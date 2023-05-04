Софтуерни разработчици, адвокати и 11 други професии, които изискват често решаване на проблеми

Според Бюрото по статистика на труда само около 14% от цивилните работници трябва да решават проблеми на ежедневна база. Но някои професии се състоят изцяло от решаване на проблеми.

Анализирайки данните на BLS за 2022 г., ClickUp установи, че софтуерните разработчици, мениджърите и адвокатите са сред първите 13 професии, които изискват най-често решаване на проблеми. Професиите в списъка са подредени според приблизителния процент работници във всяка професия, които са били принудени да решават проблеми повече от веднъж на ден.

В анализа са разгледани над 100 професии и в класацията са включени само тези, в които повече от половината от работниците решават проблеми няколко пъти дневно. Почти половината от професиите в списъка включват управленски отговорности.

Управленските позиции са свързани с много изисквания за решаване на проблеми, поради необходимостта да се контролират хора и процеси; да се определят цели и да се разбиват на по-малки, възлагаеми задачи; и да се вземат решения за управление на ресурсите въз основа на теория и данни.

Работодателите ценят уменията за решаване на проблеми на работното място, защото работниците с такива умения са по-способни да преодоляват предизвикателствата самостоятелно, да предлагат нови идеи и да подобряват процесите, като по този начин спестяват време и пари на компанията и нейните клиенти.

Фокусирането върху и развиването на усъвършенствани, нюансирани и бързи умения за решаване на проблеми може дори да помогне до известна степен да предпази някои професионалисти, чиято работа се основава на знания, от най-разрушителните ефекти на изкуствения интелект и технологиите за автоматизация.

MIT Sloan Management Review установи, че най-вероятните умения, които могат да бъдат автоматизирани, са тези, които могат да бъдат „стандартизирани и кодифицирани“. Изследването отбеляза, че задачите, изискващи физическо или реално време за решаване, обикновено имат по-ниски нива на автоматизация. Това се дължи на факта, че създаването на инструменти, които могат да се справят с непредсказуемостта на тези задачи, е или твърде скъпо, или изисква твърде много работа, или може би все още не е технологично осъществимо.

Решаването на проблеми е умение, което може да се практикува и усъвършенства. Има богат избор от литература и курсове за изучаване на утвърдени методи за решаване на проблеми, със специализация в теми като паралелно мислене, декомпозиция, изследване и анализ. Дори практикуването на пъзели с думи и логика като развлекателна дейност може да помогне за усъвършенстване на уменията за решаване на проблеми.

13. Електроинженери

Canva

Дял на работниците, които решават проблеми повече от веднъж на ден : 51,7%

Заетост в цялата страна: 186 020 (1,32 на 1000 работни места)

Електроинженерите проектират, разработват, тестват и поддържат електрически системи и компоненти. Те могат да идентифицират проблеми, да проектират схеми и други части и да създават прототипи, за да тестват своите решения. И могат да се сблъскат с изненади.

Например, през 1945 г. Пърси Лебарон Спенсър, електроинженер в Raytheon, работел върху радарно оборудване и забелязал, че шоколадовият бар в джоба му се е разтопил. Прилагайки критично мислене и умения за решаване на проблеми, той измислил поредица от тестове, наблюдения и експерименти, в резултат на което изобретил микровълновата фурна.

Практическият опит и професионалното развитие помагат на електроинженерите да развият своите аналитични и критични умения за мислене. Участието в професионални асоциации също може да спомогне за развитието на техните комуникативни и екипни умения, което им позволява да си сътрудничат ефективно с колегите и клиентите си.

12. Мениджъри по транспорт, съхранение и дистрибуция

goodluz // Shutterstock

Дял на работниците, които решават проблеми повече от веднъж на ден : 52,6%.

Заетост в цялата страна: 144 640 (1,027 на 1000 работни места)

Мениджърите по транспорт, складиране и дистрибуция участват в планирането, ръководенето и координирането на дейностите по транспорт, складиране и дистрибуция.

Тези логистични специалисти трябва да организират и управляват работата на подчинените си, да използват ефективно софтуер за анализ и инвентаризация, да оценяват и да действат въз основа на данни и доклади, както и да комуникират и сътрудничат с други отдели.

Пандемията от COVID-19 доведе до непрекъсната поредица от проблеми, които трябваше да решават мениджърите в областта на транспорта, складирането и дистрибуцията, които се сблъскаха с пикове в търсенето, недостиг на шофьори и скок в разходите за складиране. Сега нарастващата инфлация и забавянето на търсенето ще доведат до поредица от проблеми в обратна посока.

