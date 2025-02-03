10-те най-добри софтуера за хранилище на данни през 2025 г. (безплатни и платени)

Големите данни и бизнес интелигентността (BI) са основни модни думи в последно време, защото помагат за управлението на компанията. Вече не вземате решения на базата на интуиция и надежда, че те ще доведат проектите ви до успех, а използвате данните като гориво за вземане на мъдри решения. ♟️

Вземането на решения, подкрепени с данни, изисква извличане, сегментиране и анализиране на информация от различни източници, вътрешни или външни. Софтуерният инструмент за хранилище на данни (DWH) играе ключова роля в консолидирането и организирането на тази BI информация за вас.

В основата си DWH е хранилище за централизиране на големи количества данни, специфични за дадена организация. Но с подходящия инструмент можете да направите много повече, като например да предвидите поведението на клиентите и да идентифицирате пазарните тенденции.

В този наръчник ще представим 10 стабилни софтуерни решения за хранилище на данни. Прочетете подробното описание на техните функции и изберете това, което подкрепя вашите стратегии за растеж.

Какво трябва да търсите в софтуера за хранилище на данни?

Според водещи професори от MIT, компаниите, които се основават на данни, показват с 4% по-висока производителност и с 6% по-висока печалба от средната. Но как да разберете кой софтуер за хранилище на данни може да ви даде реално бизнес предимство?

Ето на какво трябва да обърнете внимание, когато разглеждате продуктите:

Мащабируемост: Подходящата платформа отговаря на постоянно нарастващите нужди от данни на вашия екип, без да се променя производителността. Сортиране и филтриране: Инструментът трябва да позволява съхранение на данни в структуриран формат, което да дава възможност за практични функции за индексиране, каталогизиране и търсене. Шаблони: Трябва да предоставя шаблони, които улесняват създаването и поддържането на хранилище за данни за различни случаи на употреба. Интеграции: Платформата трябва да се интегрира с популярните приложения и програми, които използвате като източници на данни. Процесът на извличане и зареждане на данни трябва да бъде безпроблемен. Надеждни отчети и анализи: Проверете дали инструментът разполага с функции за отчитане, които позволяват оптимизиране на бизнес резултатите с персонализирани анализи. Най-добрите продукти използват машинно обучение и алгоритми за изкуствен интелект, за да извличат и обработват данни, да генерират отчети и да създават визуализации като графики, диаграми и таблици. Сигурност: Трябва да разполага с вградени протоколи за криптиране и сигурност, за да намали риска от кибератаки.

Анализирахме десетки софтуера за съхранение на данни и подбрахме 10-те най-добри инструмента, които отговарят на нашите критерии – функционалност, мащабируемост и лекота на използване. Да започнем! ?

Визуализирайте задачи, проекти и работни процеси по начин, който ви е най-удобен, с помощта на над 15 персонализируеми изгледа на ClickUp.

ClickUp предлага сигурна и стабилна среда за съхранение на данни в цялата компания и структуриране на управлението на проекти. Този инструмент предлага невероятни възможности за обработка, визуализация и манипулиране на вашия поток от данни в какъвто и да е мащаб.

Създайте цифрово работно пространство ClickUp, като импортирате данни от различни източници с помощта на удобен мениджър за импортиране. Визуализирайте данните си и превключвайте между перспективите чрез табла с над 50 джаджи и над 15 изгледа. Използвайте вградените инструменти за отчитане, за да организирате работните процеси, да прогнозирате бизнес сценарии и да търсите решения.

Тази платформа предлага впечатляваща колекция от шаблони за съхранение на данни и мониторинг на проекти, като например:

С ClickUp имате достъп до множество функции за структуриране на задачи, свързани с данни. Използвайте персонализирани полета и персонализирани статуси, за да организирате и проследявате информацията в подробни таблици. Превърнете данните си в документация на компанията и уикита с ClickUp Docs.

Повишете ефективността си, като използвате ClickUp AI за повишаване на производителността, за да обобщавате данни, да генерирате отчети за състоянието и много други! Автоматизирайте повтарящите се бизнес процеси с помощта на ClickUp Automations и намалете оперативните разходи. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои потребители искат повече автоматизации (ClickUp в момента има над 100).

Ограничено използване на премиум функции в безплатния план

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 рецензии)

2. AWS Redshift

AWS Redshift е базираният в облака магьосник на Amazon за анализ на големи масиви от данни! ?

