Clockify срещу Toggl: Кое е по-доброто приложение за отчитане на времето?

Искате ли да чуете една страшна история? В миналото организациите отчитаха времето ръчно. 👻

Те използваха химикал и хартия, за да записват работните часове и да проследяват задачите и проектите. Говорим за хаотично, непоследователно и досадно!

За щастие, това вече е минало. Времената се промениха с новите технологии и тенденции, включително използването на софтуер за управление на времето, за да следите времето, прекарано в задачи, и да определите степента си на продуктивност. ⏱

Ако търсите идеалното приложение за отчитане на времето, вие искате да намерите висококачествен инструмент с високофункционални характеристики.

Вероятно вече сте чували за Clockify и Toggl – те изглеждат подобни, но коя от двете е по-подходяща за вашия бизнес?

Това ръководство ви предоставя подробно сравнение между Clockify и Toggl, което сте търсили. Освен това, ще откриете техните предимства, разлики във функционалността, ограничения и една силна алтернатива, която може би не сте очаквали. 🤩

Какво е Toggl Track?

Фактуриране и издаване на фактури в Toggl Track

Toggl е популярен цифров инструмент за отчитане на времето за малки и големи екипи. Той улеснява отчитането на времето на различни устройства, като предоставя на мениджърите обща представа за производителността и рентабилността.

Екипите получават ясна разбивка на времето, което отделят за всяка задача, което може да помогне на членовете да идентифицират слабите си места и да направят продуктивни промени в работните си навици. Той е лесен за използване, не изисква обширно обучение и позволява на мениджърите да задават няколко таймера за различни задачи едновременно.

Toggl има много полезни функции за малки екипи, но и фрийлансърите могат да се възползват от него като безплатен инструмент за отчитане на времето. Toggl има изчистен потребителски интерфейс с лесен за използване портал.

Този софтуер работи на Windows, Mac, Linux и настолни компютри и се интегрира с множество инструменти за управление на проекти. Toggl предлага безплатен пакет с неограничен брой проекти, клиенти и етикети, експортируеми отчети, таймер Pomodoro, импортиране на CVS, откриване на неактивно време и проследяване на личната активност на настолния компютър.

Ключови функции на Toggl

Отчитане на времето : Управлявайте времето за всички задачи и определяйте нивото на производителност : Управлявайте времето за всички задачи и определяйте нивото на производителност

Отчети : Получавайте подробни отчети за вашите проекти

Управление на проекти : Управлявайте безкрайни проекти и клиенти

Симулация и проследяване на проекти : Определяне и проследяване на напредъка на проектите

Управление на екипа : Получете обща представа за дейностите на вашия екип

Интеграция с множество инструменти : Проследявайте времето в над 100 популярни инструмента с разширението за браузър на Toggl.

Интеграция с календар : Интегрирайте календара в Toggl, за да изпращате събития от проектите към вашия работен график.

Проследяване на приходите и разходите : Определете напредъка, като анализирате приходите и разходите.

Напомняния по имейл до екипите: Планирайте запазени отчети чрез имейл

Предимства на Toggl

Задайте времеви оценки за отделни задачи

Идентифицирайте областите, в които има възможност за повишаване на производителността

Определете дали постигате напредък

Създавайте информирани прогнози за бъдещи задачи и проекти

Управлявайте личното си работно време по-ефективно

Бързо и лесно за настройка

Недостатъци на Toggl

Това може да бъде скъпо и може да платите много пари за функции, от които нямате нужда.

Може да не ви предостави широк набор от функции извън проследяването на времето.

Какво мислят потребителите за управлението на времето с Toggl

Интуитивно проследяване на времето Добро място за начало — Емили Л., G2 Review „Използвала съм Toggl за лично и професионално отчитане на времето и абсолютната лекота на употреба прави този продукт незаменим в ежедневния ми работен процес. Възможността просто да стартираш и спираш таймери е безпроблемна, като в същото време предлага високо ниво на персонализация и потенциална корекция. Дори възможността да променяш началната дата на таймер, който вече е в ход, е интуитивна и брилянтна за потребителя.“ — Christina W. G2 Review „Много ми харесва как Toggl помага да категоризирате времето си по отношение на персонализирани проекти и етикети. Етикетите могат да служат като „подпапка“ за проектите, които избирате, за да помогнат да определите времето, което прекарвате в рамките на проекта. Въпреки това, бих искала Toggl да даде приоритет на интеграцията с календара, за да автоматизира срещите. Изглежда, че това е функция от второстепенно значение, а според мен тя трябва да бъде движещата сила.“

Какво е Clockify?

