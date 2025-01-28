10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време за фрийлансъри през 2025 г.

През годините фрийлансът е една от най-търсените професии, особено по време на пандемията и след нея.

Всъщност, проучване на UpWork разкри, че 17% от анкетираните, което се равнява на 9 милиона работници в САЩ, са по-малко мотивирани да се върнат в офиса и вместо това обмислят да работят на свободна практика от дома си. Тъй като все повече работници възприемат тази нагласа, „Голямото напускане“ се превърна в икономическа тенденция.

Това допълнително увеличи популярността на работата на свободна практика, тъй като този тип труд предлага по-голяма гъвкавост в сравнение с типичната работа от 9 до 5. Но с тази гъвкавост идват и повече допълнителни отговорности за вас като фрийлансър.

Ще трябва да търсите активно възможности, да управлявате работната си натовареност и проектите си и да следите самостоятелно отработените часове. Тук на помощ идват софтуерът за отчитане на работното време и инструментите за управление на проекти.

Както фрийлансърите, така и работодателите могат да използват тези инструменти, за да управляват работата си и да отчитат часовете си. В тази статия ще разгледаме предимствата на приложенията за отчитане на работното време за фрийлансъри и 10 от най-добрите инструменти, които можете да използвате за управление на фрийланс работата си.

Предимства на софтуера за отчитане на работното време за свободни професионалисти

На пазара има толкова много автоматични приложения за отчитане на работното време за свободни професионалисти с различни функции, че не е чудно защо. Софтуерът за отчитане на работното време помага както на свободни професионалисти, така и на работодатели, както следва:

Автоматизира процесите по отчитане на времето : Автоматично следи времето чрез бутони за отчитане на времето, ръчно редактиране или въвеждане на обхвата на отработеното време.

Оптимизиран работен процес чрез интеграции : Възползвайте се от интеграцията с трети страни, за да създавате директно фактури за отработените часове с едно натискане на бутон.

Отчитане на времето : Управлявайте проекти и генерирайте анализи, като създавате подробни отчети за отработените часове от служители и свободни професионалисти.

Оптимизирана обработка на заплатите: Създавайте точни фактури по-бързо

Повишена производителност: Екипите, които ефективно проследяват и управляват работните часове, могат значително да намалят разходите за работна ръка и да подобрят ефективността.

„Работодателите трябва да знаят как да планират не само финансите, но и времето. Когато времето, прекарано в работа от всички членове на екипа, се управлява правилно, това се превръща в съответствие на бюджетните разходи и постигане на целите за печалба.“ —Колин Палфри, главен маркетинг директор на Crediful

Ключови функции, които да търсите в приложение за отчитане на работното време

В интернет има безброй приложения за отчитане на работното време, така че какви функции трябва да търсите в най-добрия софтуер за отчитане на работното време за фрийлансъри?

Ето няколко ключови функции, които трябва да имате предвид:

1. Точно проследяване на времето

Най-важната характеристика на инструмента за отчитане на работното време е способността му да отчита точно началото и края на работното време.

В повечето случаи работодателите се интересуват от това, какво прави служителят по време на работното си време и какви уеб приложения използва. Активното и неактивното време също се отчитат, тъй като работодателите се стремят да максимизират и възнаграждават ефективността.

Записвайте точно времето, прекарано в задачи и проекти в ClickUp.

2. Таблици за отчитане на работното време

Инструментите за проследяване на времето, които предлагат онлайн времеви разписания, предоставят инструмент за управление, с който можете да генерирате отчети за времето, да работите ефективно и да проследявате времето за конкретни проекти.

Тези времеви разчети трябва да са достъпни и в PDF, CSV или Excel формат.

Някои фрийлансъри оставят проследяването на времето на своите работодатели. Ефективните фрийлансъри обаче внимателно оценяват и валидират своите времеви разписания и повдигат въпроси пред своите работодатели при несъответствия.

Според Джейк Хил, основател на DebtHammer, „Нашата организация помага на хора, които не знаят как да управляват или да се справят с дълговете си. Това често се случва, когато бюджетирането или проследяването на разходите се провалят, затова считаме, че е важно всеки, който се занимава с бизнес, да използва платформи, които му помагат да управлява правилно паричните си потоци, разходите и бюджета си.“

Създавайте времеви разписания и следете отчетеното време в ClickUp.

