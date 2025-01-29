10-те най-добри софтуерни инструмента за обратна връзка от служителите през 2025 г.

Ангажирането на служителите и задържането на талантите са две често срещани предизвикателства, пред които са изправени екипите по човешки ресурси по целия свят.

Според проучване на Gallup само 23% от служителите в световен мащаб са активно ангажирани в своите организации. Проучването също така установи, че само 20% от служителите в САЩ са изключително доволни от работата си.

Ето защо събирането и реагирането на обратната връзка от служителите е от съществено значение, а за това са ви необходими подходящите инструменти за обратна връзка от служителите.

Прочетете нататък, за да откриете 10 от най-добрите платформи за обратна връзка от служителите, от които можете да изберете.

Какво трябва да търсите в софтуера за обратна връзка от служителите?

Ето някои фактори, които трябва да вземете предвид при избора на инструмент за обратна връзка от служителите:

Видове анкети : Предпочитайте инструменти за обратна връзка от служителите, които предлагат различни опции за анкети и множество начини за събиране на обратна връзка.

Опции за персонализиране : Изберете инструменти, които ви позволяват да персонализирате въпросите и шаблона на анкетата. В някои случаи не е достатъчно да избирате от списък с въпроси.

Анализи и прозрения : Потърсете инструменти за обратна връзка от служителите, които предлагат полезни прозрения и лесни начини за анализ на данните от проучванията. Инструментът за обратна връзка трябва да предлага и визуализация на данните и различни видове отчети.

Цени: Обмислете бюджетните си ограничения и изберете инструменти, които предлагат максимална стойност и се вписват в бюджета ви. Тъй като някои инструменти предлагат всеобхватни функции за управление на човешките ресурси или на производителността, цените им може да изглеждат по-високи, затова направете справедливо сравнение.

Редовното събиране на обратна връзка от служителите е от жизненоважно значение за разбирането на това колко са доволни или недоволни от вашата компания. То ви помага да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, и да предприемете коригиращи мерки за повишаване на удовлетвореността на служителите.

Изберете един от следните най-добри инструменти за обратна връзка от служителите, за да започнете да събирате обратна връзка от персонала.

1. ClickUp

Опитайте ClickUp Forms Използвайте формата на ClickUp, за да събирате обратна връзка от служителите и да получите ценна информация.

Ако търсите най-добрия инструмент за обратна връзка от служителите, тогава ClickUp Form View е точно това, от което се нуждаете. Използвайте го, за да създавате подробни анкети и формуляри за събиране на обратна връзка с персонализирани полета и условно форматиране.

Тази функция ви позволява да добавите всяко поле от формуляра към съществуващите опции.

Условната логика автоматично променя формулярите въз основа на определени условия. Например, ако респондентът отговори с „Да“ на даден въпрос, може да му бъде зададен допълнителен въпрос, за да се съберат повече подробности. На тези, които са отговорили с „Не“, обаче няма да бъдат задавани допълнителни въпроси.

Вместо да започвате от нулата, можете да използвате шаблона за обратна връзка на ClickUp, за да ускорите процеса на обратна връзка. Той помага за събиране на обратна връзка както от служителите, така и от клиентите.

Той използва система за оценяване с звезди, с която служителите могат да оценят нивото си на удовлетвореност от работата. Има и поле, в което могат да обяснят причините за своята оценка. Той прави още една стъпка напред и събира препоръки за подобрения.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за обратна връзка на ClickUp, за да събирате бързо обратна връзка от служителите и да сортирате и филтрирате резултатите въз основа на различни параметри.

ClickUp Docs е друг начин за събиране на обратна връзка от служителите. Създайте подробен шаблон за събиране на обратна връзка от служителите в ClickUp Docs и споделете копия с екипите в цялата организация.

Споделете попълнените документи с други заинтересовани страни и анализирайте отговорите, за да съберете ценна информация.

Сътрудничеството е ключово с ClickUp 3. 0 Docs, така че можете бързо да споделяте, да задавате разрешения или да експортирате към вътрешни или външни потребители.

