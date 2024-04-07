Clockify срещу Toggl: Кое е по-доброто приложение за отчитане на времето?

Искате ли да чуете една страшна история? В миналото организациите отчитаха времето ръчно. 👻
Те използваха химикал и хартия, за да записват работните часове и да проследяват задачите и проектите. Говорим за хаотично, непоследователно и досадно!
За щастие, това вече е минало. Времената се промениха с новите технологии и тенденции, включително използването на софтуер за управление на времето, за да следите времето, прекарано в задачи, и да определите степента си на продуктивност. ⏱
Ако търсите идеалното приложение за отчитане на времето, вие искате да намерите висококачествен инструмент с високофункционални характеристики.
Вероятно вече сте чували за Clockify и Toggl – те изглеждат подобни, но коя от двете е по-подходяща за вашия бизнес?
Това ръководство ви предоставя подробно сравнение между Clockify и Toggl, което сте търсили. Освен това, ще откриете техните предимства, разлики във функционалността, ограничения и една силна алтернатива, която може би не сте очаквали. 🤩
Какво е Toggl Track?
Toggl е популярен цифров инструмент за отчитане на времето за малки и големи екипи. Той улеснява отчитането на времето на различни устройства, като предоставя на мениджърите обща представа за производителността и рентабилността.
Екипите получават ясна разбивка на времето, което отделят за всяка задача, което може да помогне на членовете да идентифицират слабите си места и да направят продуктивни промени в работните си навици. Той е лесен за използване, не изисква обширно обучение и позволява на мениджърите да задават няколко таймера за различни задачи едновременно.
Toggl има много полезни функции за малки екипи, но и фрийлансърите могат да се възползват от него като безплатен инструмент за отчитане на времето. Toggl има изчистен потребителски интерфейс с лесен за използване портал.
Този софтуер работи на Windows, Mac, Linux и настолни компютри и се интегрира с множество инструменти за управление на проекти. Toggl предлага безплатен пакет с неограничен брой проекти, клиенти и етикети, експортируеми отчети, таймер Pomodoro, импортиране на CVS, откриване на неактивно време и проследяване на личната активност на настолния компютър.
Ключови функции на Toggl
- Отчитане на времето : Управлявайте времето за всички задачи и определяйте нивото на производителност
- Отчети: Получавайте подробни отчети за вашите проекти
- Управление на проекти: Управлявайте безкрайни проекти и клиенти
- Симулация и проследяване на проекти: Определяне и проследяване на напредъка на проектите
- Управление на екипа: Получете обща представа за дейностите на вашия екип
- Интеграция с множество инструменти: Проследявайте времето в над 100 популярни инструмента с разширението за браузър на Toggl.
- Интеграция с календар: Интегрирайте календара в Toggl, за да изпращате събития от проектите към вашия работен график.
- Проследяване на приходите и разходите: Определете напредъка, като анализирате приходите и разходите.
- Напомняния по имейл до екипите: Планирайте запазени отчети чрез имейл
Предимства на Toggl
- Задайте времеви оценки за отделни задачи
- Идентифицирайте областите, в които има възможност за повишаване на производителността
- Определете дали постигате напредък
- Създавайте информирани прогнози за бъдещи задачи и проекти
- Управлявайте личното си работно време по-ефективно
- Бързо и лесно за настройка
Недостатъци на Toggl
- Това може да бъде скъпо и може да платите много пари за функции, от които нямате нужда.
- Може да не ви предостави широк набор от функции извън проследяването на времето.