Тази платформа използва SQL (Structured Query Language) за задълбочено проучване на полуструктурирани и структурирани данни и изпълнение на сложни аналитични заявки.

AWS Redshift е широко популярен с инструмента си Federated Query . Тази функция ви позволява да търсите данни на живо в множество интегрирани бази данни, хранилища на данни или езера от данни в реално време.

С Amazon Redshift Data Sharing можете да предоставите на екипа си незабавен достъп до кластери от данни, без да се налага да се премествате от кластера на производителя.

Повишете нивото на вашите инициативи за бизнес анализи и се възползвайте от предимствата на екосистемата на Amazon с Redshift ML – използвайте SQL изрази, за да обучавате моделите на Amazon SageMaker и да правите точни финансови прогнози, оценки на риска и подробни отчети за вашите бизнес операции.

Освен вградените интеграции, можете да свържете AWS Redshift с инструменти като Salesforce, Jira и Google Analytics, да извличате данни от тези платформи и да ги съхранявате в облачното си хранилище. ☁️

Най-добрите функции на AWS Redshift

Облачно хранилище за данни

Федеративно запитване за използване на данни на живо от отдалечени системи

Интуитивно споделяне на данни

Нативни AWS и интеграции на трети страни

Ограничения на AWS Redshift

Може да не отговаря на бюджета на малките предприятия.

Ограничените възможности за разделяне могат да повлияят на производителността.

Цени на AWS Redshift

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за AWS Redshift

G2 : 4,3/5 (над 350 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (10+ отзива)

3. Oracle Autonomous Data Warehouse

Oracle Autonomous Data Warehouse е облачно решение, което се оптимизира и управлява самостоятелно с помощта на машинно обучение и автоматизация на процесите. То е спасител за заетите администратори на бази данни, които търсят автоматично мащабируемо хранилище за данни с ниски оперативни разходи.

DWH е оборудван с Data Studio, който предлага десетки опции без код за зареждане, анализ и споделяне на информация. Използвайте над 100 интеграции, за да изтеглите данни в платформата и да генерирате бизнес модели и работни потоци с интерфейс за плъзгане и пускане.

Наблюдавайте Oracle Autonomous Data Warehouse в Performance Hub – използвайте опцията за преглед на производителността на системата и анализи на Active Session History (ASH). Настройте платформата, като генерирате отчета Automatic Workload Repository (AWR), съдържащ статистически данни за откриване на проблеми.

Най-добрите функции на Oracle Autonomous Data Warehouse

Автономни и базирани в облака

Постоянно наблюдение на производителността

Data Studio за елиминиране на изолираните данни за мултифункционални екипи

Над 100 интеграции

Ограничения на Oracle Autonomous Data Warehouse

Ограничена прозрачност в ценовата структура

Интерфейсът може да бъде по-удобен за ползване.

Цени на Oracle Autonomous Data Warehouse

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Oracle Autonomous Data Warehouse

G2 : 4,3/5 (10+ отзива)

TrustRadius: 8,9/10 (над 200 рецензии)

4. Google BigQuery

Търсите безсервърна, мулти-клауд платформа за хранилище на данни? Google BigQuery отговаря на всички тези изисквания! А най-хубавото е, че може да анализира данни в петабайтове, което го прави идеален за големи предприятия. ?

С BigQuery Studio получавате унифициран интерфейс за картографиране на мащабни анализи на данни. Той е подходящ за хора с различни умения за кодиране – използвайте SQL, Spark, Python или естествен език, за да персонализирате работните процеси. Duet AI на платформата предлага контекстуална помощ при кодирането.

Създавайте и управлявайте ML модели въз основа на структурирани, полуструктурирани или неструктурирани данни и ги експортирайте към Vertex AI (ML платформата на Google) или друг софтуер по ваш избор.

Тъй като BigQuery е част от екосистемата на Google, извличането на данни от сродни платформи като Google Drive е лесно. Налични са и интеграции на трети страни – импортирайте данни от решения като AWS Redshift, Snowflake и Teradata.

Най-добрите функции на Google BigQuery

Без сървър и мулти-клауд

Подходящ за предприятия

BigQuery Studio за персонализиране на работните процеси

Вградено машинно обучение

Ограничения на Google BigQuery

Ограничени функции за групиране за логично подреждане на набори от данни

Производителността и персонализацията могат да се подобрят

Цени на Google BigQuery

Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за Google BigQuery

G2 : 4,5/5 (над 500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (10+ отзива)

5. Teradata

Teradata, с продукта си VantageCloud, предлага обширен набор от решения за управление на данни и облачни анализи.