Проследяване на времето в Clockify

Подобно на Toggl, Clockify е популярна апликация за отчитане на работното време. Но това, което отличава Clockify, са възможностите му за отчитане на работното време и фактуриране. Clockify се използва най-често от големи организации с функции като клиентски портали, сигнали и известия, за да информира екипа ви за напредъка на всеки проект. Функцията за планиране на графика на служителите рационализира и опростява планирането на смени.

Clockify предлага редица предимства за компании с няколко служители или големи екипи. Това е полезен инструмент за проследяване на служителите и техните задачи, персонализиране на проекти, лесно преглеждане на процесите, ефективно разпределяне на проектите на служителите и повишаване на прозрачността на дейностите на екипа.

Clockify е проектиран основно да подпомага бизнеса и в много отношения е икономичен вариант в рамките на плановете Basic и Standard. Големите компании вероятно ще се нуждаят от по-скъп план, за да имат достъп до по-разширени функции, но Clockify предлага неограничен брой потребители за фиксирана такса във всеки план.

Ключови функции на Clockify

Предимства на Clockify

Икономически ефективен

Полезен за фирми, които отчитат времето си, за да фактурират правилно клиентите си.

Можете да следите времето от вашия десктоп или мобилното приложение.

Над 80 интеграции с други работни инструменти

Недостатъци на Clockify

По-малко интуитивен интерфейс

Няма функция за правене на екранни снимки

Екипите може да се нуждаят от обучение, за да се запознаят с всичките му функции.

Какво мислят потребителите за управлението на времето с Clockify

Страхотен инструмент за управление и оптимизиране на времето Идеален за малки предприятия и нестопански организации — Bahar U., G2 Review „Обичам Clockify, защото ми помага да оптимизирам времето, което отделям за различни задачи, и ми предоставя важни лични данни както за професионалния, така и за личния ми живот. Току-що навлязохме в новата година и беше много интересно да видя колко часа, дни и т.н. съм отделил за различните дейности през изминалата година.“ — Leah I., G2 Review „Clockify е чудесен за малки фирми или организации с нестопанска цел. Софтуерът може да се използва безплатно и е отличен за отчитане на работата на нашия екип от 5 души. Макар че не използваме този софтуер като официална база данни за отчитане на времето, той ни служи като начин за проследяване на отработените часове.“

Clockify срещу Toggl: подробно сравнение

Преди да инвестирате в нов инструмент за отчитане на времето, трябва да сравните функциите на всеки инструмент, за да вземете най-доброто решение за вашата ситуация.

Макар Clockify и Toggl да са приложения за отчитане на времето, те все пак имат леки разлики в функциите си. Ето подробно сравнение между Clockify и Toggl.

1. Автоматично проследяване на времето

Проследяването на времето е основната функция както в Clockify, така и в Toggl, която помага на мениджърите на екипи и служителите да определят колко време прекарват в задачи и проекти. Но как се сравняват тези функции за проследяване на времето една с друга?

Clockify

Чрез Clockify

Clockify се фокусира върху въвеждането на времето, като го отчитате с хронометър. Можете да стартирате и спирате хронометъра, докато работите, или да въведете времето по-късно, ръчно. С таймера на Clockify можете също да:

Вижте колко време прекарват служителите в изпълнението на задачите

Определете дали служителите постигат целите си

Добавете бележка към всяка задача

Получете доказателство, че служителите са работили по задачите си

Вижте общото време за всяка дейност на дневна база

Идентифицирайте проектите, маркирани като фактурируеми за издаване на фактури

Toggl

Чрез Toggl

Най-доброто нещо в Toggl е, че ви позволява да проследявате времето ръчно или автоматично. Можете да:

Започнете и спрете отчитането на времето си по всяко време

Въведете часовете си със задна дата

Настройте таймера си да се стартира автоматично за събитие или задача в календара ви.

Toggl се използва онлайн в браузър, а можете да инсталирате мобилно приложение и да проследявате времето удобно. Това означава, че тракера е винаги на една ръка разстояние. Освен това Toggl ви напомня, когато забравите да стартирате таймера.