Какво мислят потребителите за управлението на времето с Toggl
|Интуитивно проследяване на времето
|Добро място за начало
|„Използвала съм Toggl за лично и професионално отчитане на времето и абсолютната лекота на употреба прави този продукт незаменим в ежедневния ми работен процес. Възможността просто да стартираш и спираш таймери е безпроблемна, като в същото време предлага високо ниво на персонализация и потенциална корекция. Дори възможността да променяш началната дата на таймер, който вече е в ход, е интуитивна и брилянтна за потребителя.“ — Емили Л., G2 Review
|„Много ми харесва как Toggl помага да категоризирате времето си по отношение на персонализирани проекти и етикети. Етикетите могат да служат като „подпапка“ за проектите, които избирате, за да помогнат да определите времето, което прекарвате в рамките на проекта. Въпреки това, бих искала Toggl да даде приоритет на интеграцията с календара, за да автоматизира срещите. Изглежда, че това е функция от второстепенно значение, а според мен тя трябва да бъде движещата сила.“ — Christina W. G2 Review
Какво е Clockify?
Подобно на Toggl, Clockify е популярна апликация за отчитане на работното време. Но това, което отличава Clockify, са възможностите му за отчитане на работното време и фактуриране. Clockify се използва най-често от големи организации с функции като клиентски портали, сигнали и известия, за да информира екипа ви за напредъка на всеки проект. Функцията за планиране на графика на служителите рационализира и опростява планирането на смени.
Clockify предлага редица предимства за компании с няколко служители или големи екипи. Това е полезен инструмент за проследяване на служителите и техните задачи, персонализиране на проекти, лесно преглеждане на процесите, ефективно разпределяне на проектите на служителите и повишаване на прозрачността на дейностите на екипа.
Clockify е проектиран основно да подпомага бизнеса и в много отношения е икономичен вариант в рамките на плановете Basic и Standard. Големите компании вероятно ще се нуждаят от по-скъп план, за да имат достъп до по-разширени функции, но Clockify предлага неограничен брой потребители за фиксирана такса във всеки план.
Ключови функции на Clockify
- Таблици за отчитане на работното време: Записвайте седмичните си дейности
- Киоск: Влизайте от всяко споделено устройство
- Отпуск: Проследявайте отпуските, болничните и заявките за почивни дни на вашия екип.
- Фактуриране и издаване на фактури: Прикачете разписки, разходи и други документи въз основа на почасови тарифи.
- Проследяване на времето: Стартирайте и спрете таймера или въведете работното си време ръчно.
- Управление на календара: Разпределете времето си за предстоящите дейности
- Табла и отчети: Прегледайте разпределението на работното си време
- Икономически ефективен
- Полезен за фирми, които отчитат времето си, за да фактурират правилно клиентите си.
- Можете да следите времето от вашия десктоп или мобилното приложение.
- Над 80 интеграции с други работни инструменти
- По-малко интуитивен интерфейс
- Няма функция за правене на екранни снимки
- Екипите може да се нуждаят от обучение, за да се запознаят с всичките му функции.
- Вижте колко време прекарват служителите в изпълнението на задачите
- Определете дали служителите постигат целите си
- Добавете бележка към всяка задача
- Получете доказателство, че служителите са работили по задачите си
- Вижте общото време за всяка дейност на дневна база
- Идентифицирайте проектите, маркирани като фактурируеми за издаване на фактури
- Започнете и спрете отчитането на времето си по всяко време
- Въведете часовете си със задна дата
- Настройте таймера си да се стартира автоматично за събитие или задача в календара ви.
- Създавайте задачи, които могат да се използват и като подзадачи
- Разпределяне на задачи на членовете на екипа
- Определете общото време, прекарано за задачи и проекти
- Създаване на времеви прогнози за проекти
- Резюме: Общ преглед на времето, деня, дейността и потребителя
- Подробно: Вижте разбивката на задачите, общия брой отчетени часове, фактурираните часове и сумата. Можете да редактирате записите в отчета.
- Седмично: Получавайте седмично обобщение на цялото отчетено време
- Резюме: Прегледайте общото отследено време за задачите и филтрирайте по данни, клиенти, потребители и проекти.
- Подробно: Прегледайте въведеното време на екипа и експортирайте записите.