Използвайте широката гама от шаблони за анкети и формуляри за обратна връзка на ClickUp, за да опростите обратната връзка от служителите.

След като съберете обратната връзка, анализирайте я, за да извлечете заключения и да идентифицирате общите предизвикателства, пред които са изправени служителите. Намерете области за непрекъснато подобрение и ги превърнете в проекти за ангажираност на служителите. Използвайте ClickUp Tasks, за да възлагате задачи на конкретни хора и да определяте ясни срокове за вашите проекти.

Разгледайте решението ClickUp Human Resources, за да откриете други инструменти и функции за управление на вашата HR функция.

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте подробни формуляри за събиране на обратна връзка от служителите и открийте области за подобрение.

Превърнете тези области за подобрение в проекти за ангажираност на служителите с различни задачи и подзадачи.

Добавете персонализирани полета, съобразени с вашите изисквания, и създайте подробни въпросници.

Използвайте готовия за употреба, предварително проектиран шаблон за обратна връзка, за да спестите време и усилия.

Използвайте ClickUp Docs като алтернативен начин за създаване на персонализирани анкети за обратна връзка от служителите и събиране на мненията им.

Споделете резултатите с съответните заинтересовани страни, като използвате лесните опции за споделяне, предоставени от ClickUp.

Ограничения на ClickUp

ClickUp предлага множество разширени функции, които може да отнемат известно време на новите потребители, за да се научат да ги използват.

Това не е специализирано софтуерно решение за ангажираност на служителите , така че не предлага някои от по-специфичните допълнителни функции, които предлагат други инструменти.

Цени на ClickUp

Безплатно

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с екипа за цени

ClickUp Brain: 7 USD/месец на член (допълнение, достъпно за всички платени планове)

Отзиви и оценки за ClickUp

G2 : 4,7/5 (9397 отзива)

Capterra: 4,7/5 (4020 отзива)

2. Appraisd

чрез Appraisd

Appraisd е инструмент за управление на производителността, който събира обратна връзка от служителите чрез формуляри. Той предлага различни персонализирани, предварително създадени шаблони за анкети, които опростяват процеса на получаване на обратна връзка в реално време.

Той ви позволява също да събирате 360-градусова обратна връзка за оценка на представянето на служителите и проследяване на напредъка им. Това позволява по-цялостна оценка, тъй като колеги, мениджъри и подчинени могат да предоставят конструктивна обратна връзка на даден индивид.

Най-добрите функции на Appraisd

Използвайте лесния за употреба интерфейс, за да създавате и споделяте лесно формуляри за обратна връзка.

Позволете на служителите да споделят обратна връзка анонимно, без никакво колебание.

Съберете 360-градусова обратна връзка за цялостна оценка на представянето

Получете достъп до надеждни анализи, за да идентифицирате тенденции и общи черти в обратната връзка от служителите.

Интегрирайте събирането на обратна връзка от служителите с по-широката си функция за управление на производителността.

Ограничения на Appraisd

Това е платформа, базирана на облак, която работи само онлайн; няма офлайн достъп.

Цените са твърде високи, ако искате само инструмент за събиране на обратна връзка от служителите.

Цени на Appraisd

Growth : Лицензна такса от 4500 USD/година за до 50 служители

Стандартен : Лицензна такса от 9060 до 15 000 долара годишно за съответно до 101 до 200 служители.

Large : Започва от 15 045 долара/година за 201 служители

Enterprise: Персонализирано ценообразуване (над 5000 служители)

Прегледи и оценки на Appraisd

G2 : 4,7/5 (21 отзива)

Capterra: 4,6/5 (45 отзива)

3. Engagedly

чрез Engagedly

Engagedly е цялостно решение за управление на таланти, което предоставя лесни начини за събиране на обратна връзка от служителите.