Знаете ли, че можете да интегрирате инструменти на трети страни в много от предпочитаните от вас приложения за отчитане на работното време?

Приложенията за отчитане на работното време, които позволяват на фрийлансърите да интегрират приложения, разширения за приложения, програми и системи като инструменти за управление на проекти, инструменти за обработка на заплати, Google Calendar, инструменти за разработчици и инструменти за създаване на съдържание, позволяват по-плавен работен процес.

Например, фрийланс проектните мениджъри трябва да намерят най-добрите системи за отчитане на работното време, които им позволяват безпроблемно да импортират или прехвърлят отчети за фактурираните часове на фрийлансъра в счетоводни програми като Quickbooks payroll.

Свържете ClickUp с най-често използваните от вас приложения, за да оптимизирате работата си с различни инструменти и да ги съберете на едно централизирано място.

4. Разрешения и поверителност

Според Марк Пиърс, главен изпълнителен директор на Cloud Peak Law Group, „Днес хората са по-осведомени за правата си, особено когато става въпрос за нарушаване на личния живот поради напредналата технология за наблюдение на нашите онлайн дейности. Това обаче може да се реши, когато са въведени строги политики за поверителност и сигурност и те са добре комуникирани на служителите.“

Важно е да изберете инструменти за управление на проекти и отчитане на работното време, които се ангажират да защитават вашите данни.

Разгледайте тези инструменти за отчитане на работното време за малки фирми!

10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време на фрийлансъри

Въпреки че на пазара днес съществуват много приложения за отчитане на времето за фрийлансъри, всички те изпълняват най-основните функции за отчитане на времето, а някои приложения за отчитане на времето се представят по-добре от останалите по отношение на съвместимост, безпроблемна интеграция и точност.

Изборът на подходящ инструмент за отчитане на работното време зависи до голяма степен от размера на вашата организация, настоящите и бъдещите ви нужди при разрастването на бизнеса, функциите, които търсите, и бюджета ви.

За да ви улесним в вземането на най-доброто решение при избора на подходящия инструмент, съставихме списък с 10-те най-добри приложения за отчитане на работното време за свободни професионалисти, включително техните най-добри функции, ограничения, цени и отзиви.

Всеки инструмент за отчитане на работното време предлага уникален набор от функции. Разгледайте всеки един от тях, за да видите кой отговаря на вашите текущи изисквания и може да ви помогне да поддържате бъдещите си нужди, докато разширявате своя фрийланс бизнес.

Проследявайте времето, задавайте прогнози, добавяйте бележки и преглеждайте отчети за времето си отвсякъде с Global Timer на ClickUp.

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти, създаден за екипи от всякакъв размер в различни индустрии, от големи предприятия до фрийлансъри и всички останали.

Този мощен инструмент предлага напълно персонализирана платформа с стотици функции, включително вграден глобален инструмент за отчитане на времето на ClickUp, който помага на фрийлансърите да опростят работния си процес и да отчитат точно часовете си. Лесно стартирайте и спирайте отчитането на времето отвсякъде, добавяйте бележки и етикети към записите си за времето, сортирайте и филтрирайте записите за времето по етикети и получавайте обобщение на общото време, прекарано за всичките ви задачи.

А що се отнася до управлението на проекти, ClickUp ви позволява да управлявате проекти, задачи, срокове, фактурирани часове и множество клиенти – всичко на едно централизирано място.

Освен това, ClickUp може да се интегрира с над 1000 други работни инструмента, включително Gmail, Slack и други инструменти за отчитане на работното време от този списък, за да свърже безпроблемно всички най-често използвани от вас инструменти, да оптимизира работния ви процес и да ви помогне да отчитате и управлявате времето си на различни платформи.

Свържете ClickUp с други инструменти за проследяване на времето за по-ефективен работен процес.

Но този инструмент не е само за фрийлансъри, той е чудесен и за работодатели, които работят с фрийлансъри, защото предлага функции за поверителност, разрешения и гости. Като собственик или администратор на работното пространство можете просто да настроите разрешенията си и да поканите гости в конкретно работно пространство.

