рецензии

6. Everhour

Чрез Everhour

Движението за дистанционна работа е тук и една от най-добрите алтернативи на Clockify, която разчита на своите онлайн функции за отчитане на времето, е Everhour. Обикновено софтуерът за отчитане на времето се използва най-добре за дистанционни екипи, така че те да могат ефективно да регистрират часовете си, независимо от това къде работят по света.

Едно нещо, което някои хора отбелязват, че не им харесва в Everhour, е, че нямат мобилно приложение за Android. Освен това, в момента не позволяват проследяване на времето офлайн.

Това означава, че част от отчитането може да се наложи да се извършва чрез Excel таблици, ако се извършва офлайн. Все пак има и някои други доста впечатляващи функции.

Проследяване на бюджета на проекта

Мениджърите могат да заключват работните часове на служителите (полезно, когато служителите забравят да отбележат края на работния си ден).

Лесно планиране на ресурсите там, където са необходими

Цени

Екипен план: 8,50 $ на потребител на месец (започва от 5 потребители)

Оценки и рецензии

7. Toggl

Чрез Toggl

Друг инструмент за отчитане на времето е Toggl, който е една от по-популярните алтернативи на Clockify в нашия списък. Мониторингът на производителността в реално време е от съществено значение за управлението на ресурсите и отчитането на фактурираните часове, а Toggl може да направи точно това.

Функциите за управление на ресурсите позволяват на мениджърите да знаят върху какво работят техните служители – дали работата е твърде малко или твърде много. Софтуерът за отчитане на времето като Toggl позволява на ръководителите на екипи да проверяват своите служители, за да се уверят, че те имат наистина управляемо количество работа – особено за отдалечени екипи.

Това е най-добрият начин да се гарантира отговорността на целия екип и да се получи по-добра представа за производителността на служителите. Една от най-важните функции за потребителите на Toggl е функцията за идентифициране на неактивното време, която работи по-ефективно от управлението на работните часове.

Този инструмент за отчитане на времето дава на ръководителите на екипи информация за това кои потребители в момента са в режим на бездействие и не използват компютрите си. След това той може да отчита времето чрез използването на компютъра в сравнение с минутите в режим на бездействие, за да го сравни с общия брой отчетни часове. Макар че това може да е малко инвазивно за вътрешни екипи, то може да е идеално за аутсорсинг, където точното отчитане на времето е по-важно.

Цени

Безплатно : До 5 потребители

Стартово ниво : 9 долара на потребител на месец

Премиум : 18 долара на потребител на месец

Enterprise: Възможност за персонализирани цени

Оценки и рецензии

8. TSheets (Intuit Quickbooks)

Чрез Quickbooks

TSheets, който вече е част от Intuit Quickbooks, е една от по-популярните алтернативи на Clockify за отчитане на времето, защото ви позволява да прехвърляте интегрираните си данни от Clockify. Основните му функции улесняват избягването на ръчното въвеждане на времето за отчитане на работните часове, така че можете лесно да преминете от Clockify.

GPS проследяване и гео-ограждане са две функции за проследяване на времето на TSheets, които позволяват проследяване на времето, прекарано от служителите в офиса, което е удобно за екипи, работещи дистанционно, но също така идващи в офиса.

Мениджърите проследяват производителността на служителите и приемат само данни за отчетеното работно време в определени географски граници (действителния офис). Това предотвратява проследяването на времето на служителите на неизвестни места, когато се изисква от тях да бъдат в офиса или по време на определени работни часове.

Също така е много по-лесно да получите подробен отчет, за да управлявате извънредния труд и да получите по-добра представа за производителността на служителите.

Цени

ProAdvisor : Безплатно (1 акаунт)

Премиум : 8 долара на потребител на месец (плюс 20 долара базова такса на месец)

Elite: 10 долара на потребител на месец (плюс 40 долара базова такса на месец)

Оценки и рецензии

9. Time Doctor

Чрез Time Doctor

Ако все още търсите алтернатива на Clockify, която да има всички функции, от които се нуждаете, не можете да сгрешите с Time Doctor. Те имат всичко, от което може да се нуждаете при отчитане на времето, включително:

Предупреждения за разсейване на служителите

Снимки на екрана и мониторинг на нивото на активност

Опции за онлайн изчисляване на заплати

Проследяване на времето (онлайн и офлайн)

Time Doctor може да ви помогне да опростите изчисляването на заплатите и да управлявате всеки проект много по-лесно. Ако се нуждаете от помощ при управлението на служителите си, Time Doctor е правилният избор.

