Топ 11 софтуера за отчитане на работното време със скрийншоти през 2025 г.

Дистанционната работа има свои собствени предизвикателства – да останеш фокусиран, да поддържаш съгласуваност между всички и да се увериш, че работата напредва без обичайните лични срещи.

Как можете да подкрепите екипа си, за да остане продуктивен и ангажиран, независимо къде се намира?

Ето тук софтуерът за проследяване на времето със скрийншотове е полезен. Тези инструменти правят случайни скрийншотове на екрана на компютъра на потребителя, проследяват движенията на мишката и предоставят визуално доказателство за работата, като по този начин екипите носят отговорност без да е необходимо микроуправление.

🔎 Знаете ли, че... 75% от американските компании губят пари поради кражба на работно време, средно по четири часа на седмица. Това представлява 7% годишна загуба на заплати, която често остава незабелязана.

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък преглед на най-добрите инструменти за отчитане на работното време и за какво са най-подходящи: ClickUp : Най-добър за цялостно управление на задачите с проследяване на времето Най-добър за цялостно управление на задачите с проследяване на времето

Time Doctor : Най-добър за наблюдение на продуктивността на служителите

Toggl Track : Най-подходящ за фрийлансъри и екипи, които ценят простотата

Hubstaff: Най-добър за подробно наблюдение на отдалечени служители с екранни снимки

Clockify: Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от безплатен софтуер за отчитане на работното време

Everhour: Най-добър за безпроблемна интеграция с инструменти за управление на проекти

Harvest: Най-добър за фактуриране и управление на отчитаното работно време

DeskTime: Най-добрият автоматичен софтуер за отчитане на работното време със скрийншотове и информация за производителността

My Hours: Най-подходящ за свободни професионалисти и малки предприятия, които управляват отчитаното работно време.

TimeCamp: Най-добър за автоматично проследяване на времето с екранни снимки

Jibble: Най-добрият безплатен софтуер за отчитане на работното време с лицево разпознаване

Какво трябва да търсите в софтуера за отчитане на работното време със скрийншотове?

🎯 Проверка на фактите: Пазарът на софтуер за отчитане на работното време преживява бум – от 5,23 милиарда долара през 2023 г. до 12,3 милиарда долара през 2030 г. Защо? Защото бизнеса се нуждае от по-интелигентно проследяване на работната сила, прецизни отчетни часове и информация в реално време – без догадки.

Но софтуерът за отчитане на времето не дава винаги еднакъв резултат!

Ето какво отличава най-добрия софтуер за отчитане на работното време със скрийншотове от останалите:

Мониторинг на екранни снимки: Изберете софтуер за отчитане на работното време с функции за случайно, планирано или ръчно заснемане на екрана. Персонализирайте настройките, за да замъглявате екранните снимки или да изтривате чувствителни изображения, като балансирате отчетността с поверителността.

Отчети и анализи: Уверете се, че получавате подробни отчети за времето с Уверете се, че получавате подробни отчети за времето с показатели за продуктивност и графици на проектите. Най-добрите инструменти използват топлинни карти, оценки за производителност и седмични обобщения, за да идентифицират модели и да оптимизират работните процеси.

Сигурност на данните: Те защитават чувствителните данни с GDPR-съобразна сигурност и персонализирани контроли за поверителност. Уверете се, че инструментът ограничава видимостта на екранните снимки и криптира съхранението на данни за етично наблюдение на служителите.

Точно проследяване: Най-добрите приложения за проследяване на времето регистрират с точност отработените часове и използването на приложенията. Подходящият инструмент автоматично открива неактивност, сигнализира за прекомерно превключване между раздели и подчертава дейности, които не са свързани с работата.

Безпроблемна интеграция: Автоматизирайте Автоматизирайте управлението на времето по проекти , операциите на работната сила и фактурирането с инструмент, който отговаря на вашия работен процес. Използвайте проследяваните данни, за да усъвършенствате политиките за човешките ресурси, да опростите изчисляването на заплатите и да гарантирате точното фактуриране.

Удобен за ползване дизайн: Изберете инструмент, който вашият екип действително ще използва. Потърсете таймери с едно кликване, интуитивен табло и автоматична категоризация на дейностите за лесно проследяване на времето с екранни снимки.

11-те най-добри софтуера за отчитане на работното време със скрийншоти

Когато става въпрос за повишаване на продуктивността и отчетността, софтуерът за отчитане на работното време с функции за екранни снимки е революционен.