- Седмично: Прегледайте отчетеното време за цялата седмица
- Инструменти за управление на проекти: ClickUp, Trello, Asana
- Поддръжка на клиенти: Hubspot, Freshdesk
- Уеб разработка: Github, Gitlab
- Производителност: Google Calendar, Google Docs
- Инструменти за управление на проекти: ClickUp, Trello, Podio
- Поддръжка на клиенти: Slack, Clio, Pipedrive
- Уеб разработка: Филтрирайте по Zapier, AzureDevOps, GitHub
- Производителност: Todoist, Timeular, разширение за Chrome на Zapier
- Основен план (3,99 $ на потребител): Административни функции
- Стандартен план (5,49 долара на потребител): Включва функции за отчитане на работното време и фактуриране.
- PRO план (7,99 $ на потребител): Включва функции за производителност
- План за предприятия (11,99 $ на потребител): За разширени функции за сигурност
- Безплатен план: Включва основни функции, поддържа максимум 5 потребители, проследяване на времето, таймер Pomodoro, задържане при бездействие и CSV импортиране.
- Стартови план (10 долара на потребител на месец): За малки екипи, прогнози за времето за проекти и предупреждения, шаблони за проекти и тарифи за фактуриране.
- Премиум (20 долара на потребител на месец): Включва всичко от плана „Стартър“, плюс проекти с фиксирана такса, одобрения на времеви разписания, напомняния за отчитане на времето, имейли с отчети за графика и разходи за труд на екипа.
- План за предприятия: За големи и сложни проекти, включва премиум функции, приоритетна поддръжка, експертно обучение и неограничен брой потребители.
- Автоматично и ръчно проследяване на времето: Записвайте времето от всяко устройство и свържете времето с всяка задача в ClickUp.
- Разширение за Chrome : Достъп до най-добрите функции за управление на проекти на ClickUp от всеки прозорец, включително таймера му.
- Управление на времето: Стартирайте и спирайте времето от всяко устройство и преминавайте между задачите с глобалния таймер на ClickUp.
- Етикети: Категоризирайте и филтрирайте времето си с етикети
- Отчитано време: Маркирайте времето като отчитано, за да определите какво трябва да бъде отчетено като разход.
- Сортиране: Сортирайте задачите по изразходвано време, за да идентифицирате пречките.
- Филтриране: Филтрирайте времето по дата, статус, приоритет, етикети и др.
- Обобщение: Комбинирайте цялото време, прекарано в задачи и подзадачи
- Таблици за отчитане на работното време: Създавайте и персонализирайте таблици за отчитане на работното време, за да разберете по-подробно къде отива времето ви.
- Отчитане: Преглеждайте подробни отчети и анализи на вашите времеви записи.
- Таблици за отчитане на работното време за преглед, проследяване и проверка на задачите, за които е отчетно работното време, навсякъде във вашата работна среда.
- Над 1000 интеграции с най-често използваните от вас работни инструменти
- Автоматизация на задачите и работния процес за премахване на ненужната работа
- Над 15 уникални начини да визуализирате работата си
- ClickUp Docs, Whiteboards и функции за диаграми, които дават живот на вашата работа
- Персонализирани задачи, подзадачи и вложени списъци за действие за задачи от всякакъв мащаб
- Коментари в низове, които могат да бъдат редактирани и присвоявани за секунди
- Безплатно завинаги: Множество мощни функции за проследяване на времето, неограничен брой задачи и членове, 100 MB пространство за съхранение и още много други
- Неограничен (7 долара на член, на месец): Неограничено пространство за съхранение, неограничени интеграции, неограничени табла, гъвкави отчети и др.
- Бизнес (12 долара на член, на месец): Google SSO, неограничен брой екипи, персонализирано експортиране, разширено публично споделяне, разширени автоматизации и др.
- Enterprise ( свържете се с отдела по продажбите за цени ): Бяло етикетиране, API за предприятия, насоки за въвеждане, специален мениджър за успех
Предимства на Clockify
- Икономически ефективен
- Полезен за фирми, които отчитат времето си, за да фактурират правилно клиентите си.