А за да защитите личните си данни, ClickUp ви позволява да предоставяте или ограничавате правата на гостите за достъп до чувствителна информация. Като цяло, ClickUp е един от най-добрите избори за проследяване на времето благодарение на мощните и гъвкави функции за управление на проекти, както и на богатия на функции безплатен план Free Forever Plan.

С мащабируема архитектура, атрактивен потребителски интерфейс и стотици функции, ClickUp е предпочитан инструмент за управление на проекти сред работодатели и фрийлансъри във всяка индустрия, които търсят управление на проекти, задачи, време и клиенти.

Най-добри функции

Записвайте времето в реално време или го въвеждайте ръчно, след което добавяйте бележки и етикети към вашите записи за времето в ClickUp.

Ограничения

Тъй като можете да редактирате ръчно въведените данни за времето много лесно, тази функция може да бъде както благословия, така и проклятие, ако не се контролира правилно.

Разширените възможности за персонализиране на ClickUp могат да бъдат прекалено сложни за някои потребители.

Цени

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на член/месец

Бизнес : 12 долара на член/месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии

2. Bonsai

Проследяване на времето в Bonsai

Bonsai е всеобхватно приложение за управление на бизнеса, което се грижи за вашите бизнес или фрийланс проекти от начало до край.

Той се представя като най-добрият набор от продукти за самонаети лица, който интегрира и автоматизира вашите процеси и безпроблемно управлява вашия бизнес.

Bonsai е приложение за фрийлансъри, които искат да поддържат организация в управлението на клиенти и проекти, от изготвяне на договори, функции за фактуриране и проследяване на времето и задачите до счетоводство и данъци.

Най-добри функции

В самата уеб приложение има множество шаблони за договори , оферти, фактури, обхват на работата и документи за оферти; няма нужда да търсите шаблони в останалата част от интернет.

Проследяването на времето чрез Bonsai е много лесно. То ви позволява да посочите конкретния проект и задача, върху които работите за всеки времеви диапазон.

Вграден инструмент за счетоводство, управление на паричните средства и данъци

Организирайте множество проекти и задачи в лесен за разбиране интерфейс с функция за планиране, за да сте в крак с ангажиментите си и да проверявате свободното си време.

„Счетоводството и данъците са много сложни теми, особено когато не сте добре запознати с тях. Bonsai улеснява това уравнение, особено за фрийлансърите, които тепърва започват.“ —Антъни Мартин, главен изпълнителен директор и основател на Choice Mutual

Ограничения

Вградените шаблони за отчитане на работното време не могат лесно да се персонализират според конкретните нужди на клиентите.

Цени

Стартови акаунт : 24 $/месец

Професионален акаунт : 39 $/месец

Бизнес акаунт: 79 $/месец

Оценки и рецензии

3. TimeCamp

Проследяване на времето в TImeCamp

TimeCamp е безплатно приложение за проследяване на времето, базирано в облака, което помага на проектните мениджъри да управляват задачите, отработените часове, фактурираните тарифи и фактурираните часове, както и да анализират ефективността на проекта.

За фрийлансърите TimeCamp ви помага да проследявате времето и да получите задълбочен анализ на всички ваши работни дейности и напредък за всеки клиент, като повишава ефективността, производителността и управлението на времето между различните клиенти.

Използването му е безплатно, с различни ценови опции за по-разширени функции, така че фрийлансърите могат да се възползват от основните функции на TimeCamp без допълнителни разходи!

Най-добри функции

Можете да се наслаждавате на неограничен брой потребители и проекти на настолни и мобилни устройства без никакви разходи.

Разширението Time Camp ви позволява да интегрирате работата си с Trello, Google Calendar, Monday.com, Slack, ClickUp и други!

Позволява на работодателите и служителите да проверяват и следят записите за отработеното време и отпуските.

Директно отчитане на времето към функцията за фактуриране

Позволява проследяване на времето по проекти и генериране на отчети по проекти.

Ограничения

Time Camp се гордее с безплатния си план за своите потребители. Въпреки това, функциите за отчитане не са налични в този безплатен пакет.