Ето 11 софтуера за отчитане на работното време със скрийншоти, които превръщат загубените часове в доказателства, продуктивност и напредък:

1. ClickUp (Най-добър за цялостно управление на задачите с отчитане на времето)

Започнете да следите времето в ClickUp Проследявайте всяка секунда и получавайте информация в реално време, всичко това в един единствен изглед на задачите с ClickUp.

Проследяването на времето не трябва да съществува изолирано. Ами ако вашият инструмент безпроблемно свързва времето, задачите и работните процеси на екипа? ClickUp, като приложение за всичко, свързано с работата, прави точно това.

Той комбинира проследяването на времето с управлението на задачите, планирането на проекти и сътрудничеството, така че всяка проследена секунда е свързана с реалната работа.

Превърнете отследените часове в полезни информации с помощта на времевите таблици за проследяване на времето за проекти на ClickUp

Използвайте ClickUp, за да създавате задачи мигновено и да ги възлагате на отдалечени екипи или отделни лица за секунди. След като задачите са създадени, решенията за проследяване на времето на ClickUp ви позволяват да регистрирате часове, да задавате приблизителни времена, да проследявате работата, която се заплаща, и да генерирате отчети – всичко на едно място.

А най-хубавото? Решенията за управление на времето на ClickUp са изключително гъвкави и прецизни:

Добавяйте бележки към времевите записи за по-голяма прозрачност и контекст.

Използвайте етикети, за да категоризирате отследяваното време по клиент, проект или фаза на задачата, което улеснява организирането на работата и анализирането на моделите на продуктивност.

Бързо сортирайте и филтрирайте задачите въз основа на отчетените часове, проекти или членове на екипа, за да идентифицирате неефективностите.

Това ви дава пълна представа за общото време, прекарано в задачи и подзадачи, а ръчните редакции гарантират точността на заплатите и отчетите.

Имате нужда от начален тласък? Използвайте обширната библиотека на ClickUp с готови шаблони за времеви разписания, за да опростите проследяването и да поддържате работния си процес организиран.

Получете безплатен шаблон Записвайте времето, следете задачите и генерирайте подробни отчети без усилие с шаблона за отчитане на времето на ClickUp Consultant.

Консултантите не просто отчитат часовете – те отчитат стойността. Управлението на множество клиенти, записването на срещи и осигуряването на точно фактуриране изискват структуриран подход към отчитането на времето.

Шаблонът за отчитане на времето на ClickUp Consultant опростява процеса, като организира въвеждането на времето, проследява работните графици и предоставя ясни разбивки на плащанията. Получавате пълна представа за изразходваното време, като регистрирате часовете в реално време или добавяте записи ръчно.

Ето защо ще харесате този шаблон:

Получете обща представа за времето, прекарано за всеки клиент, проект или задача.

Използвайте персонализирани полета, за да изчислявате разходи, проследявате плащания и гарантирате точно фактуриране – без излишни усложнения.

Създавайте точни времеви разписания, експортирайте ги за секунди и споделяйте отчети с клиенти или екипи.

🎯 Идеален за: Консултанти, свободни професионалисти и компании, предлагащи услуги, които искат да отчитат отработеното време, да оптимизират фактурирането и да подобрят производителността си.

Най-добрите функции на ClickUp

Записвайте часовете отвсякъде с безплатното разширение на ClickUp за Chrome за настолни компютри, мобилни устройства и уеб.

Интегрирайте ClickUp с водещи приложения за проследяване на времето, за да консолидирате работните процеси и да елиминирате изолираните данни.

Получете пълна видимост с автоматизирани времеви таблици – проследявайте часовете по дни, седмици или по всяко друго потребителско времево интервал.

Експортирайте данни за времето за изчисляване на заплати, фактуриране или фактуриране на клиенти в CSV, PDF или Google Sheets.

Стартирайте и спирайте таймери директно в задачите, регистрирайте часовете ръчно или автоматизирайте въвеждането на работа с ClickUp Automations

Ограничения на ClickUp

С толкова много функции, новите потребители може да се нуждаят от време, за да се ориентират и да използват пълноценно ClickUp.

Не предлага вграден мониторинг на екранни снимки.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

ClickUp е изключителен и всеобхватен инструмент за управление на проекти, който ни позволява да организираме работния си екип, да сътрудничим ефективно и да автоматизираме задачите в една среда. Той предлага Kanban табла, диаграми на Гант, документи за съвместна работа, автоматизации без кодиране и функции за отчитане на времето.