- Можете да следите времето от вашия десктоп или мобилното приложение.
- Над 80 интеграции с други работни инструменти
Недостатъци на Clockify
- По-малко интуитивен интерфейс
- Няма функция за правене на екранни снимки
- Екипите може да се нуждаят от обучение, за да се запознаят с всичките му функции.
Какво мислят потребителите за управлението на времето с Clockify
|Страхотен инструмент за управление и оптимизиране на времето
|Идеален за малки предприятия и нестопански организации
|„Обичам Clockify, защото ми помага да оптимизирам времето, което отделям за различни задачи, и ми предоставя важни лични данни както за професионалния, така и за личния ми живот. Току-що навлязохме в новата година и беше много интересно да видя колко часа, дни и т.н. съм отделил за различните дейности през изминалата година.“ — Bahar U., G2 Review
|„Clockify е чудесен за малки фирми или организации с нестопанска цел. Софтуерът може да се използва безплатно и е отличен за отчитане на работата на нашия екип от 5 души. Макар че не използваме този софтуер като официална база данни за отчитане на времето, той ни служи като начин за проследяване на отработените часове.“ — Leah I., G2 Review
Clockify срещу Toggl: подробно сравнение
Преди да инвестирате в нов инструмент за отчитане на времето, трябва да сравните функциите на всеки инструмент, за да вземете най-доброто решение за вашата ситуация.
Макар Clockify и Toggl да са приложения за отчитане на времето, те все пак имат леки разлики в функциите си. Ето подробно сравнение между Clockify и Toggl.
1. Автоматично проследяване на времето
Проследяването на времето е основната функция както в Clockify, така и в Toggl, която помага на мениджърите на екипи и служителите да определят колко време прекарват в задачи и проекти. Но как се сравняват тези функции за проследяване на времето една с друга?
Clockify
Clockify се фокусира върху въвеждането на времето, като го отчитате с хронометър. Можете да стартирате и спирате хронометъра, докато работите, или да въведете времето по-късно, ръчно. С таймера на Clockify можете също да:
- Вижте колко време прекарват служителите в изпълнението на задачите
- Определете дали служителите постигат целите си
- Добавете бележка към всяка задача
- Получете доказателство, че служителите са работили по задачите си
- Вижте общото време за всяка дейност на дневна база
- Идентифицирайте проектите, маркирани като фактурируеми за издаване на фактури
Toggl
Най-доброто нещо в Toggl е, че ви позволява да проследявате времето ръчно или автоматично. Можете да:
- Започнете и спрете отчитането на времето си по всяко време
- Въведете часовете си със задна дата
- Настройте таймера си да се стартира автоматично за събитие или задача в календара ви.
Toggl се използва онлайн в браузър, а можете да инсталирате мобилно приложение и да проследявате времето удобно. Това означава, че тракера е винаги на една ръка разстояние. Освен това Toggl ви напомня, когато забравите да стартирате таймера.
2. Управление на проекти
Управлението на проекти изисква внимателен анализ, планиране, изпълнение и проследяване, за да се гарантира, че проектът се изпълнява навреме и в рамките на бюджета. Ето защо инструментите за управление на проекти с вградени функции за проследяване на времето и разходите са толкова ценни!
Как се представят Clockify и Toggl в това отношение? Ще ви покажем.
Clockify
Clockify ви позволява да проследявате напредъка на проектите и съответните показатели. Можете също така да възлагате проекти на членове на екипа, да категоризирате времето като фактурируемо и нефактурируемо, да виждате проследеното време в сравнение с очакваното и да задавате персонализирани тарифи за проектите. Всичко това е много полезно за екипи, които редовно работят с клиенти или по проекти, при които времето е от съществено значение!