Създайте свое уникално хранилище за данни в Teradata и предприемайте иновативни действия благодарение на алгоритмите за машинно обучение и изкуствен интелект. Можете да минимизирате движението на данни (чрез идентифициране на тенденции и точно определяне на целевите данни), да изпълнявате едновременно множество сложни заявки и да откривате пробиви във всякакъв мащаб.

Преодолейте най-трудните предизвикателства при решаването на проблеми с ClearScape Analytics, част от Teradata VantageCloud. Неговите усъвършенствани AI/ML аналитични възможности ви помагат да подготвите данни и да направите прогнози чрез обучение на модели в всякакъв мащаб. Използвайте оценяване в реално време и на партиди, за да оцените моделите и да ги внедрите с по-ниски разходи и по-малко съпротивление.

Най-добрите функции на Teradata

Мащабируемост на ниво предприятие с вградено машинно обучение

Мащабируеми модели за аналитично обучение

Разполагане на място и в облака

Подобрено управление на ресурсите и разходите

Ограничения на Teradata

Значителни разходи за лицензиране и инфраструктура, свързани с платформата

Ограничени възможности за интеграция

Цени на Teradata

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Teradata

G2 : 4,2/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 20 рецензии)

6. Integrate. io

Оптимизирайте пътя на вашите данни за електронна търговия с Integrate. io и неговото решение DWH Insights без код. Тази платформа за пренос на данни помага за прехвърлянето на данни от вашите клиентски бази данни или платформи за електронна търговия към хранилище за данни.

Платформата предлага настройка на тръбопровод без код с невероятна гъвкавост – използвайте интерфейса с плъзгане и пускане и предварително създадени конектори, за да обедините данни от различни източници за секунди. Ако не можете да намерите нужния ви конектор, експертите на платформата могат да го създадат специално за вас! ?

Обединете множество пипалини с лесни за създаване зависимости и ги наблюдавайте на централизирана табло. Използвайте Cron expression builder на Integrate.io, за да отговорите бързо на изискванията за планиране на пипалините.

DWH Insights ви помага да следите разходите си за съхранение на данни. Автоматично записвайте разходите за данни и съхранявайте задачи, таблици и метаданни на потребителите във всички тръбопроводи и проекти. Вградените инструменти за анализ на поведенчески данни разкриват тенденциите на потребителите и тяхната корелация с внедрените модели на данни.

Най-добрите функции на Integrate.io

Изчерпателен контролен панел

Стотици предварително създадени конектори за обединяване на данни

Разширени анализи с DWH Insights

Предназначен за електронна търговия

Ограничения на Integrate.io

Възможни проблеми с производителността при работа с големи масиви от данни

Случайни грешки в потребителския интерфейс

Цени на Integrate.io

Свържете се с нас за цени

Integrate. io оценки и рецензии

G2 : 4,3/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (10+ рецензии)

7. Skyvia

Skyvia може да бъде вашата платформа без код за различни задачи, свързани с данни, от интеграция и архивиране до автоматизация на работния процес. Skyiva прехвърля данни към и от хранилища, свързвайки неорганизирани данни от множество източници и добре структурирана база данни.

Платформата предлага четири решения:

Интеграция на данни Резервно копие Свържете се Заявка

Разчитайте на Data Integration за импортиране и синхронизиране на големи масиви от данни от разпределени източници в пакет. Cloud Data Replication е вграденото ELT (Extract, Load, Transform) решение за копиране на данни.

Backup ви позволява да съхранявате данните си в безопасност в единен интерфейс – конфигурирайте настройките за автоматични ежедневни резервни копия и опции за възстановяване от облак в облак.

С Connect можете да създавате уеб API и да получавате готови за употреба URL адреси на крайни точки без да се налага да се занимавате с хостинг и поддръжка.

Query предлага инструменти като агрегиране с едно кликване и филтри за въвеждане на текст, за да имате достъп, да преглеждате, управлявате и експортирате данни от браузъра си.

Най-добрите функции на Skyvia

Надеждно решение за синхронизация на данни

Четири решения за манипулиране на данни

Поддържа репликация на данни в облака

Ограничения на Skyvia

Извличането на данни за определен период може да бъде предизвикателство.