2. Управление на проекти

Управлението на проекти изисква внимателен анализ, планиране, изпълнение и проследяване, за да се гарантира, че проектът се изпълнява навреме и в рамките на бюджета. Ето защо инструментите за управление на проекти с вградени функции за проследяване на времето и разходите са толкова ценни!

Как се представят Clockify и Toggl в това отношение? Ще ви покажем.

Clockify

Проследявайте проектите чрез функцията Clockify Schedule

Clockify ви позволява да проследявате напредъка на проектите и съответните показатели. Можете също така да възлагате проекти на членове на екипа, да категоризирате времето като фактурируемо и нефактурируемо, да виждате проследеното време в сравнение с очакваното и да задавате персонализирани тарифи за проектите. Всичко това е много полезно за екипи, които редовно работят с клиенти или по проекти, при които времето е от съществено значение!

Toggl

Функцията за рентабилност на проектите на Toggl позволява на екипите да проследяват конкретни бюджети.

С функцията за управление на проекти на Toggl можете да видите всичките си проекти на таблото. Toggl ви позволява да прогнозирате бюджети и графици и да проследявате напредъка на проектите. Можете лесно да идентифицирате области, които се нуждаят от подобрение в ранна фаза, и да създадете работен план, за да избегнете подобни проблеми в бъдеще. Можете също така:

Създавайте задачи, които могат да се използват и като подзадачи

Разпределяне на задачи на членовете на екипа

Определете общото време, прекарано за задачи и проекти

Създаване на времеви прогнози за проекти

3. Отчитане и анализи

Данните помагат на бизнеса да взема ефективни и точни решения във всеки отдел.

Използването на подходящия инструмент може в крайна сметка да ви помогне да анализирате правилно данните и да генерирате точни отчети за всяка задача или проект в реално време.

Как изглежда това в Clockify и Toggl?

Clockify

Получавайте подробни данни за отследеното време и фактури в отчетите на Clockify.

Clockify предлага три вида отчети, в които можете да видите подробности за проектите и задачите, които са генерирали приходи.

Резюме : Общ преглед на времето, деня, дейността и потребителя

Подробно : Вижте разбивката на задачите, общия брой отчетени часове, фактурираните часове и сумата. Можете да редактирате записите в отчета.

Седмично: Получавайте седмично обобщение на цялото отчетено време

Разделете подробния отчет по дни, дейности и потребители. Отчетите могат да се споделят с клиенти чрез CSV, Excel или PDF.

Toggl

Получете подробна информация за производителността на отделните сътрудници в Toggl.

Подобно на Clockify, отчетите в Toggl разкриват полезна информация за вашите проекти и задачи по три начина.

Резюме : Прегледайте общото отследено време за задачите и филтрирайте по данни, клиенти, потребители и проекти.

Подробно : Прегледайте въведеното време на екипа и експортирайте записите.

Седмично: Прегледайте отчетеното време за цялата седмица

С премиум плана можете да планирате най-ценните си отчети да се изпращат на вашия имейл и да сте в течение с проектите, без да се налага да влизате в профила си.

4. Управление на екип

И Toggl, и Clockify са проектирани да се използват от екипи с различни размери, но колко добре всеки софтуер управлява тези екипи?

Clockify

Проследявайте производителността на екипа по групи или роли в Clockify

Clockify ви позволява да проследявате и подобрявате управлението на времето на екипа, като проследявате работните часове и виждате кой работи по кои задачи. Софтуерът може да промени начина, по който работите, тъй като ви позволява да идентифицирате кои задачи отнемат по-голямата част от продуктивното ви време. Можете да наблюдавате върху какво работи екипът в момента, цялото проследено време и кои задачи отнемат най-много време.

Toggl

Вижте отчетените часове и отследеното време, което да прекарате

Управлението на времето на екипа става по-лесно и по-ефективно с Toggl.

Този инструмент ви помага да управлявате екипа си и насърчава всеки член да поеме отговорност за личната си продуктивност. При правилно използване екипите изпълняват проекти безпроблемно, спазват срокове, управляват времето и се съобразяват с дългосрочните цели.

Toggl ви позволява да преглеждате последните времеви записи, направени от вашия екип, да автоматизирате и проследявате напомняния по имейл и да идентифицирате неразпределеното време, за да предприемете необходимите стъпки.

5. Интеграции

И двата инструмента се интегрират с мощни инструменти за управление на проекти, уеб разработка и производителност, за да увеличат функционалността си.