Toggl
С функцията за управление на проекти на Toggl можете да видите всичките си проекти на таблото. Toggl ви позволява да прогнозирате бюджети и графици и да проследявате напредъка на проектите. Можете лесно да идентифицирате области, които се нуждаят от подобрение в ранна фаза, и да създадете работен план, за да избегнете подобни проблеми в бъдеще. Можете също така:
- Създавайте задачи, които могат да се използват и като подзадачи
- Разпределяне на задачи на членовете на екипа
- Определете общото време, прекарано за задачи и проекти
- Създаване на времеви прогнози за проекти
3. Отчитане и анализи
Данните помагат на бизнеса да взема ефективни и точни решения във всеки отдел.
Използването на подходящия инструмент може в крайна сметка да ви помогне да анализирате правилно данните и да генерирате точни отчети за всяка задача или проект в реално време.
Как изглежда това в Clockify и Toggl?
Clockify
Clockify предлага три вида отчети, в които можете да видите подробности за проектите и задачите, които са генерирали приходи.
- Резюме: Общ преглед на времето, деня, дейността и потребителя
- Подробно: Вижте разбивката на задачите, общия брой отчетени часове, фактурираните часове и сумата. Можете да редактирате записите в отчета.
- Седмично: Получавайте седмично обобщение на цялото отчетено време
Разделете подробния отчет по дни, дейности и потребители. Отчетите могат да се споделят с клиенти чрез CSV, Excel или PDF.
Toggl
Подобно на Clockify, отчетите в Toggl разкриват полезна информация за вашите проекти и задачи по три начина.
- Резюме: Прегледайте общото отследено време за задачите и филтрирайте по данни, клиенти, потребители и проекти.
- Подробно: Прегледайте въведеното време на екипа и експортирайте записите.
- Седмично: Прегледайте отчетеното време за цялата седмица
С премиум плана можете да планирате най-ценните си отчети да се изпращат на вашия имейл и да сте в течение с проектите, без да се налага да влизате в профила си.
4. Управление на екип
И Toggl, и Clockify са проектирани да се използват от екипи с различни размери, но колко добре всеки софтуер управлява тези екипи?
Clockify
Clockify ви позволява да проследявате и подобрявате управлението на времето на екипа, като проследявате работните часове и виждате кой работи по кои задачи. Софтуерът може да промени начина, по който работите, тъй като ви позволява да идентифицирате кои задачи отнемат по-голямата част от продуктивното ви време. Можете да наблюдавате върху какво работи екипът в момента, цялото проследено време и кои задачи отнемат най-много време.
Toggl
Управлението на времето на екипа става по-лесно и по-ефективно с Toggl.
Този инструмент ви помага да управлявате екипа си и насърчава всеки член да поеме отговорност за личната си продуктивност. При правилно използване екипите изпълняват проекти безпроблемно, спазват срокове, управляват времето и се съобразяват с дългосрочните цели.
Toggl ви позволява да преглеждате последните времеви записи, направени от вашия екип, да автоматизирате и проследявате напомняния по имейл и да идентифицирате неразпределеното време, за да предприемете необходимите стъпки.
5. Интеграции
И двата инструмента се интегрират с мощни инструменти за управление на проекти, уеб разработка и производителност, за да увеличат функционалността си.
Clockify
Clockify се интегрира с над 80 уеб приложения, така че можете да следите времето от почти всяко място. Ето някои от любимите ни интеграции на Clockify:
- Инструменти за управление на проекти: ClickUp, Trello, Asana
- Поддръжка на клиенти: Hubspot, Freshdesk
- Уеб разработка: Github, Gitlab
- Производителност: Google Calendar, Google Docs
Toggl
Toggl се интегрира с над 100 инструмента чрез разширение за браузър, native интеграции и приложения за автоматизация, за да ускори вашите работни процеси.
Ето някои от любимите ни интеграции на Toggl:
- Инструменти за управление на проекти: ClickUp, Trello, Podio
- Поддръжка на клиенти: Slack, Clio, Pipedrive
- Уеб разработка: Филтрирайте по Zapier, AzureDevOps, GitHub
- Производителност: Todoist, Timeular, разширение за Chrome на Zapier
Той също така се интегрира с HR, счетоводство, календари, приложения за електронна поща, управление на задачи и уеб разработка.