Функцията Team Pulse ви позволява да изпращате кратки, чести анкети, за да проследявате напредъка и нивото на удовлетвореност на служителите. Анкетите E10 на Engagedly помагат да проследите ангажираността и настроенията на служителите и са по-подробни.

Използвайте тези инструменти, както и подробни анализи и отчети, за да събирате и анализирате обратната връзка от служителите и да предприемате проактивни мерки за повишаване на тяхното удовлетворение и ангажираност.

Най-добрите функции на Engagedly

Измервайте ангажираността на служителите с помощта на E10 анкети и усъвършенстван индекс на ангажираност.

Помолете служителите си да дадат оценка за благоприятност в анкети, за да оцените настроенията на служителите.

Изпращайте често анкети, за да сте в течение с това колко са доволни служителите от работата си.

Използвайте усъвършенствани аналитични инструменти, като например топлинни карти, за да получите информация за мисловните процеси на служителите.

Изберете от различни шаблони, за да създадете и изпратите бързо анкети за събиране на обратна връзка от служителите.

Ограничения на Engagedly

E10 и пулсовите проучвания трябва да се закупят като добавка към основния план, което увеличава общата цена за достъп до тези функции.

Предвид богатия набор от функции, за новите потребители е необходимо първоначално да се запознаят с програмата.

Цени на Engagedly

Performance Suite : 9 $/месец на член

Допълнение „Награди и признание“: 5 USD/месец на член

Engagedly – рецензии и оценки

G2 : 4,4 (528 отзива)

Capterra: 4,7/5 (76 отзива)

4. Sage HR

чрез Sage HR

Sage HR е цялостно HR решение, а измерването на ангажираността на служителите чрез събиране на обратна връзка е само малка част от него. То ви позволява да създавате анкети и да събирате анонимни отговори, за да получите точна представа за настроенията и нивото на удовлетвореност на служителите.

Освен това, той поддържа 360-градусова обратна връзка и бърза обратна връзка, за да похвали всеки за добре свършената работа.

Най-добрите функции на Sage HR

Използвайте шаблони или създайте персонализирани анкети от нулата, за да отговорите на вашите специфични изисквания.

Събирайте обратна връзка от служителите и експортирайте отговорите в PDF формат.

Позволете на служителите да подават анонимни отговори за честна и отворена комуникация.

Дайте възможност на служителите да попълват анкети от мобилните си устройства

Ограничения на Sage HR

Не предлага задълбочени анализи и прозрения от проучвания

Трябва да платите за основния план за човешки ресурси и не можете да получите достъп до функциите за събиране на обратна връзка от служителите поотделно.

Цени на Sage HR

Индивидуални цени

Отзиви и оценки за Sage HR

G2 : 4,3/5 (75 отзива)

Capterra: 4,5/5 (344 отзива)

5. Energage

чрез Energage

Energage предлага два начина за събиране на обратна връзка от служителите: Workplace Survey и Pulse.

Първият е стандартен въпросник, който измерва преживяването на служителите на работното място; резултатите от него могат да ви помогнат да се утвърдите като едно от най-добрите места за работа в САЩ. Вторият е идеален за събиране на бърза и честа обратна връзка по важни теми или за измерване на удовлетвореността на служителите.

Най-добрите функции на Energage

Използвайте проучването на работното място, за да получите задълбочени данни за ангажираността и настроенията на служителите.

Проверявайте редовно нивото на удовлетвореност на служителите с помощта на кратки анкети Pulse.

Позволете на служителите да оставят отворени коментари, за да получите по-задълбочени прозрения.

Анализирайте отговорите от анкетите и действайте въз основа на получените данни.

Ограничения на Energage

Проучването на работното място има ограничени възможности за персонализиране.

Интерфейсът е малко труден за използване от нови потребители.

Цени на Energage

Индивидуални цени

Energage ревюта и оценки

G2 : 4,6/5 (99 отзива)

Capterra: 4,5/5 (39 отзива)

6. Workleap Officevibe

чрез Workleap

Workleap Officevibe е специализирана платформа за обратна връзка от служителите. Тя предлага различни видове проучвания, като например проучвания за настроенията, проучвания за DEIB (разнообразие, равнопоставеност, приобщаване и принадлежност) и проучвания за адаптиране на нови служители.