ClickUp е изключителен и всеобхватен инструмент за управление на проекти, който ни позволява да организираме работния си екип, да сътрудничим ефективно и да автоматизираме задачите в една среда. Той предлага Kanban табла, диаграми на Гант, документи за съвместна работа, автоматизации без кодиране и функции за отчитане на времето.

📮 ClickUp Insight: 92% от специалистите, работещи с информация, използват персонализирани стратегии за управление на времето. Въпреки това, повечето инструменти за управление на работния процес все още не предлагат надеждни вградени функции за управление на времето или приоритизиране, което може да попречи на ефективното приоритизиране. Функциите за планиране и отчитане на работното време на ClickUp, базирани на изкуствен интелект, могат да ви помогнат да превърнете тези предположения в решения, основани на данни. Те могат дори да предложат оптимални периоди за концентрация върху задачите. Създайте персонализирана система за управление на времето, която се адаптира към начина, по който работите!

2. Time Doctor (Най-добър за наблюдение на производителността на служителите)

чрез Time Doctor

Управлението на служители в офиса и дистанционни служители не трябва да означава безкрайни проверки или неудобни разговори за продуктивността. Time Doctor предоставя информация в реално време за това как се извършва работата – независимо къде се намира вашият екип.

Той проследява активните работни часове и прави случайни екранни снимки, за да провери напредъка. Автоматизираните отчети разкриват тенденции в използването на приложения, активността на уебсайта и изпълнението на задачите, като помагат на екипите да оптимизират работния процес и да намалят загубата на време.

Най-добрите функции на Time Doctor

Получете задълбочени данни за работната сила, за да оптимизирате производителността, подобрите ангажираността и увеличите задържането на служителите.

Откривайте необичайни модели на работа с предупреждения за неактивност, оценки на продуктивността и проследяване на поведението в реално време.

Подобрявайте баланса между работата и личния живот, като анализирате разпределението на натоварването и откривате рисковете от преумора.

Проследявайте използването на приложения и уебсайтове, за да оптимизирате разходите за софтуер и да елиминирате неизползваните инструменти.

Ограничения на Time Doctor

Мониторингът на екранни снимки и проследяването на дейностите може да се възприема като натрапчиво от служителите.

Разширените функции се предлагат с премиум планове, което ги прави по-малко рентабилни за стартиращи компании.

Цени на Time Doctor

Безплатна пробна версия

Базов: 8 $/месец на потребител

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Time Doctor

G2: 4. 4/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Максимизирайте ефективността на софтуера си за наблюдение на служителите с тези съвети: 🔍 Бъдете прозрачни, за да спечелите доверието на служителите си ⚙️ Персонализирайте функциите, за да съответстват на бизнес целите 📊 Редовно преглеждайте данните, за да идентифицирате тенденциите 🛡️ Установете ясни политики за поверителност и съответствие

3. Toggl Track (Най-подходящ за фрийлансъри и екипи, които ценят простотата)

чрез Togg l Track

Фрийлансърите се нуждаят от софтуер за отчитане на времето, който работи толкова бързо, колкото и те, когато се занимават с няколко проекта едновременно. Toggl е популярен софтуер за отчитане на времето за фрийлансъри, който осигурява лесно отчитане на времето с елегантен интерфейс, който не отвлича вниманието.

Откриването на неактивното време предотвратява загубата на часове, а автоматизираното фактуриране свързва задачите директно с фактурираните часове. Независимо дали сте самостоятелен консултант или част от разпределен екип, Toggl Track предоставя ясна представа за работните часове – без сложността на тежкия софтуер за управление на проекти.

Най-добрите функции на Toggl Track

Превърнете отчетените часове в незабавни фактури с предварително зададени тарифи за фактуриране.

Разделете времето, прекарано в работа, без усилие с подробни, експортируеми отчети, които разкриват моделите на работа и платените часове.

Проследявайте времето на всяко устройство навсякъде с поддръжка на различни платформи за настолни компютри, мобилни устройства или уеб приложения и разширения за браузъри.

Повишете рентабилността с прогнози, базирани на данни, за разходите и приходите по проектите.

Ограничения на Toggl Track

Без вградена функция за заснемане на екрана или мониторинг на екранни снимки

Липсват вградени функции за възлагане на задачи и сътрудничество, което го прави по-малко подходящ за проследяване на екипни проекти.