6. Съвместимост на платформата
Toggl и Clockify са съвместими с уеб браузъри и операционни системи.
Clockify
Clockify е достъпен чрез настолни приложения, разширения за браузъри и уеб приложения. Можете да го използвате на Windows, Mac, Linux, Android и iOS.
Clockify се предлага и с разширение за браузърите Chrome и Firefox.
Toggl
Toggl е съвместим с вашата съществуваща ИТ инфраструктура и може да изисква скъпи модификации. Можете да получите достъп до Toggl на основните мобилни платформи и операционни системи и да го интегрирате с над 100 инструмента.
7. Цени
Нека бъдем реалисти – в края на краищата, всичко се свежда до крайния резултат. Колко наистина ще ви струват тези инструменти?
Clockify
Clockify предлага безплатен план, който включва неограничен брой проекти, отчитане на времето и отчети. Подходящ е за екипи от всякакъв размер. Ето плановете за по-разширени функции:
- Основен план (3,99 $ на потребител): Административни функции
- Стандартен план (5,49 долара на потребител): Включва функции за отчитане на работното време и фактуриране.
- PRO план (7,99 $ на потребител): Включва функции за производителност
- План за предприятия (11,99 $ на потребител): За разширени функции за сигурност
Toggl
Toggl предлага безплатна пробна версия и няколко плана за абонамент в зависимост от нуждите на вашия екип:
Toggl срещу Clockify в Reddit
Посетихме Reddit, за да видим какви са мненията на хората по темата Toggl срещу Clockify. Когато търсите Toggl срещу Clockify в Reddit, много потребители на Reddit са съгласни, че Toggl е лесен за използване и евтин:
„Toggl track е безплатен и достъпен на всички платформи. Той е изключително лесен за използване и предоставя пълни отчети.“
Други отбелязват, че след като са използвали и двата инструмента, са доволни и от двата:
„Не смятах, че губя нещо, като преминах към Clockify, и оттогава съм много доволен от него.“
Свързано: Toggl срещу Harvest
Какво е ClickUp?
Най-добрият сценарий? Намерете инструмент за отчитане на времето, който предлага всички ключови функции за управление на времето, е на подходяща цена и не изисква да правите компромиси с функционалността.
Може да звучи прекалено хубаво, за да е истина, но всъщност това е просто ClickUp. 🙂
ClickUp е повече от обикновен софтуер за отчитане на времето. Това е всеобхватна платформа за продуктивност, която предлага все по-голям набор от персонализирани функции, за да обедини цялата работа на едно място.
Създаден за екипи от всякакъв размер и от всяка индустрия, ClickUp улеснява проследяването на времето, за да можете да се съсредоточите върху работата си, докато постигате целите си. Проследявайте времето, задавайте времеви прогнози, добавяйте бележки и маркирайте фактурируемото време от практически всяко място. Можете дори да преглеждате отчети или да въвеждате време със задна дата, ако сте забравили! ⏰
Ключови функции за управление на времето в ClickUp
- Автоматично и ръчно проследяване на времето: Записвайте времето от всяко устройство и свържете времето с всяка задача в ClickUp.
- Разширение за Chrome : Достъп до най-добрите функции за управление на проекти на ClickUp от всеки прозорец, включително таймера му.
- Управление на времето: Стартирайте и спирайте времето от всяко устройство и преминавайте между задачите с глобалния таймер на ClickUp.
- Етикети: Категоризирайте и филтрирайте времето си с етикети
- Отчитано време: Маркирайте времето като отчитано, за да определите какво трябва да бъде отчетено като разход.
- Сортиране: Сортирайте задачите по изразходвано време, за да идентифицирате пречките.
- Филтриране: Филтрирайте времето по дата, статус, приоритет, етикети и др.