Цени

Безплатен план завинаги

Основен : 6,30 $ на потребител/месец

Pro : 9 долара на потребител/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

4. Time Doctor

Проследяване на времето в Time Doctor

Time Doctor е SaaS приложение за наблюдение на служители, което помага на фрийлансърите да проследяват времето, а на работодателите да генерират отчети за производителността и да наблюдават дейностите на екипа по време на работния ден.

Освен проследяването на времето, Time Doctor следи фактурирането на фрийлансърите към клиентите чрез лесно генерирани фактури, проследяване на разходите за всеки клиент и отчети за производителността, разходите и бюджета.

Най-добри функции

Създавайте дневни и седмични обобщаващи отчети за производителността с отработени часове, отворени уебсайтове и проекти и клиенти, по които сте работили.

Предоставя онлайн времеви разписания, които са напълно персонализируеми.

Записва и следи уебсайтовете и приложенията, използвани по време на работното време, което позволява на администраторите да определят производителността на служителите.

Сигнали за разсейване, които ви помагат да останете фокусирани върху задачите, които имате пред себе си.

Ограничения

Функцията за мониторинг на уебсайтове и приложения на Time Doctor може да доведе до микроуправление от страна на супервайзорите, което може да се стори неприятно на някои членове на екипа.

Цени

Основен : 70 долара на потребител/година

Стандартен : 100 $ на потребител/година

Премиум: 200 $ на потребител/година

Оценки и рецензии

5. Toggl

Проследяване на времето в Toggl Track

Toggl е приложение за проследяване на производителността и времето, което предлага Toggl track за лесно проследяване на времето, Toggl plan за планиране и управление на работата и Toggl hire за наемане на персонал въз основа на уменията.

Фрийлансърите могат да се възползват значително от Toggl Plan, тъй като той ви помага да получите цялостен поглед върху цялата си работа на едно място, като картографира списъците ви със задачи в хронологичен ред с цветни кодове, управлява ги с персонализирани статуси на задачите и крайни срокове, за да следите напредъка си и да бъдете в крак с графиците си.

Toggl за отчитане на времето на фрийлансърите помага на фрийлансърите да проучат колко работа е вложена във всеки проект, да създават фактури за отчетените часове, да проследяват проектите, които са изпълнени за всеки отчетен час, и да изпращат навременни напомняния за колко време сте работили или кога може да сте пропуснали да отчетете!

Най-добри функции

Кристално ясни отчети за това колко часа сте работили през седмицата.

Над 100+ интеграции на приложения от native интеграции, разширения за браузъри и приложения за автоматизация

Създавайте лесно фактури за вашите клиенти

Проследявайте каква дейност е била извършена за всеки отработен час.

Ограничения

По-скъп от конкурентите си, но с по-разширени функции.

Цени

Екип : 9 долара на потребител/месец

Бизнес: 15 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии

6. Clockify

Проследяване на времето в Clockify

Clockify е приложение за проследяване на времето и работни часове, което помага на фрийлансърите да проследяват часовете по проекти. То включва функции за отчитане на времето, изготвяне на отчети и управление.

Проследяването на времето в Clockify помага на фрийлансърите да проследяват времето с помощта на таймер с едно кликване, да редактират ръчно времевите регистри, когато са забравили да се регистрират за деня, и да интегрират Clockify с много проекти и програми за управление на задачи като ClickUp, Asana, Trello или Todoist.

За да получите подробен отчет за вашите клиенти, работни часове и приходи, фрийлансърите могат да експортират данните за проследяване на времето от Clockify в PDF, CSV или Excel файл.

Най-добри функции

Позволява ви да създавате проекти, да ги категоризирате по клиенти и да настройвате задачи.

Включва функция за проследяване на разходите, за да записвате фиксирани такси и други разходи по проектите.

Задайте почасови ставки за всеки служител и проект

Възможност за отчитане на работното време от споделено устройство чрез PIN код

Ограничения

Потребителският интерфейс може да бъде по-удобен и атрактивен.

Цени

Безплатно

Основен : 3,99 $ на потребител/месец

Стандартен: 5,49 $ на потребител/месец

Pro : 7,99 $ на потребител/месец

Enterprise: 11,99 $ на потребител/месец

Оценки и рецензии

7. Buddy Punch

Проследяване на времето в Buddy Punch

Buddy Punch е онлайн решение за отчитане на работното време с функции за планиране и изчисляване на заплатите.