Clockify

Интеграцията на Clockify с Quickbooks

Clockify се интегрира с над 80 уеб приложения, така че можете да следите времето от почти всяко място. Ето някои от любимите ни интеграции на Clockify:

Инструменти за управление на проекти: ClickUp, Trello, Asana

Поддръжка на клиенти: Hubspot, Freshdesk

Уеб разработка: Github, Gitlab

Производителност: Google Calendar, Google Docs

Toggl

Интеграцията на Toggl със Slack свързва екипите

Toggl се интегрира с над 100 инструмента чрез разширение за браузър, native интеграции и приложения за автоматизация, за да ускори вашите работни процеси.

Ето някои от любимите ни интеграции на Toggl:

Инструменти за управление на проекти: ClickUp, Trello, Podio

Поддръжка на клиенти: Slack, Clio, Slack, Clio, Pipedrive

Уеб разработка: Филтрирайте по Zapier, AzureDevOps, GitHub

Производителност: Todoist, Timeular, разширение за Chrome на Zapier

Той също така се интегрира с HR, счетоводство, календари, приложения за електронна поща, управление на задачи и уеб разработка.

6. Съвместимост на платформата

Toggl и Clockify са съвместими с уеб браузъри и операционни системи.

Clockify

Clockify е достъпен чрез настолни приложения, разширения за браузъри и уеб приложения. Можете да го използвате на Windows, Mac, Linux, Android и iOS.

Clockify се предлага и с разширение за браузърите Chrome и Firefox.

Toggl

Toggl е съвместим с вашата съществуваща ИТ инфраструктура и може да изисква скъпи модификации. Можете да получите достъп до Toggl на основните мобилни платформи и операционни системи и да го интегрирате с над 100 инструмента.

7. Цени

Нека бъдем реалисти – в края на краищата, всичко се свежда до крайния резултат. Колко наистина ще ви струват тези инструменти?

Clockify

Clockify предлага безплатен план, който включва неограничен брой проекти, отчитане на времето и отчети. Подходящ е за екипи от всякакъв размер. Ето плановете за по-разширени функции:

Основен план (3,99 $ на потребител): Административни функции

Стандартен план (5,49 долара на потребител): Включва функции за отчитане на работното време и фактуриране.

PRO план (7,99 $ на потребител): Включва функции за производителност

План за предприятия (11,99 $ на потребител): За разширени функции за сигурност

Toggl

Toggl предлага безплатна пробна версия и няколко плана за абонамент в зависимост от нуждите на вашия екип:

Toggl срещу Clockify в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какви са мненията на хората по темата Toggl срещу Clockify. Когато търсите Toggl срещу Clockify в Reddit, много потребители на Reddit са съгласни, че Toggl е лесен за използване и евтин:

„Toggl track е безплатен и достъпен на всички платформи. Той е изключително лесен за използване и предоставя пълни отчети.“

Други отбелязват, че след като са използвали и двата инструмента, са доволни и от двата:

„Не смятах, че губя нещо, като преминах към Clockify, и оттогава съм много доволен от него.“

Свързано: Toggl срещу Harvest

Какво е ClickUp?

Организирайте и добавяйте бележки, за да започнете задача с ClickUp Project Time Tracking

Най-добрият сценарий? Намерете инструмент за отчитане на времето, който предлага всички ключови функции за управление на времето, е на подходяща цена и не изисква да правите компромиси с функционалността.

Може да звучи прекалено хубаво, за да е истина, но всъщност това е просто ClickUp. 🙂

ClickUp е повече от обикновен софтуер за отчитане на времето. Това е всеобхватна платформа за продуктивност, която предлага все по-голям набор от персонализирани функции, за да обедини цялата работа на едно място.

Създаден за екипи от всякакъв размер и от всяка индустрия, ClickUp улеснява проследяването на времето, за да можете да се съсредоточите върху работата си, докато постигате целите си. Проследявайте времето, задавайте времеви прогнози, добавяйте бележки и маркирайте фактурируемото време от практически всяко място. Можете дори да преглеждате отчети или да въвеждате време със задна дата, ако сте забравили! ⏰

Ключови функции за управление на времето в ClickUp

Автоматично и ръчно проследяване на времето : Записвайте времето от всяко устройство и свържете времето с всяка задача в ClickUp.

Разширение за Chrome : Достъп до най-добрите функции за управление на проекти на ClickUp от всеки прозорец, включително таймера му. : Достъп до най-добрите функции за управление на проекти на ClickUp от всеки прозорец, включително таймера му.