Да бъдат в крак с важни данни, като промени в нормативната уредба, времето, софтуерни иновации и тарифи, са някои от стъпките, които мениджърите в областта на транспорта, складирането и дистрибуцията предприемат, за да бъдат по-добре подготвени за решаване на проблеми. Придобиването на сертификати и следването на курсове по управление на веригата на доставки и други свързани области на обучение също са полезни за практикуването и развиването на ключови умения за решаване на проблеми.

11. Мениджъри на компютърни и информационни системи

Кадри от архива // Shutterstock

Дял на работниците, които решават проблеми повече от веднъж на ден : 54,0%

Заетост в цялата страна: 485 190 (3,444 на 1000 работни места)

Мениджърите на компютърни и информационни системи отговарят за планирането и координирането на дейностите, свързани с компютрите, в рамките на своята организация. За да бъдат ефективни, те трябва да притежават висока степен на техническа експертиза, както и умения за управление на хора.

Задълженията на мениджърите на компютърни и информационни системи могат да включват управление на целия персонал на организацията, който е свързан с нейните компютърни системи, както и консултации с крайните потребители и заинтересованите страни, за да се гарантира, че компютърните планове са в съответствие с целите на организацията.

Да бъдеш в крак с най-новите изследвания и технологии е важна стъпка в подготовката за това да станеш по-добър в решаването на проблеми като мениджър на компютърни и информационни системи, така че да си в течение с най-добрите практики, когато дойде време да вземеш или да дадеш съвет за решение.

Друг начин за подобряване на уменията за решаване на проблеми е да се провеждат рутинни срещи и да се иска обратна връзка от екипа, като начин за работа върху комуникационните умения и за гарантиране, че очакванията и проблемите се разбират ясно и се предприемат действия по тях.

10. Мениджъри в областта на архитектурата и инженерството

Canva

Дял на работниците, които решават проблеми повече от веднъж на ден : 54,6%.

Заетост в цялата страна: 187 100 (1,328 на 1000 работни места)

Мениджърите в областта на архитектурата и инженерството планират, ръководят и координират дейности в областта на архитектурата и инженерството, според Наръчника за професионални перспективи на Бюрото по статистика на труда. Например, те могат да ръководят строителни и реновиращи проекти, да разработват и представят проектни предложения и оферти, както и да ръководят набирането на персонал за екипите по проектиране и инженерство.

Мениджърите в областта на архитектурата и инженерството трябва да могат ефективно да ръководят и вдъхновяват своите екипи. Те трябва също така да спазват стриктно сроковете на проектите и да притежават отлични писмени и устни комуникационни умения, като всичко това изисква напреднали способности за решаване на проблеми.

За да бъдат по-добре подготвени като решаващи проблеми, мениджърите в областта на архитектурата и инженерството посещават изложения за дизайн, за да разгледат работата на други професионалисти, да се възползват от възможностите за продължаващо обучение и да се възползват от възможностите за натрупване на допълнителен опит в областта.

9. Администратори в областта на образованието K-12

Canva

Дял на работниците, които решават проблеми повече от веднъж на ден : 54,8%

Заетост в цялата страна: 274 710 (1,95 на 1000 работни места)

Администраторите в областта на K-12 образованието планират, ръководят и координират академичните, административните или спомагателните дейности в детските градини, началните и средните училища, според Наръчника за професионални перспективи на BLS.

Независимо дали управляват учители, помагат на учениците да се справят с предизвикателствата на учебната програма или надзирават подобренията в съоръженията, администраторите в началните училища постоянно решават проблеми. И от тях се очаква да създават „точни, бързи, ефективни и приети решения“ в зависимост от визията си „и програмите за развитие на училището“, според проучване от 2010 г.

За да бъдете ефективен училищен администратор, е необходимо да се упражнявате в изграждането на положителни взаимоотношения, да поставяте колегите и семействата на първо място и да използвате стратегии за разрешаване на конфликти и стресови ситуации.

Участието в изследователски проекти, посещаването на семинари и курсове, както и присъединяването към професионални образователни групи са начини да се държите в крак с най-новите инструменти и тенденции в областта на решаването на проблеми.

8. Мениджъри в областта на естествените науки

VE. Studio // Shutterstock

Дял на работниците, които решават проблеми повече от веднъж на ден : 56,4%

Заетост в цялата страна: 74 760 (0,531 на 1000 работни места)

Мениджърите в областта на естествените науки участват в надзора на работата на учени, включително химици, физици и биолози, според Наръчника за професионални перспективи на Бюрото по статистика на труда. Тези работници отговарят за дейности, свързани с научноизследователска и развойна дейност, и координират тестването, контрола на качеството и производството.

Мениджърите в областта на естествените науки трябва да използват своите високоразвити умения за научни изследвания и наблюдения, както и тези на своите подчинени, за да открият отговори на сложни технически въпроси.

