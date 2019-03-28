Защо тестването на аудиторията трябва да бъде централна стъпка в процеса на избор на име за вашия бизнес

След като сте посветили часове наред на обмисляне на възможни имена за бизнеса си и сте отхвърлили десетки варианти, най-накрая смятате, че сте намерили идеалното име за марката си. Е, смятате, че е перфектно, но как можете да сте сигурни?

Когато измисляте име за вашия стартъп, трябва да помислите за нещо повече от вашите мисли за името като предприемач. Много е добре, ако ви харесва, и също толкова добре, ако харесва на вашия екип, но най-важната група, на която трябва да харесва вашето име, е вашата целева аудитория.

Ако името на вашата марка не успее да предизвика достатъчно интерес и ентусиазъм сред потенциалните ви клиенти, тогава цялото време и усилия, които сте посветили на измислянето на перфектното име за вашия бизнес, ще бъдат напразни. Нашият практичен наръчник за измисляне на име за бизнес ще ви преведе през всеки етап от процеса на избор на име, така че да извлечете максимална полза от времето, което отделяте за обмисляне на име за вашия стартъп.

1. Измислете няколко страхотни имена

Готови ли сте да започнете да мислите нестандартно и да задействате всички творчески механизми в мозъка си? По време на тази фаза на мозъчна атака трябва да запишете всяко предложение за име на фирма, което ви хрумне, без да преценявате предварително дали имената са подходящи или не.

Не забравяйте, че имената, които измисляте, трябва да са лесни за писане, споделяне с приятели и запомняне. Освен това, докато измисляте имена, трябва да направите просто търсене на URL адреси, за да проверите дали има свободен URL адрес. Тази лесна и бърза стъпка ще ви спести бъдещи разочарования, когато се влюбите в дадено име, само за да откриете, че домейнът вече е зает или е прекалено скъп.

2. Създайте списък с финалисти

Сега, след като сте събрали редица различни потенциални имена за новия си бизнес, можете да се заемете с работата и да започнете да отхвърляте тези, които според вас не биха били подходящи за новия ви стартъп. Целта на тази стъпка е да намалите опциите за име, докато не сте стеснили списъка до само четири или пет обещаващи имена.

Когато създавате кратък списък, просто се доверете на интуицията си за тези имена, но не забравяйте да имате предвид целевата си аудитория. Разбира се, важно е да обмислите кои имена смятате за подходящи, но също така е важно да помислите на кого се опитвате да се харесате и как биха реагирали на вашето име. Например, милениалите може да предпочитат име, което е забавно и вълнуващо и привлича младежта, докато по-възрастните поколения, като бейби бумърите, може да не се привличат от такъв тип имена.

3. Получете обратна връзка от вашата целева демографска група

След като сте избрали силна група имена от списъка си, сега е време да потърсите външни мнения за това кое име ще бъде най-успешно за вашия бизнес. Когато създавате целевата си аудитория, можете да я подберете въз основа на характеристики като пол, интереси, възраст, хобита и местоположение. Преди да зададете въпроси на целевата си аудитория, се уверете, че сте им предоставили достатъчно контекст, за да могат да вземат подходящо решение при отговарянето на въпросите ви. Забавете ги, като им припомните какво искате да прави вашият бизнес, както и вашите ценности и мисия. Преди да отговорят на някой от вашите въпроси, членовете на целевата аудитория трябва да се замислят и да обмислят въпроса ви и имената, които сте избрали, в контекста на вашия бизнес.

Най-голямата грешка, която можете да направите на този етап от процеса, е да попитате членовете на целевата ви аудитория: „Харесвате ли някое от тези имена?“ Това е изключително неясен и езотеричен въпрос. Той няма голямо значение, защото без контекст името на вашия бизнес може да не означава буквално нищо. Освен това, какво означава да „харесваш“ името на марка? Харесва ли на този човек как изглежда, когато е написано, или харесва как се произнася? Харесва ли им, че името е описателно? Или членът на вашата целева аудитория харесва името, защото му навява носталгия? Когато задавате въпроси на членовете на вашата целева аудитория, трябва да излезете извън основната и субективна територия на „харесването“ на име.

Ето няколко чудесни примера за това как да формулирате въпросите си за целевата аудитория:

Коя от тези социални медийни приложения сте най-склонни да изтеглите и опитате?

Коя от тези марки за художествени материали бихте препоръчали на приятел?

Тези въпроси са много ефективни, защото карат целевата ви аудитория да се замисли и да обмисли вашата марка в контекста на дейността на вашия бизнес.

Освен това можете да напишете няколко въпроса, които се основават на предложения за стойност.

Например, опитайте с въпроси като тези:

Кое от тези имена би било най-подходящо за независима документална компания, фокусирана върху иновативното разказване на истории и уникалната презентация?

Кое от тези имена на издателски компании според вас най-добре изразява престиж и доверие?

4. Анализирайте резултатите си

Сега е последната стъпка и можете да разгледате резултатите от тестването на аудиторията и да вземете информирано решение коя име ще бъде най-ефективно за вашия стартъп. Възможно е резултатите от тестването да ви изненадат, а може би и да не, и да сте били прави за избора си на име. Въпреки това, в хилядите тестове на имена, които сме направили с нашите клиенти, е изключително често срещано да открием, че идеалното име, което предприемачът е харесал, се представя ужасно пред целевата аудитория. Ето защо тестването на аудиторията е толкова важно – то ви дава външна перспектива за потенциалното ви име.

Това е важна стъпка, защото тестването на аудиторията може да бъде допълнително ниво във вашия процес на валидиране. Тестването на аудиторията може да ви помогне да изберете име за вашия бизнес, което не е неудобно или неуместно. С обратната връзка от аудиторията можете да определите кое име е най-добрият вариант, с който да продължите напред.

След като името ви е готово, можете да започнете да мислите за създаване на уебсайт на компанията, маркетинг и създаване на минимално жизнеспособен продукт.

Събирането на обратна връзка от хората, които ще бъдат ваши потенциални клиенти, е много важно, защото може да ви помогне да изберете име за бизнеса си с увереност.

Грант Полачек е директор по маркетинг в компанията Inc 500 Squadhelp.com, най-голямата платформа за имена в света, с близо 20 000 клиенти от най-малките стартиращи компании по целия свят до най-големите корпорации, включително Nestle, Philips, Hilton, Pepsi и AutoNation. Вдъхновете се, като разгледате тези готини имена на компании.