- Обобщение: Комбинирайте цялото време, прекарано в задачи и подзадачи
- Таблици за отчитане на работното време: Създавайте и персонализирайте таблици за отчитане на работното време, за да разберете по-подробно къде отива времето ви.
- Отчитане: Преглеждайте подробни отчети и анализи на вашите времеви записи.
- Таблици за отчитане на работното време за преглед, проследяване и проверка на задачите, за които е отчетно работното време, навсякъде във вашата работна среда.
И това са само функциите, свързани с времето! ClickUp е достатъчно мощен, за да се справи с всичко – от прости задачи до сложни проекти – и ще ви спести време, докато го прави.
Предимства на ClickUp
Най-големият плюс при избора на ClickUp е, че той наистина ви покрива от всички ъгли. Проследяването на времето в ClickUp придобива ново значение, когато се намира на същата платформа като останалите ви задачи – а работата става по-продуктивна, когато всички функции работят заедно в един и същ прозорец.
Ето някои от другите ни любими качества на ClickUp:
- Над 1000 интеграции с най-често използваните от вас работни инструменти
- Автоматизация на задачите и работния процес за премахване на ненужната работа
- Над 15 уникални начини да визуализирате работата си
- ClickUp Docs, Whiteboards и функции за диаграми, които дават живот на вашата работа
- Персонализирани задачи, подзадачи и вложени списъци за действие за задачи от всякакъв мащаб
- Коментари в низове, които могат да бъдат редактирани и присвоявани за секунди
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги: Множество мощни функции за проследяване на времето, неограничен брой задачи и членове, 100 MB пространство за съхранение и още много други
- Неограничен (7 долара на член, на месец): Неограничено пространство за съхранение, неограничени интеграции, неограничени табла, гъвкави отчети и др.
- Бизнес (12 долара на член, на месец): Google SSO, неограничен брой екипи, персонализирано експортиране, разширено публично споделяне, разширени автоматизации и др.
- Enterprise ( свържете се с отдела по продажбите за цени ): Бяло етикетиране, API за предприятия, насоки за въвеждане, специален мениджър за успех
Какво мислят потребителите за управлението на времето и проектите с ClickUp
|Усъвършенствано, изключително богато на функции приложение за продуктивност
|Начин да организирате живота си
|„ClickUp е най-богатият на функции инструмент за продуктивност, с който съм се сблъсквал. Буквално всичко, което бихте могли да искате от P инструмент – табла, списъци, календари, функции за оценка, отчитане на времето – той го има. Има поддръжка на различни платформи, както и страхотни приложения за iOS и Android. Поддръжката за интеграция също е пълна – можете да импортирате задачи от други инструменти като Asana, Todoist или Jira и да свържете ClickUp с Gmail, календар и др. Освен това се подобрява постоянно. ” — Dushyant P. , G2 Review
|„Най-доброто в ClickUp е неговата гъвкавост. Мога да организирам работата си, страничния си бизнес и личния си живот. Каквато и цел да имам, CU може да я реализира. Интеграцията с календара е феноменална, така че всичко е синхронизирано. И ми харесва, че в повечето случаи не ми е нужно да използвам други приложения. CU може да направи всичко. ” — Кевин Т., G2 Review
Защо да изберете ClickUp пред Clockify и Toggl?
ClickUp е идеалната алтернатива на Clockify и Toggl благодарение на мощните си вградени инструменти, които централизират всеки тип работа. Екипите се събират, за да управляват задачи, документи, цели, идеи и други, без да се налага да сменят разделите.
ClickUp ви позволява да организирате и изпълнявате задачите ефективно, което води до повишена продуктивност и растеж на бизнеса в дългосрочен план.
Освен това, всичко това е безплатно. 💸
Ако търсите следващия си инструмент за отчитане на времето, който ще сплоти екипа, ще ви направи по-ефективни и ще внесе радост в ежедневието ви, опитайте ClickUp. ⏲