Може да предложи по-добра техническа поддръжка

Цени на Skyvia

Различни ценови структури за интеграция на данни, архивиране, свързване и запитване – проверете уебсайта за подробности.

Оценки и рецензии за Skyvia

G2 : 4,8/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 60 рецензии)

8. Oracle Database 12c

Oracle Database е стабилна облачна база данни, предназначена за предприятия. Тя разполага с разширени възможности за консолидиране на набори от данни, оптимизиране на заявки и настройка на производителността.

Версиите 12c и по-новите ви осигуряват най-висока наличност и стабилност за вашата база данни. Функции като маскиране на данни и невидими колони предотвратяват неоторизиран достъп до чувствителни данни.

Платформата позволява йерархично подреждане на данните за управление на съхранението. Например, ако даден набор от данни се използва рядко, го компресирайте и преместете в подходящо ниво, за да спестите място. Освен това можете да използвате Oracle Flex ASM, за да намалите разходите за съхранение.

Струва си да се отбележи, че Oracle прекрати поддръжката на версия 12c през юли 2022 г. Ограничени актуализации са налични до края на декември 2024 г.

Най-добрите функции на Oracle 12c

Ориентирана към предприятията база данни

Мощни опции за анализ

Полезни интеграции на трети страни

Интелигентно управление на съхранението

Многоезична поддръжка

Ограничения на Oracle 12c

Процесът на лицензиране може да бъде сложен.

Инсталирането може да отнеме много време.

Цени на Oracle 12c

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Oracle 12c

Capterra: 4,6/5 (по-малко от 10 рецензии)

9. Informatica

Informatica е базирано на изкуствен интелект облачно решение за управление на данни.

С Informatica можете да извличате, преобразувате и зареждате (ETL) данни от множество източници в хранилището си за данни. Работете в тандем с изкуствения интелект на платформата, CLAIRE, за да опростите процеса на доставка на данни в екипите.

Използвайте силата на изкуствения интелект чрез Data Catalog и намирайте, организирайте и съхранявайте желаните данни за миг. Informatica ви позволява да сканирате BI инструменти, облачни хранилища за данни и каталози на трети страни, за да подредите вашите данни.

Друго решение, което може да ви интересува, е Интеграция на данни. То ви позволява да използвате конектори за интегриране на данни в партиди, репликиране на таблици и свързване с API за лесно управление на данни.

Най-добрите функции на Informatica

Разгърнете канали за данни с CL AI RE, AI асистент

Каталог с данни, задвижван от изкуствен интелект, за манипулиране на данни

Интеграция на данни с хиляди конектори

Ограничения на Informatica

Някои потребители смятат, че интерфейсът е остарял.

Случайни проблеми с производителността

Цени на Informatica

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Informatica

G2 : 4,4/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (10+ рецензии)

10. Firebolt

Firebolt е едно от най-популярните решения за хранилище на данни за инженери! ?

Платформата е изцяло насочена към скоростта – оптимизираното колонно съхранение, разреденото индексиране и супербързият оптимизатор на заявки придават ново значение на високата производителност и революционизират потребителското изживяване.

Ако владеете SQL, ще се научите да използвате ANSI-SQL-съвместимия диалект PostgreSQL на Firebolt за нула време.

Платформата разчита на векторна и SIMD (single-instruction multiple-data) обработка – тя прилага инструкции за заявки върху партиди от данни, вместо да го прави ред по ред, което е още една причина, поради която потребителите на Firebolt се радват на изключителна скорост.

Firebolt се интегрира с популярни инструменти за бизнес анализи и трансформация на данни, което го прави цялостна платформа за анализи!

Най-добрите функции на Firebolt

Високоскоростна платформа

Разчита на векторна обработка и SIMD

Многобройни интеграции

Ограничения на Firebolt

Това е сравнително нов инструмент в нашия списък, така че поддръжката от общността е ограничена.

Може да се наложи да научите нови езици за заявки.

Цени на Firebolt

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Firebolt

G2: 4,5/5 (10+ рецензии)

С настоящата гама от DWH продукти на пазара няма място за съмнения в процеса на вземане на решения. Всички наши изброени инструменти могат да ви помогнат при изграждането и управлението на идеалното хранилище за данни.

Ако търсите универсално решение, което ви позволява да управлявате данни, докато се занимавате с персонала, задачите и проектите си, препоръчваме ви да опитате ClickUp. ✅