Цени на Toggl Track

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 10 $/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Toggl Track

G2: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

4. Hubstaff (Най-добър за подробно наблюдение на отдалечени служители с екранни снимки)

чрез Hubstaff

Hubstaff поддържа дистанционните екипи в правилната посока, без да нарушава личния им живот. Работи на заден план, записва нивата на активност, проследява GPS местоположенията и прави екранни снимки, като гарантира отчетност без прекомерно наблюдение.

За разлика от натрапчивия софтуер за мониторинг на екранни снимки, той не записва натисканията на клавишите, никога не записва уеб камери и ви позволява да замъглявате заснетите екранни снимки, за да защитите личната си информация. Какво е страхотното? Преглеждайте, одобрявайте или отхвърляйте времевите разчети, генерирани въз основа на данните за проследяване на работното време на вашите служители.

Най-добрите функции на Hubstaff

Наблюдавайте отдалечени и полеви екипи в реално време с GPS проследяване

Автоматизирайте изплащането на заплатите с плащания на базата на отработено време за прецизно и безпроблемно фактуриране.

Проследявайте активността в приложенията и уебсайтовете, за да получите информация за продуктивното и непродуктивното време.

Опростете планирането на смени с вграден календар за графици, заявки за отпуск и персонализирани политики.

Ограничения на Hubstaff

Не поддържа Chromebook, което ограничава опциите за потребителите на Chrome OS.

По-малко опции за персонализиране в сравнение с други инструменти от този списък

Цени на Hubstaff

Стартово ниво: 7 $/месец за минимум две работни места

Разрастване: 9 $/месец за минимум две работни места

Екип: 12 $/месец за минимум две места

Enterprise: 25 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hubstaff

Hubstaff е изключително лесен за използване, с интуитивен интерфейс, който улеснява проследяването на времето и управлението на продуктивността. Функциите за наблюдение и отчитане в реално време са ясни и ефективни, което спестява време и усилия.

Hubstaff е изключително лесен за използване, с интуитивен интерфейс, който улеснява проследяването на времето и управлението на продуктивността. Функциите за наблюдение и отчитане в реално време са ясни и ефективни, което спестява време и усилия.

5. Clockify (Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от безплатен софтуер за отчитане на работното време)

чрез Clockify

Clockify е идеалното решение за екипи, които се нуждаят от мощен, но безплатен начин за отчитане на работното време на служителите. Независимо дали отчитате фактурирани часове, управлявате няколко проекта или проследявате производителността, той предлага гъвкав подход без ограничения за отчитане на работното време.

Превключвайте между ръчно въвеждане на време, таймери и автоматично проследяване, за да се адаптирате към работния си процес. С изчистен интерфейс, инструменти за сътрудничество в реално време и достъпност на различни платформи, Clockify осигурява безпроблемно отчитане на времето за фирми от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Clockify

Следете времето автоматично с авто-тракер, който записва активността на приложенията и уебсайтовете във фонов режим.

Визуализирайте графика си с календар, който ви помага да управлявате времето по-ефективно.

Проследявайте работата безпроблемно с таймери, времеви таблици и споделен киоск за екипите на място.

Анализирайте моделите на работа с отчети за продуктивността на екипа, приходите и разпределението на времето.

Ограничения на Clockify

Разширените функции като планиране и фактуриране изискват платен план.

Случайни проблеми с настолната програма могат да повлияят на използваемостта.

Цени на Clockify

Безплатен завинаги

Базов: 4,99 $/месец на работно място

Стандартен: 6,99 $/месец на работно място

Pro: 9,99 $/месец на работно място

Enterprise: 11,99 $/месец на работно място

Пакет Productivity Suite: 12,99 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Clockify

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 9000 рецензии)

6. Everhour (Най-добър за безпроблемна интеграция в управлението на проекти)

чрез Everhour

Everhour е повече от просто инструмент за отчитане на работното време – това е мощно средство за управление на проекти, създадено за екипи, които разчитат на интеграции. Проектиран да работи с инструменти като ClickUp, Asana, Trello и Basecamp, той ви позволява да отчитате работното време на служителите, без да превключвате между платформи.

Освен проследяване на часовете, Everhour ви помага да създавате задачи, да проследявате часовете и да наблюдавате напредъка на едно място, за да може проектът ви да се изпълни в срок. Освен това можете да го използвате за управление на бюджетите на проекти, прогнозиране на натоварването и оптимизиране на капацитета на екипа в реално време.