Като уеб-базиран софтуер за отчитане на времето, Buddy Punch вярва, че инструментът за отчитане на времето за свободни професионалисти не трябва да бъде само часовник, а специален софтуер, който безпроблемно свързва отработеното време с фактурирането, издаването на фактури и изчисляването на заплатите.

Това приложение опростява проследяването на времето и изчисляването на заплатите чрез използване на кодове на задачи, персонализирани отчети и заявки за отпуск за работодатели с фрийлансъри, които могат да се възползват значително от широката гама от функции и услуги за проследяване на времето на служителите, за да наблюдават работните часове и дейностите на подизпълнителите.

Най-добри функции

Възможност за настройка на известия по имейл или мобилен телефон за наблюдение на извънредния труд на служителите

С GPS и изображения от уеб камера за влизане и излизане на всеки служител.

Опциите за влизане и излизане включват 4-цифрен ПИН код, QR кодове, разпознаване на лица или просто потребителско име и парола.

Включва десетки параметри за изчисляване на извънредния труд, за да се гарантира, че изчисленията за извънредния труд са направени правилно.

Ограничения

Администраторите могат да контролират и променят часовете на картата за отчитане на времето на фрийлансъра, без да го уведомяват за направените промени.

Цени

Стандартен: 2,99 $ на потребител/месец

Pro : 3,99 $ на потребител/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

8. Hubstaff

Проследяване на времето в Hubstaff

Hubstaff е облачен инструмент за проследяване на работата и времето на служителите, който предлага софтуер за дистанционна работа, управление на услуги на място, проследяване на времето на агенции, проследяване на времето на фрийлансъри, проследяване на времето на консултанти и много други.

Като приложение за проследяване на служителите „всичко в едно“, Hubstaff позволява на работодателите да проследяват времето, да наблюдават служителите, да управляват работната сила и да извършват гъвкаво управление на проекти.

За фрийлансърите Hubstaff помага да проследявате платените и неплатените часове в лесно за навигация приложение, да организирате клиенти и проекти за лесно фактуриране и да генерирате онлайн времеви разчети и фактури за лесно събиране на плащания от клиенти.

Най-добри функции

Включва табло за наблюдение на служителите с подробности за дневната и седмичната активност, отработените часове за седмицата и важна информация за дейностите и работата на служителите.

Генерира подробни отчети, за да знаете къде отиват парите ви и какво изразходва бюджета за вашите проекти, за ефективно планиране.

Това ви позволява лесно да премахнете неактивното време.

Значки за постижения, с които да награждавате ефективността и да повишавате морала

Ограничения

Не се поддържа на Chromebook настолни компютри

Няма интеграция с Payoneer за изчисляване на заплатите

Цени

Desk Free : Само за един потребител

Desk Starter : 5,83 долара на потребител/месец

Desk Pro : 8,33 долара на потребител/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

9. Everhour

Проследяване на времето в Everhour

Everhour е безплатно приложение за отчитане на работното време за свободни професионалисти (индивидуални лица и екипи), което помага за отчитане на работното време, определяне и контрол на бюджети, фактуриране на клиенти и изчисляване на заплати.

Фрийлансърите могат да се възползват значително от функцията за отчитане на времето на Everhour, така че да знаете колко време отнема всеки проект, с съответен преглед на фактурирането и бюджетирането за всеки клиент, за да следите ефективността на разходите или дали е време да стегнете въжетата на конкретни проекти.

Функцията за управление на задачите на Everhour позволява на фрийлансърите да виждат кои проекти са завършени, в очакване, в процес на изпълнение или в процес на одобрение в лесен за разглеждане табло.

Искате да фактурирате клиент? Everhour генерира предварително форматирани фактури, така че фрийлансърите могат лесно да изискват плащания от клиентите с едно натискане на бутон.

Everhour работи с повечето основни инструменти за управление на проекти като Asana, ClickUp, Monday, Basecamp, Jira и Notion.

Най-добри функции

Включва табло, което следи напредъка на проекта, бюджета и изразходваната сума.