Той ви позволява също да създавате персонализирани шаблони за анкети, специфични за вашия бизнес.

Най-добрите функции на Workleap Officevibe

Изберете от списък с 122 въпроса, за да създадете и споделите бързо кратки анкети за настроенията на служителите, с които да събирате редовно обратна връзка.

Събирайте анонимна обратна връзка и съобщения от служителите, за да откриете общи предизвикателства и проблеми на работното място.

Споделете анкети за назначаване на работа, за да ангажирате новите служители от първия ден.

Използвайте анкетите DEIB, за да надхвърлите въпросите, свързани с работата, и да разберете дали служителите се чувстват добре дошли на работното място.

Получете ценни анализи и информация от отговорите на анкетите.

Сравнете представянето на вашата компания с индустриалните стандарти или анализирайте данните във времето.

Ограничения на Workleap Officevibe

Предлага ограничени възможности за персонализиране в анкетите за настроенията

Отчетите и анализите могат да бъдат по-подробни

Цени на Workleap Officevibe

Безплатно

Essential: 5 долара на месец на човек

Workleap Officevibe – рецензии и оценки

G2 : 4,3/5 (734 отзива)

Capterra: 4,6/5 (51 отзива)

7. 15five

чрез 15Five

Един от недостатъците на много инструменти за обратна връзка от служителите е, че анкетите за служителите и функциите за ангажираност не са достъпни поотделно. В повечето случаи ще трябва да платите за пакет от HR инструменти, като инструментът за ангажираност на служителите и анкетите за обратна връзка са само малка част от него.

15five решава този проблем, като предлага функции за ангажираност на служителите в своя основен платен план.

Нека да видим какво предлагат.

15 най-добри функции

Провеждайте 6-минутни проучвания за ангажираността, за да проверите удовлетвореността и ангажираността на служителите.

Получете подробни персонализирани и целенасочени оценки на резултатите от проучванията, включително топлинни карти и други разширени функции.

Използвайте Spark AI, за да получите уникална информация за резултатите от проучването.

Персонализирайте и използвайте стандартизирания шаблон за проучвания, за да създавате различни видове проучвания, като DEI, eNPS (Net Promoter Score на служителите) и други.

Ограничения на 15five

360-градусовата обратна връзка не е налична в плана Engage.

Потребителският интерфейс изисква период на обучение

Цени на 15five

Engage : 4 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Perform : 10 долара на месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Total Platform: 16 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

15five рецензии и оценки

G2 : 4,6/5 (1766 отзива)

Capterra: 4,7/5 (887 отзива)

чрез ContactMonkey

ContactMonkey е софтуерно решение за вътрешна комуникация в екипа, което предоставя лесни начини за събиране и анализиране на обратна връзка от служителите. То ви позволява да търсите обратна връзка от служителите чрез имейл бюлетини, използвайки анкети, емоджи реакции и оценки (eNPS).

Тъй като позволява на персонала да подава обратна връзка анонимно, той ви помага да получите точна представа за това как служителите се чувстват по отношение на корпоративната култура и бизнес инициативите на вашата компания.

Изпращайте интересни бюлетини и искайте обратна връзка чрез звездички и емотикони за различни теми.

Вмъкнете персонализирани анкети за служителите в имейлите си, за да съберете по-подробна обратна връзка по конкретни теми.

Получете достъп до количествено измерими данни и информация от обратната връзка на служителите, за да измерите удовлетвореността от работата.

Използвайте аналитичните отчети, за да вземете бизнес решения и да предприемете мерки за подобряване на удовлетвореността и ангажираността на служителите.

Инструментът се ограничава до събиране на обратна връзка от служителите чрез имейл и не предлага други методи за събиране на обратна връзка.