От работниците в тази роля се очаква да изпълняват функции като разработване на стратегии и изследователски проекти; провеждане на интервюта, наемане и ръководене на учени, техници и помощен персонал; както и административни задължения.

Тъй като науката се развива толкова бързо, мениджърите в областта на естествените науки трябва постоянно да четат и да се информират за най-новите разработки, за да разполагат с необходимите знания и най-добрите практики, които да прилагат в работата си. Участието в изложения за здраве, публикуването на статии и работата с научен ментор са някои от начините, по които мениджърите в областта на естествените науки придобиват уменията и знанията, необходими за успешното решаване на проблеми.

7. Софтуерни разработчици

Роман Самборски // Shutterstock

Дял на работниците, които решават проблеми повече от веднъж на ден : 58,4%.

Заетост в цялата страна: 1 364 180 (9,683 на 1000 работни места)

Софтуерните разработчици отговарят за анализирането на нуждите на потребителите и за проектирането и разработването на софтуер, който да отговаря на тези нужди, според Наръчника за професионални перспективи на Бюрото по статистика на труда. Те проектират всяка част от приложението или системата и координират начина, по който те ще работят заедно.

Самата компютърна наука е изучаване на решаването на проблеми, така че уменията за решаване на проблеми са заложени във всички аспекти на работата на софтуерния разработчик. При проектирането и внедряването на код, отстраняването на проблеми и бъгове, както и при точното и ефективно общуване в рамките на екипа и между екипите, софтуерните разработчици са експерти в решаването на проблеми.

Софтуерните разработчици усъвършенстват уменията си за решаване на проблеми чрез опит на работното място, придобиване на допълнителни сертификати и квалификации и следене на бързите развития в бранша. Извън основните си работни функции, те могат да допринасят с код за проекти с отворен код, да участват в предизвикателства за кодиране и хакатони или да работят доброволно с нестопански групи, фокусирани върху създаването на софтуерни решения за граждански предизвикателства, като Code for America.

6. Физици

indukas // Shutterstock

Дял на работниците, които решават проблеми повече от веднъж на ден : 60,3%.

Заетост в цялата страна: 20 020 (0,142 на 1000 работни места)

Физиците са учени, които изучават взаимодействията между материята и енергията. Независимо дали се занимават с климатичните промени, търсят нови субатомни частици или разгадават как да направят сместа за шоколадов кейк да се надигне по-бързо, физиците решават проблеми навсякъде около нас.

От епичното до ежедневното, физиците използват поетапни подходи, прилагат минали решения към нови проблеми, изготвят диаграми на процедурите и проверяват резултатите.

Физиците се подготвят да бъдат решавачи на проблеми, като се задълбочават в основите на своята област, изучават и практикуват стратегии за решаване на проблеми и участват в професионални организации. Те могат също така да се занимават с физични задачи и задачи за ума в свободното си време и след това да споделят решенията и стратегиите с колегите си.

5. Изпълнителни директори

Gorodenkoff // Shutterstock

Дял на работниците, които решават проблеми повече от веднъж на ден : 61,8%

Заетост в цялата страна: 200 480 (1,423 на 1000 работни места)

Според BLS, висшите мениджъри планират стратегии и политики, за да гарантират, че организацията постига целите си, което включва координиране и ръководене на дейностите на компанията и организацията.

Осъзнаването на разликите между настоящото състояние на организацията и нейните цели, както и изработването и прилагането на решения, често в реално време, е от основно значение за ролята на един мениджър.

Създаването на структури за разработване на нови продукти, преодоляването на бюджетни дефицити, поддържането на темпото на конкуренцията, ориентирането в нормативната уредба и управлението на личностите и кариерното развитие на персонала са все видове проблеми, които мениджърите трябва да решават.

Ръководителите преминават програми за обучение и развитие, за да подобрят уменията си за решаване на проблеми и управление. Те могат да предложат доброволно управленския си опит на нестопанска организация или да станат ментори на по-млади мениджъри. Ръководителите посещават конференции и семинари и се информират за новини в своя бранш, за да разширят уменията си, включително и за решаване на проблеми.

4. Медицински сестри

Monkey Business Images // Shutterstock

Дял на работниците, които решават проблеми повече от веднъж на ден : 62,4%.

Заетост в цялата страна: 234 690 (1,666 на 1000 работни места)

Според BLS, медицинските сестри диагностицират и лекуват остри, епизодични или хронични заболявания, самостоятелно или като част от екип за здравни грижи, и могат да се фокусират върху промотиране на здравето и превенция на заболявания. Те могат да се занимават с поръчване, извършване или интерпретиране на лабораторни изследвания и рентгенови снимки, както и да предписват лекарства.