Най-добрите функции на Everhour

Създавайте персонализирани отчети с актуална информация за отчитане на времето и финансови данни.

Наблюдавайте капацитета и продуктивността на екипа, за да оптимизирате разпределението на натоварването и да предотвратите затруднения.

Спестете време с автоматизирано фактуриране – преобразувайте проследените часове в готови за клиента фактури незабавно.

Визуализирайте финансовите данни с сравнения на разходите и печалбите, проследяване на индивидуалните резултати и разбивка на напредъка.

Ограничения на Everhour

Много от ключовите функции – интеграции, фактуриране, отчитане и управление на отпуските – са достъпни само в платените планове.

Ако се опитате да регистрирате повече часове от определения лимит, Everhour ще покаже съобщение за грешка.

Цени на Everhour

Безплатен завинаги

Екип: 10 $/месец на работно място с минимум 5 работни места

Оценки и рецензии за Everhour

G2: 4,7/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Everhour

Като фрийлансър е важно да следите времето, което прекарвате в работа по всеки проект. Everhour е инструмент точно за това. Хубавото е, че можете да го интегрирате с много софтуери за управление на проекти като Asana или ClickUp.

Като фрийлансър е важно да следите времето, което прекарвате в работа по всеки проект. Everhour е инструмент, предназначен точно за това. Хубавото е, че можете да го интегрирате с много софтуери за управление на проекти като Asana или ClickUp.

7. Harvest (Най-добър за фактуриране и управление на отчитаното работно време)

чрез Harvest

Harvest свързва работата и приходите безпроблемно, като гарантира, че всеки отчетен час се проследява и фактурира точно. За разлика от ръчните инструменти за проследяване на времето, при които самото записване отнема време, той автоматизира фактурирането, проследяването на разходите и плащанията, което го прави идеален за екипи или лица, които разчитат на работата с клиенти.

Забравили сте да стартирате таймера? Запишете часовете със задна дата в края на деня, без да нарушавате изчисленията. Визуалните отчети в реално време разбиват бюджетите, разходите и рентабилността в реално време, помагайки на екипите да вземат по-разумни финансови решения.

Най-добрите функции на Harvest

Задайте бюджетни ограничения за всеки проект и получавайте известия, когато праговете бъдат достигнати.

Създавайте фактури директно от регистрираните часове, което позволява на клиентите да плащат незабавно.

Следете разходите за фактурирана и нефактурирана работа, включително пътувания и консумативи.

Синхронизирайте с над 70 инструмента като ClickUp, Slack и Google Calendar.

Ограничения на Harvest

Няма функция за групово въвеждане на време за екипи, които управляват няколко фрийлансъри.

Цени на Harvest

Безплатен завинаги

Pro: 13,75 $/месец на работно място

Премиум: 17,50 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Harvest

G2: 4,3/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 600 отзива)

8. DeskTime (Най-добрият автоматичен софтуер за отчитане на работното време със скрийншотове и информация за производителността)

чрез DeskTime

Проследяването на времето е само началото – DeskTime отива отвъд това, като превръща работните часове в полезни данни за производителността. Създаден за бизнеса, ориентиран към ефективност, той автоматизира управлението на времето, идентифицира непродуктивните навици и помага на екипите да работят по-умно.

С автоматичното записване на времето, категоризиране на дейностите в реално време и опционално наблюдение на екранни снимки, проектните мениджъри получават пълна видимост върху напредъка на работата. Интелигентните напомняния за почивки гарантират, че служителите остават ангажирани, като същевременно предотвратяват преумората.

Най-добрите функции на DeskTime

Получавайте отчети за продуктивността в реално време с подробна информация за ефективността на служителите.

Използвайте опционалното заснемане на екрана, за да проследявате напредъка, като същевременно запазвате поверителността.

Правете автоматични екранни снимки на всеки 5, 10, 15 или 30 минути за прозрачен преглед на работата.

Интегрирайте лесно с инструменти като Zapier, Google Calendar и други.

Ограничения на DeskTime

Интерфейсът изглежда остарял и по-малко интуитивен в сравнение с модерните програми за отчитане на работното време.