Управление на времето : Стартирайте и спирайте времето от всяко устройство и преминавайте между задачите с глобалния таймер на ClickUp.

Етикети : Категоризирайте и филтрирайте времето си с етикети

Отчитано време : Маркирайте времето като отчитано, за да определите какво трябва да бъде отчетено като разход.

Сортиране : Сортирайте задачите по изразходвано време, за да идентифицирате пречките.

Филтриране : Филтрирайте времето по дата, статус, приоритет, етикети и др.

Обобщение : Комбинирайте цялото време, прекарано в задачи и подзадачи

Таблици за отчитане на работното време : Създавайте и персонализирайте таблици за отчитане на работното време, за да разберете по-подробно къде отива времето ви.

Отчитане : Преглеждайте подробни отчети и анализи на вашите времеви записи.

Таблици за отчитане на работното време за преглед, проследяване и проверка на задачите, за които е отчетно работното време , навсякъде във вашата работна среда.

Създавайте времеви разписания, за да събирате и преглеждате отследеното време по задачи и местоположения, за да получите бърз поглед върху напредъка си.

И това са само функциите, свързани с времето! ClickUp е достатъчно мощен, за да се справи с всичко – от прости задачи до сложни проекти – и ще ви спести време, докато го прави.

Предимства на ClickUp

Най-големият плюс при избора на ClickUp е, че той наистина ви покрива от всички ъгли. Проследяването на времето в ClickUp придобива ново значение, когато се намира на същата платформа като останалите ви задачи – а работата става по-продуктивна, когато всички функции работят заедно в един и същ прозорец.

Подобрете управлението на времето си с изгледа „Работна натовареност“ на ClickUp и вижте как прогнозираното време за всяка задача се съотнася с общото време за седмицата.

Ето някои от другите ни любими качества на ClickUp:

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги: Множество мощни функции за проследяване на времето, неограничен брой задачи и членове, 100 MB пространство за съхранение и още много други

Неограничен (7 долара на член, на месец): Неограничено пространство за съхранение, неограничени интеграции, неограничени табла, гъвкави отчети и др.

Бизнес (12 долара на член, на месец): Google SSO, неограничен брой екипи, персонализирано експортиране, разширено публично споделяне, разширени автоматизации и др.

Enterprise ( свържете се с отдела по продажбите за цени ): Бяло етикетиране, API за предприятия, насоки за въвеждане, специален мениджър за успех : Бяло етикетиране, API за предприятия, насоки за въвеждане, специален мениджър за успех

Какво мислят потребителите за управлението на времето и проектите с ClickUp

Усъвършенствано, изключително богато на функции приложение за продуктивност Начин да организирате живота си — Dushyant P. , G2 Review „ClickUp е най-богатият на функции инструмент за продуктивност, с който съм се сблъсквал. Буквално всичко, което бихте могли да искате от P инструмент – табла, списъци, календари, функции за оценка, отчитане на времето – той го има. Има поддръжка на различни платформи, както и страхотни приложения за iOS и Android. Поддръжката за интеграция също е пълна – можете да импортирате задачи от други инструменти като Asana, Todoist или Jira и да свържете ClickUp с Gmail, календар и др. Освен това се подобрява постоянно. ” G2 Review „Най-доброто в ClickUp е неговата гъвкавост. Мога да организирам работата си, страничния си бизнес и личния си живот. Каквато и цел да имам, CU може да я реализира. Интеграцията с календара е феноменална, така че всичко е синхронизирано. И ми харесва, че в повечето случаи не ми е нужно да използвам други приложения. CU може да направи всичко. ” — Кевин Т.,

Защо да изберете ClickUp пред Clockify и Toggl?

ClickUp е идеалната алтернатива на Clockify и Toggl благодарение на мощните си вградени инструменти, които централизират всеки тип работа. Екипите се събират, за да управляват задачи, документи, цели, идеи и други, без да се налага да сменят разделите.

ClickUp ви позволява да организирате и изпълнявате задачите ефективно, което води до повишена продуктивност и растеж на бизнеса в дългосрочен план.

Освен това, всичко това е безплатно. 💸

Ако търсите следващия си инструмент за отчитане на времето, който ще сплоти екипа, ще ви направи по-ефективни и ще внесе радост в ежедневието ви, опитайте ClickUp. ⏲