Медицинските сестри са призовани да прилагат разнообразните си знания, за да се справят с различни ситуации по време на работните си смени в постоянно променяща се среда. Те могат да приложат решение от един набор от пациенти към друг.

Например, една медицинска сестра описа как едно обезболяващо лекарство, което действаше при диабетни пациенти с невропатия, помогна на пациент с ампутация, страдащ от силна нервна болка, който не реагираше добре на традиционните опиоиди.

Здравните специалисти, които са в крак с най-новите научни изследвания, отчитат по-добри резултати при пациентите. Медицинските сестри могат да използват подход, основан на доказателства, за да прилагат систематичен процес за преглед, анализ и пренасяне в реалния свят на най-новите научни доказателства в областта на здравеопазването. Обученията, конференциите и социалните медии също предоставят други източници на информация за усъвършенстване на уменията и знанията.

3. Лични финансови консултанти

Canva

Дял на работниците, които решават проблеми повече от веднъж на ден : 67,1%.

Заетост в цялата страна: 263 030 (1,867 на 1000 работни места)

Личните финансови консултанти оценяват финансовите нужди на своите клиенти и ги съветват по отношение на инвестиционни решения и данъчното законодателство и застраховките, според BLS. Те помагат на своите клиенти с краткосрочни и дългосрочни цели, като спестяване за колеж и пенсиониране.

Спестяването за пенсиониране в среда с нарастващи лихвени проценти, справянето с растящите разходи за колеж и вземането на решение какво да се прави с приходите от продажбата на къща са някои от въпросите, които могат да възникнат пред клиентите на личен финансов съветник и които изискват индивидуални решения.

Във всеки случай личните финансови консултанти определят проблемите на своите клиенти, идентифицират причините, проучват и вземат решения за решенията и ги прилагат, според управляващия директор на Vesticor Advisors Майкъл Скиортино.

Сертификатите – като сертифициран финансов планиращ, дипломиран финансов анализатор или дипломиран финансов консултант – или курсовете за професионално развитие могат да подобрят твърдите умения на личните финансови съветници и да предоставят структурирани възможности за учене и прилагане на доказани стратегии за решаване на проблеми.

Участието в про боно програма чрез професионална организация позволява на съветника да приложи знанията си, за да помогне на нуждаещи се лица, семейства и общности, като същевременно получава допълнителни възможности да се упражнява в справянето с нови и наболели проблеми.

2. Адвокати

Canva

Дял на работниците, които решават проблеми повече от веднъж на ден : 68,1%.

Заетост в цялата страна: 681 010 (4,834 на 1000 работни места)

Консултирането и представляването на физически лица, фирми и държавни агенции по правни въпроси и спорове са някои от основните задължения на адвокатите.

Адвокатите трябва да проучват и анализират правни проблеми и да предоставят съвети на своите клиенти. Те оценяват всички видове правни решения – като например претеглят плюсовете и минусите на подаването на иск за съдебно решение в сравнение с предлагането на споразумение по даден случай – договарят договори и отговарят на писма за преустановяване и въздържане. Решаването на проблеми е толкова важно за юридическата професия, че е поставено на първо място в доклада на Американската адвокатска асоциация за основните умения на адвокатите, дори преди правния анализ.

Адвокатите се подготвят да бъдат решавачи на проблеми, като са активни слушатели, фокусират се върху детайлите на даден случай и четат за най-новите случаи и правни стратегии. Специализирани семинари за решаване на проблеми, упражнения, ролеви игри и симулации – понякога организирани от професионални сдружения – са други начини, по които адвокатите могат да развиват своите умения.

1. Подиатри

Canva

Дял на работниците, които решават проблеми повече от веднъж на ден : 85,5%.

Заетост в цялата страна: 8840 (0,063 на 1000 работни места)

Подиатрите предоставят медицинска и хирургична помощ на хора с проблеми с краката, глезените и долната част на краката, според Наръчника за професионални перспективи на Бюрото по статистика на труда.

Пациентите посещават своите подиатри с проблеми като болки в петите, халукси валгус, врастнали нокти и проблеми с походката и ходенето. Подиатрите изслушват и диагностицират проблема и предписват решения в зависимост от нуждите, като ортопедични стелки, медицински кремове или физиотерапия.

Подиатрите усъвършенстват уменията си за решаване на проблеми, като практикуват и изучават нови и утвърдени методики за диагностика и посещават обучения и конференции. Те също така практикуват редовно и търсят обратна връзка от пациенти и колеги, за да подобрят техниките си и резултатите при пациентите.

Гост автор: Бен Попкен