Интерфейсът може да бъде малко забавен и бавен понякога.

Необходимо : Персонализирано ценообразуване

Плюс : Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

G2 : 4,5/5 (148 отзива)

Capterra: 4. 1 (93 отзива)

9. Trakstar

чрез Trakstar

Trakstar е друг софтуер за управление на таланти и инструмент за анонимна обратна връзка от служителите, който предлага проучвания и анализи на ангажираността на служителите.

Той ви позволява да изпращате анкети за ангажираността на служителите по имейл и се интегрира с други инструменти за вътрешна комуникация като Slack и Microsoft Teams. С него можете да анализирате резултатите от анкетите, да сегментирате отговорите в различни категории и да извличате уникални заключения.

Най-добрите функции на Trakstar

Събирайте анонимна обратна връзка чрез персонализирани анкети

Извлечете полезна информация от подробни визуални отчети, базирани на обратната връзка от служителите и резултатите от проучвания.

Сортирайте и филтрирайте резултатите от проучването, за да ги сегментирате в различни категории и да получите по-добра представа.

Потърсете 360-градусова обратна връзка за мениджърите и обвържете тяхното представяне с ангажираността на служителите в техните екипи.

Позволете на служителите да дават честна обратна връзка чрез анонимно събиране на обратна връзка.

Ограничения на Trakstar

Труден за навигация интерфейс, който е труден за нови потребители

Някои потребители се оплакват, че нямат достатъчно ресурси за обучение, за да използват платформата в пълния й потенциал.

Цени на Trakstar

Индивидуални цени

Отзиви и оценки за Trakstar

G2 : 4,5/5 (285 отзива)

Capterra: 4,2 (450 отзива)

10. Limeade Listening (по-рано TINYpulse)

чрез Limeade

Limeade Listening е софтуерно решение „всичко в едно“ за ангажираност на служителите с много полезни функции. То може да провежда проучвания и да получава подробни анализи от тях, да позволява взаимно признание между служителите или да предоставя обратна връзка.

Той помага на екипите по човешки ресурси да събират анонимна обратна връзка от служителите и предоставя дълъг списък с въпроси за оценка на нивото на ангажираност на служителите. Най-доброто е, че предлага различни опции за визуализация на данните, които ви помагат да анализирате данните от обратната връзка на служителите.

Най-добрите функции на Limeade Listening

Изберете от над 300 въпроса или създайте свои собствени въпроси за анкета, за да оцените ангажираността и удовлетвореността на служителите.

Провеждайте ежегодно проучване за ангажираността на служителите, чести проучвания за настроенията или проучвания eNPS.

Визуализирайте резултатите от проучването, за да ги анализирате и лесно да извлечете заключения.

Получете препоръки, базирани на данни, за да предприемете бързи действия въз основа на резултатите от проучването.

Изпращайте лични съобщения на всеки служител, за да потърсите допълнителни разяснения относно обратната връзка, без да знаете самоличността му.

Ограничения на Limeade Listening

Възможностите за персонализиране на анкетите са ограничени, въпреки че можете да добавяте свои собствени въпроси.

Липсват функции за подобряване на процента на отговорилите на анкетата

Цени на Limeade Listening

Индивидуални цени

Отзиви и оценки за Limeade Listening

G2 : 4. 4/5 (214 отзива)

Capterra: 4,6/5 (47 отзива)

Коя е подходящата платформа за обратна връзка от служителите за вас?

Една от основните цели на HR отдела във всяка организация е да подобри ангажираността и удовлетвореността на служителите. Провеждането на проучвания и редовното събиране на обратна връзка може да помогне на HR екипа да оцени ефективно нивото на удовлетвореност на персонала.

Един от тези софтуерни програми за обратна връзка от служителите може да се използва за идентифициране и разрешаване на проблеми, за да се поддържа ангажираността на служителите и да се намали текучеството.

Обмислете провеждането на някои дейности за ангажираност на служителите, за да подобрите още повече сплотеността на екипа.