Цени

Базов : 70 долара на потребител на година

Стандартен : 100 долара на потребител на година

Премиум: 200 долара на потребител на година

Оценки и рецензии

10. Timely

Чрез Timely

Това приложение за отчитане на времето, Timely, има повече от 5000 клиенти, които използват подробните му отчети за производителността за изключително точно отчитане на времето. Timely е една от популярните алтернативи на Clockify, защото може да намали времето, прекарано в отчитане на времето, с до 75%.

Измерването на производителността на служителите, проследяването на фактурираните часове и други функции за отчитане правят Timely фантастичен онлайн инструмент за проследяване на времето. Това приложение също така следи бюджетите на вашите проекти чрез подробни отчети.

Можете да намалите усилията и времето, които трябва да посветите на изчисляването на такива неща, и да преминете към следващата задача. Освен това, отчетите, които се изготвят от Timely, улесняват проследяването на това как се изразходва всяка минута, така че винаги знаете как да следите какво правите.

Цени

Build : 20 долара на месец (включени 100 SMS на месец)

Elevate : 30 долара на месец (включени 200 SMS на месец)

Innovate: 35 долара на месец (включени 300 SMS на месец)

Оценки и рецензии

11. Timecamp

Чрез Timecamp

Отдалечените екипи и свободно практикуващите работници се насърчават да разгледат Timecamp. Той позволява използването на блокиране на времето по начини, които същите тези хора никога не са могли да правят преди. Ето някои неща, които трябва да знаете за Timecamp:

Можете да го използвате както в уеб, така и чрез приложение.

Работните часове могат да бъдат одобрени автоматично, ако желаете.

Клиентите могат да получават информация за това как се развива проектът им в реално време.

Цени

Безплатен план завинаги

Базов : 6,30 $ на потребител на месец

Pro : 9 долара на месец за потребител

Enterprise: Свържете се с нас за повече подробности

Оценки и рецензии

Разгледайте тези алтернативи на TimeCamp!

Защо хората се отказват от Clockify?

Clockify запазва първото място за много потребители в тази област, но му липсват някои функции, което кара хората да търсят по-добри алтернативи. Clockify предлага атрактивен безплатен план и следи добре времето, но има някои недостатъци в други области.

Например, поддръжката на платформата и прекъсванията в работата й водят до прекъсвания в услугата, които са наистина трудни за преодоляване или възстановяване на важно отчетено време. За по-малките предприятия и групи това може да не е голям проблем. Въпреки това, може да бъде трудно, ако работите с много служители и се сблъскате с прекъсване или трябва да обновите страницата, за да се покаже правилното отредено време на таймера.

Макар да е полезен за основни нужди, той не разполага с надеждна функция за сътрудничество, която да събира времето на няколко потребители в един проект. Освен това липсва всякакъв вид достъп, който да позволява на потребителите да работят по повече от една дейност, без да преименуват задачите или потребителите.

Отчетите на Clockify са подробни, но могат да изискват повече ръчна работа от очакваното.

Clockify също има проблеми с всякакъв вид автоматизация на отчитането на времето, която знае кога времето се припокрива в различни записи. Това означава повече ръчно отчитане на времето и редактиране на времеви разписания или отчети.

Потребителите се налага да изпълняват някои трудоемки задачи, като прехвърляне на седмични времеви разписания всяка седмица, докато други намират за трудно да разбиват проектите вместо клиентите.

Като цяло, Clockify е чудесен инструмент в най-простата си форма – отчитане на времето. Ако обаче не сте малка фирма или имате нужда да интегрирате отчитането на времето в софтуер за управление на задачи или проекти, алтернативите в нашия списък, като ClickUp, са най-добрият избор за вас.

Като цяло, има много опции, от които можете да избирате, що се отнася до алтернативите на Clockify. Много от тях са изключително полезни и предлагат повече предимства, отколкото приложението Clockify би могло да предложи.

Ако сте готови да преминете към нещо ново след Clockify, може да обмислите инструмент като ClickUp, който не само следи времето, но и се интегрира с вашите проекти.