Липсват усъвършенствани инструменти за фактуриране за оптимизирано фактуриране на клиенти

Цени на DeskTime

Lite: Безплатен само за един потребител

Pro: 7 $/месец на потребител

Премиум: 10 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за DeskTime

G2: 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за DeskTime

Desktime беше моят спасител. Като ИТ мениджър имах затруднения с управлението на екипа си, който работеше предимно дистанционно, а производителността ни при изпълнението на задачите намаляваше. След внедряването на Desktime вече мога да измервам производителността и да оценявам резултатите на всеки член на екипа, без да се налага да се занимавам с микромениджмънт.

Desktime беше моят спасител. Като ИТ мениджър имах затруднения с управлението на екипа си, който работеше предимно дистанционно, а производителността ни при изпълнението на задачите намаляваше. След внедряването на Desktime вече мога да измервам производителността и да оценявам резултатите на всеки член на екипа, без да се налага да се занимавам с микромениджмънт.

9. My Hours (Най-подходящ за свободни професионалисти и малки предприятия, които управляват отчитаното работно време)

чрез My Hours

Фрийлансърите и малките предприятия управляват множество клиенти, проекти и тарифи за заплащане, а My Hours им осигурява яснота, за да бъдат в крак с всичко. За разлика от строгите програми за отчитане на работното време, тя предлага гъвкаво и персонализирано отчитане, което позволява на потребителите да регистрират часовете, да задават тарифи за фактуриране и да генерират фактури.

Той прави още една стъпка напред и превръща работата в печалба. Получете информация за това колко време отнема всяка задача, кои проекти изчерпват ресурсите и дали цените ви съответстват на усилията.

Най-добрите функции на My Hours

Проследявайте времето по свой начин с гъвкави, редактируеми регистри и ръчни или автоматични таймери.

Задавайте и следете бюджетите в отчитани часове, разходи или фиксирани такси за проекти, за да избегнете превишения.

Анализирайте рентабилността, като сравнявате разходите за труд, тарифите на клиентите и разходите по проектите в реално време.

Защитете достойнството на екипа си с функции без наблюдение, като мониторинг на екрана.

Ограничения на My Hours

Функциите за бюджетиране и управление на времето могат да предложат повече автоматизация.

Безплатният план е ограничен до пет потребители, което го прави по-малко подходящ за разрастващи се екипи.

Цени на My Hours

Безплатен завинаги

Pro: 9 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за My Hours

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 900 отзива)

🧠 Не забравяйте: Всяко разсейване ви коства 23 минути концентрация. Подходящият софтуер за отчитане на времето ви помага да останете фокусирани – без да се налага да повтаряте продуктивните си дейности!

10. TimeCamp (Най-добър за автоматично проследяване на времето с екранни снимки)

чрез TimeCamp

Забравете ръчното отчитане – TimeCamp записва работните часове, приложенията и уебсайтовете на заден план. Автоматичните екранни снимки и мониторингът на присъствието осигуряват ясна видимост на продуктивността, като същевременно запазват личната информация на служителите.

За финансовите и HR екипи TimeCamp опростява изчисляването на заплатите, фактурирането и проследяването на отработеното време с автоматично генерирани отчети. Независимо дали управлявате фрийлансъри, екипи на терен или персонал в офиса, той превръща проследеното време в данни, които подобряват ефективността и отчетността.

Най-добрите функции на TimeCamp

Автоматизирайте проследяването на работното време с регистриране на дейностите в реално време в приложения и уебсайтове.

Заснемайте визуални доказателства за работата с фокусиран върху поверителността мониторинг на екранни снимки.

Елиминирайте грешките в изчисляването на заплатите с автоматизирани изчисления за работни часове, извънреден труд и отпуски.

Получете задълбочени анализи с персонализирани отчети, времеви разписания и разбивки на ефективността.

Ограничения на TimeCamp

Липсва възможност за наблюдение на служителите в реално време, което го прави по-малко подходящ за подробен надзор на работната сила.

Разширените функции за отчитане и фактуриране изискват платен план.

Цени на TimeCamp

Безплатен завинаги

Стартово ниво: 3,99 $/месец

Премиум: 4,99 $/месец

Ultimate: 7,99 $/месец

Enterprise: 11,99 $/месец

Оценки и рецензии за TimeCamp

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 1300 отзива)

Какво казват реалните потребители за TimeCamp

Много полезен инструмент, който точно записва всичко, което правите на компютъра си, когато сте влезли в системата. Той ми позволява да виждам с увереност какво съм правил по всяко време през деня и да използвам тази информация, за да попълвам по-подробно времевите си карти и дневните си записи.