Позволява ви да създавате задачи и да ги организирате в секции, за да поддържате членовете в течение с работата.

Позволява ви да проследявате разходите, свързани с работата, за възстановяване, управление на бюджета и фактуриране.

Функциите за фактуриране могат лесно да се свържат с Quickbooks, Xero или FreshBooks.

Ограничения

Невъзможност да се категоризират часовете за една конкретна задача.

Цени

Безплатно : до 5 потребители

Lite : 5 долара на потребител/месец за до 2 потребители

Екип: 8,50 $ на потребител/месец, започвайки от 5 потребители

Оценки и рецензии

„Фрийлансърите са в основата на нашата дейност. Тъй като помагаме за увеличаване на трафика и обратните връзки към уебсайтовете на нашите клиенти, платформите за управление на проекти и отчитане на работното време като Everhour ни помагат да контролираме изцяло работния процес на нашите фрийлансъри.“ —Грег Хейлърс, съосновател на JollySEO.

10. Harvest

Проследяване на времето в Harvest

На организационно ниво Harvest е лесно за използване приложение за отчитане на работното време, което позволява на потребителите да получат обща представа за бюджетите на проектите, капацитета на екипа и отчитането на разходите, както и да видят как това се отразява на рентабилността. За индивидуалните фрийлансъри Harvest е чудесен инструмент за отчитане на работното време, с който можете да покажете на клиентите си напредъка в работата си и броя на отработените часове, както и да ги сравните с периодичните фактури.

Едно от нещата, в които Harvest се отличава от останалите, е, че помага на фрийлансърите да се справят с фактурирането и плащанията. Защо? Той включва вградена система за фактуриране, проследяване на разходите и събиране на плащания благодарение на интеграцията си с PayPal и Stripe.

Harvest позволява на фрийлансърите да използват едновременно системата за отчитане на времето за различни проекти с различни тарифи, което не е възможно при повечето системи за отчитане на времето. Можете да го свържете с над 70 популярни работни инструмента като ClickUp, Slack, Google Calendar и други.

С интеграцията на ClickUp Harvest можете да синхронизирате вашите времеви записи от всяка от платформите, за да сте сигурни, че вашият работен график е актуален.

Най-добри функции

Включва персонализирани напомняния, които помагат на фрийлансърите да не забравят да отчитат времето си редовно.

Включва богат избор от визуални отчети за управление на проекти, включително отчети за времето, разделени по клиенти, задачи, екипи и проекти.

Лесно създаване на фактури и интеграция с PayPal и Stripe за лесни плащания

Интеграция с Quickbooks и Xero, за да поддържате сметките си актуални безпроблемно.

Ограничения

Липса на функция за групово присвояване на време за работодатели, които работят с няколко фрийлансъри ( алтернативи на Harvest ).

Цени

Безплатно : позволява едно място и два проекта

Pro: 12 долара на месец за работно място

Оценки и рецензии

Изборът на най-добрите приложения за отчитане на работното време може да бъде досаден, особено като се имат предвид многобройните функции, цени, предимства и рецензии, които предлагат тези стотици платформи.

За да изберете най-добрите приложения за отчитане на работното време, трябва да можете да направите обстойно проучване кои функции са най-необходими за вашия тип работа, вашия бюджет, функционалността за отчитане на работното време и дали се интегрира с популярни инструменти за управление на проекти.

Многобройните безплатни софтуери за проследяване на времето в интернет предлагат безкрайни обещания, а фрийлансърите и работодателите трябва внимателно да преценят кои платформи са най-ефективни от гледна точка на времето и разходите за техните индивидуални нужди.

Безплатните инструменти за проследяване на времето като ClickUp са от съществено значение както за самостоятелните фрийлансъри, така и за работодателите, които работят с фрийлансъри, за да управляват проекти и задачи, да записват и проследяват точно работните часове или да канят клиенти или лица за обсъждане на проекти – всичко това в една платформа.

Гост автор:

Роман Швидун е фрийланс писател. Той пише информативни статии за маркетинг, бизнес, продуктивност, култура на работното място и др. По време на повече от 10 години опит в създаването на съдържание, неговите статии са помогнали на много предприемачи да разширят бизнеса си.