Много полезен инструмент, който точно записва всичко, което правите на компютъра си, когато сте влезли в системата. Той ми позволява да виждам с увереност какво съм правил по всяко време през деня и да използвам тази информация, за да попълвам по-подробно времевите си карти и дневните си записи.

11. Jibble (Най-добрият безплатен софтуер за отчитане на работното време с лицево разпознаване)

чрез Jibble

За бизнеса, който разчита на точно проследяване на присъствието и мобилни работни сили, Jibble превръща проследяването на времето в нещо повече от ръчно отчитане на работното време. Усъвършенстваното разпознаване на лица и GPS проследяването гарантират, че служителите отчитат работното си време по сигурен начин, като се елиминира възможността за отчитане на работното време от колеги и кражба на работно време.

Jibble не само регистрира часовете – той ви помага да идентифицирате тенденциите в присъствието, да намалите отсъствията и да оптимизирате графика на смени. Независимо дали ръководите екипи за продажби на терен, медицински персонал или служители на смени, той предоставя информация в реално време за по-добро планиране на работната сила.

Най-добрите функции на Jibble

Проследявайте работата по проекти, като разпределяте часове за конкретни задачи за точно фактуриране и бюджетиране.

Автоматизирайте изчисленията на заплатите с предварително зададени работни часове, извънреден труд и отстъпки за почивки.

Повишете продуктивността на служителите с анализи на работната сила и задълбочено проследяване на дейностите.

Интегрирайте с платформи за заплати, фактуриране и човешки ресурси като QuickBooks, Xero и Zapier.

Ограничения на Jibble

Безплатният план има ограничени възможности за разширени отчети и персонализиране.

Липсват функции за задълбочено управление на проекти и сътрудничество по задачи.

Цени на Jibble

Безплатен завинаги

Премиум : 4,99 $/месец на потребител

Ultimate : 9,99 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jibble

G2 : 4,8/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 1300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jibble

Jibble улеснява отчитането на работното време чрез мобилни устройства, настолни компютри или таблети. Идеален както за отдалечени, така и за локални екипи. Jibble отчита времето, прекарано по конкретни проекти, като помага за получаване на информация за производителността и точното фактуриране.

Jibble улеснява отчитането на работното време чрез мобилни устройства, настолни компютри или таблети. Идеален както за отдалечени, така и за локални екипи. Jibble отчита времето, прекарано по конкретни проекти, като помага за получаване на информация за производителността и точно фактуриране.

Специални споменавания Ако търсите по-специализирани приложения за отчитане на работното време за вашите уникални случаи на употреба, обмислете също: Timely: Проследяване на времето с изкуствен интелект без таймери. Автоматично записва работата на заден план, категоризира дейностите и генерира точни времеви разписания.

Paymo: Многофункционален инструмент за управление на работата, който комбинира проследяване на времето, фактуриране и планиране на проекти. Идеален за малки фирми, които работят с много клиенти.

RescueTime: Автоматичен инструмент за отчитане на времето и продуктивност, който ви помага да се концентрирате. Идентифицирайте разсейващите фактори, блокирайте непродуктивните приложения и си върнете времето.

➡️ Прочетете повече: Как да оптимизирате ефективността с отчети за отчитане на времето

Използвайте всяка секунда с ClickUp

🔎 Знаете ли, че... Само 23% от служителите се чувстват ангажирани в работата си! Междувременно липсата на ангажираност струва на бизнеса 8,9 трилиона долара в загубена продуктивност – 9% от глобалния БВП!

Ето защо управлението на времето е нещо повече от просто отчитане на часовете – то е свързано с изграждането на инерция. С подходящите инструменти то се превръща в мощен начин за оптимизиране на работните процеси, повишаване на продуктивността и ангажираността на служителите и постигане на значителен напредък.

Софтуерът за отчитане на работното време със скрийншотове, описан по-горе, е ефективен инструмент, който помага на екипите да останат отговорни и фокусирани. ClickUp обаче отива отвъд основното отчитане на работното време, като предлага цялостна платформа с вградено управление на проекти, автоматизация на задачите и персонализирани табла – всичко това е проектирано да оптимизира процесите и да подобри сътрудничеството в екипа.

Защо да чакате? Регистрирайте се в ClickUp и поемете контрол над времето, проектите и продуктивността си – всичко на едно място! 📈